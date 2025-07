Le 10 migliori alternative a Excel per Mac per una maggiore produttività nel 2025

Sebbene Microsoft Excel sia lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei budget, la creazione di modelli finanziari, l'automazione dei report e altro ancora, gli utenti Mac spesso hanno la peggio.

Funzionalità/funzioni chiave come Power Pivot e Power Query sono assenti o limitate, le macro non sempre funzionano correttamente e gli aggiornamenti tendono ad arrivare più tardi rispetto a Windows.

Inoltre, il prezzo elevato della suite Microsoft Office ti dà la sensazione di pagare un sovrapprezzo per uno strumento ottimizzato solo a metà per il tuo sistema.

Quindi, se sei stanco di questi ostacoli, è il momento di provare un'alternativa a MS Excel per utenti Mac che ti consenta di portare a termine il lavoro senza intoppi. Ma con così tante opzioni disponibili, come scegliere quella giusta? Questo post del blog tratta proprio questo argomento.

Cosa cercare in un'alternativa a Excel per Mac?

Quando valuti le alternative a Excel per Mac, tieni d'occhio i seguenti criteri:

Compatibilità e supporto file: se condividi spesso file con un utente Excel medio, assicurati che lo strumento sia in grado di aprire e salvare file Excel (. xlsx) senza danneggiare formule, grafici o formattazione

Funzionalità/funzioni: se utilizzi tabelle pivot, formule complesse o macro in Excel, cerca un software che supporti attività complesse con i dati. Prendi in considerazione anche se utilizzi tabelle pivot, formule complesse o macro in Excel, cerca un software che supporti attività complesse con i dati. Prendi in considerazione anche strumenti alternativi di IA per Excel che aiutano ad analizzare i dati, individuare tendenze e persino suggerire formule

Collaborazione in tempo reale: le applicazioni basate sul web consentono a più persone di modificare contemporaneamente i file ed evitare quei famigerati thread di email "vFinal_final. xlsx"

Modelli e automazioni: le migliori alternative a Excel includono le migliori alternative a Excel includono modelli di fogli di calcolo o database già pronti per usi specifici, come budget, monitoraggio di progetti, fatture, ecc.

Automazione integrata: l'automazione di Excel può sembrare complicata a causa delle molteplici variabili o degli algoritmi di apprendimento automatico. Cerca quindi piattaforme in grado di eseguire automaticamente attività come la pianificazione di report o il trigger di calcoli

Prezzi e licenze: se il budget è un problema, controlla il modello di prezzo. Alcuni offrono un piano gratuito per sempre (con potenziali limitazioni allo spazio di archiviazione o alle funzionalità/funzioni), mentre altri hanno opzioni di acquisto una tantum

Alternative a Excel in breve

Passiamo ora a confrontare le migliori alternative a Excel per Mac per vedere come si posizionano in termini di funzionalità/funzioni, usabilità e prezzi.

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Vista Tabella, Campi formula, Riepiloghi/riassunti IA, Documenti, Automazioni, Modelli Piccole imprese, aziende Piano Free disponibile, personalizzazioni disponibili per le aziende LibreOffice Calc oltre 300 funzioni, grafici, modalità offline, DataPilot, Scenario Manager Piccole imprese, Privati Free Forever Apple Numbers Modelli personalizzati, sincronizzazione iCloud, grafici interattivi e modifica in tempo reale Piccole imprese, Privati Free Forever Fogli di calcolo WPS Office Toolbox intelligente, OCR, ottimizzato per dispositivi mobili, compatibilità di formattazione Piccole imprese Prezzi personalizzati Fogli Google Collaborazione in tempo reale, Apps Script, Compilazione intelligente, integrazione GPT Aziende, Piccole imprese Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da $3,60/utente/mese SoftMaker PlanMaker Compatibilità con Excel, oltre 430 funzioni, leggero, tipi di grafici Piccole imprese I piani a pagamento partono da 14,99 $ al mese OnlyOffice Modifica in tempo reale, assistenza in loco/cloud, oltre 200 modelli Aziende, Piccole imprese Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da $20/utente/mese Zoho Sheet Assistente IA, convalida dei dati, macro, integrazione con Zoho CRM Piccole imprese, aziende Free Forever Airtable Database relazionale, visualizzazioni multiple, automazioni, estensioni Piccole imprese, aziende Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da $20/utente/mese Smartsheet Grafici Gantt, dashboard, reportistica, integrazioni e conformità Aziende, Piccole imprese Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da $12/utente/mese

Le migliori alternative a Excel per Mac

Ora, esploriamo le dieci migliori alternative a Excel per gli utenti Mac.

