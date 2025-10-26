Le 10 migliori alternative a ShotGrid per il project management creativo nel 2025

Man mano che i flussi di lavoro creativi diventano più complessi e le sequenze si stringono, i team hanno bisogno di strumenti di project management flessibili, intuitivi e progettati per fornire supporto a una collaborazione e approvazioni senza intoppi.

Sebbene ShotGrid sia una soluzione solida, potrebbe non essere adatta a tutti i team, in particolare a quelli che cercano un'interfaccia più moderna, un onboarding più semplice o opzioni di personalizzazione più ampie.

In questo blog abbiamo selezionato le migliori alternative a ShotGrid, perfette per i team creativi che desiderano le stesse potenti funzionalità/funzione con un'esperienza utente più adattabile.

Le migliori alternative a ShotGrid in sintesi

Strumento Funzionalità/funzione migliori Ideale per *Prezzi ClickUp • IA per attività, documenti e aggiornamenti • ClickUp Docs, Whiteboards, Dashboards in un unico posto • Automazioni e modelli per flussi di lavoro ripetibili Team creativi interfunzionali che desiderano avere progetti, risorse, strumenti di intelligenza artificiale e automazione e gestione delle conoscenze in un unico posto Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Prism Pipeline • Monitoraggio delle risorse e controllo delle versioni • Flessibilità open source e modelli di pipeline • Supporto cross-OS Team di effetti visivi e animazione 3D che necessitano di controllo della pipeline all'interno dei DCC Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 22 $ al mese per utente Frame. io • Commenti accurati al frame e annotazioni sullo schermo • Versioni automatiche e confronti • Condivisione con sicurezza e autorizzazioni e filigrane Team video che necessitano di feedback rapidi e precisi da parte dei client Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per membro ftrack • Monitoraggio della produzione con timeline e dipendenze • Revisione integrata con feedback in tempo reale • Visualizzare in stile Gantt e dashboard per gli studi Studi che desiderano un monitoraggio e revisioni end-to-end della produzione I piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente Krock • Pipeline visive e revisioni dello storyboard • Feedback fotogramma per fotogramma su video, immagini e PDF • Portali client con link di condivisione personalizzati con il marchio Agenzie e team di storyboard che desiderano revisioni incentrate sull'aspetto visivo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14 $ al mese per utente ReviewStudio • Annotazioni precise su video, immagini, PDF e pagine web • Confronto affiancato delle versioni per approvazioni più rapide Team creativi che necessitano di approvazioni strutturate su tutti i media Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Cage • Commenti a livello di pixel su video, immagini e PDF • Trasforma il feedback in attività assegnabili • Flussi di lavoro di approvazione e firma con cronologia Team creativi e commerciali con un forte orientamento al design che necessitano dell'approvazione dei client Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese per utente Monday. com • Bacheche personalizzabili e modelli pronti all'uso • Automazioni, moduli e aggiornamenti in tempo reale • Dashboard per una visibilità di alto livello Teams che desiderano un piano flessibile e visivo senza una configurazione complessa Piano gratuito disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese per postazione Trello • Bacheche Kanban drag-and-drop • Lista di controllo delle schede, data di scadenza e allegati • Potenzia calendari, visualizzare e altro ancora Piccoli team e liberi professionisti che desiderano un monitoraggio semplice delle attività Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente Wrike • Rilevamento dei rischi e definizione delle priorità tramite IA • Moduli di richiesta, approvazioni e dipendenze • Diagrammi di Gantt, carico di lavoro e dashboard Organizzazioni di medie e grandi dimensioni che coordinano lavori complessi tra diversi team Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente

Perché scegliere le alternative a ShotGrid?

ShotGrid non sempre è in linea con le mutevoli esigenze dei team più piccoli o di coloro che cercano maggiore flessibilità. Ecco perché molti team creativi sono alla ricerca di alternative:

Curva di apprendimento ripida: l'interfaccia complessa e la configurazione tecnica di ShotGrid possono rallentare l'onboarding, soprattutto per i team più piccoli o non tecnici

Costo elevato: il suo prezzo è spesso adatto ai grandi studi, ma può essere eccessivo per i team indipendenti, i liberi professionisti o le agenzie con budget più limitati

Flussi di lavoro rigidi: Progettato principalmente per film, effetti speciali e animazioni, ShotGrid può risultare poco flessibile per i team con processi più vari o ibridi

esperienza utente con limite: *L'interfaccia può sembrare obsoleta e poco intuitiva, il che influisce sull'efficienza quotidiana e sullo slancio creativo

