I 10 migliori assistenti personali basati sull'IA per il lavoro per aumentare la produttività nel 2026

Il "lavoro superfluo" che affligge la nostra vita lavorativa tende a sottrarre tempo alle attività essenziali. Fortunatamente, la crescente influenza dell'IA sui flussi di lavoro quotidiani offre la soluzione: gli assistenti IA con capacità di elaborazione del linguaggio naturale per il lavoro sono i compagni ideali sul posto di lavoro.

Il 78% degli intervistati in un sondaggio McKinsey afferma che la propria organizzazione utilizza l'IA in almeno una funzione aziendale.

Che si tratti di pianificatori virtuali che garantiscono la sincronizzazione delle tue riunioni, chatbot intelligenti che gestiscono le query ripetitive o di un assistente di scrittura basato sull'IA, questi strumenti di IA per la produttività stanno ridefinendo il concetto di efficienza.

Ma come si inseriscono gli assistenti personali basati sull'IA nell'ambiente di lavoro odierno? Sono semplici strumenti di automazione di tendenza o vanno oltre i semplici programmi basati su regole per migliorare il processo decisionale, la creatività e la collaborazione?

In questo articolo parleremo delle caratteristiche che dovrebbe avere l'assistente IA personale ideale per il lavoro e dei migliori strumenti di IA attualmente disponibili sul mercato.

Cosa dovresti cercare in un assistente IA per il lavoro?

L'assistente IA giusto fornisce supporto e accelera il tuo piano di produttività sul posto di lavoro, sollevandoti dalle mansioni ripetitive. Pertanto, prima di sceglierne uno, considera le seguenti funzionalità chiave:

Automazione delle attività ed efficienza : scegli : scegli strumenti di automazione basati sull'IA in grado di automatizzare le attività ripetitive, come la pianificazione delle riunioni, la gestione delle email e l'organizzazione degli elenchi di cose da fare. Questo ti consentirà di concentrarti su attività di maggior valore, aumentando l'efficienza complessiva

Funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) : assicurati che l'assistente comprenda e risponda al linguaggio di conversazione. L'NLP avanzato consente interazioni più intuitive, permettendoti di comunicare le tue esigenze in modo naturale senza bisogno di comandi rigidi o di competenze di codice

Capacità di integrazione : scegli un assistente che si integri con il tuo stack tecnologico esistente, compresi gli strumenti che utilizzi spesso, come calendari, software di project management e app di comunicazione. Ciò garantisce un flusso di lavoro coerente e riduce al minimo le interruzioni

Consapevolezza contestuale : utilizza un assistente IA efficace in grado di riconoscere il contesto per fornire informazioni e suggerimenti pertinenti. Ciò include la comprensione delle tue abitudini di lavoro e delle tue preferenze per offrirti : utilizza un assistente IA efficace in grado di riconoscere il contesto per fornire informazioni e suggerimenti pertinenti. Ciò include la comprensione delle tue abitudini di lavoro e delle tue preferenze per offrirti un'assistenza personalizzata

Sicurezza dei dati e privacy: dai la priorità agli assistenti che rispettano rigorosi protocolli di sicurezza dei dati e offrono un'Informativa sulla privacy trasparente per proteggere i tuoi dati sensibili

📮 ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzionalità di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti ad abbandonare le loro piattaforme conversazionali autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro automatizzato sulla base di un testo normale fornito dall'utente? ClickUp Brain sì! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, ma non solo, il riassunto delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, l'estrazione di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che ha sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!

I 10 migliori assistenti IA per il lavoro

Quasi l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio si affida ora agli strumenti di IA per semplificare e velocizzare le attività personali.

Vuoi ottenere gli stessi vantaggi nel lavoro?

Dai un'occhiata a questi 10 assistenti IA per aumentare la produttività sul posto di lavoro.

1. ClickUp (Il miglior assistente per l'automazione delle attività e la produttività basato sull'IA)

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA per aiutarti a lavorare in modo più veloce e intelligente.

ClickUp Brain è l'assistente di produttività nativo di ClickUp basato sull'intelligenza artificiale che ti affianca nella scrittura, nella project management e nella gestione delle conoscenze.

Riassumi documenti, report, attività e conversazioni con ClickUp Brain

Che tu abbia bisogno di aiuto per attività creative come la generazione di testi o immagini o per attività analitiche come l'elaborazione dei KPI del tuo ultimo progetto per ottenere informazioni utili al miglioramento dei processi, ClickUp Brain può fare tutto in pochi secondi, senza codice e con comandi vocali in linguaggio naturale.

