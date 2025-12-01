I 8 migliori software di gestione immobiliare basati sull'IA nel 2026

La gestione degli immobili in affitto è una grande responsabilità.

Dalla gestione dei problemi di manutenzione e della riscossione degli affitti al seguire le richieste degli inquilini e le pratiche relative ai contratti di locazione, c'è sempre qualcosa che richiede la tua attenzione. E provare a gestire tutto manualmente? È la strada più veloce verso il burnout.

È qui che i software di gestione immobiliare basati sull'IA possono davvero essere d'aiuto.

Questi strumenti si occupano delle attività ripetitive, come effettuare l'automazione delle risposte, inviare promemoria automatici e segnalare tempestivamente potenziali problemi, consentendoti di concentrarti sul quadro generale. Si tratta di un approccio proattivo che non solo ti aiuta a rimanere organizzato, ma migliora anche l'esperienza degli inquilini.

Inoltre, gli inquilini apprezzano la comodità. Consentire agli inquilini di inviare richieste online, controllare il proprio contratto di locazione o effettuare i pagamenti dell'affitto in qualsiasi momento semplifica la vita sia a loro che a te. Il risultato? Meno reclami, meno penali per ritardi nei pagamenti e tassi di occupazione più elevati.

In questo blog analizzeremo alcune delle migliori piattaforme di gestione immobiliare basate sull'IA disponibili sul mercato, cosa offrono, quali sono i loro prezzi e a chi sono più adatte, in modo che tu possa trovare quella più adatta alle tue esigenze e aumentare la tua efficienza complessiva!

Panoramica sui software di gestione immobiliare basati sull'IA

Ecco una tabella di confronto rapida per iniziare:

Software Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Gestione dei flussi di lavoro immobiliari e collaborazione Automazione delle attività tramite IA, flussi di lavoro personalizzati, moduli per gli inquilini, dashboard, modelli e integrazioni Piano Free disponibile. Piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese AppFolio Gestione immobiliare in tempo reale Selezione degli inquilini basata sull'IA, manutenzione, contabilità, contratti di locazione digitali e portali per titolari e inquilini Prezzi personalizzati TenantCloud Gestione immobiliare completa Selezione degli inquilini basata sull'IA, manutenzione, contabilità, contratti di locazione digitali, portali per titolari e inquilini I piani a pagamento partono da 18 $ al mese Mezo Gestione della manutenzione basata sull'IA Manutenzione predittiva, ordini di lavoro intelligenti, gestione dei fornitori e integrazione con il PMS Prezzi personalizzati TurboTenant Proprietari fai-da-te e locazioni potenziate dall'IA Elenchi automatizzati, richieste digitali, generazione di contratti di locazione, pagamento dell'affitto online e monitoraggio delle riparazioni Piano Free disponibile. I piani a pagamento partono da 9,92 $ al mese. EliseAI Assistenza nella locazione basata sull'IA Contabilità, manutenzione, portali per gli inquilini, domande digitali e selezione Prezzi personalizzati Happy Property Comunicazione e coinvolgimento degli inquilini Chatbot basati sull'IA, risposte automatiche, integrazione con il PMS e personalizzazione dei messaggi Prezzi personalizzati Buildium Gestione immobiliare di livello aziendale Contabilità, manutenzione, portali per gli inquilini, domande digitali, selezione I piani a pagamento partono da 58 $ al mese

Prezzi e funzionalità/funzioni sono soggetti a modifiche. Consulta il sito web del prodotto per i prezzi più recenti. *

Cosa cercare in un software di gestione immobiliare basato sull'IA?

Scegliere il giusto software di gestione immobiliare basato sull'IA può essere una svolta, ma con così tante opzioni disponibili, come si fa a scegliere quella più adatta? Prima di investire, valuta quali funzionalità/funzioni avranno il maggiore impatto sulle tue operazioni quotidiane e sulla crescita a lungo termine.

Per prima cosa, considera le esigenze aziendali e i punti critici.

Ti senti sopraffatto dalla riscossione manuale degli affitti?

