I 8 migliori strumenti per la creazione di guide di studio basati sull'IA per un apprendimento più efficiente nel 2026

La lezione di due ore è appena finita. I tuoi appunti sono sparsi ovunque, il libro di testo sembra scritto in una lingua straniera e il momento di studiare viene continuamente rimandato a "più tardi". All'improvviso, gli esami sono alle porte e ti ritrovi sommerso da PDF, schede e flashcard che non ti stanno aiutando.

Ora, immagina questo: carichi le tue note o la registrazione di una lezione in uno strumento di IA. In pochi secondi, questo strumento può aiutarti a generare flashcard e proporti quiz di esercitazione. No, non è magia. È il potere dei creatori di guide allo studio basati sull'IA.

Che tu ti stia preparando per gli esami finali o che tu stia semplicemente cercando di stare al passo con gli studi, ecco alcuni strumenti di IA che possono semplificarti lo studio.

Cosa dovresti cercare in un generatore di guide allo studio basato sull'IA?

Ti senti sommerso dalle note e sopraffatto dal materiale da leggere? Un generatore di guide allo studio basato sull'IA può trasformare questo caos in chiarezza, organizzando automaticamente i tuoi contenuti in guide concise e pronte per il ripasso.

Ma per fornire un vero supporto al tuo apprendimento, lo strumento giusto deve offrire molto più della semplice automazione. Ecco cosa cercare:

Riepilogo dei contenuti : le : le migliori app per lo studio riepilogano lunghi capitoli, lezioni o articoli in riassunti concisi che mettono in evidenza solo ciò che conta

Strumenti di esercitazione immediata: le funzionalità/funzioni integrate dovrebbero generare flashcard, quiz e giochi di ripasso per favorire il richiamo attivo e rafforzare i concetti chiave

Formattazione adattiva per diversi tipi di studenti : che si tratti di schemi, mappe mentali visive o schede con domande e risposte, lo strumento dovrebbe offrire layout flessibili che si adattino a diversi stili di studio

Opzioni di importazione da più fonti e di esportazione: un valido strumento un valido strumento di gestione delle conoscenze dovrebbe consentire di importare facilmente da PDF, diapositive, URL o note scritte a mano ed esportare in formati come Documenti Google o mazzi Anki

IA con competenza accademica: Le migliori app di studio utilizzano una Le migliori app di studio utilizzano una base di conoscenza IA addestrata su contenuti didattici reali per trattare materie come biologia, letteratura, codice o diritto con chiarezza e approfondimento

Comprensione contestuale: l'IA dovrebbe fare di più che limitarsi a dare un'occhiata superficiale: dovrebbe cogliere il contenuto, identificare le relazioni chiave e mettere in evidenza i concetti più rilevanti

8 dei migliori creatori di guide allo studio basati sull'IA in sintesi

Ecco un rapido confronto tra i più diffusi generatori di guide allo studio che sfruttano l'IA

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Organizzazione dello studio collegata alle attività e presa di appunti collaborativa Documenti, appunti, attività, registrazione dello schermo, trascrizione delle riunioni, ClickUp Brain AI Piano Free gratis disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Scribe Creazione di guide passo passo e procedure operative standard (SOP) Acquisizione automatica dei passaggi, screenshot modificabili, Smart Blur, esportazione in PDF/HTML Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese NoteGPT Riassumere lezioni, video e documenti Sintesi basate sull'IA, flashcard, quiz, mappe mentali, supporto multiformato Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 2,99 $ al mese Flint Collaborazione allo studio in tempo reale Tutor personalizzati basati sull'IA, programmi didattici, lavagna online, integrazione con Google Classroom Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 1,67 $ al mese per utente Piktochart Progettazione di infografiche, report e supporti visivi Editor drag-and-drop, generatore di infografiche basato sull'IA, strumenti di branding, grafici Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 29 $ al mese Quizlet IA Apprendimento basato su flashcard con supporto IA Appunti, tutor Q-Chat, riepiloghi rapidi, flashcard Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 7,99 $ al mese Mindgrasp Generazione di note intelligenti e domande e risposte da diversi formati di contenuto Riepiloghi intelligenti, flashcard, quiz, ricerca sul web e assistente per la stesura di saggi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 9,99 $ al mese Creatore di guide allo studio Conversione di note e file in guide di studio strutturate Creazione di flashcard, generatore di quiz, caricamento di file, riassunti istantanei Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese

