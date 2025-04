Trello vs. Slack: quale strumento è migliore per la collaborazione in team?

Quando si tratta di collaborazione tra team, Trello e Slack vengono spesso messi a confronto, ma affrontano problemi completamente diversi.

Trello è uno strumento di project management strutturato, progettato per il monitoraggio delle attività. Le sue bacheche in stile Kanban, i flussi di lavoro personalizzabili e l'automazione lo rendono una buona scelta per gestire l'assegnazione delle attività e lo stato dei progetti.

D'altra parte, se la sfida più grande del tuo team è la comunicazione frammentaria (aggiornamenti mancanti, thread infiniti di email o risposte lente), Slack ti permette di chattare in un unico posto, garantendo un processo decisionale rapido e un migliore allineamento del team.

Ma ecco il vero dibattito: Trello può sostituire Slack per la collaborazione? Slack può funzionare come strumento di project management? O il tuo team ha bisogno di un'alternativa migliore a Slack vs. Trello? Perché abbiamo un asso nella manica: ClickUp! Scopri di più in questo blog!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Non sei sicuro che Trello o Slack siano la soluzione giusta per il tuo team? Ecco un rapido confronto per aiutarti a decidere. Funzionalità/funzione Trello Slack Scopo Project management visivo con bacheche Kanban e monitoraggio delle attività Comunicazione e collaborazione in tempo reale attraverso canali e messaggistica Punti di forza Flussi di lavoro personalizzabili, dipendenze delle attività e organizzazione visiva Canali organizzati, messaggistica diretta e integrazioni con oltre 2.000 app Limiti Funzionalità/funzioni di comunicazione in tempo reale limitate Funzionalità di base per la gestione delle attività Miglior caso d'uso Teams che necessitano di attività strutturate e project management Teams dà priorità alla comunicazione e alla collaborazione istantanee

Cos'è Trello?

Trello è uno strumento visivo per la gestione dei progetti che aiuta i team a organizzare le attività, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare senza soluzione di continuità. Basato sulla metodologia Kanban, utilizza bacheche, elenchi e schede per strutturare i flussi di lavoro, in modo da sapere sempre chi sta lavorando a cosa e cosa succederà dopo.

👀 Lo sapevi? I team altamente coinvolti mostrano una redditività superiore del 21%, il che sottolinea i vantaggi finanziari derivanti dalla promozione di una forte collaborazione e coinvolgimento.

Funzionalità/funzioni di Trello

Se il tuo team si basa su organizzazione visiva e flussi di lavoro strutturati, Trello trasforma le attività sparse in un piano chiaro e attuabile. Ecco cosa lo rende uno dei preferiti:

Funzionalità/Funzione n. 1: project management visivo con flessibilità

Trello offre flussi di lavoro personalizzabili, che lo rendono adatto a varie esigenze, dalle campagne di marketing e sviluppo dei prodotti all'onboarding delle risorse umane.

Teams può visualizzare i propri progetti in diversi formati, come Sequenza, Calendario, Tabella e Mappa, consentendo di monitorare le scadenze e i carichi di lavoro in modo efficace.

Le liste di controllo avanzate e le dipendenze delle attività aiutano a suddividere i progetti in passaggi più piccoli e gestibili, assicurando al contempo che nulla vada perso.

Funzionalità/Funzione n. 2: personalizzazione e ottimizzazione del flusso di lavoro

Trello fornisce modelli già pronti che semplificano la configurazione per progetti ricorrenti, in modo che i team possano iniziare subito a lavorare. Le attività possono essere classificate con etichette e filtri, facilitando il monitoraggio dello stato in base agli assegnatari, alle date di scadenza o ai livelli di priorità.

💡 Suggerimento: Utilizza Butler, lo strumento di automazione integrato di Trello, per automatizzare attività ripetitive come l'assegnazione di date di scadenza e lo spostamento di schede tra elenchi, semplificando il flusso di lavoro e risparmiando tempo prezioso.

