Come utilizzare Notion IA: massimizzare l'efficienza con Notion IA

State leggendo questo blog, il che significa che o utilizzate Notion IA per prendere le note per le riunioni , preparare un Wiki, gestire i progetti o conoscerlo.

Notion ha una comunità di fan grazie alle sue molteplici funzionalità/funzione, essendo diventato uno strumento di riferimento per 30 milioni di utenti. Mentre annuite, avete sentito parlare di Notion IA?

È Notion, ma meglio: più potenza e automazione. Notion IA è aperto a tutti gli utenti, quindi non c'è motivo per non provare la funzionalità/funzione IA.

Prima di stabilire quali funzionalità/funzione scegliere, iniziamo a saperne di più su Notion IA.

Nel prosieguo, parleremo di come utilizzare Notion IA in modo efficace, dei migliori modelli di Notion, dei limiti di Notion IA e di una potente alternativa di Notion che dovreste prendere in considerazione.

Che cos'è Notion IA?

Notion IA è un assistente intelligente con funzionalità/funzione IA che vi permette di finire il vostro lavoro più velocemente e di essere più produttivi.

Immaginiamo che stiate creando una bozza per il vostro post sul blog.

Chiedete a Notion IA di fornirvi dettagli come i risultati che intendete ottenere con il blog e il vostro target di riferimento. Notion IA vi presenterà una bozza da condividere subito con il vostro team.

Vedete cosa è successo?

Avete accelerato il processo di scrittura, senza dover fare ore di ricerca per identificare i punti essenziali della scaletta. Inserite i vostri pensieri e affidate a Notion IA il compito di fare il lavoro pesante.

Funzionalità di Notion IA

Nella sezione precedente abbiamo parlato della potenza delle funzionalità/funzione dell'IA; ora approfondiamo l'argomento ed esploriamo le altre funzionalità.

Riepilogare/riassumere

Con un riepilogo/riassunto dell'IA è possibile scomporre un intero documento e ricavarne il succo in un attimo. Copiare il contenuto, incollarlo nell'area di lavoro di Notion e usare "/summarize" Se si desidera riepilogare solo una sezione, evidenziare il testo e fare clic su "Ask A'I" per ottenere i risultati.

Notion IA può essere la vostra preziosa assistente e aiutarvi a fare brainstorming di idee, generare contenuti e riepilogare/riassumere testi lunghi

Bonus: /IA Riepilogare/riassumere documenti !

Elementi di azione

Scegliere il elementi di azione dalle trascrizioni delle chiamate e dalle note delle riunioni utilizzando gli elementi d'azione della funzionalità IA. Per capire cosa Da fare e consegnare in tempo.

Formattazione dei contenuti

Aggiungete punti elenco e chiedete all'IA di trasformarli in paragrafi. Da fare anche al contrario: trovare i punti critici di un grande insieme di dati in punti elenco o riepilogare/riassumere in una tabella.

Tono di scrittura

Personalizzate il vostro stile di scrittura cambiando il tono dei contenuti esistenti. Rendetelo più professionale o più personale. Non è necessario riscrivere l'intera bozza, ma è possibile perfezionarla con l'IA.

Via Notion

Tradurre

Mettete i contenuti a disposizione dei team di tutto il mondo traducendo quelli esistenti in più lingue grazie a Notion IA. Non è necessario assumere un'agenzia esterna.

Notion IA traduce la vostra copia e salva la bozza nell'area di lavoro di Notion.

Errori di scrittura

Correggete gli errori di ortografia e grammatica nei vostri contenuti quando scrivete con strumenti di IA come Notion. L'editor integrato evidenzia gli errori e li corregge immediatamente.

Definizione e sinonimi

Definite le parole sconosciute mentre leggete un documento su Notion, evidenziando il testo. Allo stesso modo, evitate di ripetere troppo spesso le stesse parole utilizzando i sinonimi. È sufficiente evidenziare il testo che si desidera sostituire per esprimere più chiaramente il proprio pensiero senza ripetizioni.

