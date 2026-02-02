10 strumenti di IA intelligenti per i terapeuti per migliorare i risultati dei clienti nel 2026

Avviso: Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni su strumenti e strategie per la produttività. Non intende sostituirsi alla consulenza medica professionale, alla diagnosi o al trattamento di alcuna condizione di salute mentale o fisica.

Sei esausto dalla tua routine di terapeuta. I dati dei pazienti si stanno accumulando e una nuova valutazione richiede la tua attenzione. Come se non bastasse, sei in ritardo con la preparazione della sessione mattutina con il client.

Ti suona familiare?

L'intelligenza artificiale sta trovando applicazione in diversi settori, e quello della salute mentale non fa eccezione. Gli strumenti basati sull'IA giusti possono occuparsi di attività amministrative che richiedono molto tempo, come la revisione delle note sui progressi, offrendoti lo spazio per concentrarti sul tuo benessere e su quello dei tuoi clienti.

Per aiutarti nella scelta, abbiamo preparato un elenco dei 10 migliori strumenti di IA per terapeuti, per assicurarti di poter continuare a prenderti cura dei tuoi clienti mentre gestisci uno studio privato o un gruppo senza stress.

⏰Riepilogo/riassunto in 60 secondi ClickUp : Ideale per ottimizzare i flussi di lavoro terapeutici e la documentazione basata sull'IA Ideale per ottimizzare i flussi di lavoro terapeutici e la documentazione basata sull'IA Mentalyc: Ideale per creare modelli personalizzati per la presa di appunti Upheal: Ideale per registrare diverse chiamate web Autonotes: Ideale per velocizzare il processo di documentazione Lyssn: Ideale per migliorare le competenze terapeutiche Woebot Health: Ideale per un'assistenza psicologica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Earkick: Ideale per monitorare la tua salute mentale Talkspace: Il migliore per la connessione con professionisti Calmify: Ideale per la meditazione guidata e gli esercizi di respirazione Kintsugi: Ideale per il monitoraggio della salute mentale

Circa il 46% dei professionisti della salute mentale non è in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Fortunatamente, esistono strumenti di IA e app dedicati che possono aiutarli a superare questa sfida. Per semplificare le cose, ecco una panoramica di ciò che dovresti cercare quando effettui la selezione di una soluzione per il tuo studio terapeutico:

Sicurezza dei dati e conformità: Cerca soluzioni di IA conformi alla normativa HIPAA e a tutte le normative pertinenti per garantire la sicurezza dei dati sensibili

Ricchi di integrazioni: scegli strumenti che offrono sincronizzazione con la tua cartella clinica elettronica (EHR) e i sistemi di gestione dello studio per ridurre l'inserimento di voci duplicate

Personalizzazione: scegli scegli una tecnologia di IA che ti consenta di personalizzare le analisi delle sessioni, automatizzare i promemoria o adattare le strategie di coinvolgimento dei clienti in base al tuo flusso di lavoro

Scalabilità: scegli una soluzione di IA che si adatti alle tue esigenze e offra supporto a una base clienti più ampia senza ulteriori complicazioni

Lo stress organizzativo aumenta a dismisura quando devi gestire più appuntamenti e tenere sotto controllo lo stato dei clienti. È in questi casi che puoi ricorrere agli strumenti di IA per automatizzare le attività ripetitive, semplificare i flussi di lavoro e dedicare più spazio a interazioni significative con i clienti.

Ecco un elenco dei migliori strumenti di IA che dovresti provare 👇

1. ClickUp (Ideale per ottimizzare i flussi di lavoro terapeutici e la documentazione basata sull'IA

ClickUp è l'app "tutto in uno per il lavoro" che combina la gestione di progetti e attività, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione con l'automazione basata sull'intelligenza artificiale.

Per i terapeuti, il suo nuovo IA Notetaker rappresenta una vera e propria rivoluzione.

Invece di affannarti a prendere appunti durante una sessione, ClickUp AI Notetaker ascolta (previo consenso del cliente), registra la conversazione in tempo reale e genera automaticamente appunti organizzati al termine. Può persino trasformare quegli appunti in attività di follow-up, piani di trattamento o promemoria, così potrai concentrarti completamente sul paziente.

