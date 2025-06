Modelli di contratto SEO gratuiti per accordi professionali

Hai conquistato il client. Le telefonate sono andate alla grande. Loro sono entusiasti, e lo sei anche tu. Ma prima che venga monitorata una sola parola chiave o ottenuto un backlink, c'è una cosa che si frappone tra te e il caos: il contratto.

Il SEO è già pieno di ambiguità: i ranking cambiano, gli algoritmi cambiano e le aspettative sono spesso altissime. È in questi casi che hai assolutamente bisogno di un accordo chiaro e professionale per assicurarti di essere nel giusto.

Infatti, un modello di contratto SEO legalmente vincolante definisce le condizioni, delinea l'ambito di lavoro e protegge la tua reputazione e i tuoi guadagni.

Per aiutarti a evitare il labirinto legale e concentrarti su ciò che sai fare meglio, abbiamo creato un elenco di modelli di contratti SEO gratuiti. Pronti all'uso, personalizzabili e pensati per il lavoro con i client reali.

Cosa sono i modelli di contratto SEO?

I modelli di contratto SEO sono documenti legali predefiniti che delineano l'ambito, i risultati finali, le sequenze, i termini di pagamento e le responsabilità tra un provider SEO e un client.

Questi modelli aiutano a formalizzare il rapporto di lavoro e garantiscono che entrambe le parti siano allineate sugli obiettivi SEO fin dall'inizio.

Più precisamente, un contratto SEO ben redatto e corretto indica chiaramente anche quali servizi saranno forniti (ad esempio, ricerca di parole chiave, ottimizzazione on-page, link building), come saranno misurati i risultati e quali sono le tempistiche previste.

🧠 Curiosità: il termine "SEO" è stato utilizzato per la prima volta nel 1997! È stato allora che i titolari dei siti web hanno iniziato a ottimizzare i propri siti per i primi motori di ricerca come AltaVista e Yahoo, dando vita alla pratica che oggi chiamiamo ottimizzazione per i motori di ricerca.

20 modelli di contratto SEO

Per rendere più fluide le partnership con i tuoi client e più professionali i tuoi servizi SEO, dai un'occhiata a questo elenco curato di modelli di contratti SEO gratuiti pronti all'uso e personalizzabili:

1. Modello di contratto aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea, firma e gestisci i contratti di servizio con il modello di contratto aziendale ClickUp

Per i product marketer che gestiscono più deliverable per i client, i contratti spesso sono sparsi in thread di email, documenti o PDF obsoleti. Questo rallenta i passaggi di consegne, confonde le aspettative e richiede ore di revisione.

Il modello di contratto aziendale di ClickUp risolve questo problema offrendoti un'area di lavoro chiara e modificabile per redigere, gestire e archiviare i contratti dall'inizio alla firma. Include campi precompilati per nomi, termini, servizi, clausole di cancellazione e persino il monitoraggio delle conferme.

Ogni modifica è visibile, quindi non dovrai più cercare nei thread o preoccuparti di modifiche mancanti. Puoi anche utilizzare il monitoraggio del tempo di ClickUp per aggiungere scadenze e monitorare il completamento dei contratti.

✅ Ideale per: Titolare di prodotti che desiderano un modo rapido e organizzato per stipulare contratti di servizio

2. Modello di contratto per servizi di project management ClickUp

Ottieni il modello gratuito Definisci ambito, sequenze e responsabilità con il modello di contratto per servizi di project management di ClickUp

Il modello di contratto per servizi di project management di ClickUp è progettato per i team di project management che desiderano strutturare i contratti di servizio, delineando chiaramente chi fa cosa, entro quando e a quale costo.

All'interno del modello troverai sezioni predefinite che descrivono in dettaglio l'ambito dei servizi, i risultati finali e le responsabilità, insieme ai termini relativi ai pagamenti, alle responsabilità e alla durata del contratto.

Le funzionalità/funzioni della piattaforma ClickUp migliorano ulteriormente l'esperienza. Utilizza gli stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento di ogni accordo, dalla bozza all'approvazione finale.

