Grafico di Gantt di Jira e grafico di Gantt di ClickUp: quale è migliore per la pianificazione del progetto?

Quando il tuo team crea un piano per il lavoro attraverso fasi, dipendenze e scadenze, i grafici di Gantt vanno oltre la semplice visualizzazione del lavoro. Sono il motivo per cui scegli uno strumento di project management piuttosto che un altro.

Tra ClickUp e Jira, entrambi promettono funzionalità Gantt (o almeno di tipo Gantt), quale si adatta meglio al tuo modo di lavorare?

Se stai valutando Jira o ClickUp come strumento di project management, siamo qui per aiutarti.

Preferisci lo strumento che offre sequenza native drag-and-drop o quello che ha funzionalità Gantt dietro plugin e aggiornamenti a pagamento?

Facciamo una breakdown delle funzionalità/funzione del grafico di Gantt di Jira e del grafico di Gantt di ClickUp, in modo da poter fare una scelta informata.

Scenari ideali per l'utilizzo di questa funzionalità/funzione

Nel 1903, Karol Adamiecki, un ingegnere polacco, sviluppò uno strumento visivo per la pianificazione dei progetti che chiamò armonogramma. Sebbene fosse molto simile al moderno grafico di Gantt, non era molto conosciuto al di fuori dell'Europa orientale a causa delle barriere linguistiche e della distribuzione limitata.

Nel 1910, Henry L. Gantt, ingegnere meccanico e consulente gestionale americano, creò in modo indipendente un grafico simile per migliorare l'efficienza nei progetti militari e di produzione. La sua versione ottenne maggiore successo negli Stati Uniti e nei paesi occidentali, quindi il formato divenne noto come grafico di Gantt.

Ancora oggi, i grafici Gantt sono una parte indispensabile dei moderni strumenti di project management.

Con Kanban, Sequenza, Scrum e una dozzina di altre visualizzazioni ora disponibili, perché Gantt continua a mantenere la sua posizione? E quando dovresti usarlo?

Gestisci i progetti con dipendenze sequenziali : quando il ritardo di un'attività influisce sull'intera Sequenza, i grafici di Gantt ti aiutano a visualizzare il percorso critico e a comprendere in che modo lo spostamento di una singola attività influisce sul lavoro a valle.

Visualizza il progetto a colpo d'occhio: nessun'altra visualizzazione consente di visualizzare l'intera sequenza temporale, la gerarchia delle attività, le dipendenze, le attività cardine e le scadenze in un unico posto come un diagramma di Gantt.

Bilanciare i carichi di lavoro in ambienti con risorse limitate : i grafici di Gantt mostrano quando qualcuno è sovraccarico di lavoro o sottoutilizzato, rendendo più facile riassegnare il lavoro senza interrompere la pianificazione del progetto.

Gestisci progetti con molti stakeholder : quando i team dirigenziali si aspettano aggiornamenti chiari, i grafici di Gantt offrono un modo semplice per comunicare stato, ostacoli e rischi.

Gestisci iniziative complesse e multifase : per i progetti a lungo termine, i diagrammi di Gantt ti consentono di visualizzare una vista dettagliata delle fasi e di effettuare il monitoraggio del progresso quotidiano, in modo da rimanere in linea con le attività cardine.

Collabora tra team interfunzionali : i grafici di Gantt offrono una visibilità di condivisione sui flussi di lavoro in dipendenza, aiutando un team a comprendere in che modo i propri risultati influiscono sugli altri.

Progettato per le scadenze: Scrum può aiutarti a portare a termine il lavoro. Kanban può aiutarti a rimanere flessibile. Ma Gantt mantiene Scrum può aiutarti a portare a termine il lavoro. Kanban può aiutarti a rimanere flessibile. Ma Gantt mantiene la visibilità del tuo percorso critico , assicurando che le scadenze importanti non vengano sepolte sotto il lavoro arretrato.

🧠 Curiosità: i grafici Gantt furono utilizzati per la prima volta durante la prima guerra mondiale. L'esercito statunitense li impiegò per pianificare la produzione di navi e armi. All'epoca, i grafici di Gantt erano noti per due funzionalità/funzioni: il tempo sull'asse x e le attività sull'asse y, con barre orizzontali che indicavano la durata.

In sintesi: tabella comparativa delle funzionalità/funzione del grafico di Gantt di ClickUp e del grafico di Gantt di Jira

Sia ClickUp che Jira consentono di organizzare e gestire i progetti in modo visivo attraverso diagrammi Gantt e Sequenza. Offrono funzionalità di project management di base con cui è possibile creare flussi di lavoro personalizzati, monitorare lo stato, creare dipendenze e gestire le attività cardine in modo efficiente.

