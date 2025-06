Le 10 principali tendenze del posto di lavoro digitale nel 2025

Il lavoro non è più quello di una volta.

Le pareti degli uffici sono scomparse, le riunioni si svolgono in fusi orari diversi e l'IA è ormai parte integrante del team. 🤖

I luoghi di lavoro digitali stanno subendo una trasformazione radicale a causa di una combinazione di fattori quali la rapida evoluzione tecnologica, il cambiamento delle aspettative dei dipendenti e la costante incertezza aziendale. Quello che un tempo era considerato il "futuro del lavoro" sta rapidamente diventando la nuova normalità.

Gli strumenti digitali per il posto di lavoro diventano ogni giorno più intelligenti, aiutando i team a fare di più con meno. E insieme a loro sta cambiando anche il modo in cui misuriamo la produttività, la collaborazione e persino il benessere dei dipendenti.

In questo post del blog esamineremo le 10 principali tendenze del posto di lavoro digitale che daranno forma al 2025. Queste tendenze hanno implicazioni reali sul modo in cui i team rimangono connessi, i leader prendono decisioni e le aziende crescono in un mondo sempre più digitale.

Che cos'è un ambiente di lavoro digitale?

Un ambiente di lavoro digitale è un ambiente virtuale in cui il lavoro viene svolto utilizzando una combinazione di strumenti, piattaforme e tecnologie digitali.

Sostituisce o migliora l'ufficio tradizionale offrendo ai dipendenti l'accesso a tutto ciò di cui hanno bisogno (canali di comunicazione, documenti, flussi di lavoro e strumenti di collaborazione) in un unico sistema connesso.

Si tratta essenzialmente della versione moderna del tuo spazio di lavoro fisico, ma potenziato da app cloud, messaggistica in tempo reale, assistenti IA, piattaforme di project management e dashboard dei dati.

E non si tratta solo di lavoro da remoto e ibrido. Un ambiente di lavoro digitale combina team in ufficio e distribuiti ottimizzando il modo in cui condividono le informazioni, monitorano le attività e rimangono allineati anche quando sono lontani gli uni dagli altri.

🧠 Curiosità: Secondo l 'OCSE, l'Italia è uno dei paesi leader nell'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, con solo il 3% dei dipendenti che lavora più di 50 ore alla settimana. Con l'automazione e l'IA, questa potrebbe diventare la realtà per molti di noi!

Principali tendenze del posto di lavoro digitale nel 2025

Mentre le aziende continuano a perfezionare la loro strategia di trasformazione digitale, una cosa è chiara: il modo in cui lavoriamo sta evolvendo rapidamente.

Dai flussi di lavoro basati sull'IA ai modelli di collaborazione più intelligenti, ecco le principali tendenze del posto di lavoro digitale che daranno forma al 2025 ⬇️

Tendenza n. 1: automazione basata sull'IA nei flussi di lavoro

grazie ai progressi nell'IA generativa e nell'apprendimento automatico, i team stanno automatizzando tutto, dalla scrittura di email e il riepilogo/riassunto delle riunioni alla generazione di piani di progetto e alla previsione delle risorse necessarie.

Ciò che contraddistingue questa ondata di automazione è il suo carattere sempre più personalizzato e sensibile al contesto. Gli strumenti di IA apprendono dalle decisioni passate, dalle preferenze del team e dagli input in tempo reale per offrire suggerimenti proattivi e agire senza attendere input manuali.

Ecco come l'automazione basata sull'IA sta aiutando:

Project management: Strumenti come Strumenti come ClickUp Brain generano automaticamente descrizioni delle attività, aggiornano le sequenze in base alle dipendenze e riepilogano/riassumono le riunioni del team in punti d'azione. Le aziende che utilizzano tali strumenti generativi di IA segnalano un aumento della produttività fino al 30%

Genera i passaggi successivi, ottieni riepiloghi/riassunti istantanei e aggiorna le sequenze dei progetti con ClickUp Brain

Supporto clienti: i bot sono in grado di risolvere query di routine e ripetitive senza l'intervento umano. Estraggono le risposte dalle knowledge base, aggiornano i ticket di assistenza e inoltrano i casi solo quando necessario, riducendo il carico di lavoro dell'assistenza e migliorando i tempi di prima risposta

Risorse umane e reclutamento: gli strumenti digitali di IA ora gestiscono la selezione dei curriculum, il contatto dei candidati e persino la pianificazione dei colloqui. I reclutatori aziendali che utilizzano l'automazione selezionano migliaia di CV al secondo, abbreviando così i cicli di assunzione

