le 13 migliori alternative a Nozbe per il 2025

Nozbe è da tempo riconosciuta per il suo design intuitivo e l'allineamento con la metodologia Getting Things Done (GTD), che rende la gestione delle attività semplice per gli individui e i team.

Anche se è un solido task manager, a volte hai bisogno di qualcosa in più: una migliore collaborazione, automazioni avanzate o semplicemente un nuovo approccio alla produttività. Avere campi personalizzabili per gestire meglio le attività non guasta.

La buona notizia? Esistono molte alternative efficaci che possono aiutarti a rimanere organizzato, aumentare l'efficienza e mantenere la sincronizzazione del tuo team. Ancora più buona notizia? A differenza di Nozbe, molti di questi strumenti offrono generose versioni gratis con un numero maggiore di progetti e postazioni per una gestione delle attività a esito positivo.

Che tu stia cercando un pianificatore di attività di gruppo ricco di funzionalità o un semplice strumento di gestione delle attività mobile, il mio team ed io abbiamo raccolto le migliori alternative a Nozbe per soddisfare le tue esigenze. Diamo un'occhiata!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una breve carrellata delle migliori alternative a Nozbe: : Ideale per attività collaborative e project management basati sull'IA ClickUp: Ideale per attività collaborative e project management basati sull'IA

Trello: Ideale per il project management visivo con un semplice sistema drag-and-drop

Todoist: Ideale per l'organizzazione delle attività personali e di team

Microsoft Da fare: Ideale per una gestione delle attività senza soluzione di continuità nell'ecosistema Microsoft

nTask: Ideale per il project management agile e la collaborazione tra team

TickTick: il migliore per la produttività personale e la pianificazione delle attività

Basecamp: Ideale per la comunicazione centralizzata in tempo reale tra i team e dashboard unificate per l'organizzazione dei progetti

Evernote: il migliore per prendere appunti e gestire le informazioni

Google Tasks: Ideale per un'integrazione senza attriti con l'area di lavoro di Google

Asana: la migliore per la collaborazione in team e la gestione del flusso di lavoro

Notion: Ideale per un'area di lavoro all-in-one e la gestione delle conoscenze

Things: Ideale per la gestione delle attività personali su Mac e iOS

any. do:* Ideale per la gestione di attività semplici su più piattaforme

🧠 Curiosità: L'effetto Zeigarnik suggerisce che le attività non completate rimangono più impresse nella nostra mente rispetto a quelle completate. Ecco perché cancellare le voci da un elenco di cose da fare è così soddisfacente: dà alla nostra mente una sensazione di chiusura!

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Nozbe?

Immagina di essere a capo di un team dinamico di liberi professionisti che lavorano su più progetti per i clienti. Hai utilizzato Nozbe come software per la gestione delle attività e del team, ma man mano che i tuoi progetti diventano più complessi, ti rendi conto della necessità di uno strumento che offra funzionalità avanzate per mantenere il tuo team organizzato.

Ecco come puoi valutare le alternative a Nozbe per i tuoi processi aziendali in evoluzione:

Gestione avanzata delle attività e collaborazione: Nozbe non è in grado di creare attività che attivino automaticamente il passaggio successivo in un flusso di lavoro. Se questo è importante per te, scegli piattaforme con dipendenze e automazioni delle attività che supportano flussi di lavoro personalizzati

Accessibilità multipiattaforma: garantisce un accesso continuo tra i dispositivi per gestire le attività senza interruzioni, sia in ufficio che in viaggio

*interfaccia intuitiva: Scegli strumenti intuitivi che semplificano la definizione dei progetti e ti aiutano a monitorare le attività, riducendo la curva di apprendimento e aumentando la produttività

*personalizzazione e flessibilità: selezionare un software con modelli personalizzabili e campi attività che si adattano a flussi di lavoro unici e migliorano l'efficienza. Suggerimenti intelligenti e personalizzati sono la ciliegina sulla torta

Reportistica e analisi : Lo strumento fornisce informazioni dettagliate su produttività, stato delle attività e carico di lavoro? È possibile generare report personalizzati per il monitoraggio delle prestazioni e delle scadenze? Questi sono elementi indispensabili in un solido strumento di gestione delle attività

Capacità di integrazione: Cerca piattaforme che si integrino con gli strumenti essenziali che utilizzi, come Google Calendar, per semplificare la gestione delle attività e della pianificazione

Prezzi e scalabilità: Controlla se lo strumento offre un piano Free con funzionalità/funzioni sufficienti per poterlo testare prima di effettuare il commit. I piani a pagamento sono convenienti rispetto a Nozbe? Può adattarsi al tuo team man mano che le tue esigenze crescono?

