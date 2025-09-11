Modelli gratis per l'analisi dei clienti personalizzati per le tue ricerche di mercato

Hai lanciato una nuova fantastica funzionalità/funzione. Ne sei orgoglioso. Ma gli utenti? Quasi non se ne accorgono.

Questo problema deriva spesso dal fatto di saltare la fase di scoperta dei clienti o di svolgerla senza una struttura. Parlare con i clienti è una cosa, ma imparare da loro è ancora più importante.

Un modello di customer discovery guida la tua ricerca, aiutandoti a porre le domande giuste e a trasformare feedback sparsi in informazioni utili. 🧭

In questo post del blog esploreremo modelli gratis per l'analisi dei clienti che ti aiuteranno a partire con il piede giusto, imparare velocemente ed evitare di creare contenuti per un pubblico che non crea connessione. 📑

Cosa sono i modelli per l'analisi dei clienti?

I modelli di customer discovery sono strumenti o strutture che aiutano i team a comprendere i propri clienti target, convalidare le esigenze di mercato e raccogliere informazioni prima di sviluppare un prodotto o un servizio.

È la fase in cui capisci chi sono i tuoi clienti, quali sono le loro difficoltà e se la tua soluzione può essere d'aiuto. Modelli come Lean Startup e Design Thinking sottolineano questo aspetto, e a ragione.

I modelli per l'identificazione dei clienti ti offrono una struttura chiara per pianificare ricerche di mercato, condurre interviste, mappare i percorsi dei clienti, identificare i punti critici e dare priorità a ciò che conta.

I migliori modelli per l'analisi dei clienti in sintesi

Cosa rende efficace un modello di customer discovery?

Un buon modello di customer discovery non serve tanto a riempire gli spazi vuoti, quanto a guidare un ragionamento più efficace.

Ecco cosa tenere d'occhio:

informazioni di contatto complete: *Includi nomi, ruoli, indirizzi email e persino account social, in modo da poter facilmente ricontattare e tenere traccia di chi è chi

domande di valutazione delle esigenze: *Aggiungi prompt aperti che esplorino le sfide e gli obiettivi aziendali reali e vadano oltre i desideri superficiali

Matrice di prioritizzazione: Utilizza un semplice sistema di classificazione per ordinare le esigenze dei clienti in base all'urgenza e all'importanza

Passaggi successivi: Lascia spazio per annotare elementi chiari e sequenze dopo ogni conversazione, in modo da non perdere nulla

Fasi di ipotesi e convalida: Suddividi il processo in parti: cosa pensi sia vero, come lo verificherai e quale feedback otterrai

*mappare il percorso del cliente: mappa l'intera esperienza del cliente per individuare i punti di contatto chiave, i punti di attrito ed evidenziare le opportunità di scoperta

mappare dell'empatia e sviluppo della persona: *Aggiungi mappe dell'empatia e crea sezioni dedicate alla persona dell'utente per comprendere cosa pensano, provano e fanno i clienti

Che tu stia muovendo i primi passi o desideri espanderti in un nuovo settore, questi modelli di scoperta ti aiutano a migliorare la tua ricerca pre-chiamata e a scoprire cosa suscita l'interesse dei clienti e come preferiscono spendere i loro soldi.

Modelli per l'analisi dei clienti

Non è consigliabile entrare in un nuovo mercato o lanciare una funzionalità/funzione basandosi su supposizioni. I modelli aiutano a guidare le domande, a monitorare le risposte, a facilitare conversazioni approfondite, ad acquisire client e a individuare tendenze tra account, profili e settori verticali.