Funzionalità/Funzione n. 3: Collaborazione e accessibilità

La collaborazione è semplice con le bacheche Trello. I team possono invitare client, liberi professionisti o partner esterni a bacheche specifiche, garantendo un accesso controllato alle informazioni e mantenendo privati i progetti sensibili.

Le viste delle aree di lavoro e le dashboard offrono una panoramica di alto livello sullo stato dei progetti e sulla distribuzione del carico di lavoro, rendendo più facile la gestione di più iniziative contemporaneamente.

Anche quando sono offline, gli utenti possono continuare a lavorare e Trello sincronizzerà i loro aggiornamenti una volta riconnessi a Internet.

👀 Lo sapevi? Il cambio di contesto può ridurre la produttività fino al 40%: Trello riduce al minimo le distrazioni mantenendo tutto in un unico posto!

Funzionalità/Funzione n. 4: integrazioni e mobilità

Trello si integra perfettamente con strumenti popolari come Slack, Google Drive, Jira e altri, consentendo ai team di centralizzare il flusso di lavoro su diverse piattaforme.

Che siate alla scrivania o in movimento, le app desktop e mobile di Trello per iOS, Android, Mac e Windows garantiscono produttività sempre e ovunque.

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: $12,50/mese per utente

Enterprise: $17,50/mese per utente

Cos'è Slack?

Slack è una piattaforma di comunicazione per team progettata per sostituire i thread di email disordinati e le conversazioni sparse con messaggistica organizzata e in tempo reale. Agisce come un hub centrale dove i team possono chattare, condividere file, collaborare a progetti e integrarsi con altri strumenti.

Funzionalità/funzioni di Slack

Se il tuo team ha bisogno di comunicazioni immediate e di una collaborazione senza interruzioni, Slack è l'area di lavoro digitale che riunisce conversazioni, file e strumenti in un unico posto.

Ecco tutte le funzionalità/funzioni, i pro e i contro che la rendono la scelta ideale per i team:

Funzionalità/Funzione n. 1: comunicazione e collaborazione semplificate

tramite Slack

Slack mantiene organizzate le conversazioni del team con canali, che possono essere creati per team, progetti o argomenti specifici. I canali possono essere pubblici per discussioni a livello aziendale o privati per questioni riservate.

Oltre ai canali, la messaggistica diretta e di gruppo consente una comunicazione istantanea e senza email, mentre le conversazioni in thread mantengono le discussioni focalizzate e ordinate.

Hai bisogno di parlare faccia a faccia? Le chiamate audio e videochiamate, inclusa la condivisione dello schermo, ti consentono di connetterti rapidamente con i tuoi compagni di squadra.

💡 Suggerimento: l'implementazione di chiare convenzioni di denominazione per i canali Slack, come l'aggiunta del prefisso "proj-" ai canali di progetto o "team-" ai canali del team, può migliorare l'organizzazione e rendere più facile per i membri del team navigare e trovare discussioni rilevanti.

Funzionalità/Funzione n. 2: maggiore produttività e condivisione dei file

La collaborazione va oltre i messaggi: Slack semplifica la condivisione di file, immagini e video direttamente nelle conversazioni. Con la condivisione di file e la collaborazione, i team possono caricare documenti, commentarli e persino integrarli con strumenti come Google Drive e Dropbox.

Inoltre, i messaggi fissati e i segnalibri assicurano che collegamenti, file o discussioni importanti siano sempre a portata di mano. Quando si cercano messaggi passati o file condivisi, la potente ricerca e i filtri di Slack aiutano a trovare esattamente ciò che serve in pochi secondi.

Funzionalità/Funzione n. 3: Automazioni e integrazioni intelligenti

Porta il tuo flusso di lavoro al livello successivo con l'automazione del flusso di lavoro e i bot. Utilizza il generatore di flussi di lavoro di Slack per automatizzare le attività ripetitive, impostare promemoria o raccogliere approvazioni, mentre i bot come Slackbot gestiscono le domande frequenti e automatizzano le risposte.