Come usare Notion IA in modo efficace?

A questo punto sarete sicuramente a conoscenza della potenza che Notion IA apporta al vostro lavoro quotidiano. Scopriamo alcuni casi d'uso di Notion IA, iniziamo e portiamo il nostro lavoro a un livello superiore.

Semplificare il project management

Notion è già un'applicazione molto popolare strumento per il project management . L'IA consente ai team di lavoro di lavorare più velocemente, con maggiori dettagli e chiarezza. Offrite loro maggiore libertà di personalizzare il contesto dei progetti utilizzando i blocchi IA.

Create ID per attività specifiche per monitorarle in modo più efficiente. È inoltre possibile creare sottoattività, impostare nuove notifiche a livello di pagina e di proprietà e visualizzare in anteprima i progetti Figma all'interno del database. L'aspetto più interessante è che la funzionalità di riempimento automatico dell'IA genera automaticamente gli aggiornamenti dei progetti per tutte le proprietà.

Brainstorm idee

Quando si fa un brainstorming di idee per pianificare un progetto o una nuova campagna creativa, attivate Notion IA con un prompt personalizzato che soddisfi le vostre esigenze.

Ad esempio, se state pianificando di scrivere un nuovo post per il blog ma siete in blocco, chiedete a Notion IA di generare il profilo del blog, tenendo conto dei punti più rilevanti che il pubblico di riferimento vuole leggere.

È sufficiente selezionare le idee di brainstorming dal menu dell'IA. La vostra pagina Notion, piena di nuove idee, vi darà l'avvio tanto necessario.

Automazioni delle attività di routine

Uno dei migliori casi d'uso di Strumenti di IA come Notion è la sua capacità di ridurre il tempo dedicato alle attività ripetitive, in modo che il personale possa concentrarsi sulle attività strategiche e mission-critical.

Grazie all'apprendimento automatico, Notion IA è in grado di estrarre numeri da contenuti come email, menu contestuali, semplici tabelle o altre risorse digitali.

Allo stesso modo, genera reportistica dal vostro database in pochi secondi, cosa che richiede ore se terminata manualmente. La riduzione del lavoro manuale è un punto di forza che fa pendere la bilancia a favore di Notion. Leggere Notion contro ChatGPT se vi interessa un'analisi.

Migliorare la comunicazione

La comunicazione in un ambiente di lavoro globale è fondamentale per creare un ambiente di lavoro positivo. Tuttavia, le differenze culturali e linguistiche sono ostacoli importanti che possono essere superati con Notion e i contenuti generati dall'IA.

Traducete i messaggi per migliorare la collaborazione tra i dipendenti internazionali che lavorano agli stessi progetti. Traducete i dati di formazione e i contratti ufficiali nelle lingue locali per facilitare l'inserimento dei partner e mantenere la trasparenza.

Le funzionalità di scrittura generate dall'IA sono utili anche quando si tratta di fare un annuncio a livello aziendale, come un comunicato stampa. Utilizzate Notion per modificare il tono dei contenuti, correggere l'ortografia e migliorare la scrittura in generale.

Condurre riunioni migliori

Un grande killer della motivazione è lasciare i dipendenti sconcertati dopo una riunione o con la sensazione di "poteva essere un'email". I dipendenti hanno un tempo limitato da dedicare al lavoro e non hanno tempo per riunioni inutili.

Scrivete i vostri pensieri o incollate il contenuto grezzo che avete pronto in un altro documento della vostra area di lavoro Notion. Utilizzate la chiave spazio e scegliete l'opzione "riepilogare" per mantenere i punti più rilevanti ed essenziali nel testo lungo.

Con l'aiuto di un'altra opzione dell'IA, "elementi d'azione", informate con precisione il vostro team su cosa deve fare dopo la riunione.

Con il componente aggiuntivo IA, i vostri pensieri non strutturati diventano punti chiari con un solido programma di riunione e attività specifiche per i dipendenti.