Forte dipendenza dalla personalizzazione: molti team ritengono di aver bisogno di esperti tecnici o script personalizzati solo per adattare la piattaforma alle proprie esigenze

Ora esistono opzioni migliori: gli strumenti più recenti offrono un'interfaccia utente moderna, gli strumenti più recenti offrono un'interfaccia utente moderna, collaborazione integrata sul posto di lavoro , funzionalità/funzione native per il cloud e integrazioni semplici, senza i costi aggiuntivi di ShotGrid

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le migliori alternative a ShotGrid da utilizzare

Sei pronto per iniziare? Esplora queste soluzioni di project management selezionate con cura che puoi utilizzare al posto di ShotGrid:

1. ClickUp (ideale per il monitoraggio dei progetti e la collaborazione)

Crea flussi di lavoro collaborativi, creativi e basati sull'IA su ClickUp

Se il lavoro del tuo team creativo è disperso in thread Slack caotici, Documenti Google sparsi e email del tipo "Dov'è l'ultimo file?", ClickUp, l'app per tutto il lavoro, è la soluzione che stavi aspettando.

È stato creato non solo per i project manager, ma anche per designer, editor video, copywriter e art director che hanno bisogno di uno spazio di lavoro che si muova alla stessa velocità con cui lavorano loro. Infatti, organizzazioni come Sequeent hanno centralizzato il loro lavoro, aumentando la produttività del 50% con ClickUp.

L'hub Design Project Management di ClickUp è pensato su misura per i team creativi che devono destreggiarsi tra più client, scadenze strette e feedback continui. Consente di creare flussi di lavoro chiari, visualizzare i progetti dalla fase iniziale alla consegna e collaborare in tempo reale, senza dover cambiare continuamente scheda o cercare la versione più recente

Guarda questo video per scoprire come gestire il lavoro creativo e creare una libreria di risorse in ClickUp 👇

Coordina i team creativi e le campagne con ClickUp Project Management

E con la suite ClickUp Project Management, avrai la flessibilità necessaria per progettare le tue pipeline, che si tratti di project management di progetti di animazione, post-produzione, revisione di risorse di gioco o lancio di campagne.

Avrai anche la possibilità di completare il controllo sull'avanzamento dei progetti, dal "Concept" alla "Consegna finale" (o "Il client ha cambiato idea di nuovo"). Puoi personalizzare lo stato delle attività, assegnare priorità, aggiungere dipendenze e persino impostare le automazioni di ClickUp per gestire i passaggi ripetitivi. Che il tuo processo di sviluppo o produzione di videogiochi sia composto da due o venti passaggi, è perfetto.

⭐ Bonus Gli utenti ottengono l'intelligenza artificiale più completa al mondo con ClickUp AI. Elimina completamente la proliferazione dell'intelligenza artificiale rispondendo a tutte le esigenze dei moderni lavoratori della conoscenza. Dagli agenti AI alle automazioni, fino all'accesso a modelli AI esterni premium direttamente dall'area di lavoro di ClickUp, come ChatGPT, Gemini e Claude, non dovrai più attivare/disattivare tra app o cercare il contesto. Ecco come le funzionalità/funzione AI di ClickUp possono aiutarti nei progetti creativi: Analizza i requisiti del progetto e genera automaticamente le attività, assegnale ai membri del team appropriati e imposta le scadenze in base al carico di lavoro e alle priorità utilizzando ClickUp Automazioni AI Agents . Automatizza le azioni di routine come lo spostamento delle attività tra le fasi, l'invio di promemoria o l'aggiornamento degli stati per liberare i team creativi e consentire loro di dedicarsi a lavori di alto valore

Genera idee, schemi e bozze di contenuto per blog, campagne o brief creativi per accelerare il processo creativo utilizzando ClickUp Brain

Trascrivi le discussioni, riepiloga/riassumi i punti chiave e acquisisci gli elementi da intraprendere dalle riunioni per mantenere tutti allineati utilizzando ClickUp AI Notetaker

Trova rapidamente risorse pertinenti, progetti passati o materiali di riferimento per mantenere la coerenza e riutilizzare le idee utilizzando ClickUp Enterprise Search

Usa Talk to Text in ClickUp Brain MAX per parlare in modo naturale per assegnare attività, catturare le tue idee o redigere documenti e mantenere il contesto completo perché Brain MAX conosce i tuoi progetti, il tuo team e i tuoi file su ClickUp e altri strumenti Ecco un campione di ClickUp Brain al lavoro👇

Crea diverse visualizzazioni ClickUp per il tuo flusso di lavoro, come una lavagna Kanban per il tuo team di progettazione, un diagramma di Gantt per il tuo produttore e un semplice elenco da fare per i freelance, in modo che tutti possano lavorare come preferiscono, senza compromettere il sistema.

