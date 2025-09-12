Le 10 migliori alternative a Granola IA da provare nel 2026

Granola AI è un blocco note basato sull'IA progettato per migliorare la produttività delle riunioni combinando le note digitate dall'utente con le trascrizioni generate dall'IA. Crea riepiloghi personalizzati, fornisce il contesto e garantisce la privacy evitando bot invadenti.

Nonostante i suoi punti di forza, Granola IA presenta dei limiti. Alcuni utenti segnalano problemi con il riconoscimento vocale, la mancanza di registrazione video e il supporto limitato per le piattaforme (attualmente solo Mac). Altri trovano che la curva di apprendimento delle nuove funzionalità/funzionalità sia ripida e che l'assenza di app mobili limiti l'utilizzo in mobilità.

Se anche tu stai affrontando problemi simili e stai cercando di passare da Granola, abbiamo già terminato il lavoro preliminare. In questa guida, parleremo delle 10 migliori alternative a Granola IA per aumentare la produttività delle tue riunioni.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco una rapida panoramica delle 10 migliori alternative a Granola IA: ClickUp : Ideale per prendere appunti e per riunioni all-in-one Ideale per prendere appunti e per riunioni all-in-one Fathom: Ideale per analisi automatizzate delle riunioni e integrazione CRM Otter.ai: La scelta migliore per la trascrizione in tempo reale e l'analisi di più riunioni MeetGeek. IA: Ideale per estrarre gli elementi da intraprendere dalle note delle riunioni Avoma: La scelta migliore per la sales intelligence e l'analisi delle conversazioni tl;dv: Ideale per tradurre le note delle riunioni in più lingue Wudpecker: La scelta migliore per un'assistenza illimitata alle riunioni in tempo reale Chorus.ia: Il migliore per analizzare le interazioni con i clienti Krisp: La migliore per la cancellazione del rumore tramite IA e la trascrizione in tempo reale Fireflies.ai: La scelta migliore per trascrizioni sicure delle riunioni

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Granola IA?

Quando cerchi alternative a Granola IA, è importante concentrarti sulle funzionalità/funzioni che migliorano davvero la tua produttività e si adattano al tuo flusso di lavoro. Ecco cosa tenere a mente per le app per prendere appunti:

📌 Facilità d'uso: cerca un'app che risulti intuitiva fin dall'inizio. Un'interfaccia pulita e una navigazione semplice per prendere note possono fare la differenza

📌 Sincronizzazione affidabile su tutti i dispositivi: le tue note dovrebbero essere accessibili ovunque: telefono, laptop o tablet. Assicurati che l'app si sincronizzi senza intoppi, senza perdere dati o causare ritardi

📌 Ricerca e organizzazione efficaci: una buona app per prendere appunti basata sull'IA dovrebbe aiutarti a trovare rapidamente le note. Cerca funzionalità come l'assegnazione intelligente di tag, la ricerca avanzata con filtri e sistemi di cartelle che mantengano tutto in ordine

📌 Privacy e sicurezza: scegli un'app con crittografia avanzata e politiche sulla privacy chiare per proteggere i tuoi dati

📌 Opzioni di personalizzazione: ognuno lavora in modo diverso e utilizza strumenti di collaborazione e comunicazione sul posto di lavoro diversi. La migliore alternativa a Granola IA dovrebbe consentirti di personalizzare i modelli o i flussi di lavoro in base alle tue esigenze personali

Le 10 migliori alternative a Granola IA

Non c'è bisogno di scendere a compromessi con i limiti di Granola IA Notetaker; ecco alcune alternative a Granola IA:

1. ClickUp (Il miglior software per prendere appunti e gestire riunioni all-in-one)

Semplifica il tuo flusso di lavoro con ClickUp Brain Rendi ricercabili gli appunti e le trascrizioni delle riunioni con ClickUp Brain

Ti ritrovi a destreggiarti tra diverse app per riunioni, note e attività? Il risultato è inefficienza, perdita di produttività e informazioni disperse.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, combina la creazione di note, la gestione delle attività e la collaborazione in team, il tutto grazie all'IA.