1. ClickUp (Ideale per gestire progetti, monitorare attività, automatizzare flussi di lavoro e collaborare in team)

Se gestisci attività o progetti in Excel sul tuo Mac, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti offre una configurazione 10 volte più strutturata, chiara e fruibile.

Personalizza facilmente i fogli di calcolo con la vista Tabella di ClickUp

ClickUp Vista Tabella

La vista Tabella di ClickUp offre righe e colonne come un foglio di calcolo, ma con funzionalità aggiuntive come assegnazione delle attività, stati, date di scadenza, campi personalizzati, formule, filtri e automazioni, tutte integrate.

Con i campi personalizzati, puoi monitorare tutto ciò di cui hai bisogno, come lo stato delle attività, gli allegati, le valutazioni e altro ancora.

Crea, modifica e personalizza i tuoi fogli di calcolo tramite la vista Tabella di ClickUp

Puoi anche collegare i clienti agli ordini, i rappresentanti commerciali alle trattative o i dipendenti alle loro attività. In questo modo, organizzare i dati diventa più intuitivo.

ClickUp Brain

Per migliorare la gestione dei dati, usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere rapidamente i tuoi dati.

Ad esempio, chiedigli cose come "Quante attività sono ancora in sospeso?" o "Quale rappresentante ha realizzato il maggior numero di vendite?" e ti darà una risposta chiara. È estremamente utile quando lavori con grandi quantità di dati e desideri ottenere informazioni rapide senza dover fare calcoli o filtrare tutto da solo.

Campi formula ClickUp

Se desideri effettuare calcoli simili a quelli di Excel, i campi formula di ClickUp possono aiutarti. Ti consentono di automatizzare i calcoli direttamente all'interno delle attività live, come calcolare il numero di giorni tra la data di inizio e la data di scadenza di un'attività o sottrarre "Importo speso" da "Budget assegnato" per mostrare quanto rimane.

Ciò significa che, man mano che i tuoi progetti avanzano, i tuoi numeri rimangono aggiornati automaticamente.

Trova numeri precisi all'istante utilizzando formule semplici o avanzate nei campi personalizzati di ClickUp

Con le automazioni dei campi formula di ClickUp, puoi anche automatizzare flussi di lavoro e calcoli di routine basati su trigger e condizioni guidati da formule. Ad esempio, aggiorna automaticamente lo stato di un'attività o invia una notifica se un campo formula restituisce un determinato valore.

Tieni traccia automaticamente dei giorni stimati con il campo Formula avanzata di ClickUp

Modello di foglio di calcolo modificabile ClickUp

Il modello di foglio di calcolo modificabile ClickUp è un ottimo modo per gestire i dati senza lavoro manuale. È dotato di importazione automatica dei dati e della possibilità di aggiungere formule personalizzate per calcoli rapidi come totali o medie. Puoi anche monitorare aspetti come le vendite o le spese con campi su misura per le tue esigenze.

Ottieni modelli gratuiti Tieni traccia e approva le tue spese con il modello di foglio di calcolo modificabile ClickUp

Il modello include diverse visualizzazioni, come la visualizzazione Bilancio per monitorare i dati finanziari chiave come vendite lorde, spese e profitti/perdite, e la visualizzazione Foglio di calcolo per modificare e calcolare i dati. Puoi anche utilizzare stati delle attività personalizzati come Approvato o Completato per monitorare lo stato di avanzamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visualizzazione dei dati: consente di creare report visivi, come riepiloghi in stile tabella pivot, grafici burndown, ecc. tramite consente di creare report visivi, come riepiloghi in stile tabella pivot, grafici burndown, ecc. tramite le dashboard di ClickUp

Documentazione integrata: fornisce fornisce ClickUp Docs per incorporare tabelle o fogli di calcolo all'interno di un documento. Questo è utile se stai scrivendo un rapporto e desideri includere alcuni dati insieme al testo

