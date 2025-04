I migliori software CRM per la gestione immobiliare per i gestori di immobili

Tra le comunicazioni con gli inquilini, il monitoraggio delle richieste di manutenzione e il rispetto dei contratti di locazione, la gestione degli immobili può diventare rapidamente opprimente.

Ma cosa succederebbe se si potessero semplificare tutte queste attività in un unico sistema efficiente? È qui che entra in gioco il software di Customer Relationship Management (CRM).

Che siate responsabili di una singola proprietà o della gestione di un ampio portfolio immobiliare, il giusto CRM per la gestione degli immobili semplifica i flussi di lavoro e vi permette di concentrarvi su ciò che conta davvero: costruire solide relazioni con gli inquilini per massimizzare la redditività. 📈

In questo articolo abbiamo selezionato le 11 migliori soluzioni software CRM per la gestione immobiliare. Che si tratti di gestire una manciata di unità o un portfolio esteso, questi strumenti vi aiuteranno a rimanere organizzati, a risparmiare tempo e a far crescere la vostra azienda. Esploriamo le migliori opzioni!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi

ClickUp : Il migliore per il project management immobiliare e le relazioni con i clienti

: Il migliore per il project management immobiliare e le relazioni con i clienti HubSpot: Il miglior CRM con funzionalità integrate di marketing e commerciali

Il miglior CRM con funzionalità integrate di marketing e commerciali Pipedrive: Miglior CRM di gestione immobiliare per la visualizzazione dei processi

Miglior CRM di gestione immobiliare per la visualizzazione dei processi Front Office di Lupo Solitario: Miglior software CRM per il lead nurturing integrato e l'MLS

Miglior software CRM per il lead nurturing integrato e l'MLS Zoho CRM: Miglior software CRM di gestione immobiliare per i personalizzati

Miglior software CRM di gestione immobiliare per i personalizzati Entrata: Miglior provider CRM per il marketing della gestione immobiliare

Miglior provider CRM per il marketing della gestione immobiliare Monday: Miglior software CRM per flussi di lavoro personalizzati

Miglior software CRM per flussi di lavoro personalizzati Knock: Miglior CRM per l'ottimizzazione del lead-to-lease

Miglior CRM per l'ottimizzazione del lead-to-lease Wise Agent: Miglior software CRM per le operazioni di gestione immobiliare

Miglior software CRM per le operazioni di gestione immobiliare Buildium: Miglior sistema software per la gestione immobiliare end-to-end

**Cosa cercare in un CRM per la gestione immobiliare?

Il CRM giusto può essere la spina dorsale delle operazioni di gestione immobiliare, migliorando la produttività ed elevando la soddisfazione degli inquilini. Inoltre, portano inquilini, titolari o gestori sulla stessa pagina, colmando il divario tra aspettative e realtà.

Con vari Software CRM sebbene siano disponibili diverse opzioni, è fondamentale concentrarsi sulle funzionalità/funzione chiave che vi aiutano a raggiungere tali obiettivi come gestori di immobili. Ecco cosa dovreste cercare in un CRM di gestione immobiliare:

scegliete un CRM di gestione immobiliare che copra l'intero ciclo di vita del lead-to-tenant, dalla richiesta alla firma del contratto di locazione. Dovrebbe essere dotato di strumenti di comunicazione, funzionalità di monitoraggio delle richieste e di registrazione, per citare alcune funzionalità/funzione

selezione di un CRM di gestione immobiliare che si adatti ai diversi flussi di lavoro delle diverse società di gestione immobiliare. Il software deve consentire agli utenti di personalizzare le pipeline, i flussi di attività e la reportistica per soddisfare requisiti specifici

automazione delle attività: Cercate un CRM che automatizzi le attività di routine come l'invio di promemoria per l'affitto, la programmazione della manutenzione e il follow-up dei contatti. Questo aumenta l'efficienza risparmiando tempo e riducendo gli errori manuali, consentendovi di concentrarvi su aspetti più strategici della vostra azienda

tracciamento finanziario: Scegliete un CRM di gestione immobiliare che sia dotato di strumenti integrati per la riscossione degli affitti, la fatturazione e il monitoraggio delle spese per semplificare la gestione finanziaria e ottenere una chiara visione delle prestazioni della proprietà

$$$a e reportistica: Scegliete un CRM con una reportistica e un'analisi esaustive che vi aiutino a generare informazioni guidate dai dati su entrate, tassi di occupazione, reddito da locazione e feedback degli inquilini. Di conseguenza, potrete ottimizzare le vostre operazioni grazie a queste dashboard e reportistiche personalizzabili