Hai bisogno di integrare altri strumenti? Slack supporta oltre 2.000 integrazioni di app, tra cui Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp e Salesforce, garantendo la sincronizzazione del tuo team senza dover cambiare piattaforma.

Funzionalità/Funzione n. 4: notifiche personalizzate e collaborazione rapida

Mantieni il controllo delle tue notifiche con avvisi personalizzati e la modalità non disturbare, che ti consentono di personalizzare le notifiche in base a parole chiave, menzioni o canali specifici, disattivando gli avvisi durante le sessioni di lavoro più impegnative.

Per discussioni rapide, le riunioni giornaliere forniscono un modo semplice per avviare chat audio improvvisate in qualsiasi canale o messaggio diretto. Se lavori con partner esterni, Slack Connect consente una collaborazione senza soluzione di continuità con clienti, fornitori o parti interessate, mantenendo private le conversazioni interne.

Funzionalità/Funzione n. 5: Coinvolgimento e personalizzazione

Slack non è solo efficienza, ma rende anche la comunicazione divertente e coinvolgente. Con le reazioni emoji, gli utenti possono riconoscere i messaggi senza inviare risposte extra, mantenendo i canali in ordine e aggiungendo un tocco personale.

Prezzi di Slack

Free

Standard: 6,67 $/mese per utente attivo

In più: 12,50 $ al mese per utente attivo

Azienda: Prezzi personalizzati

Trello vs. Slack: funzionalità/funzioni a confronto

Trello semplifica il monitoraggio dei progetti con un flusso di lavoro visivo, mentre Slack eccelle nella comunicazione e nel coordinamento in tempo reale. Il tuo team potrebbe preferirne uno o entrambi.

Confrontiamo le loro funzionalità/funzioni per trovare la soluzione più adatta.

Funzionalità/funzione Trello Slack ClickUp Gestione delle attività ✅ Sì ❌ No Sì + Flussi di lavoro personalizzabili Chattare in team ❌ No ✅ Sì Sì + Chat e commenti integrati Collaborazione video ❌ No ✅ Sì Sì + Registrazioni dello schermo e riunioni Automazioni e IA ✅ Di base ✅ Di base IA avanzata e automazione Visualizzare più progetti ✅ Limitato ❌ No Sì (Kanban, Gantt, Calendario, Elenco, ecc.) Condivisione di file e documenti ✅ Di base ✅ Sì Sì + Documenti e spazio di archiviazione integrati

Funzionalità/Funzione n. 1: Gestione e organizzazione delle attività

Trello è progettato per la gestione di progetti e attività, offrendo bacheche Kanban, schede attività, date di scadenza, liste di controllo, etichette e automazioni. Mentre Slack eccelle nella comunicazione, la sua funzione di gestione di attività e progetti è limitata a promemoria e messaggi di elementi fissati.

🏆 Vincitore: se la gestione strutturata del lavoro è la tua priorità, Trello è il migliore.

Funzionalità/Funzione n. 2: comunicazione e collaborazione

Slack domina con canali organizzati, messaggistica diretta, conversazioni in thread, riunioni giornaliere e videochiamate/chiamate audio. Mentre Trello supporta funzionalità di comunicazione di base all'interno delle schede delle attività, non è progettato per discussioni rapide e continue.

🏆 Vincitore: Slack è il chiaro vincitore per il suo approccio più profondo alla conversazione.

Funzionalità/funzione n. 3: integrazioni e automazione

entrambi gli strumenti si integrano con app come Google Drive, Jira, ClickUp e Zoom. L'automazione di Trello Butler semplifica la gestione delle attività, mentre il generatore di flussi di lavoro di Slack* automatizza la comunicazione.

🤝 È un pareggio! Con Trello puoi dare priorità al monitoraggio dello stato delle attività, mentre con Slack puoi migliorare l'efficienza del flusso di lavoro.

