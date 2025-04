Trasformate il vostro flusso di lavoro con i 13 migliori modelli per la gestione degli immobili

Se siete proprietari o gestori di immobili, sapete quanto sia importante tenere traccia dei registri della vostra proprietà. Sia che si tratti di essere in regola, di monitorare le finanze o di risolvere le controversie, avere tutto in ordine rende la vita molto più facile.

Tuttavia, non è esente da sfide.

Immaginate di gestire più proprietà sparse in diversi stati e città, ognuna con le proprie leggi e regolamenti. Come se non bastasse, è necessario organizzare e rispettare le scadenze di affitto, riparazioni e manutenzione.

È quasi impossibile gestire tutto questo da soli senza commettere errori.

Per questo motivo, i professionisti del settore immobiliare più esperti si rivolgono a modelli di gestione immobiliare. Queste risorse semplificano in modo significativo la gestione degli immobili, organizzando ogni questione relativa alla proprietà.

Non vedete l'ora di metterci le mani sopra? Preparatevi: in questo blog vi presentiamo 13 dei migliori modelli, moduli e liste di controllo per la gestione immobiliare. Iniziamo!

Cosa sono i modelli di gestione immobiliare?

I modelli di gestione immobiliare sono documenti preformattati che aiutano un amministratore immobiliare a gestire in modo efficiente i vari aspetti di una proprietà. Tra questi, i pagamenti dell'affitto, le tasse, le riparazioni, lo stato di occupazione, ecc.

Questi modelli completi e facili da usare ottimizzano attività come la gestione degli inquilini, i pagamenti, la manutenzione della proprietà e il monitoraggio finanziario.

Che si tratti di un immobile in affitto, di un immobile occupato da un proprietario, di un immobile commerciale, di un investimento immobiliare, ecc. questi modelli versatili consentono di personalizzare facilmente la gestione e di mantenere la conformità.

Cosa rende un buon modello di gestione immobiliare?

Un modello di gestione immobiliare di alta qualità è molto più di un semplice foglio di calcolo; è stato progettato con cura per semplificare la gestione degli immobili. Ecco le cinque caratteristiche principali:

**Il modello deve essere facile da navigare e da compilare. Inoltre, deve avere un layout pulito e un aspetto gradevole per soddisfare ogni tipo di utente

Personalizzabilità: Dovreste essere in grado di personalizzare il modello per adattarlo alle vostre esigenze. Dovrebbe essere abbastanza flessibile da permettere di regolare sezioni, campi e categorie per soddisfare le richieste di un tipo specifico di proprietà

Dovreste essere in grado di personalizzare il modello per adattarlo alle vostre esigenze. Dovrebbe essere abbastanza flessibile da permettere di regolare sezioni, campi e categorie per soddisfare le richieste di un tipo specifico di proprietà Comprehensive: Il modello deve coprire tutti i dettagli essenziali relativi alla gestione della proprietà. Deve permettere di gestire i dettagli degli inquilini, le condizioni di pagamento, le condizioni di sicurezza, ecc.

Il modello deve coprire tutti i dettagli essenziali relativi alla gestione della proprietà. Deve permettere di gestire i dettagli degli inquilini, le condizioni di pagamento, le condizioni di sicurezza, ecc. Formattazione coerente: Il modello deve seguire un design standard e professionale. Questo assicura che le informazioni siano facili da leggere e da presentare sia in formato cartaceo che digitale

Il modello deve seguire un design standard e professionale. Questo assicura che le informazioni siano facili da leggere e da presentare sia in formato cartaceo che digitale Funzionalità automatiche: Scegliete un modello dotato di funzionalità automatiche che vi aiutino a calcolare l'importo dell'affitto, il periodo di locazione e così via, senza alcun lavoro richiesto

13 Modelli di gestione immobiliare gratis

Senza ulteriori indugi, vi presentiamo 13 modelli di gestione immobiliare di prim'ordine per semplificare le vostre operazioni quotidiane come gestori di immobili:

1. Modello di contratto di affitto ClickUp

Scaricare questo modello

Un contratto di affitto è un documento legale creato da un proprietario. Esso delinea le condizioni che un potenziale inquilino deve rispettare per affittare l'immobile.

Tuttavia, la creazione di un contratto di locazione accurato e legalmente vincolante richiede un'accurata precisione. È qui che il Modello di contratto di noleggio ClickUp viene fornito in.

Progettato da esperti, questo modello contiene tutti i dettagli essenziali che è necessario fornire nel contratto affinché sia legalmente applicabile.

Ad istanza, dispone di campi individuali per evidenziare le clausole relative all'importo del deposito di sicurezza, all'importo mensile del contratto di locazione, alle norme e ai regolamenti per il comportamento dell'inquilino, alle aree comuni di accesso, ecc.

