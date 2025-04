le 13 migliori soluzioni di comunicazione aziendale nel 2025

Una comunicazione carente è una delle maggiori minacce all'esito positivo di un'azienda. Il 14% delle aziende ha perso clienti a causa di ciò e l'8% ha perso dipendenti!

Per farla breve, se la piattaforma di comunicazione aziendale non è efficace, anche la migliore strategia non sarà sufficiente, soprattutto se si dispone di un team remoto.

Ecco quindi i 13 migliori strumenti di comunicazione esterna e interna per un'azienda e le loro funzionalità/funzioni chiave.

Slack: la soluzione migliore per la messaggistica e la collaborazione in tempo reale tra i team

zoom: *Il migliore per videoconferenze e riunioni virtuali di alta qualità

Microsoft Teams: la soluzione migliore per la comunicazione integrata all'interno di Microsoft 365

Trello: Il migliore per il project management visivo e il monitoraggio delle attività

Monday.com: Ideale per flussi di lavoro personalizzati nel settore commerciale e per migliorare la collaborazione tra i team

Google Workspace : Ideale per la collaborazione su documenti basati su cloud e per le email

Asana : la soluzione migliore per la gestione strutturata di attività e progetti

Workplace di Meta : la soluzione migliore per la comunicazione e la collaborazione a livello aziendale

Cisco Webex: Il meglio per riunioni video e sicurezza a livello aziendale

Dialpad: La soluzione migliore per telefoni e messaggistica aziendali basati su IA

GoToConnect: La soluzione migliore per VoIP e videoconferenze all-in-one

Grasshopper: Ideale per le piccole imprese che necessitano di un sistema telefonico virtuale

Cosa dovresti cercare in una soluzione di comunicazione aziendale?

In un mare di opzioni, pescare la migliore soluzione di comunicazione aziendale che si adatti alle tue esigenze può essere difficile. Fortunatamente, alcuni attributi e funzionalità/funzioni chiave determinano l'efficienza di uno strumento di comunicazione. Ad esempio:

👉🏻 Facilità d'uso: Scegli uno strumento di comunicazione aziendale che vanti un'interfaccia semplice e intuitiva. Assicurati che non abbia una curva di apprendimento, in modo che chiunque nell'organizzazione possa adattarvisi facilmente

👉🏻 Funzionalità/funzioni di collaborazione: Cerca uno strumento di comunicazione che permetta a te e ai membri del team di collaborare in formati versatili come messaggistica istantanea, videochiamate, chat di gruppo, ecc. Questo aumenta la capacità di comunicazione

👉🏻 Personalizzazione: Scegli una soluzione di comunicazione interna su misura per le esigenze specifiche del tuo team. Per cominciare, dovresti essere in grado di definire le preferenze di notifica, impostare canali e gruppi, ecc.

👉🏻 Funzionalità/funzioni di sicurezza: Assicurati che il tuo strumento di comunicazione interna sia sicuro. Cerca funzionalità come la crittografia end-to-end, l'autenticazione a due fattori, la conformità alle normative sulla privacy come il GDPR e così via

👉🏻 Capacità di integrazione: Scegli uno strumento di comunicazione che si integri con gli strumenti e i software esistenti nel tuo flusso di lavoro. Ciò garantisce interruzioni minime e aumenta la produttività

➡️ Per saperne di più: Come migliorare la collaborazione sul posto di lavoro

Le 13 migliori soluzioni di comunicazione aziendale

Ecco i 13 migliori strumenti di collaborazione e comunicazione che puoi utilizzare per semplificare la comunicazione e le operazioni aziendali:

1. ClickUp (ideale per la gestione collaborativa di progetti e attività)

Mentre la maggior parte degli strumenti nell'elenco aiuta solo a migliorare la comunicazione, ClickUp fa un passo avanti. Essendo l'app per il lavoro che fa tutto, unifica il project management e la comunicazione in modo che il team possa massimizzare l'efficienza delle attività garantendo un coordinamento costante.

ClickUp Chatta (per una comunicazione senza interruzioni)

ClickUp Chat è un potente strumento per migliorare la comunicazione del team, ridurre i silos e migliorare la produttività complessiva. Le chat sono integrate direttamente in attività, documenti e progetti, assicurando che le discussioni siano sempre legate al lavoro pertinente. Questo elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro e mantiene la comunicazione focalizzata.