Funzionalità/Funzione n. 4: facilità d'uso ed esperienza utente

L'interfaccia intuitiva di Trello con trascinamento della selezione la rende facile da usare per chiunque. Slack è semplice, ma può diventare opprimente con troppi canali e notifiche. Trello mantiene le cose strutturate, assicurando che anche i progetti più complessi rimangano visivamente organizzati.

🏆 Vincitore: Trello è il chiaro vincitore. Le tabelle sono la base della sua piattaforma, rendendo gli aggiornamenti delle attività molto più semplici rispetto a Slack.

Funzionalità/Funzione n. 5: Condivisione di file e gestione dei documenti

Slack semplifica la condivisione di file, immagini e documenti in tempo reale, con integrazioni dirette a servizi di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox. In Trello, gli allegati sono limitati alle schede delle attività, il che lo rende meno efficiente per i team che si scambiano frequentemente file.

🏆 Vincitore: se la condivisione dei file è una parte importante del tuo flusso di lavoro, Slack è la scelta migliore.

Funzionalità/funzione n. 6: Controlli di sicurezza e privacy

Entrambi gli strumenti offrono solide funzionalità/funzioni di sicurezza, tra cui autenticazione a due fattori (2FA), crittografia e conformità agli standard di settore come SOC 2, GDPR e HIPAA.

🤝 È un pareggio! Se la sicurezza è una priorità, entrambi gli strumenti manterranno i tuoi dati protetti.

Funzionalità/Funzione n. 7: Accessibilità da dispositivi mobili e in remoto

Slack è progettato per i team che hanno bisogno di rimanere connessi in qualsiasi momento e ovunque. Con la sua interfaccia utente mobile-friendly, i casi d'uso, le notifiche e le funzionalità di chiamata vocale/videochiamata, i team remoti possono lavorare senza interruzioni.

L'app mobile di Trello è ottima per la gestione delle attività, ma non offre lo stesso livello di interazione in tempo reale.

🏆 Vincitore: per i team che lavorano da remoto, Slack è l'opzione migliore. Con le riunioni giornaliere e i thread, è molto più facile trovare informazioni contestuali su Slack che su Trello.

Funzionalità/funzione n. 8: Prezzi e convenienza

Il piano Free di Trello è ricco di funzionalità/funzioni, offre bacheche e schede attività illimitate e automazioni di base. Tuttavia, se il tuo team cresce, potrebbe essere necessario un piano che assista un numero illimitato di utenti.

La versione gratis di Slack ha limiti di messaggi (sono accessibili solo gli ultimi 90 giorni di messaggi), che possono essere restrittivi per i team che hanno bisogno di una cronologia dei messaggi illimitata.

🏆 Vincitore: Trello è l'opzione più economica con un valore a lungo termine.

In definitiva, Trello e Slack hanno scopi diversi. Molti team utilizzano Trello per il monitoraggio delle attività e Slack per la comunicazione, il che li rende una combinazione potente.

Trello vs. Slack su Reddit

Le discussioni su Reddit chiariscono una cosa: Trello e Slack non sono nemmeno nella stessa categoria. Ma questo non ha impedito ai team di provare a usare uno al posto dell'altro.

Trello si distingue come strumento di project management, offrendo ai team un modo visivo per monitorare il lavoro con bacheche Kanban, elenchi e automazioni. È uno dei preferiti per i piccoli team e gli utenti singoli, ma molti Redditor sottolineano che fatica con la complessità man mano che i team crescono.

...Trello è ottimo per progetti personali e piccoli/team piccoli. È possibile aggiungere automazioni e integrazioni sufficienti per "far fronte" a progetti medio-grandi. Ma i progetti più seri hanno bisogno di sistemi migliori...

...Trello è ottimo per progetti personali e piccoli/team piccoli. È possibile aggiungere automazione e integrazioni sufficienti per "farcela" per progetti medio-grandi. Ma i progetti più seri hanno bisogno di sistemi migliori...

