I 10 migliori generatori di analisi SWOT da provare nel 2025

Il lancio di un nuovo prodotto, l'innovazione di quelli esistenti o l'espansione in nuovi mercati sono decisioni fondamentali che possono formare la traiettoria del vostro business. Per i nuovi imprenditori, queste scelte spesso sembrano un passaggio in un territorio inesplorato, e a ragione.

👀 Da fare? Gli studi dimostrano che fino al 90% delle startup spesso fallisce a causa di una scarsa pianificazione strategica e di un disallineamento con le richieste del mercato. 😮‍💨

Un modo collaudato per mitigare tali rischi è condurre un'analisi SWOT. Questo quadro di pianificazione strategica, incentrato su punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce, aiuta gli imprenditori a identificare i fattori interni ed esterni che influenzano il loro esito positivo.

Ma, siamo onesti, l'analisi SWOT può essere complicata senza gli strumenti o l'esperienza giusti.

Ecco perché abbiamo raccolto i migliori generatori di analisi SWOT per semplificare il processo. Strumenti come ClickUp lo rendono facile grazie all'IA integrata, alle dashboard e ai modelli personalizzabili, trasformando la pianificazione strategica in qualcosa su cui si può effettivamente agire.

Cosa dovresti cercare in un generatore di analisi SWOT?

Un efficace strumento di analisi SWOT ti aiuta a valutare quattro aree chiave: punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. Fornisce inoltre un diagramma visivo, che rende più facile individuare gli schemi e capire cosa sta guidando o frenando la tua attività.

*ecco cosa dovresti cercare in un generatore di analisi SWOT

Facilità d'uso: Scegli uno strumento di analisi SWOT con un'interfaccia intuitiva e facile da navigare e una curva di apprendimento minima

*elementi visivi: Cerca strumenti che supportino grafica, note adesive, immagini e modelli modificabili

*personalizzazione: assicurati che lo strumento ti permetta di regolare layout, categorie ed elementi visivi in base alle tue esigenze

Funzionalità di collaborazione: Ottieni strumenti SWOT che ti consentono di collaborare con i membri del tuo team in tempo reale

assistenza IA:* Scegliete un generatore di analisi SWOT basato sull'IA per identificare con precisione ogni punto di forza, debolezza, opportunità e minaccia

I 10 migliori generatori di analisi SWOT da utilizzare

Ecco i 10 migliori generatori di analisi SWOT che possono ottimizzare la pianificazione strategica e aiutarti a prendere decisioni aziendali informate:

1. ClickUp (ideale per gestire le analisi SWOT insieme ai progetti e alle attività del team)

ClickUp è più di un semplice strumento SWOT: è l'app che fa tutto per il lavoro. I suoi innovativi strumenti basati sull'IA consentono anche un project management senza soluzione di continuità, combinando la pianificazione strategica con l'esecuzione in un'unica piattaforma.

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue funzionalità/funzioni in dettaglio:

Automazione dell'input SWOT con campi personalizzati ClickUp

Automazione dell'identificazione e della categorizzazione SWOT con ClickUp Campi personalizzati

Ogni analisi SWOT inizia con il recupero dei dati, ed è proprio qui che ClickUp ti aiuta con i suoi campi personalizzati.

Utilizzando questa funzionalità/funzione, è possibile aggiungere istantaneamente punti dati a ogni attività, documento, risorsa, ecc. e classificare le informazioni in punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce. Inoltre, le analizza per conto dell'utente per garantire che nessun dato irrilevante finisca nel diagramma dell'analisi SWOT.

Imposta obiettivi misurabili legati alle tue intuizioni SWOT

Con ClickUp Obiettivi, è possibile creare e impostare OKR per ogni iniziativa e utilizzare l'analisi SWOT per il monitoraggio delle prestazioni

Una volta completata l'analisi SWOT, utilizza ClickUp Obiettivi per impostare OKR (Obiettivi e Risultati Chiave) e seguire da vicino il loro successo. La sua interfaccia unificata ti consente di gestire tutti i tuoi KPI in un unico posto, dalle minacce esterne alle potenziali opportunità.

