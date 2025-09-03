Come creare un calendario di email marketing (+modello)

Hai presente quei marchi che sembrano sempre inviare l'email giusta al momento giusto?

Un codice sconto proprio prima del giorno di paga. Un promemoria su quell'elemento che hai lasciato nel carrello. Un avviso che la tua dimensione è tornata disponibile.

Non è fortuna, è strategia. Un calendario di email marketing ti aiuta a pianificare in anticipo, a rimanere coerente e a inviare email tempestive e pertinenti.

Questo post del blog ti mostrerà come creare un calendario di email marketing che tenga il tuo pubblico in attesa di una notifica. 💁

che cos'è un calendario di email marketing?*

un calendario di email marketing è uno strumento strategico per pianificare, organizzare e programmare le campagne email. * Fornisce una panoramica chiara delle email in arrivo, garantendo coerenza, pertinenza e consegna tempestiva, in linea con gli obiettivi di marketing.

Un calendario di email marketing ti aiuta a:

mantenere le campagne organizzate: *Ti fornisce in anticipo una chiara panoramica delle email per evitare lo stress dell'ultimo minuto

*mantenere la coerenza: garantisce un flusso costante di comunicazione per mantenere vivo l'interesse del pubblico

Ottimizzazione delle prestazioni: aiuta a effettuare il monitoraggio dei risultati e a perfezionare aiuta a effettuare il monitoraggio dei risultati e a perfezionare le strategie di gestione delle email per migliorare l'efficacia delle comunicazioni via email

miglioramento del traguardo: *Allinea le email ai comportamenti dei clienti, alle date chiave e alle tendenze del settore

miglioramento della collaborazione: *Crea visibilità sui programmi in modo che i teams possano coordinarsi in modo efficace

🧠 Curiosità: la prima email di marketing in assoluto fu inviata nel 1978 da Gary Thuerk a sole 400 persone. Sorprendentemente, generò ben 13 milioni di dollari commerciali! Si può parlare di un ROI elevato prima ancora che esistessero le leggi sullo spam via email.

⭐ Modello con funzionalità/funzione in primo piano Smetti di destreggiarti tra fogli di calcolo e note sparse: questo modello di piano di campagna di ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro della tua campagna in un unico spazio chiaro e fruibile. Fai brainstorming di idee, mappa gli invii, assegna le attività e monitora lo stato senza perdere slancio. Con tutto organizzato e visibile, il tuo team può pianificare in modo più intelligente, muoversi più rapidamente e lanciare campagne che funzionano davvero. Ottieni un modello gratis Semplifica i processi delle tue campagne con questo modello di piano di campagna

elementi chiave di un calendario di email marketing*

Gestire le campagne email in modo improvvisato è un modo sicuro per perdere opportunità. Un calendario ben strutturato garantisce che tutto funzioni senza intoppi, in modo che ogni email raggiunga il suo obiettivo.

Ecco cosa devi includere. 👇

date della campagna:* imposta date specifiche per ogni email per mantenere la coerenza ed evitare sovrapposizioni. Istanza, una promozione per le festività può essere programmata con alcune settimane di anticipo per massimizzare il coinvolgimento

temi dei contenuti: *Definisci gli argomenti per ogni email, assicurandoti che siano in linea con le campagne in corso o le tendenze stagionali. Un marchio di fitness potrebbe concentrarsi sui "consigli per il benessere nel nuovo anno" a gennaio e sulle "routine di allenamento estive" a giugno

*segmenti di pubblico traguardo: identifica quali gruppi di clienti riceveranno ciascuna email in base a dati demografici, cronologia degli acquisti o livelli di coinvolgimento. Un rivenditore di articoli di moda potrebbe inviare offerte esclusive ai clienti VIP e promuovere i commerciali ai nuovi iscritti

obiettivi e finalità: *Descrivi cosa si intende ottenere con ciascuna email, che si tratti di aumentare le iscrizioni, incrementare le vendite commerciali o indirizzare il traffico verso una landing page. Un'email di invito a un webinar potrebbe concentrarsi sulla massimizzazione delle registrazioni, mentre un'email di annuncio di un prodotto mira a generare preordini

*indicatori chiave di prestazione (KPI): monitora metriche quali tassi di apertura, percentuali di clic e conversioni per misurare l'esito positivo della campagna. Per una campagna di re-engagement, è fondamentale monitorare il numero di iscritti inattivi che ricominciano ad aprire le email

call to action (CTA): *Assicurati che ogni email contenga una CTA chiara e convincente, che sia "Acquista ora", "Scarica la guida" o "Iscriviti al webinar". Le CTA efficaci stimolano il coinvolgimento e le conversioni