Slack, invece, è pensato per la comunicazione, non per la gestione delle attività.

Mentre alcuni utenti giurano sulle integrazioni di Slack per mantenere attivi i flussi di lavoro, molti concordano sul fatto che cercare di gestire i progetti direttamente in Slack porta al caos: le attività vengono sepolte nei thread dei messaggi e gli aggiornamenti importanti scompaiono nella lista.

Slack NON è uno strumento di gestione dei progetti. (E comunque, adoro Slack e cerco di fare praticamente tutto tramite le app Slack personalizzate).

Slack NON è uno strumento di gestione dei progetti. (E comunque, adoro Slack e cerco di fare praticamente tutto attraverso le app personalizzate di Slack).

Allora, quale vince? Secondo i Redditor, dipende.

Se avete bisogno di flussi di lavoro strutturati, Trello è la scelta migliore. Se la comunicazione in tempo reale è la vostra priorità, Slack è la soluzione migliore. Ma per i team che cercano il meglio di entrambi i mondi, molti suggeriscono di abbinare Trello a Slack o, meglio ancora, di passare da Trello e Slack a uno strumento all-in-one come ClickUp che elimina la necessità di entrambi.

Ecco cosa dice un utente di Reddit

Avendo utilizzato un sacco di strumenti di gestione dei progetti, trovo che ClickUp sia sicuramente il più robusto e in grado di gestire flussi di lavoro complicati grazie ai diversi modi in cui può essere utilizzato.

Avendo utilizzato un sacco di strumenti di gestione dei progetti, trovo che ClickUp sia sicuramente il più robusto e in grado di gestire flussi di lavoro complicati grazie ai diversi modi in cui può essere utilizzato.

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa a Trello vs. Slack

Perché scegliere tra Trello e Slack quando puoi avere il meglio di entrambi i mondi, e anche di più, in un software di project management all-in-one?

ClickUp non è solo un altro strumento di gestione dei progetti o un'app di chat; è l'app Tutto per il lavoro che combina Attività, Documenti, Chat, Riunioni, Automazioni e Collaborazione basata sull'IA in un unico posto.

Con ClickUp non c'è bisogno di strumenti separati: il tuo team può gestire progetti, comunicare in tempo reale e automatizzare i flussi di lavoro senza destreggiarsi tra più app.

Derek Clements, Marketing Manager di BankGloucester, lo riassume perfettamente:

ClickUp è uno strumento fantastico per organizzare attività e priorità, collaborare in team e gestire i dati. La flessibilità di spazi ed elenchi lo rende adattabile a quasi tutti i settori.

ClickUp è uno strumento fantastico per organizzare attività e priorità, collaborare in team e gestire i dati. La flessibilità di spazi ed elenchi lo rende adattabile a quasi tutti i settori.

ClickUp's One Up #1: Più di un semplice servizio di messaggistica

Dimenticati di dover passare da Slack per le discussioni a Trello per le attività. ClickUp permette ai team di comunicare in tempo reale, mantenendo le conversazioni organizzate per progetto o argomento.

Comunicare in tempo reale con il team utilizzando ClickUp Chattare

Inoltre, con la funzionalità Assegna commenti di ClickUp, le discussioni non vanno perse: trasforma qualsiasi commento in un elemento di azione con una data di scadenza, in modo che nulla venga perso.

Conversare, assegnare e chiudere attività dall'interno di ClickUp Chattare utilizzando Assegna commenti

📌 Cosa rende ClickUp unico ?

Chattare, ma con il contesto : le discussioni rimangono collegate alle attività

Conversazioni attuabili : trasforma i messaggi in cose da fare

Nessun limite di messaggi: a differenza del piano Free di Slack, ClickUp ti consente di conservare tutta la cronologia delle chat

📮ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i tuoi thread di chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni nel contesto e prontamente disponibili.

ClickUp's One Up #2: Project management avanzato

Le bacheche Kanban di Trello sono ottime, ma ClickUp è migliore di Trello perché porta il project management a un livello superiore.

