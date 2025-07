Modelli Excel gratuiti per aziende per semplificare le operazioni e le finanze

Passi ore ogni mese a gestire fogli di calcolo? Sei in buona compagnia!

Il knowledge worker medio impiega circa 20 ore solo per organizzare i dati. Tempo che potrebbe essere impiegato meglio per dare priorità al proprio lavoro e ai propri obiettivi.

I modelli pronti all'uso per le operazioni aziendali possono semplificare la pianificazione aziendale. Che tu stia monitorando le finanze, gestendo progetti o creando piani di marketing, i modelli ti offrono un formato strutturato per iniziare rapidamente.

Abbiamo raccolto 15 modelli Excel gratuiti per aiutarti a semplificare le operazioni e concentrarti sui tuoi obiettivi aziendali. E se questi non soddisfano le tue esigenze, abbiamo anche modelli di alcune alternative popolari!

Cosa rende un modello Excel adatto all'uso aziendale?

Un modello Excel gratuito ben progettato per uso aziendale è uno strumento strutturato e preformattato che migliora l'efficienza, la precisione e l'automazione del flusso di lavoro. È dotato di colonne, righe e sezioni chiaramente definite per l'inserimento e l'organizzazione dei dati.

Grazie alle formule e alle funzioni integrate, automatizzano i calcoli, riducono al minimo gli errori manuali e gestiscono le operazioni logiche.

💡 Suggerimento per esperti: Un trucco Excel per i manager aziendali: invece di usare CERCA.VERT, usa INDICE-CORRISP. CERCA.VERT funziona solo da sinistra a destra, mentre INDICE-CORRISP consente ricerche in qualsiasi direzione.

Modelli Excel per il business

I modelli aziendali garantiscono coerenza tra progetti e team. Scegli da questo elenco di modelli gratuiti di Microsoft Excel e inizia a lavorare al tuo piano di progetto.

1. Modello personalizzabile di programma per riunioni in Excel di Microsoft

tramite Microsoft

La maggior parte delle riunioni ricorrenti non ha un ordine del giorno. Ciò porta a discussioni più lunghe e poco chiare. Tuttavia, è possibile avviare conversazioni più brevi e produttive con il modello personalizzabile di ordine del giorno della riunione di Excel.

Utilizzando questo modello, puoi:

Assegna le responsabilità ai partecipanti, garantendo la responsabilità per ogni elemento del programma

Documenta i risultati delle riunioni con sezioni di note integrate per decisioni e follow-up

Calcola il tempo assegnato a ciascun relatore ed evita sovrapposizioni

🔑 Ideale per: Riunioni ricorrenti del team, discussioni della bacheca o sessioni con i client in cui la flessibilità è fondamentale.

2. Modello di pianificazione delle attività Excel di Microsoft

tramite Microsoft

Adatto a studenti, insegnanti e project manager, il modello di pianificazione delle attività in Excel organizza le attività e le scadenze in un formato strutturato.

Con questo modello personalizzabile, puoi:

Pianifica e monitora gli incarichi con date di scadenza, livelli di priorità e aggiornamenti sullo stato di completamento

Monitora lo stato di avanzamento senza sforzo grazie alla formattazione automatica che evidenzia le attività scadute

Migliora la gestione del tempo visualizzando gli incarichi in un formato settimanale o mensile

🔑 Ideale per: Studenti e insegnanti alla ricerca di un software gratuito per database per monitorare compiti, progetti e scadenze dei corsi.

3. Modello di tabella oraria settimanale Excel di Microsoft

tramite Microsoft

A differenza di un registro delle presenze generico, il modello di tabella oraria settimanale Excel offre un formato strutturato per monitorare le ore di lavoro giornaliere, gli straordinari e le ore settimanali totali. Ciò garantisce una registrazione accurata che semplifica l'elaborazione delle buste paga.

Questo modello ti aiuta a:

Calcola la retribuzione totale con formule integrate per ore regolari, straordinari e detrazioni

Garantisci l'accuratezza delle buste paga sommando automaticamente le ore lavorate per la fatturazione o l'uso da parte delle risorse umane

Monitora gli straordinari per rispettare le normative sul lavoro

🔑 Ideale per: Professionisti delle risorse umane e liberi professionisti che devono documentare le ore di lavoro per la gestione delle buste paga e la fatturazione.

