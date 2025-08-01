i 15 migliori strumenti di IA per agenti immobiliari nel 2025

Il settore immobiliare si basa sulle relazioni, ma è sommerso dalle scartoffie. Passi ore a scrivere descrizioni di immobili, a seguire i lead e a gestire gli annunci quando potresti chiudere le trattative.

Con gli strumenti di IA per agenti immobiliari, ora puoi gestire rapidamente attività che prima richiedevano ore. Mentre ti concentri sulle visite e sulle trattative, loro si occupano di tutto, dalla generazione dei report all'aggiornamento del CRM e alla risposta alle query di routine dei client.

Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? Iniziamo. 💪🏼

Ecco una rapida panoramica dei migliori strumenti che supportano l'uso dell'IA nel settore immobiliare.

Strumento Ideale per Migliori funzionalità/funzioni Prezzi* ClickUp Flussi di lavoro end-to-end con automazione IA per team immobiliari di tutte le dimensioni Moduli basati sull'IA, modelli CRM, documenti intelligenti, assistente IA integrato per risposte contestualizzate, chat per aggiornamenti rapidi del team Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende REimagineHome. ai Allestimento virtuale con interior design IA per fotografi immobiliari e agenti indipendenti Posizionamento dei mobili con IA, trasformazioni delle stanze, esportazioni pronte per MLS I primi cinque restyling sono gratis; a partire da 14 $ al mese Zillow Dati completi sul mercato e sugli immobili per agenti che gestiscono più annunci locali Analisi dell'andamento dei prezzi, analisi demografiche, storia degli immobili Gratuito per FSBO e annunci; annunci a pagamento a partire da 300 $ al mese Restb. ai Analisi automatizzata delle foto degli immobili per agenti immobiliari e ispettori Rilevamento delle funzionalità, segnalazione di sicurezza, estrazione dei metadati Prezzi personalizzati HouseCanary Analisi predittiva del mercato per agenti immobiliari orientati agli investitori Punteggi di rischio, previsioni sui prezzi, avvisi di mercato Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese OpusClip Creazione di video per i social media da walkthrough per team immobiliari che puntano sui video Didascalie automatiche, punteggio di viralità, rapporti di aspetto multipli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese Collov IA Visualizzazione della ristrutturazione di case obsolete per agenti immobiliari specializzati in ristrutturazioni Progetta temi, modifica il layout, crea modelli di ristrutturazione Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 21 $ al mese Canva Materiali di marketing e post sui social media per team interni di marketing immobiliare Modelli creativi, creazione di contenuti IA, librerie di risorse del marchio Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese Reonomy Titolarità di immobili commerciali e ricerca di lead per agenti immobiliari commerciali Ricerca dei titolari, dati sui contratti di locazione, monitoraggio dei permessi Versione di prova gratuita; prezzi personalizzati Cotality Informazioni immobiliari e di mercato basate sull'IA per agenzie immobiliari orientate ai dati Modelli di valutazione automatizzati, rapporti sui rischi, analisi predittiva Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da 189 $/mese ChatGPT Scrittura di annunci, follow-up e script per agenti indipendenti o piccoli team Copywriting IA, modelli, pianificazione dei contenuti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Getfloorplan generazione di planimetrie 2D/3D da foto per agenti immobiliari che effettuano visite remote e tour virtuali Scansione delle stanze, metratura, panoramiche 3D Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da 25 $ Tableau IA Visualizzazione di tendenze e analisi per agenti immobiliari e analisti Dashboard personalizzate, approfondimenti rivolti ai client, supporto all'integrazione Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese Ylopo Generazione di lead e campagne pubblicitarie basate sull'IA per pipeline di acquirenti/venditori di grandi volumi Pubblicità sui social, follow-up IA, lead scoring Prezzi personalizzati LocalizeOS Qualificazione automatica dei lead, nurturing e follow-up per consulenti immobiliari e team Chat IA e lead nurture, suggerimenti personalizzati per gli elenchi, lead scoring Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da 249 $/mese

Prima di scegliere uno strumento di IA per agenti immobiliari, devi chiederti: Mi semplifica la giornata? Ecco cosa cercare prima di scaricare o strisciare la scheda. 💳

Precisione del lead scoring: individua i potenziali clienti più promettenti analizzando i modelli di comportamento con l'IA per un follow-up più intelligente

Previsione delle tendenze di mercato: prevedi le variazioni dei prezzi e della domanda utilizzando le informazioni fornite dall'IA per posizionare gli annunci in modo competitivo

Facilità di sincronizzazione CRM: Integrazione perfetta con gli strumenti Integrazione perfetta con gli strumenti CRM per la gestione immobiliare per centralizzare i dati dei client e semplificare i flussi di lavoro

La magia dell'allestimento virtuale: Crea splendidi tour in 3D o immagini allestite per far risplendere gli immobili senza fatica

Protezione dei dati dei client: Proteggi le informazioni sensibili con crittografia di alto livello e conformità a protocolli quali GDPR o SOC 2

Accesso mobile-first: Gestisci lead, annunci e attività ovunque ti trovi con un'app mobile veloce e intuitiva

Comunicazione automatizzata: Invia email personalizzate o annunci online per Invia email personalizzate o annunci online per comunicare con i client e coinvolgerli senza lavoro manuale

Assistenza chatbot 24 ore su 24, 7 giorni su 7: gestisci le richieste e prenota le visite all'istante con i chatbot basati sull'IA

Analisi approfondite: Monitora lo stato e le prestazioni delle trattative con report personalizzati per ottimizzare le strategie

🧠 Curiosità: Nel 2021, una proprietà virtuale nella piattaforma metaversale Decentraland è stata venduta per 2,4 milioni di dollari. Il terreno era interamente digitale, ma seguiva comunque la logica dei prezzi del mondo reale: posizione, scarsità e visibilità al traffico pedonale virtuale.

Il miglior software IA per agenti immobiliari

Ecco i migliori strumenti di IA per agenti immobiliari che aiutano con l'automazione del flusso di lavoro, la gestione dei lead e tutto ciò che sta in mezzo. 🗂️

1. ClickUp (Ideale per i team immobiliari che gestiscono flussi di lavoro end-to-end dei client)

Chiedi a ClickUp Brain di redigere email perfette per i tuoi client

Il software di project management per il settore immobiliare di ClickUp ti offre uno spazio centrale per gestire gli annunci, monitorare le trattative, gestire le pratiche burocratiche e rimanere sempre aggiornato sulle comunicazioni con i client.

E al centro di tutto c'è ClickUp Brain, il tuo partner IA integrato che lavora su attività, documenti e conversazioni.

ClickUp Brain ti aiuta a scrivere più velocemente e a organizzare i tuoi pensieri. Puoi utilizzarlo per redigere descrizioni di immobili, riepilogare/riassumere riunioni con i client o porre domande sulla tua area di lavoro.

