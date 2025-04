Le 10 migliori alternative ad Apploye per il monitoraggio del tempo nel 2025

Strumenti per il monitoraggio del tempo: o li ami, li odi o li sopporti perché sei costretto a farlo. Se stai leggendo questo articolo, è probabile che Apploye non sia più adatto alle tue esigenze.

Forse il tuo team ha bisogno di funzionalità/funzioni migliori, prezzi più flessibili o qualcosa che renda il monitoraggio del tempo meno simile a un lavoro a tempo pieno.

La buona notizia? Esistono opzioni migliori e abbiamo raccolto le migliori alternative ad Apploye per aiutarti a trovare quella perfetta per il tuo team. Pronto a monitorare il tempo come un professionista?

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco le 10 migliori alternative ad Apploye: 1. ClickUp (la migliore per il monitoraggio del tempo e la gestione delle attività all-in-one) 2. Time Doctor (ideale per il monitoraggio dei dipendenti) 3. Hubstaff (ideale per il monitoraggio della produttività del team) 4. Toggl Track (Ideale per un semplice monitoraggio del tempo) 5. RescueTime (ideale per analisi automatizzate della produttività) 6. Clockify (la migliore per il monitoraggio del tempo gratis) 7. Connecteam (la migliore per la gestione della forza lavoro) 8. Buddy Punch (ideale per la timbratura dei dipendenti) 9. App Tabella oraria di Office 365 (la migliore per le tabelle orarie integrate) 10. ClockShark (Ideale per il monitoraggio delle operazioni sul campo)

Cosa dovresti cercare nelle alternative ad Apploye?

Le migliori alternative ad Apploye si integrano nel flusso di lavoro in modo così fluido che non ci si accorge nemmeno della loro presenza. Monitorano il tempo, generano informazioni e gestiscono tutte le noiose attività degli amministratori senza fare storie.

Ecco cosa tenere nella lista dei desideri:

Monitoraggio automatico e manuale: Avvia il timer senza pensarci due volte o registra le ore manualmente quando ti senti all'antica

screenshot e monitoraggio delle attività: tieni sotto scheda la produttività senza far sentire le persone come se fossero in un episodio di Grande Fratello*

Reportistica sull'utilizzo di app e URL: Scopri quali app e siti web ti aiutano davvero nel lavoro e quali sono solo elaborati strumenti di procrastinazione

Reportistica dettagliata e dashboard personalizzabili: Trasforma i dati grezzi in informazioni che puoi effettivamente utilizzare, non solo numeri che sembrano belli

Payroll e fatturazione: Paga i team in modo accurato e fattura i client senza alzare la calcolatrice

Pianificazione e integrazioni: Assegnazione dei turni, pianificazione dei progetti e connessione con app come Slack, Asana o QuickBooks

Le 10 migliori alternative ad Apploye

Sebbene Apploye offra una solida serie di funzionalità/funzioni, potrebbe non essere il software perfetto per il monitoraggio del tempo per tutti. Molte alternative possono soddisfare le tue esigenze, sia che tu abbia bisogno di una migliore reportistica, di integrazioni più profonde o di un'esperienza più user-friendly.

Per aiutarti nella scelta, ecco le 10 migliori alternative ad Apploye che offrono potenti funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo, monitoraggio dei dipendenti e gestione della produttività. 👀

1. ClickUp (la migliore per il monitoraggio del tempo e la gestione delle attività all-in-one)

Prima ancora di pensare di cambiare software di monitoraggio del tempo, forse la vera domanda è: hai bisogno solo di uno strumento di monitoraggio del tempo o di uno strumento che riunisca tutto?

Il lavoro oggi è disseminato di un milione di app: una per le attività, una per i documenti, una per il monitoraggio del tempo, e in qualche modo nessuna di loro comunica con le altre.

ClickUp risolve questo problema con l'app Tutto: un'unica piattaforma in cui attività, documenti, chat e, sì, anche il monitoraggio del tempo sono tutti riuniti sotto lo stesso tetto.

Con il monitoraggio del tempo integrato, i team possono registrare senza problemi le ore, monitorare i carichi di lavoro e ottenere informazioni in tempo reale, sia che si stia valutando l'utilizzo nel corso di un mese utente o pianificando in anticipo per il trimestre, il tutto all'interno della stessa piattaforma.