ClickUp Docs ti consente di scrivere, organizzare e condividere brief creativi direttamente nel tuo spazio di lavoro: collegali alle attività, assegna i membri del team e commenta in tempo reale. È ideale per tutto, dalle bozze di sceneggiatura alle guide di marca, con modifica di testo avanzato, liste di controllo e contenuti multimediali incorporati.

Abbozza idee, raccogli feedback centralizzati e crea flusso di lavoro su ClickUp Lavagna online

Stai facendo brainstorming per una nuova campagna o mappando il percorso di un carattere?

Le lavagne online ClickUp offrono al tuo team uno spazio visivo in cui trascinare, rilasciare, disegnare, pianificare e pensare ad alta voce, senza uscire dalla piattaforma. Puoi trasformare istantaneamente le note in attività, assegnare i titolari e mantenere il flusso dall'ideazione all'esecuzione.

È particolarmente utile per presentare idee ai client o per pianificare gli aspetti visivi durante la fase di pre-produzione.

Con ClickUp Time Tracking, designer ed editor possono registrare le ore dedicate a ogni attività in modo nativo e i project manager possono finalmente smettere di utilizzare tre diverse app per gestire un singolo progetto. È possibile impostare obiettivi, monitorare i progressi rispetto alle attività cardine e visualizzare l'andamento dei progetti rispetto alle scadenze o ai budget.

Hai bisogno di monitorare il tempo fatturabile rispetto a quello non fatturabile? Anche questo è possibile.

Utilizzando le integrazioni di ClickUp con Figma, Adobe Creative Cloud, InVision e altri, puoi allegare file di progettazione, inserire anteprime live nelle attività e raccogliere feedback in un unico posto. I progettisti non devono interrompere il loro flusso per aggiornare il team e i project manager non devono continuare a chiedere: "È già pronto?"

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limita l'accesso con controlli avanzati sulla privacy e autorizzazioni basate sul ruolo

Condivisione di link pubblici o privati per attività, documenti e dashboard

Fai un piano della capacità con la gestione del carico di lavoro e le durate stimate

Sincronizzazione del tuo Google Calendar e Outlook con il calendario ClickUp per tenere sotto controllo le tue riunioni e i tuoi programmi

Registra le procedure guidate sullo schermo con la registrazione nativa dello schermo di ClickUp Clips nelle attività

Pianifica attività ricorrente con opzioni di ripetizione flessibili

Importa facilmente i dati da strumenti come Asana, Trello, Jira ed Excel

Limiti di ClickUp

All'inizio la piattaforma può sembrare complessa, soprattutto per i team che desiderano passare da strumenti più semplici

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 afferma:

ClickUp offre una flessibilità senza pari con viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, vista Gantt, Calendario), potenti automazioni e documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo integrati, il tutto in un unico spazio di lavoro. Centralizza la collaborazione del team e la gestione dei progetti, consentendoci di sostituire più strumenti come Trello, Asana e Notion con un unico sistema coeso.

ClickUp offre una flessibilità senza pari con viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, diagramma di Gantt, Calendario), potenti automazioni e documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo integrati, il tutto in un unico spazio di lavoro. Centralizza la collaborazione del team e la gestione dei progetti, consentendoci di sostituire più strumenti come Trello, Asana e Notion con un unico sistema coeso.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Docs si collega direttamente alle attività, quindi il tuo brief di progettazione non è solo un file, ma un documento vivo legato al lavoro effettivo.

2. Prism Pipeline (ideale per i team di produzione 3D e VFX)

tramite Prism Pipeline

Prism Pipeline è una soluzione leggera e pensata per gli artisti che mette ordine in tutti i tuoi progetti multimediali. Organizza silenziosamente le risorse, gestisce le versioni e si integra con i tuoi strumenti esistenti, offrendo una pratica gestione delle risorse digitali insieme al tuo software di project management.