In questo modo:

Mantiene il tuo team allineato con obiettivi misurabili direttamente collegati alla tua analisi SWOT

Fornisce il monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento per ottenere informazioni utili e prendere decisioni informate

Si integra perfettamente con attività e progetti per ottimizzare le strategie di esecuzione

Migliora la responsabilità con una chiara titolarità e scadenze per ogni oggetto

Monitora visivamente il tuo stato con le dashboard di ClickUp

Visualizza le informazioni chiave a colpo d'occhio con le dashboard di ClickUp, utilizzando visualizzazioni personalizzabili su misura per il flusso di lavoro del tuo team

Una volta che i tuoi SWOT sono a posto e i tuoi OKR sono impostati, è il momento di ottenere informazioni complete utilizzando le dashboard di ClickUp.

Con un intervallo di grafici visivamente accattivanti e diagrammi di facile comprensione, ti permette di monitorare le prestazioni della tua analisi SWOT senza sforzo. Scegli tra oltre 15 opzioni di visualizzazione per personalizzare la tua esperienza e assicurarti che i dati siano presentati nel modo che meglio si adatta al tuo team.

trasforma le idee in strategie con le lavagne online ClickUp*

Collabora con il tuo team sulle lavagne online ClickUp per trasformare le intuizioni in piani attuabili

Una volta organizzati e resi accessibili tutti i dati, potrai utilizzarli ulteriormente utilizzando le lavagne online ClickUp per la pianificazione strategica collaborativa con il tuo team. Fornisce uno spazio visivo flessibile per il brainstorming, per delineare le idee e perfezionare la strategia in tempo reale.

L'integrazione perfetta con le attività di ClickUp può trasformare le tue intuizioni in elenchi di cose da fare. Questa integrazione mantiene tutti allineati e garantisce che le attività chiave rimangano in pista, rendendo più facile l'esecuzione efficace della tua strategia. Dal mappare le iniziative all'assegnazione delle responsabilità, gli strumenti collaborativi di ClickUp ti aiutano a rimanere organizzato e ad andare più veloce.

Usa ClickUp Brain per avviare la tua analisi SWOT

Analisi SWOT con ClickUp Brain

Non sai da dove iniziare con la tua analisi SWOT? ClickUp Brain può aiutarti a sbloccarti.

Invece di fissare una pagina bianca, puoi chiedere semplici suggerimenti come: "Quali sono i punti di forza del nostro recente lancio di prodotto?" o "Ci sono rischi da considerare prima che questa campagna venga pubblicata?" ClickUp Brain attinge dal tuo spazio di lavoro reale, come attività, documenti, commenti e obiettivi, in modo che le intuizioni siano basate su ciò su cui il tuo team sta già lavorando.

È un ottimo modo per avere una nuova prospettiva o per colmare eventuali lacune che potresti aver trascurato. Sia che ti stia preparando per una sessione strategica o che tu stia semplicemente esplorando delle idee, questo approccio basato sull'IA ti aiuta a delineare rapidamente punti di forza, debolezze, opportunità e minacce, senza pensarci troppo.

Pensalo come un compagno di brainstorming già pronto.

📮 ClickUp Insight: Il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Da fare, un'IA deve essere in grado di: Comprendere i livelli di priorità per ogni attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare attività o regolare attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi già elaborati. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a più di 5 app utilizzando la nostra piattaforma! Sperimenta la programmazione basata sull'IA, in cui le attività e le riunioni possono essere assegnate in modo efficiente agli slot liberi nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro noioso!

Costruisci rapidamente SWOT con modelli già pronti

Inoltre, ClickUp offre un ampio intervallo di modelli di analisi SWOT gratis che aiutano a semplificare il processo di creazione e organizzazione delle valutazioni. Questi modelli di analisi SWOT gratis consentono di inserire facilmente punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce senza partire da zero.

Ottieni il modello gratis Crea da zero progetti completi di analisi SWOT personali e formali con il modello di analisi SWOT personale ClickUp

Il modello di analisi SWOT personale di ClickUp ti consente di migliorare i punti di forza operativi della tua organizzazione, sfruttare le opportunità, affrontare i punti deboli e mitigare le minacce.

Consente di valutare punti di forza, debolezza, opportunità e minacce, chiarendo le aree chiave per la crescita professionale. Con questo modello, è possibile creare strategie attuabili per accelerare lo stato di avanzamento verso i propri obiettivi.

