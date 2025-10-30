I 13 migliori LMS per le piccole aziende nel 2025

Se sei il titolare di una piccola impresa o un responsabile delle risorse umane, ecco come il giusto sistema di gestione dell'apprendimento LMS può aiutarti:

Formare i nuovi assunti senza sovraccaricare il tuo team

Mantenere il monitoraggio della conformità senza microgestione

Aiutare i dipendenti ad apprendere, non solo a cliccare sui corsi online

Tuttavia, i responsabili delle risorse umane e i team leader continuano a esitare. Non perché non vedano il valore di un LMS, ma perché sono preoccupati per il secondo livello di attrito:

Chi creerà tutti questi programmi di formazione?

I dipendenti si limiteranno a distrarsi e a cliccare su "Avanti"?

Ho davvero tempo per gestire un altro strumento?

Ecco il nostro elenco delle migliori piattaforme LMS per le piccole imprese che affrontano direttamente queste problematiche. Abbiamo selezionato strumenti che semplificano la vita grazie a modelli predefiniti, automazioni intelligenti e funzionalità di coinvolgimento che rendono felici i vostri dipendenti (e amministratori).

Che si tratti di programmi di inserimento, formazione dei dipendenti o aggiornamento professionale, questi sistemi di gestione dell'apprendimento consentono di svolgere tali attività senza sovraccaricare il team delle risorse umane.

Se stai cercando un rapido confronto tra i migliori sistemi di gestione dell'apprendimento, questa tabella fa al caso tuo.

Nome dello strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp ClickUp Brain, crea elenchi da fare e ClickUp Clips per registrare e condivisione della formazione Ideale per le organizzazioni no profit che necessitano di una piattaforma all-in-one per la formazione, l'onboarding e project management Free Forever; personalizzato disponibile per le aziende TalentLMS oltre 1000 corsi già pronti, creazione di sondaggi, integrazione con BambooHR e Salesforce Ideale per la formazione all-in-one delle aziende aziendali in crescita I piani a pagamento partono da 149 $ al mese per 1-40 utenti AbsorbLMS Creazione di IA, approvazioni degli studenti e liste di controllo osservazionali Ideale per la formazione sulla conformità Prezzi personalizzati Docebo Architettura headless, raccomandazioni sui corsi basate sull'IA e funzionalità "invita a guardare" Ideale per la gestione della formazione sulla conformità e della certificazione Prezzi personalizzati LearnUpon Percorsi di apprendimento multi-corso, logica if-then per l'automazione della formazione e portali dedicati. Ideale per la formazione di più destinatari Prezzi personalizzati Thinkific Formazione white label, domini personalizzati, spazi comunitari e ruoli personalizzati Ideale per le aziende che desiderano vendere corsi online I piani a pagamento partono da 49 $ al mese per utente Blackboard Branding multi-tenant, certificazione ISO, area di fase per i test, controllo dell'accessibilità integrato. Ideale per le aziende che necessitano di una piattaforma di formazione scalabile e personalizzata con il proprio marchio. Prezzi personalizzati Moodle Struttura di competenze personalizzata, messaggistica matrice, connettore AI Ideale per le organizzazioni no profit che desiderano un LMS personalizzabile ed economico. Free Tovuti 40 tipi di contenuto, Dizi IA, creazione di gruppi e sottogruppi di utenti Ideali per esperienze di formazione interattive e coinvolgenti Prezzi personalizzati 360 Learning Single Sign-On (SSO), aggiunta di file basati sul web, impostazione della scadenza dei certificati Ideale per la formazione collaborativa I piani a pagamento partono da 8 $ al mese per utente. iSpring Learn Autore di corsi basati su PowerPoint, Single Sign-On e dominio personalizzato per il branding. Ideale per l'erogazione e l'automazione della formazione aziendale I piani a pagamento partono da 770 $ per utente/anno. Litmos 98.000 corsi pronti all'uso, oltre 100 connettori, utilizzo dell'IA per analizzare i video di invio, revisione della cronologia dei corsi. Ideale per fornire una formazione di grande impatto Prezzi personalizzati LearnDash Progressione video, supporto più formati di contenuto Ideale per le piccole aziende per la creazione e la gestione della formazione I piani a pagamento partono da 199 $/anno per 1 sito web.

Cosa cercare in un LMS per il settore aziendale?

Quando si sceglie un sistema di gestione dell'apprendimento LMS per un'azienda, è importante cercare funzionalità/funzione che consentano di risparmiare tempo, ridurre i costi amministrativi e crescere insieme all'azienda, senza sovraccaricare il team o il budget.

Un LMS facile da usare che offre al tuo team la formazione necessaria per migliorare le proprie competenze.

Ecco una pratica lista di controllo delle funzionalità chiave da ricercare:

Moduli di apprendimento interattivi: mantieni vivo l'interesse dei dipendenti con video interattivi, quiz e simulazioni che aumentano la memorizzazione e rendono la formazione meno noiosa.

Opzioni di personalizzazione: adattate il sistema di gestione dell'apprendimento alle esigenze della vostra azienda con corsi personalizzati, contenuto personalizzato per i moduli di formazione e percorsi di apprendimento personalizzati.

Scalabilità: assicurati che il tuo LMS cresca insieme al tuo team, offrendo supporto a più utenti, corsi e posizioni senza rallentamenti o costosi aggiornamenti.