ClickUp Monitoraggio del tempo per i progetti

Organizza il tempo monitorato, aggiungi note e gestisci una fatturazione accurata con ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto

Ma non preoccuparti; le funzionalità/funzioni specifiche per il monitoraggio del tempo sono anche dotate di tutto ciò di cui hai bisogno per tenere tutto sotto controllo.

Il monitoraggio del tempo per i progetti di ClickUp consente ai dipendenti di registrare le ore da qualsiasi luogo: desktop, dispositivo mobile o persino un browser web con l'estensione gratis per Chrome.

Sia che si tratti di monitorare il tempo in tempo reale o di aggiungerlo manualmente in un secondo momento, ogni voce è collegata direttamente a un'attività di ClickUp, garantendo registrazioni accurate senza il fastidio di dover passare da un'app all'altra.

Devi passare da un'attività all'altra? Il suo timer globale ti consente di avviare e interrompere il monitoraggio su più dispositivi, mantenendo tutto in sincronizzazione.

Supponiamo che un designer stia lavorando a un progetto per un client. Può avviare il timer durante la progettazione, metterlo in pausa per una riunione e aggiungere note per spiegare cosa è stato fatto senza dover destreggiarsi tra diverse app. Possono anche contrassegnare il tempo come fatturabile, categorizzare le ore con etichette e generare report personalizzati per confrontare il tempo effettivo con le stime. Questo è un ottimo modo per monitorare con precisione il tempo speso per attività e progetti.

Tuttavia, il monitoraggio del tempo è solo una parte dell'equazione; sapere quanto tempo dovrebbero richiedere le attività è altrettanto importante.

ClickUp Stime

È qui che entra in gioco ClickUp Durata stimata.

Invece di tirare a indovinare quanto tempo potrebbe richiedere un progetto, i team possono impostare sequenze realistiche, suddividere la durata stimata per attività e attività secondarie individuali e confrontare il tempo effettivo impiegato con le previsioni per pianificare meglio in futuro.

Previsione e impostazione delle aspettative per creare sequenze chiare e gestire il carico di lavoro del team con ClickUp Durata stimata

Supponiamo che un team di marketing stia lavorando al lancio di un prodotto. Il designer stima cinque ore per la grafica e lo scrittore pianifica tre ore per il contenuto. Con ClickUp Time Estimates, è possibile aggiungerli alla sequenza temporale totale del progetto per una visione chiara delle scadenze.

Una volta impostate le durate stimate, il passaggio successivo consiste nel rispettare le scadenze dei progetti. Ecco dove puoi fare affidamento su ClickUp Dates and Time.

Utilizza le date di scadenza per aggiungere scadenze alle attività di ClickUp e ricevere una notifica quando le attività sono in ritardo

Assegna date di scadenza alle attività, imposta date di inizio per aiutare i membri del team a concentrarsi su ciò che viene dopo e ricevi notifiche quando le scadenze si avvicinano o sono scadute.

Non dovrai più lottare per determinare cosa è dovuto o cosa dovrebbe venire prima.

Per esempio, se un team di prodotto si prepara per un lancio, può impostare attività cardine per le fasi chiave: progettazione, sviluppo, test e marketing. Queste attività cardine appaiono nella vista Sequenza di ClickUp, mantenendo tutto organizzato. Devi modificare le Sequenze? Basta trascinare e rilasciare le attività per visualizzarle su base mensile, settimanale o giornaliera per riassegnare i carichi di lavoro.

Devi modificare le sequenze? Basta trascinare e rilasciare le attività per visualizzarle su base mensile, settimanale o giornaliera per riassegnare i carichi di lavoro.

Modello per tabella oraria dei servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci le attività basate sui servizi con il modello di tabella oraria per i servizi ClickUp

Sei sopraffatto dal monitoraggio del tempo, dei costi e delle risorse per ogni servizio fornito dai tuoi dipendenti? Il modello di tabella oraria di ClickUp Services ti aiuta a monitorare le ore di servizio e il tempo fatturabile, a misurare l'utilizzo delle risorse in più progetti, a allocare facilmente le risorse e a gestire il monitoraggio delle presenze senza fogli di calcolo manuali.