Collaborazione in tempo reale: consente a più membri del team di modificare i documenti contemporaneamente. Gli utenti possono anche aggiungere commenti in qualsiasi punto del documento e condividerlo pubblicamente o privatamente con autorizzazioni basate sui ruoli

Modelli predefiniti: Offre fogli di calcolo pronti all'uso e modelli di project management per aiutarti a organizzare e calcolare i dati mentre gestisci i budget, monitori i costi dei progetti o registri i dati commerciali

Scaricabile per Mac: fornisce : fornisce un'app desktop dedicata per Mac , che consente di gestire i fogli di calcolo senza dover cambiare browser. È perfetta per gli utenti che preferiscono un'esperienza app nativa con funzionalità complete

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni può rendere ClickUp difficile da usare per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Leggi cosa ha detto un recensore di G2:

Ho bisogno di un blog per scrivere tutto ciò che mi piace di ClickUp. Ha TUTTO: attività (in vista elenco, vista tabella, vista bacheca, vista calendario, vista mappa, ecc.), documenti, IA, dashboard, automazioni... È possibile condividere link pubblici di attività o documenti. Le attività hanno una scheda attività, in modo da poter vedere tutta la cronologia relativa a quell'attività. È così flessibile e professionale. Con ClickUp non ci sono scuse per non essere estremamente produttivi.

Ho bisogno di un blog per scrivere tutto ciò che mi piace di ClickUp. Ha TUTTO: attività (in vista elenco, vista tabella, vista bacheca, vista calendario, vista mappa, ecc.), documenti, IA, dashboard, automazioni... È possibile condividere link pubblici di attività o documenti. Le attività hanno una scheda Attività, in modo da poter vedere tutta la cronologia relativa a quell'attività. È così flessibile e professionale. Con ClickUp non ci sono scuse per non essere estremamente produttivi.

2. LibreOffice Calc (la migliore alternativa gratuita con funzioni complete)

tramite LibreOffice Calc

Se stai cercando un'alternativa di base a Excel, LibreOffice Calc è quello che fa per te. Questa applicazione open source e gratuita fa parte della suite LibreOffice che offre un'interfaccia intuitiva e funzionalità di formattazione condizionale simili a quelle di Excel.

Calc supporta una libreria di oltre 300 funzioni e ti consente di creare grafici e tabelle pivot per analisi avanzate dei dati. Puoi anche scaricare modelli di fogli di calcolo già pronti dal repository LibreOffice. Questi sono dotati di formule integrate, così puoi inserire i tuoi dati e metterti subito al lavoro.

Poiché è offline, i tuoi dati rimangono locali (a meno che tu non scelga la sincronizzazione tramite Dropbox/iCloud). Questo è ottimo per i dati sensibili e per lavorare in mobilità (ad esempio in aereo) senza dover fare affidamento su app web.

Migliori funzionalità/funzioni di LibreOffice Calc

Gestione scenari: confronta scenari ipotetici (come vendite elevate, medie o basse) per vedere come le modifiche agli input influiscono sui risultati, senza modificare i dati originali

Componente Solver: trova il valore migliore per una cella specifica, in base alle condizioni o ai limiti impostati in altre celle

Tecnologia avanzata DataPilot: estrai i dati grezzi dai database aziendali, quindi incrociali, riepilogali/riassumili e convertili in informazioni utilizzabili

Limiti di LibreOffice Calc

Calc non supporta la modifica in tempo reale da parte di più utenti, a differenza di alcune alternative basate su cloud

È in grado di aprire e salvare file Excel, ma potrebbero verificarsi problemi con formati complessi

Prezzi di LibreOffice Calc

Free Forever

Valutazioni e recensioni di LibreOffice Calc

G2: 4,3/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.225 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LibreOffice Calc?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di G2:

È molto meno complicato di Excel ed è un software gratuito.

È molto meno complicato di Excel ed è un software gratuito.

3. Apple Numbers (ideale per una perfetta integrazione con l'ecosistema Apple)

tramite Apple Numbers

Apple Numbers è un software per fogli di calcolo sviluppato da Apple Inc. per dispositivi macOS, iPadOS e iOS. Fa parte della suite di produttività iWork, preinstallata sulla maggior parte dei dispositivi Apple o scaricabile gratuitamente dall'App Store.