Monitoraggio dei progressi: monitorate i progressi degli studenti e perfezionate la formazione attraverso quiz integrati, monitorate i progressi degli studenti e perfezionate la formazione attraverso quiz integrati, sondaggi di feedback sulla formazione , certificati e valutazioni delle prestazioni.

Funzionalità di integrazione: crea la connessione tra il tuo LMS e strumenti come Slack, Google Workspace, crea la connessione tra il tuo LMS e strumenti come Slack, Google Workspace, software di formazione o il tuo HRIS per semplificare l'onboarding, automatizzare gli incarichi e garantire la sincronizzazione dei dati dei dipendenti.

Accesso mobile: consentite ai team di accedere al materiale formativo ovunque si trovino grazie a una piattaforma di formazione ottimizzata per dispositivi mobili, ideale per i lavoratori sul campo, i team ibridi o le lezioni rapide tra un'attività e l'altra.

Reportistica e analisi: ottieni visibilità su chi sta imparando cosa, dove si trova in difficoltà e come puoi migliorare la formazione tra i team utilizzando dashboard e report in tempo reale.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi potete fidarvi che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Il miglior LMS per le piccole aziende aziendali

Ecco i migliori sistemi di gestione dell'apprendimento per le piccole aziende come la tua.

ClickUp (ideale per le aziende che necessitano di una piattaforma all-in-one per l'onboarding e la gestione continua della formazione)

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente, funge da sistema di gestione dell'apprendimento leggero e personalizzabile, semplificando i flussi di lavoro e migliorando la gestione delle attività in tutti i progetti.

Utilizzando la potente combinazione di ClickUp Brain + ClickUp Documenti, è possibile creare manuali di formazione, guide per i volontari, guide di inserimento e persino piani di apprendimento personalizzati.

Per rendere il tutto più interattivo, è possibile caricare video o infografiche incorporati per arricchire il contenuto. Grazie alla condivisione pubblica, questi possono essere accessibili ai volontari o alle parti interessate senza bisogno di un accesso completo a ClickUp, rendendo l'onboarding più fluido.

Genera materiale formativo, attività, programmi e altro ancora con lo spazio di lavoro basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp.

Se i manuali di formazione sono sparsi tra PDF, fogli di calcolo, Documenti Google e altri canali, il team impiegherà più tempo a cercarli che a svolgere il proprio lavoro. Tuttavia, la ricerca aziendale basata sull'intelligenza artificiale rende questa parte del processo più fluida, consentendo di cercare qualsiasi cosa nell'area di lavoro e nelle app di terze parti integrate in pochi secondi.

Man mano che la tua libreria di formazione dei dipendenti cresce, puoi utilizzare la funzionalità di gestione delle conoscenze di ClickUp per trovare documenti e risposte pertinenti senza dover setacciare le cartelle. Questa funzionalità consente di ottenere uno spazio di archiviazione facile e un accesso istantaneo a tutte le conoscenze aziendali. Puoi farlo convertendo tutti i tuoi documenti e guide di formazione in wiki interni.

Hai bisogno di assistenza più personalizzata? Chiedi agli agenti di ClickUp! Questi strumenti di intelligenza artificiale per la gestione delle conoscenze possono rispondere con pazienza a domande ripetitive e trigger flussi di lavoro senza sovraccaricare il tuo piccolo team!

Rispondi alle domande ripetitive nei canali di ClickUp per chattare, attiva l'automazione della reportistica giornaliera e settimanale, smista e assegna i messaggi, aggiungi promemoria e molto altro con ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp dispone anche di un modello predefinito che consente di standardizzare l'implementazione dei programmi di formazione. Esempio, il modello di piano di implementazione della formazione di ClickUp garantisce che tutto il materiale formativo sia organizzato e accessibile centralmente.

Ottieni un modello gratis Crea e effettua il monitoraggio dei tuoi piani di formazione utilizzando il modello di piano di implementazione della formazione di ClickUp.

Con questo modello è possibile:

Fai il monitoraggio delle diverse fasi dei tuoi piani di formazione tramite stati personalizzati.

Salva, organizza e visualizza le informazioni relative alle sessioni di formazione utilizzando campi personalizzati.

Monitorate lo stato di avanzamento del piano di implementazione con i dashboard di ClickUp.

Che si tratti di formare i nuovi assunti o di gestire lo sviluppo delle competenze di tutto il team, le funzionalità/funzioni di ClickUp si adattano alle vostre esigenze di formazione e supportano la vostra crescita.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'app mobile a volte funziona più lentamente rispetto alla versione desktop, soprattutto quando si gestiscono progetti complessi o più attività contemporaneamente.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Il mio team ha apprezzato molto la possibilità di assegnare attività per garantire la responsabilità e l'alto livello di personalizzazione! Siamo stati in grado di creare spazi che si adattano a ciascuna delle nostre esigenze e di monitorare i progressi di ogni attività. È facile da usare e il servizio clienti è stato utile quando necessario! Non ci è voluto molto tempo per implementare e integrare ClickUp in tutto il nostro team, e ora è uno strumento di uso quotidiano per tutti!

