i 13 migliori software di registrazione delle chiamate per aziende e team nel 2025

Un software di registrazione delle chiamate affidabile può essere un punto di svolta, sia che tu stia chiudendo accordi, raccogliendo feedback dei clienti o garantendo l'allineamento del team. Ma con così tante opzioni disponibili, come scegliere quella giusta per le tue esigenze aziendali?

Abbiamo selezionato i 13 migliori software di registrazione delle chiamate per aiutarti a trovare una soluzione che bilancia conformità, qualità e usabilità.

Scopri il software di registrazione delle chiamate vocali che trasformerà il modo in cui il tuo team comunica quest'anno.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Hai bisogno di una soluzione per la registrazione delle chiamate ma non sai da dove iniziare? Ecco una rapida panoramica delle 13 migliori opzioni di software per la registrazione delle chiamate e delle loro caratteristiche principali: : Ideale per integrare le registrazioni delle chiamate con attività, coaching e collaborazione ClickUp: Ideale per integrare le registrazioni delle chiamate con attività, coaching e collaborazione Gong: Il migliore per approfondimenti commerciali basati sull'IA e monitoraggio delle trattative Aircall: Ideale per la registrazione delle chiamate basata su cloud e l'integrazione CRM Talkdesk: Il migliore per la registrazione delle chiamate basata sull'IA nei contact center RingCentral: Ideale per comunicazioni unificate e registrazione delle chiamate scalabile Dialpad: Il migliore per la trascrizione in tempo reale e l'analisi delle chiamate basate sull'IA The Rev Call Recorder: Il migliore per registrare chiamate gratis con trascrizioni accurate TapeACall: Ideale per registrare chiamate su smartphone con spazio di archiviazione illimitato All Call Recorder: Ideale per la registrazione flessibile e le opzioni di formattazione audio su Android Cube Call Recorder: Il migliore per registrare chiamate VoIP e cellulari su Android e iPhone Google Voice: Ideale per registrazioni VoIP semplici ed economiche Call Master: Ideale per la registrazione delle chiamate con blocco dello spam integrato Call Recorder Automatic: Il migliore per la registrazione delle chiamate in vivavoce con blocco dello spam

Cosa cercare in un software di registrazione delle chiamate?

Prima di esplorare i migliori strumenti di registrazione delle chiamate, determiniamo cosa rende un software di registrazione delle chiamate un buon software.

📌 Ecco un elenco delle funzionalità/funzioni chiave che il tuo software di registrazione delle chiamate dovrebbe avere:

Registrazione automatica delle chiamate: Cattura le chiamate in entrata e in uscita senza perdere un colpo

Backup su cloud per spazio di archiviazione illimitato: non perdere mai una conversazione importante grazie a uno spazio di archiviazione sicuro e scalabile

Registri delle chiamate per un monitoraggio organizzato: Accedi a timestamp, ID chiamante e durata delle chiamate a colpo d'occhio

Ricerca intelligente per un accesso rapido: trova chiamate registrate specifiche utilizzando parole chiave, date o informazioni sul chiamante

Integrazione CRM per un flusso di lavoro senza interruzioni: sincronizzazione delle registrazioni delle chiamate direttamente nei profili dei clienti

Compatibilità con VoIP e sistemi telefonici per una maggiore flessibilità: Lavora su telefoni fissi, app VoIP e dispositivi mobili

Crittografia dei dati per la sicurezza: Proteggi le chiamate commerciali e le informazioni aziendali sensibili

Funzionalità/funzioni di conformità per la protezione legale: Rimani conforme alle normative GDPR, HIPAA e CCPA

Trascrizione delle chiamate per una facile analisi: converti le registrazioni delle chiamate vocali in testo ricercabile

Monitoraggio in tempo reale per il coaching: aiuta i team commerciali a perfezionare il loro approccio durante le chiamate in diretta

Il miglior software di registrazione delle chiamate

Che tu stia cercando di migliorare la formazione, garantire la conformità o migliorare il servizio clienti, gli strumenti di registrazione delle chiamate giusti possono aiutarti a catturare conversazioni cruciali senza sforzo.

Esploriamo alcune delle migliori opzioni di software di registrazione delle chiamate disponibili per migliorare la tua strategia di comunicazione!

