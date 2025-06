Modelli gratuiti di tabelle orarie per avvocati per un monitoraggio efficiente del tempo legale

Ti capita mai di sentire che la tua giornata scompare tra udienze in tribunale, chiamate dei client e scartoffie infinite? Nel mondo legale, ogni minuto conta, letteralmente. Ma il monitoraggio delle ore fatturabili non dovrebbe sembrare un altro caso da discutere.

Un modello di tabella oraria per avvocati ben progettato può aiutarti a registrare il tempo in modo accurato, semplificare la fatturazione e persino ottimizzare la gestione delle ferie. Invece di affannarti a ricostruire le ore lavorate alla fine della settimana, avrai un registro chiaro e organizzato, pronto per fatturare i clienti e tenere sotto controllo il tuo carico di lavoro.

Scopri questi oltre 15 modelli gratuiti per aiutare te (o il tuo studio) a monitorare il tempo, fatturare in modo più intelligente e concentrarti sulle cause vincenti, invece che sulle scartoffie.

📌 Lo sapevi? Gli avvocati dedicano circa il 63% del loro tempo ad attività non fatturabili , come attività amministrative, riunioni e ricerche. Un modello di tabella oraria intelligente può aiutarti a recuperare quel tempo e a concentrarti maggiormente sul lavoro fatturabile per i tuoi clienti.

15 modelli gratuiti di tabelle orarie per avvocati

Non sarebbe fantastico poter organizzare tutto senza dover passare da fogli di calcolo, tabelle orarie, email e chat?

La risposta è ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Risolve questo problema riunendo progetti, conoscenze e chat in un'unica piattaforma, alimentata dall'IA più coesa al mondo.

ClickUp per studi legali semplifica il monitoraggio del tempo, l'esportazione dei registri e la fatturazione. Raccoglie i lead, unisce le fatture e organizza senza sforzo ogni dettaglio del caso. Dai moduli di registrazione dei client alle note sui casi, tiene tutto in un unico posto, così puoi concentrarti sulla vittoria, senza affogare nelle scartoffie!

Ecco 15 modelli gratuiti di tabelle orarie per avvocati per monitorare le ore fatturabili, gestire i casi e semplificare il flusso di lavoro! ⚖️

1. Modello ClickUp per il monitoraggio del tempo degli avvocati

Gestisci la tua attività legale con elenchi di casi organizzati, monitoraggio del tempo e promemoria delle scadenze, tutto in un unico posto con il modello di monitoraggio del tempo per avvocati di ClickUp

Il modello di monitoraggio del tempo per avvocati di ClickUp aiuta gli studi legali ad affrontare la sfida più urgente: tenere registri precisi delle ore fatturabili mentre si gestiscono più casi e scadenze.

Questo modello semplifica il monitoraggio del tempo fornendoti un hub centrale per:

Imposta promemoria automatici per le tabelle orarie degli avvocati, assicurandoti che nessuna ora fatturabile venga trascurata

Crea campi personalizzati per monitorare i dettagli dei casi, le informazioni sui client e le tariffe di fatturazione in un'unica vista organizzata

Monitora le ore di lavoro degli avvocati con strumenti di organizzazione delle attività che ordinano il tempo per tipo di caso, data di priorità e altro ancora

Integra il monitoraggio del tempo con le funzionalità/funzioni di project management per impostare date di scadenza, ricevere avvisi di dipendenza e monitorare ogni scadenza

Guarda questo video per scoprire il meglio di 𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗲𝗮𝗺’𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲! ⏰

Ideale per: Studi legali e team legali che desiderano gestire con precisione il monitoraggio del tempo e semplificare la gestione dei casi.

2. Modello ClickUp per il monitoraggio e la fatturazione dei casi legali

Tieni traccia dei casi, gestisci la fatturazione e aumenta l'efficienza con il modello di monitoraggio dei casi legali e fatturazione di ClickUp

Hai bisogno di un modo migliore per monitorare le ore fatturabili e i dettagli dei casi? Il modello ClickUp per il monitoraggio dei casi legali e la fatturazione può aiutarti a organizzare le tue attività quotidiane. In qualità di avvocato, puoi monitorare tutto, dalle udienze in tribunale alle riunioni con i clienti, in un unico posto, senza perdere un minuto di tempo fatturabile.