Il mio team ha apprezzato molto la possibilità di assegnare attività per garantire la responsabilità e l'alto livello di personalizzazione! Siamo stati in grado di creare spazi che si adattano a ciascuna delle nostre esigenze e di monitorare i progressi di ogni attività. È facile da usare e il servizio clienti è stato utile quando necessario! Non ci è voluto molto tempo per implementare e integrare ClickUp in tutto il nostro team, e ora è uno strumento di uso quotidiano per tutti!

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale che funge anche da LMS intelligente e intuitivo per le piccole imprese. Grazie alla profonda integrazione tra i tuoi documenti, i materiali di formazione e le comunicazioni del team, Brain MAX semplifica la creazione, l'organizzazione e la fornitura di contenuto didattico, il tutto da un'unica piattaforma. Puoi utilizzare la funzione talk-to-text per creare rapidamente moduli di formazione, assegnare corsi, effettuare il monitoraggio dei progressi dei dipendenti e persino generare quiz o moduli di feedback. Brain MAX automatizza i promemoria, raccoglie le risorse pertinenti e fornisce informazioni in tempo reale sull'apprendimento del team, rendendo l'inserimento e l'aggiornamento delle competenze fluido, efficiente e perfettamente adattato alle esigenze della tua azienda.

📚 Per saperne di più: Come il nostro team di onboarding utilizza ClickUp

2. TalentLMS (ideale per la formazione all-in-one delle aziende aziendali in crescita)

tramite TalentLMS

TalentLMS è un sistema di gestione dell'apprendimento che aiuta le piccole aziende a formare dipendenti, partner o clienti con una configurazione minima. È basato su cloud e ottimizzato per i dispositivi mobili.

L'interfaccia utente consente anche ai team che non hanno alcuna esperienza precedente con gli LMS di creare corsi online in poche ore.

È possibile gestire gli utenti, assegnare percorsi di apprendimento e monitorare i progressi attraverso reportistica integrata e automazione. Gli strumenti di IA supportano la generazione di contenuto per i documenti di onboarding e l'individuazione delle lacune nelle competenze, mentre le funzionalità di gamification, come le classifiche e i badge, aiutano a mantenere vivo l'interesse degli studenti.

Con prezzi flessibili e un coinvolgimento minimo dell'IT, è una scelta pratica per i team in crescita che necessitano di una soluzione LMS scalabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di TalentLMS

Offri corsi interattivi con una varietà di opzioni (domande a scelta multipla, drag-and-drop, domande aperte) che soddisfano gli standard dei contenuti eLearning come SCORM, xAPI e cmi5.

Crea sondaggi per raccogliere e analizzare i risultati relativi agli studenti e alla formazione.

Integrazione con piattaforme come BambooHR e Salesforce per l'onboarding e il monitoraggio dei stati nella formazione commerciale.

Limiti di TalentLMS

Le funzionalità di reportistica sono basilari, senza la possibilità di creare report per corsi raggruppati in un programma di studi.

Prezzi di TalentLMS

Core : 149 $ al mese per 1-40 utenti

Grow : 299 $ al mese per 1-70 utenti

Pro : 579 $ al mese per 1-100 utenti

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TalentLMS

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TalentLMS?

Ecco una recensione di G2:

Apprezzo molto la possibilità di utilizzare l'IA e di avere un intervallo gratuito per la personalizzazione. Ci sono così tanti aspetti che possiamo sfruttare per migliorare la formazione che offriamo. La reportistica è stata estremamente utile e fornisce dati preziosi. Siamo riusciti a implementare il contenuto in modo semplice e rapido, con un tasso di adozione estremamente elevato.

Apprezzo molto la possibilità di utilizzare l'IA e di avere un intervallo gratuito per la personalizzazione. Ci sono così tanti aspetti che possiamo sfruttare per migliorare la formazione che offriamo. La reportistica è stata estremamente utile e fornisce dati preziosi. Siamo riusciti a implementare il contenuto in modo semplice e rapido, con un tasso di adozione estremamente elevato.

⚡ Archivio modelli: modelli gratis per piani di formazione dei dipendenti

3. AbsorbLMS (ideale per la formazione sulla conformità)

tramite AbsorbLMS

AbsorbLMS offre un sistema di apprendimento basato sull'IA chiamato Absorb Skills che consente di fornire percorsi di aggiornamento professionale personalizzati ai dipendenti.

È possibile creare corsi e quiz rapidamente utilizzando l'intelligenza artificiale generativa, anche senza un team dedicato alla formazione e allo sviluppo.

Gli amministratori possono utilizzare comandi in linguaggio naturale per estrarre report o automatizzare le iscrizioni, risparmiando tempo prezioso. L'IA consente di personalizzare le esperienze di apprendimento. Questa funzionalità/funzione consiglia contenuto agli studenti in base al loro stato individuale.

Absorb offre oltre 20.000 corsi pronti all'uso, basati su metodi di formazione tradizionali, in vari settori e livelli di competenza, supportati dalla guida di esperti. È l'ideale per le piccole imprese che non vogliono spendere una fortuna per creare corsi di base.

Le migliori funzionalità/funzioni di AbsorbLMS

Utilizza Create IA per ricercare, strutturare e progettare corsi e includere elementi interattivi per coinvolgere gli studenti.

Rileva le firme degli studenti all'interno dei corsi per garantire una prova documentata che il completamento sia stato completato e il riconoscimento.

Monitora e valuta la capacità dei partecipanti di applicare la formazione acquisita alle attività e alle procedure reali fondamentali per il loro ruolo, utilizzando liste di controllo osservazionali*.