Poiché il modello è personalizzabile, è possibile aggiungere o rimuovere campi in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile aggiungere una clausola sulle riparazioni (chi ne sarà responsabile, con quale frequenza verranno effettuate, ecc.)

Ideale per: Proprietari di casa alla ricerca di un contratto d'affitto personalizzabile e legalmente vincolante

Scaricare questo modello

2. Modello di newsletter immobiliare ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss112.png Modelli di newsletter per la gestione immobiliare ClickUp Real Estate https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6103928&department=other&\_gl=1\*1p11kmv\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scarica questo Template /$$$cta/

In qualità di gestori di immobili, probabilmente sapete che mantenere una pipeline commerciale completa è fondamentale per ottenere un'occupazione costante durante l'anno. Ma non esiste un metodo convenzionale per raggiungere i potenziali acquirenti, soprattutto nel settore immobiliare. Ma è proprio qui che il Modello di newsletter immobiliare ClickUp aiuta.

Si tratta di un documento facile da usare e visivamente accattivante che mette in mostra la vostra proprietà in affitto. Utilizzatelo per creare brochure di qualità superiore con immagini estetiche e punti chiave come posizione, prezzo, ecc.

Inoltre, vi permette di evidenziare la USP della vostra azienda, le offerte speciali, ecc. Quindi, se la ricezione di nuove domande di affitto è nella vostra lista di controllo, questo modello fa al caso vostro.

Ideale per: I gestori di immobili che desiderano attrarre acquirenti attraverso newsletter di marketing visivamente convincenti

3. Modello di project management immobiliare ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss113.png Modelli di gestione immobiliare ClickUp Real Estate https://app.clickup.com/signup?template=t-211273123&department=other&\_gl=1\*1u5wa79\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/ Gestione dei progetti immobiliari è diversa da quella di altri progetti aziendali. A causa della sua natura volatile, si è sempre ad una sola negligenza dal subire una grossa perdita. Per questo motivo, è sempre ideale avere uno strumento come il programma Modello di project management immobiliare ClickUp .

Questo modello fa tutto, dalla gestione delle proprietà pronte al monitoraggio di tutti i lavori in corso (WIP). Infatti, cattura in modo sintetico tutti i dati, dalla fase pre-vendita a quella post-consegna, per consentirvi di prevedere con precisione la redditività del progetto.

Ma non finisce qui: questo modello aiuta anche a visualizzare e monitorare lo stato di avanzamento, a gestire le risorse aziendali e a gestire diversi progetti contemporaneamente, mantenendovi organizzati e senza rischi.

Ideale per: I professionisti del settore immobiliare che gestiscono progetti multipli e minimizzano i rischi finanziari

💡Pro Tip:Superaccessoriate le vostre iniziative di project management immobiliare con ClickUp Teams per il settore immobiliare . Collaborate con tutti i membri del vostro team, gestite i carichi di lavoro, seguite lo stato di avanzamento, assegnate le attività: tutto, in una volta sola!

4. Modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss114.png Foglio di calcolo immobiliare ClickUp modelli di gestione immobiliare https://app.clickup.com/signup?template=t-205379803&department=operations&\_gl=1\*1e2dn5i\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Se siete un agente immobiliare con proprietà disponibili per la vendita in molti stati, il modello Modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp può aiutarvi a mantenere un registro dettagliato di ciascuno di essi.

Questo modello di gestione immobiliare aiuta a organizzare in modo conciso le informazioni relative a contatti, client, proprietà, ecc. Inoltre, consente di affrontare facilmente le modifiche relative all'importo dell'affitto, alla struttura dei pagamenti o a qualsiasi altra area.

Il punto di forza del modello è il suo design. Permette di creare un database per acquisire nuovi acquirenti, chiudere accordi in corso, valutare lo stato di una particolare impresa e molto altro ancora.

Inoltre, le informazioni sono presentate in modo scorrevole, il che le rende perfette per l'accesso in movimento.

Ideale per: Gli agenti immobiliari che hanno bisogno di organizzare e monitorare i dettagli delle proprietà in più stati

Leggi anche: le 10 migliori app commerciali per i rappresentanti per aumentare le entrate

5. Modello di marketing immobiliare ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss115.png Modelli di gestione immobiliare di ClickUp Real Estate Marketing https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018180&department=marketing&\_gl=1\*t3bff9\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Per una società di gestione immobiliare, far conoscere la propria offerta attraverso diversi canali non è certo facile. Ma con il Modello di marketing immobiliare ClickUp i vostri immobili ricevono l'attenzione che meritano.

Questo modello si concentra principalmente sul potenziamento delle iniziative di marketing immobiliare. Registra, organizza e monitora ogni elenco immobiliare per aiutarvi a risparmiare tempo e a gestire le risorse in modo più efficace.