Detto questo, ecco le differenze fondamentali tra il modo in cui questi strumenti offrono la funzionalità Gantt a diverse aziende con team diversi.

Analizziamole con questa tabella panoramica:

Analisi del percorso critico Calcola automaticamente ed evidenzia la sequenza di attività che determina la durata minima del progetto. Disponibile tramite il collegamento avanzato delle issue in Advanced Roadmaps (piani a pagamento), ma non dispone del calcolo automatico e reale del percorso critico. Sono necessarie soluzioni manuali o un'app di terze parti. Margine di flessibilità Calcola e visualizza automaticamente il tempo di ritardo consentito per un'attività senza influire sulla data di completamento del progetto. Questo calcolo è generalmente assente nelle funzionalità native di Jira. Confronto di base Consente di salvare un'istantanea della Sequenza originale per confrontare lo stato previsto con quello effettivo. Richiede la creazione manuale utilizzando campi personalizzati o un'app del Marketplace. Assistenza IA IA profondamente integrata per la creazione di attività, riepiloghi/riassunti e suggerimenti Generalmente disponibile nei piani a pagamento. Si concentra su riepiloghi, generazione di contenuto e ricerca intelligente nella suite Atlassian (non specificamente integrata nella vista Gantt). Accesso gratuito al piano Free Disponibile con il piano Free Forever È disponibile una sequenza di base (visualizzare un singolo progetto). Le roadmap avanzate (vera pianificazione multiprogetto) hanno un limite ai piani a pagamento. Dipendenze delle attività Basta disegnare e collegare visivamente le attività per creare dipendenze. La riprogrammazione automatica è una funzionalità chiave. La creazione e la gestione avanzata delle dipendenze visive è una funzione fondamentale di Advanced Roadmaps (piani a pagamento). I piani di base si basano sul collegamento delle issue. Caso d'uso ideale Piano delle tempistiche delle attività e dei progetti per team interfunzionali che necessitano immediatamente di funzionalità/funzione di gestione dei progetti completamente visive. Roadmapping e piano della capacità per team tecnici in ambienti agili, altamente integrati con il monitoraggio dei problemi e i flussi di lavoro di sviluppo.

Cos'è ClickUp?

Visualizza i progetti con la vista Gantt di ClickUp

ClickUp è un'app completa per il lavoro che riunisce il project management, il monitoraggio delle attività, la collaborazione in team e l'analisi dei dati in un'unica piattaforma unificata.

Oltre ad essere uno strumento di project management che puoi scalare man mano che cresci, ClickUp offre uno spazio di lavoro AI convergente che riunisce tutti i tuoi flussi di lavoro.

Supporta varie metodologie di project management, tra cui flussi di lavoro Agile, gestione tradizionale dei progetti, approcci a cascata e metodologie ibride. Questo lo rende adatto a qualsiasi stile di progetto e ti aiuta a evitare la proliferazione del lavoro, ovvero la gestione di diversi flussi di lavoro scollegati tra loro su strumenti sparsi.

Una funzionalità/funzione eccezionale è che offre oltre 15 visualizzazioni personalizzabili (una delle quali è la visualizzazione del diagramma di Gantt). Puoi utilizzarlo per visualizzare i progetti nel modo più adatto al tuo team.

Se desideri aggiungere la funzione di visualizzare ai tuoi progetti in ClickUp, guarda questo video.

Funzionalità/funzione del grafico Gantt di ClickUp

Analizziamo ora le funzionalità specifiche della vista Gantt di ClickUp, che ti offre sia una panoramica di alto livello che un controllo dettagliato sui tuoi progetti.

Funzionalità/funzione n. 1 Dipendenze delle attività e visualizzazione del percorso critico

Analizza i percorsi critici del tuo progetto con la vista Gantt di ClickUp.

ClickUp ti consente di creare dipendenze tra qualsiasi attività semplicemente cliccando e tracciando una linea tra di esse. Queste dipendenze creano una chiara rappresentazione visiva di come le attività instaurano la connessione tra loro lungo la Sequenza del tuo progetto.

La piattaforma utilizza principalmente relazioni di tipo "blocco" e "è bloccato da", assicurando che le attività non possano essere avviate fino a quando quelle da cui dipendono non siano state completate.

Se stai cercando esempi di diagrammi di Gantt, pensa alla pianificazione degli sprint, alle tempistiche di lancio o alle pipeline di contenuto: ogni attività è chiaramente collegata a ciò che la precede o la segue.

Ecco tutto ciò che puoi ottenere con le dipendenze nella vista Gantt di ClickUp:

Analisi del percorso critico : identifica le attività che devono essere completate in tempo per evitare ritardi nell'intero progetto. ClickUp calcola e visualizza automaticamente la sequenza più lunga di attività dipendenti che determina il tempo minimo per completare il progetto.