Hai difficoltà con i tempi di risposta lenti per la manutenzione?

Oppure stai cercando di ampliare il tuo portfolio senza aumentare i costi generali?

Il software ideale affronterà queste sfide specifiche con solide soluzioni basate sull'IA. Ecco gli aspetti chiave da tenere in considerazione:

Automazioni: un software efficace dovrebbe semplificare le attività ripetitive come il monitoraggio dei contratti di locazione, la riscossione degli affitti e la gestione delle richieste di manutenzione, consentendo al tuo team di concentrarsi su attività di maggior valore

Integrazione dell'IA: strumenti avanzati di IA, quali algoritmi di selezione degli inquilini, chatbot per la comunicazione con gli inquilini e funzionalità di manutenzione predittiva, possono ridurre significativamente i rischi e migliorare l'efficienza

Sistema centralizzato: gestire l'intero portfolio da un'unica piattaforma aiuta a mantenere il controllo, ridurre gli errori e migliorare la collaborazione tra i membri del team

Scalabilità: man mano che il tuo portfolio immobiliare cresce, il software dovrebbe adattarsi di conseguenza senza diventare eccessivamente costoso o complesso

Esperienza utente: un'interfaccia intuitiva e facile da usare, abbinata a un supporto clienti reattivo, garantisce una facile adozione e una soddisfazione costante

Personalizzazione e integrazioni: la possibilità di personalizzare la possibilità di personalizzare l'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA e di integrarla con altri software (contabilità, CRM, marketing) offre flessibilità e amplia il tuo ecosistema tecnologico

➡️ Per saperne di più: I 13 migliori modelli per la gestione immobiliare

I migliori software di gestione immobiliare basati sull'IA

È ora di esaminare le migliori opzioni, analizzando ciò che rende ciascuna di esse unica, le funzionalità/funzioni chiave che offrono, quanto costano e gli eventuali svantaggi di cui dovresti essere a conoscenza.

1. ClickUp (Ideale per la gestione dei flussi di lavoro immobiliari e la collaborazione in team)

Provalo subito Gestisci la tua attività immobiliare con ClickUp attraverso la gestione delle attività, la pianificazione e le mappe interattive degli immobili

Se ti occupi di gestione immobiliare, sai bene quante cose devi gestire contemporaneamente: contratti di locazione, manutenzione, marketing, comunicazioni con i clienti e coordinamento del tuo team. È qui che entra in gioco ClickUp for Real Estate.

Consideralo come il tuo centro di comando all-in-one, ma con un importante aggiornamento IA grazie a ClickUp Brain.

Con l'IA di ClickUp, puoi automatizzare quelle attività ripetitive che ti rubano tempo ogni giorno, come assegnare i follow-up per i rinnovi dei contratti di locazione, programmare le ispezioni o inviare promemoria di manutenzione. Hai bisogno di riepilogare una riunione o redigere rapidamente un aggiornamento per il tuo team? L'IA può occuparsi anche di questo, così non rimarrai mai bloccato a fissare una pagina bianca.

Ricevi immediatamente gli aggiornamenti più importanti con ClickUp Brain

Ma la magia non finisce qui. Gli strumenti di IA di ClickUp rappresentano una vera e propria rivoluzione per il marketing e la gestione dei clienti della tua attività. Immagina di poter creare contenuti accattivanti per le newsletter o rispondere alle richieste dei clienti in tempi record.

Se vuoi partire con il piede giusto, ClickUp offre modelli già pronti pensati appositamente per i professionisti del settore immobiliare. C'è un modello di foglio di calcolo immobiliare per tenere in ordine tutti i tuoi immobili e contratti di locazione, un modello di newsletter immobiliare (che funziona perfettamente con l'IA per la creazione di contenuti) e un modello di marketing immobiliare per aiutarti a creare un piano e a effettuare il monitoraggio delle tue campagne.