1. ClickUp (ideale per integrare le registrazioni delle chiamate con attività, coaching e collaborazione)

Cattura ogni dettaglio: il Notetaker AI di ClickUp annota automaticamente idee, elementi di azione e note di riunioni all'istante

Sebbene molte aziende dichiarino di offrire soluzioni "all-in-one", in realtà si limitano a raggruppare moduli autonomi. Continuerai a vedere interfacce, accessi o silos di dati diversi. È qui che ClickUp cambia le carte in tavola, proponendosi come la vera app per tutto il lavoro.

ClickUp integra registrazioni di chiamate, attività, automazione basata su IA e strumenti di collaborazione in un'unica piattaforma, facilitando la collaborazione dei team in un'interfaccia unificata.

ClickUp AI Notetaker

Ci siamo passati tutti: cercare freneticamente tra email infinite, verbali di riunioni e note adesive casuali per trovare quel dettaglio cruciale della riunione della settimana scorsa.

Ma con ClickUp AI Notetaker, puoi dire addio al caos. Con trascrizioni automatiche, riepiloghi/riassunti e elementi di azione basati sull'IA, ogni chiamata viene acquisita e organizzata senza sforzo: niente più congetture, niente più confusione, solo note cristalline, sempre a portata di mano.

ClickUp AI Notetaker può creare automaticamente attività dalle discussioni delle riunioni o condividere il riepilogo direttamente nella chat del team. In questo modo, tutti rimangono allineati e nulla viene tralasciato.

📋 Ecco cosa fa ClickUp AI Notetaker per te:

✅ Registra e trascrive automaticamente le riunioni

✅ Crea riepiloghi/riassunti delle riunioni con punti chiave e elementi da mettere in pratica

✅ Acquisisce registrazioni audio complete per riferimento

✅ Elenca i partecipanti e organizza le note nei documenti ClickUp

✅ Consente di cercare nelle trascrizioni per trovare immediatamente dettagli importanti

✅ Funziona con Zoom, Google Meet e Teams per una perfetta integrazione

✅ Sincronizzazione con la vista Calendario di ClickUp per partecipare automaticamente e prendere note

Clip ClickUp

Ci siamo passati tutti: scrivere email interminabili o partecipare a un'altra riunione solo per spiegare qualcosa che avrebbe potuto essere mostrato in pochi secondi. La comunicazione sul lavoro non funziona, ma ClickUp Clips risolve il problema. 🏆

Con ClickUp Clips, puoi registrare, modificare e condividere videochiamate e chiamate vocali, rendendo la comunicazione più veloce, chiara ed efficiente. Niente più confusione, niente più messaggi avanti e indietro: basta premere "registra", spiegare visivamente e inviare.

Registra le chiamate, registra lo schermo e garantisci una comunicazione senza interruzioni con le opzioni di modifica, condivisione e download con ClickUp Clips

📹 Ecco cosa fa ClickUp Clips per te:

✅ Registra chiamate vocali, videochiamate e registrazioni dello schermo per una chiarezza immediata✅ Incorpora i Clip direttamente in ClickUp Docs e ClickUp Chat —mantenendo la comunicazione snella✅ Modifica, condividi e scarica i Clip senza sforzo✅ Trascrizione automatica con ClickUp Brain , completa di timestamp per una facile ricerca✅ Converti i Clip in attività con ClickUp Tasks —così nulla va perso nella traduzione✅ Sincronizzazione con ClickUp Docs per spiegazioni dettagliate e guide passo passo

💡 Suggerimento: ogni Clip inviato nella chat di ClickUp viene incorporato automaticamente per un accesso rapido, senza bisogno di cercare tra link o email!

ClickUp si integra perfettamente con oltre 1.000 app, tra cui Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e altri software di VoIP e conferenze, garantendo un flusso di lavoro fluido senza bisogno di passare da una piattaforma all'altra.

Combinando queste funzionalità, ClickUp diventa un hub centrale per la gestione di tutti gli aspetti delle chiamate e delle riunioni:

Archivia note delle riunioni, registrazioni ed elementi da trattare in un unico posto

Collabora con il tuo team sui follow-up e sui passaggi successivi

Utilizza le solide funzionalità/funzioni di gestione delle attività di ClickUp per garantire la responsabilità e lo stato di avanzamento

Come testimonia Ray Chan, vicepresidente IT dei San Diego Padres,

Utilizzando ClickUp, siamo in grado di rimanere connessi e avere visibilità su ciò che accade in tutta l'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Acquisizione e condivisione: registra i corsi di formazione e le demo del team per il coaching e la condivisione delle conoscenze

Trascrizione basata sull'IA: trascrivi le registrazioni delle chiamate vocali con riepiloghi/riassunti intelligenti con ClickUp Brain