Con viste multiple, tra cui Elenco, Sequenza temporale, Gantt e Mappe mentali, la soluzione di gestione dei progetti ClickUp si adatta al modo in cui il tuo team lavora meglio. Gestisci facilmente attività, flussi di lavoro e dipendenze mantenendo la comunicazione nello stesso posto.

Tieni sotto controllo ogni risultato con ClickUp Project Management

*le attività di ClickUp offrono ancora più flessibilità: stati personalizzati, priorità, attività ricorrenti e dipendenze assicurano che ogni progetto rimanga in carreggiata. Con attività secondarie annidate, liste di controllo e automazione, i team possono suddividere il lavoro complesso senza perdere di vista il quadro generale.

Infatti, Diggs, un'azienda innovativa di prodotti per animali da compagnia di Long Island City, New York, ha notevolmente migliorato il monitoraggio dei progetti e la collaborazione del team con ClickUp.

Suddividi il lavoro in modo chiaro con le attività di ClickUp

📌 Perché ClickUp supera sia Trello che Slack?

Acquisizione e condivisione istantanea delle informazioni con ClickUp Clips

Devi spiegare rapidamente un compito? Invece di digitare lunghi messaggi su Slack o aggiungere dettagli alle schede Trello, registra una clip dello schermo con ClickUp Clips o partecipa alle riunioni di ClickUp direttamente dalla tua area di lavoro.

In questo modo non avrai bisogno di strumenti video separati e tutto rimarrà legato alle tue attività.

Riunioni più fluide e mirate con ClickUp Meetings

ClickUp's One Up #4: perfetta integrazione con Slack, se ancora non ce l'hai

Usi già Slack? Con l'integrazione di Slack di ClickUp, puoi creare attività, impostare promemoria e aggiornare il lavoro direttamente da Slack, senza dover cambiare app.

Tuttavia, con la chat integrata di ClickUp, molti team scoprono di non aver affatto bisogno di Slack.

💡 Suggerimento: un feedback regolare tra colleghi e dei check-in possono migliorare la collaborazione e la soddisfazione dei dipendenti, poiché l'89% dei responsabili delle risorse umane concorda sul fatto che queste pratiche sono la chiave per un esito positivo.

Sincronizzazione di conversazioni e attività con l'integrazione di Slack di ClickUp

One Up #5 di ClickUp: collaborazione basata sull'IA

ClickUp non è solo un ibrido di Trello e Slack, è più intelligente.

Con ClickUp Brain, avrai a disposizione un assistente basato sull'IA che ti aiuterà ad automatizzare le attività, riepilogare/riassumere gli aggiornamenti e ottimizzare i flussi di lavoro, rendendo la collaborazione più veloce ed efficiente.

Prendere decisioni più intelligenti più velocemente con ClickUp Brain

Il lavoro oggi è frammentato. I nostri progetti, le nostre conoscenze e la nostra comunicazione sono sparsi in strumenti scollegati che ci rallentano.

ClickUp risolve questo problema con l'app tuttofare per il lavoro, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare più velocemente e in modo più intelligente. Con più visualizzazioni, come Kanban, Elenco, Gantt e Calendario, i team hanno la flessibilità di cui hanno bisogno.

Chat, documenti e lavagne online integrati mantengono conversazioni e contenuti legati alle attività, eliminando il passaggio da un'app all'altra. L'automazione basata sull'IA riduce il lavoro manuale, mentre gli strumenti di collaborazione video sostituiscono le app di terze parti.

Inoltre, grazie alle profonde integrazioni su oltre 1.000 piattaforme, ClickUp garantisce un flusso di lavoro senza interruzioni, aiutando i team a lavorare in modo più intelligente, non più duro. Se il tuo team è stanco del sovraccarico di app, è il momento di aggiornarsi.

Iscriviti gratis oggi stesso e prova la vera collaborazione all-in-one.