Considerando questi fattori, potrai abbandonare le molteplici app di Calendario e trovare un'alternativa a Nozbe che si adatti alle tue esigenze di gestione delle attività e del project management.

👀 Lo sapevi? Suddividere le attività più grandi in attività secondarie più piccole e gestibili, nota come task chunking, può migliorare la concentrazione e ridurre il sovraccarico.

le 13 migliori alternative a Nozbe

Sia che tu voglia semplificare la comunicazione sul posto di lavoro, gestire più progetti senza problemi o evitare di interrompere il flusso di lavoro esistente, ho selezionato le 13 migliori alternative a Nozbe. Spero che ti aiutino a gestire le attività in modo efficiente e a mantenere i tuoi progetti in uno stato di avanzamento regolare.

1. ClickUp (la migliore per la gestione collaborativa di attività e progetti basata su IA)

Inizia con ClickUp gratis Piano, monitoraggio e gestione del lavoro con ClickUp

Non importa quanti strumenti ho provato per un flusso di lavoro efficiente, mancava sempre qualcosa, finché non sono passato a ClickUp, l'app per tutto il lavoro. Riunisce automazioni di nuova generazione basate sull'IA, ricerca e gestione flessibile delle attività in un unico spazio. Ora posso gestire facilmente flussi di lavoro complessi, gestendo insieme documenti, progetti e comunicazioni del team.

Guarda il video per scoprire come l'IA di ClickUp semplifica l'automazione delle attività.

Con le attività di ClickUp, puoi creare facilmente attività, assegnarle ai membri del team e impostare quattro diverse priorità con contrassegni di priorità.

📮 ClickUp Insight: Pensi che il tuo elenco di cose da fare funzioni? Ripensaci. Il nostro sondaggio mostra che il 76% dei professionisti utilizza il proprio sistema di definizione delle priorità per la gestione delle attività. Tuttavia, una recente ricerca conferma che il 65% dei lavoratori tende a concentrarsi su vittorie facili rispetto ad attività di alto valore senza un'efficace definizione delle priorità. Le priorità delle attività di ClickUp trasformano il modo in cui visualizzi e affronti progetti complessi, evidenziando facilmente le attività critiche. Con i flussi di lavoro basati sull'IA di ClickUp e i contrassegni di priorità personalizzati, saprai sempre cosa affrontare per primo.

I campi personalizzati in ClickUp consentono di personalizzare le attività con punti dati specifici rilevanti per i progetti: aggiungere dettagli come date di scadenza, assegnatari, fasi e altre informazioni per mantenere il contesto.

Anche la pianificazione delle attività è facile, grazie alla funzionalità/funzione completa di ClickUp. Suddividi i progetti di grandi dimensioni in attività secondarie gestibili, collega le attività correlate utilizzando le dipendenze e monitora lo stato con un monitoraggio continuo all'interno di dashboard personalizzate.

Assegna e gestisci le attività dei tuoi team utilizzando le attività di ClickUp

ClickUp for Project Management offre una suite completa di strumenti per gestire anche i flussi di lavoro più complessi.

Definisci gli obiettivi del progetto con ClickUp Obiettivi e imposta le tappe fondamentali per celebrare il successo. Imposta le date di inizio e di scadenza con calendari personalizzati per la gestione del progetto e assegna blocchi di tempo specifici per migliorare la produttività. Visualizza i progressi con le bacheche Kanban, i grafici di Gantt e le viste Sequenza.

Questa strutturazione mantiene il mio team organizzato, semplifica la gestione delle scadenze e ci aiuta non solo a raggiungere, ma anche a superare i nostri obiettivi.