Supponiamo che tu abbia concluso la presentazione di un immobile da 1,2 milioni di dollari. Con le tue note, chiedi all'IA di scrivere un'email di follow-up che metta in evidenza le scelte migliori del client, includa domande aperte e termini con un invito a fissare il prossimo tour. Oppure chiedi a ClickUp Brain cosa c'è in scadenza per la chiusura di Pacific Heights e ti fornirà informazioni dettagliate dalla tua area di lavoro in pochi secondi.

Il prossimo argomento: i flussi di lavoro.

Crea automazioni ClickUp personalizzate per qualsiasi parte del tuo processo commerciale con l'IA

Le automazioni di ClickUp aiutano a far funzionare senza intoppi la tua pipeline e ora puoi crearne una personalizzata digitando ciò che desideri.

Ad esempio, potresti scrivere: Se lo stato di un annuncio cambia in "Sotto contratto", avvisa l'ufficio legale e assegna un'attività per caricare i documenti di chiusura.

ClickUp Brain legge ciò che scrivi e crea i passaggi di automazione per te. Questo funziona per i follow-up degli open house, le sequenze di staging, i passaggi dei lead e tutto ciò che sta in mezzo.

Migliora la tua guida al trasferimento utilizzando ClickUp Brain in Documenti

ClickUp semplifica anche la gestione della documentazione. ClickUp Docs è la tua area di lavoro condivisa per i contenuti di marketing, i modelli del team e le risorse dei client. Scrivi, modifica e migliora le tue bozze con l'IA integrata e assegna attività senza passare da una scheda all'altra.

Supponiamo che tu stia lavorando a una guida al trasferimento per acquirenti che si trasferiscono ad Austin. Fornisci all'IA una bozza di base e lei completerà le sezioni. Puoi anche abbreviare i contenuti per i volantini, riscrivere le introduzioni o correggere la grammatica prima di pubblicare.

I team di marketing possono creare sequenze di email o post di blog in Docs, quindi chiedere allo strumento di scrittura IA di modificare i titoli, correggere il tono o suggerire nuovi testi basati sulle campagne precedenti.

La migliore funzionalità per i team, tuttavia, è ClickUp Chat. Mantiene il tuo team connesso e le conversazioni live proprio accanto al lavoro su cui stanno lavorando.

Rimani aggiornato con AI CatchUp , che riassume i thread importanti, le decisioni chiave e gli elementi di azione che potresti aver perso

Lavora più velocemente senza perdere il contesto con Creazione attività IA , con Brain che genera automaticamente le attività, aggiunge dettagli e le collega alla chat originale

Comunica senza cambiare scheda con messaggi diretti o videochiamate e chiamate audio

Ottieni assistenza quando ne hai bisogno con ClickUp's Prebuilt Autopilot Agents , assistenti pronti all'uso che possono pubblicare riepiloghi/riassunti giornalieri, gestire flussi di lavoro semplici o gestire gli aggiornamenti dei progetti direttamente nella chat

Continua a portare avanti i tuoi progetti con gli agenti automatici predefiniti in ClickUp Chat

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Gli agenti che lavorano da soli o i piccoli team potrebbero sentirsi inizialmente sopraffatti dall'ampio intervallo di strumenti disponibili

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.440 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Da una recensione su Reddit:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente i banner. Sono carinissimi!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente i banner. Sono carinissimi!

🔍 Lo sapevate? Nell'antica Roma, i condomini chiamati insulae potevano arrivare fino a sette piani. Questi grattacieli erano fatti di legno e pietra e molti non avevano acqua corrente, eppure ospitavano la maggior parte della classe operaia della città ed erano considerati immobili urbani di pregio.

2. REimagineHome. ai (Il migliore per soluzioni di staging virtuale IA)

tramite REimagineHome.ai

Le stanze vuote uccidono gli affari.

REimagineHome. ai lo sa e risolve il problema trasformando spazi banali in stanze degne di una rivista utilizzando l'intelligenza artificiale. Le sue funzionalità principali includono l'allestimento virtuale di stanze vuote, la riprogettazione di spazi arredati con interni moderni e persino la progettazione del paesaggio per le riprese esterne.

Carica le foto degli immobili disponibili, scegli tra diversi stili di design e ottieni immagini allestite in modo professionale in una frazione del tempo e del lavoro richiesto dall'allestimento tradizionale.

Grazie alla sua capacità di generare immagini fotorealistiche, Reimagine Home garantisce che ogni annuncio appaia al meglio, facendo un'ottima prima impressione sui potenziali clienti. Tra gli strumenti di IA per agenti immobiliari, questo si distingue per la sua capacità di mantenere la qualità originale delle foto aggiungendo un tocco visivo accattivante.

REimagineHome. ai migliori funzionalità/funzioni

Trasforma più stanze contemporaneamente per creare temi di design coerenti in tutta la proprietà

Passa da un'estetica contemporanea a una tradizionale o moderna per attirare diversi segmenti di acquirenti e soddisfare le preferenze del mercato

Sostituisci i mobili esistenti nelle case occupate per mostrare possibili layout alternativi

Scarica immagini ad alta risoluzione immediatamente pronte per essere caricate su MLS e utilizzate come materiale di marketing senza ulteriori elaborazioni

Confronta le stanze vuote originali con le versioni allestite per dimostrare l'impatto della trasformazione durante le presentazioni degli annunci

Limiti di REimagineHome.ai

In alcuni casi, l'allestimento generato dall'IA potrebbe non rappresentare accuratamente le dimensioni effettive delle stanze

Opzioni di personalizzazione limitate per mobili specifici o richieste di design uniche

I costi di sottoscrizione possono aumentare per gli agenti con volumi elevati che allestiscono più proprietà ogni mese

Alcune immagini generate potrebbero apparire leggermente artificiali agli occhi degli spettatori più attenti

Prezzi di REimagineHome. ai

I primi cinque restyling sono gratis

Essenziale: 14 $/mese (30 crediti)

Ottimale: 29 $/mese (200 crediti)

Avanzato: 49 $/mese (500 crediti)

Premium: 99 $/mese (1200 crediti)

REimagineHome. ai valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di REimagineHome. ai?

Un utente di Reddit dice:

Ho lavorato per un breve periodo come agente immobiliare, quindi l'ho provato e l'ho trovato piuttosto utile. Buone opzioni di personalizzazione e funzionalità/funzioni di design molto interessanti. È un prodotto utile, ma non indispensabile se lavori nel settore immobiliare.

Ho lavorato per un breve periodo come agente immobiliare, quindi l'ho provato e l'ho trovato piuttosto utile. Buone opzioni di personalizzazione e funzionalità/funzioni di design molto interessanti. È un prodotto utile, ma non indispensabile se lavori nel settore immobiliare.

3. Zillow (Il migliore per dati di mercato completi)

via Zillow

Tutti conoscono Zillow, ma la maggior parte degli agenti ne sfruttano solo una minima parte delle potenzialità. Certo, i client controllano ossessivamente Zestimates, ma la piattaforma contiene dati molto più preziosi per i professionisti che approfondiscono la ricerca.