4. Modello Excel per il monitoraggio commerciale di Microsoft

tramite Microsoft

Invece di affogare nelle congetture, migliora le tue previsioni finanziarie con i calcoli automatici delle entrate e dei profitti totali nel modello Excel Sales Tracker.

Gli strumenti di visualizzazione dei dati integrati aggiungono sostanza alle tue intuizioni con dettagli essenziali sulle spese aziendali.

Questo modello è progettato per:

Identifica i prodotti più venduti con un'analisi intuitiva delle tendenze commerciali

Ottimizza la gestione dell'inventario identificando gli elementi più venduti e quelli a bassa rotazione

Monitora le prestazioni del team valutando i contributi commerciali individuali

🔑 Ideale per: Titolari di attività di e-commerce e venditori online che desiderano monitorare in tempo reale le tendenze commerciali e le transazioni.

📮ClickUp Insight: I risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni indicano che i knowledge worker potrebbero trascorrere quasi 308 ore alla settimana in riunioni in un'organizzazione di 100 persone! Ma se fosse possibile ridurre i tempi delle riunioni? L'area di lavoro unificata di ClickUp riduce drasticamente le riunioni inutili! 💫 Risultati reali: clienti come Trinetix hanno ottenuto una riduzione del 50% delle riunioni centralizzando la documentazione dei progetti, automatizzando i flussi di lavoro e migliorando la visibilità tra i team utilizzando la nostra app per il lavoro che offre tutto ciò di cui hai bisogno. Immagina di recuperare centinaia di ore produttive ogni settimana!

5. Modello Excel per il monitoraggio delle previsioni commerciali di Microsoft

tramite Microsoft

Oltre la metà dei responsabili commerciali (55%) non ha fiducia nell'accuratezza delle previsioni di vendita della propria organizzazione. Spesso si affidano a supposizioni anziché a dati, mettendo a rischio potenziali clienti chiave.

Per risolvere questo problema, utilizza il modello Excel per il monitoraggio delle previsioni di vendita, progettato per un approccio lungimirante. Anziché limitarsi a registrare le vendite passate, ti aiuta a prevedere le prestazioni di vendita future, mantenendo gli obiettivi aziendali in linea con i tuoi obiettivi e migliorando la produttività.

Sfrutta questo modello per:

Confronta le prestazioni effettive con le proiezioni

Definisci obiettivi commerciali realistici basati sulle prestazioni storiche e sulle tendenze stagionali

Modifica le previsioni per adattarti alle mutevoli condizioni aziendali

🔑 Ideale per: Analisti aziendali e pianificatori finanziari che devono prevedere l'andamento delle entrate e fissare obiettivi commerciali.

💡 Suggerimento: se utilizzi spesso lo stesso formato, crea un modello Excel personalizzato e salvalo: in questo modo potrai accedervi rapidamente e riutilizzarlo per progetti futuri, risparmiando tempo e lavoro.

6. Modello di elenco inventario Excel di Microsoft

tramite Microsoft

A differenza di un semplice registro, il modello di elenco inventario Excel evidenzia automaticamente gli elementi in esaurimento e esauriti con la formattazione condizionale. Ciò consente di monitorare l'inventario, evitare carenze e garantire il corretto svolgimento dei processi aziendali.

Utilizza questo modello per:

Migliora la gestione della catena di fornitura monitorando i modelli di utilizzo e i lead time dei fornitori

Riduci le eccedenze e le carenze con avvisi per gli elementi in esaurimento

Categorizza facilmente i prodotti con sezioni integrate per SKU, fornitori e prezzi

🔑 Ideale per: Responsabili di magazzino e titolari di negozi al dettaglio che hanno bisogno di monitorare i livelli delle scorte ed evitare carenze.

👀 Lo sapevi? Ogni anno vengono scartati 163 miliardi di dollari di inventario a causa della scadenza o della sovrapproduzione. Tenere traccia dei livelli delle scorte con un modello di elenco dell'inventario può aiutare a ridurre al minimo gli sprechi e migliorare l'efficienza aziendale.

7. Modello di nota spese Excel di Microsoft

tramite Microsoft

Ti chiedi dove finiscono tutti i soldi della tua azienda? Classificare le spese ti aiuta a individuare i modelli di spesa e a scoprire opportunità di risparmio. Utilizza il modello di report delle spese Excel per monitorare ogni euro e tenere sotto controllo le spese eccessive.