Ecco cosa rende utile questo modello:

Crea profili dei casi con dettagli chiave come numeri di caso, informazioni sui client e date, strutturati in modo chiaro per un accesso rapido

Registra le ore fatturabili con l'inserimento manuale o incrementi di tempo predefiniti per semplificare la fatturazione

Rimani sincronizzato con il tuo team utilizzando campi personalizzati e aggiornamenti di stato in tempo reale

Gestisci le sequenze ed evita conflitti di pianificazione con modelli di fogli presenze, calendari e grafici Gantt

3. Modello di monitoraggio dei casi legali ClickUp

Tieni organizzati i tuoi casi legali e monitora le ore fatturabili con il modello di monitoraggio dei casi legali di ClickUp

Gestire più casi mentre si monitorano le ore fatturabili può sembrare come destreggiarsi con torce infuocate. Il modello di monitoraggio dei casi legali di ClickUp mette ordine nel caos fornendoti un hub centrale per la gestione dei casi e le voci relative al tempo.

Questo modello aiuta gli studi legali a tenere sotto controllo i propri casi e la fatturazione grazie alle seguenti funzionalità/funzioni chiave:

Monitoraggio dello stato integrato per monitorare l'avanzamento dei casi dall'accettazione del client alla fatturazione finale, assicurandoti di non perdere mai aggiornamenti importanti

Campi personalizzati per registrare le ore lavorate e monitorare le spese, semplificando la generazione di fatture accurate e report sui casi

Integrazione con il calendario per pianificare e monitorare le riunioni con i client, le date delle udienze e le scadenze per il deposito dei documenti, tutto in un unico posto

Integrazioni con app per tabelle orarie che importano automaticamente i dati relativi alle ore fatturabili, eliminando la necessità di inserire manualmente le voci

Ideale per: studi legali e avvocati che desiderano gestire i casi in modo efficiente garantendo al contempo un monitoraggio accurato del tempo e della fatturazione.

💡Suggerimento: registra il tempo nel sistema utilizzando le funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp. Contrassegna il tempo fatturabile e non fatturabile ed esporta report dettagliati per una fatturazione semplice e accurata!

4. Modello ClickUp per la gestione dei clienti legali

Mantieni organizzata la tua attività legale con il modello di gestione dei clienti legali di ClickUp, il tuo hub centrale per il monitoraggio dei casi e le informazioni sui clienti

Il modello ClickUp per la gestione dei clienti legali aiuta gli studi legali a monitorare i casi e gestire le scadenze, migliorando al contempo l'esperienza dei propri clienti.

Ecco cosa distingue questo modello:

Otto stati personalizzati aiutano a monitorare ogni caso in tempo reale, da "Aperto" a "Con il client"

I campi personalizzati per i dettagli del caso, le ore lavorate e le informazioni sul pagamento garantiscono una fatturazione più accurata

Le diverse viste (Elenco, Calendario e Grafico) offrono modalità flessibili per monitorare lo stato dei casi e le scadenze

I modelli di liste di controllo pronti all'uso semplificano le attività di routine e mantengono tutti allineati sui processi

Ideale per: studi legali, consulenti legali e team legali interni che devono organizzare le questioni dei clienti e gestire le scadenze dei casi. Tieni traccia delle ore fatturabili con i modelli di tabella oraria e semplifica il lavoro legale.

5. Modello di project management legale ClickUp

Ottieni un sistema strutturato per organizzare le attività, gestire le scadenze e coordinare il lavoro richiesto al team su diverse questioni legali con il modello di project management legale di ClickUp

Il modello di project management legale ClickUp aiuta gli studi legali a monitorare con precisione casi e progetti complessi.

Il modello si distingue per queste potenti funzionalità/funzioni:

Stati personalizzati per contrassegnare le attività come Completata, Nuova, A rischio o In corso, fornendo una chiara visibilità su ogni attività fatturabile

Software di monitoraggio del tempo integrato che si integra con il processo di fatturazione per mantenere registrazioni accurate delle voci del grafico delle ore fatturabili

Campi personalizzati per monitorare i dettagli chiave del progetto come costo stimato, ID progetto, livello di complessità e criteri di esito positivo

Strumenti di project management, inclusi grafici di Gantt per la pianificazione delle sequenze temporali, dashboard per il monitoraggio dello stato di avanzamento e monitoraggio nativo del tempo per il monitoraggio delle ore di lavoro

Ideale per: Studi legali e uffici legali che desiderano standardizzare il proprio approccio al project management e migliorare l'accuratezza del monitoraggio del tempo.