Puoi estrarre cronologie complete delle proprietà, monitorare i movimenti dei prezzi nel quartiere e accedere a informazioni demografiche che aiutano ad abbinare i client alle zone giuste. L'app mobile ti consente di rispondere alle domande dei client sul posto durante le visite.

Una funzionalità chiave è la ricerca in linguaggio naturale basata sull'IA, che consente agli utenti di trovare immobili descrivendo la loro casa ideale in termini quotidiani, inclusi i tempi di percorrenza, la vicinanza alle scuole e persino le caratteristiche specifiche dell'abitazione. Ciò aiuta gli agenti a identificare e condividere rapidamente gli annunci pertinenti che soddisfano le esigenze specifiche dei loro clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zillow

Ricerca la storia delle imposte immobiliari e le variazioni di valutazione per identificare potenziali opportunità di risparmio e aiutare i clienti a comprendere i costi di titolarità a lungo termine

Estrai dati demografici, inclusi intervalli di età, livelli di reddito e composizione familiare per area, per abbinare i client alle comunità più adatte

Visualizza immagini satellitari e foto di Street View per valutare a distanza le condizioni del quartiere prima di programmare le visite

Tieni traccia dei modelli di prezzo stagionali e della velocità del mercato per consigliare ai client il momento ottimale per pubblicare gli annunci durante tutto l'anno

Migliora la tua visibilità tra gli acquirenti di immobili e genera lead con i servizi per agenti immobiliari di Zillow

Limiti di Zillow

L'accuratezza di Zestimate varia in modo significativo a seconda dei diversi mercati e tipi di immobili

Gli strumenti professionali richiedono sottoscrizioni separate oltre all'accesso di base per i consumatori

Gli aggiornamenti dei dati potrebbero non essere tempestivi rispetto alle effettive variazioni dei mercati in rapida evoluzione

Dati immobiliari internazionali limitati per gli agenti che lavorano con clienti che si trasferiscono

Prezzi Zillow

Elenco FSBO: Free

Agente elencato tramite MLS: Free

Elenco di affitti di base: Gratis

Elenco premium degli immobili in affitto: 39,99 $ (una tantum)

Pubblicità Premier Agent: 300-1.000+ dollari al mese (varia in base al codice postale e al mercato)

Costo per lead: 20-500+ dollari (a seconda della competitività dell'area)

Valutazioni e recensioni di Zillow

G2: 4,1/5 (oltre 295 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 85 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zillow?

Una recensione di G2 nota:

Ciò che mi piace di più di Zillow è la stabilità con cui posso selezionare i miei clienti per i miei affitti, nonché la possibilità di elencare le mie proprietà in vendita. Zillow dispone di una rete molto ampia di acquirenti, venditori e professionisti del settore immobiliare. Il portale per proprietari e inquilini è di gran lunga il migliore e senza rivali nel settore! Ho menzionato l'abbondanza di lead gratuiti illimitati? Zillow è ricco di tantissime funzionalità che ti aiuteranno nella tua attività immobiliare quotidiana. Non c'è niente di meglio di Zillow.

Ciò che mi piace di più di Zillow è la stabilità con cui posso selezionare i miei clienti per gli affitti, nonché la possibilità di inserire i miei immobili in vendita. Zillow dispone di una rete molto ampia di acquirenti, venditori e professionisti del settore immobiliare. Il portale per proprietari e inquilini è di gran lunga il migliore e senza rivali nel settore! Ho già menzionato l'abbondanza di lead gratuiti illimitati? Zillow è ricco di funzionalità che ti aiuteranno nella tua attività immobiliare quotidiana. Non c'è niente di meglio di Zillow.

💡 Suggerimento: Analizza settimanalmente le tendenze del mercato locale. Gli strumenti di IA per agenti immobiliari (come ClickUp Brain!) possono riepilogare/riassumere in pochi secondi i cambiamenti del mercato, le tendenze dei prezzi e i modelli di permanenza sul mercato. Non è necessario leggere cinque report: basta ottenere le informazioni che contano. Riepiloga/riassumi i report con l'assistenza di ClickUp Brain

4. Restb. ai (Il migliore per la documentazione automatizzata degli immobili)

tramite Restb.ai

Visitare gli immobili e prendere appunti è un lavoro che diventa presto noioso. Restb. ai utilizza la visione artificiale per analizzare le tue foto ed estrarre dettagli che potresti perdere o dimenticare di documentare.

La tecnologia IA identifica tutto, dai pavimenti in legno massello ai ripiani in granito, fino ai potenziali problemi di sicurezza e manutenzione. Scatta delle foto durante la visita, caricale e ricevi un report dettagliato che sembra un riepilogo/riassunto di un'ispezione professionale.

Rileva anche elementi come rilevatori di fumo mancanti o impianti elettrici obsoleti che potrebbero compromettere la conclusione della trattativa.

Oltre alla semplice inserimento dei dati, l'analisi delle immagini basata sull'IA di Restb. ai migliora l'intera esperienza di marketing e ricerca. È in grado di generare testi alternativi ottimizzati per la SEO per le immagini, rendendo gli annunci più visibili ai motori di ricerca e accessibili agli utenti ipovedenti.

Restb. ai migliori funzionalità/funzioni

Calcola la metratura approssimativa a partire da foto standard scattate con uno smartphone, eliminando la necessità di strumenti di misurazione manuali durante le visite agli immobili

Rileva marche e modelli specifici di elettrodomestici per includere specifiche dettagliate nelle descrizioni degli immobili e nei materiali di marketing

Segnala potenziali pericoli per la sicurezza come ringhiere mancanti, scale danneggiate o problemi elettrici che potrebbero influenzare le decisioni degli acquirenti o i risultati delle ispezioni

Categorizza automaticamente i tipi di stanze per semplificare l'inserimento dei dati MLS e ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative

Estrai i metadati delle foto, come timestamp e coordinate GPS, per una documentazione completa che dimostri quando e dove sono state scattate le foto

Migliora gli annunci con testi descrittivi alternativi generati dall'IA per le immagini

Limiti di Restb. ai

L'accuratezza dell'analisi dipende in larga misura dalla qualità delle foto e dalle condizioni di illuminazione

Potrebbero sfuggire dettagli sottili che gli ispettori umani rileverebbero durante i sopralluoghi fisici

Capacità limitata di valutare problemi strutturali non visibili nelle foto standard degli immobili

Richiede angoli fotografici e copertura costanti per risultati di analisi ottimali

Prezzi di Restb. ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Restb. ai

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Il concetto di open house risale al 1910. I primi agenti immobiliari organizzavano elaborate feste a tema complete di tè, quartetti d'archi e inviti scritti a mano per attirare acquirenti facoltosi.