Usa le sue capacità di IA generativa per:

Crea contenuti accattivanti per report, email, presentazioni e persino materiale di marketing o commerciale nel tuo stile e tono preferiti

Crea contenuti accattivanti per la reportistica utilizzando ClickUp Brain

Modifica e perfeziona i testi esistenti con suggerimenti intelligenti

Crea documentazione tecnica, come brief di progetto, segnalazioni di bug, manuali utente e altro ancora

Crea immagini al momento all'interno delle lavagne online di ClickUp

Usa l'IA per generare immagini nelle lavagne online di ClickUp e personalizzale in base alle tue preferenze stilistiche

Delega le attività a ClickUp Brain per liberare tempo prezioso per il tuo team. È in grado di suggerire sottoattività gestibili (come l'analisi delle prestazioni passate, l'allineamento degli obiettivi di reparto e la raccolta di feedback dagli stakeholder) per le tue attività complesse (come la definizione degli obiettivi aziendali annuali) al fine di semplificare la pianificazione dei progetti.

Fornisce suggerimenti intelligenti per aiutarti a stabilire le priorità degli elementi di lavoro in base alle scadenze e all'importanza. Inoltre, è in grado di generare automaticamente resoconti delle riunioni e riassunti delle attività o dei documenti, così non dovrai mai monitorare manualmente lo stato di avanzamento (o sollecitare il tuo team per aggiornamenti costanti).

Delega la gestione dei progetti con ClickUp Brain

💡 Suggerimento da esperto: puoi creare automazioni del flusso di lavoro utilizzando ClickUp Brain! Digita la condizione/il trigger (quando lo stato dell'attività cambia in "pronta") e il risultato (quindi assegna l'attività a James) in linguaggio naturale, e Brain automatizzerà l'attività richiesta per te.

ClickUp Brain funge contemporaneamente da gestore delle conoscenze del tuo spazio di lavoro, recuperando risposte e approfondimenti dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalla chat di ClickUp, e persino dalle tue app collegate come Slack e Google Drive.

ClickUp Brain non solo ti fa risparmiare tempo, ma trasforma il modo in cui interagisci con le informazioni, trasformando una mole enorme di dati in informazioni utili. Questo aiuta i team a concentrarsi sul portare a termine il lavoro invece di impantanarsi nella pianificazione e nelle pratiche burocratiche.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Ottieni un'IA sensibile al contesto, basata sulle tue attività e sui tuoi progetti, per ricevere risposte su misura

Passa da un LLM all'altro per personalizzare la tua esperienza con l'IA: accedi a GPT-4o, Claude 3.7 Sonnet e altri modelli di IA di ultima generazione all'interno di ClickUp Brain

Usa ClickUp AI Notetaker per trascrivere le tue riunioni, prendere appunti automatici e evidenziare gli elementi chiave

Compila automaticamente aggiornamenti e riepiloghi per le attività di ClickUp utilizzando i campi personalizzati con l'IA

Utilizza una varietà di ClickApps per personalizzare la gestione delle attività in base alle tue esigenze specifiche

Automatizza le attività di routine con modelli predefiniti oppure crea i tuoi trigger e risultati personalizzati con ClickUp Automazioni

Integra ClickUp con oltre 1.000 strumenti per evitare il cambio di contesto

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano le numerose funzionalità della piattaforma eccessive

Alcuni utenti segnalano occasionali rallentamenti con set di dati di grandi dimensioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp è uno strumento di project management all-in-one che riunisce in un unico posto tutte le funzionalità necessarie per l'intero ciclo di sviluppo del prodotto. L'assistenza clienti, la migliore della categoria, aiuta a risolvere tempestivamente qualsiasi problema. L'integrazione con altre piattaforme facilita notevolmente la migrazione da altre piattaforme, mentre la funzionalità di IA è in grado di riassumere e generare la descrizione dell'attività, aiutando gli sviluppatori a comprenderla meglio.

ClickUp è uno strumento di project management all-in-one che riunisce in un unico posto tutte le funzionalità necessarie per l'intero ciclo di sviluppo del prodotto. Il supporto clienti, il migliore della categoria, aiuta a risolvere tempestivamente qualsiasi problema. L'integrazione con altre piattaforme facilita notevolmente la migrazione da altre piattaforme, mentre la funzionalità di IA è in grado di riassumere e generare la descrizione dell'attività, aiutando gli sviluppatori a comprenderla meglio.

