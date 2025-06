Modelli gratuiti di guide di stile Figma per creare progetti coerenti

Font sparsi ovunque, colori non abbinati e pulsanti che sembrano seguire una logica misteriosa. L'incoerenza nel design si insinua più rapidamente di quanto ci si aspetti e, senza un sistema solido, non fa che peggiorare.

Ecco perché hai bisogno di una guida di stile completa, un'unica fonte di riferimento per tipografia, colori del marchio, spaziatura e componenti dell'interfaccia utente, in linea con la voce del tuo marchio, che mantiene i tuoi progetti raffinati e professionali.

Ma siamo onesti: crearne uno da zero richiede molto tempo.

Fortunatamente, i modelli gratuiti di guide di stile del marchio Figma fanno il lavoro pesante al posto tuo. Questi framework predefiniti ti aiutano a mantenere e creare in modo coerente un manuale del marchio in diversi progetti di design. Ti aiutano a concentrarti sulla creatività invece di rifare le basi.

Scopri i migliori modelli gratuiti per iniziare.

Cosa rende un modello di guida di stile Figma un buon modello?

Un buon modello di guida di stile Figma fornisce un quadro strutturato per mantenere la coerenza del design.

Include:

Tipografia : famiglie di font, dimensioni, spessori e altezze delle linee definiti

Tavolozza dei colori : colori primari, secondari e neutri con valori HEX/RGB

Componenti UI : pulsanti standardizzati, elementi di moduli, icone e altre risorse riutilizzabili

Spaziatura e griglie : linee guida chiare per margini, riempimento e allineamento

Stati e interazioni : variazioni per hover, attivo, disabilitato e altri stati dell'interfaccia utente

Elementi del marchio: loghi, illustrazioni e altre risorse di identità, se applicabile

Promemoria: mentre scegli gli elementi per la tua guida di stile, è importante tenere a mente la tua missione aziendale. Se la tua missione è forte e motivante, come "Let's Do It" di Nike, allora i tuoi elementi di design devono supportarla invece di discostarsene.

5 modelli gratuiti di guida di stile Sigma

Di seguito sono riportati cinque modelli gratuiti di guide di stile Figma che offrono diversi livelli di dettaglio e personalizzazione:

1. Modello gratuito di guida di stile di RedSky Engineering

tramite Figma

Cerchi una guida di stile pulita e ben strutturata? Il modello gratuito di guida di stile di RedSky Engineering copre tipografia, tavolozze di colori, componenti dell'interfaccia utente e spaziatura, il tutto organizzato in modo ordinato per una rapida consultazione.

Il layout semplice lo rende facile da aggiornare man mano che il tuo design evolve, rendendolo una scelta eccellente per designer che lavorano da soli e per team. Offre il giusto equilibrio tra struttura e flessibilità, garantendo che il tuo sistema di design rimanga coerente senza sembrare rigido.

📌 Ideale per: Designer e team che necessitano di una guida di stile completa ma facile da mantenere.

2. Modelli di guida di stile UI di Yahiya Amiruddin

tramite Figma

I modelli di guida di stile UI di Yahiya Amiruddin includono diversi formati di guida di stile per soddisfare le varie esigenze dei progetti. Dalla tipografia e dai pulsanti agli elementi dei moduli e ai sistemi a griglia, la collezione offre un approccio strutturato alla coerenza del design.

Con diverse opzioni di layout, puoi scegliere il formato più adatto al tuo flusso di lavoro. Inoltre, è facile da condividere con gli sviluppatori per passaggi più fluidi.

📌 Ideale per: designer UI/UX che gestiscono progetti complessi che richiedono componenti riutilizzabili e regole di progettazione chiare.

3. Guida di stile semplice | Tipografia, colori e ombre di Sagor Sur

tramite Figma

A volte non è necessario un sistema di progettazione elaborato, ma solo un riferimento rapido per font, colori e ombre. La Guida di stile semplice | Modello di tipografia, colori e ombre di Sagor Sur mantiene le cose semplici ma efficaci, concentrandosi sugli elementi visivi fondamentali senza inutili complessità.