✅ Accessibilità mobile: Scegliete un CRM con un'app mobile o che risponda alle esigenze dei dispositivi mobili. I gestori di proprietà o gli agenti immobiliari sono sempre in movimento e devono svolgere attività di gestione degli inquilini anche in viaggio. Una soluzione CRM potente, dotata di un'app mobile con funzionalità/funzione completa, consente loro di svolgere queste attività in qualsiasi momento e luogo

Capacità di integrazione: Optate per un CRM che si integri perfettamente con gli altri strumenti che utilizzate quotidianamente, come software di account, piattaforme di marketing e siti web di elenchi immobiliari. Questo garantisce un flusso di lavoro fluido ed elimina la necessità di inserire manualmente i dati, facendovi risparmiare tempo e riducendo gli errori

**Il mercato globale dei software CRM per il settore immobiliare è proiettato a raggiungere i 10,6 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita di circa il 20% impressionante del 12,2% CAGR !

Gli 11 migliori software CRM di gestione immobiliare

Ecco una carrellata di 11 delle migliori soluzioni software CRM per la gestione degli immobili che soddisfano tutte le vostre esigenze:

1. ClickUp (il migliore per il project management immobiliare e le relazioni con i clienti)

supervisionate le vostre proprietà migliorando le relazioni con i client e gestendo i contatti grazie al software di gestione delle relazioni con i clienti di ClickUp

Quali impostazioni? Il patrimonio immobiliare di ClickUp la soluzione di project management di ClickUp si distingue per la sua capacità di adattarsi ai vostri flussi di lavoro unici. Con dashboard configurabili, funzioni avanzate di gestione delle attività e strumenti di collaborazione estesi come la chat integrata, ClickUp semplifica anche le operazioni più complesse.

Inoltre, la piattaforma automatizza le attività ripetitive, come la condivisione di aggiornamenti e l'invio di notifiche, tramite ClickUp Automazioni che consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto nella gestione degli immobili.

Inoltre, I flussi di lavoro del CRM di ClickUp includono il processo decisionale alimentato dall'IA e una potente analisi dei dati nei flussi di lavoro. Questo vi permette di semplificare le operazioni e di prendere decisioni più intelligenti e informate per far progredire la vostra azienda.

Che siate gestori di proprietà da soli o facciate parte di un grande team immobiliare, ClickUp si adatta senza problemi alle vostre esigenze, garantendo efficienza e produttività a ogni livello.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Monitoraggio visivo dei contatti nella vostra pipeline commerciale grazie alla personalizzazione di Visualizzazioni ClickUp per migliorare la collaborazione e l'efficienza

Mantenere una cronologia dettagliata delle comunicazioni per personalizzare le interazioni con gli inquilini e gestire efficacemente i contatti

Collaborare senza problemi con il proprio team attraverso la comunicazione in tempo reale utilizzando ClickUp Chattare e condividere facilmente le risorse tra i team commerciali e di marketing.

Utilizzate le analisi e la reportistica completa di ClickUp dashboard per prendere decisioni basate sui dati e ottimizzare le prestazioni della proprietà

Semplificate i flussi di lavoro con l'accesso a una biblioteca dimodelli di gestione delle proprietà Limiti di ClickUp

La configurazione iniziale può sembrare eccessiva a causa delle sue estese funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9900+ recensioni)

: 4.7/5.0 (9900+ recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (4300+ recensioni)

➡️ Per saperne di più: Siete curiosi di provare ClickUp come piattaforma CRM? Date un'occhiata al Modello CRM su ClickUp !