In questo modo:

Ti tiene informato sui tuoi punti di forza e sulle tue carenze

Ti avvisa in anticipo di eventuali minacce o opportunità

Accelera il tuo processo di sviluppo personale

💡 Consiglio dell'esperto: Cerchi un modo semplice e accessibile per iniziare la tua analisi senza bisogno di strumenti aggiuntivi? Utilizza i modelli di analisi SWOT gratis in Documenti Google. Questi modelli personalizzabili possono essere condivisi facilmente con il tuo team per un contributo collaborativo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza gli aggiornamenti SWOT ricorrenti e semplifica i flussi di lavoro con le Automazioni ClickUp

Raccogli rapidamente le opinioni delle parti interessate con i moduli ClickUp , trasformandole in elementi utilizzabili

Organizza e archivia senza sforzo tutti i risultati delle tue analisi SWOT utilizzando ClickUp Docs

Collaborare in tempo reale utilizzando ClickUp Chat per discutere approfondimenti SWOT e prendere decisioni più rapide e allineate

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una leggera curva di apprendimento a causa dell'intervallo di strumenti e funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Gli utenti amano ClickUp per diversi motivi. Ma questo utente lo ama in particolare per la sua completezza:

La nostra esperienza con ClickUp è stata piacevole e produttiva. Ci ha aiutato a lavorare meglio sui nostri progetti, consentendoci di riunire e consolidare tutte le nostre risorse di progetto. ClickUp ci unisce anche fornendoci un eccellente spazio di collaborazione per lavorare insieme sui nostri progetti di condivisione.

La nostra esperienza con ClickUp è stata piacevole e produttiva. Ci ha aiutato a lavorare meglio ai nostri progetti, consentendoci di riunire e consolidare tutte le nostre risorse di progetto. ClickUp ci unisce anche fornendoci un eccellente spazio di collaborazione per lavorare insieme ai nostri progetti condivisi.

2. Feedough (ottimo per generare analisi SWOT adatte ai principianti)

via Feedough

Feedough è un popolare strumento di analisi SWOT noto per le sue funzionalità/funzioni professionali e l'interfaccia intuitiva. Nonostante la sua semplicità, consente agli utenti di condurre analisi approfondite.

Rispondi ad alcune domande chiave e Feedough ti fornirà informazioni specifiche e approfondite. Non è tutto: a differenza della maggior parte degli strumenti menzionati nell'elenco, puoi anche utilizzare Feedough per condurre un'analisi SWOT per valutare i punti di forza personali, il rischio dei costi del progetto, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni

Genera analisi SWOT personalizzate con modelli di facile comprensione

Accedi a informazioni basate su dati in tempo reale per migliorare il processo decisionale

Salvare e aggiornare le analisi SWOT per un riferimento continuo

Collaborare con i membri del team e altri soggetti interessati attraverso la condivisione dei risultati delle analisi

Limiti di alimentazione

Lo strumento offre opzioni di personalizzazione limitate, che ne riducono la possibilità di personalizzazione

Non esistono funzionalità/funzioni di progettazione avanzate per creare SWOT visivamente accattivanti

Feedough pricing

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Feedough

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

3. MyMap. IA (ideale per creare diagrammi SWOT dettagliati e visivamente accattivanti basati sull'IA)

Un altro strumento gratis, il generatore di analisi SWOT di MyMap.IA, è molto usato per creare analisi SWOT visive.

Inserisci i dettagli della tua attività, ovvero punti di forza, debolezze, rischi potenziali e opportunità chiave. Questo strumento di pianificazione strategica genera una matrice 2×2 di facile interpretazione che evidenzia i quattro elementi SWOT in un formato utilizzabile. Questo aiuta a identificare i rischi in anticipo.

MyMap. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Genera analisi SWOT professionali con l'assistenza basata sull'IA

Utilizza strumenti intuitivi per modificare i contenuti e perfezionare facilmente le analisi

Esportazione e condivisione dei risultati delle analisi in formato PNG o tramite URL

Utilizza le funzionalità di ricerca sul web per raccogliere dati pertinenti

MyMap. Limiti dell'IA

La personalizzazione limitata riduce le possibilità di adattamento su misura

MyMap. Prezzi IA

Free Forever

MyMap. Valutazioni e recensioni IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

4. Canva (ideale per progettare grafici SWOT personalizzati con modelli e grafici)

tramite Canva

L'intuitiva piattaforma di progettazione di Canva semplifica la creazione di diagrammi SWOT di alta qualità.