Poiché tutto è disponibile in un unico luogo, questo modello si rivela fondamentale anche per allineare i lavori richiesti dal marketing. Grazie a una vista completa degli elenchi, è possibile creare obiettivi strategici a livello di team e mosse per ogni proprietà per massimizzare il ROI.

Ideale per: Società di gestione immobiliare che desiderano ottimizzare e migliorare i propri lavori richiesti

Leggi anche: i 10 migliori strumenti di marketing immobiliare per gli agenti

6. Modello di lista di controllo per le transazioni immobiliari ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss116.png ClickUp Lista di controllo transazioni immobiliari Modelli di gestione immobiliare https://app.clickup.com/signup?template=t-2ytz6nj&department=other&\_gl=1\*1xui91f\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scarica questo modello /%cta/

Le transazioni immobiliari sono notoriamente complesse. Se non siete meticolosi in ogni aspetto, potreste commettere un errore che vi porterebbe in inutili guai legali. Per evitarlo, utilizzate il modello Modello di lista di controllo per transazioni immobiliari ClickUp .

Strutturato come una lista di controllo, contiene un elenco dettagliato delle attività da spuntare per garantire una transazione immobiliare corretta e legale. Ad istanza, la firma delle pratiche, la valutazione dei contratti di locazione, la finalizzazione dei dettagli di pagamento, ecc.

Nonostante sia piuttosto esaustivo, il modello è personalizzabile per adattarsi alle esigenze dei diversi gestori immobiliari. Infatti, consente di aggiungere altri campi a proprio piacimento, come le formalità relative ai pagamenti dell'affitto, i documenti in sospeso da ricevere, ecc.

Ideale per: I gestori di immobili che desiderano garantire una transazione immobiliare regolare e legalmente valida

7. Modello di lista di controllo per le chiusure immobiliari ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss117.png ClickUp Lista di controllo per la chiusura dell'immobile Modelli di gestione immobiliare https://app.clickup.com/signup?template=t-176175107&department=other&\_gl=1\*pj222l\*\_gcl_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scarica questo modello /%cta/

Quando si vende una proprietà, i suoi diritti vengono trasferiti ai nuovi residenti. Poiché questo processo è complesso e lungo, i proprietari tendono a tralasciare alcune formalità cruciali. Il Modello di lista di controllo per la chiusura dell'immobile ClickUp aiuta ad evitarlo.

Il modello tiene conto di tutte le attività da svolgere per garantire un trasferimento legale della titolarità. Il modello organizza le attività in diverse categorie e ne monitora lo stato, consentendo di collaborare con le altre parti coinvolte.

Presentato in forma di elenco, questo strumento funge da lista di controllo per la gestione della proprietà e consente di ricontrollare tutto. In questo modo, vi mettete in sicurezza e garantite che il nuovo inquilino possa trasferirsi senza problemi.

Ideale per: I proprietari che desiderano uno strumento completo per le procedure di trasferimento della titolarità della proprietà

Leggi anche: Come automatizzare i processi commerciali e aumentare i ricavi

8. Modello di rapporto sul mercato immobiliare ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss118.png ClickUp Real Estate Market Report modelli di gestione immobiliare https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105908&department=other&\_gl=1\*1quv521\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Il settore immobiliare è un'industria dinamica che richiede di rimanere aggiornati sulle tendenze e sui comportamenti del mercato. Anche se cercare su Internet è un'opzione, è meno gratificante di quanto non lo sia il tempo e l'ingombro. È qui che il Modello di reportistica del mercato immobiliare ClickUp aggiunge valore.

Dalle condizioni attuali del mercato al sentimento di acquirenti e venditori, questo modello vi aiuta a catturare ogni intuizione e a documentarla sotto forma di grafici e diagrammi facilmente comprensibili. In questo modo, avrete informazioni dettagliate su ogni nuovo sviluppo del settore immobiliare.

Non solo: utilizzate questo modello per ricercare e identificare potenziali acquirenti e residenti nella vostra zona che sono alla ricerca di proprietà in cui trasferirsi.

Ideale per: Gli agenti immobiliari che necessitano di informazioni aggiornate sulle tendenze del mercato e sul comportamento degli acquirenti.

Leggi anche: Come utilizzare l'IA nel settore immobiliare (Casi d'uso e strumenti)

9. ClickUp Contratto di locazione Texas Modello

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss119.png ClickUp Contratto di locazione Texas modelli di gestione immobiliare https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171244&department=other&\_gl=1\*vm28cv\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Se siete gestori di proprietà che si occupano di immobili in Texas, il modello Modello di contratto di locazione ClickUp Texas è un must per voi.