E con le viste personalizzate come Elenco, Calendario e Gantt, puoi monitorare le sequenze, visualizzare le attività e mantenere allineati tutti gli stakeholder durante l'intero ciclo di vita del progetto.

✅ Ideale per: Project manager che gestiscono lavori basati su servizi con requisiti di consegna strutturati

3. Modello di contratto di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea contratti di lavoro chiari e professionali con il modello di contratto di lavoro ClickUp

Quando i team delle risorse umane assumono scrittori, analisti o strateghi per progetti SEO in corso, la velocità e la struttura sono importanti tanto quanto le competenze.

Il modello di contratto di lavoro ClickUp aiuta a documentare i ruoli lavorativi, la retribuzione, i benefici e i termini di risoluzione, così potrai concentrarti sulle assunzioni. E non è necessario essere un professionista legale per iniziare. Ogni sezione è precompilata con segnaposto modificabili, che facilitano la personalizzazione per i lead di contenuti, gli specialisti di link building o i manager SEO a tempo pieno.

Utilizza i campi personalizzati per organizzare i contratti per reparto o tipo di contratto e monitora le modifiche in tempo reale. E poiché le copie firmate sono archiviate nella stessa area di lavoro, tutto è pronto per la revisione quando ne hai bisogno.

✅ Ideale per: Team HR e reclutatori che necessitano di modelli di contratti di lavoro ripetibili e modificabili

🔍 Lo sapevi? Il 65% degli utenti Google clicca su almeno un risultato organico! Se non sei in cima alla classifica, ti stai perdendo la maggior parte dei clic (e dei clienti).

4. Modello di revisione del contratto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Traccia, rivedi e gestisci gli accordi legali in modo più efficiente con il modello di revisione dei contratti ClickUp

Il modello di revisione del contratto ClickUp è stato creato per i gestori di account e i team operativi che desiderano un modo strutturato per gestire le approvazioni dei contratti.

All'interno del modello troverai otto stati personalizzabili, come Bozza, Revisione interna ed Esecuzione, che mappano ogni fase del percorso di un contratto. Puoi inoltre inserire tutte le informazioni necessarie, dalle clausole di indennizzo al tipo di attività aziendale e alle informazioni di contatto.

E con diverse visualizzazioni, come il processo di revisione del contratto e le revisioni del client, saprai sempre a che punto è ogni accordo e chi è responsabile di cosa. Per chiunque gestisca flussi di lavoro con un volume elevato di contratti, questo modello aiuta a evidenziare le clausole, aggiungere attività per le revisioni, consultare esperti e inoltrare il documento per l'approvazione finale.

Per ottimizzare ulteriormente i tuoi processi, valuta l'utilizzo di un software di gestione dei contratti ben strutturato per garantire conformità e accuratezza.

✅ Ideale per: Account manager e responsabili operativi che gestiscono contratti con clienti, fornitori o prodotti SEO

A volte non hai tempo di cliccare su più visualizzazioni o setacciare campi personalizzati. È allora che ti rivolgi a ClickUp Brain. Basta chiedere: "Chi sta lavorando a questo progetto?" e Brain ti mostrerà i dettagli più rilevanti in pochi istanti!

Ottieni aggiornamenti immediati sullo stato e i dettagli dell'assegnatario con ClickUp Brain

5. Modello di modulo per la gestione dei contratti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni facilmente traccia dei dettagli dei contratti, delle scadenze e delle attività delle parti interessate con il modello di gestione dei contratti ClickUp

Quando gestisci decine di accordi con fornitori, richieste di modifica o revisioni del capitolato d'appalto, l'ultima cosa che vuoi è perdere un aggiornamento sullo stato di un contratto. Il modello di gestione dei contratti di ClickUp aiuta i team legali e di approvvigionamento a monitorare ogni fase del ciclo di vita dei contratti in un unico posto.

Con stati predefiniti come Bozza, In revisione e Accettato, puoi monitorare esattamente lo stato di ogni contratto durante il processo di revisione dei documenti. È anche incredibilmente semplice ordinare i documenti per reparto, tipo di contratto o data di firma.

Tutto è collegato tramite viste dedicate, come l'Elenco principale dei contratti, lo Stato dei contratti e il Modulo di richiesta contratto, che ti aiutano a passare dall'accettazione all'esecuzione senza perdere traccia.