È dotato di pratici grafici e diagrammi per aiutarti a visualizzare lo stato in modo che i team possano analizzare i loro processi in tempo reale. Inoltre, si integra con applicazioni chiave come PayPal e Strike per mantenere tutto connesso!

Il modello di monitoraggio del tempo è un ottimo modo per valutare l'efficacia del programma di formazione e determinare se i dipendenti stanno facendo gli straordinari.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Analizza in tempo reale una panoramica delle sequenze dei progetti, delle scadenze imminenti e dei carichi di lavoro dei team per monitorare lo stato, individuare i ritardi e prendere decisioni informate con ClickUp Dashboard

Ottieni un'istantanea chiara della capacità di ciascun membro del team di bilanciare i carichi di lavoro, prevenire il burnout e garantire un'accurata distribuzione delle attività con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Integralo con strumenti come Toggl o Harvest per inserire le ore monitorate e visualizzare in modo completo come viene impiegato il tempo con ClickUp Integrations

Visualizza le ore monitorate per giorno, settimana o mese per avere una visione chiara della produttività. Con le opzioni di filtro e una panoramica di alto livello del team, puoi individuare i colli di bottiglia, migliorare la pianificazione e rispettare le scadenze con ClickUp Time Sheets e report

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può essere travolgente per i principianti

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 3.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di G2 dice

È flessibile, il che significa che puoi configurarlo come vuoi, rendendolo adatto a qualsiasi team: team tecnici come IT, marketing, team creativi ecc. Ha rivoluzionato il modo in cui i nostri team comunicano e tengono traccia del nostro lavoro perché ora non utilizziamo sistemi diversi per tenere traccia degli aggiornamenti su campagne e attività. Basta accedere quotidianamente (o meglio, ogni ora!) a ClickUp e controllare gli aggiornamenti direttamente sulla scheda dell'attività… Il supporto del team di ClickUp è fantastico… Hanno una pagina per richiedere funzionalità/funzioni dove è possibile fare richieste e votare a favore delle richieste di altre persone e non è solo per fare scena. Molte delle richieste che ho votato a favore in passato sono state effettivamente implementate.

Promemoria: assicurati di condividere con i tuoi dipendenti il motivo del monitoraggio del tempo e di ottenere il loro consenso. È utile riformulare il monitoraggio come uno strumento per una migliore allocazione del lavoro e un minore esaurimento. Invece di concentrarti sul monitoraggio delle ore, aiuta i dipendenti a utilizzare gli strumenti di monitoraggio per migliorare se stessi, mostrando loro dove possono ridurre le attività ripetitive, migliorare l'efficienza e raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata

2. Time Doctor (il migliore per il monitoraggio dei dipendenti)

tramite Time Doctor

Se gestisci un team remoto o ibrido e hai bisogno di informazioni approfondite su come viene impiegato il tempo, Time Doctor fa al caso tuo. Monitora automaticamente l'attività dei dipendenti, controlla l'utilizzo di app e siti web e scatta anche screenshot a intervalli regolari (con opzioni per la privacy, ovviamente).

La parte migliore? Otterrai report dettagliati per individuare dove si perde tempo, in modo da poter ottimizzare i flussi di lavoro invece di limitarti a guardare l'orologio. Accedi ai report Sequenza, web e app, ore monitorate, riepiloghi delle attività e report di progetti e attività per analizzare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Time Doctor

Monitoraggio della produttività con screenshot, monitoraggio delle attività e utilizzo di web/app Categoria

Automatizza le buste paga con report basati su CSV generati dalle ore monitorate

Gestisci turni, permessi e presenze con la sua funzionalità/funzione di pianificazione

Limiti di Time Doctor

Una volta impostato un intervallo di date per un set di dati, questo cambia se si seleziona un altro dipendente o un'altra attività, il che porta a risultati imprecisi

Prezzi di Time Doctor

Basic: 8 $ al mese per utente

Standard: 14 $/mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4. 4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Time Doctor?