📖 Leggi anche: Modelli di piani didattici gratuiti e a pagamento per insegnanti ed educatori

I migliori creatori di guide allo studio basati sull'IA

Cerchi un autore di guide di studio personalizzate che stia davvero al passo con te? Il miglior autore di guide di studio personalizzate non si limita a riepilogare. Ti aiuta a imparare più velocemente, a memorizzare meglio e a rimanere organizzato in ogni passaggio del percorso.

Diamo un'occhiata ai prodotti rivoluzionari in questo settore:

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per organizzare lo studio in base alle attività collegate)

Rimani al passo con gli studi e riduci lo stress con ClickUp

ClickUp è l'app tuttofare per il lavoro ed è altrettanto potente per l'apprendimento. Con l'IA integrata, strumenti di conoscenza interconnessi e documenti flessibili, ClickUp ti aiuta a gestire appunti delle lezioni, sessioni di studio, progetti di gruppo e scadenze, tutto in un unico posto.

La piattaforma offre un modo strutturato e senza stress per fare tutto questo. Conserva note, attività, scadenze e promemoria in un unico spazio di lavoro, così smetterai di correre da una parte all'altra e inizierai a dare il meglio di te. Il risultato? Maggiore concentrazione, voti migliori e più tempo per la vita.

Ecco come ClickUp for Students ti aiuta a raggiungere questo obiettivo.

Cominciamo con ClickUp Brain. È un assistente basato sull'intelligenza artificiale in grado di trasformare appunti disordinati in riassunti chiari, estrapolare i punti chiave e persino rispondere a domande di approfondimento quando qualcosa non è chiaro. Ti fa risparmiare tempo e risorse mentali, specialmente quando devi destreggiarti tra più materie.

Riassumi, organizza e recupera all'istante gli appunti essenziali delle lezioni con ClickUp Brain

ClickUp Brain permette agli studenti di attingere a diversi "cervelli" di IA, come GPT per spiegazioni approfondite o bozze di saggi, e Gemini quando servono immagini o supporti didattici creativi. Questa funzionalità avanzata è come avere una squadra di studio in un'unica scheda, dove ogni membro ha un superpotere diverso.

E con l'aggiunta di nuovi modelli nel tempo, il parco strumenti di IA continua a rafforzarsi.

Trova le informazioni di studio provenienti da tutte le tue app in un'unica scheda con ClickUp Connected Search

Ma essere organizzati non significa solo avere tutto sotto controllo: significa anche essere in grado di trovare ciò che conta. È qui che entra in gioco ClickUp Connected Search, con le sue funzionalità di IA.

Che si tratti di una citazione nascosta nella trascrizione della settimana scorsa o di un’attività che ricordi solo a metà, basta digitare una parola o una frase e questa verrà visualizzata in tutta l’area di lavoro, in modo rapido e senza complicazioni.

Condividi le tue guide di studio con il tuo team, effettua il monitoraggio della cronologia delle versioni e fai molto di più con ClickUp

Questo si ricollega alle capacità di gestione delle conoscenze di ClickUp. Puoi creare cartelle per corso, collegare risorse pertinenti e mantenere le guide di studio collegate alle tue scadenze. Scegli da un elenco di modelli di knowledge base per iniziare.

Collabora facilmente con i tuoi partner di progetto grazie a ClickUp Docs

E quando è il momento di collaborare, ClickUp Docs semplifica il lavoro con i compagni di classe, permette di lasciare commenti e di rimanere tutti sulla stessa pagina (in senso letterale).

Non è solo un'agenda o un'app per gli appunti: è un sistema completo di apprendimento e collaborazione sui documenti per chiunque voglia studiare le informazioni essenziali in modo più intelligente, non solo più intenso.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su TrustRadius recita:

La capacità di comunicare anche tramite spazio di archiviazione di file e commenti per arricchire ogni attività/progetto è stata estremamente utile per tenere tutti aggiornati, perché grazie all'organizzazione delle informazioni è stato possibile dedicare tempo anche all'innovazione, semplicemente creando una bacheca specifica per lo sviluppo di nuove idee/progetti.