Commerciale e CRM: i sistemi di IA redigono email in uscita, registrano le interazioni con i clienti e prevedono lo stato della pipeline

Finanza e approvvigionamenti: l'IA sta automatizzando i flussi di lavoro tradizionalmente manuali, dall'elaborazione delle fatture all'individuazione delle frodi. Nell'ambito degli approvvigionamenti, l'intelligenza artificiale è in grado di prevedere i rischi dei fornitori e ottimizzare le decisioni relative alle scorte, aiutando i team a ridurre i costi operativi

👀 Lo sapevate? L'azienda fintech Klarna ha implementato un chatbot IA sviluppato con OpenAI, che ora gestisce due terzi delle richieste di assistenza clienti. Questo chatbot svolge efficacemente il lavoro equivalente a 700 agenti a tempo pieno e ha portato a un aumento dei profitti pari a 40 milioni di dollari.

➡️ Per saperne di più: Modelli di miglioramento dei processi per aumentare l'efficienza

Tendenza n. 2: ottimizzazione del lavoro ibrido e da remoto

I moderni ambienti di lavoro stanno prendendo piede. Sempre più aziende stanno passando a configurazioni ibride o completamente remote come modalità di lavoro a lungo termine. Si tratta di aiutare le persone a lavorare meglio, a sentirsi più equilibrate e di offrire alle aziende l'accesso ai talenti indipendentemente dal luogo in cui vivono.

Spotify è un eccellente esempio di questo cambiamento, con la sua politica aziendale basata sulla fiducia e sulla flessibilità.

Come ha affermato Katarina Berg, Chief Human Resources Officer di Spotify , "Il lavoro non è un luogo in cui si va, è qualcosa che si fa". Questa mentalità consente ai dipendenti di scegliere l'ambiente che li aiuta a dare il meglio di sé, che sia a casa, in uno spazio di coworking o in un ufficio aziendale.

Non puoi passare molto tempo ad assumere adulti e poi trattarli come bambini. Siamo un'azienda digitale sin dalla nascita, quindi perché non dovremmo offrire flessibilità e libertà ai nostri dipendenti? Il lavoro non è un luogo in cui vai, è qualcosa che fai. "

Ma la flessibilità è solo una parte dell'esperienza digitale dei dipendenti. È importante anche il modo in cui il tuo ambiente di lavoro digitale è configurato per supportare la concentrazione, la chiarezza e la collaborazione.

È qui che gli strumenti moderni per l'ambiente di lavoro e le soluzioni digitali per l'ambiente di lavoro fanno la differenza.

Ecco come gli strumenti giusti migliorano la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti: ✅ Tutti sanno cosa fare e quando farlo: assegnazioni chiare delle attività e sequenze temporali aiutano a evitare confusione e mancato rispetto delle scadenze ✅ È possibile ridurre le riunioni senza perdere l'allineamento: commenti in tempo reale, documenti condivisi e aggiornamenti asincroni mantengono il flusso delle conversazioni senza riempire il calendario ✅ Il lavoro si svolge in un unico posto: con tutto, dalle attività ai file, in un'unica piattaforma, i team non perdono tempo a passare da uno strumento all'altro o a cercare il contesto ✅ Meno tempo dedicato alle attività amministrative: i riepiloghi basati sull'IA e l'automazione gestiscono gli aggiornamenti e le attività ripetitive, consentendo alle persone di concentrarsi su attività più complesse

ClickUp riunisce tutti questi elementi in un unico ambiente di lavoro digitale moderno, creato appositamente per il modo in cui lavorano oggi i team moderni. La soluzione ClickUp Remote Work Team è progettata per supportare configurazioni remote e ibride senza compromettere la responsabilità, la velocità o la chiarezza.

Inizia a utilizzare ClickUp per la gestione del lavoro da remoto. Crea un'area di lavoro virtuale che si adatta alle tue esigenze specifiche.

Grazie ad essa, i team possono gestire le scadenze, monitorare lo stato di avanzamento e raggiungere le attività cardine dei progetti, anche se nessuno si trova nella stessa stanza. Ogni attività, commento, documento e aggiornamento è conservato in un unico posto, così non dovrai cercare le informazioni in diversi strumenti o fusi orari.

