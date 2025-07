le 12 migliori alternative a NotePlan per la pianificazione quotidiana e la presa di appunti

Forse hai sempre fatto affidamento su NotePlan per mantenere tutto sincronizzato.

Le tue note Markdown sono collegate agli eventi del calendario. Le note giornaliere e quelle relative ai progetti sono affiancate. Le attività possono essere trascinate nei blocchi di tempo. Tutto rimane locale, in testo normale e strutturato in base al tuo modo di pensare e pianificare.

Ma NotePlan non è sufficiente quando le tue esigenze vanno oltre la pianificazione delle attività personali. Manca una vera collaborazione in team, automazioni avanzate del flusso di lavoro e un supporto completo al di fuori dell'ecosistema Apple. Il sistema di plugin e i modelli sono flessibili, ma potrebbero non essere sufficienti quando sono necessarie funzionalità/funzioni come bacheche Kanban, automazioni personalizzabili o app per Windows e Android.

Questo blog mette in evidenza le migliori alternative a NotePlan: strumenti che migliorano la tua esperienza di presa di appunti e offrono la stessa combinazione di note, attività e calendario, ma vanno oltre.

Alternative a NotePlan in sintesi

Questa tabella riporta alcune delle migliori alternative a NotePlan, evidenziando i punti di forza di ciascuno strumento per prendere appunti, le sue funzionalità/funzioni principali e i livelli di prezzo generali:

Strumento Ideale per Migliori funzionalità/funzioni Prezzi ClickUp Team di tutte le dimensioni che desiderano sostituire strumenti sparsi con un'area di lavoro organizzata Attività, documenti, calendario, riepiloghi/riassunti IA, promemoria e automazioni unificati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ Supernotes Team che necessitano di collegamenti tra note atomici, veloci e sicuri Sistema di schede, grafici 2D/3D, supporto Markdown, velocità di caricamento elevate Gratis; piani a partire da 11 $ Amplenote Team che desiderano bilanciare attività e note lunghe Appunti, note, attività e calendario con crittografia e visualizzazione delle priorità Gratis; piani a partire da 5,84 $/mese + tasse (fatturato annualmente) Craft Team che necessitano di strumenti per prendere appunti semplici, open source e incentrati sulla privacy Modifica basata su blocchi, pubblicazione web, strumenti di IA e assistenza offline Gratis; piani a partire da 9,99 $ al mese Joplin Team che necessitano di un sistema di presa appunti semplice, open source e incentrato sulla privacy Editor Markdown, crittografia end-to-end, sincronizzazione locale, supporto plugin Gratis; Cloud Piani Basic a partire da circa $3,51 o €2,99 al mese Obsidian Team che desiderano creare un grafico delle conoscenze personali Note Markdown locali, visualizzazione grafica, ecosistema di plugin, nessuna limitazione Gratis; piani di sincronizzazione a partire da 5 $ al mese Logseq Team che desiderano delineare e mettere in rete le proprie idee Bullet journaling, backlink, query e visualizzazione grafica Free Zettlr Scrittori accademici che lavorano con note ricche di citazioni Integrazione con Zotero, LaTeX, opzioni di esportazione, scrittura multilingue Free Programma Persone che hanno bisogno di organizzare le note in base al tempo Visualizzazione Sequenza, integrazione con il calendario, supporto Markdown Gratis; prezzi personalizzati disponibili Bear Utenti Apple che desiderano concentrarsi sulla scrittura in un ambiente privo di distrazioni Tag nidificati, markdown, note sicure, formati di esportazione Gratis; piani a pagamento a partire da 2,99 $ al mese Notion Team che desiderano combinare note, database e collaborazione Note basate su blocchi, database, modelli, contenuti sincronizzati Gratis; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Tana Teams che desiderano creare un secondo cervello dinamico con IA Note quotidiane, riepiloghi/riassunti basati su IA, supertag, grafico delle conoscenze Gratis; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese

Cosa cercare nelle alternative a NotePlan?