6. Modello di monitoraggio del tempo per ClickUp Consultant

Tieni traccia delle ore fatturabili e gestisci i progetti dei client in modo efficiente con il modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant

Il modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant garantisce incrementi di fatturazione precisi, aiutandoti a monitorare senza sforzo il tempo dedicato a più progetti. Ti consente di rimanere organizzato e mantenere registrazioni accurate senza il fastidio del monitoraggio manuale.

Ecco cosa rende questo modello particolarmente utile:

Timer integrati che si collegano direttamente alle attività, consentendo di monitorare il tempo mentre si lavora e ridurre al minimo gli errori umani nella registrazione delle ore

Viste personalizzate che suddividono le voci temporali per attività, data o membro del team, facilitando l'analisi di come vengono impiegate le ore di lavoro

Impostazioni delle tariffe di fatturazione che generano fatture in base al tempo monitorato, semplificando la fatturazione e la reportistica dei client

Filtri rapidi che separano le attività fatturabili da quelle non fatturabili, mantenendo l'attenzione sul lavoro che genera entrate

Ideale per: consulenti indipendenti e società di consulenza che hanno bisogno di monitorare le ore fatturabili per più clienti gestendo al contempo i flussi di lavoro dei progetti in un unico posto

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

7. Modello di tabella oraria per servizi ClickUp

Tieni traccia delle ore fatturabili e gestisci le attività legali in modo efficiente con il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp

Con il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp, gli studi legali possono monitorare facilmente le ore fatturabili e semplificare la gestione del tempo. Integrato con il sistema di gestione delle attività ClickUp, offre un'unica piattaforma per registrare le ore, monitorare il lavoro legale e semplificare la fatturazione.

Ecco cosa rende questo modello particolarmente utile per i professionisti legali:

Imposta i campi del nome del client e crea visualizzazioni personalizzate filtrate per avvocato, intervallo di date o tipo di questione per identificare rapidamente i modelli di fatturazione

Aggiungi descrizioni dettagliate del lavoro svolto in ogni voce temporale, garantendo registrazioni chiare per la fatturazione ai client

Monitora il tempo sui dispositivi mobili mentre sei in tribunale o in riunione con i client, registrando ogni minuto fatturabile del tempo effettivo

Genera report filtrati e mantieni una traccia di controllo completa di tutte le voci temporali per una trasparenza totale

Ideale per: Studi legali e professionisti che necessitano di un sistema organizzato per monitorare le ore fatturabili, gestire l'allocazione del tempo dedicato ai casi e semplificare la fatturazione ai client.

8. Modello di registro del personale ClickUp

Mostra l'organizzazione del team e le capacità di allineamento delle risorse con il modello di roster del personale ClickUp

Il modello di registro del personale ClickUp aiuta gli studi legali a organizzare l'intero team in un unico hub centrale. Semplifica il lavoro amministrativo tenendo traccia dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità di tutti.

Ecco cosa puoi fare con questo modello:

Crea ruoli e set di competenze personalizzati per ciascun membro del team, assicurandoti che lavorino in modo efficace nelle posizioni designate, dai paralegali ai senior partner

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle attività con stati personalizzati, archiviando dettagli chiave come la retribuzione annuale e il background formativo in campi personalizzati

Utilizza la vista Riepilogo/Riassunto per ottenere una panoramica rapida della struttura del tuo team e identificare eventuali lacune nei ruoli o nelle competenze

Visualizza una descrizione chiara e concisa delle competenze di ciascun membro del personale e i dettagli relativi alla retribuzione per una migliore pianificazione della forza lavoro

Ideale per: Responsabili di studi legali e dipartimenti delle risorse umane alla ricerca di un software efficiente per il monitoraggio del tempo legale, per semplificare la gestione del personale e migliorare la produttività.

9. Modello di sequenza compilabile ClickUp

Mappa le sequenze dei tuoi casi e monitora le scadenze con il modello di sequenza compilabile ClickUp

Hai bisogno di un modo più semplice per gestire le sequenze temporali dei casi e mantenere il tuo studio legale in carreggiata? Il modello di sequenza temporale compilabile di ClickUp aiuta i team legali a visualizzare le scadenze, organizzare le attività e stare al passo con le date importanti. Dì addio all'inserimento manuale dei dati: questo modello aggiorna lo stato di avanzamento del progetto in tempo reale.