Una recensione di G2 dice

Come ogni app, ha i suoi intoppi. A volte, la barra delle attività si interrompe mentre il monitoraggio è in esecuzione in background, oppure si attiva automaticamente anche quando non sto lavorando. Non è un problema, ma è un po' frustrante. Tuttavia, è il miglior strumento di monitoraggio del tempo che abbiamo trovato e lo usiamo tutti i giorni! Speriamo solo che mettano a punto queste piccole stranezze.

Come ogni app, ha i suoi intoppi. A volte, la barra delle attività si interrompe mentre il monitoraggio è in esecuzione in background, oppure si attiva automaticamente anche quando non sto lavorando. Non è un problema, ma è un po' frustrante. Tuttavia, è il miglior strumento di monitoraggio del tempo che abbiamo trovato e lo usiamo tutti i giorni! Speriamo solo che mettano a punto queste piccole stranezze.

3. Hubstaff (il migliore per il monitoraggio della produttività del team)

tramite Hubstaff

Hubstaff non si occupa solo di monitoraggio del tempo, ma è un software di monitoraggio dei dipendenti incentrato sull'aumento dell'efficienza. Che si tratti di gestire dipendenti in remoto, team sul campo o personale in ufficio, il monitoraggio GPS integrato, l'integrazione delle buste paga e i flussi di lavoro automatizzati semplificano la vita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Cattura gli schermi dei dipendenti a intervalli prestabiliti con informazioni sensibili sfocate per la privacy

Rileva i tempi di inattività e interrompi automaticamente il monitoraggio per garantire che le tabelle orarie riflettano il lavoro attivo

Utilizza il geofencing per avviare o interrompere il monitoraggio del tempo quando i dipendenti entrano o escono dai luoghi di lavoro

Limiti di Hubstaff

Il monitoraggio si interrompe dopo un certo periodo e non è possibile eseguire il downgrade dell'account se necessario

Prezzi Hubstaff

Starter: 7 $ al mese per utente

Grow: 9 $ al mese per utente

Team: 12 $ al mese per utente

Enterprise: 12 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2 : 4. 5/5 (più di 1.300 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Hubstaff?

Una recensione di Capterra dice

È un utile strumento di monitoraggio del tempo, facilmente integrabile con altri strumenti o software come Google Chrome. È molto facile da usare nel lavoro quotidiano per team e organizzazioni. Ha un'interfaccia user-friendly, che rende facile per i dipendenti e la direzione monitorare il tempo e lo stato di avanzamento. Anche il supporto clienti è buono. Il prezzo è un po' alto rispetto ai suoi concorrenti. Per il resto, è un buon software.

È un utile strumento di monitoraggio del tempo, facilmente integrabile con altri strumenti o software come Google Chrome. È molto facile da usare nel lavoro quotidiano per team e organizzazioni. Ha un'interfaccia user-friendly, che rende facile per i dipendenti e la direzione monitorare il tempo e lo stato di avanzamento. Anche il supporto clienti è buono. Il prezzo è un po' alto rispetto ai suoi concorrenti. Per il resto, è un buon software.

🔍 Lo sapevi? La timbratura per conto di un collega, in cui un dipendente timbra per un altro, è un modulo comune di furto di tempo che può passare inosservato senza un monitoraggio adeguato.

4. Toggl Track (ideale per un semplice monitoraggio del tempo)

tramite Toggl Track

Non sei un fan delle dashboard complicate? Toggl Track mantiene le cose piacevolmente semplici. Con pochi clic, puoi iniziare a monitorare il tuo tempo, sia che lavori da solo o che gestisca un team. Si integra anche con gli strumenti di project management, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.

Le funzionalità di reportistica di Toggl Track forniscono informazioni sull'allocazione del tempo, aiutando nella pianificazione dei progetti e nella gestione delle risorse. Consenti ai tuoi dipendenti di contrassegnare le voci del tempo come fatturabili o non fatturabili, rendendo più facile il calcolo delle fatture dei clienti e il monitoraggio delle entrate.