Riprogrammazione automatica : trascinando un'attività con dipendenze, tutte le attività dipendenti nella catena verranno riprogrammate automaticamente con un'opzione per nascondere e saltare i fine settimana, in modo che i tuoi team di sviluppo software possano avere scadenze realistiche.

Dipendenze tra progetti : consente di creare dipendenze tra diversi progetti e aree di lavoro, il che significa che è possibile collegare attività di più progetti per mantenere il coordinamento nell'intero portfolio.

Gestione delle dipendenze in blocco : con questo strumento di project management Agile, puoi selezionare più attività e creare dipendenze in blocco. Ciò è particolarmente utile quando si impostano tempistiche complesse come sprint, rilasci di prodotti o campagne di marketing, in cui diverse attività dipendono da un unico risultato chiave.

Rilevamento e avviso dei conflitti di dipendenza: la vista Gantt segnala i problemi di pianificazione tra le dipendenze del progetto, ad esempio se un'attività di valutazione della qualità viene accidentalmente pianificata prima dello sviluppo della funzionalità, ClickUp invierà avvisi di conflitto.

👀 Lo sapevi? Sebbene l'uso di un diagramma del percorso critico aiuti a visualizzare le dipendenze e le sequenze corrispondenti, si tratta di un'attività che richiede tempo e che è soggetta a errori. Ecco perché la maggior parte dei project managers utilizza un software per diagrammi di Gantt per identificare automaticamente il percorso critico di un'attività.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 31% dei manager preferisce le bacheche visive, mentre altri si affidano ai grafici di Gantt, ai dashboard o alle visualizzazioni delle risorse. Ma la maggior parte degli strumenti ti obbliga a sceglierne uno solo. Se visualizzare non corrisponde al tuo modo di pensare, diventa solo un ulteriore motivo di attrito. Con ClickUp, non devi scegliere. Passa dai grafici di Gantt basati sull'intelligenza artificiale alle bacheche Kanban, ai dashboard o alla vista Carico di lavoro con un solo clic. E con ClickUp AI, puoi generare automaticamente visualizzazioni o riepiloghi/riassunti personalizzati in base a chi sta guardando, che si tratti di te, di un dirigente o del tuo designer. 💫 Risultati reali: CEMEX ha accelerato il lancio dei prodotti del 15% e ridotto i ritardi di comunicazione da 24 ore a pochi secondi utilizzando ClickUp.

Funzionalità/funzione n. 2 Gestione della Sequenza e calcolo del margine di flessibilità

Trasforma i tuoi progetti in sequenze nella vista Gantt di ClickUp.

La vista Gantt di ClickUp ti consente di gestire le tempistiche delle attività direttamente sul grafico. Puoi trascinare le barre delle attività per riprogrammare le date di inizio o di fine senza dover cliccare in più punti. Puoi anche ingrandire e rimpicciolire per visualizzare il tuo programma per giorno, settimana, mese o trimestre, a seconda di quanto deve essere dettagliata la tua pianificazione.

Ogni barra delle attività mostra anche barre di avanzamento visive e la percentuale di completamento direttamente sul diagramma di Gantt. Questi indicatori di avanzamento si aggiornano in tempo reale man mano che i membri del team completano le attività o aggiornano il loro stato.

Per un'allocazione ottimizzata delle risorse, puoi attivare i calcoli del margine di flessibilità per vedere chi ha la larghezza di banda richiesta. Il calcolo del margine di flessibilità mostra la quantità di tempo in cui un'attività può essere ritardata senza influire sul percorso critico del progetto. Ad esempio, se una revisione del progetto ha 3 giorni di margine di flessibilità, sai che può essere posticipata (fino a 3 giorni) senza ritardare lo sviluppo.

In qualità di project manager, questa funzionalità/funzione ti consente di dare priorità alle attività che richiedono un'attenzione immediata e di riassegnare il lavoro senza sovraccaricare i membri del team.

💡 Suggerimento professionale: se le tue attività seguono schemi ripetibili, come approvazioni, passaggi di consegne o passaggi interfunzionali, l'utilizzo di modelli di gestione delle attività può farti risparmiare molto tempo. Ti forniscono una struttura predefinita per i flussi di lavoro ricorrenti, così non devi ricreare manualmente ogni volta la stessa suddivisione delle attività. Scopri come ClickUp lo gestisce per un flusso di lavoro Agile:

Funzionalità/funzione n. 3 Reportistica e dashboard

ClickUp ti consente di incorporare i grafici di Gantt direttamente in dashboard personalizzabili, rendendo più facile comunicare lo stato del progetto e giustificare le decisioni di allocazione delle risorse alla direzione. Puoi abbinare i grafici di Gantt ad altri widget come lo stato di avanzamento delle attività, il monitoraggio del tempo o la velocità dello sprint per ottenere un quadro completo di ciò che sta accadendo nel progetto.