Notetaker IA di ClickUp

L'AI Notetaker di ClickUp funge da assistente personale per le riunioni basato sull'intelligenza artificiale che cattura, riassume e organizza facilmente le discussioni. Registra i verbali delle riunioni , estrae le informazioni chiave e crea elenchi di cose da fare concreti.

La parte migliore è che si integra perfettamente con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, rendendolo il tuo compagno di riunioni ideale.

Automatizza la generazione di trascrizioni, riepiloghi/riassunti e azioni da intraprendere con AI Notetaker di ClickUp

ClickUp Documenti

E non è tutto: riceverai la registrazione completa della riunione e la trascrizione, così potrai rivedere la chiamata in qualsiasi momento per avere un contesto dettagliato! Tutte le registrazioni e le note sono archiviate in modo ordinato nei ClickUp Documenti privati, dove puoi taggarle, formattarle e condividerle secondo necessità.

Con ClickUp Docs puoi:

Formatta le note per una migliore leggibilità

Usa i collegamenti bidirezionali per collegare le note alle attività

Collabora con il tuo team in tempo reale

Riassumi il testo, correggi la grammatica e migliora il tono grazie alle funzionalità/funzioni di IA integrate

Gestisci le registrazioni delle riunioni, le note e i riassunti in ClickUp Docs

ClickUp Brain

Abbinalo a ClickUp Brain, l'assistente AI che porta la presa di appunti a un altro livello. È in grado di riepilogare lunghi verbali di riunioni in punti d'azione concisi, generare attività e sottoattività dagli appunti delle riunioni, riformattare gli appunti per una migliore struttura e chiarezza e persino tradurre gli appunti delle riunioni.

Queste funzionalità avanzate, unite alla collaborazione basata sull'IA, trasformano gli appunti delle tue riunioni in informazioni utili che aumentano la produttività.

Un vantaggio in più ✨? Gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra diversi modelli di IA esterni, tra cui Claude e GPT-4o, direttamente dall'area di lavoro di ClickUp!

Modelli per riunioni

Prendere appunti è una cosa, strutturarli in modo efficace è un'altra. ClickUp offre una serie di modelli, tra cui il Modello per appunti di riunione ClickUp, per aiutarti a gestire gli ordini del giorno delle riunioni, redigere i verbali e documentare i follow-up.

Ottieni un modello gratis Tieni in ordine i tuoi programmi, i punti chiave e i follow-up utilizzando il modello di note di riunione di ClickUp

Con ClickUp, le tue riunioni, le tue note e i tuoi pensieri rimangono sempre organizzati e accessibili, rendendo più facile trasformare le idee in azioni.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizza riunioni, imposta programmi, prendi note e assegna gli elementi da intraprendere: tutto con ClickUp Meetings . Non dovrai più passare da un'app all'altra per tenere traccia di ciò che è stato discusso e di ciò che deve essere fatto o da fare

Chatta, discuti delle attività, condividi aggiornamenti e collabora in tempo reale senza perdere di vista i dettagli importanti. A differenza dei messaggi sparsi in altre app, ClickUp Chat mantiene tutto collegato ai tuoi progetti

Trasforma le discussioni delle riunioni in attività concrete con date di scadenza, assegnatari e priorità. Con le attività di ClickUp , ogni elemento viene monitorato, così nulla viene dimenticato

Annota pensieri importanti, promemoria e attività senza interrompere il tuo flusso di lavoro con ClickUp Blocco note

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento ripida a causa dell'ampia gamma di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

È stato incredibile vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per la pianificazione degli eventi e gli aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

È stato incredibile vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per la pianificazione degli eventi e gli aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