📌 Ideale per: Liberi professionisti e designer indipendenti che necessitano di una guida di stile semplice per progetti di piccole e medie dimensioni.

4. Guida allo stile del logo del marchio gratuita di Vishnuraj Pr

tramite Figma

L'identità del marchio va oltre i colori e i font: coinvolge il modo in cui loghi, tipografia ed elementi visivi lavorano insieme. La Guida allo stile del logo del marchio gratuita di Vishnuraj Pr fornisce una struttura chiara per le linee guida del marchio, garantendo la coerenza tra le risorse digitali e quelle stampate.

5. Guida di stile web Figma e FLEGOs

tramite Figma

Il modello Figma Web Style Guide and FLEGOs è più di una guida di stile: è un sistema di progettazione modulare. Con tipografia, colori, componenti dell'interfaccia utente ed elementi predefiniti (FLEGOs), aiuta designer e sviluppatori a lavorare più velocemente mantenendo un linguaggio visivo unificato.

Combina una guida di stile tradizionale con blocchi di design riutilizzabili, rendendola perfetta per progetti web scalabili.

📌 Ideale per: Web designer e sviluppatori che necessitano di una guida di stile e di una libreria di componenti UI riutilizzabili.

Limiti dell'utilizzo di Figma per una guida di stile

Figma è un potente strumento di progettazione, ma presenta alcuni inconvenienti quando si tratta di mantenere e scalare le guide di stile. Ecco alcune limitazioni da tenere a mente:

❌ Mancanza di controllo nativo delle versioni: sebbene Figma tenga traccia delle modifiche, la gestione di diverse versioni delle guide di stile può diventare complicata, soprattutto quando sono coinvolti più membri del team. A differenza dei sistemi di progettazione dedicati come Zeroheight o Frontify, Figma non offre il controllo delle versioni integrato per le brief di progettazione

❌ Applicazione limitata delle regole di progettazione: Figma consente di creare una guida di stile, ma non garantisce la coerenza del design. I membri del team possono comunque ignorare gli stili o dimenticare di seguire la guida, causando incongruenze

❌ Difficile per chi non è un designer: gli sviluppatori, i marketer e altre parti interessate potrebbero avere difficoltà a navigare in una guida di stile basata su Figma rispetto alle piattaforme che forniscono una documentazione strutturata con componenti interattivi

❌ Problemi di scalabilità: gestire una guida di stile esclusivamente all'interno di Figma può diventare complicato man mano che i progetti crescono. Senza integrazioni per aggiornamenti automatici o strumenti di documentazione strutturati, mantenere tutto organizzato richiede un lavoro manuale

Modelli alternativi di guida di stile Figma

Figma è un potente strumento per la progettazione di guide di stile, ma quando si tratta di gestire un intero marchio, ClickUp , la tua app per tutto il lavoro, offre una soluzione più completa e strutturata.

È una buona alternativa a Figma che consente ai team di creare e archiviare le linee guida del marchio, gestire i progetti di branding, collaborare tra i reparti e garantire la coerenza di tutte le risorse del marchio.

Con ClickUp per i team di branding, le aziende ottengono un hub centralizzato per archiviare loghi, font, colori e altri elementi del marchio.

Invece di file sparsi e PDF obsoleti, ClickUp garantisce che le linee guida del marchio siano sempre accessibili, aggiornate e standardizzate.

I team possono anche automatizzare i flussi di lavoro di approvazione, riducendo i ritardi e le incomprensioni nelle decisioni relative al branding.

Gemma Kuenzi, Art Director presso Kredo Inc. , lo riassume perfettamente:

ClickUp è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Sono Art Director presso Kredo Inc, la principale società di 3 filiali. Gestisco un team di designer, quindi ClickUp mi aiuta a gestire i progetti, il tempo, a delegare il lavoro e molto altro ancora!