Frequenza e tempistica di invio: Determina con quale frequenza inviare le email e a che ora del giorno. Un'azienda B2B potrebbe ottenere un coinvolgimento maggiore al mattino, mentre un marchio di lifestyle potrebbe ottenere risultati migliori la sera

piano di test e ottimizzazione: *Per perfezionare le campagne future, pianifica test A/B per oggetti, testi delle email o CTA. Testare diverse offerte di sconto può rivelare quale di esse genera il maggior numero di conversioni

🤝 Promemoria amichevole: La regola "One CTA" è un mito. Sebbene la tua call-to-action principale debba risaltare, includere più link cliccabili (in diversi formattare) aumenta le possibilità di coinvolgimento e conclude l'email in modo professionale.

*come creare un calendario di email marketing

Dimentica il caos dell'email dell'ultimo minuto.

Un calendario di marketing intelligente organizza tutto, ti aiuta a stare al passo e garantisce che ogni email venga consegnata in tempo.

Vediamo come crearne uno che faccia il suo lavoro. ⚒️

Passaggio n. 1: definisci gli obiettivi della tua campagna

Ogni email dovrebbe avere un obiettivo specifico: inviare email senza un obiettivo chiaro porta a un basso coinvolgimento e a uno spreco di lavoro richiesto.

Ecco alcuni obiettivi di campagna che puoi esplorare. 👀

promuovere le vendite:* piano email di lancio dei prodotti, offerte a tempo limitato e promemoria per i carrelli abbandonati. Ad esempio, un marchio di cosmetici che lancia una nuova tonalità di rossetto potrebbe inviare email teaser, un invito esclusivo alla vendita VIP e un promemoria finale prima della fine della promozione.

Aumentare il coinvolgimento: pianifica newsletter, contenuto interattivo o approfondimenti sulla community. Un'azienda SaaS, istanza, potrebbe inviare ogni mese un'email intitolata "Hidden Gem" (Gemma nascosta) che presenta una funzionalità/funzione sottovalutata con un breve tutorial.

*aumenta il tuo elenco email: imposta campagne lead magnet, sequenze di benvenuto e incentivi di referral. Un'app di fitness potrebbe offrire un piano alimentare gratuito di 7 giorni per i nuovi iscritti e creare una sequenza di drip che presenti programmi di allenamento premium.

🔍 Lo sapevi? Il CAN-SPAM Act del 2003 è stato una risorsa per l'email marketing. Ha costretto i marketer a comportarsi correttamente, senza più oggetti ingannevoli o invio di email senza opzione di cancellazione (a meno che non ti piacciano le multe salate).

L'efficacia di un calendario di email marketing dipende dagli strumenti che ne forniscono il supporto. Senza la piattaforma giusta, l'automazione, la pianificazione e il monitoraggio delle email diventano un vero grattacapo.

Ecco cosa considerare quando si sceglie uno strumento:

Funzionalità di segmentazione: scegli uno strumento con tag avanzato per inviare email personalizzate in base al comportamento

*funzionalità/funzione di automazione: vuoi inviare campagne di gocciolamento, promemoria per carrelli abbandonati o follow-up di eventi? Assicurati che lo strumento disponga di solide opzioni di automazione, non solo di una semplice pianificazione

Scalabilità: Scegli uno Scegli uno strumento di email marketing basato sull'IA che offra supporto all'aumento del volume delle email senza aumenti di prezzo significativi

opzioni di test A/B: *se migliorare i tassi di apertura e di clic è una priorità, scegli uno strumento con test A/B integrati in modo da poter sperimentare facilmente oggetti, contenuto e CTA

Flessibilità di integrazione: utilizzi un CRM, una piattaforma di e-commerce o uno strumento di analisi? Cerca uno strumento che garantisca la sincronizzazione perfetta con gli strumenti esterni per evitare il trasferimento manuale dei dati

tassi di consegna:* alcuni strumenti hanno un posizionamento nella finestra In arrivo migliore rispetto ad altri. Verifica se lo strumento offre test antispam integrati, protocolli di autenticazione e gestione della reputazione del mittente per evitare che le email finiscano nella cartella dello spam

📮 ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'intelligenza artificiale per la creazione di contenuto, inclusi la scrittura, la modifica e le email. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuto e il tuo area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto lo spazio di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

passaggio n. 3: pianifica il piano dei contenuti e la programmazione*

La tempistica è la chiave: email coerenti e con piano aumentano il coinvolgimento, mentre invii casuali o eccessivi lo riducono.