5. HouseCanary (Il migliore per l'analisi delle previsioni di mercato)

via HouseCanary

HouseCanary è una piattaforma di analisi immobiliare basata sull'IA che fornisce agli agenti dati precisi e completi per prendere decisioni aziendali informate.

Elabora milioni di dati - indicatori economici, crescita dell'occupazione, variazioni della popolazione e tassi di interesse - per prevedere l'andamento dei valori immobiliari. Puoi mostrare ai tuoi client grafici che prevedono il valore della loro casa tra sei mesi o due anni, supportati da dati reali.

Grazie ai punteggi "Propensity to List", gli agenti possono identificare i lead fuori mercato che hanno un'alta probabilità di vendita

Questo strumento di IA per agenti immobiliari valuta anche le proprietà e i quartieri attraverso dati quali valutazioni scolastiche e statistiche sulla criminalità, aiutando i clienti a decidere dove preferiscono acquistare. Inoltre, aggiorna continuamente le sue previsioni man mano che arrivano nuovi dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di HouseCanary

Valuta il potenziale rendimento degli affitti e le proiezioni del flusso di cassa per gli investimenti immobiliari per assistere gli investitori nella pianificazione del portfolio

Genera rapidamente report affidabili di analisi comparativa di mercato (CMA), risparmiando ore di ricerca manuale

Valuta rapidamente gli immobili e ottieni informazioni di mercato dal vasto database utilizzando Canary IA

Confronta i profili di rischio tra proprietà simili in quartieri diversi per aiutare i client a comprendere i fattori di stabilità del mercato

Ricevi avvisi quando le condizioni di mercato cambiano in modo significativo nelle tue aree di traguardo, consentendoti di contattare i client in modo proattivo

Accedi a dati economici dettagliati, come le tendenze occupazionali e i modelli di crescita della popolazione che influenzano il valore degli immobili a lungo termine

Limiti di HouseCanary

L'interfaccia complessa dello strumento potrebbe richiedere una formazione per utilizzare in modo efficace le funzionalità/funzioni analitiche avanzate

I dati storici disponibili per gli sviluppi più recenti o per le proprietà rurali sono limitati

Prezzi di HouseCanary

Base: 19 $/mese

Pro: 79 $/mese

Teams: 199 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HouseCanary

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di HouseCanary?

Leggi cosa ne pensa questo recensore:

HouseCanary fa tutte le ricerche per te! La funzionalità migliore è la classifica delle proprietà comparabili su una scala da 1 a 100. Non dovrai più setacciare comps scadenti! HouseCanary mi ha fatto risparmiare ore di lavoro sui CMA. Ciò che prima mi richiedeva 30-45 minuti ora mi richiede al massimo 5-10! Non riesco a pensare a una sola cosa che non mi piace di HouseCanary. Davvero.

HouseCanary fa tutte le ricerche per te! La funzionalità migliore è la classificazione di immobili comparabili su una scala da 1 a 100. Non dovrai più setacciare comparazioni inadeguate! HouseCanary mi ha fatto risparmiare ore di lavoro sui CMA. Ciò che prima mi richiedeva 30-45 minuti ora mi richiede al massimo 5-10! Non riesco a pensare a una sola cosa che non mi piace di HouseCanary. Davvero.

📖 Leggi anche: I migliori modelli di CRM immobiliare per una migliore gestione dei client

6. OpusClip (Il migliore per trasformare i tour delle proprietà in clip social)

via OpusClip

Pensa a OpusClip come al tuo assistente video personale che guarda le tue visite guidate di un'ora e seleziona i momenti più interessanti. Questo strumento basato sull'IA trasforma i tuoi lunghi video in clip virali di alta qualità, identificando automaticamente i segmenti migliori dai tuoi annunci, dalle testimonianze dei client o dagli aggiornamenti di mercato.

Carica i tuoi filmati grezzi e l'IA di OpusClip analizza i contenuti per creare video brevi e accattivanti perfetti per Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts.

Inoltre, puoi utilizzare lo scheduler per social media integrato per pubblicare automaticamente i tuoi video su YouTube, TikTok, Instagram e LinkedIn.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpusClip

Aggiungi automaticamente didascalie accurate ai tuoi video immobiliari, rendendoli accessibili e coinvolgenti per gli spettatori che li guardano senza audio

Ottimizza i tuoi contenuti per diverse piattaforme social creando clip in diversi formati (9:16, 16:9, 1:1)

Utilizza il punteggio di viralità basato sull'IA per identificare quali segmenti dei tuoi video immobiliari sono più suscettibili di coinvolgere potenziali client

Applica modelli e sovrapposizioni personalizzati per mantenere una presentazione coerente e professionale su tutti i contenuti dei social media

Limiti di OpusClip

Opzioni di personalizzazione limitate per le funzionalità di modifica avanzate rispetto ai tradizionali software di editing video

L'efficacia del punteggio di viralità può variare a seconda del tipo di contenuto specifico

La versione gratuita include filigrane sui video e un limite massimo di elaborazione mensile di 60 minuti

Prezzi di OpusClip

Free

Starter: 15 $ al mese

Pro: 29 $ al mese

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OpusClip

G2: 4,6/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OpusClip?

Basato su una recensione di G2:

Il vantaggio principale di OpusClip è che consente di creare rapidamente brevi video personalizzati da condividere sulle piattaforme social. La funzionalità dei sottotitoli è ottima. Genera sottotitoli molto accurati che possono essere modificati con estrema facilità (anche se raramente è necessario) e di cui è possibile cambiare font, colore e posizione. È inoltre possibile salvare fino a cinque modelli personalizzati.

Il vantaggio principale di OpusClip è che consente di creare rapidamente brevi video personalizzati da condividere sulle piattaforme social. La funzionalità dei sottotitoli è ottima. Genera sottotitoli molto accurati che possono essere modificati con estrema facilità (anche se raramente è necessario) e di cui è possibile cambiare font, colore e posizione. È inoltre possibile salvare fino a cinque modelli personalizzati.

7. Collov IA (Il migliore per la visualizzazione delle ristrutturazioni)

tramite Collov IA

Gli acquirenti faticano a vedere il potenziale di immobili obsoleti o mal tenuti. Collov IA colma questa lacuna mostrando esattamente come potrebbero apparire gli spazi dopo la ristrutturazione.

La piattaforma analizza le foto delle stanze o le planimetrie e crea diverse varianti di design, ad esempio diversi colori per le pareti, opzioni per i pavimenti e disposizioni dei mobili. Con questa soluzione di allestimento virtuale, puoi mostrare come l'abbattimento di una parete aprirebbe lo spazio o come finiture moderne trasformerebbero una cucina datata.