La scelta dell'alternativa giusta a NotePlan dipende da come pianifichi, dalle funzionalità/funzioni che non ti bastano più e da come assegni le responsabilità. Ecco le funzionalità/funzioni chiave da considerare quando cerchi un sostituto:

Note e attività collegate : note giornaliere, settimanali e relative a progetti con collegamenti a ritroso o contestuali

Integrazione con il calendario : sincronizzazione con Google Calendar, Apple Calendar o pianificazione in-app per gestire eventi e attività

Supporto Markdown o testo formattato : un'esperienza di scrittura pulita con formattazione che funziona su tutti gli strumenti

Disponibilità multipiattaforma : accedi da macOS, Windows, iOS, Android e dal web per una maggiore flessibilità

Attività ricorrenti e blocco del tempo : automazione delle azioni ripetitive e mappatura visiva della tua giornata

Funzionalità avanzate per le attività : tag, filtri, priorità e dipendenze per gestire flussi di lavoro complessi

Strumenti di collaborazione : spazi condivisi, modifica in tempo reale e autorizzazioni a livello di team per la pianificazione di gruppo

Privacy e controllo dei dati : spazio di archiviazione locale, accesso offline o opzioni di sincronizzazione crittografata

Visualizzazioni e modelli personalizzati: layout flessibili e strutture riutilizzabili su misura per il tuo flusso di lavoro

Le migliori alternative a NotePlan

Queste alternative offrono nuove soluzioni per prendere appunti, pianificare e migliorare la produttività:

A differenza di NotePlan, che enfatizza la pianificazione individuale con integrazioni limitate, ClickUp, l'app completa per il lavoro, riunisce l'intero flusso di lavoro (note, attività, promemoria e pianificazione) in un'unica area di lavoro dinamica.

È progettato per chi è stanco di passare da uno strumento all'altro e da una scheda all'altra per svolgere la stessa attività. ClickUp riunisce tutto in un'unica interfaccia, rendendo più facile pianificare la giornata, catturare idee e agire senza attriti.

Questo può aiutare le organizzazioni a recuperare fino a un'ora al giorno che altrimenti sarebbe stata spesa alla ricerca di informazioni. Mentre NotePlan si concentra sulle note quotidiane collegate, ClickUp Docs supporta tutto, dagli appunti quotidiani alla documentazione strutturata e alla collaborazione in tempo reale, assicurando che le tue note diventino effettivamente piani d'azione!

Usa ClickUp Docs per catturare quei pensieri veloci e trasformarli in piani d'azione completi

Usalo per creare documenti ben formattati con intestazioni, tabelle, liste di controllo per il project management e contenuti incorporati. Ogni documento risiede all'interno della tua area di lavoro e può essere collegato ad attività, obiettivi o dashboard.

Puoi anche impostare le autorizzazioni per la condivisione delle note, aggiungere commenti e persino inserire viste in tempo reale, come un elenco di attività o un calendario, direttamente nel tuo documento. Che tu stia pianificando la tua settimana o scrivendo procedure operative standard, i documenti ti consentono di centralizzare tutto in un unico posto, insieme ad altri strumenti che si evolvono con il tuo flusso di lavoro.

Trasforma gli elementi di azione in attività di ClickUp tracciabili

Quando è il momento di agire sulle tue note, le attività di ClickUp ti aiutano a suddividere il lavoro in passaggi chiari. Evidenzia qualsiasi riga in un documento, ad esempio "seguire il team di progettazione entro giovedì", e trasformala in un'attività con un solo clic.

Puoi assegnarlo a un collega, impostare una data di scadenza, aggiungere attività secondarie o dipendenze e collegarlo al documento originale per contestualizzarlo. Ogni attività supporta indicatori di priorità, monitoraggio del tempo, automazione e campi personalizzati, così le tue note non rimangono inattive, ma si trasformano in elementi di lavoro tracciabili e organizzati.

Per rimanere aggiornato sui follow-up personali o ad hoc, ClickUp Reminders offre un modo intuitivo per impostare prompt rapidi direttamente dalle attività, dai documenti o dalla vista Home.

Ad esempio, se sei in una riunione e vuoi ricordarti di fare il check-in domani, puoi creare un promemoria da quel punto esatto. I promemoria vengono visualizzati sulla dashboard in modo da non perdere mai traccia.

Organizza tutte le tue riunioni, scadenze e impegni in un unico posto con ClickUp Calendario

Fai un passaggio in avanti nella tua organizzazione e utilizza ClickUp Calendar. Il pianificatore basato su IA può sincronizzarsi con Google Calendar per offrirti una visibilità completa sul tuo programma e aiutarti a trovare gli slot migliori per le attività con priorità elevata.

Inoltre, puoi partecipare alle riunioni Zoom, Google Meets o Microsoft Teams pianificate direttamente da ClickUp, senza dover passare da una scheda all'altra. Puoi anche aggiungere automaticamente ClickUp AI Notetaker per automatizzare la documentazione delle riunioni.

