Modelli gratuiti per l'ordinamento delle schede per la ricerca UX e l'organizzazione

Perché alcuni siti web sembrano intuitivi mentre altri ti costringono a cercare informazioni di base? La risposta spesso sta nell'architettura delle informazioni. E il card sorting è uno dei modi migliori per realizzarla correttamente.

Questo metodo di ricerca UX mostra come gli utenti reali raggruppano ed etichettano naturalmente i contenuti, aiutandoti a costruire una navigazione che abbia davvero senso.

Ma ecco il problema: senza un sistema solido, l'ordinamento delle schede può diventare rapidamente caotico, con note adesive ovunque e intuizioni perse nella traduzione. È qui che i modelli sono un vero salvagente. Un modello di ordinamento delle schede audio mantiene la sessione organizzata, i risultati chiari e i passaggi successivi inequivocabili.

Di seguito sono riportati alcuni dei migliori modelli gratuiti per mantenere la tua ricerca UX sulla strada giusta e il tuo team allineato.

I modelli di ordinamento delle schede eliminano le congetture dall'organizzazione dei contenuti. Sono strutture già pronte che aiutano i team UX a capire rapidamente come gli utenti raggruppano naturalmente le informazioni, che si tratti del menu di un sito web, del layout di un'app o del flusso di navigazione generale.

Invece di partire da zero, questi modelli ti offrono una struttura chiara: schede digitali per i contenuti, spazi per le categorie (predefiniti o vuoti), istruzioni dettagliate per i partecipanti e spazio per documentare il modo in cui le persone ordinano gli elementi.

I modelli di ordinamento delle schede supportano tre tipi di metodi di ordinamento nella ricerca UX:

Un modello di scheda di classificazione efficace è un modo rapido e incentrato sull'utente per raccogliere feedback, individuare modelli e creare esperienze digitali intuitive che abbiano davvero senso per i tuoi utenti.

Ecco cosa cercare quando selezioni un modello:

👀 Lo sapevi? L'ordinamento ibrido delle schede ti offre il meglio di entrambi i mondi , letteralmente. Inizia consentendo agli utenti di raggruppare liberamente i contenuti (ordinamento aperto) e poi verifica quanto questi siano allineati con le categorie predefinite (ordinamento chiuso). Questa potente combinazione aiuta i team UX a scoprire le aspettative degli utenti e a convalidare le decisioni di progettazione, portando a strutture di contenuti di facile comprensione.

Questa raccolta di modelli selezionati con cura da ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, renderà le tue sessioni di ordinamento delle schede più organizzate, ricche di informazioni e orientate all'utente. Sarai in grado di organizzare i contenuti più rapidamente, collaborare in modo più intelligente e progettare con sicurezza, senza i soliti grattacapi legati alla configurazione.

Il modello di ordinamento delle schede ClickUp è la tua arma segreta per trasformare contenuti caotici in una struttura cristallina.

Dimentica i foglietti adesivi e i fogli di calcolo sparsi ovunque: questo modello ti offre schede digitali, categorie pronte per essere ordinate e un'interfaccia drag-and-drop che semplifica l'esecuzione delle sessioni di ordinamento delle schede.

Che tu stia scoprendo come gli utenti raggruppano le informazioni (ordinamento aperto) o testando la struttura del tuo sito (ordinamento chiuso), questo modello mantiene tutto ordinato, visivo e facile da collaborare.

È perfetto per i team che vogliono smettere di tirare a indovinare e iniziare a progettare sulla base delle informazioni sugli utenti.

Utilizza questo modello per:

Se gli utenti cliccano in cerchio per trovare informazioni di base, hai un problema con la mappa del sito. Il modello di mappa del sito ClickUp rende la risoluzione dei problemi fondamentali semplice e intuitiva.

Questo modello offre uno spazio visivo drag-and-drop per mappare la struttura del tuo sito: pagine, sottopagine, categorie specifiche e tutto ciò che sta in mezzo. È il modo più veloce per pianificare una navigazione intuitiva e garantire che i tuoi contenuti fluiscano in modo logico per gli utenti.

Che tu stia lanciando un nuovo sito web o rinnovando uno esistente, questo modello ti aiuta a visualizzare come ogni pagina è connessa, mantenendo il tuo team allineato fin dall'inizio.

Questo modello ti consente di:

Niente fa deragliare un progetto creativo più velocemente di un brief vago. Quando gli obiettivi sono confusi e le aspettative sono sparse, è solo questione di tempo prima che inizi il ping-pong delle revisioni. Il modello di lavagna online ClickUp Design Brief ti aiuta a mettere le cose in chiaro fin dal primo giorno.