Inizia identificando le date chiave come il lancio di prodotti, le tendenze stagionali e gli eventi del settore. Pianificare in anticipo aiuta a creare campagne mirate e tempestive, evitando la fretta dell'ultimo minuto. Ad esempio, se stai organizzando una promozione per le festività, inizia con delle email teaser con settimane di anticipo, prosegui con dei promemoria e invia offerte dell'ultima occasione man mano che la scadenza si avvicina.

Inoltre, provare diverse frequenze di invio delle email aiuta a trovare il giusto equilibrio. Inviare email troppo spesso può sopraffare gli iscritti, mentre lunghi intervalli possono far loro perdere interesse.

Mescolare diversi tipi di contenuto migliora anche il coinvolgimento. Invece di inviare email promozionali una dopo l'altra, alternale con newsletter, aggiornamenti sui prodotti o approfondimenti che offrono valore. Ad esempio, un marchio di fitness può inviare consigli di allenamento una settimana e offerte commerciali sugli attrezzi la settimana successiva, per mantenere i contenuti sempre nuovi.

💫 I campi personalizzati con l'IA di ClickUp rendono questa parte del processo facile e veloce!

passaggio n. 4: imposta l'automazione e i test A/B*

L'automazione semplifica l'email marketing e gestisce le attività ripetitive, mentre i test A/B ottimizzano la tua strategia per ottenere risultati migliori.

Ecco come sfruttare entrambi per ottenere il massimo impatto:

*email di benvenuto in automatico: un nuovo iscritto dovrebbe ricevere immediatamente una serie di email di benvenuto che presentano il marchio, offrono valore e definiscono l'impostazione

*email trigger in base alle azioni: un cliente ha abbandonato il carrello? Un'email di follow-up con uno sconto potrebbe riportarlo sul sito

Esegui test A/B su oggetti e contenuto: una versione potrebbe puntare sull'urgenza, ad esempio "Ultime ore: 20% di sconto!", mentre un'altra potrebbe concentrarsi sul valore, ad esempio "Offerta esclusiva!". Prova diverse alternative per individuare la migliore

Ecco come impostare trigger di automazioni personalizzati in ClickUp con l'aiuto dell'IA

💡 Suggerimento professionale: il profilo progressivo consente di mantenere i moduli brevi e concisi. Invece di bombardare i nuovi iscritti con infinite domande, raccogli i dati nel tempo in base alle interazioni. Meno attrito = più iscrizioni.

passaggio n. 5: monitora le metriche e migliora le prestazioni*

Ottimizzare il tuo calendario di marketing significa misurare continuamente i risultati e apportare miglioramenti basati sui dati.

Ecco su cosa concentrarsi:

monitora le valutazioni di apertura e di clic: *Basso numero di aperture? Prova a modificare l'oggetto. Ci sono clic ma nessuna conversione? Potrebbe essere necessario modificare il contenuto dell'email o la pagina di destinazione

Analizza i modelli di coinvolgimento: Trova i momenti migliori per l'invio e adattali in base ai momenti in cui gli iscritti interagiscono maggiormente

tieni d'occhio i tassi di cancellazione e di rimbalzo:* un aumento delle cancellazioni potrebbe significare che le email sono troppo frequenti, irrilevanti o non raggiungono la riunione

🧠 Curiosità: l'email marketing è stato ottimizzato per i dispositivi mobili molto prima che i social media ne prendessero atto. Quando nel 2007 è stato lanciato il primo iPhone, gli esperti di marketing hanno rapidamente adattato le email per renderle visibili sui piccoli schermi, perché a nessuno piace pizzicare e Zoomare lo schermo.

Tra il lavoro richiesto di email marketing, le riunioni strategiche e gli infiniti fogli Google, il potenziale di marketing svanisce. Le campagne brillanti vengono sepolte. Le scadenze si trasformano in miraggi lontani. La creatività del tuo team? Intrappolata in un caos di flussi di lavoro scollegati.