Ottieni aggiornamenti più rapidi sui progetti con i riassunti IA nei dashboard di ClickUp.

Le sue funzionalità avanzate di reportistica consentono di filtrare i dati Gantt per assegnatari, data di scadenza, livelli di priorità o fasi del progetto. Facendo un ulteriore passo avanti, è possibile automatizzare e programmare i report tramite l'interfaccia intuitiva per la distribuzione regolare ai membri del team e alle parti interessate.

Funzionalità/funzione n. 4 Modello di Sequenza Gantt

Il modello di Sequenza Gantt di ClickUp elimina il tempo di configurazione normalmente richiesto per creare grafici Gantt da zero. Il modello fornisce un framework pronto all'uso che i team possono personalizzare in base alle esigenze specifiche del loro progetto, mantenendo al contempo elementi strutturali collaudati per una copertura completa del progetto.

Ottieni un modello gratis Visualizza più progetti su un unico grafico Gantt con il modello ClickUp Gantt.

Con il modello di Sequenza Gantt di ClickUp puoi:

Accedi a più prospettive della Sequenza : passa dalla visualizzazione settimanale per concentrarti immediatamente sulle attività, alla visualizzazione mensile per le fasi del progetto e alla visualizzazione annuale per : passa dalla visualizzazione settimanale per concentrarti immediatamente sulle attività, alla visualizzazione mensile per le fasi del progetto e alla visualizzazione annuale per la pianificazione strategica a lungo termine.

Sfrutta le funzionalità/funzione di project management integrate : il modello include funzionalità di monitoraggio del tempo, avvisi dipendenza, email automatiche e tag per migliorare il coordinamento dei progetti sin dall'inizio.

Standardizza la pianificazione dei progetti tra i team : con raggruppamenti di attività, stati e indicatori di attività cardine preimpostati, il modello aiuta i diversi team a seguire una struttura coerente, consentendo comunque modifiche personalizzate dove necessario.

Filtra tramite campi personalizzati: puoi filtrare il diagramma di Gantt per assegnatario, priorità o fase dell'attività per ottenere una panoramica altamente mirata degli elementi chiave necessari per prendere una decisione.

Funzionalità/funzione n. 5: allocazione delle risorse e gestione del carico di lavoro

La vista Gantt di ClickUp aiuta a individuare sovraccarichi o lacune mostrando le tempistiche delle attività insieme agli assegnatari. Se due attività a alta priorità si sovrappongono per la stessa persona, lo vedrai immediatamente e potrai spostare o riassegnare il lavoro per evitare conflitti.

Per una pianificazione più approfondita delle risorse, puoi passare alla vista Carico di lavoro di ClickUp. Questa tiene conto della durata stimata e della capacità di ciascuna persona, consentendoti di pianificare il piano degli incarichi in base a ciò che il tuo team è in grado di gestire.

Visualizza il carico di lavoro e la capacità del tuo team con la vista Carico di lavoro di ClickUp.

Utilizzate insieme, le viste Gantt e Carico di lavoro aiutano a mantenere programmi equilibrati e a prevenire il sovraccarico di lavoro.

💡 Suggerimento: se gestisci lavori in più fasi con scadenze strette, valuta l'utilizzo di modelli di pianificazione dei progetti. Ti aiutano a mappare in anticipo le attività chiave, le dipendenze e le attività cardine, così non dovrai ricostruire la struttura da zero ogni volta che inizia un nuovo progetto.

Grafico Gantt ClickUp: dimensioni dei team più adatte e casi d'uso SaaS

I grafici Gantt di ClickUp si adattano a team di diverse dimensioni e a progetti di varia complessità, rendendoli versatili per diversi ambienti SaaS.

ClickUp si distingue per le sue ampie opzioni di personalizzazione. Da stati e campi personalizzati a flussi di lavoro completamente adattabili che si adattano al modo di operare del tuo team.

Ecco come i diversi team possono trarre vantaggio dal diagramma Gantt di ClickUp:

Tipo di team Caso d'uso principale Vantaggio principale Team di sviluppo software Rilascio di funzionalità/funzione, piano degli sprint, roadmap dei prodotti Gestisce le dipendenze tra le fasi di sviluppo e i cicli di test Team di marketing Coordinamento delle campagne, calendari dei contenuti, sequenze di lancio Sincronizza risorse creative, flusso di lavoro di approvazione e Sequenza di pubblicazione Team di prodotto Cicli di sviluppo delle funzionalità/funzione, fasi di ricerca sugli utenti e piano del lancio sul mercato Allinea le deliverables interfunzionali dalla ricerca al lancio Servizi professionali Project management dei progetti dei client, incarichi di consulenza e fornitura di servizi Monitora le attività cardine del progetto e l'allocazione delle risorse tra più client Team operativi Implementazioni di processi, migrazioni di sistemi e iniziative interdipartimentali Coordina flussi di lavoro complessi che coinvolgono più reparti e parti interessate

Funzionalità IA all'interno del grafico Gantt di ClickUp

ClickUp Brain (l'assistente AI integrato in ClickUp) offre automazione intelligente e approfondimenti contestuali direttamente nella vista Gantt.

