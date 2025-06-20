Modelli gratuiti per l'ordinamento delle schede per la ricerca UX e l'organizzazione

Perché alcuni siti web sembrano intuitivi mentre altri ti costringono a cercare informazioni di base? La risposta spesso sta nell'architettura delle informazioni. E il card sorting è uno dei modi migliori per realizzarla correttamente.
Questo metodo di ricerca UX mostra come gli utenti reali raggruppano ed etichettano naturalmente i contenuti, aiutandoti a costruire una navigazione che abbia davvero senso.
Ma ecco il problema: senza un sistema solido, l'ordinamento delle schede può diventare rapidamente caotico, con note adesive ovunque e intuizioni perse nella traduzione. È qui che i modelli sono un vero salvagente. Un modello di ordinamento delle schede audio mantiene la sessione organizzata, i risultati chiari e i passaggi successivi inequivocabili.
Di seguito sono riportati alcuni dei migliori modelli gratuiti per mantenere la tua ricerca UX sulla strada giusta e il tuo team allineato.
🧠 Curiosità: sia la psicologia che la ricerca UX utilizzano il "card sorting" per classificare le informazioni dei partecipanti. La tecnica risale agli anni '40, quando veniva utilizzata come tecnica di psicologia cognitiva.
Cosa sono i modelli di smistamento delle schede?
I modelli di ordinamento delle schede eliminano le congetture dall'organizzazione dei contenuti. Sono strutture già pronte che aiutano i team UX a capire rapidamente come gli utenti raggruppano naturalmente le informazioni, che si tratti del menu di un sito web, del layout di un'app o del flusso di navigazione generale.
Invece di partire da zero, questi modelli ti offrono una struttura chiara: schede digitali per i contenuti, spazi per le categorie (predefiniti o vuoti), istruzioni dettagliate per i partecipanti e spazio per documentare il modo in cui le persone ordinano gli elementi.
I modelli di ordinamento delle schede supportano tre tipi di metodi di ordinamento nella ricerca UX:
- Ordinamento aperto: gli utenti creano le proprie categorie
- Ordinamento chiuso: gli utenti ordinano le schede nelle categorie fornite
- Ordinamento ibrido: combina entrambi i metodi per ottenere informazioni più approfondite
👀 Lo sapevi? Il 70% del pubblico della Generazione Z si aspetta che i siti web funzionino in modo intuitivo, anticipando le loro preferenze.
Cosa rende un modello di scheda di classificazione efficace?
Un modello di scheda di classificazione efficace è un modo rapido e incentrato sull'utente per raccogliere feedback, individuare modelli e creare esperienze digitali intuitive che abbiano davvero senso per i tuoi utenti.
Ecco cosa cercare quando selezioni un modello:
- Layout semplice e ordinato: mantiene l'attenzione sul contenuto delle schede e sui nomi delle categorie
- Schede digitali modificabili: consentono di personalizzare gli elementi in base al proprio progetto
- Supporto per ordinamento aperto, chiuso e ibrido: offre flessibilità nella scelta del metodo
- Collaborazione facile: consenti la partecipazione remota e il feedback del team
- Istruzioni chiare: aiutano i partecipanti a navigare con sicurezza nella sessione
- Risultati di ordinamento delle schede esportabili: accelera l'analisi ed evidenzia i modelli di comportamento degli utenti
- Design reattivo: funziona perfettamente su tutti i dispositivi per la ricerca su utenti remoti
- Analisi o tagging integrati: identifica raggruppamenti, tendenze di denominazione e comportamenti dei partecipanti
- Test o anteprime pre-sessione: Consentono di verificare il flusso, la chiarezza e la configurazione dei contenuti prima di andare in diretta con i partecipanti
- Monitoraggio dello stato dei partecipanti: Mostra dove gli utenti potrebbero bloccarsi o abbandonare durante le sessioni remote
- Assistenza multilingue: Adatto a gruppi di partecipanti diversi in lingue diverse
- Cronologia delle versioni o monitoraggio delle modifiche: registra le modifiche apportate dai collaboratori per mantenere l'integrità della ricerca
👀 Lo sapevi? L'ordinamento ibrido delle schede ti offre il meglio di entrambi i mondi, letteralmente. Inizia consentendo agli utenti di raggruppare liberamente i contenuti (ordinamento aperto) e poi verifica quanto questi siano allineati con le categorie predefinite (ordinamento chiuso). Questa potente combinazione aiuta i team UX a scoprire le aspettative degli utenti e a convalidare le decisioni di progettazione, portando a strutture di contenuti di facile comprensione.