Monitoraggio degli OKR del team in un unico posto e mantenimento dell'allineamento con ClickUp per il project management

Pronto a semplificare il flusso di lavoro? Inizia con il modello di gestione delle attività di ClickUp.

Offre flussi di lavoro predefiniti per il monitoraggio delle attività e l'impostazione degli obiettivi, e persino un calendario per la pianificazione dei progetti, perfetto per risparmiare tempo e rimanere organizzati.

Ottieni il modello gratis Rendi efficiente il tuo team con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni possono sopraffare i principianti e creare una curva di apprendimento ripida

Personalizzare ClickUp per adattarlo a flussi di lavoro specifici può richiedere molto tempo la prima volta

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Stavo cercando una piattaforma di project management e ho trovato la migliore. Fin da subito ho avuto la sensazione che ClickUp potesse risolvere tutti i nostri problemi e creare soluzioni pronte all'uso a nostro vantaggio in modi che non avevo nemmeno immaginato.

Stavo cercando una piattaforma di project management e ho trovato la migliore. Fin da subito ho avuto la sensazione che ClickUp potesse risolvere tutti i nostri problemi e creare soluzioni pronte all'uso a nostro vantaggio in modi che non avevo nemmeno immaginato.

2. Trello (il migliore per il project management visivo con un semplice sistema drag-and-drop)

via Trello

Trello è ottimo per organizzare visivamente progetti complessi. Posso trascinare e rilasciare schede attività tra colonne come Da fare, In corso e Terminato in tempo reale, il che rende più facile il monitoraggio e la comunicazione dello stato.

Trello aiuta i team a rispettare le scadenze con date di scadenza, liste di controllo ed etichette con codice colore che è possibile aggiungere a ciascuna scheda attività.

Hai bisogno di un avviso? I modelli di bacheca di Trello rendono l'impostazione dei flussi di lavoro per il marketing, il lancio di prodotti e i progetti personali facile e veloce.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Usa le bacheche Kanban per semplificare il mappare delle attività, la gestione del flusso di lavoro e la collaborazione del team

Automatizza le attività di routine con regole e trigger personalizzati tramite Automazioni Butler

Espandi le funzioni con integrazioni come Slack, Google Drive e altro ancora. Power-Up

Assegnare attività, aggiungere commenti e allegare file alle schede per la gestione collaborativa delle attività

Gestisci i progetti ovunque ti trovi con l'accesso all'app mobile di Trello, facile da usare per gli utenti

Limiti di Trello

Non dispone di monitoraggio del tempo nativo e strumenti avanzati di reportistica

Le bacheche possono diventare opprimenti con troppe attività

L'accesso a funzionalità/funzioni avanzate tramite i Power-Up può aumentare significativamente i costi

Prezzi di Trello

Free Forever

Standard : 6 $ al mese per utente

Premium : 12,50 $/mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4. 4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Mi piace la sincronizzazione basata sul web che mi permette di accedere e aggiornare facilmente le mie bacheche da qualsiasi dispositivo.

Mi piace la sincronizzazione basata sul web che mi permette di accedere e aggiornare facilmente le mie bacheche da qualsiasi dispositivo.

3. Todoist (il migliore per l'organizzazione delle attività personali e di team)

via Todoist

Ogni volta che hai bisogno di liberare la mente e concentrarti sulle priorità, Todoist è un compagno affidabile. Quando si collabora a progetti di team, Todoist mantiene tutto ben organizzato in un unico posto.

Automazione delle attività di routine come reportistica settimanale o check-in giornalieri con date di scadenza ricorrenti. Inoltre, l'integrazione con strumenti come Google Calendar e Slack rende semplice la sincronizzazione delle attività e degli aggiornamenti sullo stato su tutte le piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Cattura istantaneamente le attività con l'input in linguaggio naturale

Organizza le attività per contesto, priorità o progetto utilizzando etichette e filtri

Gamifica la produttività con punti e serie di risultati positivi attraverso il suo sistema karma

App per web, mobile e desktop per un'accessibilità multipiattaforma

Limiti di Todoist

Non è l'ideale per flussi di lavoro complessi dei progetti

Richiede integrazioni di terze parti per il monitoraggio del tempo

Mancano strumenti di collaborazione avanzati per team di grandi dimensioni

Prezzi Todoist

Principiante: Free

Pro: 2,50 $/utente al mese

Business: 8 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4. 4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 2.000 recensioni)

4. Microsoft To Do (la migliore per una gestione delle attività senza soluzione di continuità nell'ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft Da fare

Quando lavoravo con gli strumenti Microsoft, Microsoft Da fare era utile come strumento di project management. La sua stretta integrazione con Outlook e Microsoft 365 rendeva la gestione delle attività e delle email perfetta.

