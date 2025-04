I 10 migliori modelli di CRM immobiliare per una migliore gestione dei clienti

Come agente immobiliare, siete sopraffatti da infiniti follower, richieste e transazioni?

Gestire le operazioni aziendali nel settore immobiliare significa bilanciare le relazioni con i clienti, chiudere le transazioni più velocemente e rimanere organizzati. Un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) può aiutarvi in queste attività. il 90% degli agenti ha credito nei CRM immobiliari per averli aiutati a gestire i contatti e a chiudere le trattative.

Per istanza, Zillow, un'azienda tecnologica del settore immobiliare, ha riportato una 40% di aumento della fidelizzazione dei client e un aumento del 25% delle conversioni dei clienti.

Questo blog post illustra i migliori modelli di CRM immobiliare adatti alle vostre esigenze aziendali.

Cosa sono i modelli di CRM immobiliare?

I modelli di CRM immobiliare sono strumenti predefiniti che aiutano gli agenti a gestire le relazioni con i client, a facilitare la comunicazione e a organizzare il flusso di lavoro in modo efficiente. Questi modelli possono includere email per i follow-up, elenchi per la gestione delle attività, schede per il monitoraggio dei clienti e grafici per la pipeline commerciale.

Ecco come un'agenzia immobiliare Modello di CRM può fare la differenza:

Stare organizzati: Consolidare i dettagli dei lead, le interazioni con i client e gli elenchi degli immobili in un unico posto per un accesso rapido e operazioni più fluide

Consolidare i dettagli dei lead, le interazioni con i client e gli elenchi degli immobili in un unico posto per un accesso rapido e operazioni più fluide Non perdere mai un follow-up: Assicurati di connetterti con i client in tempo con promemoria automatici, mantenendo alto il coinvolgimento e intatte le opportunità

Assicurati di connetterti con i client in tempo con promemoria automatici, mantenendo alto il coinvolgimento e intatte le opportunità Lavorare in modo più intelligente, non più difficile: Semplificare le attività ripetitive e liberare la vostra agenda per ciò che conta di più, la chiusura degli affari e la creazione di connessioni

Semplificare le attività ripetitive e liberare la vostra agenda per ciò che conta di più, la chiusura degli affari e la creazione di connessioni Migliorare il supporto ai clienti: Personalizzare la comunicazione per offrire ai clienti un'esperienza personalizzata e capace di creare fiducia, rafforzando al contempo la voce del vostro marchio

Personalizzare la comunicazione per offrire ai clienti un'esperienza personalizzata e capace di creare fiducia, rafforzando al contempo la voce del vostro marchio Tracciare facilmente lo stato di avanzamento: Utilizzare gli strumenti di reportistica integrati per monitorare le prestazioni, perfezionare la strategia e prendere decisioni basate sui dati

Ora analizziamo cosa si qualifica come un modello immobiliare efficace.

Cosa rende un buon modello immobiliare?

Un buon modello di CRM immobiliare è semplice, personalizzabile e progettato per soddisfare le esigenze specifiche degli agenti immobiliari. Ma cosa distingue i modelli migliori?

Vediamo!

Casi d'uso specifici per il settore immobiliare : Include sezioni per il monitoraggio dei contatti, gli elenchi delle proprietà e le interazioni con i clienti, adattate ai flussi di lavoro del settore immobiliare

: Include sezioni per il monitoraggio dei contatti, gli elenchi delle proprietà e le interazioni con i clienti, adattate ai flussi di lavoro del settore immobiliare Personalizzazione per i tipi di proprietà : Si adatta a vari tipi di proprietà (residenziali, commerciali, affitti) e alle esigenze dei client

: Si adatta a vari tipi di proprietà (residenziali, commerciali, affitti) e alle esigenze dei client Automazioni per i follower dei clienti : Dispone di promemoria integrati per il follow-up delle visualizzazioni degli immobili, delle richieste e delle offerte

: Dispone di promemoria integrati per il follow-up delle visualizzazioni degli immobili, delle richieste e delle offerte Gestione della pipeline di vendita : Aiuta a tenere traccia dello stato di avanzamento di fasi come le visite agli immobili, le trattative e la chiusura