In questa sezione esploreremo alcuni modelli creati direttamente in Moduli e Documenti per aiutarti a iniziare! 💪

1. Modello di documento per l'identificazione dei client ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni subito tutti i dettagli sul client con il modello di documento di scoperta agenzia/client

Il modello di documento di scoperta agenzia/cliente è stato creato per guidare le conversazioni nelle fasi iniziali con i potenziali clienti. Durante le interviste o le chiamate ai clienti, utilizza la colonna Note sulla chiamata per acquisire informazioni grezze come "Difficoltà nell'inserimento di nuovi membri del team a causa della mancanza di strumenti di formazione centralizzati"

Quindi, traduci tali informazioni in ipotesi o passaggi successivi nella colonna Azioni da intraprendere, ad esempio "Esplora quanto sia diffusa questa sfida di onboarding in aziende simili"

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Guida ogni conversazione con prompt strutturati, in modo da non perdere mai un'informazione chiave

Trasforma le note grezze in chiari passaggi successivi e ipotesi per una rapida convalida

Conserva tutti i dettagli della scoperta in modo organizzato e accessibile a tutto il tuo team

📌 Ideale per: fondatori di startup, product manager e professionisti del marketing che necessitano di un modo rapido e strutturato per condurre sessioni di scoperta, acquisire informazioni sui client e convalidare l'adeguatezza del prodotto al mercato in modo chiaro e coerente.

2. Modello di documento per l'individuazione dei servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una roadmap completa dei servizi con il modello di documento di scoperta dei servizi ClickUp

Il modello di documento per l'analisi dei servizi ClickUp offre ai team di prodotto, ai fondatori e ai ricercatori un framework pronto all'uso per documentare ogni insight, dalle interviste in fase iniziale agli utenti, dai punti deboli degli utenti alle obiezioni sui prezzi al comportamento decisionale.

Invece di attivare/disattivare tra note sparse, questo unico documento funge da piattaforma di gestione dei client, centralizzando i dettagli della scoperta come le informazioni sui client, le tempistiche dei progetti, l'ambito, la metodologia e i piani finanziari.

Ogni sezione di questo modello aiuta a catturare le informazioni grezze dalle conversazioni con i clienti, registrare le ipotesi interne e monitorare come queste si evolvono man mano che il tuo team raccoglie ulteriori prove. Sono presenti anche prompt integrati per definire gli obiettivi del progetto, identificare i rischi e allineare le parti interessate nei settori marketing, commerciale, prodotti e ingegneria.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Centralizza le informazioni sui client, l'ambito del progetto e le intuizioni in un unico documento di facile consultazione

I suggerimenti integrati ti aiutano a individuare obiettivi, rischi e ipotesi in evoluzione man mano che apprendi

Allinea gli stakeholder di tutti i team documentando ogni passaggio del processo di scoperta

📌 Ideale per: fondatori di startup, product manager e ricercatori UX che conducono interviste nella fase iniziale, testano nuove idee o verificano l'adeguatezza del prodotto al mercato prima del lancio.

3. Modello di ricerca di mercato ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani competitivo grazie alle analisi dettagliate delle ricerche di mercato con il modello di ricerca di mercato ClickUp

Hai difficoltà a dare un senso a tutti i tuoi dati di ricerca di mercato? Il modello di ricerca di mercato ClickUp può aiutarti. Questo modello garantisce che nulla sfugga grazie a una lista di controllo integrata per impostare il tuo team di ricerca, definire il problema, identificare le domande chiave, creare una Sequenza e presentare i risultati.

Ti offre anche un hub unificato per raccogliere tutti i dati delle ricerche, come sondaggi, interviste, informazioni sulla concorrenza e molto altro. Puoi analizzarli in modo chiaro con componenti personalizzati, effettuare il monitoraggio di ogni fase del percorso di ricerca degli utenti e condividere facilmente i risultati con il tuo team.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Fornisce un hub unificato per tutte le tue ricerche: sondaggi, interviste e informazioni sulla concorrenza

Le liste di controllo e le sequenze integrate ti consentono di mantenere il processo di ricerca sulla strada giusta

Semplifica l'analisi dei risultati e la condivisione di informazioni utili con il tuo team

📌 Ideale per: Titolari di prodotti che conducono ricerche di mercato per definire la strategia di prodotto, convalidare nuove idee o condurre analisi delle esigenze dei clienti in diverse fasi di crescita.