L'ho usata per convertire le email contrassegnate in attività, impostare date di scadenza e organizzare progetti per la concentrazione quotidiana. Gli elenchi intelligenti dell'app categorizzano automaticamente le attività e gli allegati consentono di tenere a portata di mano i documenti correlati.

Le migliori funzionalità di Microsoft Da fare

Sincronizzazione delle attività con Outlook e Teams con l'integrazione di Microsoft 365

Concentrati sulle priorità quotidiane con elenchi di attività personalizzati

Accedi facilmente alle attività sul web, sul desktop e sul cellulare

Limiti di Microsoft Da fare

A differenza di molti strumenti di project management, manca di funzionalità/funzioni avanzate e automazioni

Richiede integrazioni per il monitoraggio del tempo

Prezzi di Microsoft Da fare

Gratis con l'account Microsoft

Incluso con la sottoscrizione a Microsoft 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft Da fare

G2: 4. 4/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Da fare?

Adoro Microsoft To-Do per la sua perfetta integrazione di funzionalità/funzioni di gestione delle attività e collaborazione, che migliorano senza sforzo il mio flusso di lavoro di progettazione e apportano un tocco creativo all'organizzazione delle attività.

Adoro Microsoft To-Do per la sua perfetta integrazione delle funzionalità/funzioni di gestione delle attività e collaborazione, che migliorano senza sforzo il mio flusso di lavoro di progettazione e apportano un tocco creativo all'organizzazione delle attività.

5. nTask (la migliore per il project management agile e la collaborazione in team)

tramite nTask

Gestire più progetti con flussi di lavoro Agile può essere impegnativo, ma nTask lo rende più facile con strumenti dedicati alla gestione delle attività e alla pianificazione dei progetti. L'ho usato per semplificare la comunicazione e gli incarichi del team, impostare le priorità e monitorare lo stato, tutto in un'unica area di lavoro centralizzata.

Imposta le relazioni tra le attività per garantire l'accuratezza del flusso di lavoro e gestire le dipendenze tra le attività, programmando, organizzando e documentando le riunioni direttamente all'interno della piattaforma.

nTask migliori funzionalità/funzioni

Utilizzare bacheche Kanban e grafici Gantt per un monitoraggio ottimizzato dei progetti

Identificare e gestire i potenziali rischi di un progetto in tempo reale utilizzando il monitoraggio dei rischi e dei problemi

Monitorare lo stato delle attività e gestire le ore fatturabili senza il monitoraggio del tempo di terze parti

limiti di nTask

Meno integrazioni di terze parti rispetto alla concorrenza

Può sembrare obsoleto per alcuni utenti

Ritardi occasionali e prestazioni più lente sui dispositivi mobili

nTask prezzi

Premium: 4 $ al mese per utente

Business: 12 dollari al mese per utente

Azienda: Contatto per i prezzi

valutazioni e recensioni di nTask

Capterra : 4. 2/5 (più di 100 recensioni)

G2: Recensioni insufficienti

6. TickTick (il migliore per la produttività personale e la pianificazione delle attività)

tramite TickTick

Trovare un equilibrio tra obiettivi personali e attività quotidiane può essere difficile, ma TickTick semplifica le cose grazie a una gestione delle attività intuitiva e a una pianificazione intelligente. Organizza elenchi di cose da fare, imposta promemoria e gestisce senza sforzo le attività ricorrenti.

Grazie all'integrazione con il calendario, posso visualizzare le attività insieme agli eventi, il che è utile per una migliore gestione del tempo. I tag personalizzati e i livelli di priorità mi aiutano a classificare e assegnare priorità alle attività, assicurandomi che nulla venga trascurato.