➡️ Per saperne di più: Software per il flusso di lavoro dei contenuti per i team di marketing

Tendenza n. 3: Esperienza e benessere dei dipendenti

I dipendenti che lavorano in culture positive sono quasi quattro volte più propensi a rimanere nella loro azienda. Questo perché quando le persone si sentono veramente apprezzate, rispettate e connesse a un lavoro significativo, sono più coinvolte, più produttive e molto meno propense a lasciare il lavoro. La cultura è un fattore che determina le prestazioni.

Uno dei cambiamenti più significativi nel panorama del posto di lavoro digitale è la crescente attenzione all'esperienza dei dipendenti.

Con la diffusione delle configurazioni remote e ibride, l'esperienza digitale dei dipendenti è ora al centro dell'attenzione. Le aziende stanno compiendo passaggi deliberati per creare ambienti di lavoro più sani ed equilibrati, dando priorità alle prestazioni e al benessere.

Ecco come i leader del posto di lavoro digitale stanno rendendo possibile tutto questo:

Promuovere l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata attraverso orari flessibili e strumenti asincroni come attraverso orari flessibili e strumenti asincroni come ClickUp Clips , offrendo ai dipendenti lo spazio per gestire il lavoro in base ai propri livelli di energia

Introduzione di strumenti di supporto alla salute mentale come come Headspace per la consapevolezza, Calm per la gestione dello stress e Kona per il controllo delle emozioni

Utilizza strumenti di collaborazione come come ClickUp Chat ClickUp Whiteboards per favorire il legame tra i team e la creatività in tempo reale senza dover ricorrere a riunioni continue

Incoraggiare il lavoro approfondito utilizzando assistenti per il blocco del tempo come Serene utilizzando assistenti per il blocco del tempo come ClickUp Calendar e sessioni di concentrazione strutturate con strumenti come Focusmate

Per dare nuova energia alla propria forza lavoro, le organizzazioni devono spostare l'attenzione dal cercare di ottenere di più dalle persone all'investire di più su di loro, in modo che siano motivate e in grado di dare il meglio di sé ogni giorno sul lavoro. Per ricaricarsi, gli individui devono riconoscere i costi dei comportamenti che consumano energia e assumersi la responsabilità di cambiarli, indipendentemente dalle circostanze in cui si trovano.

Oltre a queste, funzionalità/funzioni come la vista Carico di lavoro di ClickUp mostrano ai team leader esattamente chi è sovraccarico e chi ha capacità disponibili, consentendo una distribuzione equa delle attività che previene il burnout.

Il monitoraggio del tempo di ClickUp aiuta i dipendenti a capire come viene impiegato il loro tempo, rendendo più facile stabilire dei limiti e migliorare la concentrazione.

Quando le soluzioni per il posto di lavoro digitale sono progettate pensando ai dipendenti, è possibile creare una cultura in cui le persone possono prosperare.

🌏 Tendenza bonus: i visti per nomadi digitali diventano mainstream! Dall'inizio degli anni 2020, diversi paesi hanno introdotto visti per nomadi digitali per attirare lavoratori remoti Italia : lanciato nell'aprile 2024, questo visto consente ai lavoratori remoti di risiedere in Italia per un anno, con possibilità di rinnovo. I richiedenti devono dimostrare un reddito annuo minimo di 28.000 € e disporre di una copertura assicurativa sanitaria.

Giappone : introdotto nel marzo 2024, il visto per nomadi digitali giapponese consente soggiorni fino a sei mesi per i lavoratori remoti che guadagnano almeno 68.300 dollari all'anno. I richiedenti devono avere un'assicurazione sanitaria privata e la fedina penale pulita.

Kazakistan : il visto Neo Nomad, lanciato nel novembre 2024, consente ai lavoratori remoti di soggiornare per un anno, prorogabile per un altro anno. I richiedenti devono guadagnare almeno 3.000 dollari al mese e fornire una prova del loro impiego remoto.

Corea del Sud : introdotto nel gennaio 2025, il visto Workation della Corea del Sud consente ai lavoratori da remoto di vivere e lavorare nel Paese per un anno, prorogabile di un altro anno. I richiedenti devono avere un reddito annuo di circa 65.860 dollari e una copertura assicurativa sanitaria.

Filippine: annunciato nell'aprile 2025, il visto per nomadi digitali delle Filippine consente ai lavoratori da remoto di vivere e lavorare nel Paese per un massimo di un anno, con possibilità di rinnovo. I richiedenti devono dimostrare di svolgere lavoro da remoto e di disporre di un reddito estero sufficiente.