Collaborazione contestuale: aggiungi commenti con data e ora ai Clip per facilitarne la consultazione

Informazioni utili: Crea attività dalle registrazioni per trasformare i momenti chiave in azioni concrete

Estensione Chrome per la produttività: monitora il tempo, crea attività e acquisisci screenshot nel browser con monitora il tempo, crea attività e acquisisci screenshot nel browser con l'estensione Chrome di ClickUp

Documentazione visiva con ClickUp Docs: incorpora le registrazioni video direttamente in ClickUp Docs per spiegazioni o demo semplici

Registra e incorpora clip nelle attività di ClickUp: acquisisci e allega registrazioni di chiamate vocali o registrazioni dello schermo alle attività di ClickUp, conservando tutte le informazioni rilevanti in un unico posto

Limiti di ClickUp

Potrebbe risultare complicato per alcuni utenti a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

ClickUp AI Notetaker: Aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento a partire da soli 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è che sostituisce più strumenti in un unico posto. Non è più necessario passare da un'app all'altra. Offre un numero di funzionalità/funzioni senza pari rispetto ad altri software.

🔮 Informazioni chiave: ClickUp Meetings mantiene tutto in un unico posto (note, programmi delle riunioni e azioni da intraprendere) in modo che il tuo team sappia sempre cosa fare. Non dovrai più cercare tra documenti sparsi o follow-up dimenticati! Con note, liste di controllo e commenti assegnati basati sull'IA, ogni riunione è organizzata, attuabile e facile da rivedere. 🚀

2. Gong (Ideale per approfondimenti commerciali basati sull'IA e monitoraggio delle trattative)

Tramite Gong

Gong è un software avanzato di registrazione delle chiamate che registra, trascrive e analizza automaticamente le chiamate commerciali per fornire informazioni utili.

Utilizzando l'IA, Gong identifica il sentiment dei clienti, gli argomenti chiave e le obiezioni e aiuta i team commerciali a migliorare le presentazioni e a chiudere le trattative.

Gong si integra anche con CRM, piattaforme di web conferencing ed email, garantendo che tutte le interazioni con i clienti vengano acquisite e analizzate per un processo decisionale migliore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Converti le chiamate in entrata e in uscita in testo con la possibilità di ricerca per parole chiave

Individua argomenti chiave, obiezioni e sentiment dei clienti per migliorare le strategie commerciali

Integra le registrazioni delle chiamate con componenti CRM per monitorare le trattative senza soluzione di continuità e ottenere piena visibilità sulla pipeline commerciale.

Identifica i modelli ricorrenti in più chiamate per perfezionare il coaching commerciale e la messaggistica

Evidenzia i momenti critici delle chiamate per facilitarne la consultazione e il follow-up

Fornisci feedback basati sui dati per migliorare le prestazioni commerciali individuali

Limiti di Gong

Interruzioni delle chiamate o problemi audio possono influire sulla precisione della trascrizione

Capacità limitata di esportare grandi set di dati per uso esterno

Supporta registrazioni fino a 7 ore, richiedendo la suddivisione delle riunioni più lunghe

Prezzi di Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gong

G2: 4,8/5 (oltre 6000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono di Gong gli utenti reali?

Secondo questo utente G2:

Gong mi permette di rimanere concentrato e coinvolto in tutte le mie riunioni prendendo tutte le note al posto mio. È estremamente vantaggioso perché mi permette di ascoltare attivamente i miei clienti e scoprire i loro veri punti deboli, portando business alla mia azienda.

🌟 Curiosità: mentre i centralini telefonici (gestiti da operatori) risalgono alla fine del 1800, il concetto di "call center" dedicato viene spesso fatto risalire agli anni '60. La Birmingham Press and Mail nel Regno Unito è spesso citata per aver installato uno dei primi sistemi commerciali conosciuti che instradava le chiamate dei clienti ad agenti designati.

3. Aircall (Il migliore per la registrazione delle chiamate basata su cloud e l'integrazione CRM)

Tramite Aircall

Aircall è un software di gestione delle chiamate progettato per le aziende che desiderano acquisire e archiviare sia le chiamate in entrata che quelle in uscita effettuate tramite la piattaforma.