Modelli per l'ordinamento delle schede
Questa raccolta di modelli selezionati con cura da ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, renderà le tue sessioni di ordinamento delle schede più organizzate, ricche di informazioni e orientate all'utente. Sarai in grado di organizzare i contenuti più rapidamente, collaborare in modo più intelligente e progettare con sicurezza, senza i soliti grattacapi legati alla configurazione.
1. Modello di ordinamento schede ClickUp
Il modello di ordinamento delle schede ClickUp è la tua arma segreta per trasformare contenuti caotici in una struttura cristallina.
Dimentica i foglietti adesivi e i fogli di calcolo sparsi ovunque: questo modello ti offre schede digitali, categorie pronte per essere ordinate e un'interfaccia drag-and-drop che semplifica l'esecuzione delle sessioni di ordinamento delle schede.
Che tu stia scoprendo come gli utenti raggruppano le informazioni (ordinamento aperto) o testando la struttura del tuo sito (ordinamento chiuso), questo modello mantiene tutto ordinato, visivo e facile da collaborare.
È perfetto per i team che vogliono smettere di tirare a indovinare e iniziare a progettare sulla base delle informazioni sugli utenti.
Utilizza questo modello per:
- Personalizza le schede digitali per riflettere elementi di contenuto reali e scopri come gli utenti classificano le informazioni
- Crea stati personalizzati per le attività, come Aperta e Completata, per tenere traccia dello stato di avanzamento di ciascuna scheda di ordinamento
- Cattura i raggruppamenti dei partecipanti in un formato pulito e visivo
- Collabora con i team in tempo reale, in qualsiasi posizione, con ClickUp Docs
- Esporta i risultati dell'ordinamento per un'analisi e un processo decisionale più rapidi
🔑 Ideale per: ricercatori UX che conducono studi di card sorting per migliorare la navigazione di siti web o app.
2. Modello di mappa del sito ClickUp
Se gli utenti cliccano in cerchio per trovare informazioni di base, hai un problema con la mappa del sito. Il modello di mappa del sito ClickUp rende la risoluzione dei problemi fondamentali semplice e intuitiva.
Questo modello offre uno spazio visivo drag-and-drop per mappare la struttura del tuo sito: pagine, sottopagine, categorie specifiche e tutto ciò che sta in mezzo. È il modo più veloce per pianificare una navigazione intuitiva e garantire che i tuoi contenuti fluiscano in modo logico per gli utenti.
Che tu stia lanciando un nuovo sito web o rinnovando uno esistente, questo modello ti aiuta a visualizzare come ogni pagina è connessa, mantenendo il tuo team allineato fin dall'inizio.
Questo modello ti consente di:
- Delinea senza sforzo la navigazione primaria e secondaria
- Mappa le relazioni principali tra le pagine
- Collabora con le parti interessate per finalizzare la gerarchia del sito web utilizzando le lavagne online ClickUp
- Individua le lacune e le sovrapposizioni dei contenuti prima dello sviluppo
- Condividi una mappa del sito chiara con i team di progettazione e sviluppo per un'esecuzione fluida
🔑 Ideale per: UX designer, product manager e team web che pianificano strutture intuitive per siti web.