Inoltre, puoi monitorare le sequenze con i grafici Gantt di ClickUp e persino automatizzare le notifiche via email per i cicli di revisione con le Automazioni di ClickUp.

✅ Ideale per: Team legali e responsabili degli acquisti che gestiscono grandi volumi di contratti o accordi con fornitori

Come piccola agenzia di marketing, apprezzo molto il fatto che ClickUp abbia risolto il mio principale punto dolente: l'automazione dei flussi di lavoro di approvazione dei client. Dopo aver lottato con Notion per due anni, la possibilità di impostare automazioni in pochi secondi (che spostano gli elementi dalla vista Team alla vista Client) è stata rivoluzionaria. ClickUp ha sostituito diversi abbonamenti (Loom, Slack e Notion) fornendo al contempo un sistema organizzato con elenchi, cartelle e documenti dedicati che non richiedono di essere creati da zero. Tutto sembra organizzato in modo naturale, consentendo di risparmiare ore che prima venivano dedicate alla semplice manutenzione della nostra area di lavoro e lasciando più tempo per i progetti dei clienti.

6. Modello di contratto di offerta ClickUp

Ottieni il modello gratuito Definisci chiaramente l'ambito, i prezzi e i termini di pagamento con il modello di contratto di offerta ClickUp

Il modello di contratto di offerta ClickUp aiuta appaltatori e consulenti a redigere proposte professionali facili da valutare e approvare. Include sezioni strutturate per definire l'ambito del progetto, la sequenza, i risultati finali e i termini di pagamento, garantendo che le aspettative siano allineate.

Questo modello è già predisposto con i campi chiave del contratto, come le clausole di risoluzione, la suddivisione del progetto e le attività cardine relative ai prezzi.

Supporta anche visualizzazioni dettagliate delle sequenze e dei servizi forniti, rendendolo particolarmente utile per progetti a scopo fisso, come i progetti SEO una tantum.

✅ Ideale per: Appaltatori e consulenti aziendali che presentano proposte di progetto strutturate

💡 Suggerimento: inserisci nel tuo modello di contratto aziendale un incentivo all'accelerazione del contratto che offre un piccolo sconto (5-7%) per le proposte firmate entro 48 ore. Questo crea urgenza senza svalutare i tuoi servizi. Basta aggiungere al modello un campo di sconto condizionale che regola automaticamente il prezzo in base alla data di accettazione.

7. Modello di proposta di campagna ClickUp

Ottieni il modello gratuito Presenta gli obiettivi della campagna, le strategie e le informazioni sul pubblico con il modello di proposta di campagna ClickUp

Il modello di proposta di campagna ClickUp offre ai team di marketing un quadro chiaro per presentare con sicurezza i propri processi e le proprie idee di marketing. Ti aiuta a delineare gli obiettivi della campagna, definire il pubblico di destinazione, elencare le risorse chiave e suddividere le strategie di esecuzione.

Il modello include sezioni per acquisire le informazioni sul client e sul preparatore, le sequenze temporali della campagna, la ricerca di supporto e gli obiettivi di rendimento. È particolarmente utile quando si lavora con client ricorrenti o nell'ambito di un accordo SEO formale, in cui le aspettative devono essere completamente documentate e misurabili.

Poiché risiede all'interno di ClickUp, la proposta può essere facilmente collegata alle attività in corso, alle dashboard di reportistica o ai flussi di lavoro di gestione dei client. In questo modo tutti sono sincronizzati, dalla pianificazione e approvazione fino all'esecuzione finale.

✅ Ideale per: Lead di marketing che creano proposte strutturate e basate sui dati per le campagne dei client

💡 Suggerimento: Invece di pubblicare post casuali sul blog, raggruppa gli articoli correlati in un'unica pagina pilastro approfondita (chiamata cluster). Ad esempio, se offri servizi SEO professionali, la tua pagina pilastro principale potrebbe riguardare la SEO, e poi potresti avere da sei a otto post di supporto che approfondiscono aree come l'analisi della concorrenza, l'ottimizzazione on-page o la SEO locale, tutti collegati a quella pagina pilastro.

8. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Stabilisci termini, responsabilità e aspettative chiari con il modello di contratto di servizi ClickUp

Il modello di contratto di servizi ClickUp aiuta a formalizzare le relazioni di lavoro tra un'azienda e un provider di servizi. Dalla retribuzione all'ambito di lavoro, garantisce che entrambe le parti siano allineate su ciò che viene fornito, come e quando.

Sono particolarmente utili per servizi ricorrenti come contratti di progettazione, progetti di consulenza o servizi SEO mensili in cui è necessario definire chiaramente ruoli e risultati finali.

Il modello include sezioni relative alle responsabilità del contraente, alle sequenze del progetto, ai termini di risoluzione, ai termini di pagamento e alle clausole di indennizzo.

Puoi personalizzare ogni sezione con i dettagli specifici del client seguendo un formato coerente che copre tutti gli elementi essenziali, aiutandoti a evitare ambiguità in futuro.

✅ Ideale per: Agenzie, consulenti aziendali o qualsiasi provider di servizi che offre un lavoro strutturato su più progetti

9. Modello di contratto di consulenza ClickUp

Ottieni il modello gratuito Definisci aspettative, responsabilità e risultati attesi con il modello di contratto di consulenza ClickUp

Il modello di contratto di consulenza ClickUp include i servizi da fornire, la struttura dei pagamenti, i termini di riservatezza, i limiti di responsabilità, le procedure di risoluzione delle controversie e altro ancora. Questo per garantire che le piccole aziende e i liberi professionisti siano allineati con i propri client prima dell'inizio del lavoro.

Questo modello di consulenza è completamente personalizzabile e ti consente di delineare chiaramente sequenze, tariffe, ambito di applicazione e clausole sulla proprietà intellettuale. Copre anche le definizioni di stato, come i termini relativi agli appaltatori indipendenti e gli obblighi di conformità, aiutandoti a evitare malintesi in futuro.

Questo accordo, archiviato e gestito in ClickUp, diventa parte integrante del flusso di lavoro del tuo progetto più ampio. Puoi assegnare attività in base ad esso, monitorare l'approvazione del client, gestire le note legali con ClickUp Docs e conservare tutto in un unico posto.

✅ Ideale per: aziende boutique e professionisti indipendenti che offrono servizi specializzati

10. Modello di addendum al contratto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Modifica o estendi facilmente gli accordi esistenti con il modello di addendum al contratto di ClickUp

Quando il tuo team deve aggiornare le attività cardine SEO o aggiungere nuovi risultati attesi a metà contratto, anche una piccola modifica può creare una serie di email avanti e indietro. L'Addendum al contratto di ClickUp offre ai team che interagiscono con i clienti un modo semplice per formalizzare le modifiche, senza creare un accordo completamente nuovo.

Progettato per account manager e team legali, questo modello include campi strutturati per date di validità, parti coinvolte e dettagli delle modifiche. Fornisce inoltre sezioni chiare per le firme, in modo che entrambe le parti sappiano esattamente cosa è stato modificato e quando.

Puoi anche collegare ogni appendice alle attività o ai documenti di ClickUp per mantenere approvazioni e aggiornamenti in un unico flusso centralizzato.

✅ Ideale per: Account manager e team legali che si occupano di clienti ricorrenti o contratti a forfait

11. Modello di collaborazione per il successo dei client di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Allinea i team, semplifica l'onboarding e migliora i passaggi di consegne con il modello di collaborazione per il successo dei client di ClickUp

Quando un nuovo client firma il contratto, si innesca una serie di azioni. I team di onboarding devono trasmettere le informazioni chiave, mentre i team responsabili dell'esito positivo sono responsabili dei risultati aziendali a lungo termine. Il modello di collaborazione per il successo dei client di ClickUp offre ai team una visione condivisa di ogni punto di contatto con il client, dall'avvio alla convalida.

Il modello include una pipeline personalizzabile con fasi chiare, come Nuovo cliente, Pianificazione, Riunione e Approvato. I campi personalizzati ti aiutano a registrare le responsabilità del titolare, le esigenze del client o le segnalazioni di anomalie.