La funzionalità/funzione principale di Numbers è la sua interfaccia pulita e moderna. A differenza di Excel, che si apre con una griglia, Numbers inizia con una tela bianca su cui è possibile aggiungere tabelle, grafici, immagini e testo in qualsiasi punto della pagina. Questo approccio incentrato sul design lo rende particolarmente utile per creare report, dashboard e presentazioni visivamente accattivanti.

La parte migliore? Puoi iniziare un foglio di calcolo sul tuo Mac, aggiornarlo sul tuo iPad e modificare un valore sul tuo iPhone, con una sincronizzazione perfetta tramite iCloud. Si integra anche con le scorciatoie Siri, AppleScript, Keynote e altre funzionalità/funzioni di macOS.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apple Numbers

Modelli personalizzabili: offre un'ampia varietà di modelli predefiniti per aiutarti a iniziare rapidamente e personalizzarli facilmente in base alle tue esigenze

Collaborazione in tempo reale: consente agli utenti di condividere file tramite iCloud in modo che possano modificarli contemporaneamente su dispositivi Apple

Visualizzazione dei dati: Supporta un'ampia gamma di tipi di grafici 2D, 3D e interattivi (colonna, barra, linea, area, torta, ciambella, radar) che si aggiornano dinamicamente con le modifiche dei dati

Limiti di Apple Numbers

Gli aggiornamenti sono poco frequenti e i miglioramenti delle funzionalità/funzioni sono lenti, il che potrebbe lasciare alcuni utenti insoddisfatti

Non è progettato per set di dati di grandi dimensioni o per eseguire calcoli complessi

Prezzi di Apple Numbers

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Apple Numbers

G2: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Apple Numbers?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di G2:

La cosa che mi piace di più di Apple Numbers è il design dei grafici. Il design è incredibile e si distingue da tutti gli altri software per fogli di calcolo.

La cosa che mi piace di più di Apple Numbers è il design dei grafici. Il design è incredibile e si distingue da tutti gli altri software per fogli di calcolo.

4. WPS Office Spreadsheets (la migliore alternativa ottimizzata per dispositivi mobili)

tramite WPS Office Spreadsheets

WPS Office Spreadsheets è uno strumento intuitivo con un'interfaccia, funzionalità e un design generale simili a Excel. Ciò riduce la curva di apprendimento e facilita la transizione agli utenti che hanno familiarità con Excel.

Il design leggero e il funzionamento fluido su dispositivi mobili di WPS lo rendono unico. È completamente ottimizzato per iPhone/iPad: puoi iniziare un foglio di calcolo sul tuo Mac e continuare a modificarlo sul tuo telefono con il minimo compromesso.

Supporta anche vari formati di file, tra cui .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv e .txt. Puoi aprire, modificare e salvare file senza alterare formule, grafici o layout su diversi dispositivi e piattaforme.

Funzionalità/funzioni principali di WPS Office Spreadsheets

Smart Toolbox: include oltre 60 mini-strumenti per semplificare le attività, come l'estrazione di testo da una cella, la conversione in batch di formati di fogli di calcolo e la suddivisione del testo in colonne

Da immagine a testo: integra il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) che estrae il testo dalle immagini e lo inserisce nei fogli di calcolo

Divisione intelligente delle colonne: divide in modo intelligente i dati all'interno di una singola colonna in più colonne in base al loro contenuto

Limiti di WPS Office Spreadsheets

WPS non dispone delle funzioni avanzate di Microsoft Excel

Alcuni utenti hanno riscontrato prestazioni lente, ritardi o arresti anomali durante l'uso intensivo o il multitasking

Prezzi di WPS Office Spreadsheets

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WPS Office Spreadsheets

G2: 4,4/5 (oltre 55 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WPS Office Spreadsheets?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di G2:

WPS Spreadsheets mi permette di creare fogli di calcolo, presentazioni e documenti straordinari. Ha tutte le funzioni complete di un foglio di calcolo. Mi piace molto WPS Spreadsheets perché è più facile da avviare e lavorare con un'elevata compatibilità con Microsoft Office, Documenti Google, Adobe PDF e il formato OpenOffice.

WPS Spreadsheets mi permette di creare fogli di calcolo, presentazioni e documenti straordinari. Ha tutte le funzioni complete di un foglio di calcolo. Mi piace molto WPS Spreadsheets perché è più facile da avviare e lavorare con un'elevata compatibilità con Microsoft Office, Documenti Google, Adobe PDF e il formato OpenOffice.

