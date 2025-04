i 10 migliori software CRM per il settore dei mutui per ottimizzare il tuo business nel 2025

Hai lavorato sodo per chiudere quel mutuo, quindi perché il tuo miglior cliente ha scelto un concorrente?

Semplice: non hai seguito e mantenuto la relazione.

La cruda verità è che gli addetti ai prestiti che non si prendono cura dei clienti esistenti perdono clienti abituali e referenze. Ma ecco la soluzione: un potente sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per i mutui

il 74% delle aziende afferma che il software CRM rafforza le relazioni con i clienti rendendo i dati dei clienti più accessibili.

Il settore dei mutui è già abbastanza complesso senza che il tuo stack tecnologico ti rallenti. Il giusto sistema CRM per i mutui automatizza i follow-up, centralizza i dati e fa avanzare le trattative.

Quindi, sia che tu stia confrontando CRM specifici come HubSpot vs. Monday o che tu stia cercando una terza soluzione all-in-one, questo post ti mostrerà le migliori piattaforme software CRM per mutui che ti aiuteranno a trasformare chi prende un prestito una tantum in clienti per tutta la vita.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco i 10 migliori software CRM per mutui sul mercato: clickUp : il migliore per snellire la pipeline dei mutui e la collaborazione tra team Jungo: Il migliore per l'integrazione con Salesforce e il marketing dei mutui Surefire CRM: Il migliore per la cura automatizzata delle relazioni Pipedrive: Il migliore per ottimizzare le pipeline commerciali dei mutui BNTouch Mortgage CRM: Il migliore per il marketing ipotecario all-in-one Velocify: Il migliore per l'automazione commerciale nel settore dei mutui ipotecari Nextwave: Il migliore per l'automazione personalizzabile delle attività commerciali e di marketing Shape Mortgage CRM: Il migliore per completare l'automazione dei mutui Aidium: Il migliore per la gestione dei lead basata sull'IA Salesforce Financial Services Cloud: Il migliore per l'automazione dei mutui a livello aziendale

Cosa dovresti cercare in un CRM per mutui?

Prima di immergerci nelle nostre migliori scelte per il software CRM per mutui, parliamo di cosa separa il grano dalla pula. Il sistema CRM ideale dovrebbe essere più di un semplice foglio di calcolo glorificato. Ecco cosa conta:

*gestione dei lead: scegli un CRM che acquisisca lead da più fonti, li alimenti con l'automazione e monitori sia i clienti che i partner di riferimento in un unico posto per aumentare le conversioni

*automazioni: Cerca un CRM che automatizzi le attività ripetitive, ti faccia guadagnare tempo per concludere gli affari e ti procuri clienti abituali per la tua attività ipotecaria

*integrazioni: scegli uno strumento che si connetta al tuo sistema di erogazione dei prestiti (LOS) e agli strumenti del settore dei mutui. Quando il tuo CRM si integra con il tuo LOS, tutti i dati del mutuatario, gli aggiornamenti sullo stato del prestito e le comunicazioni sono centralizzati. Con l'integrazione, puoi attivare flussi di lavoro automatizzati basati sugli eventi del LOS. Ad esempio, quando lo stato di un prestito passa a "approvato", il tuo CRM può inviare automaticamente email personalizzate sul passaggio successivo o aggiornare gli elenchi interni delle attività

Dashboard personalizzabili: Scegli una piattaforma che ti permetta di personalizzare le dashboard per il monitoraggio delle metriche chiave, fornendo informazioni in tempo reale per decisioni basate sui dati. Un addetto ai prestiti, un addetto all'elaborazione e un responsabile di ramo si occupano tutti di metriche diverse. Le dashboard personalizzate consentono a ciascuno di concentrarsi sui propri KPI, senza distrazioni, ma solo informazioni utili

Conformità e sicurezza: Assicurati che il tuo CRM sia conforme al Real Estate Settlement Procedures Act [RESPA], al TILA-RESPA Integrated Disclosures [TRID] e ad altre normative di settore per mantenere la conformità aziendale

Automazioni di marketing: Scegliete un CRM con strumenti integrati per l'email marketing e altre funzionalità software CRM di marketing per mantenere piena la vostra pipeline

💡 Consiglio dell'esperto: Cerca un CRM che offra accessibilità mobile. Gli addetti ai prestiti che gestiscono pipeline e interazioni con i clienti da qualsiasi luogo hanno maggiori possibilità di concludere più affari.