Questo strumento aiuta i team a migliorare il servizio clienti, le prestazioni commerciali e la garanzia della qualità fornendo una registrazione affidabile delle interazioni con i clienti. Può anche essere utilizzato come software di gestione dei contatti grazie alle sue funzionalità che aiutano le aziende a gestire le operazioni interne del contact center all'interno della sua piattaforma cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aircall

Registra e accedi alle chiamate in entrata e in uscita effettuate tramite un numero di telefono Aircall

Personalizza le impostazioni di registrazione per acquisire chiamate specifiche o registrare automaticamente tutte le conversazioni

Valuta le prestazioni dei dipendenti e fornisci un coaching mirato utilizzando le registrazioni delle chiamate

Ottieni informazioni preziose sui clienti esaminando le interazioni per comprendere le loro esigenze e i loro punti deboli

Garantite la conformità alle normative di settore mantenendo registri e registrazioni delle chiamate accurati

Limiti di Aircall

Le chiamate di durata superiore a 4 ore non verranno salvate

Le chiamate interne tra utenti Aircall non vengono registrate

Prezzi di Aircall

Essential: 40 $ al mese per utente

Professional: 70 $ al mese per utente

Personalizzato: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Aircall

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Aircall?

Ecco cosa dice un utente Capterra su Aircall:

Nel nostro team remoto utilizziamo Aircall e la sua integrazione con HubSpot, e funziona molto, molto bene. Tutto viene registrato automaticamente e possiamo persino creare flussi di lavoro basati su alcune regole di Aircall.

💡 Suggerimento: tieni traccia delle chiamate in entrata e in uscita senza sforzo con questi 10 modelli gratuiti di registro delle chiamate telefoniche

Tramite Talkdesk

Talkdesk è un software di registrazione delle chiamate progettato per i team di assistenza clienti e i contact center per acquisire e archiviare le telefonate tra agenti e clienti.

Con funzionalità/funzioni quali approfondimenti basati sull'IA e monitoraggio delle chiamate in tempo reale, Talkdesk migliora complessivamente sia l'esperienza del cliente che il controllo della qualità in ambienti con volumi elevati di chiamate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Talkdesk

Imposta parametri di registrazione personalizzabili per controllare quando registrare le chiamate e per quanto tempo

Rivedi le chiamate con strumenti di gestione della qualità, comprese note con indicazione dell'ora per un'analisi dettagliata

Monitora le chiamate in tempo reale con il controllo della registrazione in diretta e le opzioni di pausa/ripresa

Scegli opzioni di archiviazione flessibili per gestire le politiche di conservazione e lo spazio di archiviazione

Utilizza le informazioni basate sull'IA per generare riepiloghi/riassunti delle conversazioni, rilevare il sentiment dei clienti e suggerire articoli informativi pertinenti

Limiti di Talkdesk

Le chiamate con silenzi prolungati non verranno registrate

Per impostazione predefinita, i trasferimenti di chiamata continuano la registrazione, ma le impostazioni possono essere modificate

La registrazione delle chiamate da agente ad agente richiede la configurazione da parte dell'amministratore

Prezzi Talkdesk

Financial Services Experience Cloud for Banking Edition: 225 $/mese per utente

Financial Services Experience Cloud for Insurance Edition: 225 $ al mese per utente

Healthcare Experience Cloud for Providers Edition: 225 $ al mese per utente

Retail Experience Cloud Edition: 225 $/mese per utente

CX Cloud Government Edition: 225 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Talkdesk

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Talkdesk?

Secondo questo utente G2:

Mi piace la facilità d'uso di Talkdesk, è molto facile da capire e da presentare ai nuovi agenti. Utilizziamo Talkdesk ogni giorno per effettuare e ricevere chiamate con i clienti, quindi per noi è importante avere un software che funzioni bene.

🌟 Curiosità: c'è un detto ben noto nella formazione sul servizio clienti: "I clienti possono sentire un sorriso". La ricerca sulla qualità della voce dimostra che sorridere cambia il tono della voce (un effetto evidente sul tono e sulla risonanza). Aiuta a trasmettere cordialità e calore, anche se il cliente non può vederti.

5. RingCentral (Ideale per comunicazioni unificate e registrazione delle chiamate scalabile)

Tramite RingCentral

Cercare tra una moltitudine di app per la comunicazione può richiedere molto tempo che potrebbe essere dedicato al lavoro vero e proprio, soprattutto per un rappresentante commerciale. Questo problema è risolto da RingCentral.

RingCentral è un software di registrazione delle chiamate progettato per le aziende che necessitano di una piattaforma di comunicazione centralizzata per la gestione delle chiamate telefoniche, delle chiamate commerciali e delle interazioni con i clienti.