💟 Bonus: Cerchi un'alternativa più intelligente a Granola AI? Scopri Brain MAX: il tuo assistente desktop basato sull'intelligenza artificiale che va oltre l'automazione di base. Con Brain MAX, avrai accesso a diversi modelli di IA (LLM) leader del settore per tutto, dalla stesura di documenti e il brainstorming di idee alla gestione dei progetti e alla ricerca in tutte le tue app. Basta esprimere i tuoi pensieri a voce e Brain MAX li cattura, li organizza e agisce su di essi all'istante. Non dovrai più destreggiarti tra diversi strumenti o rinunciare alla migliore IA: Brain MAX unifica tutto, offrendoti produttività basata sulla voce e intelligenza avanzata a portata di mano.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare il metodo di presa di appunti per frasi (con modelli)

2. Fathom (Ideale per analisi automatizzate delle riunioni e integrazione CRM)

via Fathom

Fathom registra e trascrive tutte le riunioni del team e le chiamate di approfondimento in un unico posto. Ciò consente ai team commerciali di analizzare le chiamate e identificare i messaggi di vendita più efficaci o capire quali membri del team necessitano di ulteriore formazione.

Puoi integrarlo direttamente con CRM e piattaforme di documentazione come Documenti Google, Notion e Asana per garantire un'automazione del flusso di lavoro senza interruzioni. Inoltre, con funzionalità/funzioni come la trascrizione in tempo reale, il supporto multilingue e il download istantaneo delle riunioni, Fathom elimina la necessità di prendere appunti manualmente, rendendo l'analisi post-riunione più veloce e precisa.

Le migliori funzionalità di Fathom

Accedi immediatamente a trascrizioni accurate e strutturate durante le chiamate

Identifica e classifica i punti chiave, le decisioni e le attività, riducendo la necessità di follow-up manuali

Condividi facilmente il riepilogo delle chiamate dal team commerciale al team di customer success

Comprendi i limiti

I riassunti delle riunioni generati automaticamente sono talvolta imprecisi o incompleti, il che può portare a potenziali malintesi

Fathom è disponibile solo con Zoom

Prezzi di Fathom

Standard: 29 $ al mese

Pro: 39 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Fathom:

G2: 5/5 (oltre 4500 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Gli elementi da intraprendere dopo la riunione sono fondamentali. Anche la funzionalità "Ask Fathom" è straordinaria. Porre domande come "Quali sono stati i tre motivi principali per cui Michael non vorrebbe procedere con la mia soluzione" è fantastico.

Gli elementi da intraprendere dopo la riunione sono fondamentali. Anche la funzionalità "Ask Fathom" è straordinaria. Porre domande come "Quali sono stati i tre motivi principali per cui Michael non vorrebbe procedere con la mia soluzione" è fantastico.

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative a Fathom IA per prendere appunti con l'IA

🧠 Lo sapevi? Il mercato dei sistemi di presa appunti basati sull'IA sta crescendo a dismisura! Valutato a 450 milioni di dollari nel 2023, è destinato a superare i 2,3 miliardi di dollari entro il 2033, con un impressionante tasso di crescita annuo del 18,7%.

3. Otter.ai (Ideale per la trascrizione in tempo reale e l'analisi di più riunioni)

Otter.ai, una potente piattaforma di trascrizione basata sull'IA, converte il parlato in testo in tempo reale. Elabora l'audio delle riunioni virtuali, applica l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per strutturare le trascrizioni e consente la collaborazione in tempo reale con evidenziazioni, commenti e indicatori temporali.

Puoi integrare Otter.ai con i calendari, automatizzare i riassunti delle riunioni e consultare le trascrizioni passate utilizzando il suo chatbot AI. Grazie al supporto dell'analisi di più riunioni, del vocabolario personalizzato e delle registrazioni simultanee, Otter.ai rappresenta uno strumento potente per i team che gestiscono input utente complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Cattura istantaneamente i contenuti vocali con il motore di trascrizione in tempo reale di Otter.ai

Estrai informazioni da più riunioni contemporaneamente. Cerca nelle trascrizioni con query basate sull'IA per identificare modelli chiave e discussioni

Addestra Otter.ia a riconoscere il gergo specifico del settore, gli acronimi e la terminologia aziendale