4. Modello ClickUp per la fase di scoperta

Ottieni il modello gratis Comprendi e soddisfa efficacemente le esigenze dei clienti con il modello ClickUp Discovery Phase

Il modello ClickUp Discovery Phase aiuta i team a raccogliere, organizzare e trasformare le intuizioni della fase iniziale in strategie attuabili. È possibile mappare le interviste ai clienti, le analisi della concorrenza, i feedback degli stakeholder e le ricerche di mercato all'interno di un quadro flessibile ma chiaro.

Si distingue per la sua organizzazione strutturata delle attività . Le attività sono raggruppate in modo ordinato in elenchi come Raccogliere informazioni, Identificare i problemi e Definire le opportunità , rendendo facile visualizzare l'intero percorso dalla scoperta al processo decisionale.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Organizza ogni fase della scoperta, dalla raccolta delle ricerche alla definizione delle opportunità

La struttura basata sulle attività ti aiuta a visualizzare lo stato e ad assegnare la titolarità

Abbastanza flessibili da adattarsi a qualsiasi team (UX, prodotto o innovazione) che esegue sprint di scoperta

📌 Ideale per: ricercatori UX, product manager o team di innovazione che eseguono analisi di settore e sprint di scoperta per nuovi prodotti digitali o il lancio di nuove funzionalità/funzione.

🔍 Lo sapevi? Sears ha contribuito a rivoluzionare il feedback nel XIX secolo con i cataloghi per corrispondenza. I clienti potevano restituire gli elementi e dare il loro parere, quasi come l'Amazon dell'epoca.

5. Modello di analisi delle esigenze dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica le esigenze dei clienti e i modi in cui la tua azienda può riunirsi con loro con il modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp

Il modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp aiuta i team a raccogliere, organizzare e agire in modo chiaro sulle informazioni relative ai clienti. In questo modello è possibile collegare moduli di valutazione, caricare allegati e tenere traccia dei dati che forniscono un contesto per ogni esigenza.

Ad esempio, quando analizzi i punti deboli dei clienti, potresti vedere suggerimenti di attività secondarie come "Riassumi le opinioni dei clienti" o "Assegna priorità alle richieste di funzionalità". Questa struttura è ottima durante la fase di scoperta, poiché ti aiuta a individuare tempestivamente eventuali modelli ricorrenti. Noterai anche un'emoji accanto alle attività secondarie che indica le dipendenze, un ottimo promemoria visivo per raccogliere informazioni in ogni fase.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Collega moduli di valutazione, allegati e dati per una panoramica completa delle esigenze

Suggerisce automaticamente delle attività secondarie per aiutarti ad agire immediatamente sulla base delle informazioni raccolte

Gli indicatori visivi facilitano il monitoraggio delle dipendenze e l'individuazione tempestiva dei modelli

📌 Ideale per: ricercatori UX, product manager o team CX che conducono sondaggi sui clienti.

💡 Suggerimento professionale: fissa obiettivi chiari e realizzabili. Assicurati che i tuoi obiettivi siano specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e limitati nel tempo (SMART). Questo ti aiuterà a rimanere sulla strada giusta e a sapere esattamente cosa misurare.

6. Modello di profilo utente ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea e gestisci più profili utente per qualsiasi prodotto o servizio con il modello ClickUp User Persona Template

Il modello ClickUp User Persona trasforma la tua ricerca sul pubblico in profili chiari e dettagliati che influenzano ogni decisione relativa a prodotti, design o marketing. Questo modello personalizzato ti consente di acquisire diversi attributi per la segmentazione dei clienti, in modo che il tuo team possa allinearsi su chi sono realmente i tuoi utenti.