Questo software offre la registrazione automatica e su richiesta delle chiamate, rendendolo una scelta flessibile per i team commerciali, il supporto clienti e i manager aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di RingCentral

Abilita la registrazione automatica delle chiamate in entrata e in uscita, con opzioni di registrazione su richiesta

Archivia le registrazioni in modo efficiente con un'ampia capacità di spazio di archiviazione e impostazioni di conservazione personalizzabili

Personalizza le notifiche audio per informare i chiamanti quando inizia una registrazione

Sfrutta l'analisi basata sull'IA per riepilogare/riassumere le chiamate, trascriverle e monitorare le parole chiave

Integrazione perfetta con piattaforme CRM come Salesforce e HubSpot per una migliore registrazione delle chiamate e informazioni dettagliate sui clienti

Garantisci un'archiviazione cloud sicura grazie al sistema telefonico cloud nativo di RingCentral, conforme alle normative HIPAA, GDPR e altre normative di settore

Limiti di RingCentral

Limiti massimi di spazio di archiviazione per account, che possono esaurirsi rapidamente con volumi elevati di chiamate

Cancellazione automatica delle registrazioni in base al tempo, anche se la capacità dello spazio di archiviazione non è stata raggiunta

Lo spazio di archiviazione illimitato è disponibile solo sui piani di livello superiore

Prezzi RingCentral

Core: 30 $/mese per utente

Avanzato: 35 $ al mese per utente

Ultra: 45 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di RingCentral

G2: 4,0/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 230 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Le aziende prosperano grazie a un sistema centralizzato, ma senza di esso, importanti follow-up e decisioni spesso vanno persi tra più strumenti. Le ricerche dimostrano che il 43% dei lavoratori invia solo 0-10 messaggi al giorno, il che potrebbe significare che stanno avendo conversazioni più mirate e significative o che stanno lottando con una comunicazione frammentata su piattaforme diverse. È qui che una piattaforma di produttività all-in-one come ClickUp diventa fondamentale, aiutando i team a centralizzare conversazioni, registrazioni, aggiornamenti di progetto e condivisione delle conoscenze in un'unica area di lavoro.

6. Dialpad (ideale per la trascrizione in tempo reale e l'analisi delle chiamate basate sull'IA)

Tramite Dialpad

Una riunione persa può causare settimane di arretrati nel tuo carico di lavoro. Questo problema è risolto da Dialpad.

Dialpad è un software di registrazione e trascrizione delle chiamate che si distingue per la sua funzionalità di ricerca intelligente, abbinata a riepiloghi/riassunti basati sull'IA. Questa funzionalità garantisce alle aziende di poter rivedere le chiamate in modo efficiente ed estrarre informazioni chiave che possono essere utilizzate per migliorare la qualità delle chiamate.

Dialpad è particolarmente indicato per i team commerciali e gli addetti all'assistenza clienti e contribuisce a migliorare il servizio clienti, la formazione e il monitoraggio delle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dialpad

Trascrivete le chiamate in tempo reale per acquisire le chiamate in entrata e in uscita mentre avvengono

Genera riepiloghi/riassunti delle chiamate basati sull'IA per evidenziare i punti chiave e analizzare il sentiment dei clienti

Metti automaticamente in pausa le registrazioni per evitare di acquisire i dettagli delle carte di credito o dati riservati

Cerca e filtra le registrazioni per individuare rapidamente chiamate telefoniche registrate specifiche in base a parole chiave e criteri

Tagga e classifica le chiamate per organizzarle facilmente e analizzarle in modo dettagliato

Integrazione con piattaforme CRM per collegare le registrazioni delle chiamate ai dati dei clienti e migliorare il monitoraggio commerciale e il supporto clienti

Limiti di Dialpad

La registrazione automatica delle chiamate non è disponibile nel piano Standard di base e deve essere avviata manualmente

Il controllo degli accessi limita le registrazioni dei tirocinanti ai soli amministratori e coach

Nessuna registrazione video o dello schermo nelle riunioni Dialpad; viene acquisito solo l'audio dalle linee PSTN

Prezzi di Dialpad

Standard: 27 $ al mese per utente

Pro: 35 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2: 4,4/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dialpad?

Un utente G2 afferma:

Adoro la semplicità e la facilità d'uso che rendono Dialpad più facile da usare rispetto a un normale telefono fisso da ufficio. È facile spostarsi all'interno dell'app ed esplorare tutte le funzionalità/funzioni, ed è possibile trasferire le chiamate all'interno dell'ufficio/organizzazione senza problemi o passaggi aggiuntivi.