C'è una soluzione: ClickUp. 🤩

È l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Scopriamo insieme come questo software di pianificazione delle attività può esserti d'aiuto. 💫

crea contenuto (e contesto) con ClickUp Brain*

Accedi a più modelli LLM, genera immagini, crea attività, effettua ricerche sul web in tempo reale e molto altro ancora con l'IA di ClickUp

Le campagne email di successo nascono dalla convergenza di strategia, creatività e velocità. ClickUp Brain aiuta in tutti e tre questi aspetti, fornendo informazioni in tempo reale, generando idee e trasformandole in contenuto pronto all'uso.

Hai bisogno di fare ricerche sulla concorrenza prima di elaborare una campagna? Brain può cercare sul web, analizzare la posizione e riepilogare/riassumere immediatamente i punti salienti. Da lì, può generare varianti di testo, progettare immagini o adattare i messaggi per diversi tipi di pubblico, il tutto grazie a più LLM tra cui puoi scegliere per ottenere il miglior risultato.

E poiché tutto è integrato in ClickUp, il flusso di lavoro rimane fluido: la ricerca si collega alle attività, le bozze creative sono collegate al tuo piano di campagna e le approvazioni confluiscono direttamente nel tuo calendario. Con ClickUp Brain, non ti limiti a creare contenuto, ma crei campagne più intelligenti partendo da zero.

*rispetta le scadenze con un calendario integrato

Le campagne email seguono una Sequenza rigorosa: newsletter, email di promozione e sequenze automatiche devono essere inviate puntualmente. Tuttavia, quando sono coinvolti più Teams, possono facilmente verificarsi dei ritardi.

Organizza tutte le tue riunioni, scadenze e commit in un unico posto con ClickUp Calendario

ClickUp Calendario ti aiuta a organizzare il tuo programma di marketing, assegnando automaticamente le priorità alle attività, con blocco dei tempi di concentrazione e modificando le scadenze in base alle necessità.

Prendiamo ad esempio una campagna per il Black Friday: i marketer possono mappare offerte early bird, offerte last chance e promemoria per i carrelli abbandonati, il tutto nell'app del Calendario.

Grazie alla possibilità di programmare blocchi di tempo dedicati e flussi di lavoro di approvazione automatizzati, ogni email viene preparata e programmata in tempo. Hai bisogno di inserire una vendita flash dell'ultimo minuto? Nessun problema. Il team può modificare le attività all'istante senza stravolgere l'intero piano.

Anche la collaborazione rimane fluida. Le note delle riunioni vengono automaticamente acquisite, trascritte e collegate alle attività pertinenti, in modo che gli aggiornamenti chiave, come la finalizzazione delle creatività pubblicitarie o la modifica del testo delle email, siano sempre accessibili.

💡 Suggerimento professionale: il lead scoring non ha limite alle vendite. Assegna punti per le aperture delle email, i clic sui link e gli acquisti per identificare i tuoi lead di maggior esito positivo e inviare loro offerte esclusive.

gestione delle campagne email con Emails*

Invia messaggi senza abbandonare le attività utilizzando ClickUp Email

ClickUp Email centralizza la project management via email, consentendo ai Teams di inviare e ricevere email, creare attività di ClickUp dai messaggi e automatizzare i follow-up senza abbandonare il proprio flusso di lavoro.

Supponiamo che un'azienda SaaS stia lanciando una nuova funzionalità/funzione e stia conducendo una campagna di email drip. Il contenuto strategist redige la prima email in ClickUp e la invia al responsabile marketing per l'approvazione, il tutto all'interno della stessa piattaforma.

Una volta approvato, ClickUp pianifica l'email e crea un'attività di follow-up per esaminare le metriche di coinvolgimento. Man mano che arrivano le risposte, lo strumento organizza tutto. Qualsiasi feedback importante può essere convertito in attività con un solo clic, rendendo facile tenere traccia degli elementi da monitorare.

Automatizza le email delle campagne e i follow-up con ClickUp Automazioni

ClickUp Automazioni semplifica ulteriormente il processo. Quando l'invio di un modulo segnala un elevato interesse, puoi impostare trigger personalizzati per le email di follow-up e la creazione di attività, in modo che il team commerciale possa contattare il cliente.

L'intero flusso di lavoro, dalla bozza e approvazione all'invio e al follow-up, avviene senza soluzione di continuità in un'unica piattaforma.