Chiedi al chatbot IA di Otter riassunti istantanei, decisioni o elementi da intraprendere relative alle riunioni passate

Limiti di Otter.ai

Richiede un minimo di 10 postazioni per l'integrazione CRM, il che lo rende meno adatto ai team più piccoli

Registra solo l'audio; la registrazione video è disponibile solo con il piano Enterprise

Offre assistenza per la trascrizione in tempo reale principalmente in inglese, con supporto limitato per altre lingue

Prezzi di Otter.ai / IA

Free

Pro: 16,99 $ al mese

Aziendale: 30 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2 : 4,3/5 (290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

La cosa che preferisco di Otter è che posso dedicare tutta la mia attenzione alle persone con cui sto parlando al telefono, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni possono scorrere più liberamente, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

La cosa che preferisco di Otter è che posso dedicare tutta la mia attenzione alle persone con cui sto parlando al telefono, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni possono scorrere più liberamente, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

4. MeetGeek. IA (Ideale per estrarre gli elementi da intraprendere dalle note delle riunioni)

via MeetGeek

MeetGeek. IA partecipa autonomamente alle riunioni in programma, registra le discussioni con un riconoscimento vocale ad alta precisione e genera riassunti strutturati. È dotato di rilevamento in tempo reale degli elementi da intraprendere e trascrizioni ricercabili per un rapido recupero delle informazioni chiave.

È in grado di tradurre trascrizioni in oltre 30 lingue e si integra con piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Può inoltre aiutare i project manager ad automatizzare i flussi di lavoro integrando le informazioni relative alle riunioni nei CRM e nei sistemi di gestione delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek.ai

Converti il parlato in trascrizioni accurate e con indicazione dell'ora senza premere "Registra"

L'elaborazione basata sull'IA garantisce un'elevata qualità della trascrizione in oltre 30 lingue supportate

Passa a qualsiasi parte della discussione senza dover scorrere manualmente i file video

Limiti di MeetGeek. IA

Le registrazioni e le trascrizioni delle riunioni non possono essere esportate in formato PDF, limitando la flessibilità del formato

L'assenza di un'organizzazione in cartelle (playlist) impedisce agli utenti di classificare o raggruppare le riunioni, rendendo più difficile la gestione dei contenuti

Prezzi di MeetGeek. IA

Free

Pro: 19 $ al mese

Business: 39 $ al mese

Enterprise: 59 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Miro

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek. IA?

Adoro il fatto di non dover prendere appunti, annotare nulla e nemmeno cercare di capire cosa mi sono perso, perché anche se non sono presente alla riunione, MeekGeek sarà lì al posto mio e riepilogherà tutto nei minimi dettagli! È ancora meglio quando puoi sapere esattamente in quale punto della registrazione si trova un argomento specifico. È davvero fantastico! Ti aiuta a organizzarti e a essere sempre un passo avanti!

Adoro il fatto di non dover prendere appunti, annotare nulla e nemmeno cercare di capire cosa mi sono perso, perché anche se non sono presente alla riunione, MeekGeek sarà lì al posto mio e riepilogherà tutto nei minimi dettagli! È ancora meglio quando puoi sapere esattamente in quale punto della registrazione si trova un argomento specifico. È davvero fantastico! Ti aiuta a organizzarti e a essere sempre un passo avanti!

💡Suggerimento da esperto: Alcuni strumenti di IA ti consentono di guidare la creazione di note con prompt personalizzati. Prova a impostare promemoria per le scadenze, a contrassegnare le decisioni o a richiedere riepiloghi/riassunti per argomento per ottenere informazioni più mirate.

5. Avoma (Ideale per la sales intelligence e l'analisi delle conversazioni)

via Avoma

Avoma sta per "A Very Organized Meeting Assistant" (Un assistente per riunioni molto organizzato) ed è in grado di elaborare e analizzare in modo efficiente le tue conversazioni commerciali. Si tratta di una piattaforma di revenue intelligence basata sull'IA, progettata per le previsioni in tempo reale e la gestione delle trattative. Sfruttando l'apprendimento automatico, Avoma assegna punteggi di salute alle trattative, monitora i cambiamenti nella pipeline e effettua l'automazione degli aggiornamenti del CRM.