La capacità di comunicare anche tramite spazio di archiviazione di file e commenti per arricchire ogni attività/progetto è stata estremamente utile per tenere tutti aggiornati, perché grazie all'organizzazione delle informazioni è stato possibile dedicare tempo anche all'innovazione, semplicemente creando una bacheca specifica per lo sviluppo di nuove idee/progetti.

📮 ClickUp Insight: Solo il 7% dei professionisti si affida principalmente all'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati ad app specifiche come calendari, elenchi di cose da fare o app di email. Con ClickUp, la stessa IA potenzia la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, il Calendario, le attività e la documentazione. Basta chiedere: "Quali sono le mie priorità oggi?". ClickUp Brain effettuerà una ricerca nella tua area di lavoro e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all'urgenza e all'importanza. Proprio così, ClickUp consolida per te più di 5 app in un'unica super app!

2. Scribe (Ideale per la documentazione dei passaggi dei processi)

via Scribe

Scribe è uno strumento molto diffuso che trasforma istantaneamente qualsiasi processo in una guida visiva passo dopo passo. Basta premere "registra" mentre si completa un'attività e Scribe genera automaticamente una guida condivisibile con testo, screenshot e istruzioni.

Per studenti e docenti, questo lo rende perfetto per documentare con l'IA i metodi di studio, spiegare i flussi di lavoro tecnici o scomporre strumenti complessi. È utile per chi apprende in modo visivo e per i progetti di gruppo, dove istruzioni chiare e ripetibili fanno risparmiare tempo e riducono la confusione tra materie e strumenti.

Le migliori funzionalità di Scribe

Tieni traccia delle azioni su siti web, app desktop e monitor multipli per migliorare i flussi di lavoro nella gestione dei documenti

Genera titoli e descrizioni automaticamente con l'IA per risparmiare tempo e garantire la coerenza

Fornisci risposte immediate con Scribe Sidekick, aiutando i membri del team a trovare le informazioni senza interruzioni

Limiti di Scribe

Manca la funzionalità "Annulla" durante la modifica, quindi se un passaggio viene eliminato, non può essere ripristinato facilmente

Prezzi di Scribe

Base: Free Forever

Pro Team: 15 $ al mese per utente

Pro Personal: 29 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Scribe

G2: 4,8/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scribe?

Un recensore di G2 scrive:

La facilità con cui è possibile creare guide passo passo con le schermate ha permesso alla nostra organizzazione di documentare meglio i nostri processi. Questo ha migliorato la comprensione dei processi da parte del nostro team e ci ha permesso di gestire la nostra documentazione con facilità.

La facilità con cui è possibile creare guide passo passo con le schermate ha permesso alla nostra organizzazione di documentare meglio i nostri processi. Questo ha migliorato la comprensione dei processi da parte del nostro team e ci ha permesso di gestire la nostra documentazione con facilità.

💡 Consiglio da esperto: usa metodi di presa di appunti visivi (mappe mentali, diagrammi o grafici) per creare connessioni tra le idee e avere una visione d'insieme. Questo coinvolge entrambi gli emisferi cerebrali e migliora la comprensione e la memoria.

3. NoteGPT (Il migliore per il riassunto degli appunti delle lezioni basato sull'IA)

tramite NoteGPT

Non c'è bisogno di interrompersi ogni pochi minuti per prendere appunti: ci pensa NoteGPT al posto tuo. Questo assistente allo studio basato sull'IA trasforma video di YouTube, PDF, articoli, podcast e presentazioni in note chiare e strutturate in pochi secondi.

Inoltre, genera flashcard, quiz e mappe mentali per rafforzare i concetti chiave e favorire la memorizzazione.

Puoi caricare contenuti in vari formati e chattare con l'IA per chiarire concetti o approfondire argomenti chiave. Grazie alla condivisione con la community e agli strumenti in tempo reale, NoteGPT semplifica lo studio, il ripasso e la collaborazione.