: Aiuta a tenere traccia dello stato di avanzamento di fasi come le visite agli immobili, le trattative e la chiusura Integrazione di proprietà e client : Combina i dettagli dei client con le proprietà di loro interesse, consentendo una comunicazione personalizzata

: Combina i dettagli dei client con le proprietà di loro interesse, consentendo una comunicazione personalizzata Reportistica commerciale : Fornisce informazioni sui tassi di conversione dei lead, sulle prestazioni commerciali e sui tempi di chiusura delle transazioni specifiche per il settore immobiliare

: Fornisce informazioni sui tassi di conversione dei lead, sulle prestazioni commerciali e sui tempi di chiusura delle transazioni specifiche per il settore immobiliare Strumenti di collaborazione: Consente la collaborazione del team per la gestione di più elenchi, interazioni con i client e attività

Avendo un quadro chiaro di cosa cercare in un modello di CRM, è ora di esplorare gli strumenti su cui gli agenti immobiliari fanno affidamento ClickUp modelli immobiliari (shh... stanno rapidamente diventando i preferiti del settore in questi giorni!) Deanna Connolly, associata ai servizi di intermediazione presso Foundry Commercial afferma che,

_ClickUp ci permette di passare rapidamente i progetti tra di noi, di controllare facilmente lo stato dei progetti e di dare al nostro supervisore una finestra sul nostro carico di lavoro in qualsiasi momento senza che debba interromperci. Con ClickUp abbiamo risparmiato un giorno alla settimana, se non di più. Il numero di email è significativamente ridotto"

Deanna Connolly, Associato ai servizi di intermediazione presso Foundry Commercial

**Da fare? La ricerca mostra che Novembre è statisticamente il mese migliore per vendere case a prezzi più alti.

Modelli di CRM immobiliare

Immaginate una strumento di CRM immobiliare dove tutti i vostri affari immobiliari, i vostri client e i vostri piani di marketing sono organizzati, senza problemi.

ClickUp è uno strumento di valutazione di prim'ordine software per il project management immobiliare , a cui si affidano team altamente efficienti in aziende di varie dimensioni.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei modelli offerti da ClickUp.

1. Il modello di agente immobiliare di ClickUp

Il Modello di agente immobiliare ClickUp è una soluzione completa per gli agenti immobiliari impegnati. Centralizza le informazioni cruciali e migliora le chiavi di lettura Processi CRM come la presentazione degli immobili, la gestione degli elenchi e le comunicazioni con i client. Inoltre, la funzione di trascinamento vi aiuta a far avanzare le trattative in più fasi.

I stati personalizzati di questo modello (come Aperto, Contattato, Contratto inviato) facilitano il monitoraggio del percorso di ogni client, mentre i campi personalizzati consentono di categorizzare e visualizzare in modo efficiente ogni fase della transazione.

Ad esempio, con un client alla ricerca di un appartamento in centro città, l'agente può creare un'attività utilizzando stati personalizzati come "Tour dell'immobile programmato" e "Negoziazione"

Funzionalità aggiuntive come il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e l'integrazione con le email assicurano una gestione fluida dei progetti, aiutando gli agenti a risparmiare tempo e a ridurre gli errori, il tutto all'interno di ClickUp.

ideale per agenti, team e broker che desiderano supervisionare le prestazioni degli agenti, monitorare la salute della pipeline e prendere decisioni basate sui dati

2. Modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp

Il Modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp è la soluzione completa per il monitoraggio di potenziali clienti, la gestione delle transazioni e l'organizzazione delle informazioni sui client, il tutto in un unico posto.

Avete bisogno di un accesso rapido ai dettagli più importanti? Provate gli Stati personalizzabili come "Da vendere", "Trattativa" e "Venduto" per classificare tutto. Campi personalizzati consentono di registrare informazioni essenziali come indirizzo, reddito netto, prezzo iniziale, vendita finale, area e assicurazione annuale.