2. HubSpot( Miglior CRM con funzionalità di marketing e commerciali integrate)

via HubSpot Se siete alla ricerca di un CRM per la gestione immobiliare che eccelle nelle attività commerciali e di marketing, non cercate oltre HubSpot CRM, per snellire i flussi di lavoro e gestire le relazioni con i client senza soluzione di continuità.

Con l'integrazione in strumenti di marketing immobiliare hubSpot consente al vostro team di realizzare campagne coinvolgenti durante tutto il processo di locazione, dall'attrazione di potenziali inquilini alla cura di relazioni a lungo termine. Inoltre, la sua interfaccia user-friendly e le sue potenti funzionalità, come le campagne email automatizzate e le analisi di marketing, vi aiutano a concentrarvi sulla creazione di connessioni forti e sulla crescita della vostra azienda.

Consolidando i vostri strumenti e i vostri dati, HubSpot migliora l'attrattiva della vostra proprietà e aumenta le valutazioni in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Semplificare la gestione dei lead con gli strumenti di monitoraggio integrati

Incorpora l'email e il social media marketing per raggiungere efficacemente i clienti

Supervisione delle richieste di informazioni sulle proprietà e comprensione delle tendenze commerciali attraverso analisi e reportistica

Limiti di HubSpot

Le limitate capacità di personalizzazione risultano limitanti per i gestori del team

Le soluzioni CRM avanzate sono a pagamento

Prezzi di HubSpot

**Strumenti gratis: Free per un massimo di 2 utenti

Starter: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professional: $890/mese per tre utenti (postazioni aggiuntive a $50/mese)

$890/mese per tre utenti (postazioni aggiuntive a $50/mese) Enterprise: $3600/mese per cinque utenti (postazioni aggiuntive a $75/mese)

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5.0 (12000+ recensioni)

: 4.4/5.0 (12000+ recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (4200+ recensioni)

3. Pipedrive (Miglior CRM di gestione immobiliare per la visualizzazione dei processi)

via PipedriveCRM Pipedrive offre una miscela unica di semplicità ed efficienza alla gestione degli immobili. Il suo sistema CRM visivo rispecchia le fasi della locazione immobiliare e aiuta nella gestione dei contatti, consentendo di monitorare le proprietà, le interazioni con gli inquilini e le trattative.

Le pipeline personalizzabili consentono di adattare le fasi al vostro specifico flusso di lavoro, assicurando che ogni passaggio - dalla richiesta iniziale alla firma del contratto di locazione - sia gestito in modo efficace. Le funzioni/funzione di automazione di Pipedrive gestiscono attività di routine come follow-up e promemoria, liberando tempo per i team di gestione immobiliare da utilizzare per attività più strategiche.

La leggera curva di apprendimento, l'interfaccia visiva e user-friendly e i potenti strumenti di gestione dei contatti rendono questo strumento ideale per le aziende immobiliari in crescita.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Monitoraggio delle comunicazioni con i client e degli elenchi degli immobili in una dashboard centralizzata

Integrazione con email e calendari per una perfetta gestione delle attività

Miglioramento dell'efficienza del flusso di lavoro con la personalizzazione avanzata della pipeline commerciale

Generazione di insight basati sull'IA per migliorare le conversioni delle transazioni

Limiti di Pipedrive

Da fare a meno di un piano di livello gratuito

Le automazioni in termini di marketing sono limitate rispetto ai concorrenti

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14/mese per utente

$14/mese per utente Avanzato : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Professionale : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Power : $69/mese per utente

: $69/mese per utente Azienda: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4.3/5.0 (2100+ recensioni)

: 4.3/5.0 (2100+ recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (3000+ recensioni)

➡️ Leggi di più: 5 consigli per un project management immobiliare di successo

4. Front Office di Lone Wolf (il miglior software CRM per il lead nurturing integrato e l'MLS)

via Lone Wolf Technologies /_href/ https://www.lwolf.com/products/crm-websites Front Office di Lupo Solitario /%href/

offre un software di gestione immobiliare completo che incorpora senza soluzione di continuità funzionalità specifiche per la proprietà, come la gestione degli elenchi immobiliari, l'automazione del marketing, la gestione delle locazioni, ecc Processo CRM .