E per i team distribuiti, ClickUp Chat mantiene la comunicazione nel contesto, in modo che gli aggiornamenti non vengano mai sepolti nei thread delle email.

✅ Ideale per: Responsabili dell'onboarding e team di successo dei client che gestiscono la consegna post-vendita su più account

12. Modello di project management SEO ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci l'intera pipeline SEO da un unico posto con il modello di project management SEO di ClickUp

Il modello di project management SEO di ClickUp organizza il tuo lavoro SEO in flussi di lavoro ripetibili e di alta chiarezza. È precaricato con quattro elenchi: "Revisione dei contenuti", "Piani d'azione", "Correzioni sulla pagina" e "Ricerca delle parole chiave". Ogni elenco contiene gruppi di attività suddivisi per fase, in modo da poter monitorare ciò che è in corso, ciò che deve essere rivisto e ciò che è bloccato.

Troverai attività secondarie dettagliate come "Crea post sul blog relativi alla parola chiave 6", "Aggiorna le meta descrizioni" e "Ottimizzazione della conversione", tutte ordinabili per priorità, stato o assegnatario. Se offri servizi di ottimizzazione per i motori di ricerca a più aziende, questa visualizzazione ti consente di risparmiare ore di passaggio da un contesto all'altro.

Il modello è sufficientemente flessibile da supportare flussi di lavoro più complessi, come l'analisi della concorrenza SEO, il monitoraggio SERP e la strategia delle parole chiave. Se gestisci un'azienda SEO in crescita, questa configurazione ti consente di scalare i processi senza fare affidamento su soluzioni sparse.

✅ Ideale per: team SEO che gestiscono campagne multi-client o lavori di ottimizzazione continui

13. Modello di roadmap SEO ClickUp

Ottieni il modello gratuito Trasforma la tua strategia SEO in una roadmap attuabile e tracciabile con il modello di roadmap SEO di ClickUp

Il modello di roadmap SEO di ClickUp suddivide gli obiettivi SEO di alto livello in attività strutturate e misurabili in ogni fase del funnel. Puoi delineare tutto, dalla strategia delle parole chiave e le correzioni tecniche alla pianificazione dei contenuti e il backlink outreach, il tutto mappato in base a sequenze temporali, priorità e titolari.

Il modello include una gerarchia integrata che organizza le attività SEO in più visualizzazioni. Troverai campi predefiniti per monitorare la disponibilità dei contenuti, gli aggiornamenti dei metadati, la difficoltà delle parole chiave e i traguardi di posizionamento. È ideale per pianificare la crescita a lungo termine mantenendo i piani di marketing in linea con gli obiettivi.

È inoltre disponibile un sistema chiaro per il monitoraggio dello stato di avanzamento. Ogni iniziativa può essere collegata a KPI quali impressioni, CTR e classifiche. Puoi monitorare gli aggiornamenti, assegnare attività a scrittori o sviluppatori e mantenere il tuo team allineato senza perdere di vista il quadro generale.

✅ Ideale per: Responsabili SEO e direttori che pianificano il lavoro richiesto per la crescita organica su base trimestrale o basata su campagne

Quando si tratta di project management, questa piattaforma è incredibilmente facile da usare e da capire. I modelli predefiniti sono ottimi, ma puoi anche partire da zero e creare uno spazio che funzioni al meglio per te e il tuo team! Uso questa piattaforma ogni giorno e mi ha cambiato la vita.

14. Modello di report SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei risultati, dimostra le prestazioni e allinea il tuo team con il modello di report SEO di ClickUp

I report SEO mensili non dovrebbero richiedere ore per essere redatti o 12 schede per essere spiegati. Il modello di report SEO di ClickUp offre ai team di marketing e SEO un unico posto dove monitorare il lavoro richiesto, insieme alle campagne che lo hanno generato.

Ogni voce del report cattura le metriche chiave, tra cui entrate, traffico del sito, lead, tassi di conversione e parole chiave più performanti. Per mantenere attivo il ciclo di reportistica, puoi raggrupparle per trimestre, taggarle con etichette personalizzate e assegnare stati di revisione.