Unisce le chiamate e le registrazioni, trascrive la discussione e genera un riepilogo/riassunto intelligente.

Cattura trascrizioni accurate delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Non ottieni solo una trascrizione, ma anche elementi di azione, decisioni e domande sollevate chiaramente etichettati, che possono essere trasformati in attività con un solo clic. Questo è l'ideale per mantenere i team allineati e risparmiare tempo nei follow-up post-riunione.

Vuoi che tutte le tue informazioni facciano di più per te? Dai il benvenuto a ClickUp Brain, il tuo assistente IA addestrato sui dati della tua area di lavoro.

Trova risposte pertinenti dalle tue aree di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Puoi chiedergli di riepilogare/riassumere un lungo documento, estrarre elementi di azione dalle note di una riunione o rispondere a domande specifiche dell'area di lavoro come "Quali attività sono in ritardo nella cartella del lancio del secondo trimestre?" o "Riepiloga gli aggiornamenti taggati con 'marketing' di questa settimana. "

Riduce il tempo speso nella ricerca, nell'ordinamento e nella selezione dei contenuti, fornendo informazioni pertinenti e utilizzabili su richiesta.

Ottieni un modello gratuito Struttura la tua giornata con il modello di elenco delle cose da fare giornaliero di ClickUp

Pronto a partire? Il modello di elenco delle cose da fare giornaliero di ClickUp fornisce un layout predefinito per gestire il tuo carico di lavoro quotidiano. Include sezioni per attività ad alta priorità, risultati rapidi e obiettivi personali, e puoi personalizzarlo con tag codificati a colori, date di scadenza o persino incorporare documenti.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea dashboard personalizzati per monitorare attività , documenti, obiettivi e calendari in un'unica vista personalizzata

Usa la ricerca globale per trovare qualsiasi cosa (attività, note, file o commenti) all'istante nella tua area di lavoro

Collabora in tempo reale utilizzando commenti assegnati , @menzioni e modifiche in tempo reale su attività e documenti

Crea attività secondarie annidate e liste di controllo per suddividere i progetti in unità precise e tracciabili

Applica campi personalizzati per classificare le attività con etichette, budget, stati o elenchi di priorità

Limiti di ClickUp

Per i nuovi utenti potrebbe esserci una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di Capterra afferma:

Uno strumento PM completo, un blocco note, un wiki client e molto altro ancora. In generale, ClickUp è stata la soluzione migliore per me per combinare le funzionalità di un tipico sistema di project management con funzionalità simili a Notion. Adoro il fatto che sia così personalizzabile...

Uno strumento PM completo, un blocco note, un wiki client e molto altro ancora. In generale, ClickUp è stata la soluzione migliore per me per combinare le funzionalità di un tipico sistema di project management con funzionalità simili a Notion. Adoro il fatto che sia così personalizzabile...

2. Supernotes (Ideale per collegare note in modo atomico, veloce e sicuro)

tramite Supernotes

Supernotes si concentra su schede brevi e significative invece che su lunghi documenti o cartelle. Ogni scheda può includere markdown, immagini, tabelle, liste di controllo e LaTeX, rendendole versatili per contenuti diversi.

Raggruppa le schede per argomento, collegale con link o tag ed esplora visivamente le tue conoscenze con grafici integrati, che ti aiutano a vedere le relazioni tra le idee. La privacy è trattata con serietà: le tue note multimediali sono crittografate sia in transito che a riposo e il servizio offre velocità di interazione rapide, pari a 100 ms.

Le migliori funzionalità/funzioni di Supernotes

Abilita la mappatura visiva dei concetti utilizzando viste grafiche interattive in 2D e 3D

Tagga e filtra le schede per argomento per visualizzare immediatamente i contenuti pertinenti

Inizia a digitare ovunque per creare una nuova scheda senza alcun ritardo

Esporta le note in Markdown o PDF per garantire la portabilità

Collabora in tempo reale tramite schede condivise, commenti e modifiche in tempo reale

Limiti di Supernotes

Non dispone di funzionalità/funzioni di annotazione PDF o EPUB integrate, che spesso richiedono strumenti esterni

Non offre ancora app native per dispositivi mobili o desktop con assistenza offline completa

Prezzi di Supernotes

Starter: Gratis

Unlimited: 11 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Supernotes

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Supernotes?