Centralizzando le funzioni essenziali, Lone Wolf Front Office aiuta i gestori immobiliari a risparmiare tempo, a ridurre gli errori e a concentrarsi sulla crescita aziendale. Il risultato è automatizzare il lead nurturing, semplificare il marketing e integrarsi con i database del Multiple Listing Service (MLS).

Le migliori funzionalità/funzione di Lone Wolf Front Office

Automazioni di attività di routine come promemoria per l'affitto e richieste di manutenzione per aumentare l'efficienza e ridurre il carico di lavoro manuale

Migliora le relazioni con gli inquilini gestendo tutte le comunicazioni e la documentazione in un database centralizzato

Offre strumenti integrati per la gestione dei dati dei clienti, degli elenchi e delle transazioni

Ottenere informazioni utili grazie a reportistica e analisi

Limiti del Front Office di Lupo Solitario

La sincronizzazione dei dati è discontinua e inaffidabile

La configurazione iniziale richiede molto tempo per i nuovi utenti

Prezzi di Front Office di Lupo Solitario

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lone Wolf Front Office

G2 : 3.6/5.0 (130+ recensioni)

: 3.6/5.0 (130+ recensioni) Capterra: 4.4/5.0 (300+ recensioni)

5. Zoho CRM (il miglior software CRM di gestione immobiliare per personalizzazioni)

via Zoho CRMZoho CRM è una piattaforma immobiliare all-in-one progettata per soddisfare le esigenze specifiche di gestori di immobili, rappresentanti immobiliari, sviluppatori e società di intermediazione di tutte le dimensioni. Offre strumenti per la gestione dei processi commerciali e delle proprietà che semplificano i flussi di lavoro, automatizzano le attività e aiutano a concludere più affari in modo efficiente.

Con Zoho CRM, i team di gestione immobiliare possono personalizzare l'interfaccia intuitiva della piattaforma e impiegare intuizioni basate sull'IA per migliorare il loro marketing immobiliare e i lavori commerciali.

L'app mobile consente inoltre di mantenere la connessione anche in movimento. Le integrazioni con strumenti come Zillow e un ampio intervallo di provider telefonici, invece, consentono di collegare tutte le attività di gestione immobiliare in un'unica interfaccia unificata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Generare lead immobiliari da vari canali e monitorarli finché non diventano opportunità

Automazione dei processi commerciali assegnando i lead ai rappresentanti in base a criteri predefiniti

Ricevere approfondimenti basati sui dati grazie a Zia, un'assistente virtuale dotata di IA

Accesso ai documenti importanti in modo centralizzato grazie a una libreria di documenti intelligenti con connessione dei file rilevanti al lead o all'affare appropriato

Limiti di Zoho CRM

Curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici

Le funzioni avanzate richiedono estensioni aggiuntive

Prezzi di Zoho CRM

**Gratuito

Standard : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Professionale : $35/mese per utente

: $35/mese per utente Azienda : $50/mese per utente

: $50/mese per utente Ultimate: $65/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2 : 4.1/5.0 (2600+ recensioni)

: 4.1/5.0 (2600+ recensioni) Capterra: 4.3/5.0 (6800+ recensioni)

**La più antica società di intermediazione immobiliare degli Stati Uniti è stata fondata nel 1855 a Chicago, Illinois. Originariamente si chiamava "L. D. Olmsted & Co.", ha poi cambiato nome in "Baird & Warner" ed è tuttora operativa.

6. Entrata (Miglior provider CRM per il marketing della gestione immobiliare)

via EntrataEntrata eccelle nell'automazione della gestione immobiliare. Questo strumento, uno dei più popolari CRM di gestione immobiliare, permette ai gestori di immobili di riscuotere l'affitto, comunicare con gli inquilini, monitorare le richieste di manutenzione e altro ancora.