L'IA crea rendering fotorealistici che assomigliano a presentazioni di interior design professionali, rendendo più facile la vendita degli immobili. È inoltre possibile utilizzare i suoi strumenti integrati per creare tour virtuali e rendere gli annunci più attraenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Collov IA

Sperimenta diversi colori e finiture o visualizza le modifiche strutturali per mostrare ai client le possibilità di trasformazione e ristrutturazione

Presenta più temi di design per lo stesso spazio per soddisfare i gusti e le preferenze di stile di vita dei diversi acquirenti

Crea moodboard dettagliate per i lavori di ristrutturazione che ispirino i client e forniscano indicazioni chiare a imprenditori e designer

Dimostra come diversi impianti di illuminazione e tendaggi potrebbero cambiare l'atmosfera della stanza e il suo fascino estetico complessivo

Limiti di Collov IA

I progetti generati potrebbero non tenere conto dei limiti strutturali o dei codici edilizi

Capacità limitata di incorporare mobili specifici o elementi di design personalizzati

La qualità del rendering può variare a seconda della qualità della foto originale e della complessità della stanza

Potrebbe non rappresentare accuratamente i costi o la fattibilità delle ristrutturazioni suggerite

Prezzi di Collov IA

Versione di prova gratuita

Standard: 21 $/mese

Avanzato: 49 $/mese

Premium: 79 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Collov IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevate? Il Campidoglio degli Stati Uniti sorge su quello che un tempo era un terreno agricolo privato. George Washington e Pierre L'Enfant negoziarono personalmente i diritti sul terreno con i contadini per creare quella che oggi è Washington, D.C.

8. Canva (il migliore per la creazione di contenuti di marketing)

via Canva

Canva ti offre modelli professionali per la gestione immobiliare per tutto, dai volantini immobiliari e i post sui social media ai cartelli per gli open house e le slide di presentazione.

L'interfaccia drag-and-drop consente di personalizzare colori, font e layout senza dover imparare complessi software di progettazione. Questo aiuta a mantenere la coerenza del marchio su tutti i materiali, consentendo al contempo di avere libertà creativa per i singoli annunci.

Gli strumenti di IA di Canva fungono da assistente di marketing, con funzionalità come Magic Write che aiutano a redigere descrizioni accattivanti degli immobili o didascalie coinvolgenti per i social media. I suoi strumenti di modifica delle foto basati sull'IA, come Magic Eraser e Magic Edit, consentono di ripulire rapidamente le foto degli annunci rimuovendo oggetti indesiderati o modificando i dettagli.

La piattaforma gestisce anche la programmazione dei social media, così puoi creare i post di un'intera settimana e lasciare che Canva li pubblichi automaticamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Produci materiali di marketing di alta qualità in pochi minuti con l'aiuto dell'IA e dei modelli

Crea post animati per i social media e brevi contenuti video che generano tassi di coinvolgimento più elevati rispetto alle immagini statiche

Collabora con i membri del team su progetti di design mantenendo la coerenza del marchio su tutti i materiali di marketing

Archivia le risorse del marchio come loghi, combinazioni di colori e font in librerie condivise per un facile accesso e un uso coerente su tutti i materiali

Limiti di Canva

Un approccio basato su modelli può portare a materiali dall'aspetto simile tra agenti diversi

Le funzionalità/funzioni di progettazione avanzate richiedono una sottoscrizione premium per essere completamente disponibili

Le opzioni di personalizzazione sono limitate per requisiti di progettazione altamente specifici o unici

La selezione dei font e della grafica potrebbe non corrispondere alle linee guida specifiche del marchio dell'agenzia immobiliare

Prezzi di Canva

Free

Pro: 15 $ al mese per utente

Teams: 10 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 5.100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.870 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva?

Come condiviso su Reddit:

Canva è un ottimo strumento sia per i professionisti che per i non professionisti. Posso ricorrervi se qualcuno mi dice "Ehi, ho bisogno di un annuncio animato entro i prossimi dieci minuti" e se qualcuno mi chiede un lavoro così piccolo o semplice che non vale la pena dedicargli tempo, come un biglietto da visita o un invito di nozze, posso semplicemente indirizzarlo a Canva e andare avanti per la mia strada. È come una cassa self-service per il design.

Canva è un ottimo strumento sia per i professionisti che per i non professionisti. Posso ricorrervi se qualcuno mi dice "ehi, ho bisogno di un annuncio animato entro i prossimi dieci minuti" e se qualcuno mi chiede un lavoro così piccolo o semplice che non vale la pena dedicargli tempo, come un biglietto da visita o un invito di nozze, posso semplicemente indirizzarlo a Canva e andare avanti per la mia strada. È come una cassa self-service per il design.

💡 Suggerimento: Alcuni strumenti di IA per agenti immobiliari aiutano a preparare le visite. Incolla i dettagli dell'immobile in uno strumento di IA e chiedi quali obiezioni potrebbe sollevare un acquirente. Sarai più preparato ad affrontare le preoccupazioni relative al layout, alla posizione o al prezzo.

9. Reonomy (Il migliore per la ricerca di immobili commerciali)

via Reonomy

Il settore immobiliare commerciale funziona in modo diverso da quello residenziale, e Reonomy lo sa bene. La piattaforma è specializzata nel monitoraggio della titolarità degli immobili commerciali, delle scadenze dei contratti di locazione e delle attività di sviluppo che segnalano opportunità.

Puoi ricercare chi è il proprietario di quel centro commerciale, quando scadono i contratti di locazione dei suoi inquilini e se il titolare potrebbe essere interessato a vendere. Queste informazioni ti aiutano a identificare potenziali client prima che inizino a cercare attivamente uno spazio o un agente immobiliare.

La tecnologia IA di Reonomy setaccia grandi quantità di dati pubblici e proprietari per identificare gli immobili che potrebbero essere venduti ma che non sono attualmente in vendita. Monitora anche i permessi di costruzione e le modifiche alla zonizzazione che indicano progetti di sviluppo imminenti.

Con oltre 200 filtri, gli agenti possono effettuare ricerche altamente mirate per trovare immobili che corrispondono perfettamente ai criteri dei loro client.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reonomy

Monitora le scadenze dei contratti di locazione per identificare gli inquilini che potrebbero aver bisogno di nuovi spazi e mettiti in contatto con le aziende che stanno pianificando un trasloco

Tieni traccia delle attività relative ai permessi di costruzione che indicano progetti di espansione o ristrutturazione, rivelando potenziali opportunità di locazione o commerciali

Analizza la cronologia delle transazioni e le vendite comparabili per gli immobili commerciali per fornire analisi di mercato accurate e raccomandazioni sui prezzi

Rimani informato sui cambiamenti e sulle opportunità del mercato con avvisi per tipi di immobili specifici o aree geografiche di interesse

Limiti di Reonomy

Si concentra principalmente sugli immobili commerciali piuttosto che sugli immobili residenziali

L'accuratezza dei dati varia a seconda dei diversi mercati geografici e tipi di immobili

Curva di apprendimento necessaria per utilizzare in modo efficace strumenti avanzati di ricerca e analisi

Prezzi di Reonomy

Versione di prova gratuita

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Reonomy

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Reonomy?