Tieni traccia delle informazioni importanti con ClickUp AI Notetaker

Al termine della riunione, viene creato un documento organizzato (privato!) contenente tutte le informazioni essenziali: il nome della riunione, la data, un elenco dei partecipanti e persino una registrazione audio, nel caso in cui tu abbia bisogno di riascoltarla. Riceverai un breve riassunto, un elenco puntato dei punti chiave e i passaggi successivi chiaramente definiti, così non rimarrai con il dubbio su cosa debba effettivamente succedere dopo la chiamata.

Una volta che AI Notetaker ha registrato tutto, i dati vengono trasferiti direttamente in ClickUp Docs. Docs ti aiuta a creare qualsiasi cosa, dai riassunti delle sessioni e dai piani di trattamento ai manuali interni e alle guide per i clienti.

Organizza le informazioni chiave in un unico hub centralizzato con ClickUp Docs

E poiché Docs è collegato al tuo spazio di lavoro, puoi collegarlo direttamente a attività, progetti, scadenze e persino agli obiettivi specifici dei pazienti su cui stai lavorando.

Usa ClickUp Docs come editor di documenti collaborativo completo di attività, IA, incorporamenti e collaborazione in tempo reale con il team

Ma la gestione delle note terapeutiche è solo un tassello del puzzle: restano ancora da gestire il monitoraggio dei progressi e la comunicazione con i clienti.

Affidati a ClickUp Brain. È il tuo assistente di scrittura, gestore delle attività e strumento di recupero delle conoscenze basato sull'IA, tutto in uno.

Prende gli appunti grezzi delle sessioni da Docs e li trasforma istantaneamente in attività, che si tratti di programmare un follow-up, aggiornare un piano di trattamento o registrare un’attività cardine del client. Genera inoltre riassunti chiari e concisi, così non dovrai perdere tempo a rileggere pagine di appunti.

Ma c'è di più: Brain estrae informazioni chiave da sessioni passate, piani terapeutici o articoli di ricerca archiviati nell'area di lavoro, senza che tu debba cercare tra le cartelle o ricordarti dove hai annotato qualcosa.

Ottieni immediatamente dettagli sui clienti, riepiloghi/riassunti e elementi da intraprendere con ClickUp Brain per una gestione della terapia senza intoppi

ClickUp Automations va ancora oltre. Puoi attivare automaticamente attività di follow-up, promemoria delle sessioni, richieste di documenti o persino la creazione di fatture post-sessione.

Crea automazioni personalizzate per inoltrare promemoria e programmare sessioni con ClickUp Automations

E se vuoi creare un'automazione intelligente che faccia il lavoro al posto tuo, prova gli Autopilot Agents di ClickUp. Questi bot possono essere configurati per gestire casi d'uso specifici con una configurazione minima e senza bisogno di scrivere codice!

Ottieni di più con gli agenti IA di ClickUp

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

I principianti potrebbero sentirsi sopraffatti dalla vastità delle funzionalità/funzioni di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

È ottimo per gestire le attività di tutta l'organizzazione. È utile anche per le attività ripetitive, per le quali è possibile pianificare le occorrenze. È molto facile da usare e permette di aggiungere campi personalizzati, cosa molto utile. Adoro le diverse visualizzazioni.

È ottimo per gestire le attività di tutta l'organizzazione. È utile anche per le attività ripetitive, per le quali è possibile pianificare le occorrenze. È molto facile da usare e permette di aggiungere campi personalizzati, cosa molto utile. Adoro le diverse visualizzazioni.

2. Mentalyc (Ideale per creare modelli personalizzati per prendere appunti)

tramite Mentalyc

Con Mentalyc, puoi creare modelli di note su misura per il tuo stile clinico e le esigenze del tuo studio. L'intuitivo generatore di modelli dello strumento consente agli utenti di progettare e modificare i modelli, da SOAP e DAP a formati più specializzati, garantendo che ogni nota catturi i dettagli e le sfumature uniche di ogni sessione.

Puoi strutturare le metodologie del tuo studio individuale migliorando al contempo la conformità assicurativa e l'accuratezza della documentazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mentalyc

Accedi alle cartelle cliniche di condivisione dei clienti e ai dashboard delle prestazioni per coordinarti all'interno degli studi associati

Ottieni dati sulle dinamiche delle sessioni, come il tempo di parola e i periodi di silenzio, per perfezionare i processi terapeutici

Migliora la collaborazione consentendo a supervisori e supervisori di effettuare la condivisione e la revisione degli appunti delle sessioni

Limiti di Mentalyc

Potresti perdere le registrazioni prima che vengano generate le note

Non può funzionare come un sistema EHR completo, costringendo gli utenti a utilizzare più piattaforme

