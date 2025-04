Le 10 migliori alternative a Orangescrum per il project management nel 2025

Ogni team ha il suo modo di fare le cose. Alcuni si attengono a flussi di lavoro strutturati, mentre altri hanno bisogno di spazio per modificare e personalizzare man mano che procedono.

Se Orangescrum ti sembra un po' limitato, o se cerchi una soluzione più personalizzata ed economica, non sei senza opzioni.

Gli strumenti open source di project management ti consentono di dare forma alla tua area di lavoro come desideri, che si tratti di una personalizzazione più profonda, di migliori integrazioni o di un controllo completo della configurazione.

Se questo è ciò di cui hai bisogno, ecco alcune alternative a Orangescrum che vale la pena esplorare. 📝

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco i nostri consigli per le migliori alternative a Orangescrum: ClickUp ( ideale per il project management e la collaborazione sul lavoro all-in-one)

OpenProject (la soluzione migliore per il project management open source)

Monday.com (ideale per il project management visivo)

Trello (ideale per flussi di lavoro Kanban semplici)

Asana (ideale per l'automazione del flusso di lavoro)

Wrike (la migliore per la gestione delle risorse aziendali)

Smartsheet (ideale per gli utenti esperti di fogli di calcolo)

Notion (la migliore per la documentazione connessa)

Basecamp (ideale per un semplice coordinamento del team)

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Orangescrum?

Lo strumento giusto dovrebbe semplificare i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e supportare la scalabilità.

Ecco le funzionalità/funzioni del software di project management da privilegiare:

Processo di onboarding semplice: un'interfaccia intuitiva consente ai team di iniziare a utilizzare lo strumento senza una formazione approfondita

*gestione flessibile delle attività: flussi di lavoro personalizzati, dipendenze delle attività e visualizzazioni multiple consentono ai team di organizzare i progetti a modo loro

*funzionalità scalabile: un'azienda in crescita ha bisogno di software che si adatti a carichi di lavoro crescenti, team più grandi e processi più complessi

Collaborazione senza soluzione di continuità: messaggistica integrata, aggiornamenti in tempo reale e condivisione dei file mantengono i team allineati senza dover fare affidamento su strumenti di comunicazione sparsi

Integrazioni robuste: uno strumento che si connette con app esistenti come Slack, Google Drive e piattaforme CRM elimina le sfide del project management come il costante cambio di contesto

Automazioni che fanno risparmiare tempo: l'assegnazione automatica delle attività, gli aggiornamenti sullo stato e i flussi di lavoro ricorrenti per la gestione delle spese eliminano il lavoro manuale ripetitivo e migliorano l'efficienza

📮 ClickUp Insight: I team trascorrono più della metà della loro giornata lavorativa passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni, rendendo la comunicazione frammentaria e inefficiente. I messaggi sparsi tra email, chat e chiamate rallentano lo stato, creano compartimenti stagni e ostacolano l'innovazione. ClickUp riunisce tutto in un unico posto: attività, documenti, chat e obiettivi, in modo che i team possano comunicare, collaborare e rimanere organizzati. Questi vantaggi unici di ClickUp mantengono il flusso di lavoro senza intoppi, consentendo ai team di concentrarsi sull'esecuzione senza perdere tempo a cercare ciò di cui hanno bisogno.

Le 10 migliori alternative a Orangescrum

A volte, una piattaforma di project management diversa può rendere il lavoro più organizzato e meno faticoso. Se stai considerando altre opzioni, ci sono molte ottime alternative che offrono un modo nuovo di pianificare e collaborare. Eccone alcune che vale la pena esplorare. 👀

1. ClickUp (ideale per il project management e la collaborazione sul lavoro all-in-one)

Il lavoro oggi è frammentato. I nostri progetti, le nostre conoscenze e la nostra comunicazione sono sparsi in strumenti scollegati che ci rallentano.