Con ClickUp Chat, i team possono comunicare istantaneamente, condividere aggiornamenti e risolvere rapidamente i problemi, favorendo un ambiente collaborativo.

📮 ClickUp Insight: Quasi il 20% degli intervistati nel nostro sondaggio invia più di 50 messaggi istantanei al giorno. Questo volume elevato potrebbe indicare un team costantemente in fermento con scambi rapidi, ottimo per la velocità ma anche maturo per un sovraccarico di comunicazione. Con gli strumenti di collaborazione integrati di ClickUp, come ClickUp Chat e ClickUp Assegna commenti, le conversazioni sono sempre collegate alle attività corrette, migliorando la visibilità e riducendo la necessità di follow-up non necessari.

La funzionalità/funzione di assegnazione dei commenti di ClickUp crea istantaneamente attività dai messaggi e le assegna ai membri del team. Questo semplifica la comunicazione, dà priorità alle attività e delinea chiaramente le responsabilità di ognuno.

ClickUp Docs (per la condivisione di idee e feedback)

Collabora con il tuo team in tempo reale su ClickUp Docs

Un'altra potente funzionalità di collaborazione è ClickUp Docs. Grazie alle capacità di modifica in tempo reale, consente a tutti i membri del team di fare brainstorming collettivo su idee per progetti, suggerire modifiche e creare brief.

In questo modo, avrai indicazioni da tutti i membri del tuo team e tutti si sentiranno inclusi in ogni progetto.

Inoltre, il rilevamento della collaborazione di ClickUp ti avvisa ogni volta che un membro del team apporta modifiche, aggiunge un commento o assegna/riassegna un'attività, tenendo tutti aggiornati!

Lavagne online e mappe mentali ClickUp (per collaborare ai progetti)

Creare piani di progetto visivi e mappe mentali su ClickUp Lavagne online

Con le lavagne online di ClickUp, è possibile creare piani visivi per i progetti e collegarli al resto del flusso di lavoro.

Grazie a un semplice generatore drag-and-drop, consentono a te e al tuo team di condividere idee senza sforzo e di dare loro forma. È inoltre possibile creare attività, assegnarle ai membri del team e ottenere aggiornamenti tempestivi.

ClickUp Le mappe mentali si rivelano utili quando inizia la fase di esecuzione del progetto. Offrono una visione chiara e visiva dell'intero progetto, garantendo un lavoro di squadra efficiente, il coordinamento delle risorse e la gestione del carico di lavoro.

ClickUp Clips (per una comunicazione asincrona chiara)

ClickUp Clips è ideale per la collaborazione a distanza. Consente di creare e condividere registrazioni dello schermo di documenti, attività e chat con il proprio team. Genera inoltre trascrizioni automatiche di ogni clip, con timestamp e frammenti appropriati, che è possibile convertire in attività, riepiloghi, ecc. Ciò garantisce chiarezza ed efficacia nella comunicazione.

ClickUp Brain (per tutto!)

Sebbene la suite ClickUp offra numerose funzionalità/funzioni di collaborazione, quella che sta al centro di tutto è ClickUp Brain.

ClickUp Brain ti connette con tutto ciò che è presente nell'app, dai documenti alle persone. In questo modo, puoi facilmente recuperare e condividere informazioni, creare e assegnare attività, inviare e ricevere aggiornamenti e molto altro ancora. Non è tutto: ClickUp Brain riepiloga anche le conversazioni più lunghe, aumentando la velocità e l'efficacia della comunicazione.

Modelli ClickUp (per aumentare l'efficienza della comunicazione)

L'ampio intervallo di modelli personalizzabili di ClickUp è un altro significativo USP.

Sebbene sulla piattaforma siano disponibili centinaia di risorse gratis, la migliore per aumentare l'efficienza della comunicazione è il modello per lavagna online del piano di comunicazione di ClickUp.

Ottieni il modello gratis Semplifica la comunicazione interna ed esterna con il modello per lavagna online del piano di comunicazione ClickUp

Il modello per lavagna online del piano di comunicazione ClickUp consente di mappare i framework di messaggistica, impostare i canali di comunicazione e allineare i membri del team per la condivisione delle conoscenze.