5. Fogli Google (ideale per la collaborazione in tempo reale e la flessibilità basata sul cloud)

tramite Fogli Google

Fogli Google è un programma per fogli di lavoro basato sul web che fa parte di Google Workspace. Una delle sue funzionalità/funzioni principali è la collaborazione in tempo reale, che consente a un massimo di 50 utenti in posizioni diverse di lavorare contemporaneamente sullo stesso foglio di lavoro, vedere le modifiche dei colleghi e lasciare commenti che gli altri possono seguire.

Si integra anche con le app di Google Workspace come Google Analytics, Moduli e Looker Studio. Ad esempio, puoi trasformare i dati dei fogli di lavoro in visualizzazioni avanzate tramite Looker Studio o importare i dati di Analytics per creare grafici e monitorare le tendenze.

Funzionalità/funzioni principali di Fogli Google

Condivisione e autorizzazioni semplici: condividi facilmente un foglio con altri tramite link o invito via email e imposta il loro livello di accesso (visualizzazione, commento o modifica)

Google Apps Script: fornisce uno strumento di scripting integrato che consente di scrivere semplici funzioni JavaScript per automatizzare flussi di lavoro, inviare email, connettersi alle API o attivare azioni in base ai valori delle celle

Compilazione intelligente: utilizza l'apprendimento automatico per rilevare modelli nei tuoi dati e suggerire come compilare le celle rimanenti

GPT for Sheets: integra i modelli OpenAI direttamente nel tuo foglio di calcolo, consentendoti di creare formule, estrarre dati strutturati da input grezzi e automatizzare attività ripetitive

Limiti di Fogli Google

Non è all'altezza di strumenti avanzati come Excel per analisi approfondite

Sebbene offra l'accesso offline, alcune funzionalità non funzionano senza una connessione Internet stabile

Prezzi di Fogli Google

Gratis: Incluso con un account Google gratuito

Google Workspace Individual: 9,99 $ al mese

Google Workspace Business Starter: 3,60 $/utente al mese

Google Workspace Business Standard: 14,40 $ al mese per utente

Google Workspace Business Plus: 27,33 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fogli Google

G2: 4,6/5 (oltre 42.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fogli Google?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di G2:

Strumenti come Documenti Google, Fogli e Presentazioni consentono a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. Il feedback semplificato con commenti in linea e "modifiche suggerite" garantisce una comunicazione fluida. Tutti i file sono archiviati in Google Drive, rendendoli accessibili da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet. Alcuni strumenti funzionano anche offline, garantendo la produttività anche senza Internet. Gmail, Calendario, Drive, Meet e altre app sono profondamente integrate, fornendo un flusso di lavoro coerente.

Strumenti come Documenti Google, Fogli e Presentazioni consentono a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. Il feedback semplificato con commenti in linea e "modifiche suggerite" garantisce una comunicazione fluida. Tutti i file sono archiviati in Google Drive, rendendoli accessibili da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet. Alcuni strumenti funzionano anche offline, garantendo la produttività anche senza Internet. Gmail, Calendar, Drive, Meet e altre app sono profondamente integrate, fornendo un flusso di lavoro coeso.

🧠 Curiosità: Fogli Google ha avuto origine da un'applicazione per fogli di lavoro basata sul web chiamata XL2Web, sviluppata da 2Web Technologies. Quando Google ha acquisito XL2Web nel 2006, è diventata Google Labs Spreadsheets prima del suo lancio ufficiale come Fogli Google.

6. SoftMaker PlanMaker (ideale per una gestione dei dati leggera e veloce)

tramite SoftMaker PlanMaker

SoftMaker PlanMaker è un'applicazione per fogli di calcolo conforme al GDPR progettata per gli utenti che richiedono una compatibilità approfondita con Excel. Può aprire e salvare i formati XLS e XLSX di Excel, supporta file protetti da password e gestisce fogli di lavoro di grandi dimensioni con un massimo di un milione di righe e 16.384 colonne.

Ciò consente agli utenti di elaborare grandi volumi di dati senza limitazioni. PlanMaker supporta anche oltre 430 funzioni di calcolo integrate, che coprono analisi finanziarie e statistiche, ingegneria e operazioni su database.