➡️ Per saperne di più: Come lavorare da remoto e viaggiare

Tendenza n. 4: gestione del lavoro basata sul cloud

La gestione del lavoro basata sul cloud è diventata rapidamente la spina dorsale delle moderne operazioni aziendali.

Invece di destreggiarti tra più file locali, fogli di calcolo o software on-premise, puoi gestire tutto, dai progetti alle revisioni delle prestazioni, in piattaforme cloud sicure e centralizzate. Questi strumenti offrono un vantaggio chiave: collaborazione in tempo reale senza vincoli di posizione o dispositivo.

Fondamentalmente, la gestione del lavoro basata sul cloud offre a tutti i membri del team uno spazio condiviso per pianificare, monitorare ed eseguire il lavoro. Lo strumento di collaborazione sincronizza automaticamente gli aggiornamenti, archivia i file e conserva una cronologia completa delle attività.

Ecco cosa significa 👇 ✅ Scalabilità senza problemi di infrastruttura: non è necessario preoccuparsi di installare o aggiornare il software su dispositivi o uffici diversi ✅ Preparazione dei team remoti: i dipendenti possono accedere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, con accesso alle stesse attività, agli stessi file e alle stesse dashboard ✅ Sicurezza dei dati e conformità: la maggior parte delle soluzioni cloud è ora realizzata con sicurezza di livello aziendale e conforme agli standard di settore come SOC 2 e GDPR ✅ Collaborazione in tempo reale: niente più file "final_v2_revised". Tutti lavorano sullo stesso documento, bacheca o sequenza in tempo reale

Le aziende stanno abbandonando gli strumenti isolati che risolvono solo una parte del puzzle per passare a strumenti moderni per il posto di lavoro digitale.

Ad esempio, la soluzione per il team di project management di ClickUp è un'area di lavoro unificata con attività, documenti, chat, lavagne online e viste multiple. Riunisce tutto, aiutando i team a lavorare in modo più rapido e coeso.

Ottieni una panoramica di alto livello delle tue attività, dei tuoi documenti, degli assegnatari, del carico di lavoro, dei moduli e altro ancora con la soluzione per il project management di ClickUp

E ClickUp non è l'unico protagonista di questo cambiamento. Strumenti come BambooHR stanno semplificando le operazioni delle risorse umane gestendo tutto, dall'assunzione al monitoraggio delle prestazioni, mentre HubSpot semplifica la gestione delle relazioni con i clienti e l'automazione del marketing sotto lo stesso tetto.

😱 Realtà: secondo il sondaggio sulla gestione delle conoscenze di ClickUp Insights, 1 professionista su 5 trascorre più di 3 ore al giorno solo alla ricerca di file, messaggi o ulteriori informazioni sulle proprie attività.

Tendenza n. 5: maggiore sicurezza informatica e conformità

Con l'espansione del posto di lavoro digitale, cresce anche la necessità di proteggere la tua organizzazione dalle violazioni dei dati. Con team che lavorano in diverse posizioni, utilizzano piattaforme cloud e accedono da dispositivi personali, la sicurezza informatica è una priorità fondamentale per le aziende.

Non è raro che le violazioni dei dati nei moderni ambienti di lavoro interrompano le operazioni, blocchino lo sviluppo aziendale o danneggino la fiducia dei clienti dall'oggi al domani.

Nel 2024, il costo medio globale di una violazione dei dati ha raggiunto il massimo storico di 4,88 milioni di dollari, segnando un aumento del 10% rispetto all'anno precedente! 🤯

Ecco su cosa si stanno concentrando le aziende nell'ambito della loro strategia di sicurezza informatica:

Crittografia dei dati in transito e inattivi

Sicurezza accesso remoto

Applicazione dell'accesso basato sui ruoli e dell'autenticazione a due fattori

Monitoraggio dell'utilizzo e del comportamento per rilevare tempestivamente le minacce

Creazione di protocolli che supportano sia la velocità che la sicurezza

Centralizzazione dell'accesso con i sistemi Single Sign-On (SSO)

Disattivazione automatica dell'accesso quando i dipendenti escono

Utilizzo degli strumenti SIEM per individuare attività sospette su tutte le piattaforme

Blocco delle app non autorizzate e segnalazione dello Shadow IT

Esecuzione di simulazioni di phishing per migliorare la preparazione dei dipendenti

Verifica delle autorizzazioni e applicazione di patch agli strumenti cloud configurati in modo errato

Allo stesso tempo, anche la conformità si sta evolvendo. Con l'inasprimento delle normative sulla privacy in tutto il mondo, le aziende devono rimanere aggiornate, gestire i rischi in modo proattivo e creare fiducia attraverso la trasparenza. Ciò richiede sistemi solidi, politiche chiare e la volontà di integrare la sicurezza informatica in iniziative di gestione del cambiamento più ampie.