Questo aiuta a gestire i flussi di lavoro, monitorare l'impegno e garantire che tutte le comunicazioni siano chiare, tempestive e coerenti. Riunendo tutto in un unico posto, si contribuisce a rafforzare la collaborazione e a migliorare l'efficienza complessiva della comunicazione, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione.

💡 Suggerimento: Vuoi organizzare facilmente le attività del tuo team? È facile con il modello di ClickUp per la comunicazione e la matrice delle riunioni del team. Utilizzando questo modello, puoi: Assegnare ruoli e responsabilità per ogni progetto o attività

Imposta linee guida per check-in o standup regolari

Sequenza dei progetti o delle attività imminenti

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare lo strumento difficile da utilizzare a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Azienda: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa ha da dire Alfred Titus, responsabile dell'assistenza amministrativa presso la Brighten A Soul Foundation, su ClickUp:

A qualsiasi organizzazione che abbia difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp sarà di aiuto nella collaborazione tra le attività. Con questo software, le persone possono tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su tali attività entro il tempo stabilito. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato generale dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

A tutte le organizzazioni che hanno difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp offre un valido aiuto per la collaborazione nelle attività. Con questo software, le persone possono tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su tali attività entro il tempo stabilito. Inoltre, aiuta il team di project management a monitorare lo stato generale dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

2. Slack (ideale per la messaggistica e la collaborazione in tempo reale tra team)

via Slack

Slack è uno strumento di comunicazione professionale molto diffuso per chattare in gruppo e inviare messaggi istantanei. È ideale per grandi aziende e organizzazioni con team e reparti diversi.

Con Slack, è possibile creare canali individuali per organizzare la comunicazione del team. Consente inoltre ricerche rapide tra i messaggi passati con opzioni di filtro avanzate per ridurre il disordine.

Un altro aspetto in cui Slack eccelle è la sicurezza. La piattaforma protegge le conversazioni con una crittografia di livello aziendale, riducendo al minimo il rischio di violazione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Consente ai team di organizzare le conversazioni in canali dedicati per discussioni strutturate

Assistenza per la condivisione dei file con anteprime e monitoraggio delle versioni

Offre chiamate vocali e videochiamate direttamente dall'app

Limiti di Slack

Sovraccarica gli utenti con notifiche eccessive nelle aree di lavoro attive

Non dispone di una gestione integrata delle attività e richiede strumenti di terze parti

Prezzi Slack

Free Forever

Pro: 8,75 $/mese per utente

Business+: 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4. 5/5 (oltre 33.900 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (23.600+ recensioni)

🧐 Curiosità: le email rimangono lo strumento di comunicazione più efficace per un'azienda, con il 18% dei lavoratori della conoscenza che le preferisce ad altri! 📧

3. Zoom (ideale per videoconferenze e riunioni virtuali di alta qualità)

via Zoom

Zoom non ha bisogno di presentazioni. Questo strumento di videoconferenza ha conquistato il mondo durante la pandemia di COVID-19 e, da allora, è diventato un software di comunicazione aziendale di riferimento per i team virtuali.

Zoom supporta riunioni audio e video HD di alta qualità per un massimo di 1.000 partecipanti. È inoltre possibile generare trascrizioni automatiche e accurate per ogni riunione online ospitata sulla piattaforma. La parte migliore? L'intuitività dello strumento e l'interfaccia user-friendly.

Zoom migliori funzionalità/funzioni

Consente la condivisione dello schermo con opzioni di annotazione e controllo remoto

Migliora il coinvolgimento dei dipendenti con sondaggi, reazioni e alzata di mano virtuale

Riunioni sicure con protezione tramite password e sale d'attesa

Limiti di Zoom

Imposta un limite di 40 minuti per le riunioni di gruppo nel piano Free

Presenta problemi di privacy a causa di vulnerabilità della sicurezza del passato

Prezzi Zoom

Basic: Gratis

Pro: 15,99 $ al mese per utente

Business: 21,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4. 5/5 (oltre 56.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 14.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom ?

Sono le funzionalità/funzioni di Zoom per il posto di lavoro che attraggono, come le videoconferenze facili da usare con buone opzioni di integrazione con altre applicazioni aziendali. Sono soluzioni scalabili per migliorare la collaborazione e garantire una comunicazione fluida tra i membri di un piccolo team e di grandi aziende.