Progettato appositamente per le pipeline CG in Maya, Blender, Houdini, Nuke e Unreal, aggiunge struttura all'ideazione, alla gestione dei file, al controllo delle versioni e al rendering senza richiedere un dottorato in sviluppo di pipeline. È open source nella sua essenza e è diventato uno strumento pronto per la produzione, apprezzato dai team indipendenti e dalle grandi aziende di effetti visivi, comprese quelle che lavorano alle produzioni cinematografiche e televisive.

Per i team che necessitano di una comunicazione visiva chiara, Prism offre supporto ai flussi di lavoro di revisione e approvazione e alla gestione integrata delle attività all'interno dei DCC, consentendoti di gestire i team creativi senza dover cambiare continuamente strumento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Prism Pipeline

Organizza automaticamente i file multimediali e le versioni utilizzando convenzioni di denominazione intelligenti e cartelle strutturate

Assegna e gestisci le attività direttamente all'interno dei DCC (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)

Rivedi il lavoro in un lettore multimediale integrato con annotazioni e note per feedback interni

Collabora su diversi sistemi operativi con supporto per Windows, Mac e Linux

Personalizza le pipeline grazie alla flessibilità open source per estensioni e strumenti interni

Limite di Prism Pipeline

Non offre strumenti tradizionali di project management come timeline o reportistica sul carico di lavoro

Può sembrare incentrato sugli sviluppatori in alcune parti, specialmente per i team senza un responsabile tecnico

Prezzi di Prism Pipeline

Free

Plus : 22 $ al mese per utente

Pro: 52 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Prism Pipeline

G2 : nessuna recensione disponibile

Capterra: nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Prism Pipeline?

Un recensore su Reddit afferma:

Io stesso sono un utente Prism da alcuni anni e mi sono trovato benissimo.

Io stesso sono un utente Prism da alcuni anni e mi sono trovato benissimo.

👀 Lo sapevi? Gli effetti speciali in Avengers: Endgame hanno richiesto oltre 2.500 riprese con effetti visivi, con diversi studi che hanno collaborato a distanza tra continenti diversi.

3. Frame. io (ideale per la revisione dei video e il feedback rapido dei client)

Le scadenze non aspettano i thread di email. E Frame. io esiste proprio per aiutare a risolvere questo problema.

È pensato per i creativi che lavorano con i video e non possono permettersi di perdere tempo a cercare approvazioni, scavare tra i messaggi di Slack o spiegare per la quinta volta quale versione è "final_final3. mp4". (Sì, ci siamo passati tutti. )

Frame. io è utilizzato da editor, produttori, motion designer e client e si integra direttamente nel tuo software di modifica e intrattenimento, in modo che il feedback accelerato rimanga proprio dove si svolge il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Frame.io

Carica e organizza i filmati all'istante con lo spazio di archiviazione cloud ottimizzato per i video ad alta risoluzione

Raccogli feedback precisi sul software di correzione di bozze online con commenti accurati e annotazioni sullo schermo (non dovrai più chiederti "quale parte?")

Converti automaticamente i file multimediali per una riproduzione fluida nel browser, mantenendo intatti i file sorgente per la consegna finale

Integrazione diretta con Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects e DaVinci Resolve per revisioni senza interruzioni nella Sequenza

Gestisci automaticamente le versioni, mantenendo una cronologia chiara delle revisioni per un rapido riferimento

Controlla l'accesso con autorizzazioni, filigrane e protezione con password per i contenuti destinati ai client

Collabora in tempo reale con gli stakeholder da qualsiasi luogo: su desktop, dispositivi mobili o persino iPad

Limiti di Frame.io

Ideale per i team che lavorano con i video; meno utile per la pianificazione di progetti creativi più ampi

Il piano Free può risultare limitante per i team che gestiscono file multimediali di grandi dimensioni o cicli di revisione intensi

Prezzi di Frame.io

Free

Pro : 15 $/membro + tasse

Team : 25 $/membro + tasse

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Frame.io

G2 : 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Frame.io?

Un recensore di Capterra afferma:

Penso che il mio punto di vista sull'uso di Frame sia un po' particolare, dato che non lo utilizzo direttamente per la creazione, ma lo uso per condivisione e per presentare concetti creativi ai miei client ed è uno strumento fantastico per questo scopo. È così facile da presentare e permette di rimanere organizzati.