Toggl Monitoraggio delle migliori funzionalità/funzioni

Registra le ore di lavoro senza accesso a Internet utilizzando il monitoraggio del tempo offline

Maggiore concentrazione e produttività con un timer Pomodoro integrato

Inizia subito a monitorare le attività con il monitoraggio del tempo tramite codice QR

Limiti di Toggl Track

Categorie e progetti limitati per gli abbonati gratis e il plug-in di Chrome a volte presenta dei problemi

Prezzi di Toggl Track

Piano Free: Disponibile per un massimo di 5 utenti

Starter: 10 $ al mese per utente

Premium: 20 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Toggl Valutazioni e recensioni

G2: 4. 6/5 (più di 1.500 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 2.500 recensioni)

5. RescueTime (il migliore per informazioni automatiche sulla produttività)

Via Rescue Time

Non vuoi che i tuoi dipendenti registrino le ore manualmente? RescueTime fa il lavoro per te. Funziona in background, monitorando le app e i siti web utilizzati dal tuo team per fornirti un'analisi onesta di come viene impiegato il tempo di tutti.

Se i tuoi dipendenti perdono troppo tempo in distrazioni, l'app per il rilevamento delle presenze invia avvisi e offre strumenti di concentrazione per aiutarli nella gestione del tempo senza continui controlli.

Le migliori funzionalità di RescueTime

Classificare le attività in base ai livelli di produttività per individuare i modelli di lavoro e migliorare la concentrazione

Blocco di siti web e app che causano distrazione con Focus Sessions, completate da timer personalizzati e integrazione con Spotify Premium

Imposta obiettivi di produttività personalizzati e ricevi avvisi quando dedichi troppo tempo ad attività non lavorative

Limiti di RescueTime

Gli utenti segnalano la necessità di una migliore integrazione tra l'app mobile e l'app per Windows

Prezzi di RescueTime

Lite: Gratis

Premium: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4. 2/5 (90+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di RescueTime?

Una recensione di G2 dice

Sono un appassionato di computer e dispositivi mobili e utilizzo questi dispositivi per 2 o 3 ore di uso continuo, ma con l'aiuto di Rescue Time posso monitorare il mio tempo in ogni app e anche categorizzare il tipo di software che sto utilizzando e impostare un traguardo per una settimana. Ogni fine settimana ricevo un'e-mail che mi informa su come ho utilizzato il mio tempo nella settimana precedente e mi dà consigli per la settimana successiva... Penso che se avete bisogno di monitorare tutti i vostri dispositivi, allora installate il software su tutti i vostri dispositivi, altrimenti non danno una reportistica adeguata.

Sono un amante dei computer e dei dispositivi mobili e utilizzo questi dispositivi per 2 o 3 ore di uso continuo, ma con l'aiuto di Rescue Time posso monitorare il mio tempo in ogni app e anche categorizzare il tipo di software che sto utilizzando e impostare un traguardo per una settimana. Ogni fine settimana ricevo un'email che mi informa su come ho utilizzato il mio tempo nella settimana precedente e mi dà consigli per la settimana successiva... Penso che se avete bisogno di monitorare tutti i vostri dispositivi, allora installate il software su tutti i dispositivi, altrimenti non danno una reportistica adeguata.

6. Clockify (la migliore per il monitoraggio del tempo gratis)

Via Clockify

Se hai un budget limitato ma hai comunque bisogno di un potente monitoraggio del tempo, Clockify è la scelta giusta. È completamente gratis per utenti e progetti illimitati, il che lo rende un punto di riferimento per le piccole imprese e i liberi professionisti.

La parte migliore? Si adatta al tuo team, si integra con i più diffusi strumenti di project management e fornisce report personalizzabili per aiutarti a rimanere produttivo. Puoi anche monitorare la posizione dei dipendenti mentre effettuano il login, garantendo trasparenza ed efficienza in impostazioni di lavoro remote o sul campo con il monitoraggio GPS.