Le migliori funzionalità di NoteGPT

Poni domande ed esplora varie materie attraverso discussioni basate sull'IA per un apprendimento più approfondito

Carica le informazioni essenziali sotto forma di file in formati quali video, audio, PDF e Word per prendere appunti in modo flessibile

Traduci le note in più lingue per fornire supporto all'accesso e alla comprensione a livello globale

Limiti di NoteGPT

Ideali per riassumere testi digitali e video di YouTube, ma meno efficaci con contenuti altamente visivi o ricchi di elementi grafici

Prezzi di NoteGPT

Istruzione: Gratis

Basic: 6,99 $ al mese

Pro: 19,99 $ al mese

Unlimited: 69,99 $ al mese

Team: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NoteGPT

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di NoteGPT?

Un recensore di G2 afferma:

Il punto di forza di NoteGPT è che riepiloga/riassume tutto (video di YouTube, PDF e immagini) in modo così accurato da permetterti di comprendere rapidamente ogni concetto, facendoti risparmiare molto tempo. Ti offre inoltre il riepilogo/riassunto in diverse lingue. L'integrazione è molto semplice.

Il punto di forza di NoteGPT è che riepiloga tutto (video di YouTube, PDF e immagini) in modo così accurato da permetterti di comprendere rapidamente ogni concetto, facendoti risparmiare molto tempo. Ti offre inoltre il riepilogo/riassunto in diverse lingue. L'integrazione è molto semplice.

👀 Lo sapevi? Oltre l'83% degli studenti afferma che l'IA li aiuta a migliorare l'efficienza e ad apprendere meglio, rendendo più facile trovare informazioni e organizzare le attività di studio più rapidamente

4. Flint (Ideale per la collaborazione in tempo reale durante lo studio)

via Flint

Flint è uno strumento basato sull'IA progettato per offrire supporto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria trasformando i materiali didattici in tutor personalizzati e interattivi: non è richiesta alcuna conoscenza di codice per migliorare il coinvolgimento degli studenti.

Essendo uno degli strumenti di IA più versatili per gli insegnanti, permette loro di generare piani didattici, attività e feedback personalizzati utilizzando il proprio programma di studi.

Gli insegnanti possono caricare materiali di preparazione agli esami, personalizzare i contenuti per materie come matematica, scienze e lingue e effettuare il monitoraggio dei progressi degli studenti tramite strumenti di analisi integrati. Flint si integra anche con Google Classroom per adattarsi facilmente ai flussi di lavoro esistenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flint

Esegui simulazioni come dibattiti storici o esplorazioni scientifiche per rafforzare il pensiero critico

Usa una lavagna online integrata per spiegazioni visive e risoluzione collaborativa dei problemi

Adatta le risposte dell'IA in base alle competenze linguistiche e al livello scolastico degli studenti per un apprendimento inclusivo

Limiti di Flint

Si basa su un'infrastruttura tecnologica stabile e coerente, che potrebbe non essere accessibile in tutti gli ambienti educativi

Prezzi di Flint

Piano Free Forever: Gratuito per sempre (fino a 80 utenti)

Piano Small Pilot: 1,67 $ al mese per utente (fino a 150 utenti)

Piano per scuole di piccole dimensioni: 1,33 $ al mese per utente (fino a 250 utenti)

Piano per scuole di medie dimensioni: 1,08 $ al mese per utente (fino a 500 utenti)

Piano per grandi scuole: Prezzi personalizzati (oltre 500 utenti)

Valutazioni e recensioni su Flint

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Consiglio da esperto: Smetti di rovistare tra desktop disordinati e download casuali. Organizza file e cartelle per corso e data utilizzando convenzioni di denominazione chiare e coerenti. In questo modo i tuoi materiali di studio saranno strutturati e facili da trovare quando ne avrai bisogno.

5. Piktochart (Ideale per guide di studio visive e infografiche)

via Piktochart

Piktochart è uno strumento di comunicazione visiva che aiuta a trasformare idee complesse in immagini chiare e accattivanti, senza bisogno di competenze di progettazione. Offre la modifica tramite drag-and-drop, modelli personalizzabili, elementi di branding e una vasta libreria di icone e grafiche per fornire supporto a tutti i progetti, dalle infografiche alle immagini per presentazioni.