Puoi classificare e aggiungere tag dettagliati come "Fascia d'età", "Stato civile", "Frustrazioni" e "Utilizzo di software di progettazione". Inoltre, puoi segmentare i profili in base al ruolo, alla fascia d'età o al comportamento con visualizzazioni personalizzate come "Per sesso" o "Elenco dei profili"

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Trasforma la ricerca sul pubblico in profili dettagliati e utilizzabili per tutto il tuo team

I campi e le visualizzazioni personalizzabili ti consentono di segmentare gli utenti in base al ruolo, all'età o al comportamento

Mantieni tutti allineati su chi sono i destinatari dei tuoi prodotti e perché è importante

📌 Ideale per: Progettisti di prodotti e ricercatori UX che desiderano umanizzare i dati relativi alle persone degli utenti e creare esperienze più mirate e incentrate sull'utente.

🤝 Promemoria: mantieni la semplicità! Evita di usare gergo o frasi complesse. Quando le domande per la scoperta dei clienti sono dirette, è più facile per i clienti darti un feedback onesto e utile. Inoltre, devi attenerti all'essenziale. Concentrati sulle metriche e sulle domande direttamente collegate a ciò che desideri apprendere. I dati irrilevanti possono confondere le idee, quindi mantieni la rotta.

7. Modello di lavagna online per il profilo utente ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un'immagine tangibile del tuo cliente con il modello di lavagna online ClickUp User Persona

I profili statici spesso vengono dimenticati. Il modello ClickUp User Persona Whiteboard, integrato in ClickUp Whiteboards, ti aiuta a creare profili dinamici e in continua evoluzione con informazioni significative.

Puoi acquisire dettagli quali etnia, motivazioni, frustrazioni, obiettivi, e persino abitudini relative all'uso del software. Questi campi influiscono direttamente sul modo in cui scopri le esigenze degli utenti, perfezioni i tuoi messaggi e crei prodotti migliori.

Una delle sue migliori funzionalità/funzione è la valutazione basata sulle emoji per campi come Utilizzo delle app mobili e Utilizzo dei social media. È sufficiente passare il mouse sulle emoji per selezionare o aggiornare rapidamente una valutazione, rendendo facile e divertente il monitoraggio dei modelli di comportamento dei diversi profili.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Crea profili dinamici e collaborativi che evolvono man mano che apprendi nuove informazioni

Le valutazioni basate sulle emoji rendono il monitoraggio delle abitudini e delle motivazioni degli utenti divertente e visivo

Perfetti per workshop e sessioni di team per mappare i comportamenti reali degli utenti

📌 Ideale per: Responsabili marketing di prodotto, progettisti UX e team di ricerca che desiderano uno spazio di lavoro collaborativo per mappare i comportamenti in evoluzione degli utenti

8. Modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un prodotto con esito positivo basato su feedback preziosi con il modello di sondaggio sul feedback sui prodotti di ClickUp

Il modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp ti offre un sistema personalizzato per raccogliere, organizzare e agire sul feedback dei clienti con chiarezza e rapidità. Integrato nei moduli ClickUp, ti consente di capire cosa piace agli utenti, quali sono le loro difficoltà e cosa desiderano in futuro.

Grazie alle funzionalità/funzioni integrate per il monitoraggio dei livelli di soddisfazione, dei modelli di utilizzo e della percezione dei prezzi, potrai prendere decisioni basate sui dati in pochissimo tempo. Questo modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto è perfetto per te se stai lanciando un nuovo prodotto o perfezionando uno esistente.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Raccogli in un unico posto il sentiment degli utenti, il loro grado di soddisfazione e le richieste di funzionalità/funzione

Le analisi integrate ti aiutano a individuare le tendenze e a dare priorità ai miglioramenti in modo rapido

Integrato con ClickUp Brain per la generazione istantanea di domande di sondaggio e approfondimenti

📌 Ideale per: Product manager, team CX e fondatori di startup che hanno bisogno di un modo rapido per raccogliere e analizzare il sentiment degli utenti durante i lanci.