Penso che il mio punto di vista sull'uso di Frame sia un po' particolare, dato che non lo utilizzo direttamente per la creazione, ma lo uso per condivisione e per presentare concetti creativi ai miei client ed è uno strumento fantastico per questo scopo. È così facile da presentare e mantiene tutto organizzato.

👀 Lo sapevi? Mad Max: Fury Road ha girato oltre 480 ore di riprese grezze per un film di due ore. Si tratta di un rapporto di ripresa di circa 240:1, uno dei più alti nella storia del cinema moderno. Gli editor sono stati sommersi dai giornalieri per mesi.

4. ftrack (Ideale per il monitoraggio end-to-end della produzione creativa)

tramite ftrack

Progettato pensando ai team di effetti speciali, animazione e post-produzione, ftrack combina monitoraggio della produzione, revisione e collaborazione tra team in un'unica piattaforma strutturata. È stato creato per comprendere il modo di lavorare dei creativi.

Già utilizzato da studi di grande fama, tra cui i fornitori di Netflix, ftrack porta chiarezza nelle pipeline complesse. Consente ai produttori e agli artisti di vedere chi sta facendo cosa, quando è prevista la consegna e come si inserisce nel quadro generale, senza il caos tipico della programmazione creativa.

Ed è scalabile: dai piccoli team interni agli studi remoti completi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ftrack

Monitora diverse attività e risorse lungo tutta la pipeline di produzione, concentrandoti su sequenze e dipendenze dettagliate.

Esamina i contenuti multimediali nel browser con feedback in tempo reale e confronti tra versioni.

Collabora tra i team con note, aggiornamenti di stato e notifiche collegate alle fasi del progetto.

Visualizza lo stato di avanzamento dei progetti utilizzando timeline in stile Gantt e dashboard personalizzate per la gestione dei flussi di lavoro creativi

Integrazione con strumenti DCC come Maya, Nuke e After Effects per consentire agli artisti di mantenere il loro flusso.

Automatizza i flussi di lavoro con l'API Python e le integrazioni per una personalizzazione avanzata.

Limite di ftrack

Potrebbe risultare eccessivo per i team più piccoli che non necessitano di un monitoraggio approfondito a livello di produzione.

I prezzi potrebbero essere elevati per gli studi indipendenti o i liberi professionisti che hanno appena iniziato la loro attività.

Prezzi di ftrack

Recensione: 10 $ al mese per utente

Studio: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ftrack

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ftrack?

Un recensore di Capterra afferma:

Buona visibilità delle risorse e panoramica delle attività. Apprezzo molto la possibilità di personalizzazione e di adattamento alle diverse esigenze. Buona interfaccia.

Buona visibilità delle risorse e panoramica delle attività. Apprezzo molto la possibilità di personalizzazione e di adattamento alle diverse esigenze. Buona interfaccia. *

👀 Lo sapevate? Il 20% dei product manager cita la disorganizzazione come il principale ostacolo alla produttività, una sfida che i team creativi nella post-produzione e negli effetti speciali devono spesso affrontare quando gestiscono flussi di lavoro complessi.

5. Krock (ideale per agenzie creative e collaborazione su storyboard)

tramite Krock

Realizzato pensando alle agenzie, ai produttori video, agli illustratori e agli storyboard artist, Krock semplifica le revisioni creative senza sovraccaricare gli utenti con troppe opzioni e impostazioni.

È perfetto quando le immagini e i flussi di lavoro di approvazione dei client sono al centro dei tuoi processi. Consideralo come una piattaforma incentrata sulle immagini in cui timeline, thread di feedback e assegnazione delle attività convivono senza caos.

Puoi creare pipeline personalizzati, condividere risorse, ottenere feedback fotogramma per fotogramma e coinvolgere i client senza infinite catene di email.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krock

Crea pipeline visive su misura per le fasi dei progetti creativi, dalle bozze alla consegna, in un'interfaccia intuitiva.

Raccogli feedback contestualizzati e accurati su video, immagini, PDF e modelli di storyboard

Assegna le attività e gestisci le cose da fare proprio accanto alle risorse visive.

Condivisione facile con i client utilizzando portali personalizzati con il tuo marchio e link protetti da password.

Monitora automaticamente le versioni con confronti affiancati

Collabora in tempo reale con client, colleghi e liberi professionisti.

Limiti di Krock

Non ideale per grandi pipeline di produzione o integrazioni tecniche.

La funzione mobile ha un limite: l'esperienza migliore si ottiene su desktop.