Prezzi di Mentalyc

Gratis: 14 giorni di versione di prova

Mini: 19,99 $ al mese per utente

Basic: 39,99 $ al mese per utente

Pro: 69,99 $ al mese per utente

Super: 119,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Mentalyc

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi non uniformi per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, il che ha come risultato decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

3. Upheal (Ideale per registrare diverse chiamate web)

via U pheal

L'app Upheal aiuta i professionisti della salute mentale, come terapeuti, psichiatri e coach, a registrare le sessioni attraverso diversi metodi, tra cui la registrazione diretta o la registrazione da altri dispositivi. Puoi utilizzare la sua estensione per Chrome per accedere ad altre piattaforme e registrare le sessioni.

Presenta inoltre grafici dettagliati delle sessioni, fornendo ai terapeuti dati oggettivi sulle dinamiche della sessione. Ad esempio, se ricordi un momento chiave ma non riesci a ricordare esattamente quando si è verificato, la mappa della sessione può individuarlo rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Upheal

Crea un piano di trattamento e degli obiettivi SMART dopo aver completato tre note per un client

Ottieni informazioni dettagliate sulle dinamiche delle sessioni, tra cui il rapporto tra i turni di parola, la cadenza del discorso, i tempi di risposta, l'analisi del sentiment e l'uso dei tempi verbali

Prenota una sessione con il Calendario di Upheal e ricevi un link di chiamata unico e sicuro

Supera i limiti

Occasionalmente identifica erroneamente le voci, a volte etichettando il terapeuta come client e non riuscendo a rilevare accuratamente la voce del client

L'app non offre il supporto per la registrazione diretta delle chiamate telefoniche su iPhone a causa di restrizioni di sistema

Prezzi di Upheal

Free

Piano Starter: 49 $ al mese per utente

Premium: 99 $ al mese per utente

Unlimited: 149 $ al mese per utente

Team per studi associati: 1. 10/sessione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Upheal

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Un recente studio condotto a Londra sta sperimentando la "comicità su prescrizione", in cui i pazienti assistono a spettacoli comici gratis per migliorare la salute mentale e ridurre la dipendenza dagli antidepressivi.

4. Autonotes (Ideale per velocizzare il processo di documentazione)

tramite AutoNotes

I terapeuti possono dettare le note delle sessioni direttamente in Autonotes e l'IA trascriverà e incorporerà le informazioni nel modello scelto. Questo accelera il processo di documentazione e riconosce e corregge gli errori grammaticali.

Con la funzionalità Presets, puoi anche creare scorciatoie per frasi, espressioni o intere sezioni di uso frequente e risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Autonotes

Crea e gestisci i piani di trattamento dei clienti, inclusi obiettivi e interventi, all'interno della piattaforma

Accedi direttamente alle funzionalità/funzioni di Autonotes utilizzando l' estensione per browser

Salva queste note in cartelle e accedi ad esse ogni volta che ne hai bisogno utilizzando il Sistema di cartelle sicure di Autonotes

Limiti di Autonotes

/IA può generare informazioni errate o interpretare male le informazioni

Non ti consente di controllare la formattazione e la struttura di determinate sezioni

Prezzi di Autonotes

Piano Free

Essential: 25 $ al mese per utente

Premium: 49 $ al mese per utente

Ultimate: 99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Autonotes

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Autonotes?

Riassume le note in modo conciso, aiutandomi a concentrarmi maggiormente sulle preoccupazioni del client. L'applicazione è intuitiva da usare e la navigazione tra le diverse funzionalità/funzioni è semplice. – Recensione su G2

Riassume le note in modo conciso, aiutandomi a concentrarmi maggiormente sulle preoccupazioni del client. L'applicazione è intuitiva da usare e la navigazione tra le diverse funzionalità/funzioni è semplice. – Recensione su G2

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nelle attività quotidiane

5. Lyssn (Ideale per migliorare le competenze terapeutiche)

via Lyssn

I professionisti della salute mentale possono utilizzare l'IA di Lyssn come supervisore virtuale per ottenere un feedback immediato sulle loro prestazioni. Ad esempio, se hai difficoltà a dimostrare supporto emotivo, lo strumento evidenzierà momenti specifici della registrazione e suggerirà approcci alternativi.