Limiti di AbsorbLMS

La gestione di un ampio catalogo di corsi richiede molto tempo al momento, poiché non sono disponibili opzioni di modifica in blocco.

Prezzi di AbsorbLMS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AbsorbLMS

G2: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TalentLMS?

Ecco una recensione di G2:

L'interfaccia intuitiva e user-friendly di Absorb è facile da imparare e da usare. Offre un ottimo livello di flessibilità, ma è anche stabile e robusta. Le esigenze e i desideri degli utenti vengono presi in considerazione per lo sviluppo di nuove funzionalità/funzione. Il supporto clienti è eccellente e sempre disponibile ad aiutare!

L'interfaccia intuitiva e user-friendly di Absorb è facile da imparare e da usare. Offre un ottimo livello di flessibilità, ma è anche stabile e robusta. Le esigenze e i desideri degli utenti vengono presi in considerazione per lo sviluppo di nuove funzionalità/funzione. Il supporto clienti è eccellente e sempre disponibile ad aiutare!

​​📮 ClickUp Insight: Il 33% dei nostri intervistati indica lo sviluppo delle competenze come uno dei casi d'uso dell'IA che più li interessa. Ad esempio, i lavoratori non tecnici potrebbero voler imparare a creare frammenti di codice per una pagina web utilizzando uno strumento di IA. In questi casi, più l'IA ha informazioni sul vostro lavoro, migliori saranno le sue risposte. Essendo l'app completa per il lavoro, l'intelligenza artificiale di ClickUp eccelle in questo. Sa su quale progetto stai lavorando e può consigliarti passaggi specifici o persino eseguire attività come la creazione di frammenti di codice in modo semplice.

4. Docebo (ideale per la gestione della formazione sulla conformità e delle certificazioni)

via Docebo

Le iniziative di formazione spesso falliscono quando sono manuali, incoerenti o difficili da scalare. Ciò è ancora più vero quando si tratta di formare i dipendenti su un nuovo software in modo efficiente. Se non controllato, questo rallenta la produttività e aumenta i costi di inserimento.

Docebo risolve questo problema con un LMS basato sull'IA che automatizza la creazione dei corsi, personalizza i percorsi di apprendimento e semplifica le certificazioni. Grazie all'architettura headless, è possibile creare corsi coinvolgenti e integrarli negli strumenti esistenti. In questo modo, gli obiettivi e i programmi di formazione diventano parte integrante dei flussi di lavoro quotidiani.

Con supporto mobile, accesso multilingue e integrazioni come Salesforce e Zoom, Docebo si adatta perfettamente al tuo stack esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docebo

Accedi facilmente al contenuto formativo in tempo reale che fornisce supporto ai percorsi di apprendimento con Docebo Content, LinkedIn Learning e Skills.

Utilizza l'IA per consigliare corsi su misura per il comportamento e le esigenze di ogni studente. Esempio: la funzionalità "invita a guardare" aiuta gli studenti nella condivisione di contenuti con i colleghi quando desiderano che guardino quella risorsa.

Crea spazi unici per i gruppi di utenti per incoraggiare la partecipazione con chat moderate, giochi divertenti, risultati e badge.

Limiti di Docebo

Le limitazioni relative all'automazione a livello di sessione e alle autorizzazioni degli istruttori hanno come risultato un aumento del lavoro manuale e delle soluzioni alternative.

Prezzi Docebo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Docebo

G2: 4,3/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Docebo?

Ecco una recensione di G2:

Docebo è un provider di una piattaforma altamente personalizzabile che ci consente di adattare l'esperienza di apprendimento in modo da riflettere il marchio e la voce della nostra azienda.

Docebo è un provider di una piattaforma altamente personalizzabile che ci consente di adattare l'esperienza di apprendimento in modo da riflettere il marchio e la voce della nostra azienda.

📚 Per saperne di più: Strumenti di IA per organizzazioni no profit

5. LearnUpon (ideale per la formazione di più destinatari)

tramite LearnUpon

LearnUpon è un LMS basato sul cloud che si integra con le piattaforme esistenti, come HRIS e CRM.

Non appena un nuovo dipendente entra a far parte dell'azienda o un cliente si registra, LearnUpon assegna automaticamente loro percorsi di formazione pertinenti. Con il supporto di oltre 20 lingue, l'LMS multilingue di LearnUpon rende l'apprendimento accessibile a un pubblico globale.

Con branding personalizzato, funzionalità incentrate sul coinvolgimento e dashboard intuitive, LearnUpon aiuta i piccoli team delle risorse umane a fornire processi di apprendimento professionali e in linea con il marchio. Tutto questo senza aggiungere complessità tecnologica, consentendo ai team di concentrarsi sulla crescita e sulla fidelizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di LearnUpon

Strutturate l'apprendimento con moduli flessibili, percorsi formativi multi-corso e un catalogo di corsi self-service che consente agli studenti di navigare e iscriversi secondo i propri ritmi.

Automatizza i processi di formazione utilizzando la logica "if/then" e gli oggetti didattici riutilizzabili per percorsi di apprendimento personalizzati.

Formazione personalizzata per diversi tipi di pubblico attraverso portali dedicati, che ti consentono di gestire più ambienti di apprendimento da un'unica piattaforma LMS.