Una recensione su G2 dice:

Utilizzo Supernotes da qualche tempo ed è un ottimo strumento per scaricare le tue note organizzative (verbali delle riunioni), appunti, idee durante le sessioni di brainstorming che possono essere utilizzati in seguito come riferimento. È possibile creare elenchi di attività. L'app è facile da usare e non richiede molto tempo per la configurazione.

Utilizzo Supernotes da un po' di tempo ed è un ottimo strumento per scaricare le tue note organizzative (verbali delle riunioni), appunti, idee durante le sessioni di brainstorming che possono essere utilizzati in seguito come riferimento. È possibile creare elenchi di attività. L'app è facile da usare e non richiede molto tempo per la configurazione.

👀 Lo sapevi? Gli smartphone sono uno dei motivi principali per cui le app per prendere appunti sono così popolari . Usiamo sempre i nostri telefoni, quindi è facile prendere appunti in qualsiasi momento e ovunque ci troviamo. Questa costante necessità di prendere appunti veloci alimenta il mercato delle app.

3. Amplenote (Ideale per bilanciare attività e note lunghe)

tramite Amplenote

Se dai valore al pensiero profondo e all'esecuzione strutturata, Amplenote potrebbe interessarti. Ti consente di catturare idee lunghe, convertirle in attività e organizzare tutto in base alle tue priorità effettive.

L'app è costruita attorno a cinque modalità principali - Appunti, Note, Attività, Calendario e Vault - che lavorano insieme per trasformare pensieri sparsi in azioni pianificate. Gli appunti funzionano come un blocco note giornaliero, ideale per tenere un diario, scaricare pensieri o frammenti di note. Nel tempo, questi possono essere convertiti in note strutturate o trascinati nella vista Attività.

Funzionalità/funzioni migliori di Amplenote

Trasforma i punti elenco delle note in attività con date di scadenza, tag o impostazioni ricorrenti

Usa l'ordinamento flessibile delle attività per stabilire le priorità in base al lavoro richiesto, all'urgenza o all'importanza

Proteggi le tue note con la crittografia end-to-end completa in tutti i piani

Naviga nel tuo grafico utilizzando backlink, tag e cartelle gerarchiche

Passa da appunti, attività e calendario senza uscire dal tuo spazio di scrittura

Limiti di Amplenote

Nessuna collaborazione in tempo reale o aree di lavoro condivise, limitando l'uso ai team

L'interfaccia minimalista potrebbe risultare troppo semplice per gli utenti che preferiscono un tocco visivo

Prezzi di Amplenote

Personale: Gratis

Pro: 5,84 $/mese + tasse (fatturato annualmente)

Unlimited: $10,00/mese + tasse (fatturato annualmente)

Fondatore: 20 $/mese + tasse (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Amplenote

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amplenote?

Un recensore su Reddit dice:

Io uso AN per le note. È fantastico. Lo adoro. Per le attività e il calendario, uso un'app per le attività e un calendario.

Io uso AN per le note. È fantastico. Lo adoro. Per le attività e il calendario, uso un'app per le attività e un calendario.

💡 Suggerimento: se ti affidi alle note scritte a mano, strumenti come Apple Notes possono colmare il divario tra carta e digitale. Puoi annotare le cose con una Apple Pencil e continuare a mantenere tutto ricercabile, sincronizzato e sottoposto a backup, senza bisogno di scansioni.

4. Craft (Ideale per note strutturate visivamente e documenti collaborativi)

via Craft

Craft unisce la flessibilità di un editor di documenti a una struttura di presa di appunti basata su blocchi. Ogni paragrafo, elenco o immagine è un blocco mobile che è possibile comprimere, nidificare e riorganizzare, ideale per creare programmi di riunioni chiari e organizzati, wiki e documenti interni raffinati.

Puoi condividere qualsiasi pagina come collegamento web, facilitando il feedback e la pubblicazione senza strumenti aggiuntivi. La modifica in tempo reale, i commenti e le @menzioni rendono Craft una scelta eccellente per i team che necessitano di una documentazione collaborativa e visivamente chiara.

Crea le migliori funzionalità/funzioni

Inserisci i contenuti in schede all'interno delle pagine per un'organizzazione modulare e stratificata

Collabora in tempo reale su più dispositivi e aree di lavoro condivise

Utilizza strumenti di comunicazione IA per riscrivere, riepilogare/riassumere o formattare sezioni su richiesta

Pubblica pagine sul web con un solo clic, utilizzando un design pulito e reattivo

Lavora offline o online su tutti i dispositivi, con sincronizzazione automatica

Limiti di Craft

Nessuna gestione avanzata delle attività: più adatto alla scrittura e alla collaborazione che all'esecuzione di progetti

La struttura dei documenti può risultare rigida agli utenti che preferiscono prendere appunti in formato libero o grafico

Prezzi Craft

Starter: Gratis

Craft Solo: 9,99 $ al mese

Craft Together: 17,99 $ al mese

Crea valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Craft?