Con funzionalità/funzioni di sicurezza di livello aziendale, autorizzazioni basate sui ruoli e crittografia dei dati, ClickUp Security aiuta le aziende a crescere rapidamente in tutta sicurezza. La piattaforma è conforme agli standard SOC 2, HIPAA, GDPR e ISO 27001. È ospitata interamente su Amazon Web Services (AWS) e realizzata con crittografia end-to-end per proteggere il tuo spazio di lavoro.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti e software per la mappatura dei processi

Tendenza n. 6: Digital Twins of Organizations (DTO)

Una delle tendenze più avanzate nella trasformazione digitale che stiamo osservando oggi è l'ascesa dei Digital Twins of Organizations (DTO). Tradizionalmente utilizzati nella produzione per simulare macchine o sistemi fisici, i digital twin vengono ora applicati a intere aziende. Essi mappano i flussi di lavoro, i sistemi, le persone e i flussi di dati in un ambiente virtuale.

Un DTO offre ai leader un modello interattivo e in tempo reale delle operazioni aziendali. Riflette le prestazioni in tempo reale, segnala i colli di bottiglia e consente ai team di testare le modifiche, come nuovi processi o strutture organizzative, prima di implementarle.

Ecco come le aziende stanno utilizzando i DTO nel loro ambiente di lavoro digitale ⬇️ ✅ Simulazione dei cambiamenti a livello organizzativo per comprendere l'impatto della ristrutturazione o del cambiamento delle priorità prima dell'implementazione ✅ Monitoraggio dell'efficienza dei processi attraverso la visualizzazione dei flussi di lavoro e l'identificazione di ritardi o carenze di risorse ✅ Monitoraggio della produttività dei dipendenti e dei modelli di collaborazione per individuare i punti di attrito ✅ Esecuzione di scenari ipotetici per valutare i rischi, la sicurezza dei dati, le tecnologie emergenti e i risultati delle decisioni senza interrompere il lavoro quotidiano ✅ Migliorare l'allineamento interfunzionale creando una visualizzazione condivisa e basata sui dati delle interazioni tra i reparti

Tendenza n. 7: assistenti intelligenti per le riunioni

Gli assistenti intelligenti per le riunioni stanno trasformando il modo in cui i team registrano le conversazioni, monitorano le decisioni e danno seguito alle azioni da intraprendere. Non dovrai più cercare freneticamente appunti o dimenticare chi ha detto cosa. Gli strumenti di IA ora ascoltano, riepilogano/riassumono e persino assegnano automaticamente le attività.

Ecco come gli assistenti intelligenti per le riunioni stanno trasformando il modo in cui i team collaborano: ✅ Trascrizione automatica e riepiloghi/riassunti che eliminano la necessità di prendere appunti manualmente ✅ Monitoraggio degli elementi di azione che collega i follow-up direttamente al tuo sistema di project management ✅ Informazioni dettagliate generate dall'IA che segnalano ostacoli o temi ricorrenti durante le riunioni ✅ Integrazione con strumenti di chat e attività per un flusso diretto degli aggiornamenti nei flussi di lavoro quotidiani del tuo team

ClickUp ha abbracciato pienamente questa tendenza con ClickUp AI Notetaker. Oltre a registrare tutte le chiamate del team, le trasforma in lavoro strutturato e attuabile.

Otterrai:

Documenti + note di riunione , dove trascrizioni, file video e riepiloghi/riassunti vengono salvati in modo privato e possono essere contrassegnati con tag per riferimento futuro

Attività + note di riunione che convertono automaticamente gli elementi di azione in che convertono automaticamente gli elementi di azione in attività di ClickUp assegnate

Chat + note delle riunioni che pubblicano riepiloghi/riassunti e cose da fare direttamente negli che pubblicano riepiloghi/riassunti e cose da fare direttamente negli spazi di chat ClickUp del tuo team

💡Suggerimento: In un ambiente di lavoro digitale, il software di gestione delle attività offre a tutti una visione chiara di ciò che sta accadendo: chi sta facendo cosa, cosa è bloccato e cosa è in ritardo. Ogni azione viene monitorata, compresi ogni cambiamento di stato, ritardo e completamento. I manager possono individuare i colli di bottiglia, prevedere il carico di lavoro e ottimizzare le prestazioni del team sulla base di ciò che sta realmente accadendo, non di supposizioni.