È possibile visualizzare il layout in cinque Visualizzazioni personalizzate con configurazioni ClickUp come "Proprietà" e "Posizione" Ad esempio, è possibile utilizzare questo modello per filtrare il foglio di calcolo in modo da visualizzare tutte le proprietà in una posizione specifica o quelle attualmente in fase di negoziazione.

ideale per gli investitori che desiderano organizzare il proprio portfolio, monitorare le prestazioni degli immobili e prendere decisioni informate

3. Il modello di marketing immobiliare ClickUp

Il Modello di marketing immobiliare ClickUp vi aiuta a gestire la vostra strategia di marketing. Vi permette di selezionare i piani e i canali di marketing ideali, di stabilire chiare linee guida per il marchio e di organizzare un calendario di marketing per monitorare tutte le vostre attività immobiliari.

Questo modello offre numerose opzioni di visualizzazione, tra cui varie prospettive e approfondimenti, in modo da poter vedere in modo completo tutti gli elenchi promossi. È come avere una visione completa di tutti gli annunci promossi strumento di marketing immobiliare a portata di mano!

Vista Elenco Campagne : Organizza e monitora gli annunci immobiliari in base allo stato attuale delle campagne in un'unica vista (ad esempio, Da fare, In corso, Da approvare, Da rivedere, Approvato)

: Organizza e monitora gli annunci immobiliari in base allo stato attuale delle campagne in un'unica vista (ad esempio, Da fare, In corso, Da approvare, Da rivedere, Approvato) Vista Bacheca : Visualizza lo stato degli elenchi su una bacheca Kanban, con ogni elenco rappresentato come scheda in base alla fase attuale della strategia (Idea, Scrittura dei contenuti, Progettazione, Revisione, Pubblicazione, Valutazione)

: Visualizza lo stato degli elenchi su una bacheca Kanban, con ogni elenco rappresentato come scheda in base alla fase attuale della strategia (Idea, Scrittura dei contenuti, Progettazione, Revisione, Pubblicazione, Valutazione) Visualizzazione del calendario: Monitorate i vostri programmi di pubblicazione su un calendario mensile. Gli elenchi sono evidenziati per tipo di post (blog, social media, email newsletter), rendendo facile il monitoraggio di quando e dove ogni contenuto di promozione verrà pubblicato

ideale per i team immobiliari che desiderano aumentare la visibilità online dei propri elenchi, intensificare i lavori richiesti e mantenere una strategia coerente di contenuti

4. Il modello di project management immobiliare di ClickUp

Un project management efficace per gli agenti immobiliari aiuta a suddividere le attività, a evitare problemi di portata e a mantenere i progetti in carreggiata. Inoltre, garantisce una migliore gestione dei rischi grazie alla supervisione dei contratti, all'attenzione alle normative e alla gestione efficiente delle sequenze.

Il Modello di project management immobiliare ClickUp copre tutto, dalla prevendita alla consegna del progetto. Ecco perché è così utile:

Elenco degli immobili : Organizza ogni dettaglio dell'elenco - prezzo, tipo di immobile, metratura - in modo che sia facile da aggiornare e immediatamente accessibile a tutto il team

: Organizza ogni dettaglio dell'elenco - prezzo, tipo di immobile, metratura - in modo che sia facile da aggiornare e immediatamente accessibile a tutto il team Monitoraggio delle attività : Il modello mostra chiaramente lo stato di ogni attività (ad esempio, completata, in corso, da fare), consentendo ai gestori del progetto e ai membri del team di valutare ciò che è stato completato, ciò che è attualmente in corso e ciò che resta da fare

: Il modello mostra chiaramente lo stato di ogni attività (ad esempio, completata, in corso, da fare), consentendo ai gestori del progetto e ai membri del team di valutare ciò che è stato completato, ciò che è attualmente in corso e ciò che resta da fare Stima dei costi : I costi stimati per alcune attività danno un'idea dell'aspetto finanziario del progetto. Il monitoraggio di questi costi aiuta gli agenti immobiliari a gestire il budget del cliente e a prevedere le spese future