Sono le funzionalità/funzioni di Zoom per l'ambiente di lavoro ad attrarre, come le videoconferenze facili da usare con buone opzioni di integrazione con altre applicazioni aziendali. Sono soluzioni scalabili per migliorare la collaborazione e garantire una comunicazione fluida tra i membri di un piccolo team e di grandi aziende.

4. Microsoft Teams (la soluzione migliore per la comunicazione integrata all'interno di Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Un'altra ottima soluzione di comunicazione software è Microsoft Teams. Questo strumento di comunicazione per team ospita riunioni video interattive con sottotitoli e registrazioni in tempo reale.

Inoltre, è possibile effettuare e ricevere telefonate, chattare con i membri del team e creare spazi di condivisione. La piattaforma dispone anche di forti misure di sicurezza, con conformità a livello di azienda e autenticazione a più fattori per la protezione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Fornisce un hub di comunicazione centralizzato con chat, condivisione di file e chiamate persistenti

Consente la collaborazione in tempo reale sui documenti con le app Microsoft 365

Assistenza per l'accesso di ospiti esterni per la collaborazione tra aziende

Limiti di Microsoft Teams

Complicata organizzazione dei file rispetto alle soluzioni di archiviazione cloud indipendenti

Richiede una sottoscrizione a Microsoft 365 per tutte le funzioni

Prezzi di Microsoft Teams

Free Forever

Microsoft 365 Personal: 6,99 $ al mese

Microsoft 365 Family: 9,99 $ al mese

Microsoft Teams Essential: 4 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 22 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (oltre 15.800 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 9.800 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?

Nel complesso ho una buona esperienza con Teams, lo usiamo con un team di oltre 100 persone e ci offre la piattaforma di cui abbiamo bisogno per comunicare e collaborare bene.

Nel complesso ho una buona esperienza con Teams, lo usiamo con un team di oltre 100 persone e ci offre la piattaforma di cui abbiamo bisogno per comunicare e collaborare bene.

🧠 Curiosità: Circa il 55% della comunicazione è non verbale, il che significa che i gesti, la postura e le espressioni facciali dicono più delle parole. 🙎🏻

5. Trello (ideale per il project management visivo e il monitoraggio delle attività)

via Trello

Sebbene Trello non sia uno strumento di comunicazione tradizionale, può aiutare te e il tuo team a collaborare ai progetti in modo più efficace. Il software organizza visivamente le attività con bacheche Kanban, automatizza le attività ricorrenti e offre modelli per standardizzare i processi.

Inoltre, l'interfaccia mobile-friendly rende ancora più facile accedere alla piattaforma e lavorare in movimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Assistenza alla collaborazione con commenti, menzioni e allegati

Bacheche personalizzate con etichette, liste di controllo e date di scadenza

Offre visualizzazioni Sequenza e Calendario per una migliore pianificazione

Limiti di Trello

Mancano analisi e reportistica avanzate per informazioni basate sui dati

Offre funzionalità offline minime rispetto alla concorrenza

Prezzi Trello

Free

Standard: 5 $ al mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

Azienda: 17,50 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4. 4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (23.400+ recensioni)

6. Monday. com (ideale per flussi di lavoro personalizzati nel settore commerciale e per migliorare la collaborazione tra i team)

La soluzione di gestione delle relazioni con i clienti di Monday.com offre solide funzionalità/funzioni per i team di vendita che hanno difficoltà nella gestione e collaborazione con i clienti. Grazie a una dashboard interattiva, consente di visualizzare e monitorare le prestazioni di vendita.

Inoltre, consente di gestire i lead lungo tutto il processo per garantire un'adeguata cura. Inoltre, consente la collaborazione del team con commenti, assegnazione di attività e condivisione di file. L'app mobile è un altro vantaggio che aiuta ad affrontare immediatamente le attività critiche del CRM.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday.com

Centralizza i dati dei clienti per un facile accesso e organizzazione

Personalizza i flussi di lavoro in base al tuo processo commerciale e alla tua pipeline

Automazione di attività ripetitive come follow-up e gestione dello stato delle trattative

Limiti di Monday.com

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di reportistica e analisi

Potrebbe richiedere una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Monday.com

Free

Base: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Monday.com

G2: 4. 7/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 5.400 recensioni)

7. Google Workspace (ideale per la collaborazione su documenti basati su cloud e per le email)

tramite Google Workspace

Google Workspace è una suite per la produttività e la collaborazione aziendale. Vanta vari strumenti di comunicazione che ottimizzano tutti gli aspetti dell'interazione aziendale, da quella interna a quella esterna. Alcuni sono Gmail ( per le email ), Google Meet (per le videoconferenze) e Google Chat (per chattare in gruppo).