Utilizza questo modello per:

Classifica le spese per reparto, fornitore o tipo di spesa

Migliora la trasparenza finanziaria con analisi chiare e dettagliate delle spese

Genera report di riepilogo/riassunto per analisi finanziarie e preparazione fiscale

🔑 Ideale per: Dipendenti aziendali e team finanziari che devono registrare e rimborsare le spese aziendali.

8. Modello Excel per il budget mensile aziendale di Microsoft

tramite Microsoft

Usa il modello Excel Budget mensile aziendale per gestire le finanze della tua azienda. Fornisce un quadro accurato confrontando le spese effettive con il budget pianificato, aiutandoti a tenere sotto controllo tutte le spese aziendali.

Utilizza questo modello se desideri:

Identifica le opportunità di risparmio analizzando le tendenze di spesa

Adatta le strategie di budget in base alle mutevoli esigenze finanziarie

Pianifica e assegna i fondi impostando limiti mensili di entrate e uscite

🔑 Ideale per: Imprenditori e pianificatori finanziari che necessitano di un metodo strutturato per gestire le entrate e le spese aziendali

9. Modello Sequenza di Excel per progetti di Microsoft

tramite Microsoft

Il modello Sequenza di Excel per progetti mostra chi è responsabile di cosa, aiutando i team a rimanere organizzati e in linea con il progetto.

Personalizza questo modello per:

Visualizza le pianificazioni dei progetti con un layout strutturato in sequenze di quattro settimane

Migliora il monitoraggio dei progetti con attività cardine codificate a colori e indicatori di stato

Semplifica la pianificazione suddividendo progetti complessi in fasi gestibili

🔑 Ideale per: Project manager e team leader che necessitano di una roadmap di project management Excel a breve termine.

10. Modello di report sulle prestazioni di progetto Excel di Microsoft

tramite Microsoft

l'85% dei project manager si sente sopraffatto da progetti frenetici e scadenze strette.

Se è il tuo caso, prova il modello di report sulle prestazioni di progetto di Excel. Tieni traccia delle attività, dei budget e dello stato dei progetti a colpo d'occhio per rimanere organizzato e avere tutto sotto controllo.

Utilizza questo approccio strutturato per:

Identifica i colli di bottiglia dei progetti individuando ritardi e inefficienze

Riepiloga/riassumi lo stato dei progetti con indicatori chiave di prestazione e attività cardine

Genera report per gli stakeholder con un formato professionale e basato sui dati

🔑 Ideale per: Dirigenti e stakeholder che necessitano di un dashboard di progetto per ottenere informazioni basate sui dati relativi allo stato di avanzamento, ai rischi e ai risultati.

11. Modello Excel per pianificazione eventi di Microsoft

tramite Microsoft

il 98% dei professionisti del marketing ha difficoltà a pianificare gli eventi: non lasciare che una cattiva organizzazione rovini i tuoi!

Il modello Excel Event Planner aiuta a monitorare tutto, dalle conferenze aziendali alle celebrazioni personali, mantenendo ogni dettaglio organizzato.

Con questo modello puoi:

Monitora il budget e le spese per rispettare i vincoli finanziari

Garantisci un'esecuzione fluida mantenendo tutti i membri del team allineati con le proprie responsabilità

Rimani organizzato tenendo un elenco dettagliato delle risposte

🔑 Ideale per: Coordinatori di eventi e wedding planner che devono gestire logistica, budget ed elenchi degli ospiti.

12. Modello Excel per elenco delle cose da fare relative a un progetto di Microsoft

tramite Microsoft

Darsi da fare per finire un'attività che hai dimenticato è stressante, vero?

Il modello di elenco delle attività da fare per progetti Excel ti aiuta a monitorare le attività, rispettare le scadenze e visualizzare lo stato di avanzamento con la formattazione condizionale. Rimani organizzato e mantieni il tuo team sulla strada giusta, senza sorprese dell'ultimo minuto!

Utilizza questo modello per:

Monitora continuamente lo stato di avanzamento con aggiornamenti per ogni elemento

Personalizza le categorie delle attività per diversi team o fasi di progetto

Rispetta le scadenze con promemoria automatici per le attività in ritardo

🔑 Ideale per: Professionisti e team orientati alle attività che necessitano di uno strumento di monitoraggio dei progetti per suddividere i dettagli importanti in passaggi concreti.