💡 Suggerimento professionale: I contenuti interattivi aumentano il coinvolgimento. Inserisci sondaggi, quiz o persino anteprime dei prodotti in realtà aumentata (AR) nelle tue email per trasformare i lettori passivi in partecipanti attivi.

piano visivo delle campagne con Views *

Team diversi hanno bisogno di prospettive diverse sui flussi di lavoro dell'email marketing. Gli scrittori si concentrano sulle scadenze, i designer hanno bisogno di un layout visivo e gli strateghi guardano alla Sequenza complessiva della campagna. ClickUp Views rende facile passare da una prospettiva all'altra senza perdere il contesto.

Piano le campagne email utilizzando più visualizzare ClickUp

Supponiamo che un'azienda basata su sottoscrizione stia pianificando un piano di re-engagement per gli utenti inattivi. Il team di marketing inizia nella vista Elenco di ClickUp, formattando gli argomenti delle email, i CTA e i segmenti di pubblico in un formato semplice. Il team di progettazione passa alla vista Bacheca di ClickUp per il monitoraggio dello stato delle risorse visive.

Quando la campagna è pronta per essere lanciata, il team utilizza la visualizzazione calendario di ClickUp per confermare le date di invio. Indipendentemente dalla struttura della campagna, ogni dettaglio rimane accessibile in modo chiaro per ogni team.

collegare il tuo ecosistema email con le integrazioni *

Connettiti con gli strumenti digitali nel tuo flusso di lavoro per campagne più fluide utilizzando le integrazioni ClickUp

Coinvolgere nuovamente gli utenti inattivi richiede precisione e coordinamento. Con ClickUp Integrations, quello che prima era un processo articolato in più passaggi e soggetto a errore diventa un sistema semplificato e intelligente.

Istanza, quando un'email di follow-up viene programmata in ClickUp, HubSpot mette immediatamente in coda la comunicazione, garantendone la consegna tempestiva. ClickUp aggiorna automaticamente lo stato delle attività man mano che arrivano le risposte, mantenendo il team allineato senza input manuali.

Le metriche di coinvolgimento, come i tassi di apertura e le risposte, hanno una sincronizzazione in tempo reale, fornendo ai team informazioni immediate sulle prestazioni. Il risultato? Un flusso di lavoro senza interruzioni che elimina la necessità di monitoraggio manuale e riduce le lacune di comunicazione.

👋🏾 Bonus: ecco un video tutorial completo sull'esecuzione delle campagne da ClickUp!

accelerare lo sviluppo delle campagne con i modelli*

Partire da zero è ormai un ricordo del passato. I modelli ClickUp ti offrono strutture di email marketing pronte all'uso per una solida base per le tue campagne.

Ecco alcuni consigli:

modello di email marketing ClickUp*

Ottieni il modello gratis Il modello di email marketing di ClickUp è progettato per aiutarti a rimanere organizzato nella gestione delle tue campagne email.

Il modello di email marketing ClickUp offre una soluzione intelligente che va oltre il project management. Fornisce ai Teams uno spazio dedicato per pianificare piani di campagne, programmare messaggi e monitorare le metriche di esito positivo.

Inoltre, ti consente di automatizzare le email con trigger basati sul comportamento degli utenti e di inviare email di traguardo ai clienti giusti al momento giusto.

Il modello di calendario email offre viste strategiche che trasformano il tuo modo di lavorare. Dalla visualizzazione del carico di lavoro del team, che chiarisce le responsabilità, alla visualizzazione di monitoraggio dei risultati delle email, che fornisce approfondimenti dettagliati sulle campagne, avrai a disposizione uno strumento completo che ti aiuterà a vedere ogni aspetto delle tue attività di marketing.

modello di campagna di email marketing ClickUp*

Ottieni il modello gratis Il modello di campagna di email marketing di ClickUp è progettato per aiutarti a pianificare, gestire e effettuare il monitoraggio delle campagne di email marketing.

Il modello di campagna di email marketing di ClickUp provider un flusso di lavoro strutturato per gestire intere campagne email dall'inizio alla fine. Aiuta i team a organizzare gli elenchi di potenziali clienti, sviluppare contenuto email, stabilire processi di approvazione chiari e fissare scadenze specifiche per ogni fase della campagna.

Il modello monitora le metriche di marketing fondamentali direttamente all'interno di ClickUp, consentendo ai team di monitorare in tempo reale i tassi di apertura, i click-through e le conversioni.

analisi e ottimizzazione del tuo calendario di email marketing*

L'esito positivo dell'email marketing dipende dalla tua capacità di effettuare il monitoraggio, l'analisi e l'ottimizzazione delle campagne con precisione. Comprendere le prestazioni di una campagna non dovrebbe essere un gioco d'ipotesi.