Un breve estratto da un utente reale:

Facile da usare: basta inserire un indirizzo per ottenere tutte le informazioni sulla contea e i recapiti. Le analisi sono fantastiche. Reonomy ti avvisa quando un immobile ha elevate probabilità di essere venduto. Puoi anche creare un report che mostra quali immobili sono in difficoltà. Stanno lavorando a un progetto che ti consentirà di vedere tutte le relazioni tra i titolari e le aziende in cui sono coinvolti. Mostra tutti gli immobili associati al titolare.

Facile da usare: basta inserire un indirizzo per ottenere tutte le informazioni sulla contea e i recapiti. Le analisi sono fantastiche. Reonomy ti avvisa quando un immobile ha elevate probabilità di essere venduto. È anche possibile creare un report che mostra gli immobili in difficoltà. Stanno lavorando a un progetto che consentirà di vedere tutte le relazioni tra i titolari e le aziende in cui sono coinvolti. Mostra tutti gli immobili associati al titolare.

💡 Suggerimento: Utilizza strumenti di IA per il settore immobiliare per riepilogare/riassumere contratti o documenti legali in un linguaggio semplice. Non sostituirà il tuo avvocato, ma ti aiuterà a spiegare i punti chiave agli acquirenti nervosi in modo che non si sentano sopraffatti.

10. Cotality (Il migliore per un'analisi completa del mercato e dei rischi)

via Cotality

Cotality, precedentemente CoreLogic, è una piattaforma di property intelligence basata sull'IA che aiuta gli agenti immobiliari a fornire ai propri client una comprensione sofisticata delle tendenze storiche e del potenziale di mercato futuro dei quartieri e degli immobili.

L'IA della piattaforma, CoreAI, analizza miliardi di dati per fornire modelli di valutazione automatizzata (AVM) altamente accurati e analisi di mercato approfondite.

Realist e Araya, i loro strumenti di intelligence immobiliare di livello professionale, forniscono agli agenti dati completi sulle proprietà e sui mercati. È possibile accedere a informazioni dettagliate sulla storia fiscale, sulle caratteristiche degli immobili, sui compari fuori MLS, sui registri commerciali e sulla storia dei trasferimenti dei titolari.

Il punteggio di "probabilità di vendita" utilizza l'analisi predittiva per identificare gli immobili che potrebbero essere messi in vendita nel prossimo futuro. Ciò consente agli agenti di raggiungere in modo proattivo i propri traguardi in termini di marketing e generazione di lead.

La piattaforma fornisce anche report dettagliati sui rischi, comprese informazioni sui rischi di alluvioni e incendi, fondamentali per aiutare i client a prendere decisioni informate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cotality

Ottieni analisi e informazioni approfondite sul mercato per aumentare la fiducia dei tuoi client

Accedi a dati affidabili provenienti da oltre 22.000 fonti che coprono il 99,9% degli immobili negli Stati Uniti

Trova i migliori potenziali clienti su cui concentrare il lavoro richiesto per generare lead

Accedi alle statistiche sulla criminalità e alle valutazioni sulla sicurezza dei diversi quartieri, comprese le analisi delle tendenze su più anni

Tieni traccia dei cambiamenti nelle prestazioni dei distretti scolastici e dei cambiamenti demografici che influenzano il valore degli immobili e le decisioni delle famiglie

Monitora gli indicatori economici, tra cui le tendenze occupazionali, lo sviluppo aziendale e la crescita della popolazione

Limiti di Cotality

I dati estesi possono essere opprimenti per gli agenti senza esperienza analitica

I costi di sottoscrizione possono essere proibitivi per gli agenti più recenti o le piccole agenzie immobiliari

Le valutazioni dei rischi potrebbero non tenere conto dei recenti miglioramenti infrastrutturali o dei cambiamenti politici

Prezzi Cotality

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cotality

G2: 4,1/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cotality?

Ecco una prospettiva di prima mano:

CoreLogic ci permette di ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno in modo tempestivo e il loro servizio clienti è eccellente. Non abbiamo ancora riscontrato alcun problema e le informazioni sono sempre accurate.

CoreLogic ci permette di ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno in modo tempestivo e il loro servizio clienti è eccellente. Non abbiamo ancora riscontrato alcun problema e le informazioni sono sempre accurate.

11. ChatGPT (Il migliore per l'assistenza nella generazione di contenuti)

tramite ChatGPT

Scrivere descrizioni convincenti degli immobili e email professionali richiede tempo che non hai. ChatGPT ti aiuta a creare comunicazioni che suonano raffinate e coinvolgenti senza dover ricominciare da zero ogni volta.

È possibile inserire i dettagli di base dell'immobile e ottenere descrizioni dell'annuncio che mettono in evidenza le caratteristiche uniche e attraggono i potenziali acquirenti.

Lo strumento di marketing immobiliare aiuta anche a redigere email di follow-up, post sui social media e presentazioni per i clienti che mantengono un tono professionale e coerente. Gli agenti lo utilizzano anche per simulare scenari di negoziazione, sviluppare sequenze personalizzate di email di follow-up e persino creare script per tour video delle proprietà.

Oltre alla generazione di contenuti, gli agenti più avanzati utilizzano ChatGPT come strumento strategico per l'analisi e la comunicazione con i clienti. È in grado di riepilogare/riassumere lunghi rapporti di mercato o articoli di cronaca locale, fornendo punti chiave di discussione per le riunioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Crea modelli di gestione dei client per le diverse fasi della transazione, dal contatto iniziale alle congratulazioni per la chiusura

Ricerca rapidamente le tendenze del mercato locale e le informazioni sul quartiere per supportare le conversazioni e le presentazioni con i client

Crea calendari dei contenuti per i social media e schemi per i post del blog che ti aiutano a mantenere una presenza online coerente

Sviluppa punti di discussione per le presentazioni e programmi per le riunioni con i client che garantiscano una copertura completa degli argomenti importanti

Limiti di ChatGPT

Le risposte potrebbero contenere imprecisioni che richiedono una verifica dei fatti prima dell'utilizzo da parte del client

Non è possibile accedere ai dati di mercato in tempo reale o agli annunci immobiliari attuali

Le descrizioni degli immobili generate dall'IA potrebbero non tenere conto delle conoscenze del mercato locale e delle specificità regionali

Richiede un'attenta modifica per garantire la conformità alle normative e agli standard immobiliari

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Team: 25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 825 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 220 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Secondo un recensore:

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è come mi aiuta a iniziare le mie attività di scrittura quotidiane con facilità e chiarezza. Lo uso regolarmente per redigere lettere, email e politiche, cose che spesso richiedono tempo per essere fatte bene. ChatGPT mi offre un solido punto di partenza basato sui pensieri o sui punti che condivido, aiutandomi a dare forma alle mie idee in qualcosa di strutturato e coerente. Mi toglie la pressione della pagina bianca, che può essere uno dei maggiori ostacoli quando si scrive qualcosa da zero.