Tendenza n. 8: feedback in tempo reale e gestione continua delle prestazioni

💟 Lo sapevate che: Mentre l'IA continua a ridefinire il mondo del lavoro, oltre la metà dei dipendenti (e ben l'84% degli utenti frequenti di IA ) ritiene che possa superare i manager umani nell'identificare le competenze e i percorsi di sviluppo necessari per l'avanzamento di carriera. Tuttavia, quando si tratta di coaching e orientamento professionale, i dipendenti continuano ad attribuire un forte valore alla guida umana

Il vecchio modello basato su revisioni annuali e impostazioni statiche degli obiettivi sta diventando obsoleto. Le aziende stanno adottando il feedback in tempo reale e la gestione continua delle prestazioni per rimanere agili, coinvolte e in sintonia con ciò di cui i team hanno bisogno per avere successo.

In breve, questo significa:

I cicli di feedback frequenti stanno sostituendo le valutazioni vaghe e ritardate. I manager utilizzano commenti in tempo reale, documenti condivisi e check-in per offrire feedback contestualizzati

I controlli degli obiettivi sono dinamici e legati alle mutevoli priorità aziendali. I dipendenti ora riesaminano e adeguano i propri obiettivi in modo collaborativo, assicurandosi che il lavoro richiesto sia sempre in linea con le esigenze aziendali attuali

I sistemi di riconoscimento sono andati oltre i premi annuali. Molti team utilizzano strumenti di elogio integrati per celebrare i successi in tempo reale

Si stanno definendo percorsi di sviluppo professionale più chiari attraverso un coaching continuo, valutazioni periodiche delle competenze e incontri individuali documentati

Le soluzioni per il posto di lavoro digitale come ClickUp Goals aiutano i team a suddividere gli obiettivi di alto livello in traguardi misurabili collegati ad attività cardine specifiche. Gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento vengono forniti in tempo reale man mano che il lavoro viene completato, quindi non è necessario attendere la fine del trimestre per sapere a che punto sono le cose.

Suddividi le sequenze temporali impegnative in piccole priorità mirate tra diversi assegnatari con ClickUp Obiettivi

I commenti assegnati di ClickUp portano il feedback in tempo reale a un livello superiore. Invece di inviare feedback tramite email o durante un ciclo di revisione ritardato, i manager ora lasciano commenti contestualizzati direttamente sulle attività e li assegnano per la risoluzione o la risposta.

➡️ Per saperne di più: Come condurre una valutazione delle prestazioni di metà anno [Modelli e suggerimenti]

📮 Approfondimento ClickUp: Il 63% degli intervistati nel nostro sondaggio classifica i propri obiettivi personali in base all'urgenza e all'importanza, ma solo il 25% li organizza in base alle tempistiche. Cosa significa? Sai cosa è importante, ma non necessariamente quando. ⏳ Gli Obiettivi di ClickUp, potenziati dall'assistenza IA di ClickUp Brain, apportano chiarezza in questo ambito. Ti aiutano a suddividere gli obiettivi più grandi in passaggi concreti e con scadenze precise. ClickUp Brain fornisce suggerimenti intelligenti per le sequenze temporali e ti mantiene aggiornato con aggiornamenti di stato in tempo reale e modifiche automatiche dello stato man mano che completi le attività. 💫 Risultati reali: gli utenti segnalano un aumento della produttività pari al doppio dopo essere passati a ClickUp

Tendenza n. 9: reclutamento e inserimento basati sull'IA

Con una forza lavoro geograficamente dispersa e un'intensa concorrenza per i migliori talenti, le aziende si stanno rivolgendo all'intelligenza artificiale e all'automazione delle risorse umane per semplificare il processo di ricerca, valutazione e inserimento di nuovi membri del team.