Scarica il modello gratis Crea una connessione solida con i tuoi clienti grazie al modello di newsletter immobiliare di ClickUp

Oltre all'IA, ClickUp è pensato appositamente per i team immobiliari. Puoi impostare flussi di lavoro personalizzati per il monitoraggio dei contratti di locazione, la manutenzione e le ispezioni, raccogliere le richieste degli inquilini tramite moduli, utilizzare modelli di attività per qualsiasi operazione ripetitiva e tenere tutto sotto controllo con i dashboard di ClickUp. Inoltre, si integra con la tua email, il calendario e altri strumenti immobiliari, in modo che tutto funzioni in perfetta sincronia.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Flussi di lavoro personalizzati: personalizza i processi di monitoraggio dei contratti di locazione, manutenzione e ispezioni tramite gli stati personalizzati di ClickUp personalizza i processi di monitoraggio dei contratti di locazione, manutenzione e ispezioni tramite le viste personalizzate

Moduli di richiesta degli inquilini: raccogli e gestisci le richieste degli inquilini in modo semplice tramite raccogli e gestisci le richieste degli inquilini in modo semplice tramite i moduli di ClickUp

Modelli di attività: standardizza le operazioni ricorrenti come i traslochi, le riparazioni e i follow-up

Dashboard: monitora le prestazioni degli immobili, il carico di lavoro del team e le metriche chiave a colpo d'occhio

Integrazioni: eseguita la sincronizzazione con email, calendari e i principali strumenti immobiliari tramite eseguita la sincronizzazione con email, calendari e i principali strumenti immobiliari tramite le integrazioni di ClickUp per un'esperienza unificata

Limiti di ClickUp

Potrebbe richiedere un periodo di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp:

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Per me, la novità più rivoluzionaria di ClickUp sono stati i modelli personalizzabili e la possibilità di garantire la stessa uniformità in tutte le nostre proprietà, in qualsiasi regione, in modo che l'esperienza del client sia la stessa indipendentemente dalla posizione Convene in cui si rechi.

Per me, la novità più rivoluzionaria di ClickUp sono stati i modelli personalizzabili e la possibilità di garantire la stessa uniformità in tutte le nostre proprietà, in qualsiasi regione, in modo che l'esperienza del client sia la stessa indipendentemente dalla posizione Convene in cui si rechi.

2. AppFolio (Il migliore per la gestione immobiliare in tempo reale)

tramite AppFolio

AppFolio offre una suite completa di strumenti basati su cloud per la gestione di diversi tipi di immobili, tra cui residenziali, commerciali e alloggi per studenti.

Le sue funzionalità basate sull'IA semplificano notevolmente le operazioni, comprendendo la gestione automatizzata dei contratti di locazione, un monitoraggio efficiente della manutenzione e una comunicazione fluida con gli inquilini. Ciò consente ai professionisti del settore immobiliare di gestire i propri portafogli con notevole efficienza, risparmiando tempo e risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di AppFolio

Gestisce la contabilità, i contratti di locazione, la manutenzione e la comunicazione da un'unica piattaforma accessibile

Semplifica attività quali la riscossione degli affitti, le richieste di manutenzione e la selezione degli inquilini grazie alle automazioni e a portali dedicati per inquilini, titolari e fornitori

Fornisce analisi finanziarie in tempo reale con report dettagliati su entrate, spese e rendimento degli immobili

Offre un'app mobile completa per la gestione in mobilità e strumenti di IA per facilitare le richieste di locazione e la manutenzione

Limiti di AppFolio

Potrebbe essere più adatto a portafogli di grandi dimensioni

Prezzi di AppFolio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AppFolio

G2: 4,6/5 (oltre 630 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AppFolio?

Una recensione su G2 afferma:

Adoro la possibilità di personalizzare i report e, se non c'è un report di cui hai bisogno, 9 volte su 10 Appfolio può crearlo per te. La possibilità di inviare SMS ed e-mail agli inquilini e ai titolari è fondamentale per la documentazione e la tenuta dei registri. A nessuno di noi piace commettere errori, ma praticamente tutto ciò che puoi fare, puoi anche annullare, il che rende la correzione degli errori un gioco da ragazzi. Un altro aspetto fantastico è che, se c'è qualcosa che devi capire, il supporto clienti è molto rapido e disponibile a guidarti attraverso la formazione. Lavoro nella gestione immobiliare da oltre 30 anni e questo è di gran lunga il miglior programma con cui abbia mai lavorato.