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è come mi aiuta a iniziare le mie attività di scrittura quotidiane con facilità e chiarezza. Lo uso regolarmente per redigere lettere, email e politiche, cose che spesso richiedono tempo per essere fatte bene. ChatGPT mi offre un solido punto di partenza basato sui pensieri o sui punti che condivido, aiutandomi a dare forma alle mie idee in qualcosa di strutturato e coerente. Mi toglie la pressione della pagina bianca, che può essere uno dei maggiori ostacoli quando si scrive qualcosa da zero.

12. Getfloorplan (Il migliore per la creazione di planimetrie digitali)

via Getfloorplan

Misurare le stanze e creare planimetrie manualmente richiede tempo ed è soggetto a errori. Getfloorplan converte automaticamente le foto dei tuoi immobili in disegni architettonici accurati e modelli 3D.

Carica le foto della tua visita e l'IA analizzerà il layout delle stanze, misurerà le dimensioni e creerà planimetrie professionali che normalmente richiederebbero l'intervento di un disegnatore.

La tecnologia genera anche tour virtuali in 3D che aiutano gli acquirenti a distanza a comprendere le relazioni spaziali e il flusso tra le stanze.

Per gli utenti aziendali, il software offre anche opzioni per scegliere lo stile e la lingua dell'interfaccia preferiti, le visualizzazioni delle finestre, gli stili degli interni, ecc. È inoltre possibile aggiungere elementi del proprio marchio al risultato finale per un aspetto professionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Getfloorplan

Converti le foto scattate con lo smartphone in disegni architettonici professionali che soddisfano gli standard del settore in termini di accuratezza e presentazione

Calcola automaticamente la metratura e le dimensioni delle stanze, eliminando gli errori di misurazione e risparmiando tempo durante le valutazioni immobiliari

Crea più visualizzazioni delle planimetrie, comprese opzioni di posizionamento dei mobili che aiutano gli acquirenti a visualizzare come potrebbero essere utilizzati gli spazi

Esporta i piani in vari formati adatti per elenchi MLS, materiali di marketing e presentazioni professionali

Limiti di Getfloorplan

L'accuratezza dipende dalla qualità delle foto e dalla completezza della copertura dell'immobile

Potrebbero presentare difficoltà con layout complessi o funzionalità/funzioni architettoniche insolite

I tempi di elaborazione possono variare in base alle dimensioni e alla complessità dell'immobile

Capacità limitata di incorporare spazi esterni o dettagli paesaggistici

Prezzi Getfloorplan

Set base: 25 $

Set Plus: 45 $

Set di rendering: 49 $

Set Pro: 49 $

Set massimo: 69 $

Ottieni valutazioni e recensioni su Getfloorplan

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Getfloorplan?

Un utente ha condiviso questo feedback:

Ti offrono una serie di tour in 2D, 3D e virtuali. Carichi una planimetria in 2D e ottieni una serie completa di immagini in 2D (con diverse angolazioni), oltre a un panorama in 3D e un fantastico tour virtuale. Al momento non ci sono svantaggi, ma l'unico inconveniente è che non è possibile mescolare stili diversi.

Ti offrono una serie di tour virtuali in 2D e 3D. Carichi una planimetria in 2D e ottieni una serie completa di immagini in 2D (con diverse angolazioni), oltre a un panorama in 3D e un fantastico tour virtuale. Al momento non ci sono svantaggi, ma l'unico inconveniente è che non è possibile mescolare stili diversi.

13. Tableau IA (ideale per la visualizzazione e l'analisi dei dati)

tramite Tableau

I dati immobiliari sono ovunque, ma per dar loro un senso occorrono solide competenze analitiche. Tableau IA trasforma le complesse informazioni di mercato in dashboard visive che raccontano una storia.

È possibile combinare dati MLS, statistiche demografiche e indicatori economici per creare un'analisi di mercato completa che va ben oltre il semplice confronto dei prezzi. Lo strumento commerciale di IA ti aiuta a identificare modelli e tendenze che potrebbero indicare opportunità emergenti o potenziali cambiamenti del mercato.

Tableau Pulse è una funzionalità chiave che monitora automaticamente le metriche chiave, come le fonti dei lead, i giorni sul mercato o le tendenze dei prezzi, e fornisce informazioni personalizzate e di facile comprensione in linguaggio naturale.

Un'altra importante funzionalità IA è Tableau Agent, un assistente conversazionale che consente agli agenti di rispondere rapidamente alle domande, creare analisi di mercato personalizzate per i client e identificare microtendenze in quartieri specifici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tableau IA

Crea dashboard interattivi che visualizzano le tendenze del mercato e le prestazioni degli immobili in base a più variabili e periodi di tempo

Aggiorna istantaneamente i report con nuove informazioni e pianifica la loro distribuzione periodica ai client

Progetta visualizzazioni personalizzate per segmenti di mercato o tipologie di immobili specifici, mettendo in evidenza le tendenze e le opportunità rilevanti

Condividi report interattivi con i client che consentono loro di esplorare i dati e porre domande durante le riunioni di consulenza

Limiti dell'IA di Tableau

Richiede un investimento significativo in termini di apprendimento per padroneggiare le funzionalità/funzioni analitiche avanzate

I costi di sottoscrizione possono essere notevoli per singoli agenti o piccoli team

La qualità dei dati dipende dall'accuratezza e dalla completezza delle informazioni di origine

La sua interfaccia complessa potrebbe sopraffare gli utenti senza esperienza nell'analisi dei dati

Prezzi di Tableau IA

Tableau Viewer: 15 $ al mese

Tableau Explorer: 42 $/mese

Tableau Autore: 75 $/mese

Enterprise Viewer: 35 $/mese

Enterprise Explorer: 70 $/mese

Enterprise Autore: 115 $/mese

Tableau+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tableau IA

G2: 4,2/5 (oltre 2.770 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.345 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tableau IA?

Direttamente da una recensione G2:

La cosa migliore di Tableau è la facilità con cui è possibile creare dashboard interattive e accattivanti una volta acquisita familiarità con lo strumento. Gestisce bene grandi set di dati e le opzioni di personalizzazione visiva sono fantastiche. Adoro il modo in cui ti permette di dare vita ai dati, rendendo più facile spiegare le informazioni approfondite a persone che non hanno competenze tecniche. L'interfaccia drag-and-drop è anche molto utile per analisi rapide.

La cosa migliore di Tableau è la facilità con cui è possibile creare dashboard interattive e accattivanti una volta acquisita familiarità con lo strumento. Gestisce bene grandi set di dati e le opzioni di personalizzazione visiva sono fantastiche. Adoro il modo in cui ti permette di dare vita ai dati, rendendo più facile spiegare le informazioni approfondite a persone che non hanno competenze tecniche. L'interfaccia drag-and-drop è anche molto utile per analisi rapide.