Progettato su misura per soddisfare le esigenze della moderna gestione immobiliare, questo strumento offre ricche funzionalità/funzione che semplificano le attività quotidiane e supportano la crescita aziendale. Inoltre genera reportistica sulle metriche relative alle campagne di marketing, alle finanze, alla soddisfazione degli inquilini, ecc., rendendolo uno dei migliori CRM di gestione immobiliare per migliorare l'efficienza operativa.

Le migliori funzionalità/funzione di Entrata

Ottimizzazione dell'amministrazione dei contratti di locazione grazie allo spazio di archiviazione centralizzato dei documenti, ai rinnovi automatizzati e al monitoraggio continuo dei termini e delle scadenze dei contratti di locazione

Commercializzazione efficace delle proprietà sfitte grazie agli strumenti integrati

Monitoraggio di tutti i dati e delle interazioni con i clienti in un'unica dashboard

Ottenere informazioni sulla gestione del team di manutenzione per l'efficienza operativa con la reportistica e l'analitica

Limiti di iscrizione

Eccessivamente complesso per piccoli team con requisiti di base

Le capacità di integrazione sono limitate con applicazioni e piattaforme di terze parti

Prezzi di Entrata

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5.0 (470+ recensioni)

: 4.5/5.0 (470+ recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (360+ recensioni)

7. Monday CRM (il miglior software CRM per flussi di lavoro personalizzati)

via Lunedì CRMCRM del lunedì è una piattaforma visivamente accattivante che integra la gestione delle attività, la gestione dei contatti e l'ottimizzazione dei processi in una piattaforma di relazioni con i clienti. Può essere facilmente adattata alla gestione degli immobili e ottimizza i flussi di lavoro centralizzando gli elenchi degli immobili, il monitoraggio dei clienti e le comunicazioni con i clienti in un'unica interfaccia intuitiva.

I titolari e i gestori di immobili lo utilizzano per creare flussi di lavoro personalizzati basati su esigenze immobiliari specifiche, come le attività di marketing o la comunicazione con gli inquilini.

La cosa migliore? Il Modelli CRM disponibili su Monday offrono una soluzione flessibile per incrementare le vendite senza dover reinventare la ruota.

Le migliori funzionalità/funzione del CRM di Monday

Personalizzate i flussi di lavoro per rispecchiare i vostri processi di gestione immobiliare con l'intuitiva interfaccia drag-and-drop

Monitoraggio visivo dello stato dei progetti grazie a grafici Gantt e Bacheche Kanban

Integrazione facile con strumenti come Slack e l'area di lavoro di Google

Automazioni di attività di routine come follow-up e aggiornamenti di stato per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza

Lunedì limiti del CRM

I prezzi aumentano man mano che i team crescono fino a includere più utenti

Manca di strumenti nativi per la gestione finanziaria necessari per il settore immobiliare

Prezzi del CRM del lunedì

Base : $15/mese per utente per 10 utenti

: $15/mese per utente per 10 utenti Standard : $20/mese per utente per 10 utenti

: $20/mese per utente per 10 utenti Pro : $33/mese per utente per 10 utenti

: $33/mese per utente per 10 utenti Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday CRM

G2 : 4.6/5.0 (800+ recensioni)

: 4.6/5.0 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5.0 (390+ recensioni)

🧗🏼‍♂️ Level Up: Stai lottando con le infinite visualizzazioni di proprietà e con l'eccesso di documenti? L'IA potrebbe essere la tua soluzione soluzione definitiva nel settore immobiliare ! 🤖✨

Per i professionisti del settore immobiliare, l'integrazione dell'IA trasforma le operazioni aziendali:

Miglioramento dell'esperienza del cliente 🙌

Snellimento dei flussi di lavoro 🛠️

Eliminazione di lavori ripetitivi e dispendiosi in termini di tempo 🤩

Ridurre la burocrazia ✂️

Massimizzazione dei rendimenti 💯

8. Knock (Miglior CRM per l'ottimizzazione del lead-to-lease)

via Knock CRM Se siete alla ricerca di un sistema di gestione dei dati dedicato cRM immobiliare per ottimizzare il processo di lead-to-lease per i titolari e i gestori di immobili, Bussare può essere la piattaforma CRM giusta.