Prezzi Krock

Free

Pro : 14 $ al mese per utente

Illimitato: 400 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Krock

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Krock?

Un recensore su Reddit afferma:

Ha migliorato la collaborazione tra i membri del team e i clienti esterni. I nostri colleghi hanno elogiato la piattaforma per le sue solide funzionalità di monitoraggio dei progetti e di feedback.

Ha migliorato la collaborazione tra i membri del team e i clienti esterni. I nostri colleghi hanno elogiato la piattaforma per le sue solide funzionalità di monitoraggio dei progetti e di feedback.

📮ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online alimentata dall'intelligenza artificiale, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini AI di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app tutto per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più rapidamente!

6. ReviewStudio (ideale per revisioni creative e approvazioni dei client)

tramite ReviewStudio

Se il tuo progetto è sommerso da feedback sparsi tra email, thread Slack e post-it sul monitor, ReviewStudio può aiutarti. È stato creato per i team che necessitano di revisioni creative strutturate e con versione per tutti i loro progetti multimediali, senza il disordine di inutili extra di project management.

ReviewStudio si concentra interamente sull'aiutare i creativi, le agenzie e i team video a raccogliere, organizzare e agire in base al feedback. Funziona con tutti i tipi di media (video, immagini, PDF e persino siti web) e trasforma il caotico scambio di comunicazioni in conversazioni chiare e contestualizzate.

Invece di cercare di indovinare cosa intendesse il client con "rendilo più accattivante", avrai a disposizione commenti visivi con data e ora e strumenti di marcatura che non lasciano spazio a dubbi. E poiché non cerca di essere tutto, è leggero e veloce, facile da usare per i client, anche se non sono esperti di tecnologia.

Le migliori funzionalità/funzioni di ReviewStudio

Raccogli feedback visivi su video, PDF, immagini e pagine web con strumenti di markup precisi

Confronta le versioni fianco a fianco per approvazioni più rapide e contesto

Tieni traccia delle fasi di revisione con aggiornamenti di stato e assegnazioni dei revisori

Personalizza i flussi di lavoro con ruoli, autorizzazioni e branding

Condivisione facile con i client tramite link con sicurezza, senza bisogno di effettuare il login

Ricevi notifiche in tempo reale, così nessuno perderà un ciclo di revisione

Limiti di ReviewStudio

Si concentra esclusivamente sul processo di revisione/approvazione, senza strumenti integrati per la gestione delle attività o del project management

L'interfaccia potrebbe sembrare un po' datata per i team abituati a dashboard moderne

Prezzi di ReviewStudio

Starter: Gratis

Pro: 12 $ al mese per utente

Avanzato: 20 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ReviewStudio

G2 : 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ReviewStudio?

Un recensore di G2 afferma:

Review Studio è davvero semplice da usare. Tutte le funzionalità/funzioni di cui abbiamo bisogno sono racchiuse in questo fantastico strumento. Il 100% dei nostri client lo approva. È davvero il miglior strumento che abbia mai usato per comunicare con i miei client. Lo usiamo ogni giorno e in ogni progetto (CGI o animazioni)

Review Studio è davvero semplice da usare. Tutte le funzionalità/funzioni di cui abbiamo bisogno sono racchiuse in questo fantastico strumento. Il 100% dei nostri client lo approva. È davvero il miglior strumento che abbia mai usato per comunicare con i miei client. Lo usiamo ogni giorno e in ogni progetto (CGI o animazioni)

7. Cage (ideale per la collaborazione sulle risorse commerciali visive e il feedback dei client)

via Cage

Per i team commerciali che lavorano con materiali ricchi di elementi grafici, come presentazioni, proposte di marca o demo video, è essenziale disporre di uno strumento che semplifichi il feedback visivo. È qui che Cage può aiutarti.

Funge da hub centrale dove i team interni e i client possono esaminare, commentare e approvare i contenuti visivi senza alcuna confusione. A differenza dei tradizionali CRM o task manager, Cage eccelle in un flusso di lavoro incentrato sulla visualizzazione, dove la chiarezza e la rapidità di iterazione fanno progredire l'accordo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cage

Commenta direttamente su video, PDF e immagini con annotazioni precise al pixel

Assegna attività dai commenti di feedback ai designer o ai rappresentanti commerciali

Monitora le modifiche e le approvazioni con la cronologia delle versioni e i flussi di lavoro di approvazione

Invita client o stakeholder senza richiedere un account

Centralizza le discussioni visive e gli aggiornamenti in un unico thread tracciabile

Integrazione con Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud e altro ancora

Limiti di Cage

Meno efficace per i team commerciali che utilizzano molto il testo o che si concentrano sulle chiamate

Strumenti di automazione e pipeline con limite, da utilizzare al meglio insieme a una piattaforma commerciale

Prezzi Cage

Free

Standard : 8 $ al mese per utente

Professional: 14 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cage

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cage?