💟 Bonus: non sai quali domande porre al tuo pubblico di riferimento? Rivolgiti a ClickUp Brain. L'assistente AI integrato nella piattaforma genera rapidamente domande personalizzate per sondaggi pre o post riunione quando sei in difficoltà. Chiedi a ClickUp Brain di scriverti alcune semplici domande per un sondaggio Inoltre, puoi chiedere a Brain di evidenziare o riepilogare/riassumere le informazioni se il tuo lavoro è per un prodotto specifico, come un'applicazione di e-commerce. Basta porre domande in linguaggio naturale, come "Quali sono i punti deboli comuni che emergono nei diversi segmenti di utenti?" o "Come possiamo raggruppare i feedback per scoprire opportunità nascoste?" per scoprire i punti deboli.

9. Modello di mappa del percorso del cliente ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le interazioni con i clienti grazie al modello di mappa del percorso del cliente di ClickUp

Il modello ClickUp Customer Journey Map aiuta i team a visualizzare ogni fase dell'esperienza del cliente, dalla consapevolezza alla considerazione alla conversione. Si tratta di uno spazio dinamico in cui i team di marketing, prodotto e supporto clienti possono allinearsi su ciò che gli utenti fanno, provano e necessitano in ogni punto di contatto.

Per ogni fase, puoi suddividere le azioni dei clienti, i punti di contatto e le emozioni, fornendo una visualizzazione a 360° dell'esperienza. Puoi anche assegnare un team leader a ogni fase del percorso, garantendo la responsabilità del reparto e un facile inserimento dei client.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Visualizza ogni punto di contatto, emozione e azione personalizzati lungo tutto il percorso

Assegna i responsabili di team a ciascuna fase per garantire chiarezza nelle responsabilità e nel follow-up

Ti aiuta a trasformare le intuizioni in miglioramenti con spazio per soluzioni e opportunità

📌 Ideale per: team interfunzionali, inclusi marketing, UX e customer success, che desiderano mappare, assegnare e ottimizzare ogni passaggio dell'esperienza del cliente attraverso punti di contatto offline e digitali.

🚨 ClickUp Insights: I nostri dati mostrano che quasi il 40% dei professionisti sente la pressione di dare seguito agli elementi da intraprendere subito dopo ogni riunione. È estenuante cercare di mantenere lo slancio. Con ClickUp, puoi evitare il caos post-riunione. Trasforma automaticamente le note delle riunioni in elementi da intraprendere, assegna le attività in tempo reale e mantieni tutti allineati, senza muovere un dito. Lascia che siano i flussi di lavoro a gestire il follow-up, così potrai concentrarti sul quadro generale.

10. Modello ClickUp per la descrizione dei problemi dei clienti

Ottieni il modello gratis Identifica e analizza i problemi dei clienti per prodotti innovativi con il modello di dichiarazione dei problemi dei clienti di ClickUp

Il modello ClickUp per la descrizione dei problemi dei clienti inizia con la creazione di un profilo cliente, in cui è possibile inserire dettagli quali nome, età, sesso, stato civile, etnia, occupazione e indirizzo.

Successivamente, il modello passa a ciò che il cliente desidera realizzare, cosa gli impedisce di farlo e perché esistono tali ostacoli. È essenziale per sviluppare prodotti che risolvano problemi reali e di grande impatto. Un altro aspetto intelligente di questo modello è che organizza i problemi in schede, come Problema n. 1, 2, 3, consentendoti di affrontare le questioni singolarmente senza sovraccaricare il team.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Affronta ogni problema nel contesto reale dei clienti per una maggiore empatia

Organizza i punti critici in schede gestibili in modo che nulla venga trascurato

Guida il tuo team dall'identificazione dei problemi alla proposta di soluzioni mirate e di grande impatto

📌 Ideale per: team di sviluppo prodotti presso startup SaaS o agenzie di design che hanno bisogno di documentare e analizzare in dettaglio i punti deboli dei singoli clienti.