Con i suoi servizi su misura per il leasing immobiliare, Knock permette di massimizzare i tassi di occupazione, migliorare le relazioni con gli inquilini, monitorare le metriche delle prestazioni e semplificare i flussi di lavoro del leasing.

L'intuitivo dashboard di Knock fornisce anche informazioni in tempo reale e reportistica personalizzabile, consentendo ai provider di prendere rapidamente decisioni informate.

Knock offre anche funzioni di automazione facili da usare per semplificare le attività di routine come i rinnovi dei contratti di locazione e le richieste di manutenzione, permettendovi di concentrarvi sulla soddisfazione degli inquilini e sulla crescita del vostro portfolio immobiliare.

Le migliori funzionalità/funzione di Knock

Vendita incrociata e copertura delle chiamate in molte proprietà grazie alla copertura multi-proprietà

Modifica delle riunioni del team e accesso ai programmi e ai tour degli immobili

Gestire i problemi da un unico dashboard con un elenco di azioni da fare prima che abbiano un impatto sul reddito operativo netto

Si integra con i software di locazione e i sistemi di gestione immobiliare

Limiti di blocco

Le capacità di personalizzazione sono alquanto limitate

I prezzi non sono trasparenti

Prezzi irrisori

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Knock

G2 : 4.9/5.0 (40+ recensioni)

: 4.9/5.0 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5.0 (20+ recensioni)

9. Wise Agent (Miglior software CRM per le operazioni di gestione immobiliare)

via Agente Saggio Dall'invio di email e testi personalizzati alla creazione di splendide newsletter, Wise Agent rende il marketing della gestione immobiliare semplice ed efficiente. I prezzi immediati e il design semplicistico lo rendono un'ottima scelta per un agente immobiliare solo o per un piccolo team.

Migliorate la vostra attività con volantini accattivanti, cartoline personalizzate e un assistente di scrittura IA per migliorare la comunicazione con i client.

Le migliori funzionalità/funzione di Wise Agent

Create splendide newsletter in più lingue per raggiungere un pubblico più ampio e tenere informati i client

Accesso a una libreria completa di contenuti e modelli personalizzabili per creare rapidamente materiali di marketing professionali

Personalizzare la comunicazione e i servizi con la segmentazione dei contatti

Generare contenuti di marketing di alta qualità senza sforzo con l'Assistente di scrittura IA

Limiti dell'Agente Saggio

La funzione dell'app per dispositivi mobili necessita di maggiore lavoro

Gli strumenti di reportistica sono basilari rispetto alla concorrenza

Prezzi di Wise Agent

Mensile : $49/mese

: $49/mese Annuale : $499/anno

: $499/anno Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wise Agent

Capterra: 4.4/5.0 (530+ recensioni)

10. Buildium (Miglior sistema software per la gestione immobiliare end-to-end)

via BuildiumBuildium è una piattaforma completa per la gestione dell'intero ciclo di vita della proprietà, dall'ingresso degli inquilini alla reportistica finanziaria. La piattaforma vanta funzionalità e strumenti completi per automatizzare attività come la riscossione degli affitti, snellire le richieste di manutenzione, tenere traccia dei contratti di locazione, ottimizzare i dettagli dei prezzi e analizzare i dati per ridurre il lavoro manuale in pochi clic.

Una delle sue funzionalità/funzione uniche è lo strumento di contabilità che monitora in modo completo e accurato ogni pagamento, gestisce gli account da pagare e riconcilia automaticamente i conti bancari.

Come risorsa unica, questo software è perfetto per i gestori di proprietà che supervisionano più unità in affitto o proprietà immobiliari.