Con esso, puoi creare un diagramma di Gantt semplicemente descrivendo il tuo progetto. Fornisci una breve descrizione come "Lancia l'aggiornamento del nostro prodotto del terzo trimestre con ricerche sugli utenti, iterazioni di progettazione, sprint di sviluppo, fasi di test e lancio di marketing" e lo strumento creerà le fasi, le attività, le tempistiche e le dipendenze (senza richiedere ore di configurazione).

The Brain può inoltre estrarre dati dalla tua timeline Gantt (pensa: stato delle attività, commenti, tassi di completamento) per riepilogare le attività e rispondere a domande quali:

Cosa c'è dietro il ritardo?

Siamo nel monitoraggio per il lancio?

Cosa ci sta rallentando questa settimana?

E poiché le attività Gantt sono legate agli stati e alle date di scadenza, puoi attivare l'automazione del flusso di lavoro, come avvisi, assegnazioni o follow-up, in base allo stato di avanzamento. Quando un'attività del percorso critico subisce un ritardo, l'IA può avvisare automaticamente i membri del team e segnalare i problemi ai project manager.

Questa automazione contestuale trasforma il tuo diagramma di Gantt in un sistema di project management intelligente che manterrà la tua Sequenza in linea senza costanti interventi manuali.

📍 Bonus: gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra diversi modelli di IA esterni, tra cui GPT-4o, Claude e Gemini, per varie attività di scrittura, ragionamento e codice, direttamente dalla loro piattaforma ClickUp! Ottimizza l'efficienza dei tuoi progetti con il modello di IA che preferisci grazie a ClickUp.

Pro e contro (insieme alle recensioni degli utenti)

Pro

Transizione fluida tra oltre 15 visualizzare che riflettono gli aggiornamenti in tempo reale

Gestione delle attività integrata per centralizzare e consolidare i flussi di lavoro all'interno di un'unica piattaforma

Riduci i tempi di configurazione manuale con i modelli predefiniti di grafici di Gantt

Riassume le sequenze e attiva le automazioni con il supporto AI integrato.

Pianificazione intuitiva con funzionalità drag and drop

Analisi del percorso critico e calcolo del margine di flessibilità integrati

Widget del grafico di Gantt che può essere incorporato direttamente nella dashboard

Contro

Gli utenti che gestiscono attività complesse potrebbero riscontrare rallentamenti durante lo zoom o lo scorrimento di più Sequenze.

A causa delle sue numerose funzionalità/funzioni, per imparare a utilizzarle è necessario un periodo di apprendimento piuttosto lungo.

Cosa distingue il grafico Gantt di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Sebbene sia Jira che ClickUp supportino flussi di lavoro agili, l'approccio di ClickUp ai grafici di Gantt lo rende più accessibile a una gamma più ampia di team, non solo agli sviluppatori. ClickUp offre una gamma impressionante di funzionalità che rendono facile personalizzare i flussi di lavoro, gestire le attività e monitorare i progressi in un unico posto. Adoro la possibilità di creare visualizzare su misura per ogni progetto, impostare automazioni e integrarle con altri strumenti che già utilizzo. È molto versatile, sia per il monitoraggio delle attività personali che per operazioni aziendali complesse. I modelli e i dashboard sono particolarmente utili per mantenere tutto organizzato e facile da seguire.

Sebbene sia Jira che ClickUp supportino flussi di lavoro agili, l'approccio di ClickUp ai grafici di Gantt lo rende più accessibile a una gamma più ampia di team, non solo agli sviluppatori. ClickUp offre una gamma impressionante di funzionalità che rendono facile personalizzare i flussi di lavoro, gestire le attività e monitorare lo stato in un unico posto. Adoro la possibilità di creare visualizzazioni su misura per ogni progetto, impostare automazioni e integrarle con altri strumenti che già utilizzo. È molto versatile, sia per il monitoraggio delle attività personali che per operazioni aziendali complesse. I modelli e i dashboard sono particolarmente utili per mantenere tutto organizzato e facile da seguire.

Struttura dei prezzi

Nota: i grafici di Gantt sono disponibili per tutti i piani a pagamento.