💡 Suggerimento professionale: segui il modello IDIC: identifica chi sono i tuoi clienti, differenziali in base al valore o alle esigenze, interagisci in modo significativo e personalizza le tue offerte o i tuoi messaggi. È un modo intelligente per far funzionare il tuo CRM sia per il tuo team che per i tuoi clienti.

Ottieni il modello gratis Resta in contatto con i tuoi clienti nel modo che preferiscono grazie al modello di modulo di contatto clienti ClickUp

Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp è un ottimo modo per gestire l'assistenza sui prodotti, i rimborsi, le query relative agli ordini o gli aggiornamenti sui servizi. A prima vista, il layout è intuitivo e in stile Kanban. Sono presenti colonne di stato chiare come Nuova richiesta, In revisione, Blocco e Completato, in modo che il tuo team sappia sempre cosa richiede attenzione e cosa è già stato gestito.

Le etichette colorate Concern (come il giallo per la sostituzione, il rosso per il rimborso, il verde per l'assistenza) aggiungono un livello di chiarezza visiva, aiutando il tuo team del supporto a smistare i problemi in modo rapido e appropriato.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Semplifica le richieste in entrata con colonne di stato chiare e a codice colore

Cattura tutti i dettagli chiave (priorità, ID ordine, tipo di problema) per una rapida valutazione

Garantisce che ogni richiesta venga monitorata, assegnata e risolta senza confusione

📌 Ideale per: team di supporto clienti e CX di aziende di e-commerce o basate su sottoscrizione che gestiscono grandi volumi di richieste in entrata e desiderano semplificare la gestione della comunicazione con i clienti.

12. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendi decisioni informate sui prodotti e migliora le relazioni con i clienti grazie al modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp è un sistema visivamente ricco e basato sul feedback che consente di acquisire le esperienze dei clienti. La visualizzazione Valutazione delle conoscenze utilizza un layout Kanban per ordinare le risposte dei clienti in base alla loro valutazione del team del supporto, simboleggiato in modo creativo utilizzando le icone Apple! 🍏

Ogni colonna rappresenta un diverso livello di conoscenza, che va dall'intervallo di cinque mele (conoscenza eccellente) a una mela (conoscenza scarsa). Le schede all'interno di ogni colonna contengono i feedback individuali dei clienti. Ogni voce include informazioni chiave: email, feedback scritto, una valutazione della conoscenza, utilità e chiarezza dell'agente dell'assistenza e un indicatore binario che indica se il problema è stato risolto.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Utilizza immagini creative (come le icone delle mele!) per rendere il feedback facile e coinvolgente

Ordina le risposte in base a conoscenza, utilità e chiarezza per miglioramenti al traguardo

Trasforma ogni voce del sondaggio in un'attività tracciabile per un follow-up senza interruzioni

📌 Ideale per: team del supporto, responsabili del successo dei clienti e team di prodotto che desiderano migliorare continuamente l'esperienza dei clienti attraverso feedback post-interazione utilizzabili.

🧠 Curiosità: gli anni '80 hanno portato il Computer Assisted Telephone Interviewing ( CATI ), rendendo i sondaggi più dinamici. Pensalo come il chatbot che ti ha chiamato.

13. Modello di presentazione del quadro di riferimento per l'analisi dei clienti personalizzato di Slide Team

tramite SlideTeam

Stai affrontando le prime fasi dello sviluppo di un prodotto e hai bisogno di un approccio strutturato alla convalida di mercato?

Il modello di presentazione SlideTeam per l'analisi dei clienti può guidarti nella formulazione e nella verifica di ipotesi relative alle esigenze dei clienti, ai prezzi dei prodotti e alle strategie di distribuzione.

Ti aiuta a valutare la sostenibilità di mercato del tuo prodotto o servizio, assicurandoti di essere in linea con le richieste dei clienti. Puoi anche delineare le tue ipotesi, elaborare un piano per gli esperimenti e documentare i risultati. Il modello include grafici e infografiche per illustrare in modo accattivante approfondimenti e tendenze.