Adoro la possibilità di personalizzare i report e, se non c'è un report di cui hai bisogno, 9 volte su 10 Appfolio può crearlo per te. La possibilità di inviare SMS ed email agli inquilini e ai titolari è fondamentale per la documentazione e la tenuta dei registri. A nessuno di noi piace commettere errori, ma praticamente tutto ciò che puoi fare, puoi anche annullare, il che rende la correzione degli errori un gioco da ragazzi. Un altro aspetto fantastico è che, se c'è qualcosa che devi capire, il supporto clienti è molto rapido e disponibile a guidarti attraverso la formazione. Lavoro nella gestione immobiliare da oltre 30 anni e questo è di gran lunga il miglior programma con cui abbia mai lavorato.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di marketing immobiliare per agenti

3. TenantCloud (Il migliore per una gestione immobiliare completa)

tramite TenantCloud

TenantCloud offre una piattaforma di gestione immobiliare basata su cloud progettata per ottimizzare le operazioni sia per gli immobili residenziali che per quelli commerciali. Sfruttando strumenti avanzati basati sull'IA, semplifica attività complesse come la selezione rigorosa degli inquilini, il coordinamento efficiente della manutenzione e la riscossione senza intoppi degli affitti.

Questo sistema centralizzato offre ai gestori immobiliari un'unica interfaccia intuitiva per supervisionare l'intero portfolio, consentendo di risparmiare tempo e ridurre gli oneri amministrativi.

Le migliori funzionalità di TenantCloud

Facilita un processo di locazione senza intoppi grazie alle richieste di affitto online e ai contratti di locazione digitali personalizzabili e conformi alla legge

Include portali dedicati per inquilini e titolari che favoriscono una comunicazione chiara, consentendo agli inquilini di inviare richieste e accedere alle informazioni

Offre funzionalità avanzate di monitoraggio della manutenzione e gestione degli ordini di lavoro, consentendo ai gestori immobiliari di pianificare in modo efficiente le riparazioni, assegnare le attività e monitorare lo stato di avanzamento

Sfrutta potenti strumenti di contabilità e reportistica finanziaria per effettuare il monitoraggio delle spese, dei registri degli affitti e dei conti economici

Limiti di TenantCloud

Alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Opzioni di personalizzazione limitate per la reportistica

Prezzi di TenantCloud

Piano Starter: 18,00 $ al mese

Piano Growth: 35,00 $ al mese

Piano Pro: 60,00 $ al mese

Piano Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su TenantCloud

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TenantCloud?

Una recensione di Capterra afferma :

Tenant Cloud è facile da usare sia per i nostri inquilini che per noi. Ci permette di effettuare un monitoraggio facile di cosa sta succedendo e dove. Consente una comunicazione aperta con gli inquilini e conserva tutti i nostri documenti in un unico posto.

Tenant Cloud è facile da usare sia per i nostri inquilini che per noi. Ci permette di effettuare un monitoraggio facile di ciò che sta accadendo e dove. Consente una comunicazione aperta con gli inquilini e conserva tutti i nostri documenti in un unico posto.

📮 ClickUp Insight: Il 18% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita tramite calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA si occupi delle attività di routine e del lavoro amministrativo. Da fare per farlo, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha risolto uno o due di questi passaggi. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a più di 5 app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'intelligenza artificiale, dove attività e riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro ripetitivo!

4. Mezo (Il migliore per la gestione della manutenzione basata sull'IA)

via Mezo

Mezo sfrutta algoritmi di apprendimento automatico per prevedere le future esigenze di manutenzione analizzando i dati storici, i feedback dei residenti e le caratteristiche specifiche dell'immobile.