Leggi anche: Il miglior software di pianificazione delle attività per i task manager

13. Modello Excel Gantt Project Planner di Microsoft

tramite Microsoft

Sei più un tipo visivo? Il modello Excel Gantt Project Planner offre una vista chiara e strutturata delle dipendenze delle attività e delle fasi del progetto. Rimani organizzato, monitora lo stato e fai in modo che il tuo prossimo progetto proceda senza intoppi, senza bisogno di congetture!

Sfrutta questo modello per:

Modifica facilmente le sequenze dei progetti in caso di ritardi o nuove priorità

Gestisci le dipendenze delle attività collegando le attività correlate per un miglior coordinamento

Monitora lo stato di avanzamento nel tempo contrassegnando le percentuali di completamento

🔑 Ideale per: Responsabili di cantiere e sviluppatori di software che necessitano di un modello di grafico di Gantt per suddividere visivamente le fasi e le dipendenze di un progetto.

14. Conto economico Excel di Microsoft

tramite Microsoft

Il modello di conto economico Excel ti aiuta a monitorare le entrate e analizzare i risultati finanziari su un periodo di 12 mesi. Può aiutarti a prendere decisioni informate e a mantenere le finanze aziendali sotto controllo.

Utilizzando questo modello, puoi:

Analizza la redditività dell'azienda monitorando le entrate rispetto alle spese

Confronta i guadagni mensili o annuali per valutare la crescita finanziaria

Calcola automaticamente l'utile netto per valutare le prestazioni finanziarie

🔑 Ideale per: Contabili e titolari di piccole imprese che necessitano di un report finanziario dettagliato su ricavi, costi e redditività.

15. Modello di fattura di servizio Excel di Microsoft

tramite Microsoft

Il modello di fattura di servizio Excel ti consente di personalizzare le fatture con il tuo logo, i tuoi colori e i tuoi font per un tocco professionale. In questo modo il tuo marchio rimane in primo piano, rendendo la tua azienda più memorabile per i client.

Con questo modello puoi:

Calcola automaticamente i totali e le imposte per una fatturazione accurata

Modifica testo, colori e formattazione in base alle tue esigenze

Includi i calcoli fiscali per una fatturazione accurata e la conformità normativa

🔑 Ideale per: Freelance e aziende di servizi per generare fatture professionali per la fatturazione dei client.

Limiti dell'utilizzo di Excel per il business e la finanza

Prima di procedere con la personalizzazione di questi modelli di fogli di calcolo gratuiti, esaminiamo alcuni potenziali ostacoli che potresti incontrare:

Ecco cinque motivi per cui potresti prendere in considerazione delle alternative a Excel:

L'inserimento manuale dei dati aumenta il rischio di errori, con conseguenti report finanziari imprecisi o budget di progetto calcolati in modo errato

La gestione di grandi set di dati rallenta le prestazioni, causa arresti anomali e rende inefficiente il recupero dei dati

Le macro e le formule automatizzano le attività, ma richiedono conoscenze tecniche

La creazione di report e dashboard avanzati richiede un lavoro manuale e non fornisce informazioni in tempo reale

La gestione di processi aziendali avanzati come CRM o ERP richiede un'ampia personalizzazione, a differenza dei software di project management

Jodi Salice, direttore creativo di United Way Suncoast, recensisce ClickUp:

Non potrei mai lodarlo abbastanza. Tra automazione, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp è impossibile sbagliare.

Modelli Excel alternativi per le operazioni aziendali

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato su IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Offre una soluzione in un unico spazio per tutte le tue esigenze di lavoro, garantendoti maggiore flessibilità nella gestione dei dati. Ad esempio, a differenza dei fogli di calcolo tradizionali, la vista Tabella di ClickUp trasforma i dati statici in un database interattivo senza codice.

Trascina e rilascia le attività nella vista Tabella di ClickUp

Puoi organizzare facilmente i dati finanziari, impostare limiti di spesa e monitorare le spese per una contabilità accurata dei progetti. La funzionalità di ordinamento e filtro può aiutarti ad analizzare costi, redditività e previsioni. Inoltre, puoi collegare tra loro spese, fatture e registrazioni per un monitoraggio migliore!