I 10 migliori CRM per mutui da provare

Sei pronto a trasformare le opportunità mancate in più prestiti? Hai bisogno di un'opzione CRM che ti aiuti a semplificare i flussi di lavoro, a favorire il business ripetuto e a mantenerti conforme.

👀 Lo sapevi? Il 63% delle organizzazioni finanziarie vuole investire in tecnologie di automazione del flusso di lavoro come il CRM.

Analizziamo 10 delle migliori soluzioni CRM per mutui sul mercato, evidenziandone i punti di forza e di debolezza chiave per aiutarti a prendere una decisione informata.

1. ClickUp (il migliore per snellire la pipeline dei mutui e la collaborazione tra team)

Iniziare Migliora le tue relazioni con i clienti e chiudi più affari con ClickUp

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, combina il meglio del project management con le soluzioni CRM per creare un centro di comando unificato per il processo di mutuo e, quindi, è al primo posto nel nostro elenco!

Che si tratti di monitoraggio dei lead, gestione delle pipeline o coordinamento con il team, ClickUp for Real Estate Teams offre il controllo completo sul flusso di lavoro. È flessibile e altamente personalizzabile per team interfunzionali per una gestione intuitiva dei lead.

Gestire clienti, richieste di prestito e attività di gruppo può essere un compito arduo e non esistono due sistemi uguali. Ma con ClickUp, puoi personalizzare tutto. Gli stati delle attività personalizzate e i campi personalizzati di ClickUp si adattano alla tua pipeline di mutui unica per tenere traccia di tipi di prestito, punteggi di credito, fonti di lead e altro ancora: nessuna struttura rigida, solo un CRM che funziona come fai tu.

Gestisci la tua pipeline commerciale a modo tuo con gli stati delle attività personalizzati di ClickUp

ClickUp offre anche diverse visualizzazioni per aiutarti a visualizzare il tuo processo. Che tu preferisca la vista Elenco, la vista Bacheca, la vista Gantt o la vista Tabella, puoi monitorare le applicazioni, gestire la comunicazione con i clienti e supervisionare le campagne di marketing nel modo che preferisci.

Vuoi inviare gli elenchi ai tuoi clienti? ClickUp fa al caso tuo. Con la vista Mappa di ClickUp, puoi mappare tutti i tuoi elenchi in modo che i tuoi clienti possano vedere la loro esatta posizione. Puoi anche assegnare un codice colore in base all'intervallo di prezzo e creare modelli per il futuro.

Semplifica l'elenco delle proprietà per i client con la vista Mappa di ClickUp

📮 ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

L'utilizzo di strumenti di collaborazione frammentati rende i flussi di lavoro più complessi del necessario. Ma con ClickUp, puoi assegnare attività, inserire commenti o persino conversare con il tuo team per mantenere tutti sulla stessa pagina con ClickUp Chat: non dovrai più rincorrere le email.

Bonus: puoi creare e assegnare attività direttamente dai messaggi di chat!

Mantieni tutte le conversazioni relative al lavoro all'interno del flusso di lavoro con ClickUp Chat

Se pensi di dover ancora cambiare scheda per le email, ClickUp risolve anche questo! Che tu usi Outlook o Gmail, puoi scrivere e inviare email direttamente da ClickUp. Così, tutto il tuo lavoro di lead e client nurturing avviene proprio dove serve, all'interno del tuo CRM.

Invio, monitoraggio e gestione delle email dei clienti con ClickUp Email Management

E a cosa serve un CRM senza automazione? Le Automazioni di ClickUp ti fanno risparmiare molto tempo creando trigger personalizzati per follow-up, assegnazione di attività e promemoria, così puoi concentrarti sulla chiusura delle trattative invece che sul lavoro ripetitivo dell'amministratore.