Limiti di LearnUpon

La reportistica standard disponibile manca della profondità necessaria per analisi avanzate.

Prezzi LearnUpon

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LearnUpon

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LearnUpon?

Ecco una recensione di G2:

Mi piace l'esperienza utente complessiva. È facile trovare le informazioni, è possibile programmare le lezioni, si applica un limite all'accesso solo al pubblico target e si consentono recensioni nei corsi per saperne di più sull'esperienza degli studenti.

Mi piace l'esperienza utente complessiva. È facile trovare le informazioni, è possibile programmare le lezioni, si applica un limite all'accesso solo al pubblico target e si consentono recensioni nei corsi per ottenere ulteriori informazioni sull'esperienza degli studenti.

🧠 Lo sapevate? Il 74% dei dipendenti afferma di aver bisogno di continuare ad acquisire nuove competenze per rimanere competitivi nel proprio lavoro.

6. Thinkific (ideale per gli autori che desiderano vendere corsi online)

via Thinkific

Thinkific non è il tipico LMS, ma un generatore di corsi drag-and-drop che offre supporto a video, audio, presentazioni, PDF, scaricare e contenuto conforme allo standard SCORM.

Grazie a funzionalità/funzioni quali generatori di schemi e importatori in blocco, gli autori possono progettare corsi senza competenze tecniche, un'ottima opzione per le piccole imprese in cui i membri del team potrebbero dover ricoprire più ruoli contemporaneamente.

Per mantenere alta la motivazione degli studenti, Thinkific offre quiz, compiti, sondaggi, certificati di completamento e monitoraggio dei progressi in forma di gioco. È inoltre disponibile un'app mobile personalizzata con il marchio dell'azienda per accedere alla formazione ovunque ci si trovi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Thinkific

Offri un'esperienza di apprendimento personalizzata con il tuo marchio, personalizzando l'aspetto, i domini personalizzati, la modifica avanzata dei temi e gli strumenti di creazione del sito.

Consentono agli autori di costruire spazi comunitari dedicati e interattivi direttamente all'interno del loro ambiente di apprendimento per l'apprendimento basato su coorti e aree riservate ai membri.

Crea ruoli personalizzati con autorizzazioni granulari, assicurandoti che gli stakeholder vedano e gestiscano solo le cose rilevanti per le loro responsabilità.

Limiti di Thinkific

I moduli di apprendimento non possono essere scaricati come file SCORM per l'utilizzo su altre piattaforme LMS, cosa che potrebbe essere necessaria per le aziende più grandi.

Prezzi Thinkific

Base : 49 $ al mese per utente

Prezzo di partenza : 99 $ al mese per utente

Grow : 199 $ al mese per utente

Thinkific Plus: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Thinkific

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Thinkific?

Ecco una recensione di G2:

È facile da usare: il più facile che abbia mai provato tra tutti gli LMS. Risponde alle mie esigenze, in particolare per quanto riguarda l'aspetto Wysiwyg. È possibile ottenere un'Accademia dall'aspetto accattivante che offre un'ottima esperienza ai propri studenti, già a partire dal piano base! I prezzi sono ragionevoli e il team del supporto è eccezionale! Forniscono risposte rapide e si assicurano di dare seguito a ogni richiesta.

È facile da usare: il più facile che abbia mai provato tra tutti gli LMS. Risponde alle mie esigenze, in particolare per quanto riguarda l'aspetto Wysiwyg. È possibile ottenere un'Accademia dall'aspetto accattivante che offre un'ottima esperienza ai propri studenti, già a partire dal piano base! I prezzi sono ragionevoli e il team del supporto è eccezionale! Forniscono risposte rapide e si assicurano di dare seguito a ogni richiesta.

🧠 Lo sapevate? Nel 1924, Sidney Pressey creò la prima macchina per l'apprendimento mai realizzata. Questa macchina assomigliava a una macchina da scrivere che non consentiva agli utenti di procedere se non provider la risposta corretta.

7. Blackboard (ideale per le aziende che necessitano di una piattaforma di formazione scalabile e personalizzata con il proprio marchio)

tramite Blackboard

Blackboard è un componente aggiuntivo di livello azienda basato su browser all'interno del toolkit Video Studio.

Come sistema di gestione dell'apprendimento, consente agli educatori di registrare, caricare, modificare, sottotitolare e condividere video direttamente all'interno di Blackboard. Non sono necessari strumenti o accessi aggiuntivi.

Offre branding multi-tenant e sicurezza di livello azienda (certificazione FedRAMP, ISO), facilitando la formazione di dipendenti, clienti e partner utilizzando portali separati per ogni marchio o anche per le conoscenze sui prodotti.

Ciò che distingue Blackboard dalle altre piattaforme LMS è il supporto di video immersivi a 360° e visori VR per lezioni coinvolgenti e esplorative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Blackboard

Registra e effettua la modifica dei video di formazione in modo nativo all'interno dell'ambiente di apprendimento dei tuoi programmi di sviluppo.

Offri un'area di fase dove puoi testare in modo sicuro il contenuto formativo o prepararti per un aggiornamento software.

Individua e risolvi i problemi di accessibilità utilizzando il controllo di accessibilità integrato nell'editor di contenuto di Blackboard.