La formazione on demand ti aiuta a migliorare le tue competenze senza interferire con i tuoi impegni. Così, mentre ti concentri sul client durante la sessione, sai che Lyssn sta lavorando in background.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lyssn

Individua gli stili e le tecniche di comunicazione specifici utilizzati dal terapeuta

Crea una bozza della nota clinica, riportando i dettagli chiave e gli interventi con la funzionalità Documento

Ricevi un feedback personalizzato sui tuoi punti di forza e di debolezza per migliorare la tua attività

Limiti di Lyssn

Lyssn telehealth non è compatibile con i dispositivi mobili

Una velocità di upload inferiore a 5 Mbps può causare ritardi nell'audio e nel video durante la sessione di telemedicina

Prezzi di Lyssn

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lyssn

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? I problemi di salute mentale spesso iniziano molto prima di quanto la maggior parte delle persone pensi. Circa la metà di tutti i problemi di salute mentale si manifesta entro i 14 anni, ma molti passano inosservati o non vengono affrontati. A 24 anni, il numero sale al 75%, il che significa che la maggior parte delle condizioni si è già radicata nella prima età adulta.

6. Woebot Health (Ideale per assistenza psicologica 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

tramite Woebot Health

Woebot è un chatbot che fornisce assistenza virtuale su richiesta agli utenti. Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e l'apprendimento automatico per intrattenere conversazioni e offre tecniche tratte dalla terapia cognitivo-comportamentale (CBT), dalla mindfulness e da altri approcci basati sull'evidenza. È uno strumento consigliabile per i pazienti che potrebbero aver bisogno di un supporto frequente e su richiesta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Woebot Health

Consenti agli utenti di monitorare il proprio umore nel tempo e identificare modelli o trigger

Fornisci supporto su richiesta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rendendo più accessibile l'assistenza per la salute mentale

Fornisci agli utenti strumenti di psicoeducazione ed esercizi di auto-aiuto che rafforzano la resilienza e sviluppano strategie di coping efficaci

Limiti di Woebot Health

Le interazioni dell'app possono sembrare limitate a causa delle risposte predefinite, che potrebbero non affrontare appieno emozioni complesse

Prezzi di Woebot Health

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Woebot Health

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Earkick (Ideale per monitorare la tua salute mentale)

tramite Earkick

Earkick è un assistente per la salute mentale basato sull'IA che aiuta le persone a monitorare e migliorare il proprio benessere mentale. Sia che tu voglia fare un rapido controllo su te stesso o consentire ai tuoi pazienti di registrare facilmente il proprio umore, Earkick semplifica il processo.

Lo strumento elimina inoltre la necessità di compilare lunghi questionari o tenere un diario e ti insegna come utilizzare l'IA come assistente personale. Inoltre, puoi effettuare il monitoraggio del tuo stato mentale in modo costante e identificare potenziali trigger o schemi ricorrenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Earkick

Esprimi i tuoi sentimenti e pensieri attraverso registrazioni vocali o video per facilitare la scrittura del diario e la riflessione

Accedi a esercizi di respirazione guidati per aiutarti a ridurre lo stress e aumentare la produttività utilizzando l'IA

Ricevi citazioni e approfondimenti quotidiani personalizzati in base al tuo umore e ai dati sottoposti a monitoraggio

Limiti di Earkick

Il monitoraggio dell'umore è intrinsecamente soggettivo e i dati inseriti dall'utente potrebbero non essere sempre accurati o coerenti

Earkick non offre terapia né altri interventi di salute mentale

Prezzi di Earkick

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Earkick

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Talkspace (Ideale per la connessione con professionisti)

tramite Talkspace

Talkspace è una piattaforma dedicata alla salute mentale che fornisce servizi di terapia e psichiatria tramite la sua app mobile e il suo sito web. Mette in contatto le persone con terapisti e psichiatri abilitati tramite messaggi di testo, audio e video, oltre che tramite sessioni video in diretta.

La piattaforma si distingue per l'approccio flessibile alla terapia, consentendo agli utenti di comunicare con i propri terapeuti secondo i propri ritmi e le proprie esigenze, senza essere vincolati agli appuntamenti programmati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Talkspace

Accedi a una rete di professionisti della salute mentale accreditati

Metti in contatto gli utenti con il supporto e le risorse di emergenza per la salute mentale quando necessario

Interagisci con i tuoi clienti tramite messaggi, sessioni video o videochiamate

Limiti di Talkspace

La copertura assicurativa ha un limite: riguarda i piani sanitari statunitensi, la copertura del datore di lavoro e i Programmi di assistenza ai dipendenti (EAP)

Prezzi di Talkspace

Terapia tramite messaggi: 69 $ a settimana

Terapia tramite video e Messaggi: 99 $ a settimana

Video + Messaggi + Workshop: 109 $/settimana

Prima sessione terapeutica: 299 $/sessione

Sessione live di terapia di coppia + messaggistica: 436 $/mese

Valutazioni e recensioni di Talkspace

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Talkspace?