Un recensore di G2 afferma:

Cage è molto utile per supervisionare la project management e assegnare le attività ai singoli membri del tuo team. Può aiutarti a rispettare le scadenze suddividendo i progetti in attività più piccole e tenendo tutti aggiornati.

Cage è molto utile per supervisionare project management e assegnare le attività ai singoli membri del tuo team. Può aiutarti a rispettare le scadenze suddividendo i progetti in attività più piccole e tenendo tutti aggiornati.

🧠 Curiosità: si prevede che l'intelligenza artificiale gestirà fino all'80% delle attività di project management, rendendo gli strumenti che offrono supporto all'automazione e ai flussi di lavoro creativi più essenziali che mai.

8. Monday. com (ideale per il piano visivo delle attività con modelli flessibili)

Monday.com offre ai team una chiarezza reale, non quella nascosta tra schede e grafici, ma quella che mostra cosa sta succedendo e chi sta facendo cosa.

È particolarmente utile per i team creativi che devono gestire contemporaneamente programmi di produzione cinematografica, calendari dei contenuti e lanci di campagne. Grazie alle bacheche personalizzabili, puoi impostare una pipeline per la fase di post-produzione, un tracker per la modifica video o un flusso di revisione del contenuto, senza dover partire da zero.

La parte migliore? È accessibile sia per i pianificatori che per i creativi.

Sebbene non sia stato progettato specificamente per il feedback creativo o il controllo delle versioni, funziona bene con altri strumenti. Aggiungete timeline, automazione, moduli e dashboard e si trasformerà in un solido hub operativo per i team che amano la struttura senza regole rigide.

Monday. com: le migliori funzionalità/funzione

Crea bacheche visive per gestire progetti, attività, sequenze e stati

Personalizza i modelli personalizzati per i team di progettazione grafica , marketing, video o produzione

Tieni traccia dei progressi utilizzando colonne di stato, automazioni e aggiornamenti in tempo reale

Collabora nel contesto con allegati, commenti e liste di controllo

Facile integrazione con strumenti come Slack, Adobe CC, Google Drive e Dropbox

Crea dashboard per viste dettagliate su più progetti

Limiti di Monday.com

Non dispone di strumenti integrati per la correzione di bozze creativa o il feedback accurato al fotogramma

Può risultare opprimente se vengono aggiunte troppe automazioni o colonne

Prezzi di Monday.com

Free

Base: 9 $ al mese per postazione

Standard: 12 $ al mese per postazione

Pro : 19 $ al mese per postazione

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2 : 4,7/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Un recensore di G2 afferma:

La piattaforma è straordinariamente intuitiva, altamente personalizzabile e aiuta davvero a mantenere tutti sulla stessa pagina, dal monitoraggio delle attività quotidiane al piano dei progetti a lungo termine.

La piattaforma è straordinariamente intuitiva, altamente personalizzabile e aiuta davvero a mantenere tutti sulla stessa pagina, dal monitoraggio delle attività quotidiane al piano dei progetti a lungo termine.

🧠 Curiosità: oggi oltre l'85% delle aziende si affida a software proprietari per gestire il project management e le proprie operazioni.

9. Trello (ideale per il monitoraggio leggero delle attività con bacheche visive)

tramite Trello

Trello semplifica le cose. Se il tuo team è alla ricerca di uno strumento che non richieda ore per essere appreso o configurato, le bacheche in stile Kanban di Trello sono intuitive e facili da usare fin dal primo giorno.