Una recensione su Capterra dice:

Nel complesso, credo che abbiamo preso la decisione giusta iniziando a utilizzare Craft. Ci permette di organizzare i documenti della nostra azienda in modo più estetico.

Nel complesso, credo che abbiamo preso la decisione giusta iniziando a utilizzare Craft. Ci permette di organizzare i documenti della nostra azienda in modo più estetico.

📮 Approfondimento ClickUp: Il nostro recente sondaggio mostra che, mentre l'88% degli utenti utilizza già l'IA per attività personali come la pianificazione quotidiana e i promemoria, più della metà non l'ha ancora integrata nella propria routine lavorativa. I motivi principali? Integrazioni difficili, incertezza su dove iniziare e preoccupazioni relative alla privacy dei dati. ClickUp Brain può risolvere questo problema. È integrato direttamente nella tua area di lavoro senza componenti aggiuntivi o strumenti extra ed è progettato con la sicurezza al centro. Puoi utilizzare il linguaggio naturale per riassumere documenti, estrarre elementi di azione o ottenere risposte dalla tua base di conoscenza. Non è richiesta alcuna configurazione. Basta digitare una richiesta e ottenere ciò di cui hai bisogno, proprio quando devi completare le tue attività quotidiane utilizzando l'IA.

5. Joplin (Ideale per chi punta alla privacy e alle app di appunti open source)

tramite Joplin

Joplin è un'app gratuita e open source per prendere appunti che ti offre il controllo completo sui tuoi dati. Archivia le note localmente, sincronizzale tramite il tuo server o utilizza servizi come Dropbox o Nextcloud: non ci sono sottoscrizioni obbligatorie né vincoli con fornitori. Supporta Markdown, con modifica affiancata e anteprima per una scrittura pulita e mirata.

Organizza i verbali delle riunioni in blocchi note, aggiungi tag e crittografali tutti end-to-end. Con un ecosistema di plugin in continua crescita, puoi aggiungere bacheche Kanban, timer Pomodoro o viste grafiche, il tutto senza uscire dall'app.

Migliori funzionalità/funzioni di Joplin

Scrivi in markdown con visualizzazione divisa per anteprime in tempo reale e formattazione pulita

Clip pagine web direttamente nei tuoi taccuini utilizzando le estensioni del browser

Mantieni l'accesso offline completo su tutti i dispositivi, con sincronizzazione manuale o automatica

Limiti di Joplin

Mancano strumenti nativi di collaborazione in tempo reale per i team

L'interfaccia utente può sembrare obsoleta o poco intuitiva per gli utenti alle prime armi

Prezzi di Joplin

Free

Joplin Cloud Basic: 3,26 $/mese (2,99 €/mese)

Joplin Cloud Pro: 6,53 $/mese (5,99 €/mese)

Joplin Cloud Teams: 8,71 $/mese (7,99 €/mese)

Valutazioni e recensioni di Joplin

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Joplin?

Un recensore di G2 afferma:

Ottima app per prendere appunti, perfetta per organizzare e strutturare.

Ottima app per prendere appunti, perfetta per organizzare e strutturare.

6. Obsidian (Ideale per creare un grafico delle conoscenze personali)

tramite Obsidian

Pensi in connessioni visive piuttosto che in cartelle? Obsidian offre un modo rapido per mappare le conoscenze e collegare le note.

Memorizza le tue note come file Markdown di testo normale sul tuo disco locale, senza vincoli di fornitore e senza cloud obbligatorio. Il vero punto di forza sta nel modo in cui ti consente di collegare tra loro le note pertinenti utilizzando collegamenti interni e di visualizzare tali collegamenti come un grafico dinamico.

La sua flessibilità ti consente di costruire il tuo sistema utilizzando cartelle e tag o di utilizzare plugin per aggiungere ripetizioni spaziate, bacheche Kanban, viste calendario e altro ancora.

Migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Passa da un pannello all'altro per modificare o consultare più note contemporaneamente

Utilizza i plugin della community per aggiungere funzionalità/funzioni come flashcard, filtri grafici o strumenti di pubblicazione

Tagga e raggruppa le note utilizzando i tuoi metadati personalizzati e gli operatori di ricerca

Pubblica le note selezionate come sito web leggero utilizzando Obsidian Publish (componente aggiuntivo a pagamento)

Naviga visivamente tra le tue idee con un grafico interattivo delle conoscenze

Limiti di Obsidian

Nessuno strumento integrato per la gestione delle attività o la pianificazione

Può sembrare complicato per i nuovi utenti senza una guida o modelli di configurazione

Prezzi di Obsidian

Free

Obsidian Sync: 5 $ al mese

Obsidian Publish: 10 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Un recensore di Capterra afferma:

Ottimo software per prendere appunti per note Markdown

Ottimo software per prendere appunti per note Markdown

🧠 Curiosità: i principali attori nel mercato delle app per prendere appunti stanno raddoppiando le piattaforme community basate su cloud per potenziare la collaborazione e il coinvolgimento. Queste piattaforme supportano la co-modifica in tempo reale e aiutano a creare hub di conoscenza guidati dagli utenti.

7. Logseq (Ideale per schemi e pensieri in rete)

tramite Logseq

Logseq è progettato per gli utenti che pensano per schemi. Si apre su un diario basato su elenchi puntati in cui ogni riga può essere collegata, referenziata o programmata, ideale per trasformare le note quotidiane in conoscenze a lungo termine.

Il suo approccio basato sul diario incoraggia le voci datate, da cui è possibile organizzare attività, tag e collegamenti senza interrompere il flusso.

Nel corso del tempo, le tue note formano una struttura non lineare che puoi esplorare utilizzando collegamenti, filtri e una visualizzazione grafica. Questa struttura è perfetta per collegare idee e costruire il tuo sistema di conoscenza personale.

Migliori funzionalità/funzioni di Logseq

Usa i comandi slash per inserire rapidamente modelli, attività o contenuti collegati

Esegui query sulle tue note per individuare modelli, elenchi di cose da fare o pagine correlate utilizzando filtri avanzati

Attiva/disattiva la visualizzazione diario e grafico per il pensiero lineare e laterale

Incorpora blocchi o intere pagine per riutilizzare le idee senza duplicarle

Sincronizza i dati in modo sicuro tramite il tuo servizio cloud o backup locali

Limiti di Logseq

Mancano funzionalità native di collaborazione efficaci per i team

La configurazione della sincronizzazione richiede una configurazione manuale più complessa rispetto agli strumenti all-in-one

Prezzi di Logseq

Free

Valutazioni e recensioni di Logseq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Logseq?

Un recensore su Reddit dice:

Logseq mi ha sempre soddisfatto. Non ho mai avuto bisogno di emacs.

Logseq mi ha sempre soddisfatto. Non ho mai avuto bisogno di emacs.

8. Zettlr (Ideale per la scrittura accademica e le note ricche di citazioni)

tramite Zettlr

Progettato pensando ai flussi di lavoro accademici, Zettlr combina la scrittura di testo normale con la gestione delle citazioni, rendendolo particolarmente adatto a ricercatori, studenti e lavoratori della conoscenza che necessitano di qualcosa di più delle semplici funzionalità di base o delle note adesive.

Supporta la sintassi LaTeX, opzioni di esportazione integrate e cartelle di progetto, utili per gestire progetti di scrittura accademica o tesi di lunga durata.

Zettlr è completamente open-source e non richiede alcuna sincronizzazione cloud proprietaria. Ciò lo rende particolarmente interessante per gli utenti che desiderano controllo, trasparenza e un ambiente pensato per la scrittura seria.

Migliori funzionalità/funzioni di Zettlr

Integra Zotero per inserire citazioni accademiche e gestire bibliografie

Usa la modalità progetto per gestire facilmente cartelle, bozze e documenti lunghi

Esporta il tuo lavoro in diversi formati, tra cui PDF, Word, HTML e LaTeX

Scrivi in più lingue con l'evidenziazione della sintassi e il supporto per il controllo ortografico

Tagga e filtra le note utilizzando frontmatter YAML e metadati personalizzati

Limiti di Zettlr

Mancanza di app mobili native, con conseguente limite all'accesso in mobilità

L'interfaccia può sembrare tecnica o datata rispetto ai moderni strumenti commerciali

Prezzi di Zettlr

Free

Valutazioni e recensioni di Zettlr

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Zettlr?