Ecco cosa rende questo modello perfetto per il monitoraggio del lavoro legale:

Opzioni di stato personalizzabili come "Bloccato", "Completato", "In corso", "In revisione" e "Da fare" ti aiutano a monitorare lo stato di ogni caso

Diverse visualizzazioni, inclusi layout mensili, settimanali e annuali, consentono di ingrandire le attività quotidiane o pianificare strategie a lungo termine per i casi

Le barre della sequenza temporale si aggiornano automaticamente man mano che procedi, offrendoti una visione immediata dello stato di completamento del caso

Il software integrato per il monitoraggio del tempo legale ti aiuta a creare un modello di ore fatturabili in grado di calcolare automaticamente i tuoi addebiti

Ideale per: Professionisti legali che gestiscono più casi, monitorano le ore fatturabili e garantiscono che nessuna scadenza giudiziaria o data di deposito venga trascurata.

10. Modello di monitoraggio del tempo orario ClickUp

Rendi la registrazione delle ore fatturabili un gioco da ragazzi, mantenendo le attività non fatturabili ben organizzate con il modello di monitoraggio del tempo orario ClickUp

Il modello di monitoraggio orario di ClickUp aiuta gli studi legali e i singoli avvocati a monitorare il tempo in modo preciso e semplice. Questo modello di tabella oraria per avvocati pronto all'uso organizza tutte le voci relative al tempo, le informazioni sui clienti e i dettagli dei casi in un'unica area di lavoro.

Ecco cosa distingue questo modello:

Timer integrato per monitorare il tempo mentre lavori su diversi casi, oltre a opzioni di inserimento manuale delle voci per registrare le ore dopo il fatto

Campi personalizzati per tariffe orarie, nomi dei clienti e servizi legali specifici: perfetti per fatturazione e reportistica dettagliate

Funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale per garantire la sincronizzazione di tutto il team legale sulle voci relative al tempo e sullo stato dei casi

Report automatici che mostrano esattamente dove vengono impiegate le ore, aiutandoti a individuare i modelli di produttività

Ideale per: Professionisti indipendenti, piccoli studi legali e uffici legali di grandi organizzazioni che hanno bisogno di monitorare il tempo dedicato a più casi e client, mantenendo registrazioni dettagliate per la fatturazione e la conformità.

🧠 Curiosità: L'ora fatturabile è stata inventata nel 1913, ma non ha dominato i prezzi legali fino agli anni '70! Prima di allora, gli avvocati applicavano per lo più tariffe fisse stabilite dalla legge statale, fino all'approvazione delle tariffe di contingenza da parte dell'ABA nel 1908.

11. Modello di allocazione del tempo ClickUp

Analizza le ore di lavoro per client, tipo di caso o attività: ottieni informazioni dettagliate, individua modelli e aumenta la tua efficienza senza sforzo con il modello di allocazione del tempo di ClickUp

Il modello di allocazione del tempo di ClickUp aiuta i professionisti legali a monitorare e gestire il proprio tempo con precisione. Questo modello di monitoraggio del tempo per avvocati organizza le ore fatturabili, le riunioni con i clienti, le udienze in tribunale e le attività amministrative in un unico posto.

Ecco cosa rende questo modello particolarmente utile per gli avvocati:

Tieni traccia del tempo in diverse viste che corrispondono al tuo flusso di lavoro: visualizza le ore in elenchi, calendari o sequenze per capire dove concentri la tua attenzione

Imposta le priorità delle attività in base all'urgenza, aiutandoti a concentrarti prima sul lavoro critico dei client e sulle scadenze del tribunale

Monitora il tempo dedicato a ciascuna pratica con strumenti di monitoraggio integrati che semplificano la registrazione delle ore fatturabili mentre lavori

Condividi gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e collabora con il tuo team legale assegnando attività e seguendo lo stato dei progetti in tempo reale

Ideale per: Professionisti legali che desiderano massimizzare le ore fatturabili mantenendo una gestione organizzata dei casi e il coordinamento del team.

12. Modello di analisi del tempo ClickUp

Monitora, analizza e ottimizza il tempo dedicato alle attività del tuo studio legale con il modello di analisi del tempo di ClickUp

Il modello di analisi del tempo di ClickUp aiuta i team legali a monitorare e misurare come gli avvocati e il personale trascorrono le loro ore di lavoro. Suddividendo le attività e monitorando l'allocazione del tempo, questo modello fornisce dati concreti per individuare i colli di bottiglia e perfezionare i processi.