Unifica l'identità del tuo marchio con ClickUp per i team di branding, mantenendo linee guida, risorse e messaggi coerenti su tutti i canali

Per i team di progettazione, ClickUp for Creative & Design Teams offre un modo più semplice per gestire i progetti. Gli strumenti di collaborazione in tempo reale consentono a designer, esperti di marketing e stakeholder di fornire feedback, monitorare le modifiche e iterare senza confusione.

Le attività integrate e le funzionalità di gestione del marchio, come sequenze, dipendenze e controllo delle versioni, garantiscono che i progetti di branding rispettino le scadenze e impediscono l'utilizzo di risorse obsolete.

ClickUp si integra anche con strumenti di progettazione popolari come Figma e Adobe Creative Cloud, facilitando la connessione dei flussi di lavoro senza dover passare da una piattaforma all'altra. Questo può ridurre del 33% il tempo necessario per completare le richieste di progettazione!

Semplifica la collaborazione e la gestione delle risorse con ClickUp per team creativi e di progettazione, garantendo flussi di lavoro senza interruzioni dall'ideazione alla realizzazione

Oltre a questo, ClickUp offre i seguenti fantastici modelli per aiutare i team a gestire in modo efficiente il branding, il design e i KPI di marketing, garantendo coerenza e collaborazione in tutti i progetti:

1. Il modello di guida di stile ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una guida di stile strutturata e professionale con il modello di guida di stile ClickUp, mantenendo organizzati tutti gli elementi del marchio

Un'identità di marca forte richiede più di un semplice logo e una tavolozza di colori: ha bisogno di una guida completa che garantisca la coerenza in tutti i materiali digitali e stampati. Il modello di guida di stile ClickUp fornisce un quadro strutturato per documentare ogni aspetto dell'identità visiva del tuo marchio.

Con il formato in stile documento di ClickUp, i team possono aggiornare e collaborare facilmente alla guida di stile in tempo reale, eliminando la confusione che deriva dai file di progettazione statici.

Questo modello ti consente di:

Delinea la tipografia con la scelta dei font, le dimensioni e la gerarchia

Specifica le tavolozze dei colori con valori HEX, RGB e CMYK per una maggiore precisione

Imposta le linee guida per l'uso del logo per spaziatura, posizionamento e variazioni

Standardizza gli elementi dell'interfaccia utente come pulsanti, icone e componenti dei moduli

Garantisci l'inclusività con gli standard di accessibilità

📌 Ideale per: Team di progettazione e reparti marketing alla ricerca di una guida di stile del marchio centralizzata e facile da mantenere, in grado di adattarsi alla crescita dell'organizzazione.

2. Il modello ClickUp per creare una guida di stile del marchio

Ottieni il modello gratuito Crea una guida dettagliata e dinamica del marchio con il modello per creare una guida di stile di ClickUp, garantendo chiarezza e coerenza in tutto il team

Stai creando un marchio da zero? Il modello ClickUp Crea una guida di stile offre un approccio strutturato allo sviluppo di un'identità di marca coerente, guidando i team passo dopo passo attraverso il processo.

A differenza di una guida di stile tradizionale, questo modello è progettato per essere un documento vivente, il che significa che i team possono continuamente perfezionare e aggiornare i propri elementi di branding man mano che la loro attività si evolve.

Questo modello aiuta i team a definire:

Missione e valori del marchio: stabilisci i principi fondamentali che danno forma all'identità del tuo marchio

Linee guida per tipografia e colori: seleziona font e palette di colori in linea con la personalità del tuo brand

Tono e voce: standardizza il modo in cui il tuo marchio comunica su diverse piattaforme

Immagini e iconografia: definisci gli elementi visivi che migliorano il riconoscimento del marchio

📌 Ideale per: Startup, iniziative di rebranding e team che creano una guida di stile per la prima volta.