🔮 Informazioni chiave: Le registrazioni delle chiamate sono ottime, ma a volte vedere è importante quanto ascoltare: combinale con i 15 migliori software di registrazione dello schermo senza filigrana per un contesto completo!

7. TapeACall (Ideale per registrare chiamate su smartphone con spazio di archiviazione illimitato)

Tramite TapeACall

TapeACall è un'app di registrazione delle chiamate progettata per gli utenti di smartphone che hanno bisogno di registrare le chiamate in entrata e in uscita senza alcuno sforzo

Questa app garantisce che nessun dettaglio importante delle telefonate vada perso, rendendola un software di registrazione delle chiamate adatto a una vasta gamma di utilizzi: riunioni aziendali, chiamate commerciali, interviste, documentazione legale o registrazioni personali.

Migliori funzionalità/funzioni di TapeACall

Registra un numero illimitato di chiamate in entrata e in uscita senza limiti di spazio di archiviazione

Trascrivi automaticamente le chiamate telefoniche registrate con elevata precisione

Integrazione con piattaforme di archiviazione cloud come Google Drive, Dropbox ed Evernote

Condividi le registrazioni istantaneamente tramite email, SMS e social media

Sincronizzazione perfetta tra dispositivi per trasferire le registrazioni senza sforzo

Limiti di TapeACall

Richiede il supporto per chiamate a tre per unire e registrare le chiamate

Versione gratuita limitata, che consente la riproduzione solo dei primi 60 secondi di una registrazione

Prezzi di TapeACall

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TapeACall

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Leggi anche: 10 modelli gratuiti per prendere appunti durante le riunioni e redigere verbali migliori

8. The Rev Call Recorder (Il migliore per registrare chiamate gratis con trascrizioni accurate)

Tramite The Rev Call Recorder

Rev Call Recorder è un'app di registrazione delle chiamate progettata per gli utenti iPhone che necessitano di un registratore di chiamate gratuito e illimitato con un'opzione per la trascrizione ad alta precisione.

Che si tratti di registrare presentazioni commerciali, colloqui o chiamate aziendali, The Rev Call Recorder garantisce la registrazione di ogni parola e la possibilità di ordinare trascrizioni accurate quando necessario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rev Call Recorder

Registra un numero illimitato di chiamate in entrata e in uscita senza costi nascosti

Cattura audio di alta qualità o importa file esterni come memo vocali

Trascrivi le chiamate registrate con una precisione del 99% (servizio a pagamento)

Organizza le registrazioni in cartelle e condividile su più canali

Integrazione con Dropbox, SMS ed email per una facile gestione dei file

Limiti di Rev Call Recorder

Supporta solo le chiamate effettuate negli Stati Uniti e in Canada

Richiede il caricamento manuale delle registrazioni per la trascrizione, poiché l'app non esegue la trascrizione automatica

Prezzi di Rev Call Recorder

piano Free

Base: 14,99 $ al mese per utente

Pro: 34,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rev Call Recorder

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Leggi anche: 10 migliori esempi di software CRM e loro casi d'uso per aumentare la produttività

9. All Call Recorder (Il migliore per la registrazione flessibile e le opzioni di formattazione audio su Android)

Tramite All Call Recorder

All Call Recorder è un'app di registrazione delle chiamate per dispositivi Android che consente agli utenti di registrare, salvare e gestire le telefonate con impostazioni personalizzabili.

Ciò è particolarmente utile se devi eseguire il backup delle conversazioni, formare il tuo team commerciale o migliorare la qualità delle chiamate.

Inoltre, All Call Recorder offre diversi formati di registrazione, servizi di trascrizione e opzioni di condivisione per una maggiore flessibilità.

Tutte le migliori funzionalità/funzioni di Call Recorder

Registra le chiamate in base al numero, al contatto o ai contatti selezionati

Supporta diversi formati di registrazione, tra cui MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC e MP4

Trascrivi le registrazioni con un servizio di trascrizione gratuito in inglese

Condividi parti specifiche delle chiamate telefoniche registrate

Trasferisci le registrazioni tra dispositivi

Filtra le chiamate con un elenco bianco per selezionare quali chiamate registrare

Regola la qualità audio per ottimizzare lo spazio di archiviazione e la chiarezza

Limiti di All Call Recorder

Alcune app di terze parti potrebbero bloccare il funzionamento del registratore di chiamate, richiedendo l'inserimento manuale nella whitelist

Prezzi di All Call Recorder

Free

Prezzi personalizzati

Tutte le valutazioni e le recensioni di Call Recorder

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevate? Il 67% dei professionisti afferma che le riunioni virtuali sono produttive quanto quelle di persona, ma solo se ben strutturate! Padroneggiate il galateo delle riunioni virtuali con queste 10 best practice per rendere le vostre chiamate efficienti e coinvolgenti.