Le migliori funzionalità/funzioni di TickTick

Riprogrammare facilmente le attività con suggerimenti intelligenti utilizzando la pianificazione intelligente

Rimani nel flusso con timer di concentrazione integrati come il timer Pomodoro

Sviluppare abitudini positive e monitorare lo stato con l'apposito strumento

Sincronizzazione delle attività con i calendari per una migliore gestione del tempo

Limiti di TickTick

Non dispone di un monitoraggio del tempo integrato per le attività

Più adatte per uso personale che per la collaborazione in team

Prezzi TickTick

Free

Premium: 35,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4. 6/5 (più di 100 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TickTick?

TickTick offre funzionalità web e dispone di una serie completa di app desktop e mobili, che offrono agli utenti la flessibilità di gestire le attività su diversi dispositivi.

TickTick offre funzionalità web e dispone di una serie completa di app desktop e mobili, che forniscono agli utenti la flessibilità necessaria per gestire le attività su diversi dispositivi.

7. Basecamp (il migliore per la comunicazione centralizzata in tempo reale tra i team e le dashboard unificate per l'organizzazione dei progetti)

tramite Basecamp

Gestire più progetti con una comunicazione frammentaria può portare a confusione e al mancato rispetto delle scadenze. Basecamp centralizza la collaborazione del team combinando la gestione delle attività, la messaggistica in tempo reale e la condivisione dei file in un'unica area di lavoro unificata.

Gli elenchi di cose da fare di Basecamp facilitano l'assegnazione delle attività, l'impostazione delle date di scadenza e il monitoraggio dello stato. Sono particolarmente utili per mantenere la connessione tra i team remoti e far avanzare i progetti senza controlli costanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Organizza e assegna attività con scadenze utilizzando elenchi di cose da fare

Centralizza le discussioni e gli aggiornamenti sui progetti con le bacheche dei messaggi

Comunicare attraverso la chat integrata per messaggi in tempo reale con il team

Archiviazione e condivisione dei file di progetto in un unico luogo con la funzionalità/funzione documenti e file

Raccogli gli aggiornamenti del team senza microgestire, utilizzando i check-in automatici

Limiti di Basecamp

Meno opzioni di personalizzazione per creare i propri flussi di lavoro

Può essere costoso per i piccoli team che necessitano solo di funzionalità/funzioni di base per la gestione delle attività

Prezzi di Basecamp

Free

In più: 15 $ al mese per utente

Pro: 349 $/mese per organizzazione

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.000+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 14.000 recensioni)

8. Evernote (il migliore per prendere appunti e gestire le informazioni)

tramite Evernote

Bilanciare la gestione delle attività con la presa di note dettagliate può essere difficile, soprattutto per progetti complessi e collaborativi. Evernote semplifica questo processo unendo la possibilità di prendere note dettagliate con un'organizzazione delle attività senza soluzione di continuità.

È utile per catturare idee, organizzare ricerche e pianificare le attività quotidiane in un unico posto. Con elenchi di cose da fare, date di scadenza e priorità integrate, posso rimanere in pista senza cambiare app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Integrare le attività all'interno delle note per un project management senza soluzione di continuità

Allegare file, registrare note audio e clip di pagine web

Accedi a note e attività su tutti i dispositivi

Digitalizzare documenti cartacei e schede aziendali utilizzando l'OCR

Limiti di Evernote

Il piano base ha limitazioni di spazio di archiviazione e funzionalità/funzioni

Non è l'ideale per gestire progetti su larga scala

Gli utenti segnalano ritardi nella sincronizzazione tra dispositivi

Prezzi di Evernote

Free

Premium: 7,99 $ per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4. 4/5 (più di 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (più di 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Evernote è utile perché puoi personalizzare la tua organizzazione in base alle tue esigenze e al tipo di lavoro che stai svolgendo.

Evernote è utile perché puoi personalizzare la tua organizzazione in base alle tue esigenze e al tipo di lavoro che stai svolgendo.