3. Il modello di guida allo stile del logo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Standardizza l'uso del logo con il modello di guida allo stile del logo ClickUp, definendo linee guida chiare per dimensioni, colori e posizionamento

Il tuo logo è l'elemento più riconoscibile del tuo marchio e un uso incoerente può indebolire il riconoscimento del marchio. Il modello di guida allo stile del logo ClickUp garantisce che tutti i team interni e i partner esterni utilizzino il tuo logo in modo corretto e coerente.

Questo modello include:

Varianti del logo primario e secondario: definisci diverse versioni del tuo logo (a colori, monocromatico, solo icona, ecc.)

Regole di spaziatura e allineamento: imposta linee guida chiare sulle zone di sicurezza e sulle dimensioni minime per evitare distorsioni

Uso dello sfondo: specifica quali sfondi funzionano meglio per il tuo logo e come gestire i problemi di contrasto

Modifiche non accettabili: Documenta cosa NON fare con il tuo logo (allungare, ricolorare, aggiungere effetti, ecc. )

📌 Ideale per: Team di branding, agenzie e aziende che devono applicare rigide linee guida sull'uso del logo in vari punti di contatto.

4. Il modello di guida di stile per progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni la coerenza tra i progetti con il modello di guida di stile per progetti ClickUp, allineando il branding su più iniziative

Non tutti i progetti di design richiedono una guida allo stile completa del marchio. A volte, i team hanno bisogno di una guida allo stile specifica per il progetto per mantenere la coerenza all'interno di una particolare campagna, prodotto o esperienza digitale. Il modello di guida allo stile del progetto ClickUp aiuta i team a impostare e seguire le regole di progettazione a livello micro.

Funzionalità/funzioni chiave di questo modello:

Tipografia e palette di colori personalizzate: definisci regole di stile uniche per il progetto senza influire sulle linee guida generali del marchio

Componenti e interazioni dell'interfaccia utente: standardizza pulsanti, icone, campi di immissione dati ed elementi di navigazione per garantire un'esperienza utente coerente

Linee guida per immagini e media: imposta i parametri per l'uso di fotografie, illustrazioni e contenuti multimediali

Sezioni di trasferimento agli sviluppatori: garantisci una collaborazione perfetta tra designer e sviluppatori con specifiche e annotazioni chiare

📌 Ideale per: Team di prodotto, agenzie e designer che lavorano su progetti su larga scala in cui la coerenza è fondamentale ma non sono necessarie modifiche a livello di marchio.

5. Il modello di brand book ClickUp

Ottieni il modello gratuito Documenta ogni aspetto dell'identità del tuo marchio con il modello Brand Book di ClickUp, che funge da riferimento completo per il tuo team

Un brand book è una guida completa che va oltre gli elementi di design per includere messaggi, posizionamento e storytelling del marchio. Il modello ClickUp Brand Book offre un modo strutturato per documentare tutti gli aspetti dell'identità del tuo marchio in un unico posto.

A differenza dei tradizionali brand book, questo modello è interattivo e può essere aggiornato continuamente per riflettere l'evoluzione delle strategie del marchio. All'interno di questo modello troverai sezioni dedicate a:

Missione, visione e valori del marchio: definisci lo scopo del tuo marchio e i principi che lo guidano

Linee guida per l'identità visiva: Documenta loghi, tipografia, colori ed elementi di design

Personalità del marchio e tono di voce: definisci il modo in cui il tuo marchio comunica e interagisce con il proprio pubblico

Posizionamento sul mercato: chiarisci in che modo il tuo marchio si distingue dalla concorrenza

📌 Ideale per: Aziende che necessitano di un documento di riferimento completo per team interni, partner e stakeholder.