Una recensione su Reddit dice:

Apprezzo il fatto che Zettlr sia gratis e abbia una buona esportazione in formato epub.

Apprezzo il fatto che Zettlr sia gratis e abbia una buona esportazione in formato epub.

👀 Lo sapevi? Le app per prendere appunti basate su sottoscrizione costituiscono la quota maggiore delle vendite, grazie alla forte domanda di funzionalità premium come la personalizzazione, la sincronizzazione cloud e la gestione avanzata delle attività.

9. Programma (Ideale per l'organizzazione delle note in base al tempo)

tramite Programma

Agenda utilizza un approccio incentrato sulla sequenza temporale, perfetto per monitorare ciò che è stato discusso e preparare le note in vista di eventi futuri. È possibile allegare note agli eventi del calendario, visualizzare tutto in ordine cronologico e contrassegnare gli elementi chiave come "In agenda"

Progettato per gli utenti Mac, si integra perfettamente con Calendario e Promemoria di Apple. Il suo layout elegante collega il calendario e le note, consentendoti di scorrere il contesto passato e futuro: l'ideale per chiunque pensi in termini di tempo e desideri che le proprie note facciano lo stesso.

Migliori funzionalità/funzioni di Programma

Raggruppa le note in categorie come riunioni, pianificazione o risultati finali per mantenere una struttura chiara del progetto

Allega file, immagini e tag per arricchire le note e renderle più facili da cercare o filtrare in un secondo momento

Usa la formattazione Markdown e un metodo di presa di appunti per frasi per continuare a scrivere in modo leggero ma strutturato

Crea modelli di note per flussi di lavoro ricorrenti come verbali di riunioni o pianificazione di sprint

Collega le note tra loro per tracciare le relazioni tra idee, piani e documentazione

Limiti di Programma

Disponibile solo su macOS e iOS

Funzionalità collaborative limitate per i team

Prezzi di Programma

Free

Componenti aggiuntivi: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Programma

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Programma?

Un recensore di Capterra afferma:

La facilità d'uso è fantastica per chiunque lo utilizzi! I client possono prenotare direttamente online oppure è possibile inserire le prenotazioni tramite il back-end del software. Le conferme vengono inviate automaticamente.

La facilità d'uso è fantastica per chiunque lo utilizzi! I client possono prenotare direttamente online oppure è possibile inserire le prenotazioni tramite il back-end del software. Le conferme vengono inviate automaticamente.

10. Bear (Ideale per scrivere in modo concentrato in un ambiente privo di distrazioni)

tramite Bear

Bear offre un'esperienza di scrittura mirata e dal design accattivante con una potente organizzazione sotto il cofano. Supporta Markdown, anteprime ricche e tag nidificati come #lavoro/riunioni, così puoi strutturare le note senza interrompere il flusso di scrittura. Non ci sono visualizzazioni ingombranti, solo appunti puliti e veloci.

Le note vengono archiviate localmente, con sincronizzazione iCloud opzionale per l'accesso da tutti i dispositivi. Con temi e tipografia personalizzati, Bear sembra più uno studio di scrittura privato che una tipica app per appunti, ideale per scrittori, giornalisti e chiunque dia valore alla chiarezza.

Funzionalità/funzioni migliori di Bear

Effettua ricerche con filtri avanzati utilizzando hashtag, sistemi di elenchi di cose da fare e allegati di file

Esporta le note in formati come PDF, HTML, DOCX e Markdown

Crittografa le singole note con Face ID o protezione tramite password

Fissa le note importanti nella parte superiore dell'elenco per accedere rapidamente ai contenuti ricorrenti o attivi

Limiti di Bear

Non disponibile per utenti Windows o Android

Le funzionalità di collaborazione sono minime o inesistenti

Prezzi di Bear

Free

Bear Pro: 2,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Bear

G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bear?

Un recensore di G2 afferma:

Mi piace il fatto che l'app Bear sia volutamente minimale. In questo modo ci sono meno distrazioni se si utilizza l'app per prendere appunti, annotare idee o creare contenuti per il proprio blog. È semplicissima da usare, offre molte ottimizzazioni e include anche numerose scorciatoie da tastiera.

Mi piace il fatto che l'app Bear sia volutamente minimale. In questo modo ci sono meno distrazioni se si utilizza l'app per prendere appunti, annotare idee o creare contenuti per il proprio blog. È semplicissima da usare, offre molte ottimizzazioni e include anche numerose scorciatoie da tastiera.