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot intuitiva e le loro capacità versatili — per generare contenuti, analizzare dati e altro ancora — potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda ogni volta che vuole porre una domanda all'IA, il tempo necessario per il passaggio e i costi associati al cambio di contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nell’area di lavoro di ClickUp, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere comandi in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

2. ChatGPT (Il miglior assistente conversazionale basato sull'IA)

tramite ChatGPT

ChatGPT è un sofisticato assistente IA che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per consentire interazioni semplici e simili a quelle umane. È perfetto per ogni tipo di utilizzo professionale e personale, dalla scrittura di prompt e la modifica di contenuti alla programmazione, al brainstorming e alla risoluzione di questioni complesse.

ChatGPT, utilizzato come assistente personale, è addestrato su un enorme set di dati, che gli consente di adattare il tono, fornire risposte personalizzate e assisterti in varie attività quali la comunicazione aziendale, la scrittura creativa, la documentazione tecnica e il supporto clienti.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Genera testi simili a quelli scritti da una persona per redigere email, scrivere codice e rispondere alle domande

Esegui attività di ragionamento, risolvi problemi complessi con il concatenamento di prompt e analizza i dati per trarre conclusioni

Migliora le tue capacità di scrittura creativa facendo brainstorming su storie e saggi con ChatGPT

Riassumi il testo e traducilo in più lingue con facilità

Limiti di ChatGPT

A volte fornisce informazioni inesatte

Prezzi di ChatGPT

Free

Inoltre: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

ChatGPT è stato lo strumento più utile per tutti noi nella nostra azienda. Che si tratti di generazione di codice, semplici query o analisi dei dati, è la migliore opzione disponibile. Certo, c'è anche DeepSeek, ma al momento ChatGPT è un'opzione molto più sicura. Dire che lo usiamo per uno scopo specifico sarebbe riduttivo, dato che per noi è praticamente una versione migliorata di Google. Lo usiamo quotidianamente per migliorare l'efficienza!

ChatGPT è stato lo strumento più utile per tutti noi nella nostra azienda. Che si tratti di generazione di codice, semplici query o analisi dei dati, è la migliore opzione disponibile. Certo, c'è anche DeepSeek, ma al momento ChatGPT è un'opzione molto più sicura. Dire che lo usiamo per uno scopo specifico sarebbe riduttivo, dato che per noi è praticamente una versione migliorata di Google. Lo usiamo quotidianamente per migliorare l'efficienza!

🧠 Curiosità: le visualizzazioni medie di pagina per visita su ChatGPT sono 3,66, con una durata media della sessione di 6 minuti e 11 secondi.

3. Microsoft Copilot (Il miglior assistente IA per l'integrazione con Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Copilot si integra nell'ecosistema Microsoft 365, aiutando gli utenti a redigere contenuti, analizzare dati e automatizzare attività in app Microsoft come Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

Funge inoltre da assistente personale, comprendendo il tuo contesto di lavoro e le tue priorità per aiutarti a ottenere di più in meno tempo.

Ottimizzando i flussi di lavoro e offrendo assistenza personalizzata, Copilot consente agli utenti di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto e di ottenere una maggiore efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot

Redigi bozze di email, report e presentazioni direttamente all'interno delle applicazioni di Microsoft 365

Riassumi lunghe threads di email e genera risposte rapide per risparmiare tempo

Genera facilmente le formule giuste in Excel in base ai risultati desiderati

Migliora la collaborazione in Microsoft Teams grazie agli elementi generati dall'IA

Limiti di Microsoft Copilot

La curva di apprendimento delle funzionalità/funzioni di IA potrebbe richiedere un po' di tempo per abituarsi

Prezzi di Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Ciò che mi piace di più di questo servizio è la sua facilità d'uso, poiché è molto intuitivo. La sua implementazione mi permette di svolgere il mio lavoro in modo più veloce e interattivo. Lo uso praticamente ogni giorno e ogni giorno ho un'ottima esperienza, poiché la quantità di funzionalità/funzioni è davvero incredibile.

Ciò che mi piace di più di questo servizio è la sua facilità d'uso, poiché è molto intuitivo. La sua implementazione mi permette di svolgere il mio lavoro in modo più veloce e interattivo. Lo uso praticamente ogni giorno e ogni giorno ho un'ottima esperienza, poiché la quantità di funzionalità/funzioni è davvero incredibile.