La sua capacità predittiva consente ai gestori immobiliari di passare da riparazioni reattive a una manutenzione programmata e preventiva, riducendo significativamente i tempi di inattività imprevisti e i relativi costi di emergenza. La piattaforma automatizza inoltre l'intero processo degli ordini di lavoro, dalla diagnosi intelligente e dalla creazione dettagliata degli ordini di lavoro (spesso con l'aiuto del suo assistente virtuale, Max) all'assegnazione intelligente ai fornitori più adatti o al personale interno.

Inoltre, Mezo offre sofisticate funzionalità di gestione dei fornitori, consentendo ai gestori immobiliari di effettuare il monitoraggio di metriche di performance quali i tempi di risposta, i tassi di risoluzione e l'efficacia in termini di costi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mezo

Anticipa le esigenze per prevenire i guasti e ottimizzare la pianificazione

Crea, analizza e assegna le attività in modo intelligente per garantire l'efficienza

Monitora le metriche dei fornitori per il controllo della qualità e dei costi

Gestisce le operazioni e le richieste da qualsiasi posizione

Si integra perfettamente con i sistemi di gestione immobiliare esistenti

Limiti di Mezo

Potrebbe essere necessaria una formazione per utilizzare appieno le funzionalità/funzioni di IA

Prezzi di Mezo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Mezo

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Il leasing non è un concetto moderno, ma antico. La pratica risale al 2000 a.C. circa nell'antica Sumeria, dove tavolette di argilla documentavano i contratti di locazione di attrezzature agricole. Anche i Fenici utilizzavano il noleggio di navi, simile agli attuali contratti di locazione di attrezzature, per finanziare le imprese marittime. Queste prime forme di leasing erano essenziali per il finanziamento di terreni, bestiame e attrezzi, rendendole una pietra miliare delle economie antiche.

5. TurboTenant (Ideale per i proprietari fai-da-te che cercano una gestione degli affitti potenziata dall'IA)

tramite TurboTenant

TurboTenant è un software di gestione immobiliare potente ma gratis, creato appositamente per supportare i singoli proprietari. Semplifica la gestione degli immobili in affitto grazie a funzionalità/funzioni intelligenti e automatizzate che ottimizzano l'intero processo di locazione e gestione degli inquilini.

Pur concentrandosi su un'intelligenza pratica e specifica per le attività piuttosto che su un'integrazione profonda e onnicomprensiva dell'IA, i suoi strumenti intelligenti, come l'automazione di parti delle descrizioni dei contratti di locazione, aumentano significativamente l'efficienza. TurboTenant è stato progettato per offrire ai proprietari fai-da-te le funzionalità avanzate tipicamente presenti nei sistemi a pagamento, rendendo la gestione immobiliare accessibile e semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di TurboTenant

Elenco di tutti i tuoi annunci di affitto sui principali siti da un unico posto per attirare più candidati

Raccogli le richieste in formato digitale ed esegui facilmente controlli sui precedenti, sul credito e sugli sfratti

Genera contratti di locazione personalizzabili e conformi alla legge, su misura per il tuo Stato

Riscuoti l'affitto in modo sicuro online con avvisi automatici per pagamenti puntuali

Semplifica le richieste di riparazione da parte degli inquilini e effettua il monitoraggio della loro risoluzione in modo efficace

Limiti di TurboTenant

Funzionalità di IA limitate rispetto ad altre piattaforme

Le funzionalità avanzate richiedono un piano a pagamento

Prezzi di TurboTenant

Free

Pro : 9,92 $ al mese (fatturazione annuale)

Premium: 12,42 $ al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di TurboTenant

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TurboTenant?

Una recensione di Capterra afferma:

Gestiamo quattro piccoli immobili e questo software ci è stato di grande aiuto per mantenerci organizzati. L'account base è gratis, mentre quello premium è molto conveniente considerando tutto ciò che offre. Inoltre, il servizio clienti è eccellente.

Gestiamo quattro piccoli immobili e questo software ci è stato di grande aiuto per mantenerci organizzati. L'account base è gratis, ma il livello premium è molto conveniente considerando tutto ciò che offre. Inoltre, il servizio clienti è eccellente.