Limiti di Blackboard

Il sistema presenta occasionalmente problemi di prestazioni, come tempi di caricamento lenti e occasionali malfunzionamenti, che compromettono l'esperienza dell'utente.

Prezzi Blackboard

Versione di prova gratis di 30 giorni

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Blackboard

G2: 4,0/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Blackboard?

Ecco una recensione di G2:

Le attuali capacità dell'IA recentemente introdotte rappresentano per noi una vera e propria rivoluzione. Contribuiscono ad accelerare l'erogazione dei corsi e delle valutazioni progettati utilizzando la struttura e le domande dell'IA. Dall'interfaccia utente, facilissima da usare per qualsiasi utente, all'implementazione di strumenti di terze parti, tutto è semplicemente fantastico e semplicissimo. L'integrazione è un altro aspetto che apprezzo moltissimo.

Le attuali capacità dell'IA recentemente introdotte rappresentano per noi una vera e propria rivoluzione. Contribuiscono ad accelerare l'erogazione dei corsi e delle valutazioni progettati utilizzando la struttura e le domande dell'IA. Dall'interfaccia utente, facilissima da usare per chiunque, all'implementazione di strumenti di terze parti, tutto è semplicemente fantastico e semplicissimo. L'integrazione è un altro aspetto che apprezzo moltissimo.

⚡ Archivio modelli: Modelli di documentazione dei processi

8. Moodle (ideale per le organizzazioni no profit che desiderano un LMS personalizzabile ed economico)

tramite Moodle

Moodle è un sistema di gestione dell'apprendimento gratis e open source per le piccole aziende aziendali.

Lo strumento elimina i costi proibitivi delle licenze dei sistemi di gestione dell'apprendimento proprietari, rendendo immediatamente accessibile la formazione professionale dei dipendenti anche con un budget limitato.

Inoltre, le sue profonde capacità di personalizzazione consentono alle piccole imprese di adattare perfettamente i contenuti formativi, il branding e il flusso dei corsi, compreso l'uso di attività condizionali per garantire un apprendimento efficiente e specifico per ogni ruolo, fondamentale per massimizzare l'impatto di tempi e risorse formative limitati.

Questa piattaforma, che garantisce sicurezza e personalizzazione, consente di ospitare autonomamente Moodle per avere la completa titolarità dei dati o di utilizzare MoodleCloud per una distribuzione e un'adozione del prodotto più rapide.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moodle

Importa e crea modelli di competenze personalizzati e assegna piani di formazione ai dipendenti.

Incoraggiate l'apprendimento collaborativo attraverso conferenze web, forum e opzioni di comunicazione durante il corso con Matrix Messaging.

Migliorare le funzionalità di Moodle con potenti plugin come AI Connector, che integra strumenti di IA come ChatGPT e DALL-E.

Limiti di Moodle

Il processo di aggiornamento richiede passaggi manuali come il backup del database, la sostituzione dei file principali e la verifica che i plugin continuino a lavorare.

Prezzi di Moodle

Free

Valutazioni e recensioni di Moodle

G2: 4,0/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Moodle?

Ecco una recensione di G2:

Moodle è uno dei sistemi di gestione dell'apprendimento open source più flessibili e ricchi di funzionalità/funzione disponibili. Mi piace il fatto che consenta una personalizzazione completa, dalla struttura dei corsi ai ruoli degli utenti, alle integrazioni dei plugin e ai temi dell'interfaccia utente.

Moodle è uno dei sistemi di gestione dell'apprendimento open source più flessibili e ricchi di funzionalità/funzione disponibili. Mi piace il fatto che consenta una personalizzazione completa, dalla struttura dei corsi ai ruoli degli utenti, alle integrazioni dei plugin e ai temi dell'interfaccia utente.

ClickUp Callout: Connected AI di ClickUp collega i tuoi strumenti, documenti, attività e dati, in modo che le risposte dell'IA riflettano sempre il contesto più attuale e pertinente nell'intero spazio di lavoro.

9. Tovuti (ideale per esperienze di formazione interattive e coinvolgenti)

via Tovuti

Tovuti LMS è un sistema di gestione dell'apprendimento all-in-one per le piccole aziende che consente di creare, fornire, vendere e effettuare il monitoraggio dei programmi di formazione. Aiuta a creare corsi interattivi utilizzando oltre 40 tipi di contenuto, tra cui tour virtuali a 360°, scenari a ramo e hotspot cliccabili per esperienze di apprendimento immersive.

Dizi IA di Tovuti è il tuo assistente integrato per la creazione di corsi, che ti aiuta a trasformare idee, PDF o prompt in lezioni complete in pochi minuti. Basta caricare una fonte o digitare un prompt e Dizi genera contenuto del corso, quiz e persino attività, pronti per essere pubblicati all'interno del tuo LMS.

Dispone di una libreria di 3 milioni di immagini stock e oltre una dozzina di formattare interattivi. Per i piccoli team o i responsabili delle risorse umane, ciò significa implementazioni più rapide, costi del contenuto inferiori e più tempo da dedicare al miglioramento dell'efficacia della formazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tovuti

Genera interi corsi in pochi secondi con Dizi IA, insieme a immagini e quiz interattivi.

Collegate Tovuti ai vostri sistemi HRIS o ERP utilizzando connessioni API per inviare e ricevere dati.

Crea gruppi e sottogruppi di utenti illimitati e assegna autorizzazioni specifiche.