La piattaforma protegge i dati cruciali con una verifica in due passaggi e una crittografia avanzata. Inoltre, la nuovissima integrazione dell'IA ha reso la gestione della comunicazione ancora più efficiente di prima.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google per l'area di lavoro

Fornisce strumenti integrati per email, spazio di archiviazione e collaborazione per documenti

Consente la collaborazione in tempo reale in Documenti, Fogli e Presentazioni Google

Consente videoconferenze tramite Google Meet con sottotitoli in tempo reale e condivisione dello schermo

Limiti di Google Workspace

Mancano strumenti avanzati di project management

Complicano il versionamento e l'organizzazione dei file

Prezzi dell'area di lavoro Google

Business Starter: 7 $/mese per utente

Business Standard: 14 $ al mese per utente

Business Plus: 22 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google per le aree di lavoro

G2: 4. 6/5 (oltre 42.700 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 17.000 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Google Workspace?

La parte migliore è che include le suite necessarie per le comunicazioni, lo spazio di archiviazione dei file, la gestione di tempi e attività, i controlli di sicurezza e molto altro ancora. Possiamo gestire il nostro lavoro tramite Google Workspace in qualsiasi posizione.

La parte migliore è che include le suite necessarie per le comunicazioni, lo spazio di archiviazione dei file, la gestione di tempi e attività, i controlli di sicurezza e molto altro ancora. Possiamo gestire il nostro lavoro tramite Google Workspace in qualsiasi posizione.

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative a Google per chattare e migliorare la comunicazione nel team

8. Asana (la migliore per la gestione strutturata di attività e progetti)

tramite Asana

Stai cercando un software di project management che contenga anche ampie funzionalità/funzioni di collaborazione? Asana potrebbe interessarti.

Migliora la collaborazione del team monitorando l'avanzamento del progetto, automatizzando l'assegnazione dei compiti e i promemoria e generando report sulle prestazioni. Inoltre, chatta con i compagni di squadra, ricevi notifiche automatiche e personalizza la finestra In arrivo, proprio come una normale app di messaggistica aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Migliora la collaborazione del team con commenti sulle attività e allegati ai file

Supporta l'accesso degli ospiti per team interfunzionali e collaborazioni con partner esterni

Protegge i dati sensibili con solide impostazioni di autorizzazione e crittografia dei dati

Limiti di Asana

Limiti alle opzioni di personalizzazione per i piani di livello inferiore

Richiede una curva di apprendimento per i principianti che non hanno esperienza di project management

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 10,99 $/mese per utente

Avanzato: 24,99 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4. 4/5 (oltre 10.800 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 13.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana ?

Ho utilizzato Asana sia per la gestione del lavoro dei clienti, sia per la gestione del mio lavoro individuale. Asana semplifica le cose, è molto facile da integrare con altri strumenti e visivamente è molto accattivante.

Ho utilizzato Asana sia per la gestione del lavoro dei clienti, sia per la gestione del mio lavoro individuale. Asana semplifica le cose, è molto facile da integrare con altri strumenti e visivamente è molto accattivante.

➡️ Per saperne di più: La guida definitiva alla collaborazione pratica nei progetti [con suggerimenti e modelli gratis]

9. Workplace di Meta (ideale per la comunicazione e la collaborazione a livello aziendale)

tramite Workplace di Meta

Workplace di Meta è una piattaforma di comunicazione aziendale progettata per migliorare la collaborazione tra i team. Offre messaggistica in tempo reale, chiamate vocali e videochiamate e gruppi a livello aziendale per una comunicazione semplificata.