9. Google Tasks (la migliore per un'integrazione senza attriti con Google Workspace)

tramite Google Tasks

Torno spesso a Google Tasks quando ho bisogno di un modo semplice e intuitivo per gestire le attività personali direttamente all'interno del mio ecosistema Google. Si integra bene con Gmail e Google Calendar, rendendo facile trasformare le email in attività e gestire le scadenze comodamente dalla finestra In arrivo.

Questa connessione semplifica la gestione delle attività quotidiane e mi aiuta a organizzarmi. Mi permette anche di creare elenchi di cose da fare, impostare date di scadenza e organizzare le attività con attività secondarie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Tasks

Trasforma le email in attività e visualizza le scadenze nel tuo Calendario

Suddividere le attività più grandi in passaggi più piccoli e gestibili utilizzando attività secondarie ed elenchi

Gestisci le attività ovunque ti trovi con l'app mobile Google Tasks

Goditi il design minimalista per una gestione delle attività senza distrazioni

Limiti di Google Tasks

Mancano strumenti robusti di project management

Non è l'ideale per la gestione delle attività basata su team, in quanto non dispone di strumenti di collaborazione

Personalizzazione limitata per l'organizzazione di flussi di lavoro complessi

Prezzi di Google Tasks

Gratis: Incluso con un account Google

10. Asana (la migliore per la collaborazione in team e la gestione del flusso di lavoro)

via Asana

Asana è una buona scelta quando si gestiscono più progetti con team interfunzionali. La sua interfaccia intuitiva e i flussi di lavoro strutturati semplificano la delega delle attività, il monitoraggio dei progetti, la collaborazione in team e la gestione del carico di lavoro.

I flussi di lavoro personalizzabili di Asana si adattano a qualsiasi dimensione di team o complessità di progetto, mantenendo tutti allineati e responsabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Imposta le dipendenze delle attività o le attività che dipendono da altre attività per una maggiore efficienza

Scegli tra le viste Elenco, Bacheca, Sequenza e Calendario per avere una panoramica del progetto

Automazione delle attività ripetitive per migliorare l'efficienza

Si integra con gli strumenti che usi ogni giorno, come Slack, Google Drive e Zoom

Limiti di Asana

Non dispone di un repository generale di file per ogni progetto

Le funzionalità/funzioni più avanzate di project management sono disponibili solo sui piani premium

Un numero eccessivo di notifiche può distrarre

Prezzi di Asana

piano Free

Starter: 10,99 $/mese per utente

Avanzato: 24,99 $/mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4. 4/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Prima usavo elenchi cartacei di cose da fare e usare Asana mi dà ancora la soddisfazione di spuntare le attività completate, ma lo rende più snello ed efficiente.

Prima usavo elenchi cartacei di cose da fare e usare Asana mi dà ancora la soddisfazione di spuntare le attività completate, ma lo rende più snello ed efficiente.

11. Notion (la migliore per un'area di lavoro all-in-one e la gestione delle conoscenze)

tramite Notion

Noto soprattutto per le sue pagine nidificate, Notion è diventato una delle mie soluzioni preferite quando avevo bisogno di uno spazio per organizzare i piani dei miei progetti e le note delle riunioni (prima di passare a ClickUp). La sua flessibilità mi permette di creare flussi di lavoro personalizzati, wiki, database di attività e documenti collaborativi, tutto in un unico posto.

Notion semplifica il passaggio dalla presa di note personali a progetti complessi senza la necessità di più strumenti. Che si tratti di monitorare lo stato con le bacheche Kanban, delineare le sequenze dei progetti o condividere documenti con il team, Notion si adatta perfettamente al flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Accedi a una libreria di modelli predefiniti per elenchi di cose da fare, project management e prendere appunti

Personalizza le pagine con un'interfaccia drag-and-drop e blocchi di contenuto modulari

Connettiti istantaneamente con strumenti come Slack, Google Drive e Trello

Condivisione di pagine, commenti in tempo reale e collaborazione senza sforzo

Limiti di Notion

Le ampie opzioni di personalizzazione possono sopraffare i nuovi utenti

Funzionalità limitate quando offline

Mancano automazioni avanzate del flusso di lavoro rispetto agli strumenti dedicati

Prezzi di Notion

Free

In più: 22 $ al mese per utente

Business: 28 dollari al mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4. 7/5 (più di 5.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 2.000 recensioni)

12. Things (il migliore per la gestione delle attività personali su Mac e iOS)

via Things

Per chi è profondamente immerso nell'ecosistema Apple, Things può essere un eccellente gestore di attività per rimanere organizzato su Mac, iPhone e iPad.