Ideale per docenti, esperti di marketing e professionisti, semplifica il processo di creazione di contenuti curati per relazioni, lezioni o social media. La collaborazione, la condivisione e la possibilità di scaricare i contenuti in diversi formati lo rendono una scelta pratica sia per i team che per i singoli.

Le migliori funzionalità di Piktochart

Riutilizza componenti visivi come intestazioni, Sequenze, elenchi e grafici in tutti i progetti per una creazione più rapida

Visualizza sequenze con layout di timeline predefiniti per eventi, attività cardine o flussi di dati

Trasforma il testo incollato in immagini curate e condivisibili grazie alla formattazione e al layout basati sull'IA

Limiti di Piktochart

La flessibilità di progettazione potrebbe non essere pari a quella di strumenti avanzati come Adobe Illustrator o Figma

Prezzi di Piktochart

Base: Free Forever

Pro: 29 $ al mese per utente

Aziendale: 49 $ al mese per utente

Istruzione : 39,99 $/utente (fatturazione annuale)

Non profit : 60 $/utente (fatturazione annuale)

Campus : Prezzi personalizzati

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Piktochart

G2: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Piktochart?

Una recensione su Capterra recita:

Piktochart mi aiuta a visualizzare i dati che raccogliamo e a presentarli – cosa che non avevamo mai fatto prima. Abbinandolo allo storytelling visivo, riesco a creare un prodotto straordinario dall’aspetto ben curato, che sono orgoglioso di presentare a donatori, famiglie e partner.

Piktochart mi aiuta a visualizzare i dati che raccogliamo e a presentarli – cosa che non avevamo mai fatto prima. Abbinandolo allo storytelling visivo, riesco a creare un prodotto straordinario dall’aspetto ben curato, che sono orgoglioso di presentare a donatori, famiglie e partner.

6. Quizlet IA (Ideale per la creazione automatica di flashcard)

tramite Quizlet IA

Le funzionalità di IA di Quizlet aiutano gli studenti a studiare in modo più efficiente trasformando appunti, definizioni e termini chiave in strumenti di studio personalizzati. La sua "Q-Chat" basata sull'IA funge da tutor virtuale, guidando gli studenti attraverso flashcard, domande di esercitazione e spiegazioni in un formato conversazionale.

Quizlet genera automaticamente quiz, riepiloghi/riassunti e test a scelta multipla a partire dal materiale caricato o da set esistenti. Ideale per la preparazione ai test e il ripasso dei concetti, l'IA di Quizlet si adatta allo stato dell'apprendimento, rendendo i materiali di studio interattivi più mirati ed efficaci in tutte le materie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quizlet IA

Tieni traccia dello stato dei tuoi progressi con un sistema di punteggio che misura la tua familiarità con i materiali di studio

Studia ovunque ti trovi con l'app Quizlet per iOS e Android per comprendere meglio i concetti più complessi

Accedi alle flashcard di una vasta libreria di set di studio generati dagli utenti su diverse materie

Limiti dell'IA di Quizlet

Poiché chiunque può creare e effettuare la condivisione di materiale didattico, gli utenti non possono essere certi della sua accuratezza

Prezzi di Quizlet IA

Base: Gratis Forever

Quizlet Plus: 7,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Quizlet IA

G2: 4,5/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Quizlet IA?

Una recensione di Capterra afferma:

Quizlet mi ha offerto un modo fantastico per migliorare l'esperienza di apprendimento dei miei studenti e mantenerli coinvolti.

Quizlet mi ha offerto un modo fantastico per migliorare l'esperienza di apprendimento dei miei studenti e mantenerli coinvolti.

7. Mindgrasp (Ideale per comprendere rapidamente argomenti complessi)

tramite Mindgrasp

Mindgrasp semplifica lo studio trasformando video delle lezioni, PDF di ricerca, podcast e altri formati in contenuti strutturati e facili da ripassare.