Ciò che rende questa configurazione ancora più utile è il modo in cui collega strettamente la reportistica con l'esecuzione. È possibile collegare ogni dato alla campagna o all'attività che lo ha generato, rendendo più facile raddoppiare le attività ad alto ROI.

✅ Ideale per: Team di marketing e gestori SEO che monitorano i risultati delle campagne per i vari client o i periodi di reportistica

15. Modello di contratto SEO di PandaDoc

tramite PandaDoc

Il Modello di contratto SEO di PandaDoc è progettato per gli specialisti SEO e i team di performance marketing che hanno bisogno di definire risultati, sequenze e termini di pagamento.

Include sezioni modificabili relative alla titolarità dei risultati finali (come articoli, report o schema markup), programmi di reportistica (settimanali, bisettimanali o mensili) e clausole di risoluzione, rendendo più facile gestire le aspettative ed evitare variazioni di ambito nei progetti SEO di lunga durata.

✅ Ideale per: Specialisti SEO e agenzie di performance marketing di nicchia che gestiscono più contratti SEO di piccole e medie dimensioni.

16. Modello di contratto SEO in PDF/Documenti Google di SE Ranking

tramite SE Ranking

Realizzato su misura per le agenzie SEO, questo modello di contratto SEO in formato PDF/Documento Google di SE Ranking copre tutto, dal capitolato d'appalto e dai risultati finali ai termini di pagamento, alla frequenza della reportistica e alle clausole di esclusione di responsabilità.

Che tu offra ricerche di parole chiave, link building o audit tecnici, questo modello fornisce un contratto personalizzabile e pronto per la firma in formato PDF o Documenti Google.

Se li abbini a una proposta, utilizza gli strumenti di gestione dei preventivi per semplificare i tuoi prezzi e rivedi il tuo piano di acquisizione per raggiungere traguardi più adeguati.

✅ Ideale per: agenzie SEO che desiderano un accordo flessibile e supportato da avvocati per formalizzare l'ambito, i risultati finali e i termini dell'incarico

17. Modello di proposta SEO in Word di Backlinko

via Backlinko

Il modello di proposta SEO di Backlinko fornisce una struttura completa per accompagnare con sicurezza i potenziali clienti dall'introduzione all'accordo. Include una lettera di presentazione professionale, una chiara descrizione dei servizi e una sezione contrattuale che puoi personalizzare rapidamente.

Ciò che lo distingue è la facilità con cui è possibile adattarlo a diversi progetti SEO, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'offerta di audit, campagne di link building o strategie di acquisizione di client in corso. È possibile scaricarlo come documento Word, documento Google o PDF, rendendolo facile da modificare e condividere nel flusso di lavoro.

✅ Ideale per: Freelancer e consulenti SEO che desiderano presentarsi in modo coerente e convertire i lead

18. Modello di contratto SEO di Get Cone

via Get Cone

Questo Modello di contratto SEO di Get Cone è progettato principalmente per le agenzie specializzate in SEO. Copre un ampio intervallo di argomenti, tra cui ambito, sequenze, valutazioni delle prestazioni, esborsi e diritti di proprietà intellettuale.

La struttura è sufficientemente completa da ridurre al minimo i rischi, chiarire le responsabilità reciproche e delineare aree chiave quali la ricerca delle parole chiave, gli audit tecnici, l'ottimizzazione dei contenuti e la creazione di link.

Con clausole che coprono cause di forza maggiore, non sollecitazione e periodi di preavviso, è particolarmente adatto per impegni SEO a lungo termine in cui è importante la chiarezza da entrambe le parti.

✅ Ideale per: agenzie SEO e consulenti che gestiscono impegni con client ricorrenti o ad alto contatto

19. Modello di contratto di consulenza SEO di Many Requests

tramite Many Requests

Questo Modello di contratto di assistenza SEO di Many Requests è ideale per i provider di servizi SEO che offrono servizi SEO continuativi e hanno bisogno di definire chiaramente le aspettative con i propri client sin dall'inizio. Copre clausole relative a risultati finali, esclusioni, sequenze e scadenze di pagamento, rendendo più facile evitare sorprese a metà progetto.