Integrazione con gli strumenti esistenti

Una delle funzionalità/funzione più importanti di Notion IA, che lo rende uno strumento di intelligenza artificiale indispensabile, è la capacità di integrarsi con strumenti di terze parti. Notion ha una solida reputazione per quanto riguarda l'integrazione con molti strumenti, rendendo più facile la collaborazione.

Con IA all'interno di Notion, le capacità di integrazione vengono potenziate. IA consente di impostare flussi di lavoro personalizzabili per più strumenti, per comunicare i dati in modo più chiaro.

Immaginate di utilizzare un altro strumento per la gestione delle attività. Integrando questo strumento con Notion, l'IA analizza la scheda delle attività, categorizza in modo intelligente i compiti e suggerisce le dipendenze. In questo modo, le attività vengono automaticamente classificate in base alle priorità e si prendono decisioni più rapide per pianificare ulteriori azioni.

Modelli Notion IA

Notion IA può migliorare? Sì. Mentre l'IA gestisce la parte di automazione delle attività quotidiane, i modelli semplificano l'esecuzione delle attività.

Cosa sono i modelli di Notion IA?

I modelli di Notion IA sono framework o blueprint pronti all'uso e pre-progettati nell'area di lavoro. La struttura è già dotata di segnaposto ed elementi come tabelle, caselle di controllo ed elenchi che rispondono a un'attività specifica.

Se volete creare qualcosa su Notion, scegliete il modello pertinente e iniziate.

Ad esempio, state assumendo un consulente di social media che si occupi dei post sui social media da cima a fondo.

Per creare una descrizione del lavoro, scegliete il modello di descrizione del lavoro di Notion con la panoramica dell'azienda e i segnaposti per i dettagli del lavoro. Compilate i dettagli di ogni sezione in base alle vostre aspettative per il ruolo. Utilizzate l'IA di Notion per generare automaticamente il testo del ruolo.

Grazie ai modelli precostituiti e all'IA, non dovrete fare le cose da zero, aumentando così la vostra produttività.

I migliori modelli di Notion IA

Notion offre oltre 10.000 modelli tra cui scegliere. Un intervallo impressionante per soddisfare le vostre esigenze aziendali.

Ecco le nostre cinque migliori scelte di modelli Notion IA che dovreste prendere in considerazione la prossima volta che lavorate a un progetto. Questo non è un elenco esaustivo e vi consigliamo di consultare altre fonti come Thomas Frank, uno dei migliori modelli Notion autore per risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Modello di note per riunioni

Questo modello è il layout perfetto per documentare le note delle riunioni e snellire il processo. Presenta sezioni come programmi, partecipanti, punti d'azione e attività di follower. Il modello Notion presenta sezioni cancellate Strumento di IA per la presa di note , il monitoraggio delle attività, l'assegnazione delle responsabilità e il monitoraggio delle prestazioni dei membri del team in modo semplice e veloce.

Modello di planner per blog

Questo modello è ideale per il team che si occupa di contenuti per pianificarli, gestirli e rivederli. I modelli di database come il blog planner diventano il punto di riferimento unico per il team per organizzare i post del blog in base agli hub. Grazie a Notion IA, i vostri autori identificheranno le parole chiave e prenderanno spunto dalla struttura dei contenuti.

Modello per la raccolta di feedback

Questo è uno dei modelli gratuiti offerti da Notion. Ottenere feedback è essenziale per la crescita aziendale: dai dipendenti, dai potenziali clienti o dagli utenti esistenti. Con questo modello, è possibile raccogliere e organizzare i contributi senza lavoro manuale. Da fare, Notion IA identifica i temi ricorrenti e fornisce approfondimenti.

Modello di tracciatore di obiettivi Monitoraggio degli obiettivi del team e rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento. Raggruppate gli obiettivi in base al progetto, monitorate i passaggi compiuti dal team e visualizzate lo stato sotto forma di grafici o semplici tabelle.

Raggiungimento commerciale

La scrittura può richiedere lavoro per i venditori. Se state pianificando di scrivere un'email ai vostri clienti per annunciare un aumento dei prezzi, di solito contatterete il team marketing o il team contenuti per aiutarvi a scrivere l'email.