: I costi stimati per alcune attività danno un'idea dell'aspetto finanziario del progetto. Il monitoraggio di questi costi aiuta gli agenti immobiliari a gestire il budget del cliente e a prevedere le spese future Attività secondarie e dipendenze: Mostra la suddivisione di attività complesse in passaggi più piccoli, come l'installazione delle fondamenta e il riempimento

ideale per i project manager immobiliari, i team di costruzione e gli sviluppatori che hanno bisogno di un approccio strutturato e visivo per monitorare lo stato di avanzamento, gestire le sequenze e controllare i budget in più fasi del progetto

👀 Da fare? Evidenziare le funzionalità/funzione della sostenibilità e le tendenze eco-compatibili nei modelli, come tetti verdi, pannelli solari e sistemi di raccolta dell'acqua piovana, possono migliorare il valore della proprietà.

5. La lista di controllo per la chiusura dell'immobile di ClickUp

In qualità di agente immobiliare, conoscete bene le sfide che comporta la chiusura di un affare immobiliare e quanto lavoro sia richiesto per rendere il processo più agevole per i vostri clienti. Il ClickUp Lista di controllo per la chiusura di un affare immobiliare può aiutarvi a migliorare questo flusso di lavoro.

Questo modello vi guida attraverso l'intero processo di vendita, dall'offerta iniziale alla consegna delle chiavi. Ecco come vi aiuta:

Salvare le informazioni vitali in 11 attributi personalizzati, come la data di chiusura prevista, i documenti di chiusura chiusi, l'agente dell'elenco, l'indirizzo dell'immobile e la lettera di ringraziamento

Tenere facilmente sotto controllo i costi di marketing immobiliare, le fasi di richiesta del mutuo, le ispezioni in casa, le date di chiusura previste e i documenti di chiusura firmati, tutto in un unico posto

ideale per i nuovi agenti e mediatori immobiliari che desiderano semplificare e organizzare il processo di chiusura

6. Il modello ClickUp Advanced CRM Real Estate

Se state pensando di il miglior CRM probabilmente state pensando di incrementare le vostre vendite commerciali, e questo modello lo capisce! Questo modello, adatto ai principianti Modello CRM avanzato per il settore immobiliare di ClickUp può aiutarvi a gestire le relazioni con i clienti in modo rapido ed efficiente.

Accedete alle informazioni relative ai vostri clienti in Vista Calendario, Vista ClickUp Documento o Elenco con l'intuitiva funzione drag-and-drop. Il modello separa i dettagli degli account e le transazioni chiuse in diversi elenchi, eliminando la confusione sullo stato dei client nella pipeline.

È inoltre dotato di esclusive Visualizzazioni personalizzate, come la Visualizzazione dei miei incarichi, che consente di dare priorità alle attività e ai follower. La Sales Process View visualizza l'imbuto commerciale e la pipeline, mentre la Welcome View offre una rapida panoramica della configurazione del CRM.

ideale per principianti, piccole aziende e liberi professionisti che desiderano un modo semplice ed efficiente per gestire le relazioni con i clienti, tracciare i contatti e lo stato commerciale

7. Il modello ClickUp CRM Real Estate

Il Modello di CRM ClickUp per il settore immobiliare è fondamentale per coltivare le relazioni con prospect e client. Copre ogni aspetto della pipeline commerciale, compreso il monitoraggio di lead e opportunità, la gestione delle trattative, l'organizzazione dei contatti e la prioritizzazione delle attività in base alla fase di vendita.

Con stati personalizzati come Need Approval e Qualified, campi personalizzati per dettagli come il nome del contatto e il settore, e visualizzazioni personalizzate come Elenco View e Sales Process View, questo modello mantiene tutto organizzato e facile da navigare.

Inoltre, le funzionalità di automazione aiutano a ridurre le attività ripetitive, consentendovi di concentrarvi sulla costruzione di relazioni più profonde e sulla crescita aziendale.

ideale per i team di vendita che desiderano migliorare la gestione dei lead e il processo di vendita e per le aziende che vogliono un flusso chiaro e organizzato per qualificare i lead, monitorare le fasi della trattativa e chiudere le vendite in modo efficiente

8. Il modello di CRM commerciale ClickUp per il settore immobiliare

da fare: Sapevi che L'80% delle vendite commerciali richiede in media 5 follower **chiamate dopo la riunione iniziale?