➡️ Per saperne di più: 5 consigli per un project management di successo per i progetti immobiliari

6. EliseIA (Il migliore per l'assistenza nella gestione dei contratti di locazione basata sull'IA)

tramite Elise IA

EliseAI è un CRM innovativo per la gestione immobiliare basato sull'IA, progettato fondamentalmente per rivoluzionare l'intero processo di locazione. A differenza dei CRM tradizionali, EliseAI integra l'IA al suo interno, automatizzando i flussi di lavoro cruciali dalla richiesta iniziale dell'inquilino alla firma del contratto di locazione.

La sofisticata IA della piattaforma funge da agente immobiliare virtuale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, coinvolgendo i potenziali inquilini attraverso conversazioni intelligenti e simili a quelle umane e offrendo tour guidati dall'IA che garantiscono esperienze coinvolgenti senza l'intervento diretto di una persona.

Le migliori funzionalità/funzioni di EliseAI

Offre tour virtuali e interattivi guidati dall'IA, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Gestisce tutte le richieste e i follow-up degli inquilini con risposte intelligenti e personalizzate

Funge da IA per la generazione di lead qualificando i potenziali clienti, fissando appuntamenti e coinvolgendo costantemente i potenziali clienti per convertirli

Semplifica in modo efficiente la creazione e l'esecuzione dei contratti di locazione

Si integra perfettamente con i PMS esistenti per unificare dati e flussi di lavoro

Limiti di EliseAI

Potrebbero essere necessari ulteriori passaggi per l'integrazione con i sistemi esistenti.

Prezzi di EliseAI

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di EliseAI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di EliseAI?

Una recensione su G2 afferma:

Elise ha fatto risparmiare ai nostri professionisti del leasing oltre 2.000 ore in meno di 6 mesi. È facile da programmare, da personalizzare e da imparare a utilizzare. Tutti coloro che lavorano per Elise offrono un servizio clienti personalizzato.

Elise ha fatto risparmiare ai nostri professionisti del leasing oltre 2.000 ore in meno di 6 mesi. È facile da programmare, da personalizzare e da imparare a utilizzare. Tutti coloro che lavorano per Elise offrono un servizio clienti personalizzato.

7. Happy Property (Il migliore per la comunicazione e il coinvolgimento degli inquilini)

via Happy Property

Happy Property è specializzata nel trasformare la comunicazione con gli inquilini sfruttando chatbot basati sull'IA e sofisticati sistemi di risposta automatizzata. La piattaforma è interamente dedicata a promuovere una maggiore soddisfazione degli inquilini fornendo canali di comunicazione rapidi, efficienti e coerenti.

Lo strumento non funge da suite completa e end-to-end per la gestione immobiliare, ma la sua competenza specifica nel coinvolgimento degli inquilini lo rende uno strumento indispensabile per i gestori immobiliari che desiderano migliorare l'esperienza dei residenti, ridurre il volume delle richieste e costruire relazioni più solide con gli inquilini.

Le migliori funzionalità/funzioni di Happy Property

Utilizza chatbot intelligenti per gestire le richieste degli inquilini e fornire assistenza immediata

Fornisce risposte rapide e accurate alle domande più frequenti, riducendo i tempi di risposta

Si integra perfettamente con i PMS esistenti per unificare dati e flussi di lavoro

Consente di personalizzare i messaggi automatici per mantenere la voce del marchio e soddisfare esigenze specifiche

Limiti di Happy Property:

Funzionalità di gestione immobiliare limitate rispetto alla concorrenza

Prezzi di Happy Property

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Happy Property:

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4/6/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Happy Property?

Un utente di G2 afferma :

Mi piace che l'app sia così dettagliata nel modo in cui si documenta un immobile! Mi piace anche che si possano inserire delle note in ogni sezione relative alle foto scattate!

Mi piace che l'app sia così dettagliata nel modo in cui si documenta un immobile! Mi piace anche che si possano inserire delle note in ogni sezione relative alle foto scattate!