Limiti di Tovuti

Il centro assistenza è spesso citato come generico e non fornisce molti dettagli sui flussi di lavoro specifici.

Prezzi di Tovuti

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tovuti

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tovuti?

Ecco una recensione di G2:

Utilizzo Tovuti dall'inizio del 2022 e, innanzitutto, devo dire che sono stati un partner fantastico dall'inizio alla fine. La cosa che colpirà chiunque decida di affidarsi a Tovuti per le proprie esigenze LMS è che hanno, senza dubbio, il miglior servizio di supporto clienti e supporto tecnico di qualsiasi organizzazione con cui abbia mai avuto a che fare.

Utilizzo Tovuti dall'inizio del 2022 e, innanzitutto, devo dire che sono stati un partner fantastico dall'inizio alla fine. La cosa che colpirà chiunque decida di affidarsi a Tovuti per le proprie esigenze LMS è che hanno, senza dubbio, il miglior supporto clienti e il miglior supporto tecnico di qualsiasi organizzazione con cui abbia mai avuto a che fare.

📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'automazione del flusso di lavoro basata sull'IA per aumentare la produttività

10. 360 Learning (ideale per la formazione collaborativa)

tramite 360 Learning

La funzionalità/funzione più potente di 360 Learning è l'integrazione di un enorme database di competenze con 30.000 voci e un sistema di tagging basato sull'IA, che mappare automaticamente i contenuti formativi e i profili dei dipendenti alle competenze giuste.

Questa automazione garantisce che i piccoli team possano offrire percorsi di apprendimento altamente mirati senza lavoro richiesto, rendendo immediatamente la formazione più pertinente ed efficace.

Fondamentalmente, la piattaforma offre reportistica completamente personalizzabile che può essere facilmente filtrata, salvata e programmata, fornendo ai manager impegnati i dati essenziali e utilizzabili necessari per un rapido monitoraggio dello stato dei dipendenti.

Ciò significa essere in grado di misurare l'impatto della formazione e dimostrarne la conformità, tutte funzioni chiave che garantiscono un ritorno tangibile sull'investimento nella formazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di 360 Learning

Abilita il Single Sign-On (SSO) con strumenti come Microsoft, Google, Okta e Myportal per un accesso facile e sicuro.

Aggiungi file basati sul web collegati direttamente gli URL da strumenti come Google e Prezi, mantenendo tutto aggiornato in un unico posto.

Imposta le scadenze dei certificati e ricevi promemoria automatici quando è necessario rinnovarli.

Limiti dell'apprendimento a 360 gradi

Opzioni con limite per personalizzare l'aspetto della piattaforma in modo da allinearla meglio alle linee guida del marchio.

Prezzi di 360 Learning

Team : 8 $ al mese per utente

Aziendale: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di 360 Learning

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 360 Learning?

Ecco una recensione di G2:

In qualità di responsabile della formazione e dello sviluppo alla guida di un team L&D composto da una sola persona, avevo bisogno di un LMS intuitivo, collaborativo e sufficientemente flessibile da supportare sia i team interni che i partner commerciali esterni. 360Learning ha soddisfatto tutte le mie esigenze e anche di più.

In qualità di responsabile della formazione e dello sviluppo alla guida di un team L&D composto da una sola persona, avevo bisogno di un LMS intuitivo, collaborativo e sufficientemente flessibile da fornire supporto sia ai team interni che ai partner commerciali esterni. 360Learning ha soddisfatto tutte le mie esigenze e anche di più.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis per knowledge base in Word e ClickUp

11. iSpring Learn (ideale per l'erogazione e l'automazione della formazione aziendale)

tramite iSpring Learn

iSpring Learn è un LMS basato sul cloud ideale per le aziende aziendali perché semplifica notevolmente il passaggio alla formazione digitale professionale grazie alla sua interfaccia familiare e alla sua facilità d'uso, simile a Microsoft PowerPoint. Grazie ai suoi strumenti di contenuto integrati, in particolare il supporto per iSpring Suite, la piattaforma consente ai dipendenti con competenze informatiche di base di convertire rapidamente presentazioni PowerPoint, video e documenti esistenti in corsi interattivi e tracciabili con quiz e simulazioni. Ciò elimina la necessità di assumere progettisti didattici specializzati o di imparare da zero software complessi.

L'attenzione dello strumento alla creazione rapida di contenuti, combinata con report di valutazione in tempo reale per un monitoraggio semplice dello stato, garantisce alle piccole imprese di poter avviare, gestire e misurare rapidamente l'efficacia dei propri programmi di formazione senza un investimento iniziale significativo in termini di tempo o risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di iSpring Learn

Gestisci tutte le attività di formazione, ovvero sessioni live, workshop e riunioni, in un unico posto utilizzando il Calendario.

Reindirizza gli utenti dal sito web della tua azienda a iSpring Learn utilizzando il Single Sign-On (SSO) con tecnologia JWT.

Personalizza l'URL della piattaforma mappando il tuo dominio su iSpring Learn per un'esperienza personalizzata.

Limiti di iSpring Learn

Allineare la voce fuori campo al video può essere complicato; tutorial più chiari sarebbero utili.

Prezzi di iSpring Learn

300 utenti : 4,46 $ per utente/al mese

500 utenti : 3,97 $ per utente/al mese

1000 utenti: 3,58 $ per utente/al mese

Valutazioni e recensioni di iSpring Learn

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di iSpring Learn?