Clockify: le migliori funzionalità/funzioni

Sincronizzazione dei calendari di Google e Outlook per visualizzare il tempo registrato e semplificare la pianificazione con le integrazioni di Clockify

Monitoraggio del tempo da desktop, dispositivi mobili, estensioni browser o aree di lavoro condivise utilizzando la modalità Kiosk

Registra automaticamente il tempo trascorso su app, siti web e documenti per creare tabelle orarie con lo strumento di monitoraggio del tempo

Limiti di Clockify

L'applicazione mobile richiede tempo per la sincronizzazione, lasciando gli utenti frustrati quando passano da un dispositivo all'altro, e offre opzioni personalizzate limitate per le funzionalità/funzioni di reportistica

Prezzi di Clockify

Free Forever

Base : 4,99 $/mese per utente

Standard : 6,99 $/mese per utente

Pro : 9,99 $ al mese per utente

Enterprise : 14,99 $/mese per utente

Productivity Suite: 15,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4. 5/5 (più di 170 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 9.000 recensioni)

7. Connecteam (la migliore per la gestione della forza lavoro)

Via Con necteam

Per le aziende che devono destreggiarsi tra più team, turni e cantieri, Connecteam è una buona scelta. I dipendenti possono utilizzare l'app per timbrare il cartellino dal proprio telefono, il GPS garantisce che siano nella posizione corretta e i flussi di lavoro personalizzabili assicurano che le operazioni procedano senza intoppi.

Partecipa a conversazioni individuali e di gruppo con chat di gruppo e allegati completamente ricercabili. Puoi anche moderare le conversazioni, attivare le conferme di lettura e impedire il salvataggio dei messaggi. Che tu stia gestendo team sul campo, personale di vendita al dettaglio o lavoratori remoti, Connecteam semplifica la pianificazione e la comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Automatizza la pianificazione dei turni e il monitoraggio delle tabelle orarie automatizzate con la pianificazione automatica in base alla disponibilità e alle preferenze dei dipendenti

Aumenta il coinvolgimento con sondaggi personalizzati con risultati in tempo reale, risposte anonime e riconoscimento tra pari

Organizza i documenti chiave su una piattaforma centralizzata, imposta le autorizzazioni per i file e monitora gli accessi

Limiti di Connecteam

Non è possibile standardizzare i periodi di pagamento (date di inizio e fine) in modo permanente o automatico, né ridurre il numero di notifiche inviate per impostazione predefinita

Prezzi Connecteam

Piano Free: Fino a 10 utenti

Basic: 35 $/mese (fino a 30 utenti)

Avanzato: 59 $/mese (fino a 30 utenti)

Expert: 119 $/mese (fino a 30 utenti)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4. 6/5 (2.200+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam?

Una recensione di G2 dice

Finora, con l'implementazione di connecteam nella nostra pianificazione quotidiana e nella comunicazione del team, abbiamo riscontrato un aumento significativo del tempo disponibile, e anche meno grattacapi nel capire chi è disponibile e chi no. Ora non ci sono più messaggi o telefonate. Lo adoro! Mi piacerebbe vedere più voci di date sul programma e impostare la durata dei giorni per il lavoro, invece di crearle per singoli giorni uno alla volta se il lavoro è ricorrente fino al completamento.

Finora, con l'implementazione di connecteam nella nostra pianificazione quotidiana e nella comunicazione del team, abbiamo riscontrato un aumento significativo del tempo disponibile, e anche meno grattacapi nel capire chi è disponibile e chi no. Ora non ci sono più messaggi o telefonate. Lo adoro! Mi piacerebbe che venissero inserite più voci di date nel programma e che venisse impostata la durata dei giorni per il lavoro, invece di crearle per i singoli giorni una alla volta se il lavoro è ricorrente fino a quando non è completato.

8. Buddy Punch (la migliore per la timbratura dei dipendenti)

Via Buddy Punch

Hai bisogno di un modo semplice per monitorare le ore dei dipendenti? Buddy Punch fa proprio questo senza inutili complessità. I dipendenti possono timbrare il cartellino dai loro telefoni o desktop, mentre il monitoraggio GPS e il riconoscimento facciale impediscono il furto di tempo.

È inoltre possibile impostare blocchi dei dispositivi e restrizioni degli indirizzi IP per una timbratura sicura. Oltre al monitoraggio del tempo, Buddy Punch offre strumenti per gestire le ferie retribuite e non retribuite senza la necessità di calcoli manuali o fogli di calcolo. Il sistema calcola automaticamente le ferie accumulate, le assenze per malattia e il tempo dovuto, semplificando il processo sia per i dipendenti che per i manager.