💡 Suggerimento: utilizza questo modello regolarmente per verificare la struttura del tuo sito web esistente. I siti web diventano disordinati nel tempo e mappare il flusso dei contenuti ogni trimestre può aiutare a mantenere la chiarezza.
3. Modello di lavagna online per brief di progettazione ClickUp
Niente fa deragliare un progetto creativo più velocemente di un brief vago. Quando gli obiettivi sono confusi e le aspettative sono sparse, è solo questione di tempo prima che inizi il ping-pong delle revisioni. Il modello di lavagna online ClickUp Design Brief ti aiuta a mettere le cose in chiaro fin dal primo giorno.
È il tuo centro di comando visivo per avviare progetti di design con chiarezza e collaborazione. Consideralo come una lavagna online dove puoi mappare gli obiettivi, definire il tuo pubblico, impostare sequenze temporali e mettere tutti sulla stessa pagina, letteralmente.
Con tutto organizzato in un unico posto, il tuo team può concentrarsi sulla creazione, senza perdere tempo a cercare informazioni mancanti.
Utilizza questo modello per:
- Fai brainstorming, mappa modelli mentali e organizza visivamente l'architettura delle informazioni in tempo reale con le lavagne online ClickUp
- Cattura i profili, le esigenze e le sfide del pubblico
- Allinea gli stakeholder sulla visione e sui risultati del progetto
- Organizza visivamente sequenze, titolari delle attività e scadenze
🔑 Ideale per: team UX, designer e project manager che desiderano avviare i progetti in modo più fluido e ridurre al minimo i momenti "Oh, ci è sfuggito".
4. Modello di lavagna online per matrice di contenuti ClickUp
Il caos dei contenuti si crea silenziosamente. Un giorno hai solo qualche post sul blog e improvvisamente ti ritrovi a destreggiarti tra landing page, campagne email, post sui social e testi di prodotto, senza una strategia chiara.
Il modello di lavagna online ClickUp Content Matrix ti aiuta a mettere ordine nel caos.
Con il suo layout a griglia visiva, questo modello wireframe semplifica l'organizzazione dei tipi di contenuto, abbinandoli ai percorsi degli utenti e allineandoli agli obiettivi aziendali. Non è solo un foglio di calcolo, ma uno spazio collaborativo in cui tutto il tuo team può vedere come i contenuti si collegano tra piattaforme e funnel.
Che tu stia pianificando una riorganizzazione del sito web o mappando il lancio di un nuovo prodotto, questo modello garantisce che ogni contenuto sia mirato e allineato.
Questo modello ti consente di:
- Categorizza i contenuti per tipo, piattaforma e fase del pubblico utilizzando i campi personalizzati di ClickUp
- Identifica le lacune nei contenuti ed elimina le ridondanze
- Assegna priorità agli argomenti in base alla loro importanza strategica
- Collabora con i team di progettazione, SEO e marketing
- Visualizza le relazioni tra i contenuti per migliorare il flusso UX utilizzando diverse visualizzazioni in diverse configurazioni ClickUp, utilizzando le visualizzazioni personalizzate
🔑 Ideale per: Strateghi dei contenuti, scrittori UX e team di marketing che creano ecosistemi di contenuti strutturati e incentrati sull'utente.
5. Modello di mappa del percorso del cliente ClickUp
Ogni prodotto ha una storia, ma il tuo utente è l'eroe di quella storia? Il modello Mappa del percorso del cliente di ClickUp ti aiuta a metterti nei panni dei tuoi utenti e a seguire il loro percorso da visitatori curiosi a clienti fedeli.
Non si tratta solo di un diagramma di flusso. È una visione completa di come i clienti vivono il tuo marchio: gli aspetti positivi, quelli frustranti e i momenti in cui puoi davvero brillare. Traccia le interazioni chiave, cattura le sensazioni degli utenti in ogni passaggio e individua esattamente dove sono necessari miglioramenti.