A differenza di Excel, che occupa diversi gigabyte, PlanMaker si installa con meno di 200 MB. Ciò significa configurazione e avvio più rapidi, soprattutto su sistemi meno recenti o con spazio di archiviazione limitato.

Funzionalità/funzioni principali di SoftMaker PlanMaker

Visualizzazione dei dati: Supporta oltre 80 tipi di grafici (a barre, a torta, istogrammi, ecc.), oltre a rotazione 3D, ombre ed effetti di illuminazione per immagini pronte per la presentazione

Nessuna dipendenza dal cloud : accedi offline e ottieni la conformità al GDPR, rendendolo adatto agli utenti attenti alla privacy o agli ambienti regolamentati

Funzionalità/funzione Filtro automatico: consente di applicare filtri a singole colonne per visualizzare solo i dati che soddisfano le condizioni selezionate

Limiti di SoftMaker PlanMaker

PlanMaker non dispone di strumenti di collaborazione multiutente integrati

Non è in grado di eseguire macro incorporate nei documenti Excel

Prezzi di SoftMaker PlanMaker

Piano Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SoftMaker PlanMaker

Recensioni G2: recensioni insufficienti

Recensioni Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SoftMaker PlanMaker?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di G2:

Familiarità, compatibilità tra dispositivi, ricchezza di funzionalità/funzioni.

Familiarità, compatibilità tra dispositivi, funzionalità/funzioni.

7. OnlyOffice (ideale sia per l'implementazione cloud che on-premise)

tramite OnlyOffice

ONLYOFFICE è un'altra alternativa gratuita e open source a Microsoft Excel per gli utenti Mac. Si integra sia con ambienti cloud che locali, rendendolo ideale per gli individui attenti alla sicurezza e le organizzazioni con rigidi requisiti di conformità.

Supporta la collaborazione in tempo reale, consentendo a te e al tuo team di modificare insieme i fogli di lavoro, lasciare commenti e chattare senza uscire dall'editor. Puoi anche sfogliare la cronologia delle versioni e ripristinare modifiche specifiche quando necessario, rendendolo una valida alternativa a Fogli Google.

ONLYOFFICE utilizza i formati standard di Microsoft Excel (XLSX) come tipo di file predefinito, il che significa meno problemi di conversione durante lo scambio di file con gli utenti di MS Office.

Le migliori funzionalità/funzioni di OnlyOffice

Interfaccia singola: Consente di aprire o creare tutti i tipi di documenti, come documenti, fogli di calcolo, presentazioni e moduli PDF, all'interno di un'area di lavoro unificata

Oltre 200 modelli: Crea tutto, dai moduli fiscali alle schede del bingo in pochi minuti, quindi personalizza layout e immagini in base al tuo stile

Sicurezza: proteggi i dati sensibili impostando password, bloccando celle o fogli specifici, nascondendo formule e assegnando l'accesso di modifica a utenti selezionati

Limiti di OnlyOffice

L'uso in loco richiede hardware potente, che potrebbe scoraggiare i piccoli utenti

Alcuni utenti hanno segnalato che la velocità di caricamento iniziale potrebbe essere migliorata

Prezzi di OnlyOffice

Docs Space : Startup: Gratis Business: 20 $ al mese per utente Enterprise: A partire da 6550 $ per server

Avvio: Free

Business: 20 $ al mese per utente

Enterprise: A partire da 6550 $ per server

Docs Enterprise : Per uso domestico : 149 $ (pagamento unico per un massimo di 10 utenti) Per famiglie: 330 $ per un massimo di 5 utenti Per aziende : personalizzabile, prezzi a partire da 1.500 $ per un massimo di 50 utenti

Per uso domestico : 149 $ (pagamento unico per un massimo di 10 utenti)

Per la famiglia: 330 $ per un massimo di 5 utenti

Per le aziende : personalizzabile, prezzi a partire da 1.500 $ per un massimo di 50 utenti

Area di lavoro Enterprise: Enterprise: 2200 $ per server Enterprise Plus: 3300 $ per server Enterprise Premium: 4450 $ per server