È perfetto per piccoli team creativi, liberi professionisti o studi che hanno semplicemente bisogno di monitorare chi sta facendo cosa e quando. Ogni scheda può contenere liste di controllo, date di scadenza, allegati (come bozze di progettazione o bozze video) e conversazioni, in modo che il feedback rimanga dove si trova il lavoro. È visivo, facile da usare con il drag-and-drop e non è sovraccarico di funzionalità/funzione che non userete mai.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Organizza i progetti utilizzando bacheche e elenchi intuitivi con funzione drag-and-drop

Allega le risorse e conserva i feedback direttamente sulle schede delle attività

Collabora in tempo reale con commenti, menzioni e liste di controllo

Automatizza le attività con l'automazione Butler integrata

Utilizza modelli su misura per progetti di design, calendari del contenuto multimediale e revisioni creative

Implementa i Power-Up per creare un flusso di lavoro video personalizzato

Limiti di Trello

Struttura con limite per i team che necessitano di una gestione dettagliata dell'esperienza digitale, dei flussi di lavoro o dei passaggi di approvazione

I potenziamenti possono sembrare essenziali, ma molti richiedono piani a pagamento per poter essere utilizzati appieno

Prezzi di Trello

Free

Standard: 5 $ al mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

Azienda: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Un recensore di G2 afferma:

È piacevole da usare. L'interfaccia utente è piacevole alla vista.

È piacevole da usare. L'interfaccia utente è piacevole alla vista.

10. Wrike (ideale per gestire progetti commerciali complessi e passaggi di consegne su larga scala)

tramite Wrike

La gestione di un processo di vendita ad alto volume o in più passaggi spesso coinvolge i team di marketing, legale, consegna e onboarding: ed è qui che Wrike offre il massimo valore.

Consente ai team delle operazioni commerciali di progettare e supervisionare tutto, dai flussi di lavoro delle richieste di offerta alle sequenze di onboarding. Grazie all'intelligenza artificiale e all'automazione integrate, Wrike identifica i potenziali ritardi prima che si aggravino e aiuta i team di grandi dimensioni a garantire l'efficienza delle trattative in tutti i reparti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Automatizza la prioritizzazione delle attività con l'IA e il rilevamento dei rischi

Personalizza i flussi di lavoro commerciali con moduli di richiesta, approvazioni e dipendenze

Monitora i materiali di vendita e le sequenze delle proposte tra i team di distribuzione

Visualizza le sequenze con diagrammi di Gantt interattivi e viste Carico di lavoro

Imposta autorizzazioni granulari per garantire la sicurezza dei dati sensibili dei client o delle transazioni commerciali

Genera reportistica e dashboard per monitorare l'efficienza delle operazioni commerciali

Mantieni la connessione con il tuo stack tecnologico tramite integrazioni con Salesforce, Google Workspace, Outlook e altro ancora

Limiti di Wrike

Più adatto alle operazioni commerciali back-end che alla vendita diretta

Ideale in combinazione con un CRM o uno strumento di coinvolgimento in uscita per una visibilità completa

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

*aziendale: 25 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Un recensore su Reddit afferma:

Il vantaggio principale di Wrike è quello di contenere l'intero progetto. Tutte le discussioni e le risorse sono contenute all'interno del progetto, il che è utile se dobbiamo ripetere lo stesso progetto l'anno successivo. Tutte le conversazioni interne avvengono in Wrike e non tramite email. A volte aggiungiamo al progetto le comunicazioni con i fornitori o i client provenienti dalle email, in modo che tutti siano sempre aggiornati.

Il vantaggio principale di Wrike è quello di contenere l'intero progetto. Tutte le discussioni e le risorse sono contenute all'interno del progetto, il che è utile se dobbiamo ripetere lo stesso progetto l'anno successivo. Tutte le conversazioni interne avvengono in Wrike e non tramite email. A volte aggiungiamo al progetto le comunicazioni con i fornitori o i client provenienti dalle email, in modo che tutti siano sempre aggiornati.

Progetta meglio, collabora in modo più intelligente con ClickUp

Non devi per forza usare uno strumento che rallenta il lavoro o rende la collaborazione su tutte le tue risorse multimediali più difficile del necessario. Che tu faccia parte di una piccola troupe video, di uno studio di animazione su lavagna online a grandezza naturale o di un team di marketing interno, gli strumenti in questo elenco offrono flessibilità, visibilità e spazio per la creatività.

Se stai cercando una piattaforma che non si limiti a tenere tutto in ordine, ma che riunisca in un unico posto brief, Sequenza, archiviazione delle risorse del progetto, feedback e comunicazione del team, ClickUp è una scelta eccellente. Offre una struttura senza rigidità, personalizzazione senza caos e, soprattutto, cresce insieme al tuo team creativo (anziché ostacolarlo).

Iscriviti gratis ora