Funzionalità/funzioni migliori di Buddy Punch

Gestisci i programmi, scambia i turni e monitora le richieste di ferie con un calendario integrato

Automatizza le buste paga con l'integrazione di QuickBooks Online e genera report personalizzati per gli straordinari e i costi di lavoro

Fare timbrare automaticamente l'uscita ai dipendenti con il timbro di uscita automatico

Limiti di Buddy Punch

Gli utenti si lamentano del fatto che è difficile contrassegnare un dipendente come assente e che non è possibile approvare le ferie sul calendario se si è un amministratore

Prezzi di Buddy Punch

Standard: 5,49 $/mese per utente

Pro: $6,99/mese per utente

Enterprise: 11,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Buddy Punch

G2: 4. 8/5 (più di 250 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (più di 1.000 recensioni)

9. App Tabella oraria di Office 365 (la migliore per le tabelle orarie integrate)

Tramite Microsoft

Utilizzi già l'ecosistema di Microsoft? L'app Tabella oraria di Office 365 rende il monitoraggio delle ore di lavoro semplice.

È possibile registrare il tempo direttamente all'interno della suite Office, automatizzare le approvazioni e sincronizzare i dati su SharePoint, Outlook e altro ancora. Personalizza le tabelle orarie per adattarle a specifiche esigenze aziendali utilizzando tabelle orarie personalizzabili. Se il tuo team utilizza l'ecosistema Microsoft, questa app si adatta perfettamente, senza bisogno di ulteriori apprendimenti.

App per tabella oraria di Office 365: le migliori funzionalità/funzioni

Semplifica la gestione delle tabelle orarie con il flusso di lavoro di approvazione per approvazioni più rapide

Ottieni informazioni dettagliate sulla produttività e sui costi dei progetti con reportistica e analisi avanzate

Rimani aggiornato con le notifiche email per approvazioni, rifiuti e invii

Limiti dell'app Tabella oraria di Office 365

È costoso rispetto alla concorrenza, poiché per accedervi è necessario acquistare l'intero pacchetto Office 365

Prezzi dell'app per la tabella oraria di Office 365

Versione di prova gratis

Valutazioni e recensioni dell'app Tabella oraria di Office 365

G2: NA

Capterra: 4. 5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali dell'app Tabella oraria di Office 365?

Una recensione di Capterra dice

L'app semplifica il monitoraggio del tempo e mi permette di condividere facilmente le informazioni con i miei colleghi e tutti i dipendenti… a me… non è niente che non mi piaccia, forse il prezzo è un po' alto se si rinnova ogni anno, ma se si acquista a vita sarà molto buono e si risparmia.

L'app semplifica il monitoraggio del tempo e mi permette di condividere facilmente le informazioni con i miei colleghi e tutti i dipendenti… a me… non è niente che non mi piaccia, forse il prezzo è un po' alto se si rinnova annualmente, ma se si acquista a vita sarà molto buono e si risparmia.

10. ClockShark (il migliore per il monitoraggio delle operazioni sul campo)

Via Clockshark

Per le aziende che si affidano a squadre mobili, come quelle che si occupano di edilizia, architettura del paesaggio o servizi di consegna, ClockShark garantisce un accurato monitoraggio del tempo in movimento.

I dipendenti possono timbrare il cartellino di entrata e di uscita da qualsiasi luogo, mentre il monitoraggio GPS ti tiene aggiornato sulla loro posizione. Inoltre, le integrazioni di reportistica e buste paga rendono il lavoro di back-office molto più agevole.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClockShark

Basta timbrare il cartellino dei colleghi con la foto per verificare la presenza dei dipendenti durante le timbrature di ingresso e uscita

Assegnare attività, impostare scadenze e caricare documenti con la gestione personalizzabile di lavori e attività

Monitoraggio di tempi e spese per lavoro e generazione di reportistica dettagliata su presenze e costi di lavoro

Limiti di ClockShark

I dipendenti non possono timbrare il cartellino durante le brevi pause (2-10 minuti)

Non registra automaticamente l'entrata e l'uscita dei dipendenti in base al loro arrivo o alla loro partenza da un'area geografica predefinita

Prezzi ClockShark

Standard: 40 $/mese per utente

Pro: $60/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClockShark

G2: 4. 6/5 (più di 300 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 1.900 recensioni)