Enterprise: 2200 $ per server

Enterprise Plus: 3300 $ per server

Enterprise Premium: 4450 $ per server

Avvio: Free

Business: 20 $ al mese per utente

Enterprise: A partire da 6550 $ per server

Per uso domestico : 149 $ (pagamento unico per un massimo di 10 utenti)

Per la famiglia: 330 $ per un massimo di 5 utenti

Per le aziende: personalizzabile, prezzi a partire da 1.500 $ per un massimo di 50 utenti

Enterprise: 2200 $ per server

Enterprise Plus: 3300 $ per server

Enterprise Premium: 4450 $ per server

Valutazioni e recensioni di OnlyOffice

Recensioni G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Recensioni Capterra: 4,5/5 (oltre 320 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fogli Google?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di G2:

Dispone di strumenti facili da usare, indipendentemente dalle funzioni che utilizzi.

Dispone di strumenti facili da usare, indipendentemente dalle funzioni che utilizzi.

8. Zoho Sheet (Ideale per la gestione automatizzata dei dati)

tramite Zoho Sheet

Zoho Sheet è uno strumento di foglio di calcolo basato su cloud per creare, gestire e automatizzare fogli di calcolo funzionali. Offre oltre 350 funzioni integrate, elaborazione avanzata dei dati e oltre 1.000 integrazioni di app per automatizzare i flussi di lavoro e importare dati da origini come Excel.

Zoho Sheet dispone di un assistente IA, Zia, che ti aiuta ad analizzare i dati, suggerire grafici o funzioni e identificare incongruenze. Si integra anche con Zoho CRM e altre app Zoho, così puoi lavorare senza intoppi all'interno dello stesso sistema.

Funzionalità/funzioni migliori di Zoho Sheet

Collaborazione in tempo reale: consente la collaborazione multiutente con aggiornamenti in tempo reale, commenti su celle/intervalli, thread di discussione e autorizzazioni personalizzabili per flussi di lavoro di team efficienti

Strumenti di pulizia e convalida dei dati: rilevano duplicati, incongruenze e voci vuote per garantire dati puliti e accurati

IA generativa: Genera facilmente set di dati campione, formule e codici macro VBA tramite Zia, basato su ChatGPT

Limiti di Zoho Sheet

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente della piattaforma obsoleta e difficile da navigare

Possono verificarsi problemi di prestazioni quando si lavora con fogli di calcolo di grandi dimensioni

Prezzi di Zoho Sheet

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Sheets?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di G2:

Adoro Zoho Sheet perché la sua automazione consente di impostare macro che aiutano a completare attività complesse semplicemente cliccando su un pulsante. Inoltre, per il lavoro di grandi team, un approccio collaborativo al foglio di calcolo aiuta i membri del team a essere sulla stessa pagina.

Adoro Zoho Sheet perché la sua automazione consente di impostare macro che aiutano a completare attività complesse semplicemente cliccando su un pulsante. Inoltre, per il lavoro di team di grandi dimensioni, un approccio collaborativo al foglio di calcolo aiuta i membri del team a essere sulla stessa pagina.

9. Airtable (la migliore opzione con funzionalità di database)

tramite Airtable

Airtable ha un layout a griglia simile a un foglio di calcolo, ma ogni "riga" è più simile a un record in un database. Consente di impostare tipi di campo specifici per ogni colonna, come testo, numero, elenco a discesa o allegato di file. È inoltre possibile collegare i record tra le tabelle per creare relazioni, ad esempio collegando le attività di una tabella ai progetti di un'altra.

Inoltre, questa piattaforma di fogli di calcolo per il project management ti consente di passare da una visualizzazione all'altra. Ad esempio, la visualizzazione calendario mostra i record con le date su una sequenza temporale, Kanban li raggruppa in colonne come le fasi delle attività e la galleria li visualizza come schede visive, utili per immagini o portfolio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Condivisione dei dati: Crea link condivisibili con accesso in sola visualizzazione o modificabile, incorpora basi in siti web o utilizza l'API Airtable per connettere i tuoi dati con app personalizzate

Estensioni integrate: Offre strumenti, come grafici, moduli o widget di reportistica, che puoi aggiungere per supportare casi d'uso specifici

Automazioni: consente di impostare regole trigger-azione (ad es. "Quando viene creato un record o quando il campo Stato cambia in X, invia un'email o pubblica un messaggio Slack")