8. Buildium (Il migliore per la gestione immobiliare di livello aziendale)

via Buildium

Buildium è un software di gestione immobiliare solido e completo, progettato per semplificare le operazioni per i proprietari e i gestori immobiliari. Il suo punto di forza principale risiede nell'offrire un'ampia gamma di strumenti essenziali piuttosto che un'integrazione avanzata dell'IA. Tuttavia, Buildium sfrutta l'IA per la selezione intelligente degli inquilini, la determinazione dinamica dei canoni di locazione, la manutenzione predittiva e la gestione automatizzata dei contratti di locazione, al fine di migliorare l'efficienza operativa e il processo decisionale.

Lo strumento centralizza inoltre gli aspetti chiave della supervisione degli immobili, consentendo agli utenti di gestire in modo efficiente le attività quotidiane, mantenere una contabilità chiara e favorire una comunicazione efficace con inquilini e titolari. Questo approccio integrato aiuta i professionisti del settore immobiliare a gestire i propri portfolio in modo più efficace e sistematico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buildium:

Gestisce tutte le transazioni finanziarie e genera report essenziali

Semplifica l'acquisizione di inquilini grazie alle candidature digitali e a un accurato processo di selezione

Fornisce un sistema organizzato per il monitoraggio e la gestione di tutte le richieste di manutenzione degli immobili

Offre portali online dedicati per una comunicazione trasparente e un servizio self-service per tutte le parti interessate

Limiti di Buildium:

I prezzi potrebbero essere più elevati per i portafogli più piccoli

Funzionalità di IA limitate rispetto ad altre piattaforme

Prezzi di Buildium:

Essenziale : a partire da 58 $ al mese per un massimo di 150 unità

Growth : a partire da 183 $ al mese

Premium: a partire da 375 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Buildium:

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buildium?

Una recensione su G2 afferma:

È molto comodo da usare, il sistema di email e testo è ottimo e il monitoraggio degli inquilini è semplicissimo; inoltre, fa un ottimo lavoro nell'assicurarsi che nessuno venga trascurato. L'interfaccia utente è facile da usare e mi offre una visione molto completa dei dipendenti che vivono negli alloggi. Sebbene il software non fosse stato inizialmente progettato per gli alloggi dei dipendenti aziendali, funziona bene per questo scopo.

È molto comodo da usare, il sistema di email e testo è ottimo e il monitoraggio degli inquilini è semplicissimo; inoltre, fa un ottimo lavoro nell'assicurarsi che nessuno venga trascurato. L'interfaccia utente è facile da usare e mi offre una visione molto completa dei dipendenti che vivono negli alloggi. Sebbene il software non fosse stato inizialmente progettato per gli alloggi dei dipendenti aziendali, funziona bene per questo scopo.

➡️ Per saperne di più: Modelli di CRM immobiliare per una migliore gestione dei clienti

Potenzia la tua strategia di gestione immobiliare con l'IA

Con la continua evoluzione del settore della gestione immobiliare, l'adozione di software di gestione immobiliare basati sull'IA non è più facoltativa, ma essenziale per rimanere competitivi.

Dall'automazione delle comunicazioni con gli inquilini e delle attività di manutenzione alla semplificazione della gestione dei contratti di locazione e della riscossione degli affitti, questi strumenti di IA aiutano i gestori immobiliari a risparmiare tempo, ridurre i costi e prendere decisioni informate su tutto il loro portfolio.

Che tu sia un singolo proprietario che gestisce pochi immobili in affitto o una grande società di gestione immobiliare che si occupa di immobili commerciali, in questo elenco troverai una soluzione adatta alle tue esigenze. Piattaforme come ClickUp si distinguono per la loro capacità di centralizzare i flussi di lavoro, automatizzare i processi con l'IA e aumentare la produttività del team, il tutto in un'unica piattaforma.

In definitiva, la giusta combinazione di tecnologie può trasformare le tue operazioni di gestione immobiliare. Inizia oggi stesso con ClickUp e scopri tu stesso la differenza!