Avoma effettua anche il monitoraggio delle metodologie di vendita e prevede i risultati di fatturato sulla base dei dati delle conversazioni. Grazie al suo copilota basato sull'IA, i tuoi team commerciali possono eliminare le congetture, mitigare i rischi delle trattative e affinare l'accuratezza delle previsioni senza intervento manuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Individua i modelli ricorrenti nelle chiamate commerciali, nelle email e nelle riunioni per valutare lo stato di avanzamento delle trattative

Registra e archivia ogni interazione commerciale in tempo reale

Aggiorna i record CRM con note delle riunioni, decisioni chiave e elementi da intraprendere, garantendo che i team lavorino con i dati più recenti

Limiti di Avoma

Il processo per accedere a specifici frammenti di chiamate è macchinoso e richiede una ricerca manuale tra le playlist senza un'opzione per scaricare direttamente

Il sistema di trascrizione basato sull'IA a volte si ritarda nell'entrare nelle riunioni e potrebbe identificare erroneamente i relatori, compromettendo l'accuratezza delle trascrizioni

Prezzi di Avoma

IA Meeting Assistant: 29 $ al mese

Conversazione Intelligence: 69 $ al mese

Revenue Intelligence: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

È molto facile da usare. Configurarlo con Zoom e altri sistemi di videochiamata è semplicissimo. Non solo registra la conversazione, ma ne fa anche un riassunto e ti permette di leggere la trascrizione. Lo uso almeno 3 volte a settimana. È un vero salvavita!

È molto facile da usare. Configurarlo con Zoom e altri sistemi di videochiamata è semplicissimo. Non solo registra la conversazione, ma ne fa anche un riassunto e ti permette di leggere la trascrizione. Lo uso almeno 3 volte a settimana. È un vero salvavita!

6. tl;dv (Ideale per tradurre le note delle riunioni in più lingue)

tl;dv è un tool per la presa di appunti basato sull'IA, pensato per i team che hanno bisogno di qualcosa di più di una semplice trascrizione. Registra, trascrive ed estrae informazioni chiave dalle riunioni, integrandosi perfettamente con CRM, sistemi di ticketing e oltre 5.000 strumenti.

tl;dv supporta la registrazione delle riunioni su Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Inoltre, aggiorna automaticamente i campi CRM e invia gli elementi da intraprendere a strumenti come Jira e Slack. Ideale per i team di vendita delle PMI, tl;dv è utile anche per i team di prodotto, ingegneria e customer success grazie al supporto multilingue, alle funzionalità di sicurezza e agli strumenti di coaching.

tl;dv: le migliori funzionalità/funzioni

Rileva automaticamente chi parla, riepiloga le discussioni e classifica le informazioni per una rapida consultazione

Effettua la sincronizzazione delle informazioni sulle chiamate direttamente nei campi del CRM, come Salesforce e HubSpot, eliminando l'inserimento manuale dei dati e mantenendo aggiornati i registri

Segna i momenti chiave delle riunioni con timestamp e tagga i membri del team, inviando loro immediatamente una notifica via email con link diretti per la riproduzione

Raccogli le informazioni raccolte in più riunioni contemporaneamente grazie a report programmati che ti vengono inviati direttamente nella tua finestra In arrivo

tl;dv limitazioni

L'app mobile è meno intuitiva rispetto alla versione desktop, rendendo difficile l'utilizzo in mobilità

La trascrizione in tempo reale non è disponibile, limitando l'accesso immediato ai contenuti delle riunioni

tl;dv prezzi

Free

Pro: 29 $ al mese

Business: 98 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni tl;dv

G2: 4,7/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv?