Lo Stato del Texas ha i propri termini e regolamenti in materia di locazione. Pertanto, se desiderate vendere una proprietà in affitto, voi e i vostri nuovi residenti dovete rispettare queste leggi. Con questo modello di ClickUp, creare un contratto a prova di bomba e legalmente vincolante per tali proprietà diventa un gioco da ragazzi.

Questo modello include ogni termine e condizione, compresi quelli relativi al contratto di locazione, all'affitto e alle responsabilità, pensati esclusivamente per le proprietà con sede in Texas, per salvaguardare i vostri interessi e garantire una relazione contrattuale fluida e priva di controversie.

Ideale per: I gestori di immobili in Texas devono creare contratti di locazione conformi e legalmente vincolanti

10. Modulo di verifica della storia dell'affitto di Jotform

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss120.png Modulo di verifica della storia dell'affitto /$$$img/

via Jotform Come best practice, la maggior parte dei proprietari e delle società di gestione immobiliare insistono nel verificare la storia di affitto di un potenziale inquilino. Questo li aiuta a evitare le frodi e a prendere decisioni informate. Questo Formulario per la verifica della storia degli affitti di Jotform facilita questa operazione.

Progettato come una lista di controllo completa, questo modulo raccoglie tutte le informazioni necessarie per ottenere informazioni sulla precedente storia di affitto di una persona. Ad esempio, il nome dell'inquilino, l'indirizzo, la città, lo stato, il codice postale e così via.

Ideale per: I proprietari che desiderano verificare la storia locativa di un inquilino prima di approvarlo

11. Modello di volantino per la gestione immobiliare da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss121.png Modello di volantino per la gestione immobiliare da Template.net /$$$img/

via Modello.net Se avete una proprietà che desiderate pubblicizzare a un vasto pubblico, il Modello di volantino di marketing per la gestione immobiliare di Template.net può aiutarvi.

Questo modello è stato progettato per essere esteticamente gradevole. Può contenere dati essenziali, tra cui informazioni sulla proprietà, immagini, ecc. per dare un'idea completa della sua offerta.

Inoltre, è anche personalizzabile e consente di modificare schemi di colore, forme, layout e ogni elemento per creare un volantino che risuoni al meglio con la vostra proprietà sotto i riflettori.

Ideale per: I gestori di immobili che desiderano commercializzare le loro proprietà in affitto a un vasto pubblico in maniera visiva

12. Brochure di gestione immobiliare da Modello.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss122.png Opuscolo sulla gestione immobiliare di Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Property Management Tri-Fold Brochure di Template.net è ideale per la commercializzazione di proprietà in affitto. Con un look professionale ma vintage, contiene tutti i dettagli importanti da fornire sulla proprietà, come la zona, la posizione, il prezzo, ecc.

Inoltre, consente di modificare e personalizzare elementi di design come font, dimensioni e stile. Da fare, basta stampare il documento nel formato preferito ed è pronto per l'uso.

Ideale per: I titolari di immobili che promuovono gli elenchi degli affitti attraverso brochure dal design professionale

13. CRM immobiliare di Jotform

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss123.png CRM immobiliare di Jotform /$$$img/

via Jotform La gestione dei clienti è un aspetto essenziale del lavoro, anche nel settore aziendale. Questo CRM immobiliare di Jotform vi permette di occuparvene.

Con il suo aiuto, gli appaltatori e i titolari di immobili possono creare una cRM specifico per il settore immobiliare -con dettagli come i nomi degli inquilini, la posizione, il tipo di proprietà, ecc.

Inoltre, questo modello registra e monitora senza sforzo altri dati sulla proprietà, come le condizioni o i problemi di manutenzione. Essendo altamente collaborativo, consente anche di collaborare con i membri del team per una migliore gestione dei clienti.

Ideale per: Gli appaltatori che hanno bisogno di uno strumento collaborativo per gestire le relazioni con gli inquilini e i dati delle proprietà

Gestite la vostra proprietà in modo più efficiente: usate ClickUp!

In qualità di amministratore di immobili, a un certo punto della vostra carriera vi sarete trovati in difficoltà nel tenere il passo con tutte le attività di gestione. E perché no? Il settore immobiliare è in continua evoluzione.

Con tendenze e dinamiche in continuo mutamento, mantenere un registro accurato di ogni transazione è a dir poco faticoso.

Ma fortunatamente è qui che entra in gioco ClickUp. Con un intervallo versatile di modelli pre-progettati e personalizzabili, abbiamo coperto tutte le vostre esigenze. Quindi, perché Da fare tutto da soli, unitevi a ClickUp per potenziare le vostre attività di gestione immobiliare.

Per maggiori dettagli, visitate ClickUp o iscriviti qui per una versione di prova gratuita!