Cos'è Jira?

tramite Atlassian

Jira è uno strumento di monitoraggio dei problemi e di project management originariamente progettato per i team di sviluppo software. È basato su metodologie agili, come Scrum e Kanban, che aiutano i team tecnici a gestire gli sprint, tracciare i bug e coordinare i flussi di lavoro di sviluppo.

Jira è utile per suddividere progetti software complessi in attività, storie ed epiche gestibili. Questo strumento di project management agile è utilizzato da sviluppatori di software, product manager, project manager e tester QA, ma anche da team interfunzionali che gestiscono progetti complessi con molteplici parti in movimento.

Nota: Jira non offre funzionalità native di diagramma di Gantt come ClickUp. Offre una visualizzazione di tipo Gantt attraverso la sua funzione Sequenza e Piano. Se la funzionalità del diagramma di Gantt è imprescindibile per te, prendi in considerazione le alternative a Jira.

Funzionalità/funzione del grafico Gantt di Jira

Vediamo ora le funzionalità chiave di Jira che aiutano al monitoraggio dello stato dei progetti, all'ottimizzazione dei flussi di lavoro e alla gestione dei progetti interfunzionali.

Funzionalità n. 1 Visualizzazione della Sequenza

La vista Sequenza di Jira visualizza una visualizzazione di base della roadmap che mostra epopee, storie e attività su una sequenza orizzontale. Estrai i dati dalle tue bacheche Jira (Scrum e Kanban) e mostra i problemi in ordine cronologico utilizzando semplici barre con colori di stato di base. È possibile applicare filtri per concentrarsi su flussi di lavoro, rilasci o assegnatari specifici e avere una rapida percezione di come il lavoro è distribuito lungo la sequenza.

I team di sviluppo software possono utilizzare la vista Sequenza per vedere come le epiche si suddividono in storie e dove cadono i confini degli sprint.

Tuttavia, la visualizzazione ha un limite. Non è in grado di visualizzare singole attività, attività secondarie o la suddivisione dettagliata del lavoro richiesta dalla maggior parte dei progetti. Jira non fornisce inoltre informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dello sprint, a meno che non sia abbinato a report o strumenti di terze parti.

📚 Per saperne di più: Diagramma di Gantt e Sequenza: cosa sono e come utilizzarli

Funzionalità/Funzione n. 2 Piani

Plans (precedentemente Advanced Roadmaps) è una funzionalità premium di Jira che offre una visualizzazione avanzata della timeline su più progetti e team. Questa funzionalità supporta le dipendenze tra progetti, la gerarchia multilivello con visibilità delle attività secondarie, la pianificazione della capacità di sviluppo software e il monitoraggio delle attività cardine. Tutte le funzionalità avanzate che non sono disponibili nella funzionalità Sequenza di base.

Questa funzione supporta il calcolo e la previsione delle risorse, consentendo ai team di sviluppo software di comprendere la distribuzione del carico di lavoro tra i vari progetti e le singole persone. Tuttavia, la funzione non dispone ancora di alcune funzionalità fondamentali del diagramma di Gantt. Ad esempio, il confronto con la linea di base (la possibilità di salvare un'istantanea del piano originale per misurare lo scostamento) non è una funzione nativa di Jira, costringendo gli utenti a fare affidamento su campi personalizzati creati manualmente o su app di terze parti.

📚 Per saperne di più: Diagramma di Gantt e roadmap: guida per project management alle somiglianze e alle differenze

Funzionalità/funzione n. 3 Plugin e integrazioni

Poiché Jira non offre una funzione nativa per i diagrammi di Gantt, sia i piccoli team che le grandi aziende si affidano alle integrazioni di terze parti disponibili su Atlassian Marketplace per accedere alla funzionalità completa di Gantt. Questi strumenti consentono di usufruire dell'analisi del percorso critico, del confronto delle linee di base, del monitoraggio delle attività cardine e della gestione avanzata delle dipendenze, funzionalità che non sono disponibili nella configurazione predefinita di Jira.

Jira si integra bene con strumenti di sviluppo popolari come Bitbucket, GitHub e Jenkins, rendendolo adatto ai team di ingegneri già integrati nell'ecosistema Atlassian.

Alcune delle integrazioni più popolari di Jira includono BigGantt, WBS Gantt-Chart for Jira, Structure. Gantt e Advanced Gantt for Jira. Sebbene potenti, questi plugin aggiungono complessità a una curva di apprendimento già ripida (di Jira), soprattutto per i team non tecnici. Il costo aggiuntivo e il lavoro richiesto di configurazione li rendono anche una scelta meno attraente per i team che cercano uno strumento di project management semplificato.