E con i modelli ClickUp, puoi rendere ancora più veloci le tue operazioni aziendali e finanziarie. Eccone alcuni per iniziare:

1. Il modello di piano Business di ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Struttura la tua visione aziendale nel modello di piano Business di ClickUp

Il formato intuitivo del modello di piano Business di ClickUp aiuta le startup e le aziende consolidate a creare un piano professionale e accurato. Definisci chiaramente gli obiettivi, la strategia e i dati finanziari della tua azienda: un piano solido lascia un'impressione duratura!

Utilizza questo modello per:

Organizza sezioni per analisi di mercato, proiezioni finanziarie e obiettivi aziendali

Usa le attività cardine di ClickUp per monitorare ogni fase dell'esecuzione del tuo piano Business

Genera report ed esporta piani aziendali accurati per investitori o partner

🔑 Ideale per: Imprenditori e startup che desiderano creare un piano Business strutturato e pronto per gli investitori.

2. Modello di roadmap strategica aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Delinea gli obiettivi principali e le iniziative chiave nel modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp

Pianificare i tuoi obiettivi generali non dovrebbe richiedere giorni di lavoro. Il modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp ti semplifica il lavoro! Mappa la tua visione, monitora lo stato di avanzamento e assicurati che ogni progetto porti la tua azienda verso un esito positivo.

Questo modello ti aiuta a:

Crea grafici degli obiettivi di crescita, espansione e innovazione

Aggiorna le strategie in base alle priorità senza perdere i dati storici

Utilizza grafici Gantt e sequenze per monitorare le attività cardine

🔑 Ideale per: Dirigenti e team di leadership che mappano la visione a lungo termine dell'azienda, le iniziative e le strategie di crescita.

3. Il modello di budget aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Registra entrate, spese e margini di profitto con il modello di budget aziendale ClickUp

Vuoi tenere sotto controllo il tuo budget? Il modello di budget aziendale ClickUp ti aiuta a spendere in modo oculato, evitare spese eccessive e adeguare i budget in tempo reale. Basta con le congetture!

Approfitta di questo modello per:

Utilizza i dati storici per progettare spese e ricavi futuri

Genera report di budget aggiornati con un clic

Crea budget strutturati per reparti o progetti

🔑 Ideale per: Team finanziari e contabili che gestiscono il budget aziendale, il monitoraggio delle spese e le previsioni finanziarie.

4. Il modello ClickUp Business Launch

Ottieni il modello gratuito Gestisci ogni fase del lancio in modo sistematico con il modello ClickUp Business Launch

Trasforma un'idea in un'azienda pienamente operativa con il modello ClickUp Business Launch. Questo modello pronto all'uso segue un'esecuzione strutturata di tutti i processi aziendali, dalla ricerca di mercato allo sviluppo del prodotto.

Utilizzalo per:

Imposta scadenze per lo sviluppo dei prodotti, il marketing e le operazioni

Misura l'esito positivo attraverso l'analisi e la raccolta di feedback

Distribuisci ruoli e responsabilità tra i team

🔑 Ideale per: Fondatori e product manager che organizzano il processo passo dopo passo per portare sul mercato una nuova attività o un nuovo prodotto.

5. Modello di lavagna online Sequenza del progetto ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Visualizza i tuoi progetti prima dell'esecuzione con il modello di lavagna online Sequenza di ClickUp Project

A differenza dei fogli di calcolo o degli elenchi, il modello di lavagna online Sequenza di ClickUp consente agli utenti di trascinare e rilasciare elementi, contrassegnare dipendenze e modificare le pianificazioni. Riduci le voci manuali e adotta un modo più veloce per aggiornare i tuoi piani aziendali.

Lasciati guidare da questo modello per:

Utilizza una visualizzazione condivisa della lavagna online ClickUp per scambiare idee e modificare i piani

Converti istantaneamente gli elementi della bacheca in attività concrete

Identifica i colli di bottiglia mappando le relazioni tra le attività

🔑 Ideale per: Project manager e team creativi che necessitano di un modo altamente visivo e flessibile per pianificare e monitorare le sequenze dei progetti.

6. Il modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Concentrati sulle metriche dettagliate dei progetti con il modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp

Preferisci griglie strutturate e monitoraggio basato sui dati? Il modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp organizza tutto (attività, scadenze e risorse) in modo che nulla sfugga.