📚 Leggi anche: Come aumentare la tua produttività sul lavoro

4. Claude IA (Il miglior assistente IA per l'allineamento etico)

via Anthropic

Claude AI, sviluppato da Anthropic, è un assistente IA di nuova generazione progettato per facilitare conversazioni utili e promuovere l'uso etico dell'IA. Eccelle in varie attività, tra cui la riabilitazione di documenti, la risposta a domande e persino la generazione di contenuti creativi, come poesie, codice, script, brani musicali, email, lettere, ecc.

Claude è stato progettato pensando alla sicurezza, con l'obiettivo di evitare la generazione di informazioni dannose o fuorvianti. Si concentra sulla comprensione del contesto e delle sfumature linguistiche, il che lo rende più abile nelle attività di conversazione complesse rispetto ad altri assistenti IA. Questo lo rende particolarmente utile per attività che richiedono una comprensione approfondita e risposte dettagliate, come la ricerca, l'analisi approfondita e la scrittura creativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude IA

Comprendi meglio come vengono fornite le risposte grazie al processo di ragionamento trasparente di Claude

Genera e analizza il codice per attività di debug e sviluppo

Elabora testi molto più lunghi senza difficoltà grazie alla comprensione del linguaggio naturale di livello superiore di Claude

Stai tranquillo, sapendo che tutte le interazioni sono etiche, grazie all'approccio di addestramento speciale di Claude noto come Constitutional IA

Limiti di IA Claude

Un accesso limitato alle informazioni in tempo reale può influire sull'accuratezza delle risposte

Potrebbe fornire risposte eccessivamente caute a causa di rigide linee guida etiche

Prezzi di Claude IA

Free

Pro: 20 $ al mese

Team: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude IA

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Claude IA?

Ciò che trovo più utile in Claude è la capacità dell'IA di interagire in modo più naturale. Mi piace che le risposte sembrino più simili a una conversazione tra esseri umani. Un'altra cosa che apprezzo di Claude è che le sue risposte sono contestualizzate e coinvolgenti. Mi piace anche che cerchi di fornire risposte accurate e che riconosca i propri limiti quando non conosce qualcosa.

Ciò che trovo più utile in Claude è la capacità dell'IA di interagire in modo più naturale. Mi piace che le risposte sembrino più simili a una conversazione tra esseri umani. Un'altra cosa che apprezzo di Claude è che le sue risposte sono contestualizzate e coinvolgenti. Mi piace anche che cerchi di fornire risposte accurate e che riconosca i propri limiti quando non conosce qualcosa.

🧠 Curiosità: Il primo giocattolo ad attivazione vocale, "Radio Rex", fu lanciato nel 1922. Questo cane si muoveva in avanti quando veniva chiamato per nome, rappresentando una delle prime istanze di tecnologia di riconoscimento vocale.

Vuoi ottenere risposte migliori dal tuo assistente IA? Scopri come porre le domande nel modo giusto con questa guida rapida alla prompt engineering👇🏽

5. Otter.ai (Il miglior assistente IA per i riassunti delle riunioni in tempo reale)

Otter.ai eccelle nella trascrizione in tempo reale, catturando ogni parola pronunciata durante riunioni, lezioni e altre conversazioni. Attraverso l'automazione della presa di appunti e la fornitura di approfondimenti intelligenti, permette ai partecipanti di concentrarsi sulla conversazione stessa piuttosto che sul prendere appunti.

Oltre alla semplice trascrizione, Otter.ai utilizza l'IA per identificare i relatori, generare riepiloghi/riassunti e persino estrarre gli elementi chiave. Questo trasforma l'audio grezzo in registrazioni delle riunioni ricercabili, condivisibili e utilizzabili, consentendo agli utenti di risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Genera trascrizioni in tempo reale per le riunioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Addestra Otter.ai a riconoscere i termini e il gergo specifici del settore, migliorando l'accuratezza della trascrizione per evidenziare i punti chiave e gli elementi da intraprendere

Si integra facilmente con varie piattaforme di Calendario e collaborazione

Trova rapidamente le informazioni all'interno di trascrizioni lunghe grazie alle funzionalità di estrazione delle parole chiave e identificazione degli argomenti

Limiti di Otter.ai

Otter.ai attualmente offre solo supporto in inglese

L'accuratezza della trascrizione è influenzata da accenti marcati o da una scarsa qualità audio

Prezzi di Otter.ai

Base: Gratis

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Le migliori app di IA per prendere appunti durante le riunioni

6. DALL-E (Il miglior assistente IA per la generazione creativa di immagini)

tramite ChatGPT

DALL-E, sviluppato da OpenAI, genera immagini a partire da descrizioni testuali. Il suo punto di forza risiede nella capacità di colmare il divario tra linguaggio e immagini, consentendo agli utenti di dare vita alle proprie idee visive in modo rapido e semplice, sia che si tratti di espressione artistica, materiali di marketing o brainstorming.