10. Cube Call Recorder (il migliore per registrare chiamate VoIP e telefoniche su Android e iPhone)

Tramite Cube Call Recorder

Cube Call Recorder (Cube ACR) è un'app di registrazione delle chiamate che consente agli utenti di registrare le telefonate e le conversazioni VoIP su dispositivi Android e iPhone. Questa app funziona bene per catturare le chiamate su software come WhatsApp, Skype e altri popolari strumenti VoIP.

Cube ACR offre inoltre agli utenti registrazioni audio di alta qualità, backup su cloud e funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cube Call Recorder

Esegui il backup delle registrazioni su Google Drive o tramite email per uno spazio di archiviazione sicuro

Geotagga le chiamate registrate per monitorare dove hanno avuto luogo le conversazioni (solo Android)

Pulisci automaticamente le vecchie registrazioni per liberare spazio di archiviazione senza sforzo

Registrazioni sicure con blocco tramite PIN, TouchID o FaceID per una maggiore privacy

Agita il dispositivo per contrassegnare i punti importanti della conversazione e consultarli facilmente in un secondo momento (solo Android)

Limiti di Cube Call Recorder

Problemi di registrazione unilaterale in cui viene registrata solo la voce di una delle parti, che richiedono regolazioni della sorgente audio

Potrebbero essere applicati limiti alla durata della registrazione in base alle impostazioni dell'app, con la possibilità di interrompere le chiamate più lunghe

Prezzi di Cube Call Recorder

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cube Call Recorder

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🌟 Curiosità: le prime registrazioni delle chiamate avvenivano tramite nastri magnetici e collegamenti fisici al centralino. Negli anni '60 e '70, le aziende e le organizzazioni governative hanno iniziato ad adottare la registrazione su bobina per garantire la qualità e la sicurezza. I sistemi di registrazione digitale delle chiamate odierni devono la loro legacy a questi primi dispositivi analogici.

11. Google Voice (ideale per registrazioni VoIP semplici ed economiche)

Tramite Google Voice

Google Voice è un servizio VoIP che offre funzionalità/funzioni di base per la registrazione delle chiamate alle aziende che cercano una soluzione economica e facile da usare.

Per soddisfare diverse esigenze, Google Voice è disponibile sia su desktop che su dispositivi mobili. Google Voice supporta la registrazione delle chiamate, il monitoraggio della cronologia delle chiamate, la segreteria telefonica, gli SMS e l'instradamento delle chiamate.

Funzionalità/funzioni migliori di Google Voice

Registra sia le chiamate in entrata che quelle in uscita

Archivia la cronologia delle chiamate, inclusi data, ora, durata e dettagli del chiamante

Fornisci un annuncio vocale all'inizio della registrazione

Interrompi la registrazione premendo nuovamente il tasto 4 o terminando la chiamata

Limiti di Google Voice

La registrazione delle chiamate non è disponibile in tutti i paesi o regioni

È possibile registrare solo le chiamate in entrata

Prezzi di Google Voice

Business Starter: 7 $ al mese per utente

Business Standard: 14 $ al mese per utente

Business Plus: 22 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Voice

G2: 4. 1/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Voice?

Secondo questo utente Capterra:

Utilizzo Google Voice per la mia linea telefonica aziendale, è molto comodo ed è sempre stato gratis! Posso accedervi da più telefoni o dal mio laptop, così non perdo mai una chiamata o un testo dei clienti.

Leggi anche: 8 modelli gratuiti di elenchi di contatti in Excel e ClickUp

12. Call Master (Il migliore per la registrazione delle chiamate con blocco dello spam integrato)

tramite CallMaster

Combinando la registrazione automatica delle chiamate con un blocco delle chiamate, Call Master garantisce agli utenti la possibilità di registrare conversazioni importanti filtrando le chiamate indesiderate.