Risparmia tempo con questo modello e:

Categorizza progetti, scadenze e membri del team responsabili

Collega i fogli di calcolo con le dashboard ClickUp per un monitoraggio continuo

Usa le formule per monitorare lo stato dei progetti

🔑 Ideale per: Project manager orientati ai dati che preferiscono un monitoraggio strutturato e tabulare delle attività e dello stato di avanzamento.

👀 Lo sapevi? Il 71% dei project manager che ha adottato metodologie agili ha riscontrato un miglioramento nella consegna dei progetti.

7. Il modello di reportistica di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci approfondimenti e risultati con il modello di reportistica di progetto ClickUp

I project manager possono passare giorni interi a mettere insieme report: che perdita di tempo! Evita il fastidio con il modello di reportistica di progetto ClickUp. Consolida i dati di più progetti in report sullo stato di avanzamento chiari e completi in pochissimo tempo.

Personalizza questo modello per:

Presenta approfondimenti utilizzando grafici e mappe di calore

Imposta report settimanali o mensili senza aggiornamenti manuali

Monitora gli indicatori chiave di prestazione (KPI)

🔑 Ideale per: Valutare la produttività, garantire che i progetti procedano secondo i piani con KPI misurabili.

8. Il modello di monitoraggio della produzione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Impegnati nel monitoraggio in tempo reale dei processi di produzione con il modello di monitoraggio della produzione ClickUp

Concentrati sull'efficienza con il modello di monitoraggio della produzione ClickUp e mantieni i progetti e la produzione in funzione come un meccanismo ben oliato. Monitora lo stato di avanzamento, gestisci le risorse e assicurati che tutte le scadenze vengano rispettate senza caos dell'ultimo minuto.

Segui questo modello per:

Tieni traccia dei flussi di lavoro relativi alla produzione, alla catena di fornitura o alla produzione di contenuti

Ricevi una notifica quando una fase è in ritardo o è stata completata

Collega la produzione alle scorte disponibili per l'evasione degli ordini

🔑 Ideale per: Team di produzione manifatturiera e multimediale che monitorano l'efficienza del flusso di lavoro, le scadenze e il controllo qualità.

9. Modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant

Ottieni modelli gratuiti Fattura le ore di lavoro con informazioni complete nel modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant

Il modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant non è solo un altro strumento di monitoraggio generico: registra le ore fatturabili, tiene traccia dei progetti e aiuta persino con la fatturazione. Meno seccature, più guadagni!

Puoi utilizzare il suo approccio strutturato per:

Monitora il tempo dedicato a ciascun client o progetto

Converti le ore monitorate in fatture professionali

Identifica i contratti di alto valore e ottimizza le tariffe

🔑 Ideale per: Consulenti e liberi professionisti che necessitano di un sistema per registrare le ore fatturabili e seguire tecniche di gestione del tempo .

10. Il modello ClickUp per la gestione delle campagne di marketing

Ottieni modelli gratuiti Utilizza il modello ClickUp per la gestione delle campagne di marketing per l'esecuzione delle strategie di marketing

Soffri il caos delle campagne di marketing? Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp organizza ogni dettaglio. Che si tratti di social media, email o PPC, questo modello mantiene tutto e tutti allineati.

Puoi:

Imposta gli obiettivi della campagna, monitora la spesa pubblicitaria, controlla le metriche delle prestazioni e ottimizza il ROI

Allinea i team di marketing, commerciali e creativi per un'esecuzione senza intoppi

Utilizza i flussi di lavoro per assegnare automaticamente le responsabilità

🔑 Ideale per: Team di marketing che coordinano campagne multicanale, monitorano le prestazioni e ottimizzano il ROI.

11. Modello di report mensile sullo stato aziendale di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Esporta report per investitori, dirigenti o team con il modello di report mensile sullo stato aziendale di ClickUp

Il modello di report mensile sullo stato dell'attività di ClickUp semplifica la pianificazione generale. Hai bisogno di sapere se il marketing ha raggiunto i suoi traguardi o se lo sviluppo dei prodotti è in linea con i tempi previsti? Tieni traccia dell'esecuzione, della produttività e dello stato di avanzamento in un unico posto, senza bisogno di fogli di calcolo sparsi ovunque!

Lavora con questo modello per:

Riepilogare/riassumere le prestazioni aziendali monitorando ricavi, spese e metriche aziendali chiave

Confronta lo stato di avanzamento del mese corrente e di quelli passati per identificare le tendenze

Raccogli informazioni da varie attività di ClickUp in un unico report e automatizza la raccolta dei dati

🔑 Ideale per: I titolari di aziende e i responsabili di reparto generano riepiloghi/riassunti esecutivi sulle prestazioni aziendali e sui risultati mensili chiave.