Non perdere mai i follow-up dei clienti o le scadenze con ClickUp Automazioni

Ora passiamo alla parte più critica: le metriche! Vai su ClickUp Dashboards per visualizzare in modo centralizzato le metriche chiave, le performance commerciali e le interazioni con i clienti. Con oltre 50 schede dashboard, puoi dare a ogni membro del team ciò di cui ha bisogno:

Gli addetti ai prestiti possono visualizzare l'attività dei lead e lo stato della pipeline

Gli addetti vedono le attività in sospeso in base alla data di scadenza

I manager monitorano i tassi di conversione, i volumi di finanziamento e il completamento delle attività

Otterrai un'istantanea in tempo reale della tua attività per monitorare lo stato, individuare le tendenze e prendere decisioni più intelligenti.

Visualizza lo stato di avanzamento in un'unica schermata con le dashboard di ClickUp

L'impostazione di un nuovo CRM sembra un lavoro impegnativo. Ma non è necessario iniziare da zero. È possibile iniziare rapidamente con il modello CRM di ClickUp, che offre un'area di lavoro pronta all'uso a cui è possibile accedere subito!

Se sei uno di quelli che gestisce tutti i propri lead su un foglio di calcolo, il modello di foglio di calcolo per agenzie immobiliari di ClickUp può essere il trampolino di lancio perfetto. Questo modello ti consente di organizzarti e pianificare tenendo lead, clienti, proprietà e offerte in un unico posto e in un formato familiare.

Ottieni un modello gratis Gestisci i tuoi dati immobiliari in modo efficiente con il modello di foglio di calcolo per agenzie immobiliari ClickUp

Monitoraggio dello stato di ogni proprietà con stati personalizzati quali Annullato, Venduto e Da vendere

È possibile visualizzare le informazioni in cinque modi diversi, inclusa una guida introduttiva

Migliora il monitoraggio immobiliare con funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza e integrazione email

Se stai cercando un modello CRM che ti aiuti anche a gestire le tue transazioni, dai un'occhiata al modello per agenti immobiliari di ClickUp. Ti aiuta a gestire l'intero flusso di lavoro, offrendoti al contempo una panoramica delle tue commissioni.

Ottieni un modello gratis Tieni sotto controllo tutte le tue conversioni con il modello per agenti immobiliari ClickUp

Ecco cosa contraddistingue questo modello:

Monitoraggio dello stato del cliente con 15 stati, ad esempio Aperto, Contattato e Contratto ricevuto

Utilizza i campi personalizzati per memorizzare i dettagli chiave del cliente e della proprietà per un facile accesso

Automatizza il calcolo delle commissioni per tenere sotto controllo i guadagni

La parte migliore è che anche quando il tuo business cresce, ClickUp cresce con te! Quindi, se vuoi un CRM immobiliare intelligente, personalizzabile e gratis per semplificare il tuo flusso di lavoro e migliorare le relazioni con i clienti, ClickUp CRM è la scelta giusta.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Connetti ClickUp con oltre 1.000 strumenti e piattaforme

Riepilogare/riassumere le conversazioni, monitorare lo stato e perfezionare la scrittura con l'assistente integrato basato su IA ClickUp Brain

Crea documenti di prestito centralizzati con cronologia delle versioni e autorizzazioni personalizzabili utilizzando ClickUp Docs

Utilizza i moduli ClickUp per raccogliere informazioni sui mutuatari o nuove richieste di informazioni

Imposta promemoria ClickUp per i check-in a 30, 60 o 90 giorni dalla chiusura

Limiti di ClickUp

Alcune visualizzazioni non sono (ancora!) disponibili sull'app mobile

Viene fornito con una curva di apprendimento

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

ClickUp ci ha permesso di impostare i processi in modo rapido e semplice. Non avevamo bisogno di un CRM gigante per fare il nostro project management; ClickUp è stata la soluzione perfetta. Dopo aver impostato il nostro project management, abbiamo trovato molti altri usi che hanno davvero semplificato molto il lavoro quotidiano.

ClickUp ci ha permesso di impostare i processi in modo rapido e semplice. Non avevamo bisogno di un CRM gigante per fare il nostro project management; ClickUp è stata la soluzione perfetta. Dopo aver impostato il nostro project management, abbiamo trovato molti altri usi che hanno davvero semplificato molto il lavoro quotidiano.