La sua interfaccia intuitiva consente di incorporare facilmente grafici, diagrammi, note adesive, foto d'archivio e altro ancora per progettare la propria analisi SWOT personalizzata. Inoltre, se non hai familiarità con l'analisi SWOT, Canva fornisce modelli ed esempi su misura per aiutarti a iniziare rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Creare analisi SWOT utilizzando un ampio intervallo di modelli personalizzabili

Esporta i progetti in più formati, tra cui PDF, PNG e JPEG

Utilizza la funzione di trascinamento della selezione per personalizzare facilmente il design

Integrazione con altri strumenti e piattaforme per un flusso di lavoro senza interruzioni

Limiti di Canva

L'assistenza dell'IA è minima, il che limita la capacità dello strumento di fornire informazioni dettagliate

L'accesso alle funzionalità/funzioni avanzate chiave è disponibile solo attraverso piani a pagamento

Prezzi di Canva

Free Forever

Canva Pro: 12,99 $/mese

Canva Teams: 14,99 $ al mese a persona

Canva Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4. 7/5 (4.300+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 12.200 recensioni)

Sebbene ci siano diverse ragioni per cui agli utenti piace Canva, questo utente è esclusivamente colpito dalla sua semplicità e facilità d'uso:

Ciò che apprezzo di Canva è la sua semplicità e versatilità. È così facile da usare che anche i principianti possono utilizzare il programma, e la sua libreria di modelli, grafica e font è immensa per una pletora di progetti. Che tu stia creando un design per una presentazione aziendale, un post per i social media o materiale di marketing, Canva garantisce che la progettazione sia rapida e orientata alle persone normali, senza che la progettazione grafica richieda competenze avanzate.

Ciò che apprezzo di Canva è la sua semplicità e versatilità. È così facile da usare che anche i principianti possono utilizzare il programma e la sua libreria di modelli, grafica e font è immensa per una pletora di progetti. Che tu stia creando un design per una presentazione aziendale, un post per i social media o materiale di marketing, Canva garantisce che la progettazione sia rapida e orientata alle persone normali, senza che il design grafico debba essere una competenza avanzata.

5. Creately (ideale per sessioni collaborative di brainstorming SWOT con team remoti)

tramite Creately

Il generatore di analisi SWOT di Creately è professionale e basato sulla visualizzazione. Tuttavia, la funzionalità/funzione che contraddistingue questo strumento è la sua capacità di collaborazione.

Con Creately, puoi lavorare con il tuo team per creare diagrammi di analisi SWOT e fare brainstorming su strategie efficaci in tempo reale. Oltre a questo, Creately ti consente anche di condurre altre utili analisi aziendali come l'analisi SOAR, che si concentra su punti di forza, opportunità, aspirazioni e risultati, offrendo un approccio diverso alla pianificazione strategica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creately

Creare analisi SWOT con una varietà di modelli personalizzabili

Accedi a una vasta libreria di forme, connettori ed elementi di design

Integrazione con strumenti diffusi come Google Drive e Slack

Esporta i diagrammi in diversi formati, tra cui SVG, PDF e PNG

Creately limitations

L'app mobile offre funzioni limitate

Gli utenti devono sottoscrivere un piano a pagamento per usufruire delle funzionalità/funzioni premium per la generazione di diagrammi SWOT

Creately pricing

Personale: 8 $ al mese

Team: 8 $ al mese per utente

Business: 149 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4. 4/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (più di 200 recensioni)

I modelli personalizzabili di Creately sono un successo: lo conferma questo utente:

L'interfaccia di Creately è intuitiva, il che rende facile la creazione di diagrammi e contenuti visivi anche per i principianti. Adoro i numerosi modelli forniti da Creately, che mi fanno risparmiare molto tempo. Un'altra cosa che amo è l'integrazione con diversi strumenti.

L'interfaccia di Creately è intuitiva, il che rende facile la creazione di diagrammi e contenuti visivi anche per i principianti. Adoro i numerosi modelli forniti da Creately, che mi fanno risparmiare molto tempo. Un'altra cosa che amo è l'integrazione con diversi strumenti.

6. Voilà (il migliore per trasformare i dati in visualizzazioni SWOT interattive)

via Voilà

Voilà è un generatore di analisi SWOT gratis che trasforma rapidamente i tuoi dati in informazioni utili! Inserisci i dettagli della tua azienda, come punti di forza, punti deboli, ecc., e genera un'analisi SWOT in pochi minuti.

È inoltre possibile modificare la lingua e la tonalità del contenuto. Questo lo rende ideale per i team di marketing.