💡 Suggerimento per professionisti: Dopo una visita, registra delle note vocali con ClickUp Clips e chiedi a ClickUp AI di trascriverle. Ti suggerirà quindi delle azioni, come creare una voce CRM, redigere un'email o registrare i passaggi successivi. Tu vai avanti, l'IA fa il lavoro di amministratore.

14. Ylopo (Il migliore per la generazione e la fidelizzazione dei lead)

via Ylopo

Generare lead costanti e gestire i client esistenti è una sfida continua. Ylopo utilizza l'IA per la generazione di lead creando campagne pubblicitarie mirate su Facebook, Google e altre piattaforme.

Questa piattaforma di marketing digitale basata sull'IA per agenzie immobiliari assegna un punteggio ai lead in entrata in base al loro comportamento e alla probabilità di conversione, così puoi concentrarti sui potenziali clienti più propensi ad acquistare o vendere. Fornisce inoltre spunti di conversazione e suggerimenti di follow-up basati sugli interessi e sulle attività specifici di ciascun lead.

Ylopo AI funge da assistente virtuale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che interagisce con i potenziali clienti tramite testo e voce. È in grado di avviare conversazioni, qualificare i potenziali clienti ponendo loro domande sulla loro sequenza temporale, sul budget e sulle esigenze e persino di fissare appuntamenti.

Questo lo rende uno degli strumenti di IA più pratici per gli agenti immobiliari che desiderano automatizzare il proprio funnel di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ylopo

Lancia campagne pubblicitarie mirate simultanee su più piattaforme digitali, massimizzando la portata e mantenendo una comunicazione coerente

Automatizza le sequenze di follow-up iniziali e le campagne di nurturing per coinvolgere i potenziali clienti per periodi prolungati

Traccia i modelli di comportamento dei lead per ottimizzare i tempi e i contenuti dei messaggi per diversi segmenti di potenziali clienti

Ricevi spunti di conversazione e argomenti personalizzati per ogni potenziale cliente in base ai suoi interessi specifici e alla sua attività online

Limiti di Ylopo

Richiede un budget pubblicitario continuativo oltre ai costi di sottoscrizione alla piattaforma

La qualità dei lead può variare a seconda delle condizioni di mercato e dell'ottimizzazione della campagna

Potrebbe generare lead al di fuori dell'area geografica o dell'intervallo di prezzo preferiti dall'agente

Le comunicazioni automatizzate potrebbero non avere quel tocco personale che alcuni client preferiscono

Prezzi di Ylopo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ylopo

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Ylopo?

Leggi cosa ne pensa questo recensore:

Mi piace che il mio rappresentante del servizio clienti ci faccia sentire come se fossimo i suoi unici client. Adoro anche tutta l'integrazione IA

Mi piace che il mio rappresentante del servizio clienti ci faccia sentire come se fossimo i suoi unici client. Adoro anche tutta l'integrazione IA

15. LocalizeOS (Il migliore per informazioni sul quartiere)

via LocalizeOS

LocalizeOS è un sistema operativo basato sull'intelligenza artificiale progettato per amplificare la capacità degli agenti immobiliari di gestire e convertire i lead su larga scala.

Il suo motore IA principale, Hunter, funge da assistente virtuale che interagisce in modo proattivo con ogni lead nel database per coltivarlo e qualificarlo. Questo ti libera tempo, così puoi concentrare le tue energie sui client pronti per la transazione.

Analizzando le interazioni digitali di un lead, come la cronologia di navigazione, i clic e le risposte ai messaggi, l'IA è in grado di determinare la probabilità che effettui una transazione. Ciò consente agli agenti e ai team di dare priorità alla loro pipeline e concentrarsi sulle opportunità più promettenti.

La piattaforma si integra perfettamente con i CRM esistenti e le fonti di lead, fornendo agli agenti immobiliari un sistema potente e centralizzato per gestire la loro attività e convertire più lead in contratti chiusi.

Le migliori funzionalità/funzioni di LocalizeOS

Fornisci suggerimenti personalizzati sui listati ai client in base alle loro interazioni e preferenze passate, creando un'esperienza superiore

Qualifica e coltiva i tuoi lead con l'IA, così potrai concentrarti sulla chiusura delle trattative

Reattiva i lead inattivi con messaggi personalizzati e automatizzati

Ottieni informazioni dettagliate sulla propensione alle transazioni, così potrai concentrarti sui lead più vicini al processo decisionale

Integralo perfettamente con il tuo stack tecnologico esistente di strumenti CRM e di marketing

Limiti di LocalizeOS

Gli agenti e i team alla ricerca di una soluzione all-in-one con funzionalità avanzate di gestione delle transazioni o post-chiusura potrebbero doverla integrare con altri strumenti

I costi di sottoscrizione possono essere impegnativi per gli agenti più recenti o le piccole agenzie immobiliari

Prezzi di LocalizeOS

Agenti: 249 $ al mese per agente + 15% di commissione di segnalazione

Teams: 749 $/mese (fino a 5 agenti) + 12% di commissione di referral

Brokeraggio: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LocalizeOS

G2: 4,8/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 45 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LocalizeOS?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

LocalizeOS si è dimostrato estremamente utile per coinvolgere nuovamente i nostri lead più vecchi con i nostri agenti. Siamo riusciti a riattivare lead dormienti, risvegliando il loro interesse per gli annunci immobiliari. Inoltre, questo software e le sue funzioni di assistenza umana funzionano come un team commerciale interno, programmando in modo efficiente gli appuntamenti per i nostri agenti e mantenendo lo slancio nel coinvolgimento dei lead per facilitare la ricerca continua di immobili.

LocalizeOS si è dimostrato estremamente utile per coinvolgere nuovamente i nostri lead più vecchi con i nostri agenti. Siamo riusciti a riattivare con successo i lead dormienti, risvegliando il loro interesse per gli annunci immobiliari. Inoltre, questo software e l'assistenza umana funzionano come un team commerciale interno, programmando in modo efficiente gli appuntamenti per i nostri agenti e mantenendo lo slancio nel coinvolgimento dei lead per facilitare la ricerca continua di immobili.

💡 Suggerimento: Crea prompt IA riutilizzabili per i tuoi flussi di lavoro. Ad esempio: "Scrivi un follow-up cordiale dopo una visita che menzioni il layout della cucina e inviti a porre domande". Salva 3-5 prompt come questo e riutilizzali ogni giorno con piccole modifiche.

AI'm Sold su ClickUp

Il tuo lavoro nel settore immobiliare è chiudere contratti, non perdere tempo a sistemare flussi di lavoro inefficienti. Se i tuoi sistemi sono frammentati, stai perdendo tempo e controllo.

ClickUp riunisce tutto in un unico posto. Attività, lead, annunci, follow-up, documenti, aggiornamenti del team: tutto in un'unica area di lavoro. Inoltre, l'IA integrata e l'automazione basata sull'IA ti aiutano a scrivere più velocemente, automatizzare le attività e rimanere al passo con ogni cambiamento con facilità.