Con un'interfaccia familiare in stile social media, consente aggiornamenti rapidi, trasmissioni video in diretta e integrazioni perfette con i più diffusi strumenti di lavoro. Da notare, tuttavia, che lo strumento sarà interrotto a partire dal 1° giugno 2026.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workplace from Meta

Condivisione degli aggiornamenti e collaborazione semplificata grazie a un'interfaccia familiare simile a quella di Facebook

Trasmissione di video in diretta per riunioni con tutti i dipendenti e aggiornamenti importanti dell'azienda

Accedi a informazioni approfondite sul posto di lavoro con analisi su coinvolgimento e tendenze di comunicazione

Limiti del posto di lavoro da Meta

Mancano funzionalità/funzioni integrate per la gestione di attività e progetti

Può essere opprimente per i team che non hanno familiarità con un'interfaccia in stile social media

Prezzi Workplace di Meta

Piano Core: 4 $ al mese a persona

Componenti aggiuntivi: 2 $ al mese a persona (per supporto e amministratore avanzati); 2 $ al mese a persona (per Enterprise Live)

Valutazioni e recensioni di Workplace from Meta

G2: 4/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 1.300 recensioni)

10. Cisco Webex (il migliore per riunioni video e sicurezza a livello aziendale)

via Cisco Webex

Cisco Webex è un software completo per la comunicazione aziendale che eccelle nelle videoconferenze con audio/video di alta qualità e nell'automazione della pianificazione delle riunioni e dei promemoria.

Per una migliore comunicazione tra i team, Webex fornisce crittografia end-to-end e protocolli di sicurezza avanzati. Inoltre, offre soluzioni di call center e contact center basate su cloud per le aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cisco Webex

Fornisce videoconferenze a livello aziendale per un massimo di 1.000 partecipanti

Consente la condivisione dello schermo e la collaborazione in tempo reale sui file durante le riunioni

Supporta strumenti interattivi come sondaggi, domande e risposte, lavagna online e reazioni durante le riunioni

Limiti di Cisco Webex

Consuma molta larghezza di banda

Limiti alle funzionalità/funzioni di collaborazione per gli utenti senza piani premium

Prezzi Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $ al mese per utente

Webex Suite: 25 dollari al mese per utente

Webex Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cisco Webex

G2: 4. 3/5 (oltre 19.900 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 7.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Cisco Webex ?

Nella nostra organizzazione utilizziamo Webex per comunicare con i nostri colleghi. Ci aiuta a organizzare e creare attività e a essere in grado di connetterci tra di noi con facilità.

Nella nostra organizzazione utilizziamo Webex per comunicare con i nostri colleghi. Ci aiuta a organizzare e creare attività e a mantenere una connessione agevole tra di noi.

11. Tastierino (ideale per telefoni e messaggistica aziendali basati su IA)

via Dialpad

Dialpad è un'app di comunicazione aziendale per i clienti, ideale per i team che gestiscono le query dei clienti. Inoltre, è possibile utilizzarla per migliorare la comunicazione interna.

Con Dialpad, è possibile personalizzare e dare priorità alle notifiche per chiamate, messaggi e messaggi vocali. La parte migliore? Dialpad mantiene il lavoro di squadra fluido e sicuro con spazi condivisi, crittografia e autenticazione a più fattori. La sicurezza prima di tutto, la collaborazione poi!

Le migliori funzionalità/funzioni di Dialpad

Fornisce chiamate vocali e videochiamate basate su cloud con messaggistica per team

Consente analisi in tempo reale per le prestazioni delle chiamate e approfondimenti sulla qualità

Assistenza per videoconferenze illimitate con un massimo di 100 partecipanti

Limiti del tastierino

Per tutte le funzioni è necessaria una connessione a Internet

Potrebbe avere problemi con la qualità delle chiamate su reti con larghezza di banda ridotta

Prezzi della tastiera

Dialpad Connect

Standard: 27 $ al mese per utente

Pro: 35 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Riunioni con tastiera numerica

Free

Business: 20 $ al mese per utente

Assistenza per tastierino

*essentials: 95 $/mese per utente

Avanzato: 135 $/mese per utente

Premium: 170 $/mese per utente

Dialpad Sell

Essentials: 49 $/mese per utente

Avanzato: 110 $/mese per utente

Premium: 170 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2: 4. 4/5 (più di 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (più di 500 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per il piano di comunicazione del progetto: Excel, Word e ClickUp

12. GoToConnect (la migliore soluzione all-in-one per VoIP e videoconferenze)

via GoToConnect

GoToConnect è uno strumento di comunicazione versatile che offre voce, video e messaggistica basati su cloud per le aziende. Supporta messaggi diretti e videoconferenze con un massimo di 250 partecipanti e funzionalità di condivisione dello schermo.