Abbiamo una $$$a per la produttività che non richiede di contattare altri team.

Con Notion IA, basta inserire le informazioni sull'azienda nel modello di contatto commerciale, aggiungere i temi che si desidera trattare (aumento dei prezzi) e lasciare che Notion IA faccia il resto della magia.

Immaginate di essere un'azienda di software per la contabilità che pianifica una comunicazione di fine anno a tutti i suoi clienti. Il prompt seguente è uno degli esempi di utilizzo di Notion IA.

Informazioni sull'azienda - Hayes Corp. costruisce un software di contabilità per aziende moderno, all'avanguardia e basato su cloud. Il nostro traguardo sono i CFO e i responsabili finanziari. Il nostro software è destinato ai team finanziari per rendere l'account facile e meno noioso.

Temi - Account basato sul cloud, anno nuovo = nuovo piano, software di contabilità economico, e cambiare il tono in caldo ma professionale e autorevole.

Limiti dell'utilizzo di Notion IA

Come altri strumenti di IA, Notion IA ha dei limiti. Per utilizzare Notion IA in modo efficiente, è necessario conoscerne i limiti prima di iniziare.

Limiti d'uso: Notion IA può limitare l'uso delle sue funzionalità/funzione al solo scopo di garantire prestazioni ottimali per tutti

Funzione di chat: Se avete bisogno di aiuto durante l'utilizzo delle funzionalità di Notion IA o siete bloccati sulla pagina di Notion, potreste doverlo risolvere da soli, poiché non è disponibile una funzione di chat integrata

Curva di apprendimento: La curva di apprendimento è ripida e richiede un po' di tempo per gli utenti che si avvicinano per la prima volta alla sua interfaccia, come il menu a blocchi e le altre funzionalità di IA

Diamo un'occhiata ad una potente Alternativa a Notion che supera le carenze di Notion IA.

Riunione di ClickUp: La migliore alternativa a Notion IA per il vostro team

Notion IA è una risorsa interessante che offre modi pratici per organizzare il lavoro e ottenere di più in meno tempo. Tuttavia, l'abbondanza di funzionalità/funzione rende Notion eccessiva per i nuovi utenti.

A questo proposito, ecco una rapida panoramica di ClickUp, una delle migliori alternative a Notion per i principianti Alternative a Notion IA .

ClickUp AI e documenti

Il ClickUp AI e Documenti funzionalità/funzione lavorano insieme per trasformare una pagina vuota in una bozza piena di contenuti e approfondimenti di valore grazie all'automazione.

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

Pianificate, gestite, organizzate e semplificate il processo di scrittura dall'inizio alla fine con questa alternativa di Notion IA.

Utilizza strumenti di IA realizzati a mano

Da un lato, la scrittura di un documento è un processo lungo e richiede un'ampia ricerca di base.

D'altro canto, ClickUp dispone di una matrice di strumenti progettati per team o scopi specifici e genera contenuti grazie all'IA.

L'email marketing semplificato con ClickUp AI

Immaginate che il vostro team di supporto clienti voglia generare un rapporto sullo stato.

Deve scegliere "Assistenza" dal menu a tendina degli strumenti di IA e selezionare Rapporto sullo stato tra le opzioni. Quindi, condividono con l'IA le istruzioni relative a ciò che desiderano nel report.

Il rapporto sullo stato è pronto quando si fa clic sul pulsante "Genera". Da qui, il team perfezionerà il contenuto, aggiungerà dati, evidenzierà testi importanti e condividerà il report con la leadership.

Riepilogare/riassumere i contenuti

Una delle funzionalità/funzione più essenziali di Strumenti di IA per la scrittura è il riepilogare/riassumere, che aiuta a ridurre i fronzoli e ad attenersi alle basi, indipendentemente dal documento che si sta creando.