Con questo strumento visivo e collaborativo, tutto il tuo team potrà sviluppare empatia e progettare esperienze che funzionano e danno soddisfazione.
Utilizza questo modello per:
- Mappa le azioni, i pensieri e le emozioni degli utenti attraverso i punti di contatto e monitora le fasi chiave dello studio di card sorting tramite le attività cardine di ClickUp
- Visualizza l'intero percorso, dalla scoperta alla conversione
- Identifica i punti di attrito e i momenti di abbandono nascosti
- Allinea i team intorno a miglioramenti incentrati sull'utente
- Individua rapidamente i vantaggi immediati e le opportunità UX a lungo termine
🔑 Ideale per: designer UX, product manager e professionisti del marketing che desiderano progettare esperienze cliente più fluide e significative .
💡 Suggerimento per gli esperti: questo modello può aiutarti a mappare gli stati emotivi durante il percorso del cliente. Comprendere i punti di frustrazione può aiutarti a progettare soluzioni che portano alla soddisfazione del cliente.
6. Modello di flusso utente ClickUp
Gli utenti confusi non convertono. Abbandonano il sito. Il modello di flusso utente ClickUp ti aiuta a risolvere questo problema progettando percorsi fluidi, logici e decisamente soddisfacenti.
Dalla prima interazione all'azione finale, vedrai esattamente come gli utenti si muovono all'interno della tua app o del tuo sito web. Ogni passaggio, ogni scelta, ogni momento "Aha!" viene mappato visivamente, in modo che il tuo team possa individuare cosa funziona e cosa no.
Che tu stia sviluppando una nuova funzionalità, progettando un flusso di onboarding o semplificando il checkout, questo modello ti aiuta a mantenere chiare le tue idee e a tenere a mente gli utenti.
Utilizza questo modello per:
- Utilizza la vista Tabella di ClickUp per creare un diagramma di flusso visivo e personalizzato con le azioni degli utenti, i punti decisionali e i risultati
- Trascina e rilascia gli elementi per creare una mappa chiara e collaborativa del percorso dell'utente con le lavagne online
- Semplifica i processi complessi in flussi puliti e intuitivi
- Scopri gli ostacoli e ottimizza i percorsi di navigazione
- Allinea i team di progettazione, prodotto e sviluppo sull'esperienza utente
- Aumenta le conversioni progettando percorsi utente senza attriti
🔑 Ideale per: designer UX, product manager e sviluppatori che desiderano creare esperienze fluide e prive di frustrazioni che gli utenti ameranno.
7. Modello di diagramma di affinità ClickUp
Le note adesive sono fantastiche, finché non iniziano a invadere la scrivania, le pareti e la sanità mentale. Il modello di diagramma di affinità ClickUp ti offre tutta la libertà creativa di una sessione di brainstorming senza il caos della carta.
È lo strumento ideale per organizzare idee disordinate, raggruppare intuizioni di ricerca e individuare modelli nascosti. Che tu stia sintetizzando il feedback degli utenti, pianificando funzionalità o allineando le idee del team, questo modello visivo trasforma pensieri sparsi in brillantezza strutturata.
Puoi trascinare, rilasciare e raggruppare le idee senza sforzo, semplificando la collaborazione, l'assegnazione delle priorità e il passaggio da "Cosa stiamo facendo?" a "Ecco il piano. "
Utilizza questo modello di diagramma di affinità per:
- Raccogli e organizza idee, feedback e risultati di ricerca
- Raggruppa concetti correlati per rivelare temi e connessioni
- Tagga i membri del team per richiedere input, chiarimenti o approvazioni sull'utilizzo delle lavagne online
- Trasforma le intuizioni in attività concrete con le attività di ClickUp
- Riepiloga/riassumi la sessione del diagramma di affinità, acquisisci rapidamente informazioni e delinea piani d'azione nei documenti ClickUp collegati alle tue lavagne online
🔑 Ideale per: ricercatori UX, team di prodotto e designer che hanno bisogno di organizzare idee complesse in intuizioni chiare e attuabili.