I metodi tradizionali spesso lasciano i marketer all'oscuro, ma ClickUp provider informazioni in tempo reale che rendono facile il monitoraggio dell'esito positivo.

Visualizza le tendenze delle campagne email attraverso grafici e tabelle nei dashboard di ClickUp

I dashboard di ClickUp offrono ai professionisti del marketing un potente set di strumenti per analizzare le prestazioni delle campagne e promuovere miglioramenti strategici. Grazie ai dati in tempo reale sui tassi di apertura e sui tassi di clic, i professionisti del marketing ottengono un feedback immediato sulle prestazioni delle campagne.

Se un'email non ottiene i risultati sperati, le dashboard offrono una rapida diagnosi.

Puoi analizzare immediatamente le prestazioni dell'oggetto, esaminare l'impatto dell'ora di invio, confrontare le risposte dei segmenti di pubblico e identificare i punti deboli del contenuto.

I dashboard trasformano anche i dati grezzi in informazioni visive. Un grafico lineare che monitora i tassi di apertura nel corso dei mesi può rivelare tendenze, come ad esempio che le email inviate nel pomeriggio ottengono risultati migliori rispetto a quelle inviate al mattino, aiutandoti a perfezionare la tua strategia per ottenere risultati migliori.

🤝 Promemoria amichevole: Monitora anche le entrate per email: una campagna con meno clic ma più acquisti è migliore di una con migliaia di aperture e zero conversioni.

best practice per la gestione del tuo calendario di email marketing*

L'email marketing è uno strumento potente, ma il suo esito positivo dipende dalla strategia. Ecco alcuni modi pratici per mantenere le tue campagne efficaci e coinvolgenti. 🧰

📌 Controlla il tuo elenco

Un elenco disordinato può danneggiare il tuo coinvolgimento e la reputazione del tuo marchio. La pulizia trimestrale dell'elenco dovrebbe essere una parte imprescindibile della tua routine.

La segmentazione è chiave: contrassegna e rimuovi gli iscritti inattivi per mantenere aggiornate le tue metriche. Inoltre, valuta la possibilità di creare criteri più rigorosi per chi rimane nel tuo elenco, ad esempio mantenendo solo gli iscritti che hanno interagito con le tue email negli ultimi 3-6 mesi.

In questo modo le tue prossime campagne e i tuoi messaggi di marketing avranno come traguardo essere mirati e garantiranno prestazioni migliori nel tempo.

📌 Trasforma la conformità in un vantaggio competitivo: $$a$$$a

Imposta flussi di lavoro automatizzati che effettuano il monitoraggio e segnalano eventuali problemi di conformità, come il mancato consenso o opt-in poco chiari. In questo modo, sarai sempre un passo avanti e in linea con le normative.

Implementa sistemi per il monitoraggio dei timestamp relativi al momento in cui gli iscritti danno il loro consenso, assicurandoti di disporre di una documentazione solida. In questo modo proteggerai il tuo marchio da eventuali sanzioni e dimostrerai al tuo pubblico che rispetti la sua privacy, costruendo fiducia e credibilità.

📌 Inserisci punti di attrito predittivi nel tuo processo

Aspettati l'inaspettato.

Imposta delle liste di controllo di email marketing pre-mortem per identificare potenziali problemi nella tua strategia di email, come problemi di deliverability o scarso coinvolgimento con contenuto specifico. Anticipare gli ostacoli ti aiuta a integrare piani di emergenza direttamente nel tuo calendario.

Ad esempio, se un test sull'oggetto mostra tassi di apertura scarsi, prepara un backup per una seconda email con un oggetto diverso.

il tuo Calendario ti chiama: vuole ClickUp*

Un email marketing con esito positivo non è frutto del caso. Ci vogliono struttura, strategia e gli strumenti giusti per mantenere ogni programma di email marketing mirato, tempestivo ed efficace.

Un calendario di email marketing fornisce questa struttura. Con ClickUp, l'app completa per il lavoro, avrai a disposizione un'unica piattaforma per pianificare, programmare e gestire il tuo flusso di lavoro senza i soliti passaggi avanti e indietro o strumenti sparsi.

Vuoi creare una strategia di email marketing con esito positivo? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