Ecco le migliori funzionalità/funzioni

Personalizza le immagini con un intervallo di opzioni di design e temi

Condivisione di immagini interattive tramite collegamenti o codici incorporati

Collaborare con i membri del team attraverso progetti condivisi

Integrazione con varie origini dati per un'importazione senza problemi

Ecco i limiti

La limitata funzionalità offline ostacola l'usabilità in aree con scarsa connettività

Lo strumento non dispone di un ampio intervallo di modelli specifici per l'analisi SWOT

Voilà pricing

Free Forever

Premium: 8 $ al mese

Ultimate: 24 $ al mese

Valutazioni e recensioni Voilà

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: ti stai chiedendo come condurre un'analisi SWOT nel project management? Ecco alcuni suggerimenti da seguire: 📝 Analizzare gli obiettivi del progetto per identificare i punti di forza e di debolezza

📊 Utilizza le informazioni basate sui dati per individuare opportunità di crescita

⚠️ Analizza i potenziali rischi e minacce per prepararti alle sfide

🤝 Collabora con il tuo team per perfezionare le strategie e garantire l'allineamento

tramite Lucidchart

Cerchi app specializzate nella creazione di grafici dettagliati per analisi SWOT? Lucidchart è la risposta che fa per te!

Questo strumento online considera fattori esterni e interni per visualizzare i punti di forza, le debolezze, le minacce e le opportunità aziendali. Basta scegliere un esempio/modello di analisi SWOT già pronto e iniziare.

Inoltre, poiché Lucidchart è anche altamente collaborativo, puoi invitare il tuo team alla lavagna online e sviluppare strategie insieme.

Le migliori funzionalità di Lucidchart

Utilizzare il collegamento dati per collegare i diagrammi con le origini dati in tempo reale

Accedi a funzionalità/funzioni avanzate come la formattazione condizionale per elementi visivi basati sui dati

Utilizza l'editor intuitivo drag-and-drop per una facile creazione di diagrammi

Integrazione con strumenti come Google Workspace e Microsoft Office

Limiti di Lucidchart

La curva di apprendimento ripida dello strumento può ritardare la rapida adozione da parte di nuovi utenti

Funzionalità/funzioni avanzate dietro un paywall

Prezzi di Lucidchart

Free Forever

Individuale: 9 $ al mese

Team: 10 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 5/5 (più di 2.100 recensioni)

Leggendo le recensioni online di Lucidchart, abbiamo notato che molti utenti lo apprezzano in particolare per la sua versatilità: questo feedback lo conferma:

Lucidchart è il mio software preferito per creare tutti i moduli di diagrammi di processo: diagrammi di flusso, modelli di prodotto e simili.

Lucidchart è il mio software preferito per creare tutti i moduli di diagrammi di processo: diagrammi di flusso, modelli di prodotto e simili.

8. EdrawMax (ideale per creare diagrammi SWOT avanzati con modelli personalizzabili)

tramite EdrawMax

EdrawMax si distingue per la sua capacità basata sull'IA di generare analisi SWOT dettagliate a partire da input di base. Fornisci dettagli fondamentali sui fattori interni ed esterni del tuo ambiente aziendale e l'IA gestirà l'analisi, fornendo una matrice SWOT completa.

Inoltre, l'analisi SWOT generata dallo strumento è visivamente accattivante, con diagrammi, grafici, tabelle e altri elementi pittorici, che ne facilitano l'interpretazione e presentano i risultati in modo efficace.

Le migliori funzionalità di EdrawMax

Accedi a un'interfaccia pulita e intuitiva adatta ai principianti

Creare analisi SWOT con modelli e simboli predefiniti

Utilizza più formati di file per l'esportazione, inclusi Word, Excel e PowerPoint

Integrazione con strumenti come Dropbox, Google Drive e OneDrive

Limiti di EdrawMax

Lo strumento non dispone di funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale

Le funzionalità/funzioni avanzate sono bloccate dietro un modello di sottoscrizione a pagamento

Prezzi EdrawMax

Piani di sottoscrizione: $45,99/anno

Piano a vita: 245 $/anno

Piano pacchetto a vita: 312 $/anno

Per Teams: 595 $/anno

Per le aziende: Prezzi personalizzati

Per studenti: 99 $/anno

Per gli educatori: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2: 4. 3/5 (60+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 200 recensioni)

EdrawMax è molto apprezzato dagli utenti per la sua facilità d'uso e la vasta libreria di modelli. Questa recensione lo riassume accuratamente:

Applicazione facile da usare, con molte forme e modelli tra cui scegliere. Molto facile da installare e aggiornare.