Ecco una recensione di G2:

Interfaccia intuitiva, numerose opportunità per creare corsi di alta qualità, comodo monitoraggio dei progressi dei dipendenti e possibilità di acquistare la Suite e creare materiali straordinari.

Interfaccia intuitiva, numerose opportunità per creare corsi di alta qualità, comodo monitoraggio dei progressi dei dipendenti e possibilità di acquistare la Suite e creare materiali straordinari.

📚 Per saperne di più: Software di project management per organizzazioni no profit

12. Litmos (ideale per fornire una formazione di grande impatto)

via Litmos

Litmos è un sistema di gestione dell'apprendimento basato sull'IA per le piccole aziende che ti aiuta a inserire e formare i dipendenti, formare i tuoi partner e garantire la conformità.

È possibile creare corsi utilizzando il suo intuitivo strumento di autore drag-and-drop, incorporare video, quiz e contenuto interattivo e implementare percorsi di apprendimento per diversi ruoli e unità aziendali.

Offre una libreria pronta all'uso con oltre 98.000 corsi standardizzati, che coprono argomenti quali commerciale, esperienza del cliente, conformità, sicurezza e competenze trasversali.

Litmos funzionalità/funzione

Scegli tra oltre 100 connettori pronti all'uso o utilizza API aperte per integrare strumenti di flusso di lavoro.

Analizza gli invii di video degli studenti con l'IA per il monitoraggio del sentiment, della velocità di consegna e dell'uso delle parole chiave.

Esamina la cronologia delle versioni del corso e ripristina le versioni precedenti in qualsiasi momento per mantenere l'accuratezza e prevenire errori.

Limiti di Litmos

Difficili da aggiornare e da utilizzare come lavoro con campi personalizzati

Prezzi Litmos

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Litmos

G2: 4,3/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Litmos?

Ecco una recensione di G2:

Litmos è molto user-friendly, offre tantissime opzioni, è in continua evoluzione e sempre più avanzato! Adoro la funzionalità Content Author e sono davvero impressionato dai continui miglioramenti.

Litmos è molto user-friendly, offre tantissime opzioni, è in continua evoluzione e sempre più avanzato! Adoro la funzionalità Content Author e sono davvero impressionato dai continui miglioramenti.

13. LearnDash (ideale per le piccole aziende per la gestione della formazione)

tramite LearnDash

LearnDash migliora immediatamente i contenuti didattici per le piccole imprese. Funziona come un potente plugin di WordPress, quindi se avete un sito web potete utilizzarlo.

Il suo punto di forza è la creazione istantanea dei corsi. Basta inserire il link di una playlist YouTube, Vimeo o Wistia e la procedura guidata di creazione dei corsi si occuperà del resto, convertendo automaticamente la playlist video in un corso online professionale e completamente strutturato in pochi minuti.

Ciò consente alle aziende di evitare l'enorme dispendio di tempo necessario per organizzare la formazione. È possibile avviare immediatamente l'inserimento dei dipendenti o la formazione dei clienti, trasformando i video esistenti in una risorsa preziosa fin da subito.

Le migliori funzionalità/funzioni di LearnDash

Abilita la progressione video per contrassegnare automaticamente la lezione come completata non appena gli studenti finiscono di guardare i video.

Ottieni informazioni dettagliate sui modelli di coinvolgimento, sul tempo impiegato e sui risultati dei quiz per prendere decisioni basate sui dati.

Offre supporto a immagini, video, audio, file SWF, HTML5, SCORM e xAPI.

Limiti di LearnDash

Elementi come i pacchetti di corsi e i carrelli della spesa sono inutilmente complessi.

Prezzi di LearnDash

LearnDash LMS: 199 $/anno per 1 sito web (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di LearnDash

G2: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LearnDash?

Ecco una recensione di G2:

Ho creato un paio di siti web con LearnDash e devo dire che il supporto clienti è una delle funzionalità/funzione che aggiungo ai preferiti. Per quanto riguarda LearnDash, la piattaforma è incredibilmente facile da usare.

Ho creato un paio di siti web con LearnDash e devo dire che il supporto clienti è una delle funzionalità/funzioni che aggiungo ai preferiti. Per quanto riguarda LearnDash, la piattaforma è incredibilmente facile da usare.

📚 Leggi anche: Il miglior software di collaborazione sui documenti per i team

Da quale LMS dovresti iniziare?

Se sei appena agli inizi, scegli l'LMS che si adatta al tuo flusso di lavoro esistente. Non quello con l'elenco di funzionalità/funzione più lungo.

Utilizzi già uno strumento come ClickUp per project management? Estendilo alla formazione con documenti, modelli e IA. Non richiede alcuna curva di apprendimento aggiuntiva.

Inoltre, se avete appena iniziato a utilizzare un sistema di gestione dell'apprendimento per una piccola impresa, vi consigliamo di iniziare con ClickUp. Ha tutte le funzionalità/funzione necessarie per compiere il primo passaggio.

La chiave è iniziare in piccolo. Utilizzate i modelli. Provate con un solo team. Il miglior LMS è quello che i vostri dipendenti utilizzano effettivamente e continuano a utilizzare.

✅ Registrati su ClickUp gratis per iniziare a creare il tuo LMS.