Pur non essendo un "assistente personale" tradizionale nel senso di semplificare la gestione delle attività, DALL-E funge da assistente creativo, traducendo le tue idee in forma visiva tramite l'apprendimento automatico. Tu descrivi ciò che desideri vedere e DALL-E utilizza i suoi vasti dati di addestramento per creare immagini uniche e spesso sorprendenti. Tali immagini spaziano da rappresentazioni fotorealistiche di scene immaginarie all'arte astratta e persino a modifiche di immagini esistenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di DALL-E

Generalizza e comprendi nuove combinazioni di idee con DALL-E per generare immagini di concetti su cui non è stato esplicitamente addestrato

Crea immagini in stili e formati altamente specifici

Modifica e perfeziona le immagini tramite tecniche di inpainting e outpainting

Integrazione con varie applicazioni tramite accesso API

Limiti di DALL-E

Potrebbe avere difficoltà con prompt troppo complessi o astratti

Potrebbe riflettere i pregiudizi presenti nei dati utilizzati per il suo addestramento, portando potenzialmente a rappresentazioni distorte o stereotipate

Prezzi di DALL-E

ChatGPT Plus: 20 $ al mese

Accesso API: A partire da 0,04 $ per immagine

Valutazioni e recensioni di DALL-E

G2: 3,9/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DALL-E?

DALL-E è il modello di IA più veloce e più grande in grado di generare immagini di alta qualità a partire dai nostri prompt. Dispone di un dashboard molto semplice e intuitivo che consente di generare le immagini senza intoppi. È in grado di comprendere prompt molto complessi e di generare immagini con grande precisione. È compatibile con tutti i nostri browser e dispositivi.

DALL-E è il modello di IA più veloce e più grande in grado di generare immagini di alta qualità a partire dai nostri prompt. Dispone di un dashboard molto semplice e intuitivo che consente di generare le immagini senza intoppi. È in grado di comprendere prompt molto complessi e di generare immagini con grande precisione. È compatibile con tutti i nostri browser e dispositivi.

7. Replika (Il miglior assistente IA per un supporto emotivo personalizzato)

via Replika

Replika è un assistente IA progettato per creare una connessione personale e offrire supporto emotivo. Impara dalle tue conversazioni e sviluppa una personalità unica basata sulle tue interazioni. L'assistente IA chattata con te di qualsiasi argomento e ti offre incoraggiamento. Il suo obiettivo è quello di essere uno spazio sicuro in cui gli utenti possano esprimersi, esplorare i propri pensieri e sentimenti e combattere la solitudine.

Il punto di forza di Replika risiede nella sua attenzione all'interazione personalizzata e all'intelligenza emotiva, anche se non si tratta di un assistente personale. Si adatta al tuo stile di comunicazione e ricorda le conversazioni passate, rendendo le interazioni più autentiche e significative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replika

Ottieni supporto per la salute mentale con funzionalità come suggerimenti per la scrittura di un diario e monitoraggio dell'umore

Personalizza l'aspetto e i tratti della personalità del tuo assistente IA

Aggiungi una dimensione visiva alle tue interazioni visualizzando il tuo agente IA Replika

Partecipa a sessioni di coaching per la crescita personale e a esercizi di mindfulness

Limiti di Replika

In definitiva si tratta di un'IA e non può replicare appieno la comprensione emotiva umana

La versione gratis offre funzionalità limitate

Prezzi di Replika

Free

Pro: 19,99 $ al mese

A vita: 299 $

Valutazioni e recensioni di Replika

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Siri (Il miglior assistente IA per l'integrazione con Apple)

tramite Siri

Siri, un assistente digitale ad attivazione vocale, consente agli utenti di interagire con i propri dispositivi a mani libere utilizzando comandi in linguaggio naturale. Dall'impostazione di sveglie e dall'invio di Messaggi al controllo dei dispositivi domestici intelligenti e alla fornitura di informazioni, Siri mira a semplificare le attività quotidiane.