Applicazione facile da usare, con molte forme e modelli tra cui scegliere. Molto facile da installare e aggiornare.

9. IvyPanda (il migliore per creare analisi SWOT accademiche)

tramite IvyPanda

Il prossimo nell'elenco è IvyPanda. Principalmente un hub di risorse per studenti, la piattaforma offre anche uno strumento gratis per l'analisi di progetti per SWOT.

Questo strumento consente un'analisi e una valutazione obiettive del tuo business, coprendo tutti i fattori interni ed esterni. È facile da usare, intuitivo e personalizzabile, consentendoti di regolare layout, colori e altro ancora. Puoi anche esportare la tua analisi in vari formati, tra cui DOCX, PDF e PNG.

Le migliori funzionalità/funzioni di IvyPanda

Genera analisi SWOT utilizzando strumenti basati sull'IA

Utilizza i prompt guidati per garantire un'analisi strutturata e approfondita

Accedi a esempi pertinenti per guidare gli utenti attraverso il processo di analisi

Ottieni ulteriori strumenti accademici come generatori di saggi e casi di studio

Limiti di IvyPanda

Gli utenti non possono personalizzare le analisi SWOT a causa dei limiti delle opzioni personalizzate

Da fare Non offre l'integrazione con strumenti esterni, limitando le sue funzioni per alcuni business

Prezzi IvyPanda

Free Forever

Valutazioni e recensioni di IvyPanda

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Upmetrics (ideale per creare grafici SWOT per startup e piccole imprese)

tramite Upmetrics

Upmetrics è uno strumento molto diffuso per generare analisi SWOT, soprattutto se si mira a identificare punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce mentre si formulano strategie attuabili.

La sua struttura semplice ma completa è adatta alle piccole imprese e alle start-up che cercano un'analisi approfondita della concorrenza.

Le migliori funzionalità di Upmetrics

Collaborare in tempo reale con i membri del team sulla strategia aziendale

Esportare diagrammi SWOT in vari formati

Utilizza strumenti aggiuntivi come previsioni finanziarie e impostazione degli obiettivi

Integrare l'analisi SWOT nei piani aziendali senza soluzione di continuità

Limiti di Upmetrics

Gli utenti hanno bisogno di un piano a pagamento per accedere a tutte le funzionalità/funzioni

Le limitate funzioni offline ne rendono difficile l'uso in viaggio

Prezzi Upmetrics

Starter: 9 $ al mese

Premium: 19 $ al mese

Professionale: 49 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Upmetrics

G2: 4. 8/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (60+ recensioni)

Upmetrics è particolarmente apprezzato dagli utenti per la sua navigazione fluida: questa recensione ne parla in modo entusiastico:

Facile e veloce da navigare, il risultato finale è ben formattato per la condivisione con altri.

Facile e veloce da navigare, il risultato finale è ben formattato per la condivisione con gli altri.

🧠 Ricorda: quando utilizzi strumenti di IA per l'analisi della concorrenza, devi assicurarti che i dati inseriti siano accurati e aggiornati per ottenere informazioni affidabili e utilizzabili. Inoltre, è essenziale rivedere e perfezionare regolarmente la tua analisi, poiché le condizioni di mercato e le strategie della concorrenza possono evolversi.

Massimizza l'impatto di ogni analisi SWOT e prendi decisioni più intelligenti con ClickUp!

Un'analisi SWOT ben eseguita fornisce informazioni preziose sui punti di forza, di debolezza, sulle opportunità e sulle minacce aziendali. Con queste informazioni, è possibile prendere decisioni proattive e elaborare strategie per affrontare le sfide, dalle inefficienze interne ai cambiamenti del mercato.

ClickUp rende l'analisi SWOT veloce e semplice. Che tu stia valutando i punti di forza interni o individuando le minacce esterne, i suoi strumenti basati sull'IA e i modelli personalizzabili ti aiutano a lavorare in modo più intelligente e a prendere decisioni migliori.

Che tu stia costruendo un'analisi SWOT online, preparando presentazioni di analisi SWOT o facendo brainstorming con il tuo team, la piattaforma all-in-one di ClickUp ti fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per passare dalla strategia all'esecuzione.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti su ClickUp ed esplora oggi stesso il potenziale per strategie più intelligenti e una crescita più rapida! 📈