Le migliori funzionalità/funzione di Buildium

Include lo screening degli affittuari per selezionare i dati dei clienti e inserire affittuari qualificati

Ricezione di ordini di lavoro da parte di residenti, titolari o dipendenti, con la possibilità di allegare immagini, documenti e video

Pagare le fatture dei fornitori all'interno di Buildium, con la piattaforma che salva le informazioni per i pagamenti ripetuti

Creare email in blocco o una tantum dalla piattaforma, con la possibilità di creare e stampare etichette per la spedizione

Limiti di Buildium

Il prezzo può risultare eccessivo per le aziende immobiliari di piccole dimensioni

L'app mobile manca di funzionalità/funzioni disponibili sull'app desktop

Prezzi di Buildium

Essenziale : a partire da $58/mese

: a partire da $58/mese Crescita : a partire da $183/mese

: a partire da $183/mese Premium: a partire da $375/mese

Valutazioni e recensioni di Buildium

G2 : 4.4/5.0 (210+ recensioni)

: 4.4/5.0 (210+ recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (2000+ recensioni)

11. Propertyware (Miglior software CRM per la gestione di immobili monofamiliari)

via Propertyware Se gestite proprietà unifamiliari in affitto, dovreste dare un'occhiata a Propertyware . Progettato per rispondere alle sfide uniche di questo mercato, offre approfondimenti in tempo reale e funzionalità/funzione di automazione che rendono più gestibili attività complesse.

Con la sua piattaforma personalizzabile, Propertyware combina molti strumenti per semplificare le operazioni quotidiane e gestire tutto, dall'account alla manutenzione, dal marketing alla comunicazione con gli inquilini.

L'interfaccia utente intuitiva e l'accessibilità mobile garantiscono la disponibilità di informazioni critiche in qualsiasi momento, migliorando la capacità di rispondere rapidamente e di prendere decisioni informate.

Le migliori funzionalità/funzione di Propertyware

Ottimizzazione delle attività di account con strumenti finanziari integrati progettati specificamente per la gestione immobiliare

Migliorare la comunicazione con gli inquilini e i titolari grazie a portali personalizzati

Semplificare la gestione della manutenzione monitorando in modo efficiente gli ordini di lavoro, programmando i servizi e supervisionando le relazioni con i fornitori.

Utilizzate strumenti unici per commercializzare le proprietà vacanti e riempirle rapidamente con avvisi di proprietà a traguardo

Limiti del propertyware

L'interfaccia è datata e manca dell'intuitività delle opzioni moderne

Offre un supporto limitato alla gestione di immobili multifamiliari

Prezzi del propertyware

Base : $1/unità/mese ($250/mese minimo) + Costo di implementazione di 2 volte la sottoscrizione mensile

: $1/unità/mese ($250/mese minimo) + Costo di implementazione di 2 volte la sottoscrizione mensile Plus : $1,50/mese per unità ($350/mese minimo) + Costo di implementazione di 2 sottoscrizioni mensili

: $1,50/mese per unità ($350/mese minimo) + Costo di implementazione di 2 sottoscrizioni mensili Premium: $2/mese per unità ($450/mese minimo) + Costo di implementazione di 2x sottoscrizione mensile

Valutazioni e recensioni di Propertyware

G2 : 3.7/5.0 (20+ recensioni)

: 3.7/5.0 (20+ recensioni) Capterra: 3.9/5.0 (310+ recensioni)

Gestire le proprietà e molto altro con ClickUp

Investire in soluzioni software per la gestione degli immobili è una testimonianza del vostro continuo commit per migliorare l'esperienza degli inquilini e alimentare la crescita dell'azienda immobiliare. Tuttavia, trovare il CRM di gestione immobiliare perfetto tra le opzioni disponibili può sembrare scoraggiante.

Detto questo, se state cercando una piattaforma che vada oltre le funzioni CRM di base e che offra solidi strumenti di project management immobiliare, ClickUp è senza dubbio la scelta migliore. La sua flessibilità, le sue opzioni di personalizzazione e le sue potenti funzionalità ne fanno una scelta superiore per i gestori immobiliari che puntano all'efficienza e alla scalabilità. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e migliorate la vostra gestione immobiliare! 🏆