🧠 Curiosità: Andrew Carnegie padroneggiò la strategia aziendale dell'integrazione verticale molto prima che diventasse una parola d'ordine. Ridusse i costi, aumentò l'efficienza e costruì un impero siderurgico controllando tutto, dalle materie prime alle ferrovie.

12. Il modello di report commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Misura le entrate, le conversioni e i tassi di esito positivo delle trattative con il modello di report commerciale ClickUp

il 40% dei clienti dichiara di cambiare marca a causa della qualità incostante: un dato allarmante! Rimani al passo con i tempi monitorando le preferenze dei consumatori. Monitora le strategie commerciali e le tendenze di mercato con il modello di report commerciale ClickUp. Mantieni i tuoi clienti soddisfatti e fai crescere la tua azienda!

Risparmia tempo con questo modello e:

Analizza quali offerte generano il maggior volume commerciale per identificare i prodotti più performanti

Utilizza le tendenze dei dati per prevedere il volume delle vendite future

Connettiti con ClickUp CRM per gestire la reportistica commerciale

🔑 Ideale per: Responsabili commerciali e analisti che monitorano ricavi, tassi di conversione e prestazioni del team commerciale nel tempo.

13. Il modello di pipeline commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Concentrati sulla gestione dei lead e sull'avanzamento delle trattative con il modello di pipeline commerciale ClickUp

Concludere le trattative è già abbastanza difficile, perché renderlo ancora più difficile con bacheche poco intuitive? Il modello di pipeline commerciale ClickUp ti aiuta a visualizzare i potenziali clienti nel tuo funnel, così saprai esattamente dove concentrare i tuoi sforzi.

Con questo modello strutturato potrai:

Usa le automazioni di ClickUp per impostare promemoria e non perdere mai un affare

Identifica le tendenze e modifica le strategie per migliorare i tassi di chiusura

Analizza come i lead si muovono lungo il funnel

🔑 Ideale per: Team commerciali che gestiscono lead, monitorano lo stato delle trattative e ottimizzano il funnel di vendita.

14. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Gestisci i livelli delle scorte e l'efficienza della catena di fornitura con il modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp

Il modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp mantiene organizzate in un unico posto le relazioni con i fornitori, gli ordini di acquisto e i livelli delle scorte.

Evita i grattacapi della catena di fornitura e utilizza questo modello per:

Monitora i livelli delle scorte per evitare carenze o eccedenze di magazzino

Imposta avvisi di scorte in esaurimento per la gestione dell'inventario

Analizza le prestazioni dei fornitori e le tendenze di acquisto per i report sui fornitori

🔑 Ideale per: Team di gestione degli acquisti e dell'inventario che gestiscono i livelli delle scorte, gli ordini dei fornitori e la logistica della catena di approvvigionamento.

15. Il modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratuito Monitora la tua salute finanziaria con il modello di gestione finanziaria ClickUp

Oltre alla definizione del budget, il modello di gestione finanziaria di ClickUp ti offre una panoramica finanziaria completa: monitora entrate, spese e salute generale dell'azienda in un unico posto!

Questo modello ti consente di:

Genera riepiloghi/riassunti finanziari, automatizza i bilanci e gestisci i rendiconti finanziari

Garantire che i reparti rispettino i limiti di spesa

Tieni i registri finanziari organizzati in un unico posto

🔑 Ideale per: Direttori finanziari e reparti finanziari che supervisionano il flusso di cassa, i conti attivi e passivi e la salute finanziaria dell'azienda.

16. Il modello CRM semplice di ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Gestisci i lead e personalizza i follow-up dei clienti con il modello CRM semplice di ClickUp

Hai bisogno di un modo migliore per gestire le relazioni con i clienti e aumentare la fidelizzazione? Il modello CRM semplice di ClickUp semplifica il monitoraggio delle interazioni, la coltivazione dei lead e la creazione di una base di clienti fedeli con facilità!