Ecco come l'IA sta migliorando l'esperienza end-to-end di assunzione e onboarding:

Fase Esempio di IA/Automazioni Selezione dei curriculum Filtri IA basati su parole chiave, idoneità al lavoro e ruoli ricoperti in passato Pianificazione delle interviste Integrazioni automatizzate del calendario e chatbot Descrizione del lavoro Riepiloghi/riassunti dei ruoli e modelli generati dall'IA Lista di controllo per l'onboarding Attività assegnate automaticamente e moduli di formazione in base al ruolo Condivisione delle conoscenze Ricerca intelligente tra politiche, strumenti e procedure operative standard

Supporta l'intero processo attraverso il sistema di gestione delle conoscenze AI di ClickUp. Tutti i documenti di onboarding, i materiali di formazione, le procedure operative standard, le domande frequenti del team e le guide di processo sono disponibili in un unico spazio.

Ottieni risposte immediate alle domande sulle informazioni aziendali con ClickUp Knowledge Management

Altre piattaforme come SAP SuccessFactors stanno aiutando le aziende ad automatizzare parti del ciclo di vita delle risorse umane, dall'assunzione al monitoraggio della conformità.

📚Per saperne di più: Le principali tendenze nella comunicazione che stanno dando forma al futuro del lavoro

Tendenza n. 10: aggiornamento e riqualificazione delle competenze

Con l'evoluzione dei ruoli e l'IA per la produttività che diventa la norma, le aziende si rendono conto che i loro team devono continuare ad apprendere per stare al passo.

Secondo LinkedIn, il 91% dei professionisti della formazione e dello sviluppo afferma che l'apprendimento continuo è più importante che mai per il successo professionale. Perché? Perché è uno dei modi più efficaci per aumentare la produttività, colmare le lacune interne in termini di competenze e favorire la fidelizzazione dei dipendenti.

Per le organizzazioni leader, questa è una strategia fondamentale per rimanere competitive, soprattutto ora che l'IA e l'automazione stanno ridefinendo i ruoli lavorativi in tutti i reparti.

Ecco come si concretizzano l'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze per il coinvolgimento dei dipendenti: ✅ Progettazione di percorsi di apprendimento personalizzati che allineano la crescita dei dipendenti agli obiettivi aziendali, in modo che ogni ora dedicata alla formazione si traduca in prestazioni migliori nel proprio ruolo ✅ Formazione concisa e pertinente al ruolo nei momenti chiave del flusso di lavoro, che aiuta i dipendenti ad applicare immediatamente le nuove competenze invece di dimenticarle dopo le sessioni formali ✅ Fornire ai team globali accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle risorse di formazione, garantendo un onboarding, un aggiornamento delle competenze e standard coerenti, indipendentemente dalla posizione dei dipendenti

Strumenti come Coursera for Business offrono accesso a migliaia di corsi tenuti da esperti in materia di dati, tecnologia, leadership e altro ancora. La loro capacità di personalizzare i percorsi di apprendimento in base al ruolo, al reparto o agli obiettivi aziendali rende piattaforme come questa particolarmente utili, consentendo ai dipendenti di applicare immediatamente ciò che imparano.

Come ClickUp supporta il futuro del lavoro

1. Piattaforma di gestione del lavoro all-in-one

Come app completa per il lavoro, ClickUp collega l'intero spazio di lavoro in modo che attività, documenti, wiki, obiettivi, attività cardine e persino clip non siano isolati. Tutto è collegato, ricercabile e accessibile in un unico flusso unificato.

Ma questo è solo l'inizio.

Per rendere la collaborazione altrettanto fluida, la chat di ClickUp mantiene le conversazioni direttamente collegate al lavoro da svolgere. A differenza degli strumenti di messaggistica autonomi, ogni chat risiede all'interno della tua area di lavoro. Puoi chattare direttamente in un'attività, in un canale dedicato al team o tra reparti diversi.

Usa ClickUp Chat per discutere in gruppo e collaborare in modo approfondito con team interfunzionali

Abbinalo a ClickUp Brain e diventa ancora più produttivo. Supponiamo che tu chieda a un collega: "Ehi, sai in quale documento sono riportati i traguardi finali della campagna?" Anche se si trova in un altro fuso orario e offline, ClickUp Brain può fornirti una risposta in pochi secondi. Esegue una scansione dell'area di lavoro connessa, trova il documento, l'attività o l'obiettivo giusto e ti fornisce immediatamente un riepilogo/riassunto.