tl;dv è il miglior strumento che abbia mai usato per registrare conversazioni in francese: eccelle anche con discorsi veloci e audio di scarsa qualità, catturando accuratamente la discussione. È fantastico per rivedere i punti chiave tramite riassunti con indicazione temporale, offre modelli personalizzabili per la condivisione di approfondimenti rilevanti e ha un'interfaccia intuitiva con utili tutorial. Inoltre, l'opzione di organizzare le registrazioni per progetto mantiene tutto ben organizzato.

tl;dv è il miglior strumento che abbia mai usato per registrare conversazioni in francese: eccelle anche con discorsi veloci e audio di scarsa qualità, catturando accuratamente la discussione. È fantastico per rivedere i punti chiave tramite riassunti con indicazione temporale, offre modelli personalizzabili per condividere approfondimenti rilevanti e ha un'interfaccia intuitiva con utili tutorial. Inoltre, l'opzione di organizzare le registrazioni per progetto mantiene tutto ben organizzato.

📮ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, quasi il 40% degli intervistati partecipa a un numero di riunioni compreso tra 4 e 8 o più a settimana, con una durata massima di un'ora per ciascuna riunione. Ciò si traduce in una quantità impressionante di tempo complessivo dedicato alle riunioni in tutta la tua organizzazione. E se potessi recuperare quel tempo? L'AI Notetaker integrato di ClickUp può aiutarti ad aumentare la produttività fino al 30% grazie a riassunti istantanei delle riunioni, mentre ClickUp Brain ti aiuta con la creazione automatizzata delle attività e la semplificazione dei flussi di lavoro, trasformando ore di riunioni in informazioni utili.

7. Wudpecker (Ideale per un'assistenza illimitata alle riunioni in tempo reale)

Wudpecker è un assistente per riunioni basato sull'IA che utilizza l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale e la tecnologia GPT-3 per estrarre informazioni utili e elementi d'azione dalle riunioni e redigere bozze di email di follow-up.

Una funzionalità distintiva è il suo sistema di query basato sull'IA che ti permette di porre domande durante la riunione e ottenere risposte in tempo reale e contestualizzate. Inoltre, la registrazione multipiattaforma di Wudpecker, che funziona sia per le discussioni virtuali che di persona senza ricorrere a bot.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wudpecker

Estrai informazioni chiave, elementi da intraprendere e decisioni dalle riunioni senza bisogno di una revisione manuale

Poni domande in tempo reale durante le riunioni e ottieni risposte immediate e contestualizzate

Registra un numero illimitato di riunioni senza limiti di spazio di archiviazione o di durata su tutti i dispositivi

Integra Slack, Notion, HubSpot e altri strumenti per tenere le note dove ti servono

Limiti di Wudpecker

Le trascrizioni contengono spesso refusi, attribuzioni errate ed errori, che richiedono una revisione manuale prima della condivisione

Non è possibile escludere il prenditore di appunti da specifiche riunioni ricorrenti, il che richiede un intervento manuale ogni volta

Prezzi di Wudpecker

Free

Inoltre: 19 $ al mese

Pro: 32 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Wudpecker

Recensioni insufficienti

8. Chorus.IA (Ideale per analizzare le interazioni con i clienti)

tramite Zoom Marketplace

Chorus.ai, di ZoomInfo, è una piattaforma di conversation intelligence che aiuta le aziende a migliorare le prestazioni commerciali analizzando le interazioni con i clienti. Registra, trascrive e studia le conversazioni in tempo reale. Il risultato? Un aumento della pipeline e dei ricavi.

La piattaforma partecipa alle riunioni online, anche a quelle non programmate, e registra sia l'audio che la condivisione dello schermo. Utilizza l'IA per identificare i punti chiave della discussione, come i prezzi o le obiezioni, e si integra perfettamente con strumenti come Salesforce e Zoom per fornire informazioni utili ai team di vendita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chorus.ai

Accedi alle trascrizioni precise delle chiamate subito dopo le riunioni, semplificando l'aggiornamento dei CRM o l'invio di email di follow-up

Evidenzia rischi, opportunità e argomenti critici come i passaggi successivi o le obiezioni durante le conversazioni

Effettua il monitoraggio delle interazioni con i clienti, dei feedback positivi e delle frasi di impegno per aiutare i team a chiudere le trattative più rapidamente e allineare le azioni agli obiettivi commerciali

Limiti di Chorus.ai

Il caricamento della registrazione potrebbe richiedere diverse ore o giorni

I riassunti delle riunioni possono tralasciare dettagli fondamentali

Prezzi di Chorus.ai / IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chorus.ai / IA

G2: 4,5/5 (oltre 2.960 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chorus. IA?