Limiti di Airtable

Airtable è più adatto al monitoraggio e alla gestione dei dati relazionali che all'esecuzione di calcoli matematici avanzati o alla reportistica Excel con grafici

Con l'aumentare delle dimensioni dei database, la gestione di configurazioni complesse o di grandi dimensioni può diventare complicata

Prezzi di Airtable

Free

Team : 20 $ al mese per postazione

Business : 45 $ al mese per postazione

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di G2:

Airtable è ottimo per il monitoraggio e la registrazione dei dati e ha un'interfaccia utente fantastica. È semplice e facile da imparare, le sue automazioni sono potenti e può fare davvero tanto. La cosa che preferisco è il collegamento delle tabelle, perché consente di creare campi di ricerca, che aiutano a segmentare i dati in modo ottimale.

Airtable è ottimo per il monitoraggio e la registrazione dei dati e ha un'interfaccia utente fantastica. È semplice e facile da imparare, le sue automazioni sono potenti e può fare davvero tanto. La cosa che preferisco è il collegamento delle tabelle, perché consente di cercare nei campi, il che aiuta a segmentare i dati in modo ottimale.

10. Smartsheet (ideale per la gestione di progetti di grandi dimensioni)

tramite Smartsheet

Smartsheet è uno strumento di livello aziendale che combina le funzionalità degli strumenti di project management con la semplicità di un'interfaccia di foglio di calcolo.

Utilizza funzionalità di IA come approfondimenti predittivi, suggerimenti di formule intelligenti e automazioni per aiutarti a creare flussi di lavoro personalizzati. Inoltre, si integra con Google Workspace, Microsoft Office 365, Jira e Salesforce per un flusso di dati fluido tra le piattaforme.

Gli utenti possono anche creare dashboard per una vista dettagliata dei progetti e generare report che estraggono dati in tempo reale da più fogli. Ciò elimina la necessità di consolidare manualmente le informazioni tra i file.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Elementi essenziali per il project management: offre una vista grafico Gantt integrata e la possibilità di impostare le dipendenze delle attività

Sicurezza e conformità: include funzionalità di sicurezza di livello aziendale come autorizzazioni utente, crittografia e conformità a standard quali GDPR e HIPAA

Flessibilità dei casi d'uso: Supporta un'ampia gamma di scenari, dalla gestione di progetti di costruzione e operazioni universitarie al monitoraggio dei flussi di lavoro sanitari e degli investimenti di capitale

Limiti di Smartsheet

Si verificano occasionali rallentamenti con fogli di grandi dimensioni o complessi

Alcuni utenti menzionano una curva di apprendimento ripida, in particolare per i membri del team che passano da strumenti più semplici o app mobili

Prezzi di Smartsheet

Free

Pro : 12 $ al mese per membro

Business : 24 $ al mese per membro

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 19.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di G2:

Mi piace poter rivedere le attività e i dati in modi diversi per presentare le informazioni necessarie a destinatari diversi con esigenze diverse. Mi piace anche che sia intuitivo e facile da usare. Adoro le funzionalità/funzioni del calendario, la visualizzazione a schede e i report. Rende il project management molto più semplice.

Mi piace poter rivedere le attività e i dati in modi diversi per presentare le informazioni necessarie a destinatari diversi con esigenze diverse. Mi piace anche che sia intuitivo e facile da usare. Adoro le funzionalità/funzioni del calendario, la visualizzazione a schede e i report. Rende il project management molto più semplice.

Crea fogli di calcolo potenti su Mac con ClickUp

Sebbene Excel funzioni senza problemi su macOS, alcune funzionalità avanzate e gli aggiornamenti spesso arrivano in ritardo rispetto agli utenti Windows.

ClickUp è una soluzione all-in-one che offre un approccio collaborativo alla gestione dei fogli di calcolo sul tuo Mac.

La vista Tabella di ClickUp offre un'interfaccia intuitiva per creare, visualizzare e manipolare i dati direttamente nell'area di lavoro, mentre i campi Formula offrono la potenza dei calcoli simili a quelli di Excel. Inoltre, con Automazioni dei campi Formula, puoi impostare automazioni per aggiornare i valori o attivare azioni specifiche in base ai risultati delle formule.

Vuoi creare fogli di calcolo più intelligenti ed efficienti sul tuo Mac? Registrati oggi stesso su ClickU p.