8. Modello per studi sugli utenti ClickUp
La ricerca sugli utenti è dove avviene la magia. Ma senza un piano, quella magia può trasformarsi rapidamente in un disastro. Il modello ClickUp User Studies mantiene tutto organizzato, in modo che la tua ricerca funzioni davvero per te.
Ti offre un hub centrale per pianificare, gestire e monitorare ogni studio sugli utenti che esegui. Dall'impostazione degli obiettivi di ricerca alla documentazione delle intuizioni dei partecipanti, aiuta il tuo team a rimanere allineato e concentrato sull'ottenimento di risultati significativi.
Non dovrai più cercare dettagli o reinventare la ruota per ogni studio. Tutto ciò di cui hai bisogno è in uno spazio collaborativo e ordinato.
Questo modello ti consente di:
- Pianifica e gestisci interviste agli utenti, sondaggi e test di usabilità
- Tieni traccia dei partecipanti, degli obiettivi di ricerca e delle metodologie
- Conserva un registro organizzato degli studi per riferimento futuro
- Utilizza ClickUp Brain per automatizzare e accelerare molte di queste attività generando piani di ricerca, riepilogando/riassumendo approfondimenti e suggerendo i passaggi successivi in base ai dati di ordinamento delle schede
🔑 Ideale per: ricercatori UX, team di prodotto e designer che conducono studi sugli utenti e trasformano le intuizioni in miglioramenti concreti.
📮ClickUp Insight: l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla al lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza.
Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in un linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e connettendo chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!
9. Modello di bacheca Kanban per web design di ClickUp
I progetti di web design hanno molte parti in movimento: mockup, feedback, revisioni, passaggi di sviluppo e scadenze strette. Tenere traccia di tutto questo non dovrebbe essere un compito arduo. Il modello di bacheca Kanban per web design di ClickUp ti offre un modo semplice e visivo per gestire ogni fase del flusso di lavoro di progettazione senza caos.
Con questo modello, puoi organizzare le attività in semplici colonne come "Da fare", "In corso", "Da rivedere" e "Terminato". Tutto il tuo team può vedere cosa sta succedendo, chi sta lavorando a cosa e cosa è pronto per andare avanti.
Che tu stia creando una landing page o gestendo una riprogettazione completa di un sito web, questa bacheca ti aiuta a rimanere concentrato, a dare priorità alle attività e a consegnare i progetti più rapidamente e senza congetture.
Utilizza questo modello per:
- Suddividi i progetti di web design in fasi chiare e tracciabili
- Crea una bacheca Kanban visiva per visualizzare lo stato delle attività e modificare le priorità in tempo reale
- Collabora senza intoppi con designer, sviluppatori e client
- Utilizza le dipendenze di ClickUp per impostare le dipendenze delle attività (ad esempio, "La progettazione non può iniziare finché il contenuto non è pronto") per mantenere fluido il flusso di lavoro
- Imposta attività da ripetere per controlli regolari del sito web, aggiornamenti dei contenuti o revisioni delle prestazioni utilizzando le automazioni di ClickUp
🔑 Ideale per: Web designer, responsabili creativi e project manager che desiderano semplificare i flussi di lavoro di progettazione di siti web con chiarezza e rapidità
10. Modello di persona utente ClickUp
Progettare per tutti porta a esperienze che non coinvolgono nessuno. Il modello ClickUp User Persona ti aiuta a concentrarti sui tuoi utenti reali: le loro esigenze, i loro obiettivi, le loro frustrazioni e ciò che conta davvero per loro.
Questo modello è l'unica fonte di verità del tuo team per la creazione di profili utente dettagliati e supportati dalla ricerca. Invece di note sparse e ipotesi, avrai profili strutturati che guidano chiaramente le tue decisioni di progettazione, contenuto e prodotto.