Chorus mi permette di estrapolare frammenti di sezioni importanti delle riunioni con i clienti e inviarli direttamente a loro. È stato inoltre di enorme aiuto nell'organizzare i dettagli delle riunioni in un formato di facile lettura, oltre ad essere stato prezioso per la presa di appunti.

Chorus mi permette di estrapolare frammenti di sezioni importanti delle riunioni con i clienti e inviarli direttamente a loro. È stato inoltre di enorme aiuto nell'organizzare i dettagli delle riunioni in un formato di facile lettura, oltre ad essere stato prezioso per la presa di appunti.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare il metodo di presa appunti con grafici (con modelli!)

9. Krisp (Il migliore per la cancellazione del rumore tramite IA con trascrizione in tempo reale)

via Krisp

Se il rumore di fondo durante le riunioni è la tua principale preoccupazione, Krisp è la risposta. Krisp è un assistente per riunioni basato sull'IA progettato per migliorare la qualità audio e effettuare l'automazione della presa di appunti. A differenza dei normali strumenti di trascrizione, offre cancellazione del rumore in tempo reale tramite IA, localizzazione dell'accento e interpretazione in diretta tramite IA.

La funzione di presa di appunti con IA senza bot di Krisp consente agli utenti di generare riepiloghi/riassunti e elementi da intraprendere senza aggiungere un partecipante in più alle loro chiamate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp

Elimina in tempo reale i rumori di fondo, come i clic della tastiera o le chiacchiere del bar, garantendo un audio cristallino

Traduci le conversazioni vocali ovunque ti trovi in oltre 20 lingue, eliminando la necessità di interpreti umani

Converti gli accenti in sei voci generate dall'IA, migliorando la comunicazione nei team globali e le interazioni con i clienti

Accedi alla trascrizione in tempo reale con la mascheratura automatica delle informazioni personali, garantendo la sicurezza e la compatibilità con le piattaforme UCaaS e CCaaS

Limiti di Krisp

Alcuni utenti hanno riscontrato che la funzionalità di rimozione del rumore di fondo non è compatibile con i dispositivi Bluetooth e altre cuffie

Gli utenti di computer con processori meno potenti hanno segnalato un rallentamento del sistema

Prezzi di Krisp

Free

Pro: 8 $ al mese

Aziendale: 15 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Krisp

G2: 4,7/5 (560 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Krisp?

Adoro il fatto che si integri facilmente con qualsiasi piattaforma di videoconferenza. È facile da usare e offre anche un ottimo supporto clienti. Consiglio vivamente questo software per l'uso quotidiano sul posto di lavoro. Potrebbe rallentare leggermente il sistema se non si dispone di un processore potente.

Adoro il fatto che si integri facilmente con qualsiasi piattaforma di videoconferenza. È facile da usare e offre anche un ottimo supporto clienti. Consiglio vivamente questo software per l'uso quotidiano sul posto di lavoro. Potrebbe rallentare leggermente il sistema se non si dispone di un processore potente.

🙂 Curiosità: la NASA è in cima all'elenco dei clienti di Krisp insieme ad altri grandi nomi come Sony e Atlassian.

10. Fireflies.ia (Ideale per la trascrizione sicura delle riunioni)

via Fireflies

Fireflies.ai è un popolare assistente per riunioni basato sull'IA che ti consente di trascrivere, riassumere e analizzare le conversazioni con elevata precisione. Cattura le riunioni su piattaforme come Zoom, Google Meet e MS Teams, trasformando le discussioni in una base di conoscenza strutturata e ricercabile.