6. Modello delle linee guida di stile del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratuito Mantieni la coerenza del marchio con il modello di linee guida per lo stile del marchio ClickUp, assicurandoti che ogni membro del team segua gli stessi standard

Una linea guida ben definita per lo stile del marchio garantisce la coerenza in tutti i materiali di marketing, i documenti interni e i punti di contatto con i clienti. Il modello di linee guida per lo stile del marchio ClickUp fornisce un quadro strutturato per documentare e applicare gli elementi visivi e di messaggistica fondamentali del tuo marchio.

A differenza dei tradizionali PDF o dei file Figma statici, questo modello è interattivo e facilmente aggiornabile. Consente ai team di collaborare in tempo reale e mantenere aggiornate le linee guida del marchio.

Questo modello include:

Regole tipografiche : specifica famiglie di font, dimensioni, pesi e gerarchia

Tavolozza dei colori : definisci i colori primari, secondari e di accento con i valori HEX, RGB e CMYK

Uso del logo : definisci il posizionamento, la spaziatura e le variazioni corretti

Immagini e grafica : definisci standard per fotografia, icone, progetti grafici e illustrazioni

Tono e voce del marchio: garantisci la coerenza dei messaggi su diverse piattaforme

📌 Ideale per: Team di marketing e design che necessitano di una guida di stile del marchio centralizzata e dinamica, in grado di evolversi insieme alla loro azienda.

7. Il modello di identità del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratuito Definisci l'identità visiva fondamentale del tuo marchio con il modello di identità del marchio ClickUp, mantenendo gli elementi essenziali accessibili e ben documentati

L'identità del tuo marchio è molto più di un semplice logo: è la rappresentazione visiva ed emotiva completa della tua azienda. Il modello di identità del marchio ClickUp fornisce una guida completa per stabilire una presenza del marchio forte e coerente.

Questo modello include sezioni per:

Definisci gli elementi fondamentali del marchio, tra cui missione, valori e tratti distintivi

Crea varianti del logo con design primari, secondari e basati su icone

Imposta regole chiare per la tipografia e le combinazioni di colori

Crea un tono e messaggi coerenti per il tuo brand per diversi tipi di pubblico

Mostra esempi di applicazioni con mockup reali per il digitale e la stampa

📌 Ideale per: aziende che stanno costruendo o perfezionando la propria identità di marca, garantendo che ogni progetto, comunicazione e risorsa di marketing sia in linea con la propria visione.

8. Il modello di branding ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci tutte le risorse e i flussi di lavoro relativi al marchio con il modello ClickUp Branding, che semplifica la supervisione di più elementi del marchio in un unico posto

La creazione di un marchio forte richiede una pianificazione strategica, un design accurato e una comunicazione efficace. Il modello di branding ClickUp aiuta i team a gettare le basi per un marchio potente definendo tutti gli elementi chiave del branding in un unico posto organizzato.

Questo modello include:

Strategia e posizionamento del marchio : definisci ciò che distingue il tuo marchio

Approfondimenti sul pubblico di destinazione : identifica i dati demografici chiave e i profili dei clienti

Elementi visivi del marchio : imposta le linee guida per loghi, tipografia e combinazioni di colori

Struttura dei messaggi : crea narrazioni e slogan coerenti con il tuo marchio

Roadmap di implementazione: assegna attività relative al branding e scadenze per l'esecuzione

📌 Ideale per: Startup, aziende in crescita e team di marketing che lavorano su una strategia di sviluppo del marchio.

9. Il modello di piano di lancio del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica un lancio del marchio senza intoppi con il modello ClickUp Brand Launch Plan, che copre ogni dettaglio, dalla messaggistica alla distribuzione delle risorse

Il lancio di un marchio, o il rebranding di uno esistente, richiede un'attenta pianificazione ed esecuzione. Il modello di piano di lancio del marchio ClickUp fornisce una roadmap strutturata per organizzare ogni passaggio del debutto del tuo marchio e garantire un lancio di esito positivo.