Ecco cosa rende questo modello particolarmente utile per i team legali:

Categorizza il lavoro legale e monitora lo stato di avanzamento dei casi con stati e campi personalizzati

Visualizza l'utilizzo del tempo con dashboard per assegnare gli avvocati alle attività in modo efficace

Accedi a cinque viste ClickUp esclusive (Modulo tempo di inattività, Problemi relativi al tempo di inattività, Stato delle azioni, Guida introduttiva ed Elenco dei tempi di inattività) per mantenere le informazioni organizzate e facilmente accessibili

Ideale per: Studi legali e team di professionisti legali che desiderano analizzare l'allocazione del tempo e migliorare l'efficienza operativa.

13. Modello di pianificazione della gestione del tempo ClickUp

Pianifica le tue ore giornaliere e monitora lo stato delle attività con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp organizza la tua routine lavorativa quotidiana aiutandoti a organizzare le attività per ora e a monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività.

Ecco cosa distingue questo modello:

Crea un programma giornaliero personalizzato con aggiornamenti di stato come "Presente", "Assente" e "Da fare" per monitorare lo stato delle attività e la disponibilità del team

Aggiungi campi personalizzati specifici per il monitoraggio degli incarichi del "Manager" e dei "Risultati richiesti" per garantire una chiara responsabilità

Imposta più visualizzazioni, tra cui "Flusso di lavoro giornaliero", "Stato attività" e "Guida introduttiva" per monitorare il tuo programma da diverse angolazioni

Rispetta le scadenze con il monitoraggio del tempo integrato, gli avvisi di dipendenza e le notifiche via email

Ideale per: Uffici legali che desiderano mappare gli orari degli avvocati e rimanere concentrati su ciò che conta.

14. Modello di tabella oraria giornaliera, settimanale e mensile per avvocati in Excel/Fogli Google di Mycase

tramite Mycase

Esplora una serie di pratici modelli per il monitoraggio del tempo degli avvocati di Mycase in formato foglio di calcolo Excel e Fogli Google che aiutano gli studi legali a registrare con precisione le ore fatturabili e a rimanere organizzati.

Questi modelli sono disponibili in versioni giornaliere, settimanali e mensili per soddisfare diverse esigenze di monitoraggio del tempo. Ogni modello include formule integrate che calcolano automaticamente i totali, aiutandoti a evitare errori di calcolo manuali.

Le funzionalità/funzioni chiave di questi modelli includono:

Campi integrati per numeri di pratica, nomi dei client, codici attività e descrizioni dettagliate

Calcolo automatico dei totali di riga in base alla tariffa oraria e alle voci relative al tempo

Modelli multipli per il monitoraggio del tempo: giornalieri per il monitoraggio in tempo reale, settimanali per la gestione delle attività su più giorni e mensili per la supervisione di progetti a lungo termine

Facili opzioni di personalizzazione che preservano le formule di calcolo fondamentali

Ideale per: Avvocati indipendenti, piccoli studi legali e professionisti legali che necessitano di un modo semplice per monitorare le ore fatturabili e generare fatture accurate per i propri client.

15. Modello di tabella oraria bisettimanale per avvocati in formato PDF/Word di Time Doctor

tramite Time Doctor

La natura esigente del campo legale richiede che venga tenuto un registro preciso delle ore di lavoro. Questo modello gratuito di tabella oraria bisettimanale per avvocati di Time Doctor ti aiuta a monitorare il tempo fatturabile su periodi di due settimane, offrendoti un quadro chiaro della tua produttività e dei tuoi guadagni.

Funzionalità/funzioni chiave del modello:

Le formule integrate calcolano le ore totali lavorate e i potenziali guadagni per ogni settimana e periodo bisettimanale, riducendo i calcoli manuali

Campi dedicati alle descrizioni delle attività e ai dettagli dei client aiutano a organizzare il lavoro per argomento e garantiscono una fatturazione accurata

Layout strutturato su due settimane con sezioni separate per ogni giorno per registrare facilmente gli orari di inizio, di fine e le pause

Le celle preformattate mantengono un formato coerente delle voci temporali in tutto il team

Ideale per: Avvocati indipendenti, piccoli studi legali e professionisti legali che desiderano migliorare il monitoraggio del tempo senza passare immediatamente a un software automatizzato.