GoToConnect rende la comunicazione a distanza semplice grazie alla sua app di facile utilizzo e al routing automatico delle chiamate per un'esperienza cliente fluida. Inoltre, le sue potenti funzionalità/funzioni aiutano le aziende a centralizzare le conoscenze e a migliorare la collaborazione tra i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoToConnect

Consente l'inoltro di chiamata, la trasmissione di messaggi vocali via email e lo screening delle chiamate per una maggiore produttività

Monitoraggio delle metriche delle chiamate e fornitura di informazioni preziose per il miglioramento delle prestazioni

Offre supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la risoluzione dei problemi e l'assistenza

Limiti di GoToConnect

Addebita tariffe più elevate per alcune funzionalità/funzioni avanzate e scalabilità

Presenta un processo di configurazione complesso

Prezzi GoToConnect

Sistema telefonico: 29 $ al mese

Connect CX: 37 $ al mese

Contact Center: 86 $/mese

Valutazioni e recensioni di GoToConnect

G2: 4. 4/5 (più di 1.200 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 600 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di GoToConnect?

GoTo Connect è buono e funziona senza prosciugare il conto in banca. Consiglierei a chiunque stia avviando un'attività di provare Connect.

GoTo Connect è ottimo e funziona senza mandarti in rovina. Consiglierei a chiunque stia avviando un'attività di provare Connect.

💡 Consiglio dell'esperto: Una connessione scadente causa ritardi, voci robotiche e schermate bloccate. Quindi, utilizza una connessione cablata o siediti vicino al router Wi-Fi per rendere le tue riunioni online fluide. 😎

13. Grasshopper (ideale per le piccole imprese che necessitano di un sistema telefonico virtuale)

via Grasshopper

Grasshopper è un potente strumento di collaborazione per le piccole imprese, ideale per un sistema telefonico virtuale professionale. Consente di impostare saluti personalizzati e musica di attesa, rendendo più eleganti le interazioni telefoniche.

Puoi inoltrare le chiamate a qualsiasi dispositivo, assicurandoti di non perdere mai un messaggio importante. Offre anche la trascrizione della segreteria telefonica, rendendo più facile la gestione dei messaggi. Inoltre, Grasshopper consente lo screening e l'instradamento delle chiamate per una migliore esperienza del cliente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grasshopper

Consente un numero illimitato di estensioni per un sistema di comunicazione aziendale personalizzato

Monitoraggio dell'attività delle chiamate con analisi e reportistica avanzate

Supporto per numeri verdi per aumentare la credibilità aziendale

Limiti di Grasshopper

Richiede accesso a Internet per app mobili e desktop

Presenta integrazioni limitate rispetto ad altri strumenti di comunicazione

Prezzi Grasshopper

True Solo: 14 $ al mese

Solo Plus: 25 $ al mese

Piccole imprese: 80 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Grasshopper

G2: 4/5 (150 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (più di 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grasshopper ?

Sistema telefonico unificato. Siamo un'azienda di servizi mobili e questo ci permette di far sì che i tecnici continuino a utilizzare i propri telefoni e personalizzare il nostro programma di reperibilità.

Sistema telefonico unificato. Siamo un'azienda di servizi mobili e questo ci permette di far sì che i tecnici continuino a utilizzare i propri telefoni e personalizzare il nostro programma di reperibilità.

Ottimizza la comunicazione e aumenta la produttività con ClickUp

Una comunicazione efficace è essenziale per un lavoro di squadra fluido e un'interazione efficiente con i clienti. Che si tratti di collaborare con i membri del team, condividere notizie aziendali o raccogliere feedback dai clienti, ha un impatto su ogni parte della tua attività.

Tuttavia, la maggior parte degli strumenti sul mercato non dispone delle funzionalità/funzioni giuste per soddisfare pienamente queste esigenze. È qui che ClickUp si distingue.

Una potente soluzione di comunicazione aziendale interna, semplifica i flussi di lavoro, migliora la collaborazione del team e garantisce che le interazioni si svolgano senza intoppi.

Pronto a portare la comunicazione aziendale a un livello superiore? Prova subito ClickUp: registrati qui per una versione di prova gratis!