Questo modello include:

Lista di controllo per il pre-lancio del marchio : finalizza loghi, messaggi e risorse del marchio

Strategie di marketing e PR : pianifica annunci, campagne sui social media e comunicati stampa

Coordinamento delle parti interessate : assegna ruoli e scadenze ai team interni e ai partner esterni

Valutazione post-lancio: monitora le prestazioni del marchio e la risposta del pubblico

📌 Ideale per: Team di marketing, startup e aziende che si preparano al lancio di un marchio importante o a una campagna di rebranding.

10. Il modello di piano di rebranding di ClickUp

Ottieni il modello gratis Esegui un processo di rebranding fluido con il modello di piano di rebranding ClickUp, garantendo una transizione ben strutturata senza perdere dettagli chiave

Il rebranding è molto più di un semplice aggiornamento del logo: è una revisione strategica che richiede un'esecuzione accurata. Il modello di piano di rebranding ClickUp fornisce una guida passo passo per gestire l'intero processo, garantendo l'allineamento tra team, stakeholder e aspettative dei clienti.

Questo modello aiuta i team a:

Valuta l'attuale percezione del marchio : identifica le lacune e le opportunità di miglioramento

Definisci nuovi elementi di identità del marchio : aggiornamenti di loghi, colori, tipografia e messaggi

Pianifica strategie di implementazione : coordina gli aggiornamenti del sito web, le transizioni sui social media e le campagne di marketing

Gestisci la comunicazione interna ed esterna : assicurati che dipendenti, partner e clienti siano allineati con il nuovo branding

Tieni traccia dello stato di avanzamento e dei feedback: monitora le attività cardine del rebranding e la risposta del pubblico

📌 Ideale per: aziende che stanno attraversando un importante processo di rebranding e necessitano che tutti gli aspetti, dal design alla messaggistica, siano eseguiti in modo efficace.

11. Il modello di gestione del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratuito Supervisiona efficacemente la gestione del marchio con il modello di gestione del marchio ClickUp, mantenendo sincronizzate tutte le linee guida, le approvazioni e gli aggiornamenti

Un marchio è forte solo quanto la sua coerenza su tutte le piattaforme e i punti di contatto. Il modello di gestione del marchio ClickUp aiuta i team a mantenere l'integrità del marchio fornendo un hub centralizzato per la gestione delle attività, delle risorse e delle approvazioni relative al marchio.

Questo modello consente ai team di:

Traccia gli aggiornamenti delle risorse del marchio : mantieni una libreria organizzata di loghi, font e file di design

Standardizza le linee guida del marchio : assicurati che tutti i reparti e i partner esterni seguano le corrette pratiche di branding

Controlla la coerenza del marchio : rivedi e approva i materiali di marketing prima della pubblicazione

Assegna attività relative al branding : definisci le responsabilità per il calendario dei contenuti, gli aggiornamenti di design e i controlli del marchio

Misura l'impatto del marchio: monitora gli indicatori chiave di prestazione per valutare l'efficacia del branding

📌 Ideale per: Team di marketing, brand manager e agenzie responsabili del mantenimento e dell'applicazione della coerenza del marchio.

Crea e mantieni un marchio coerente con ClickUp

Che tu stia creando un marchio da zero o perfezionando uno esistente, questi modelli offrono una solida base per tipografia, colori, loghi e altro ancora.

Tuttavia, la creazione di una guida di stile è solo una parte della gestione di un marchio.

Hai bisogno di un approccio più completo per organizzare le risorse del brand, velocizzare le approvazioni e garantire l'allineamento tra i team. ClickUp offre un intervallo di modelli e strumenti potenti per la gestione delle risorse del brand.

Infatti, aziende leader come Trinetix hanno trasformato le operazioni di progettazione e ridotto le riunioni del 50% con ClickUp.

Scopri le soluzioni di ClickUp per il successo a lungo termine del tuo marchio. Un grande marchio non è solo progettato, ma anche gestito in modo efficace. Iscriviti subito a ClickUp!