Accedi a ClickUp Brain e trova immediatamente le informazioni di tutti i team all'interno di ClickUp Chat

2. Informazioni basate sull'IA

Ciò che rende potente ClickUp Brain non è solo ciò che scrive, ma ciò che sa. Poiché Brain è integrato nella tua area di lavoro, comprende i tuoi progetti, le scadenze, le priorità e la documentazione.

Ad esempio:

Stai pianificando uno sprint? Brain può recuperare le attività in sospeso, individuare gli ostacoli e persino suggerire i titolari delle attività in base alle attività recenti

Stai scrivendo un report o una nota di rilascio? Fornisci a Brain i dettagli che desideri o chiedigli di estrarli dalla tua area di lavoro. In entrambi i casi, otterrai contenuti pronti per la spedizione in pochi secondi

Scrivi, riformula e riepiloga/riassumi i contenuti con ClickUp Brain

E per i team che necessitano di funzionalità IA ancora più specializzate, ClickUp consente di utilizzare modelli IA aggiuntivi senza uscire dalla piattaforma. È possibile scegliere tra:

ChatGPT-4o per l'ideazione collaborativa e la conversazione naturale

OpenAI o1 per un ragionamento approfondito avanzato

OpenAI o3-mini per risposte rapide ed efficienti

Claude 3. 7 Sonnet per casi d'uso che richiedono un uso intensivo di scrittura e codice

E usa la ricerca web quando non vuoi lasciare la tua area di lavoro per un'altra ricerca su Google!

Utilizza modelli IA esterni dall'interfaccia di ClickUp

3. Integrazione perfetta tra diverse piattaforme

ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti, rendendola una delle piattaforme più facili da integrare per i team che desiderano creare un ambiente di lavoro digitalizzato e unificato. Invece di passare da un'app all'altra tutto il giorno, ClickUp riunisce tutti i tuoi strumenti (e il tuo team).

Integra i tuoi strumenti preferiti con le integrazioni ClickUp

Ciò significa meno attriti, più automazione e visibilità totale in ogni fase del flusso di lavoro.

4. Flussi di lavoro personalizzati e automazioni

Non esistono due team che lavorano allo stesso modo ed è proprio per questo che ClickUp è stato progettato per adattarsi. Che il tuo team sia remoto, ibrido o completamente in ufficio, ClickUp ti offre la flessibilità necessaria per creare flussi di lavoro personalizzati che si adattano al tuo modo di operare.

Puoi utilizzare i suoi agenti IA (disponibili in Elenchi e Chat) per creare fasi delle attività, etichette di stato e viste che riflettono il modo in cui il tuo team tiene traccia del lavoro. Dagli sprint Agile all'onboarding dei client alle pipeline di produzione dei contenuti, tutto può essere personalizzato in base al tuo processo.

Ma la personalizzazione non si ferma al layout: si adatta all'automazione. Gli agenti IA intelligenti e le automazioni di ClickUp ti consentono di:

Assegna le attività quando lo stato cambia

Sposta gli elementi tra le bacheche quando cambiano le date di scadenza

Avvisa gli stakeholder quando compaiono ostacoli

Imposta flussi di lavoro ricorrenti da attivare a intervalli specifici

Chiedi agli agenti IA di riepilogare/riassumere, rispondere o persino ricordarti conversazioni importanti su ClickUp Chat

Puoi iniziare dai modelli di automazione predefiniti di ClickUp o crearne uno tuo da zero. È abbastanza potente per i flussi di lavoro tecnici, ma abbastanza intuitivo da poter essere configurato e gestito da team non tecnici.

Crea i tuoi agenti IA da zero e personalizza il flusso di lavoro in base alle tue esigenze

Abbraccia il futuro del lavoro con ClickUp

Le organizzazioni lungimiranti non stanno aspettando il futuro: ci sono già. Hanno adottato gli ambienti di lavoro digitali non solo come aggiornamento tecnologico, ma come cambiamento strategico nel modo in cui i team operano, collaborano e crescono.

Queste aziende stanno creando ambienti di lavoro più veloci, intelligenti e umani, dai flussi di lavoro basati sull'IA ai sistemi di prestazioni continue.

ClickUp si distingue perché riunisce ogni aspetto di questa trasformazione in un unico posto: è basato sull'IA, progettato per la collaborazione e pensato per adattarsi al flusso di lavoro del tuo team.

La mossa più intelligente che puoi fare ora? Inizia oggi stesso a costruire il tuo ambiente di lavoro digitale con ClickUp.

Iscriviti gratuitamente a ClickUp e scopri tu stesso la differenza.