Carica file come PDF, URL, link YouTube, registrazioni Zoom o MP3 e la sua IA genererà riassunti chiari, note dettagliate, flashcard, quiz e un tutor interattivo con domande e risposte per un follow-up in tempo reale.

Con caricamenti illimitati, spazio di archiviazione illimitato e una versione di prova gratis di quattro giorni, è progettato per gestire con facilità e flessibilità anche il materiale più complesso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mindgrasp

Poni domande sui file caricati e ottieni risposte accurate e contestualizzate

Effettua ricerche sul web con un browser basato sull'IA che fornisce risultati affidabili e senza pubblicità senza dover cambiare scheda

Approfondisci la tua comprensione con un tutor IA conversazionale che risponde utilizzando i tuoi contenuti come contesto

Limiti di Mindgrasp

Potrebbe comunque essere necessario prendere note manualmente per cogliere dettagli sfumati o complessi che l'IA potrebbe trascurare

Prezzi di Mindgrasp

Free

Basic: 9,99 $ al mese

Scholar: 12,99 $ al mese

Premium: 14,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Mindgrasp

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Mindgrasp?

Un recensore su Reddit afferma:

Potrebbe essere quel tuo amico secchione che ricorda ogni dettaglio, ma a volte può essere un po' troppo letterale.

Potrebbe essere quel tuo amico secchione che ricorda ogni dettaglio, ma a volte può essere un po' troppo letterale.

👀 Lo sapevi? Uno studio condotto da Harvard ha scoperto che l'uso dell'IA come GPT-4 per il tipo giusto di attività, come riepilogare/riassumere o redigere bozze, può aumentare le prestazioni fino al 40%. Ma utilizzarla al di fuori dei suoi punti di forza può ritorcersi contro. Quindi, quando usi i generatori di guide allo studio basati sull'IA, limitati alle attività per cui sono stati progettati: organizzare, spiegare e aiutare, non indovinare.

8. Study Guide Maker (Ideale per pacchetti di studio personalizzati e completi)

tramite Study Guide Maker

Con Study Guide Maker, puoi trasformare automaticamente le tue note in una guida allo studio. Carica PDF, slide o note scritte a mano e guardali trasformarsi in guide chiare e organizzate che ti fanno risparmiare ore di lavoro manuale.

Le flashcard basate sull'IA utilizzano la ripetizione spaziata per migliorare la memorizzazione, mentre un generatore automatico di quiz verifica la comprensione con domande a scelta multipla e a risposta breve, il tutto con un feedback immediato.

Progettato per la preparazione agli esami, Study Guide Maker semplifica gli argomenti più complessi e ti aiuta a studiare in modo più intelligente ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni dei creatori di guide allo studio

Crea guide di studio dai tuoi materiali per semplificare e memorizzare argomenti complessi

Carica file come note, diapositive, PDF o immagini (fino a 5 MB) per creare strumenti di studio interattivi

Crea flashcard con la ripetizione spaziata per migliorare la memorizzazione e raggiungere i traguardi nelle aree di debolezza

Limiti dei creatori di guide allo studio

È richiesta una sottoscrizione a pagamento senza versione di prova gratis o versione di prova da testare in anticipo

Prezzi dei creatori di guide allo studio

Free

Abbonamento mensile: 12 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei creatori di guide allo studio

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Studia in modo più intelligente, non più faticoso, con ClickUp

Non mancano certo gli strumenti di studio basati sull'IA: ognuno offre qualcosa di unico per aiutare studenti e docenti a lavorare in modo più efficiente. Dalla generazione automatica di note e quiz alla creazione di immagini interattive e guide di studio personalizzate, gli strumenti odierni rendono l'apprendimento più accessibile che mai.

Ma se stai cercando una piattaforma che combini gestione delle attività, supporto AI, creazione di documenti e organizzazione delle conoscenze in un unico posto, ClickUp — con l'AI integrata — è la soluzione migliore. Non è solo uno strumento di studio: è il tuo spazio di lavoro accademico all-in-one.

Sei pronto a semplificare la tua vita da studente? Iscriviti subito a ClickUp e prova la differenza.