Ti consente di:

Analizza le informazioni sui clienti per identificare le tendenze e ottimizzare la gestione delle relazioni

Assicurati che i lead vengano coltivati e convertiti

Centralizza le interazioni con i client e la cronologia

🔑 Ideale per: Team di assistenza clienti e commerciali che gestiscono le relazioni con i clienti, monitorano le interazioni e gestiscono i follow-up.

17. Modello di grafico del flusso di processo ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Ottieni chiarezza sulle strutture del flusso di lavoro con il modello di grafico del flusso di lavoro ClickUp

Alcune cose hanno più senso quando le vedi. Il modello di grafico del flusso di lavoro ClickUp ti consente di mappare flussi di lavoro, procedure operative standard e processi aziendali in un formato chiaro e visivo: non dovrai più indovinare il passaggio successivo!

Questo modello è progettato per:

Crea diagrammi di flusso per la gestione dei processi aziendali

Sviluppa flussi di lavoro ripetibili e scalabili per i team

Individua le inefficienze nei processi operativi

🔑 Ideale per: Analisti aziendali e team operativi che progettano flussi di lavoro, automazioni di processi e procedure operative standard.

18. Modello ClickUp per obiettivi aziendali e OKR

Ottieni il modello gratuito Perfeziona gli obiettivi in base alle tendenze delle prestazioni con il modello Obiettivi aziendali e OKR di ClickUp

Hai obiettivi aziendali ambiziosi? Trasformali in stati di avanzamento misurabili e tracciabili con il modello Obiettivi aziendali e OKR di ClickUp. Meno chiacchiere, più risultati!

Con questo modello puoi:

Definisci obiettivi aziendali chiari con indicatori chiave di prestazione (KPI) per i team

Allinea i team alla visione aziendale in modo che ogni reparto lavori per obiettivi unificati

Utilizza i dashboard ClickUp e monitora i tassi di raggiungimento degli OKR

🔑 Ideale per: Team HR e di leadership che monitorano gli obiettivi e allineano gli obiettivi aziendali con risultati chiave misurabili.

19. Il modello di piano di comunicazione ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Previeni le incomprensioni con il modello di piano di comunicazione ClickUp

Progettato per la comunicazione interna ed esterna, il modello di piano di comunicazione ClickUp ti aiuta a strutturare la messaggistica a livello aziendale, mantenere allineati i team e garantire che nulla vada perso nella traduzione.

Utilizzando questo modello, puoi:

Definisci la messaggistica per i team e le parti interessate per una comunicazione più fluida

Tieni traccia di email, riunioni e lavoro richiesto per le pubbliche relazioni con canali organizzati

Valuta i tassi di risposta, migliora la messaggistica e aumenta il coinvolgimento

🔑 Ideale per: team di PR e responsabili della comunicazione interna che garantiscono messaggi chiari e coerenti tra tutte le parti interessate.

20. Il modello di gestione delle riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Registra le decisioni chiave delle riunioni con il modello di gestione delle riunioni ClickUp

Le riunioni spesso possono girare a vuoto senza risultati chiari. Il modello di gestione delle riunioni ClickUp mantiene le discussioni concentrate, orientate all'azione e produttive, perché a nessuno piacciono le riunioni che avrebbero potuto essere sostituite da un'email!

Questo modello ti aiuta a:

Imposta programmi, obiettivi e punti di discussione chiari per pianificare e strutturare le riunioni

Trasforma le note delle riunioni in follow-up concreti e assegna subito le attività

Riduci le assenze con notifiche programmate

🔑 Ideale per: Team leader e dirigenti che organizzano riunioni strutturate con programmi, elementi da trattare e follow-up.

Ottimizza la tua attività con ClickUp: dalla definizione del budget al monitoraggio dei progetti e oltre

I modelli Excel sono ottimi per organizzare le operazioni aziendali, ma ammettiamolo: possono sembrare introversi. Non importa quanto siano raffinati, spesso rimangono isolati, lontani dal flusso di lavoro, dagli strumenti di collaborazione e dal project management.

Entra in ClickUp! È come dare una vita sociale ai tuoi fogli di calcolo. ClickUp integra modelli con la gestione delle attività, la collaborazione in team e molto altro, tutto in un unico posto. Con la condivisione dei file e l'automazione integrate, i tuoi fogli di calcolo diventano parte di un potente sistema che semplifica le operazioni e le finanze senza sforzo.

Sei pronto a migliorare il tuo lavoro? Registrati per un account ClickUp gratuito e unisci i tuoi processi aziendali con stile!