Il suo design pulito e minimalista lo rende incredibilmente intuitivo per catturare idee, pianificare progetti e gestire le attività quotidiane senza sentirsi sopraffatti. Mi piace il modo in cui si integra perfettamente con le funzionalità native di Apple come Promemoria e Calendario.

Le migliori funzionalità/funzioni

Sincronizzazione tra Mac, iPhone, iPad e Apple Watch senza problemi

Aggiungere attività con date di scadenza utilizzando l'input in linguaggio naturale

Organizza i progetti in passaggi chiari con titoli e liste di controllo

Dai priorità al tuo lavoro con le visualizzazioni odierna e futura, utilizzando le modalità di messa a fuoco

Limiti delle cose

Non disponibile per utenti Windows o Android

Progettate per la gestione delle attività personali, non per i progetti di team

Prezzi delle cose

Mac: 49,99 $ (acquisto una tantum)

iPhone e Apple Watch: 9,99 $ (acquisto una tantum)

iPad: 19,99 $ (acquisto una tantum)

Vision Pro: 29,99 $ (acquisto una tantum)

Valutazioni e recensioni

Capterra: 4. 8/5 (oltre 100 recensioni)

G2: Recensioni insufficienti

13. Any. do (La migliore per la gestione di attività semplici su più piattaforme)

Quando hai bisogno di un task manager semplice e senza fronzoli che funzioni su tutti i dispositivi, Any.do è la soluzione. La sua semplicità lo rende perfetto per gestire le attività quotidiane senza impantanarsi in funzionalità/funzioni complesse.

Posso consigliarvi di iniziare la giornata con la funzionalità/funzione Momento, per rivedere e pianificare le attività e rimanere in carreggiata. Any. do si sincronizza facilmente su dispositivi mobili, desktop e piattaforme web, facilitando il monitoraggio dello stato delle attività da qualsiasi dispositivo si stia utilizzando.

Le funzionalità migliori di Any. do

Dare priorità alle attività quotidiane con un'esperienza di pianificazione guidata

Sincronizzazione tra iOS, Android, web e desktop

Imposta promemoria giornalieri, settimanali o personalizzati per rimanere sempre aggiornato sulle attività

Aggiungere attività e creare più promemoria rapidamente utilizzando i comandi vocali

Qualsiasi. Da fare Limiti

Mancano solide capacità di project management per flussi di lavoro complessi

Alcune funzionalità/funzioni essenziali sono bloccate dietro il piano premium

Le funzionalità/funzioni di collaborazione tra team sono minime rispetto ad altri strumenti

Prezzi Any. do

Personal: Gratis

*premium: 7,99 $ al mese per utente

Teams: 7,99 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Any. do

G2: 4. 2/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 100 recensioni)

ClickUp: la migliore alternativa a Nozbe che si possa desiderare

Dall'appeal visivo di Trello alle capacità di integrazione senza soluzione di continuità di Google Tasks, abbiamo esplorato le 13 migliori alternative a Nozbe, ognuna delle quali offre funzionalità/funzioni uniche che soddisfano esigenze diverse.

Tuttavia, dopo un'approfondita ricerca e sulla base della mia esperienza personale, credo che ClickUp sia la migliore alternativa a Nozbe. Grazie alle sue capacità basate sull'IA, alle funzionalità collaborative e alle opzioni personalizzabili, offre un perfetto equilibrio tra semplicità e potenza.

Se stai cercando un sistema all-star che si adatti ai tuoi flussi di lavoro e migliori la collaborazione del tuo team, ti consiglio vivamente ClickUp. Con le sue numerose funzionalità/funzioni e la sua interfaccia user-friendly, sarai ben attrezzato per affrontare qualsiasi progetto con sicurezza.

Non aspettare, iscriviti oggi stesso a ClickUp!