È il tuo centro di comando visivo per avviare progetti di design con chiarezza e collaborazione. Consideralo come una lavagna online dove puoi mappare gli obiettivi, definire il tuo pubblico, impostare sequenze temporali e mettere tutti sulla stessa pagina, letteralmente.

Con tutto organizzato in un unico posto, il tuo team può concentrarsi sulla creazione, senza perdere tempo a cercare informazioni mancanti.

Utilizza questo modello per:

🔑 Ideale per : team UX, designer e project manager che desiderano avviare i progetti in modo più fluido e ridurre al minimo i momenti "Oh, ci è sfuggito".

Il caos dei contenuti si crea silenziosamente. Un giorno hai solo qualche post sul blog e improvvisamente ti ritrovi a destreggiarti tra landing page, campagne email, post sui social e testi di prodotto, senza una strategia chiara.

Il modello di lavagna online ClickUp Content Matrix ti aiuta a mettere ordine nel caos.

Con il suo layout a griglia visiva, questo modello wireframe semplifica l'organizzazione dei tipi di contenuto, abbinandoli ai percorsi degli utenti e allineandoli agli obiettivi aziendali. Non è solo un foglio di calcolo, ma uno spazio collaborativo in cui tutto il tuo team può vedere come i contenuti si collegano tra piattaforme e funnel.

Che tu stia pianificando una riorganizzazione del sito web o mappando il lancio di un nuovo prodotto, questo modello garantisce che ogni contenuto sia mirato e allineato.

Questo modello ti consente di:

Ogni prodotto ha una storia, ma il tuo utente è l'eroe di quella storia? Il modello Mappa del percorso del cliente di ClickUp ti aiuta a metterti nei panni dei tuoi utenti e a seguire il loro percorso da visitatori curiosi a clienti fedeli.

Non si tratta solo di un diagramma di flusso. È una visione completa di come i clienti vivono il tuo marchio: gli aspetti positivi, quelli frustranti e i momenti in cui puoi davvero brillare. Traccia le interazioni chiave, cattura le sensazioni degli utenti in ogni passaggio e individua esattamente dove sono necessari miglioramenti.

Con questo strumento visivo e collaborativo, tutto il tuo team potrà sviluppare empatia e progettare esperienze che funzionano e danno soddisfazione.

Utilizza questo modello per:

Gli utenti confusi non convertono. Abbandonano il sito. Il modello di flusso utente ClickUp ti aiuta a risolvere questo problema progettando percorsi fluidi, logici e decisamente soddisfacenti.

Dalla prima interazione all'azione finale, vedrai esattamente come gli utenti si muovono all'interno della tua app o del tuo sito web. Ogni passaggio, ogni scelta, ogni momento "Aha!" viene mappato visivamente, in modo che il tuo team possa individuare cosa funziona e cosa no.

Che tu stia sviluppando una nuova funzionalità, progettando un flusso di onboarding o semplificando il checkout, questo modello ti aiuta a mantenere chiare le tue idee e a tenere a mente gli utenti.

Utilizza questo modello per:

Le note adesive sono fantastiche, finché non iniziano a invadere la scrivania, le pareti e la sanità mentale. Il modello di diagramma di affinità ClickUp ti offre tutta la libertà creativa di una sessione di brainstorming senza il caos della carta.

È lo strumento ideale per organizzare idee disordinate, raggruppare intuizioni di ricerca e individuare modelli nascosti. Che tu stia sintetizzando il feedback degli utenti, pianificando funzionalità o allineando le idee del team, questo modello visivo trasforma pensieri sparsi in brillantezza strutturata.

Puoi trascinare, rilasciare e raggruppare le idee senza sforzo, semplificando la collaborazione, l'assegnazione delle priorità e il passaggio da "Cosa stiamo facendo?" a "Ecco il piano. "

Utilizza questo modello di diagramma di affinità per:

🔑 Ideale per : ricercatori UX, team di prodotto e designer che hanno bisogno di organizzare idee complesse in intuizioni chiare e attuabili.

La ricerca sugli utenti è dove avviene la magia. Ma senza un piano, quella magia può trasformarsi rapidamente in un disastro. Il modello ClickUp User Studies mantiene tutto organizzato, in modo che la tua ricerca funzioni davvero per te.

Ti offre un hub centrale per pianificare, gestire e monitorare ogni studio sugli utenti che esegui. Dall'impostazione degli obiettivi di ricerca alla documentazione delle intuizioni dei partecipanti, aiuta il tuo team a rimanere allineato e concentrato sull'ottenimento di risultati significativi.

Non dovrai più cercare dettagli o reinventare la ruota per ogni studio. Tutto ciò di cui hai bisogno è in uno spazio collaborativo e ordinato.

Questo modello ti consente di:

📮ClickUp Insight: l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla al lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza.

Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in un linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e connettendo chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!