Cosa sono i modelli di tabella oraria per avvocati?

I modelli di tabella oraria per avvocati sono documenti strutturati progettati per aiutare i professionisti legali a monitorare con precisione il tempo dedicato al lavoro dei client e garantire una fatturazione accurata.

Questi modelli eliminano il fastidio dell'inserimento manuale dei dati, riducendo gli errori e risparmiando tempo. Che si tratti di registrare il tempo fatturabile o non fatturabile, l'utilizzo di modelli di tabella oraria garantisce una registrazione chiara del lavoro.

👀 Lo sapevate? Le attività amministrative occupano una parte significativa del tempo degli avvocati: secondo alcuni rapporti, gli avvocati dei piccoli studi legali dedicano solo il 56% del loro tempo all'attività legale.

Per chi desidera migliorare l'efficienza, le tabelle orarie automatizzate offrono un'alternativa più intelligente. Riducono il carico di lavoro amministrativo e migliorano la precisione.

Abbinandoli a consigli sulla gestione del tempo, gli avvocati possono ottimizzare la produttività, rispettare le scadenze e giustificare la propria tariffa oraria con documenti legali ben documentati.

Cosa rende un buon modello di tabella oraria per avvocati?

Un modello di tabella oraria ben strutturato è uno strumento affidabile che ti consente di monitorare con facilità le ore fatturabili e le attività.

Ma cosa distingue un modello accettabile da uno che può davvero aiutare i professionisti legali a lavorare in modo più efficiente? Ecco cosa devi cercare:

Informazioni di base importanti: Il modello deve contenere campi specifici per la data, il nome dell'avvocato e i dettagli dello studio legale nella parte superiore. Ciò garantisce chiarezza su chi ha fatto cosa e quando, semplificando la fatturazione accurata

Monitoraggio del tempo che funziona: I migliori modelli di registro delle ore suddividono il tempo in incrementi di sei minuti (0,1 ore). Questa configurazione consente un monitoraggio preciso del tempo e fornisce un modo strutturato per registrare tutto, dalle chiamate rapide ai client alle lunghe revisioni di documenti

Descrizioni delle attività che raccontano tutta la storia: I modelli di pianificazione del lavoro efficaci includono spazio per note dettagliate su ciò che è stato effettivamente fatto. Invece di voci vaghe come "ricerca", è possibile specificare "ricerca di casi precedenti per la controversia contrattuale Johnson"

Organizzazione dei clienti e dei casi: i modelli devono includere campi dedicati ai nomi dei clienti e ai numeri dei casi. Questa struttura riduce al minimo le attività amministrative e aiuta a classificare le ore fatturabili per progetto

Monitoraggio delle tariffe per una maggiore chiarezza nella fatturazione: includi campi per annotare diverse tariffe di fatturazione: oraria, forfettaria o a percentuale. Ciò semplifica la preparazione delle fatture e supporta l'analisi della forza lavoro lungo tutta la linea

🧠 Curiosità: Il software di monitoraggio passivo del tempo aiuta gli avvocati a fatturare 64 ore in più all'anno, pari a 22.425 dollari in più per avvocato.

Fai lavorare il tempo per te con ClickUp

La gestione delle ore fatturabili non dovrebbe essere un peso che distoglie dal lavoro legale vero e proprio. Con i modelli di tabella oraria per avvocati adeguati, puoi dedicare più tempo alla difesa dei tuoi client e meno tempo al lavoro amministrativo.

Un modello solido ti aiuta a monitorare le ore con precisione, a rimanere organizzato e a garantire che ogni minuto fatturabile sia contabilizzato. Scegli quello più adatto al tuo flusso di lavoro, personalizzalo in base alle esigenze del tuo studio e sviluppa buone abitudini di monitoraggio del tempo.

Ricorda, registrazioni accurate dei tempi non solo migliorano la fatturazione, ma rafforzano anche la fiducia dei client, ottimizzano il flusso di cassa e ti forniscono informazioni utili per ottimizzare il personale, i prezzi e l'efficienza.

Sei pronto a migliorare il monitoraggio del tempo? Rimani organizzato, aumenta la produttività e fai in modo che le ore fatturabili lavorino per te. Iscriviti oggi stesso a ClickUp !