2. Jungo (il migliore per l'integrazione con Salesforce e il marketing dei mutui)

tramite Jungo

Jungo è un CRM per aziende che desiderano una soluzione all-in-one per automatizzare i flussi di lavoro, aumentare il lavoro richiesto dal marketing e semplificare la collaborazione.

Basato su Salesforce, si integra con i migliori strumenti ipotecari, consentendo di gestire lead, prestiti e relazioni con i clienti da un unico accesso. È stato creato per migliorare la produttività dell'intera rete (clienti, potenziali clienti, partner di riferimento e membri del team), offrendo al contempo pieno accesso a Salesforce e AppExchange per risparmiare tempo e costi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jungo

Eliminare la duplicazione delle voci con sistemi LOS come Encompass, Calyx Point e LendingPad

Accedi a contenuti di marketing predefiniti, campagne email, video marketing e strumenti di co-marketing

Monitoraggio delle metriche chiave con dati in tempo reale e reportistica dettagliata utilizzando dashboard personalizzabili

Automazione del marketing post-chiusura con il programma Concierge, invio di regali e schede personalizzati per aumentare la fidelizzazione

Jungo Limiti

La funzionalità dipende da Salesforce

Opzioni di personalizzazione limitate per flussi di lavoro complessi

Prezzi di Jungo

Jungo Mortgage App: 119 $/mese per utente

*pacchetto Jungo: 149 $/mese per utente

Jungo Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jungo

G2: 4. 5/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (120+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jungo

Uso Jungo nella mia vita lavorativa quotidiana. Mi aiuta a tenere il passo con tutte le mie attività quotidiane, oltre a contenere tutti i miei clienti passati, agenti immobiliari, potenziali clienti e contatti ipotecari. Mi aiuta a rimanere organizzato e a tenere tutto sotto controllo.

Uso Jungo nella mia vita lavorativa quotidiana. Mi aiuta a tenere il passo con tutte le mie attività quotidiane, oltre a contenere tutti i miei clienti passati, agenti immobiliari, potenziali clienti e contatti ipotecari. Mi aiuta a rimanere organizzato e a tenere tutto sotto controllo.

3. Surefire CRM (il migliore per la cura automatizzata delle relazioni)

tramite G2

Hai mai desiderato di poter automatizzare la cura delle relazioni con i tuoi clienti? Surefire CRM lo rende possibile! È progettato per aiutare i professionisti del settore dei mutui a concludere nuovi affari, coltivare la fidelizzazione e consolidare quei riferimenti così importanti.

È una solida soluzione CRM per le aziende di servizi che automatizza la gestione dei lead, il marketing multicanale e la conformità in un unico posto. Le sue automazioni "impostalo e dimenticatene" ti aiutano a costruire e mantenere relazioni con facilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Surefire CRM

Coinvolgi i clienti attraverso i social media, email, testo e stampa con l'automazione del marketing omnicanale

Accedi a oltre 1.000 contenuti conformi per potenziare il tuo marketing

Automazione dei follow-up per coltivare i lead durante tutto il processo di prestito e l'assistenza post-chiusura

Sempre pronti per gli audit con gli strumenti integrati per la conformità a RESPA, TCPA e CCPA

Limiti del CRM Surefire

Meno opzioni di personalizzazione per la reportistica self-service

Capacità di integrazione limitate

Prezzi CRM infallibili

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Surefire CRM

G2: 4/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4,5/5 (più di 50 recensioni)

🧠 Curiosità: A metà del XX secolo, i proprietari di case americani festeggiavano il pagamento del mutuo organizzando una festa per bruciare il mutuo, incenerendo simbolicamente il documento del prestito per celebrare il loro successo finanziario.

4. Pipedrive (il migliore per ottimizzare visivamente le pipeline commerciali dei mutui)

tramite Pipedrive

Se stai cercando una soluzione CRM per la consulenza che ti aiuti a monitorare i lead, automatizzare i follow-up e chiudere più affari, Pipedrive è una scelta popolare.