11. Notion (Ideale per combinare note, database e collaborazione)

tramite Notion

Notion ti consente di dare forma alle tue note, non solo di scriverle. Inizia con una pagina vuota e crea qualsiasi cosa, da un diario a un wiki aziendale. Le note funzionano come blocchi: puoi trascinarle, nidificarle e trasformarle in database, elenchi comprimibili o pagine collegate.

È facile passare da un'idea veloce a un piano di progetto completo nello stesso spazio. Con modelli flessibili e viste multiple, come Kanban o tabelle, Notion si adatta al tuo modo di pensare e lavorare.

Migliori funzionalità/funzioni di Notion

Usa tabelle, calendari e bacheche Kanban per gestire dati strutturati direttamente nelle note

Imposta modelli personalizzati per prendere appunti per casi d'uso ricorrenti come programmi di riunioni, specifiche di prodotti o calendari dei contenuti

Assegna attività all'interno delle pagine e monitorale utilizzando date di scadenza, campi di stato e assegnatari

Usa i blocchi sincronizzati per rispecchiare lo stesso contenuto su più pagine

Limiti di Notion

Può risultare lento o disordinato con pagine di grandi dimensioni o un uso intensivo

L'accesso offline è limitato e non completamente affidabile per tutti i casi d'uso

Prezzi di Notion

Free

Plus : 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.750 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.570 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un recensore di G2 afferma:

Notion rende incredibilmente facile organizzare le informazioni, collaborare con i colleghi e creare flussi di lavoro personalizzati senza scrivere codice.

Notion rende incredibilmente facile organizzare le informazioni, collaborare con i colleghi e creare flussi di lavoro personalizzati senza scrivere codice.

12. Tana (Ideale per creare un secondo cervello dinamico con IA)

via Tana

Tana combina dati strutturati, note quotidiane e strumenti di IA per riunioni in un sistema flessibile basato su grafici. I "super tag" personalizzati trasformano il testo normale in contenuti organizzati, come piani di progetto, note di riunioni o database di contatti. Inizia con semplici elenchi puntati, poi trasformali in oggetti strutturati con filtri, attributi e visualizzazioni dinamiche.

Ogni nota giornaliera diventa parte di un grafico di conoscenza in continua crescita, in cui i contenuti collegati e gli strumenti di IA per le riunioni aiutano a riepilogare/riassumere, collegare ed espandere le tue idee man mano che il flusso di lavoro evolve.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tana

Fai riferimento alle note in contesti diversi utilizzando i nodi live che si aggiornano ovunque vengono menzionati

Usa il nodo Giornaliero per organizzare automaticamente le attività quotidiane, le note e i collegamenti ai progetti in corso

Effettua ricerche istantanee in tutti i nodi con la potente funzione di ricerca contestuale di Tana

Comprimi ed espandi gli schemi per una modifica mirata e un'esperienza di scrittura senza ingombri

Limiti di Tana

Ancora in versione beta aperta, quindi alcune funzionalità potrebbero cambiare o sembrare sperimentali

La curva di apprendimento iniziale è più ripida rispetto alle tradizionali app per prendere appunti

Prezzi di Tana

Free

In più: 8 $ al mese

Pro: 14 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Tana

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tana?

Una recensione su Reddit dice:

Ero stanco di passare da una nota all'altra e da un'attività all'altra. Ero preoccupato di archiviare le cose. Avevo paura di non ritrovarle più. Ora non succede più. È fenomenale.

Ero stanco di passare da una nota all'altra e da un'attività all'altra. Ero preoccupato di archiviare le cose. Avevo paura di non ritrovarle più. Ora non succede più. È fenomenale.

Perché ClickUp è la migliore alternativa a NotePlan

Mentre NotePlan è ottimo per una pianificazione mirata, ClickUp offre un'area di lavoro più potente e flessibile. Offre diverse viste (elenco, Bacheca, Calendario e Gantt) per organizzare note e attività nel modo più adatto al tuo modo di lavorare.

Usa Documenti per note dettagliate, wiki e altro ancora. Puoi persino trasformare le note in attività con un solo clic. Flussi di lavoro personalizzati, collaborazione in tempo reale e integrazioni approfondite con strumenti come Google Calendar e Slack rendono ClickUp ideale per tutto, dalle routine personali alla pianificazione del team. Non dovrai più passare da un'app all'altra: un unico posto per acquisire, pianificare e agire.

Prova ClickUp gratis e scopri come migliorare la tua pianificazione quotidiana.