Puoi documentare dati demografici, motivazioni, sfide e storie degli utenti, mantenendo l'intero team allineato su chi sono i destinatari del progetto. È semplice, visivo e collaborativo, così tutti, dai designer agli stakeholder, rimangono concentrati sulle reali esigenze degli utenti.
Con personaggi ben definiti, i tuoi progetti rimangono concreti, mirati e di grande impatto.
Utilizza questo modello per:
- Acquisisci dati specifici (come fascia d'età, utilizzo di software di progettazione o frustrazioni) per ogni persona, in modo da aiutare i team UX a segmentare i gruppi di utenti e personalizzare le funzionalità/funzioni dei prodotti digitali in base alle loro esigenze
- Filtra e confronta i profili in base a dati demografici o comportamenti (ad esempio, per sesso, elenco di profili) utilizzando le viste personalizzate
- Centralizza tutte le informazioni qualitative su ClickUp Docs, rendendo più semplice per designer, ricercatori e product manager fare riferimento alle motivazioni e ai punti deboli reali degli utenti
- Guida alla progettazione UX, alle funzionalità/funzioni dei prodotti e alla strategia dei contenuti
- Mantieni aggiornati i profili man mano che i metodi di ricerca sugli utenti evolvono
🔑 Ideale per: UX designer, team di prodotto e marketer che creano design e strategie incentrati sull'utente basati su informazioni reali sul pubblico.
11. Modello di piano di progetto per la progettazione di siti web ClickUp
Il lancio di un sito web non è solo una questione di design. È un progetto completo con attività, sequenze, contenuti, approvazioni e molti elementi in movimento. Il modello di piano di progetto per siti web di ClickUp mantiene tutto organizzato, così il tuo team può concentrarsi sulla realizzazione di un sito eccellente, senza dover spegnere incendi.
Questo modello fornisce un piano strutturato per gestire ogni fase della creazione di un sito web, dalla pianificazione iniziale alle revisioni post-lancio. Avrai una visione chiara delle attività, delle scadenze, delle dipendenze e delle responsabilità del team, rendendo facile mantenere tutti allineati e in linea con gli obiettivi.
Niente più fogli di calcolo sparsi o infinite discussioni. Con questo modello, puoi gestire il tuo progetto web come un professionista e consegnare in tempo, senza il panico dell'ultimo minuto.
Utilizza questo modello per:
- Suddividi i progetti relativi al sito web in fasi e attività gestibili
- Utilizza stati personalizzati come Non iniziato, In corso, Ritardato, Completato e Annullato per monitorare in tempo reale lo stato di ciascuna attività
- Imposta sequenze temporali, attività cardine e dipendenze chiare e assegna le responsabilità con le attività di ClickUp
- Aggrega le metriche chiave del progetto, come le attività completate, gli elementi scaduti e il carico di lavoro del team, in widget visivi con i dashboard di ClickUp
🔑 Ideale per: Project manager, team web e agenzie che supervisionano la creazione, la riprogettazione o progetti web multi-stakeholder.
Metti ordine con ClickUp per una migliore UX
Una buona esperienza utente non è magia, è un metodo. L'ordinamento delle schede ti aiuta a decifrare il codice del pensiero degli utenti, in modo che i tuoi contenuti risultino organizzati, facili e intuitivi.
Ma non è necessario reinventare la ruota (o mescolare all'infinito post-it) per raggiungere questo obiettivo. Con questi modelli di schede pronti all'uso, potrai organizzare le informazioni più rapidamente, collaborare in modo più intelligente e prendere decisioni di progettazione basate sui dati con maggiore sicurezza.
Dalla mappatura dei flussi degli utenti alla messa a punto delle mappe del sito, i modelli di ClickUp ti supportano, mantenendo la tua ricerca accurata e i tuoi progetti sulla strada giusta.
Sei pronto a ottimizzare la tua ricerca e creare progetti intuitivi?