Questo dimostra quanto sia importante seguire la pipeline commerciale. Il Modello di CRM commerciale ClickUp per il settore immobiliare è stato progettato per mantenere la vostra pipeline organizzata e attiva.

Il modello categorizza fasi come New Lead, Engaged e Unqualified-Followower, consentendovi di valutare la posizione di ciascun prospect nel processo di coinvolgimento.

I flag di prioritizzazione (come Urgent e High) assicurano che i lead più interessanti ricevano un'attenzione immediata, mentre i ruoli assegnati e le date di scadenza mantengono ogni agente in attività.

Con 20 stati personalizzati, come Attivo, In trattativa e A bordo, è possibile monitorare l'esatta fase di ogni accordo. Inoltre, cinque Viste personalizzate, come Riepilogo/riassunto, Elenco e Bacheca, consentono di mantenere tutte le informazioni organizzate e accessibili.

ideale per i team commerciali che vogliono semplificare il monitoraggio dei lead, personalizzare le interazioni con i clienti e monitorare ogni fase del processo di vendita fino alla chiusura

🧠 Curiosità: Usare numeri specifici come 432.000 dollari invece di cifre arrotondate (come 500.000 dollari) può creare un'impressione di ponderatezza e ridurre la negoziazione, secondo una ricerca.

9. Il modello di CRM immobiliare semplice di ClickUp

Mentre il modello precedente mantiene tutti gli elementi essenziali del vostro accordo, questo Modello di CRM immobiliare semplice di ClickUp si spinge oltre con la gestione dei contatti.

Questo modello, facile da usare per i principianti, consente di personalizzare gli stati dei contatti e di taggare campi aggiuntivi per accedere e organizzare informazioni più rilevanti. Offre stati personalizzati, campi personalizzati e visualizzazioni personalizzate per massimizzare la generazione di contatti.

I campi a discesa, come le viste Elenco e Tabella, visualizzano il livello di priorità di ogni client, la fase, il valore stimato, il numero di telefono e altro ancora, tutto in un'unica schermata. Questo rende accessibile ogni possibile dettaglio e aiuta a dare priorità ai lead migliori.

ideale per gli agenti immobiliari e i team commerciali che vogliono dare priorità alle opportunità di valore e migliorare la collaborazione

10. Tracciamento delle transazioni immobiliari di Jotform

via Jotform Il Tracker delle transazioni immobiliari di Jotform aiuta gli agenti a organizzare le informazioni relative all'acquisto di una casa, compresi i contatti, le interazioni e le proprietà, per aiutare i clienti a trovare la casa perfetta.

La Lista di controllo per l'acquisto di una casa online di Jotform consente di monitorare in modo efficiente i contatti e le preferenze dei client. Il foglio di calcolo incluso aiuta a monitorare i contatti, aggiungere o rinominare colonne, schede ed etichette e passare dalla visualizzazione a schede a quella a calendario per una migliore visualizzazione dei dati.

È anche possibile tenere traccia di dettagli più contestuali sulla proprietà, come la preferenza per l'età, il numero di camere da letto e di bagni e l'intervallo di prezzo. Inoltre, è possibile organizzare gli immobili in base allo stato (ad esempio, in affitto, in vendita o da gestire).

✨ Ideale per agenti, broker e gestori di immobili che hanno bisogno di una gestione centralizzata Software CRM per migliorare la comunicazione con i client e aumentare l'efficienza nell'abbinare gli acquirenti agli immobili

Tutto è bene quel che si vende bene: Edizione ClickUp

Con i giusti modelli di CRM immobiliare, potete gestire ogni follower, lead e affare in modo impeccabile.

I modelli di CRM immobiliare di ClickUp sono un hub centrale e un database che vi aiutano a chiudere le trattative con sicurezza. Forniscono dati e analisi preziosi, consentendo la massima personalizzazione e un migliore processo decisionale.

Che siate agenti indipendenti o parte di un team in crescita, ClickUp può trasformare i lead in clienti fedeli, un contatto ben gestito alla volta! Provate ClickUp oggi stesso; è gratis !