Include anche sezioni ben strutturate su proprietà intellettuale, riservatezza, responsabilità e risoluzione delle controversie, applicabili alle relazioni SEO a lungo termine in cui è necessario definire chiaramente ruoli e responsabilità.

✅ Ideale per: Freelance e agenzie SEO che offrono servizi SEO continuativi e ricorrenti su base mensile o trimestrale

20. Modello di contratto per servizi SEO di Legitt

tramite Legitt

Il modello di contratto per servizi SEO di Legitt, creato per i professionisti SEO che lavorano in proprio, include campi relativi ad audit SEO, ottimizzazione dei contenuti, reportistica, compensi e diritti di proprietà intellettuale (IP).

Affronta anche clausole più approfondite, come la riservatezza, la risoluzione delle controversie, l'indennizzo e la limitazione di responsabilità.

Questo modello si distingue per la sua completezza giuridica. È adatto per impegni a lungo termine o di alto valore in cui la mitigazione del rischio e la conformità sono imprescindibili. Puoi adattarlo a diversi ambiti SEO, strutture di pagamento e giurisdizioni, rendendolo flessibile ma allo stesso tempo inattaccabile.

✅ Ideale per: Consulenti SEO indipendenti che gestiscono campagne SEO complesse e articolate in più fasi

Cosa rende un modello di contratto SEO un buon modello?

Ora che abbiamo esplorato diversi modelli di contratto SEO, come scegliere quello più adatto alle tue esigenze?

Un buon modello di contratto SEO definisce le aspettative, tutela entrambe le parti e rende misurabili le prestazioni.

Ecco cosa distingue i modelli migliori da quelli generici:

Roadmap SEO definita: un contratto solido delinea cosa significa esito positivo in una roadmap SEO, che si tratti di aumentare il traffico organico del X%, raggiungere attività cardine relative a parole chiave specifiche o migliorare i punteggi Core Web Vitals

Ambito di lavoro dettagliato (SoW): Il SoW dovrebbe specificare chiaramente cosa consegnerai (ad esempio, audit SEO tecnici, strategia dei contenuti, creazione di backlink) e cosa non farai (ad esempio, scrivere post per il blog o correggere bug di sviluppo)

Sequenze e risultati finali: I migliori modelli suddividono il lavoro in fasi, con scadenze per gli audit, le correzioni sulla pagina, i report mensili e così via. Ciò rende tracciabile l'impegno e fornisce a entrambe le parti una cadenza da seguire

Reportistica chiara e cadenza delle comunicazioni: Con quale frequenza vi incontrerete? Quali metriche saranno condivise? Un buon contratto SEO include una sezione sulla frequenza della reportistica, gli strumenti utilizzati e i KPI monitorati

Termini di pagamento e clausole di cancellazione: Un buon modello di contratto SEO include una struttura delle tariffe, le date di scadenza e un periodo di preavviso per la cancellazione. Descrive inoltre i rimborsi, le penali per i ritardi nei pagamenti e cosa succede in caso di risoluzione anticipata del contratto

Protezioni legali e limitazioni di responsabilità: Un contratto SEO ben redatto protegge entrambe le parti con clausole relative alla riservatezza, alla non divulgazione e ai limiti di responsabilità (particolarmente importanti se si trattano dati sensibili o si lavora con fornitori terzi)

Semplifica ogni accordo SEO con ClickUp

Proposte SEO? Inviate.

Condizioni del client? Accettate.

Scopo del contratto che cambia? Non con te.

ClickUp ti aiuta a organizzare ogni parte del tuo processo SEO, dal primo contratto al risultato finale, in un'unica area di lavoro. Usa ClickUp Docs per redigere e archiviare i contratti, le Bacheche di ClickUp per gestire il lavoro attivo dei client e la chat di ClickUp per discutere le sequenze temporali.

E se hai bisogno di monitorare approvazioni, pagamenti e chi sta lavorando a cosa, affidati a ClickUp Brain, Automazioni e Attività.

Per finire, utilizza un elenco di oltre 1.000 modelli per iniziare subito con tutto. Niente più pagine bianche. Niente più panico da "Dov'è quel documento?".

Prova ClickUp gratis e trasforma il caos SEO in chiarezza per i tuoi client.