Questo CRM in stile Kanban ti consente di visualizzare e gestire la tua pipeline di mutui con automazione basata su IA, flussi di lavoro personalizzabili e approfondimenti commerciali in tempo reale. Pipedrive semplifica l'intero processo di mutuo in modo che tu possa concentrarti su ciò che sai fare meglio: chiudere più prestiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Mantieni i clienti coinvolti con prompt basati sull'IA e follow-up automatizzati

Ottimizza le strategie di conversione con approfondimenti commerciali in tempo reale e report personalizzati

Connessione con oltre 400 app, inclusi i più diffusi sistemi di erogazione dei prestiti (LOS)

Limiti di Pipedrive

La configurazione iniziale e la personalizzazione possono richiedere tempo e lavoro

Le funzionalità avanzate di reportistica e IA sono limitate ai piani più costosi

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: 19 $/mese per utente

Avanzato: 34 $/mese per utente

Professionale: 64 $/mese per utente

Potenza: 74 $/mese per utente

Enterprise: 99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4. 3/5 (2.300+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive

Per noi che siamo persone visive, questa è la soluzione migliore. Con questo CRM facile da usare posso vedere esattamente cosa sta succedendo nel mio canale commerciale. È molto facile vedere la dashboard e spostare i lead.

Per noi che siamo persone visive, questa è la soluzione migliore. Con questo CRM facile da usare posso vedere esattamente cosa sta succedendo nel mio canale commerciale. È molto facile vedere la dashboard e spostare i lead.

5. BNTouch Mortgage CRM (il migliore per il marketing ipotecario all-in-one)

tramite BNTouch

Destreggiarsi tra contatti, prestiti e marketing può sembrare un circo a tre piste nel mondo dei mutui. BNTouch Mortgage CRM aiuta a portare ordine nel caos.

Si tratta di un sistema digitale completo per mutui che combina strumenti CRM, di marketing e POS, rendendolo un'ottima alternativa a Perfex CRM per chi cerca una soluzione all-in-one. La sua app mobile di facile utilizzo e l'archiviazione cloud sicura lo rendono una soluzione ideale per aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di BNTouch Mortgage CRM

Automazione di email, SMS e video marketing, oltre all'accesso a contenuti curati dai social media

Gestisci la distribuzione dei lead acquisendoli da varie fonti, compresi i social media

Accedi a oltre 35 strumenti specifici per i mutui, tra cui un'applicazione digitale 1003

Gestisci il tuo CRM ovunque ti trovi con la pratica app mobile

BNTouch Mortgage CRM Limiti

Opzioni di personalizzazione limitate

Alcuni utenti trovano difficile la navigazione iniziale

Prezzi CRM per mutui BNTouch

Individuale: 165 $/mese + 125 $ di costi di attivazione

Team: A partire da 190 $/mese per due utenti + 95 $ di costi di attivazione per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BNTouch Mortgage CRM

G2: 4. 5/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4,5/5 (80+ recensioni)

6. Velocify (Il migliore per l'automazione commerciale nel settore dei mutui ipotecari)

tramite Velocify

Velocify è un potente CRM per i professionisti del settore ipotecario che vogliono chiudere più prestiti con meno problemi. Come parte di ICE Mortgage Technology, questa piattaforma aiuta gli addetti ai prestiti a rimanere organizzati, automatizzare i follow-up e gestire i lead provenienti da oltre 1.400 fonti.

Sia che si cerchi di ottimizzare il processo commerciale o di migliorare il coinvolgimento del mutuatario, Velocify garantisce che nessun potenziale cliente venga trascurato. È una buona soluzione per i team di mutui in crescita che necessitano di un CRM per flussi di lavoro strutturati e automazione.

Velocify: le migliori funzionalità/funzioni

Acquisizione, distribuzione e assegnazione automatica delle priorità ai lead per un follow-up più rapido

Ridurre il numero di attività manuali con la comunicazione multicanale automatizzata per mantenere l'interesse dei potenziali clienti

Più chiamate, monitoraggio delle conversazioni e aumento delle conversioni con il dialer commerciale Dial-IQ basato su IA

Personalizza i flussi di lavoro in base alle tue esigenze aziendali nel settore dei mutui

Velocify Limiti

Alcuni utenti riscontrano occasionali problemi di composizione

Prezzi Velocify

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Velocify

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (più di 230 recensioni)

7. NextWave (Il migliore per l'automazione personalizzabile delle attività commerciali e di marketing)

tramite NextWave

Nextwave CRM di CRMnow è la scelta ideale per addetti ai prestiti, banchieri ipotecari residenziali e istituti di credito all'ingrosso che desiderano ottimizzare l'automazione commerciale e di marketing.