Grafico Gantt di Jira: dimensioni dei team più adatte e casi d'uso SaaS

La funzione del grafico Gantt di Jira è ideale per i team tecnici con specifiche esigenze di project management, anche se richiede plugin aggiuntivi per sfruttare appieno le funzionalità di Gantt.

Ecco come i team tecnici possono trarre vantaggio da Jira:

Tipo di team Caso d'uso principale Vantaggio principale Team di sviluppo software Pianificazione agile degli sprint, flussi di lavoro per il monitoraggio dei bug Si integra con i flussi di lavoro di sviluppo esistenti e il monitoraggio dei problemi Team DevOps Implementazioni di sistemi, migrazioni tecniche Collega le attività infrastrutturali ai cicli di sviluppo Team tecnico di prodotto Sviluppo delle funzionalità/funzione, piano del rilascio Fornisce la connessione tra le user story e le epiche alla visualizzazione della Sequenza

Funzionalità IA all'interno del grafico Gantt di Jira

Atlassian (la società principale di Jira) ha integrato Atlassian Intelligence, la sua piattaforma di IA, automazioni, in tutti i suoi prodotti. La nuova esperienza di IA unificata, denominata Rovo, riunisce funzionalità/funzione come la ricerca, la chat e gli agenti personalizzabili. È in grado di riepilogare/riassumere le attività, rispondere a domande relative ai progetti e utilizzare il linguaggio naturale per creare regole di automazione e suggerire la suddivisione del lavoro.

Fondamentalmente, la funzione principale di Rovo è ancora incentrata sulla gestione dei problemi e sul recupero delle conoscenze, non sulla pianificazione visiva dei progetti. La sua funzionalità diretta all'interno della vista Sequenza o Plans di Jira è generalmente limitata alle attività che popolano tali viste.

Ciò significa che, proprio come ti affidi ai plugin per le tradizionali funzionalità del diagramma di Gantt (percorso critico, linee di base), hai comunque bisogno di app di terze parti come Visor per ottenere tutte le funzionalità dell'IA in grado di manipolare e migliorare realmente la vista Gantt stessa.

🧠 Lo sapevi? Nonostante l'ascesa di alternative al diagramma di Gantt come le bacheche kanban, le sequenze e le visualizzazioni calendario, questo metodo visivo rimane il preferito da quasi il 45% dei project manager che gestiscono lavori complessi e multifase.

Pro e contro (insieme alle recensioni degli utenti)

Pro

La connessione diretta alle bacheche Agile per la sincronizzazione in tempo reale di epiche, storie e attività.

Offre supporto alla pianificazione e al monitoraggio tra progetti diversi utilizzando i Piani.

Consente la pianificazione della capacità del team per individuare tempestivamente eventuali limitazioni delle risorse

Offre livelli di gerarchia personalizzati per adattarsi alla struttura del tuo prodotto o sprint.

Funziona bene per i team di ingegneri e di prodotto che utilizzano Jira quotidianamente.

Contro

Richiede plugin aggiuntivi per la piena funzione del grafico Gantt.

Ha una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici.

Funzionalità avanzate come i piani sono disponibili solo nei piani Premium ed Enterprise.

Cosa distingue il grafico Gantt di Jira?

Ecco una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più è la personalizzazione e la struttura di Jira per la gestione dei progetti e dei ticket. Supporta il monitoraggio dettagliato delle attività, ci consente di creare flussi di lavoro personalizzati e offre visibilità sui progressi con le bacheche Kanban o Scrum. L'integrazione con strumenti come Confluence, Slack e GitHub lo rende ancora più potente. È facile collaborare, assegnare attività, impostare date di scadenza e mantenere la responsabilità tra i reparti. Jira consente di creare flussi di lavoro personalizzabili attraverso il suo editor di schemi, anche se la curva di apprendimento è più alta per i team non tecnici. Tuttavia, Jira può essere un po' complesso da imparare all'inizio, soprattutto quando si configurano nuovi flussi di lavoro o si comprendono gli schemi di autorizzazione. A volte, l'interfaccia utente sembra affollata e le prestazioni possono essere più lente con progetti su larga scala.

Ciò che mi piace di più è la personalizzazione e la struttura di Jira per la gestione dei progetti e dei ticket. Supporta il monitoraggio dettagliato delle attività, ci consente di creare flussi di lavoro personalizzati e offre visibilità sui progressi con le bacheche Kanban o Scrum. L'integrazione con strumenti come Confluence, Slack e GitHub lo rende ancora più potente. È facile collaborare, assegnare attività, impostare data di scadenza e mantenere la responsabilità tra i reparti. Jira consente di creare flussi di lavoro personalizzabili attraverso il suo editor di schemi, anche se la curva di apprendimento è più alta per i team non tecnici. Tuttavia, Jira può essere un po' complesso da imparare all'inizio, soprattutto quando si configurano nuovi flussi di lavoro o si comprendono gli schemi di autorizzazione. A volte, l'interfaccia utente sembra affollata e le prestazioni possono essere più lente con progetti su larga scala.