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni in pochi secondi con ClickUp AI

Supponiamo di incollare nei documenti ClickUp il contenuto di una lunga relazione, ma di essere interessati solo alle chiavi di lettura. Aggiungete questo contenuto come introduzione al documento utilizzando l'opzione "Inserisci blocco di riepilogo" Allo stesso modo, potete rigenerare la risposta dell'IA se non siete soddisfatti del risultato o se volete dire all'IA cosa deve essere terminato.

Localizzare la scrittura

Che si tratti di comunicare con il team globale o di gestire una campagna di email marketing specifica per ogni Paese, traducete il contenuto per renderlo più personale per il pubblico locale.

Iniziate aprendo i contenuti esistenti su ClickUp Docs.

Evidenziate il testo, fate clic su "Traduci" e scegliete la lingua in cui volete tradurre il contenuto. Inserite direttamente il contenuto localizzato in una posizione aperta utilizzando l'opzione "Inserisci". In alternativa, è possibile generare un nuovo testo se i risultati non sono soddisfacenti.

Oltre a ciò che abbiamo trattato qui, ClickUp AI è un assistente di scrittura completo e strumento di modifica dei documenti che aiuta a correggere gli errori di grammatica e ortografia. Rendete il contenuto più conciso o più lungo e formattate il documento con blocchi di contenuto come intestazioni e tabelle.

ClickUp AI e attività di ClickUp

ClickUp AI, componente aggiuntivo dell'intelligenza artificiale, svolge un ruolo fondamentale nel completare la visibilità delle attività senza complicare le cose. Riducete il tempo per organizzare e monitorare le attività e concentratevi su compiti più analitici.

Estrazione di attività

Caricando i documenti, ClickUp AI estrarrà automaticamente le attività di ClickUp su cui il vostro team deve lavorare. Non è necessario esaminare manualmente ogni paragrafo del contenuto per assegnare le attività al team.

Organizzare e collaborare

ClickUp AI crea un elenco di attività dopo averle estratte dai file. Questo elenco organizza ordinatamente le attività e le condivide con il team per la collaborazione. Questo consente a voi e al vostro team di muoversi rapidamente; utilizzate la funzionalità "organizza e collabora" per colmare il divario tra il piano e l'esecuzione.

Ad esempio, il CMO vi chiede di preparare la strategia GTM per un prodotto appena lanciato entro una settimana. Copiate e incollate il contenuto dell'email e ClickUp AI programmerà per il vostro team l'elenco delle attività da seguire per rispettare la scadenza.

funzionalità/funzione di #### Pro: Modelli di documentazione tecnica per le aziende più impegnate

Una documentazione tecnica chiara e concisa aiuta a ridurre i ticket di assistenza. Invece di dover scrivere codice per recuperare i dati da diversi documenti, i modelli di ClickUp non richiedono alcuno sforzo e sono un ottimo punto di partenza per tutti i membri dell'organizzazione.

Anche per i nuovi dipendenti responsabili della manutenzione del prodotto, della risoluzione dei problemi e della costruzione di una base di conoscenza wiki, i modelli di ClickUp Modelli di documentazione tecnica per rendere felici il vostro team e i vostri clienti.

Per far lavorare Notion IA per voi, dovete essere pazienti. La curva di apprendimento ripida, la mancanza di supporto via chat e i limiti di utilizzo renderanno il lavoro con gli strumenti di IA più impegnativo che gestibile a lungo termine.

Se Notion AI vi sta rubando tempo ed energie, è ora di passare a ClickUp, uno strumento di project management adatto ai principianti e dotato di funzionalità di intelligenza artificiale che vi aiuterà a lavorare più velocemente.

Con la crescita della vostra azienda, anche le dimensioni del vostro team si amplieranno. Avrete bisogno di un solido strumento di project management con funzionalità/funzione di IA per supportare una crescita di alto livello e gestire i dati in modo efficace senza tempi morti.

ClickUp è un'opzione eccellente per la vostra azienda per automatizzare le operazioni e snellire i diversi processi.

Prova ClickUp AI gratis e sperimentate come l'IA trasforma la vostra azienda e rende i team più produttivi.