Progettato appositamente per il settore dei mutui, offre il monitoraggio automatico dei lead, aggiornamenti sulle attività cardine e punti di contatto di marketing personalizzati per migliorare la produttività e la redditività. Ti aiuta a dare priorità alle pipeline semplici e alla gestione dei partner, mantenendo al contempo il tuo team commerciale sulla buona strada.

Le migliori funzionalità/funzioni di NextWave

Accedi ad attività, offerte, attività dei partner e metriche chiave con dashboard personalizzabili

Automazione della distribuzione dei lead con instradamento basato sulle competenze e monitoraggio in tempo reale dello stato dei prestiti

Rafforza le relazioni di riferimento con aggiornamenti via SMS, email e segreteria telefonica

Gestisci il tuo business ipotecario in qualsiasi momento con un'app mobile completamente funzionale

Limiti di NextWave

La personalizzazione dei flussi di lavoro potrebbe richiedere un investimento di tempo significativo

Prezzi NextWave

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NextWave

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Forma (la migliore per completare l'automazione dei mutui)

tramite Forma

Vuoi una soluzione per mutui ricca di funzionalità/funzioni e basata sull'IA? Forma CRM è una scelta eccellente. Esplicitamente progettato per mediatori creditizi, istituti di credito e addetti ai prestiti, semplifica tutto, dall'origination e commerciale all'automazione del marketing, tutto in un'unica piattaforma.

Con oltre 500 funzionalità/funzioni integrate, Shape consente di gestire i lead, automatizzare i follow-up e integrarsi perfettamente con i sistemi POS e LOS. Sia che si tratti di ampliare il proprio business ipotecario o di ottimizzare le conversioni dei lead, l'approccio all-in-one di Shape fa risparmiare tempo e aumenta l'efficienza.

Forma le migliori funzionalità/funzioni

Accedi a un CRM integrato, dialer, automazione email/testo, POS, integrazioni LOS e siti web CRO predefiniti

Migliora il processo decisionale con trascrizioni automatizzate delle chiamate, punteggi IA, controlli di conformità e avvisi basati sui punteggi

Gestisci campagne di marketing automatizzate con email predefinite, testo e sequenze di aggiornamento dello stato

Aumenta le conversioni con canalizzazioni di lead in stile sondaggio e pagine di destinazione ottimizzate per la conversione

Limiti di forma

Funzionalità/funzioni avanzate limitate per grandi aziende

Alcuni utenti hanno riscontrato un supporto clienti inefficiente

Forma dei prezzi

Prezzi personalizzati

Forma valutazioni e recensioni

G2: 4. 9/5 (95+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (40+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Forma

Non ho mai scoperto un approccio così semplice per automatizzare le operazioni e risparmiare tempo nel seguire i lead come ha fatto Forma. Adoro quanto sia facile da usare, poiché si adatta alle tue esigenze ed è semplice da usare.

Non ho mai scoperto un approccio così semplice per automatizzare le operazioni e risparmiare tempo nel seguire i lead come ha fatto Forma. Mi piace quanto sia facile da usare, poiché si adatta alle tue esigenze ed è semplice da usare.

9. Aidium (il migliore per la gestione dei lead basata sull'IA)

tramite Aidium

A volte, la semplicità è la strada da percorrere per un CRM. Ancora meglio se è fornito in bundle con automazioni semplici. Aidium è uno di questi strumenti creati per massimizzare la conversione dei lead.