⚡️ Perché ti piacerà questo modello

Ti guida attraverso la verifica delle ipotesi e la convalida di mercato con una struttura chiara

Include grafici e infografiche per visualizzare tendenze e risultati

Ti aiuta a documentare, presentare e perfezionare il tuo processo di scoperta per gli stakeholder

📌 Ideale per: fondatori di startup, product manager e team di marketing che desiderano convalidare ipotesi di business e garantire l'adeguatezza del prodotto al mercato prima di espandere le operazioni.

💡 Suggerimento professionale: il framework AARRR (Acquisizione, Attivazione, Fidelizzazione, Referral, Ricavi) ti aiuta a identificare esattamente dove i tuoi sforzi di coinvolgimento sono insufficienti. Gli utenti si registrano ma non attivano il servizio? I clienti fedeli segnalano altri utenti? Utilizza queste fasi per eseguire esperimenti mirati e correggere le falle.

Scopri la tua strada verso l'esito positivo con ClickUp

Indipendentemente dalla fase in cui ti trovi nel percorso di sviluppo del tuo prodotto, comprendere i tuoi clienti è ciò che ti permette di rimanere con i piedi per terra e continuare a crescere. Con i modelli di customer discovery giusti, puoi smettere di fare supposizioni e iniziare a creare ciò che le persone desiderano realmente.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, rende l'intero processo più snello che mai. Integrato in ClickUp Moduli, Documenti, Brain e Lavagne online, ti consente di fare tutto, dalla raccolta dei dati, al loro documento e visualizzazione, sulla stessa piattaforma.

Vuoi davvero creare prodotti incentrati sul cliente?

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅

Domande frequenti

1. Quali sono le 4 fasi della scoperta dei clienti?

Le quattro fasi della scoperta dei clienti sono: formulare le tue ipotesi, testare il problema, testare la soluzione e verificare o cambiare direzione. Per prima cosa, identifica e documenta le tue ipotesi sui clienti, i loro problemi e la soluzione che proponi. Successivamente, verifica se il problema che hai identificato è reale e significativo intervistando i potenziali clienti. Quindi, presenta la tua soluzione a questi clienti per vedere se risponde alle loro esigenze e raccogli i loro feedback. Infine, si analizzano i feedback per determinare se le ipotesi erano corrette e decidere se andare avanti, modificare il proprio approccio o cambiare rotta verso una nuova idea.

2. Qual è il metodo più comunemente utilizzato nella scoperta dei clienti?

Il metodo più comunemente utilizzato nella scoperta dei clienti è quello di condurre interviste ai clienti. Queste interviste prevedono conversazioni dirette con i potenziali clienti per comprendere a fondo le loro esigenze, i loro punti deboli e i loro comportamenti. Sebbene sia possibile ricorrere anche a sondaggi, osservazioni e focus group, le interviste sono preferibili perché consentono un'esplorazione più dettagliata e flessibile delle prospettive dei clienti.

3. Qual è un buon modo per formulare un'ipotesi nella scoperta dei clienti?

Un buon modo per formulare un'ipotesi nella scoperta dei clienti è quello di creare un'affermazione chiara e verificabile che colleghi un segmento specifico di clienti a un problema e a una potenziale soluzione. Ad esempio, potresti dire: "Riteniamo che [segmento di clienti] abbia [problema] e che [soluzione] li aiuterà a ottenere [risultato desiderato]". Questo approccio aiuta a guidare il processo di scoperta e rende più facile convalidare o invalidare le tue ipotesi attraverso feedback reali

4. Qual è il numero 1 obiettivo del processo di scoperta dei clienti?

Il numero uno obiettivo del processo di scoperta dei clienti è verificare che esista un problema reale per un gruppo specifico di clienti e che la soluzione proposta sia in grado di risolverlo in modo efficace. In questo modo avrai la certezza di creare un prodotto o un servizio di cui le persone hanno realmente bisogno, riducendo il rischio di investire tempo e risorse in qualcosa che potrebbe non trovare un mercato.