Call Master è particolarmente utile per i nuovi utenti grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle funzionalità/funzioni come l'integrazione dell'elenco dei contatti che rendono la registrazione delle chiamate un processo relativamente semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Call Master

Registra le chiamate in entrata e in uscita senza avvio manuale

Blocca spam e numeri indesiderati per ridurre le chiamate fastidiose

Naviga attraverso un'interfaccia intuitiva per accedere rapidamente alle registrazioni

Integrazione con gli elenchi dei contatti per un'identificazione perfetta dei chiamanti

Limiti di Call Master

Potrebbe non funzionare in modo ottimale su alcuni modelli di telefono, con conseguente scarsa qualità della registrazione

Potrebbero essere applicati limiti di spazio di archiviazione a seconda del piano

Prezzi di Call Master

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Call Master

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🌟 Curiosità: Sebbene molte persone preferiscano ancora l'interazione umana al telefono, i chatbot basati sull'IA e gli assistenti virtuali gestiscono sempre più spesso il supporto di prima linea. Secondo Gartner, entro il 2027, circa il 25% delle operazioni di assistenza clienti potrebbe affidarsi ad assistenti virtuali (VCA) per gestire le richieste di routine, liberando gli agenti umani per attività più complesse.

13. Call Recorder Automatic (Ideale per la registrazione delle chiamate in vivavoce con blocco dello spam)

tramite Call Recorder Automatic

Call Recorder Automatic è uno strumento ricco di funzionalità che offre funzionalità quali ID chiamante, blocco dello spam e assistenza multilingue per gli utenti che necessitano di registrare automaticamente le chiamate senza lavoro richiesto.

Che si tratti di salvare conversazioni aziendali, rivedere chiamate commerciali o archiviare discussioni importanti, Call Recorder Automatic consente di archiviare, organizzare e condividere facilmente le registrazioni.

Call Recorder Automatic: le migliori funzionalità/funzioni

Organizza e salva le registrazioni per nome o data

Crea un elenco di numeri da ignorare per escludere automaticamente determinati numeri dalla registrazione

Blocca spam e chiamate indesiderate

Riproduci e condividi le registrazioni all'interno dell'app

Registra le chiamate VoIP su Android e crea memo vocali su iPhone

Accedi all'app in più lingue, tra cui inglese, arabo, hindi e italiano

Call Recorder Limiti automatici

Lo spazio di archiviazione può diventare un problema, poiché le registrazioni vengono memorizzate nella memoria interna del telefono

Le restrizioni legali potrebbero richiedere di informare tutte le parti prima di registrare una conversazione

La compatibilità dei dispositivi varia e alcuni telefoni potrebbero non supportare la registrazione nativa delle chiamate

Call Recorder Prezzi automatici

Prezzi personalizzati

Call Recorder Valutazioni e recensioni automatiche

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco alcune altre opzioni di software di registrazione delle chiamate che non sono entrate nella nostra lista delle migliori, ma che rappresentano ottime soluzioni per l'integrazione CRM, i team commerciali e i titolari di piccole imprese:

8×8 Contact Center: un software di registrazione delle chiamate basato su cloud con analisi basata sull'IA, rilevamento del sentiment e spazio di archiviazione conforme per interazioni fluide con i clienti

CallRail: Una soluzione di monitoraggio e registrazione delle chiamate progettata per i team di marketing e commerciali, con funzionalità di conversazione intelligente e individuazione delle parole chiave per una migliore gestione dei lead

Vonage Business Communications: un sistema telefonico basato su VoIP con registrazione delle chiamate integrata, che offre funzionalità di trascrizione, sincronizzazione CRM e gestione delle chiamate per migliorare le operazioni aziendali

Clicca. Chiama. Chiudi. Ripeti. ClickUp rende tutto così facile!

secondo uno studio Deloitte, il 75% delle conversazioni sul posto di lavoro verrà registrato e analizzato per scoprire informazioni preziose e mitigare i rischi. Non è solo una tendenza, è il futuro di un processo decisionale più intelligente.

Questo è esattamente il motivo per cui il giusto software di registrazione delle chiamate è una necessità competitiva. E ClickUp soddisfa questa esigenza riunendo tutto in un'unica piattaforma completamente integrata e basata sull'IA, così non sarai più costretto a scrivere freneticamente appunti su ciò che ha effettivamente detto un cliente.

Con la registrazione automatica delle chiamate, le trascrizioni ricercabili, le integrazioni CRM senza soluzione di continuità e l'analisi intelligente, ClickUp semplifica l'acquisizione, l'organizzazione e l'azione su ogni chiamata importante, senza interrompere il flusso di lavoro.

Iscriviti oggi stesso su ClickUp e prova la differenza!