E non è tutto: avrai a disposizione un assistente basato su ChatGPT che genera email di follow-up, attività e riepiloghi su richiesta, migliorando la produttività post-riunione. Fireflies soddisfa inoltre gli standard di sicurezza aziendali con crittografia end-to-end, certificazione SOC 2 Tipo 2 e conformità HIPAA/GDPR, garantendo una gestione sicura dei dati. Inoltre, grazie alle integrazioni con oltre 50 app aziendali, puoi automatizzare i flussi di lavoro delle riunioni senza alcun lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai

Individua momenti specifici nelle riunioni grazie a una funzione di ricerca che analizza le trascrizioni e gli audio dell'intera libreria

Aggiungi termini specifici del settore al dizionario dell'IA per ottenere trascrizioni e riassunti più accurati

Invia note delle riunioni, elementi da intraprendere e riepiloghi/riassunti direttamente a CRM come Salesforce, riducendo l'inserimento manuale dei dati

Trascrivi le riunioni in oltre 100 lingue con un'accuratezza di trascrizione superiore al 95%

Limiti di Fireflies.ia

Alcuni utenti segnalano che mancano approfondimenti dettagliati basati sull'IA su più riunioni, il che ostacola un'analisi completa

Il piano Free ha funzionalità limitate, non offre la registrazione e lo spazio di archiviazione per i video e alcuni utenti trovano fastidiosa la partecipazione dei bot alle riunioni

Prezzi di Fireflies.ai / IA

Free

Pro: 18 $ al mese

Business: 29 $ al mese

Enterprise: 39 $/mese

Valutazioni e recensioni di Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies.ia?

Adoro il fatto che Fireflies mi permetta di essere un ascoltatore attivo e un partecipante alle riunioni che registra e trascrive. Non sono più legato alla mia penna e al mio taccuino. Mi piace anche il fatto che, se perdo una riunione, posso leggere il riepilogo/riassunto e la trascrizione per capire cosa è realmente successo. È stato semplicissimo implementarlo e integrarlo nelle nostre riunioni e tutti nel nostro ufficio finiscono per usarlo più volte ogni settimana.

Adoro il fatto che Fireflies mi permetta di essere un ascoltatore attivo e un partecipante alle riunioni che registra e trascrive. Non sono più legato alla mia penna e al mio taccuino. Mi piace anche il fatto che, se perdo una riunione, posso leggere il riepilogo/riassunto e la trascrizione per capire cosa è realmente successo. È stato semplicissimo da implementare e integrare nelle nostre riunioni e tutti nel nostro ufficio finiscono per usarlo più volte ogni settimana.

💡Suggerimento da esperto: imposta parole chiave e trigger personalizzati nel tuo blocco note IA per evidenziare i punti critici. Ad esempio, se devi spesso effettuare il monitoraggio delle scadenze, configura l'IA in modo che evidenzi frasi come "da consegnare entro", "scadenza" o "data di invio".

Aumenta la produttività delle riunioni con l'IA Notetaker di ClickUp

Prendere appunti mentre si è concentrati è difficile, e perdere dettagli importanti può rallentarti. Se non ti piace Avoma, ci sono molte alternative. Tuttavia, se stai cercando uno strumento all-in-one per la registrazione delle riunioni basata sull'IA, la gestione delle attività e la collaborazione in team, prova ClickUp.

L'AI Notetaker di ClickUp partecipa automaticamente alle tue riunioni, ascolta e rileva i punti essenziali, così non devi farlo tu. Non dovrai più districarti tra appunti disordinati o perdere di vista gli elementi da intraprendere. Al contrario, otterrai riassunti chiari e strutturati che ti consentiranno di avere tutto sotto controllo.

Con ClickUp, puoi concentrarti sulla conversazione mentre l'IA si occupa del lavoro pesante. Iscriviti a ClickUp e cambia il modo in cui prendi note durante una riunione.