Ho apprezzato la comodità di poter partecipare a una riunione con un terapeuta virtualmente, dato che nella mia zona le opzioni per l'assistenza alla salute mentale sono limitate. Inoltre, avere la possibilità di scegliere tra un'ampia varietà di provider mi ha fatto sentire più autonomo nella mia decisione di cercare assistenza per la salute mentale. – Recensione su G2

Ho apprezzato la comodità di poter partecipare a una riunione con un terapeuta virtualmente, dato che nella mia zona le opzioni per l'assistenza alla salute mentale sono limitate. Inoltre, avere la possibilità di scegliere tra un'ampia varietà di provider mi ha fatto sentire più autonomo nella mia decisione di cercare assistenza per la salute mentale. – Recensione su G2

9. Calmify (Ideale per la meditazione guidata e gli esercizi di respirazione)

tramite Calmify

Calmify offre meditazioni guidate, esercizi di respirazione, storie per conciliare il sonno e musica rilassante per favorire il rilassamento e migliorare il benessere generale. È uno strumento utile per guidare i pazienti che soffrono di ansia, insonnia o burnout prolungato.

Gli utenti possono chattare con Calmify IA per esprimere i propri sentimenti e ottenere piani personalizzati. Il bot fornisce anche interventi di CBT basati su prove scientifiche per aiutarti a trovare soluzioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calmify

Scopri una raccolta di meditazioni incentrate sul miglioramento del sonno e sull'autocompassione

Ottieni accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo agli utenti di gestire emozioni quali depressione, ansia sul posto di lavoro , insonnia, problemi di relazione, bassa autostima, traumi e cambiamenti significativi nella vita

Monitora la tua pratica di mindfulness e effettua il monitoraggio dei tuoi progressi nel tempo

Supera i limiti

Calmify è uno strumento di IA per uso personale e non può sostituire un trattamento professionale per la salute mentale

Prezzi di Calmify

Free

Tariffa standard: 10 $ al mese per utente

Premium: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Calmify

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Kintsugi (Ideale per il monitoraggio della salute mentale)

via Kintsugi

Kintsugi Voice è un software aziendale che si integra nei flussi di lavoro clinici e nei call center. Analizza in modo passivo i dati vocali delle interazioni con i pazienti per individuare condizioni di salute comportamentale. L'IA identifica sottili segnali vocali che indicano disagio emotivo, anche se il paziente non esprime esplicitamente un problema.

L'utente viene quindi reindirizzato a Kintsugi Connect per trovare risorse adeguate per la salute mentale, come terapeuti, psichiatri o app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kintsugi

Analizza pensieri e sentimenti per ottenere informazioni sul benessere mentale dei pazienti e effettuare il monitoraggio dello stato dei loro progressi

Prova la scrittura vocale con l'app Kintsugi

Integra questi strumenti con i tuoi attuali sistemi di gestione dello studio e di telemedicina per un flusso di lavoro unificato

Limiti di Kintsugi

Non effettua diagnosi relative alle condizioni della salute mentale; si tratta di uno strumento di screening e monitoraggio

Prezzi di Kintsugi

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Kintsugi

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Entra in contatto con i tuoi clienti per ottenere risultati migliori utilizzando ClickUp

Doversi destreggiare tra l'assistenza ai clienti, le attività amministrative e la costante ricerca dell'equilibrio tra il lavoro e la vita privata può far sentire i professionisti della salute mentale sopraffatti. Pertanto, è importante imparare a utilizzare l'IA per le attività quotidiane.

In questo caso, i terapeuti dovrebbero iniziare a integrare questi modelli per risparmiare tempo e dedicare attenzione a un maggior numero di clienti. Tuttavia, l'utilizzo di più strumenti per gestire attività diverse può portare a flussi di lavoro frammentati e dati imprecisi, mettendo ulteriormente a rischio le informazioni riservate dei pazienti.

Pertanto, utilizzare una soluzione unificata come ClickUp è la scelta migliore. Gestisce i dati, prende note, analizza le informazioni, fornisce approfondimenti e mostra il tuo programma su un calendario personalizzabile.

È ora di registrarti gratis su ClickUp e far prosperare la tua attività!