Offre lead scoring basato su IA, automazione intelligente e integrazioni per aiutarti a gestire e far crescere efficacemente la tua pipeline. Che si tratti di monitoraggio dei referral, lead nurturing o campagne di marketing, Aidium fornisce gli strumenti per aumentare l'efficienza e chiudere più affari in un'interfaccia facile da usare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aidium

Automazione di follow-up, promemoria e comunicazioni per migliorare i tempi di risposta

Utilizza l'IA per identificare i potenziali clienti e ottimizzare il lavoro richiesto dal marketing

Crea e lancia campagne di marketing con uno strumento intuitivo senza codice, con funzionalità drag-and-drop

Progetta materiali di marketing accattivanti direttamente all'interno del CRM con l'integrazione di Canva

Limiti di Aidium

Alcuni clienti si sono lamentati della lentezza del supporto clienti

Potrebbe essere costoso per le piccole imprese

Prezzi Aidium

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Aidium

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Salesforce Financial Services Cloud (ideale per l'automazione dei mutui a livello aziendale)

tramite Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud (FSC) offre una soluzione all-in-one per la gestione dei mutuatari, l'automazione dei flussi di lavoro e la personalizzazione delle interazioni con i clienti. È ideale per grandi istituti di credito ipotecario, istituzioni finanziarie e funzionari addetti ai prestiti con volumi elevati.

Le informazioni basate sull'intelligenza artificiale e le automazioni ti aiutano a ottimizzare l'elaborazione dei prestiti e a migliorare l'esperienza dei mutuatari. Gli strumenti di reportistica integrati e le semplici integrazioni ti aiutano a scalare il tuo business mantenendo la conformità e l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Financial Services Cloud

Semplifica le richieste di prestito con una raccolta dati e una gestione dei documenti intuitive

Fornisci consigli personalizzati e approfondimenti finanziari con la personalizzazione basata sull'IA

Ridurre il lavoro manuale e migliorare la precisione con flussi di lavoro di sottoscrizione automatizzati

Migliora la collaborazione tra addetti ai prestiti, mutuatari, mediatori e agenti immobiliari

Salesforce Financial Services Limiti del cloud

Una curva di apprendimento ripida; per utilizzare bene lo strumento è necessaria una formazione approfondita

Prezzo più alto rispetto ad altre opzioni CRM

Prezzi Salesforce Financial Services Cloud

Gratis: versione di prova di 30 giorni

Commerciale: 300 $/mese per utente (fatturazione annuale)

Servizio: 300 $/mese per utente (fatturazione annuale)

Commerciale e assistenza: 325 $/mese per utente (fatturazione annuale)

Einstein 1 per il settore commerciale e dei servizi: 700 $/mese per utente (fatturazione annuale)

Amministrazione dei prodotti assicurativi: 180.000 $/anno per organizzazione (fatturazione annuale)

Amministrazione delle polizze assicurative: 42.000 $/10 milioni di GWP (fatturato annuale)

Gestione dei sinistri assicurativi: 27.000 $/10 milioni di GWP (fatturato annuale)

Salesforce Servizi finanziari Valutazioni e recensioni sul cloud

G2: 4. 2/5 (90+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Financial Services Cloud

Mi piace quanto sia personalizzabile il software. Puoi adattarlo al tuo business e non viceversa.

Mi piace quanto sia personalizzabile il software. Puoi adattarlo al tuo business e non viceversa.

💡 Consiglio dell'esperto: Una volta scelto il CRM, investi in una formazione adeguata per il tuo team per assicurarti che sappia come utilizzarlo in modo efficace. Incoraggia l'adozione evidenziando i vantaggi per i singoli addetti ai mutui ipotecari, non solo per l'azienda.

Niente più giorni di attesa per il prestito con ClickUp!

I CRM per mutui sono un vero toccasana, in quanto offrono agli addetti ai prestiti visibilità in tempo reale su ogni lead, fase del prestito e attività di follow-up, il tutto in un'unica dashboard.

Tutti questi strumenti offrono qualcosa di speciale, ma ClickUp? È il pacchetto completo: CRM e project management in un'unica piattaforma elegante. Con funzionalità/funzioni come promemoria automatici, campi personalizzati per punteggi di credito e tipi di prestito e archiviazione centralizzata dei documenti, nulla sfugge.

Cosa c'è di meglio? Noi pensiamo di no. Ma non limitarti a crederci sulla parola. Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratis e provalo tu stesso!