Struttura dei prezzi

Free Forever

Standard : 7,91 $ al mese per utente

Premium : 14,54 $ al mese per utente

Azienda: Personalizzato

Nota: la funzionalità Piani (roadmap avanzata) è disponibile solo sui piani premium e superiori.

Grafico Gantt di ClickUp vs. Grafico Gantt di Jira su Reddit

Per concludere il dibattito, abbiamo consultato Reddit. Sebbene non ci siano thread specifici che mettono a confronto la vista Gantt di ClickUp con quella di Jira, ecco alcune opinioni degli utenti su entrambi gli strumenti.

Gli utenti hanno riscontrato una curva di apprendimento considerevole sia con Jira che con ClickUp. Tuttavia, secondo un utente, una volta superata la curva di apprendimento di ClickUp, la creazione di flussi di lavoro personalizzati e la gestione complessiva delle attività diventano piuttosto semplici.

È sicuramente uno strumento affidabile, ma ammetto che la curva di apprendimento è reale. Mi ci è voluto un po' di tempo per configurarlo come volevo, ma una volta fatto, ha davvero semplificato la gestione dei progetti e la collaborazione con il mio team.

È sicuramente uno strumento affidabile, ma ammetto che la curva di apprendimento è reale. Mi ci è voluto un po' di tempo per configurarlo come volevo, ma una volta fatto, ha davvero semplificato la gestione dei progetti e la collaborazione con il mio team.

Sebbene le roadmap avanzate di Jira offrano funzionalità estese, la loro mancanza di funzionalità native è costosa e richiede tempo agli utenti. Secondo un utente:

Si fa molto affidamento su add-on e plugin per risolvere problemi che Jira dovrebbe risolvere di default. Esempio, il CFD del mio progetto è praticamente inutilizzabile perché il cumulativo "terminato" non tiene conto dell'intervallo di tempo selezionato. Inoltre, non mi piace il fatto che non sia possibile colore le schede in base alla loro età lavoro in corso (WIP) di default.

Si fa molto affidamento su add-on e plugin per risolvere problemi che Jira dovrebbe risolvere di default. Esempio, il CFD del mio progetto è praticamente inutilizzabile perché il cumulativo "Terminato" non tiene conto dell'intervallo di tempo selezionato. Inoltre, non mi piace il fatto che non sia possibile colore le schede in base alla loro età lavoro in corso (WIP) di default.

D'altra parte, il limite di 60 utilizzi del diagramma di Gantt di ClickUp (nel piano Free) è un po' un problema per alcuni. Secondo un utente:

Attualmente utilizziamo il piano Free, poiché offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma abbiamo raggiunto il limite di "60 utilizzi" per il grafico Gantt; questa è una parte fondamentale del nostro processo di sviluppo e non possiamo giustificare una spesa di 10 dollari al mese a testa per usufruire di tutte le funzionalità, quando vogliamo semplicemente utilizzare la funzione del grafico Gantt.

Attualmente utilizziamo il piano Free, poiché offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma abbiamo raggiunto il limite di "60 utilizzi" per il grafico Gantt; questa è una parte fondamentale del nostro processo di sviluppo e non possiamo giustificare una spesa di 10 dollari al mese a testa per usufruire di tutte le funzionalità, quando vogliamo semplicemente utilizzare la funzione del grafico Gantt.

Qual è il miglior strumento per grafici Gantt per il tuo team?

Il verdetto è stato emesso: ClickUp si aggiudica la corona.

Jira e ClickUp si rivolgono a un pubblico diverso. Jira è orientato principalmente ai team di sviluppo software, mentre ClickUp offre funzionalità Gantt più ampie a tutti, dal marketing all'ingegneria.

Sebbene Jira eccella nel project management attraverso metodologie agili, è ampiamente adottato dai team tecnici e di sviluppo software. La mancanza di funzionalità avanzate di Gantt (o di tipo Gantt) significa che dovrai affidarti a plugin di terze parti. Per questo, dovrai considerare il tempo e i costi necessari per la configurazione e l'integrazione.

ClickUp, tuttavia, è uno strumento completo per la gestione del lavoro creato per i team che desiderano tutte le funzionalità di Gantt senza plugin o configurazioni aggiuntive.

Dalla creazione di linee temporali alla mappatura delle dipendenze, dal monitoraggio delle attività cardine alla modifica dei programmi, puoi gestire flussi di lavoro agili con un elevato livello di personalizzazione all'interno della vista Gantt di ClickUp.