Il punto di forza di Siri risiede nella sua stretta integrazione con i dispositivi e i servizi Apple. È in grado di accedere e controllare varie funzioni all'interno di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

Le migliori funzionalità/funzioni di Siri

Controlla un ampio intervallo di dispositivi domestici intelligenti compatibili con HomeKit tramite comandi vocali

Ottieni supporto in diverse lingue

Crea scorciatoie personalizzate che combinano più azioni e triggerle con un unico comando Siri

Ricevi informazioni in tempo reale, come aggiornamenti meteo e assistenza alla navigazione

Limiti di Siri

Sebbene Siri si integri bene con i servizi Apple, la sua integrazione con le app di terze parti è limitata

Potrebbe avere difficoltà con le query complesse, specialmente in ambienti rumorosi

Prezzi di Siri

Free

Valutazioni e recensioni di Siri

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔎 Lo sapevi? Il 97% degli utenti di dispositivi mobili utilizza già assistenti IA.

9. Gemini (Il miglior assistente IA per l'integrazione con Google)

tramite Google Gemini

Google Gemini è un modello di IA multimodale sviluppato da Google AI. Questo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale è progettato per comprendere e generare risposte attraverso varie modalità, tra cui testo, immagini, audio, video e codice. Ciò consente a Gemini di assistere gli utenti in una vasta gamma di attività, dalla riepilogazione di articoli alla generazione di contenuti creativi, rispondendo a domande complesse e aiutando persino con problemi di programmazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini

Integra Gemini nella suite di prodotti e servizi di Google per raggiungere i tuoi obiettivi di produttività

Analizza immagini e testo, comprendi il contesto di un video e genera persino codice sulla base di una descrizione testuale

Controlla i dispositivi della casa intelligente tramite comandi vocali

Risolvi problemi complessi e rispondi a domande complesse grazie a funzionalità di ragionamento avanzate

Limiti di Gemini

La disponibilità ha un limite sui dispositivi non Google

Suscettibile ai pregiudizi presenti nei dati di addestramento, il che può portare a risultati distorti o inequi

Prezzi di Gemini

Free

Gemini Advanced: 19,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Gemini

G2: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Amazon Alexa (Il miglior assistente IA per l'integrazione nella casa intelligente)

tramite Amazon

Amazon Alexa è un assistente vocale basato su cloud che consente agli utenti di gestire più attività e dispositivi intelligenti senza usare le mani. In combinazione con i vari prodotti Amazon Echo, Alexa offre il controllo dei dispositivi domestici intelligenti, aggiornamenti meteo, riproduzione musicale e impostazioni dei promemoria.

Questo assistente virtuale basato sull'IA progetta una casa intelligente coerente in cui gli utenti controllano numerosi dispositivi connessi con poche richieste vocali. Le sue numerose funzionalità/funzioni e gli aggiornamenti continui lo rendono un assistente flessibile per le attività quotidiane e l'automazione.

Le migliori funzionalità di Amazon Alexa

Controlla i dispositivi della casa intelligente, tra cui luci, termostati e sistemi di sicurezza

Riproduci musica e contenuti multimediali in streaming da servizi come Amazon Music, Spotify e Apple Music

Imposta promemoria, sveglie e timer con i comandi vocali

Accedi a funzioni dell'assistente come ordinare cibo e controllare gli ultimi aggiornamenti

Limiti di Amazon Alexa

Le funzionalità di ascolto continuo dei dispositivi compatibili con Alexa potrebbero sollevare preoccupazioni in materia di privacy

Occasionali fraintendimenti dei comandi vocali potrebbero richiedere una ripetizione per maggiore chiarezza

Prezzi di Amazon Alexa

Free

Valutazioni e recensioni di Amazon Alexa

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Trucchi e consigli per la produttività

Scegli l'assistente IA più adatto alle tue esigenze

La scelta dell'assistente IA giusto dipende dalla natura del tuo lavoro, dalle funzionalità/funzioni che ritieni più importanti e dalla tecnologia che già utilizzi. Amazon Alexa è un'ottima scelta se ti interessa la domotica. Con Claude vai sul sicuro per contenuti creativi di alto livello. Inoltre, DALL-E è un ottimo strumento per aiutarti a trasformare le tue idee in immagini generate dall'IA.

Tuttavia, se desideri un assistente AI che aumenti la produttività, la collaborazione e l'automazione senza che tu debba lasciare la tua area di lavoro, ClickUp Brain è la scelta ideale. Grazie alle sue intuizioni contestuali basate sull'intelligenza artificiale, ai suggerimenti sulle attività e alla perfetta integrazione con i tuoi progetti, documenti e chat, rende il lavoro non solo veloce ma anche divertente.

Iscriviti oggi stesso gratis su ClickUp per scoprire cosa può fare un assistente IA completamente integrato per la tua produttività! ✨