ClickUp risolve questo problema con l'app Tutto per il lavoro, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

La maggior parte degli strumenti di gestione dei progetti si limita al monitoraggio delle attività. La soluzione di gestione dei progetti di ClickUp va oltre, creando un'area di lavoro completamente connessa in cui i team possono gestire i progetti, collaborare in tempo reale e automatizzare il lavoro ripetitivo.

ClickUp Brain

Automazione dei riepiloghi/riassunti e degli aggiornamenti dei progetti con ClickUp Brain

Al centro di questa esperienza c'è ClickUp Brain, l'assistente integrato di IA che trasforma le informazioni sparse in intuizioni immediate. Il monitoraggio degli aggiornamenti dei progetti, la risposta alle domande e l'automazione del lavoro ripetitivo avvengono in pochi secondi.

Supponiamo che un team di sviluppo prodotto stia gestendo il rilascio di un software. ClickUp Brain scansiona attività, commenti e documenti per generare un aggiornamento strutturato che evidenzia le funzionalità/funzioni completate, le approvazioni in sospeso e le scadenze imminenti. Gli stakeholder ottengono un quadro chiaro dei progressi senza dover aspettare una riunione.

Ottieni risposte immediate da tutta l'area di lavoro con ClickUp Brain

Un project manager che esamina una richiesta di un cliente potrebbe dover verificare se un feedback simile è già stato affrontato in precedenza. ClickUp Brain cerca nell'intera area di lavoro, comprese le conversazioni in chat, le attività passate e i file condivisi, per far emergere le discussioni pertinenti. Niente avanti e indietro, niente perdite di tempo.

ClickUp Chatta

Mantieni le discussioni connesse con ClickUp Chat

ClickUp Chat porta le conversazioni nell'area di lavoro, mantenendo la comunicazione e le attività in un unico posto. Ogni spazio, cartella ed elenco ha la propria chat, in modo che il lavoro rimanga organizzato.

Anche perdere gli aggiornamenti non è un problema. Catch Me Up , basato sull'IA, riepiloga/riassume le conversazioni chiave, in modo che un membro del team che torna dalle vacanze possa vedere le decisioni importanti a colpo d'occhio. Questo rende ClickUp diverso dalle altre alternative a Orangescrum.

Oltre a una comunicazione senza interruzioni, organizzare il lavoro in modo efficiente è altrettanto importante. Le attività di ClickUp aiutano i team a tenere sotto controllo i progetti con priorità, dipendenze e stati personalizzati che si adattano a qualsiasi flusso di lavoro.

ClickUp Visualizza

Ma tenere traccia delle attività è solo metà della battaglia: avere la giusta prospettiva fa la differenza. Le viste ClickUp consentono ai team di passare da Elenco, Bacheca, Gantt e Calendario, assicurando loro di avere sempre la visione più chiara del loro lavoro.

Mantenere i progetti in movimento in modo efficiente spesso significa ridurre il lavoro ripetitivo, ed è qui che entra in gioco ClickUp Automazioni.

Aggiornamenti di routine, cambiamenti di stato e notifiche avvengono automaticamente, così i team possono concentrarsi sulle attività che richiedono effettivamente la loro attenzione.

Supponiamo che un team di marketing gestisca le approvazioni dei contenuti. Quando uno scrittore invia una bozza, Automazioni assegna immediatamente la revisione a un editor, sposta l'attività su "In revisione" e avvisa la persona giusta. Una volta che l'editor lo approva, il sistema aggiorna lo stato, avvisa il team di pubblicazione e pianifica il contenuto.

Modello di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta rapidamente flussi di lavoro strutturati con il modello di project management ClickUp

Per i team che passano da Orangescrum, il modello di project management ClickUp fornisce un punto di partenza strutturato. È dotato di flussi di lavoro che possono essere adattati a diversi settori, aiutando i team a diventare operativi più rapidamente rispetto alle alternative ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

*personalizza il tuo flusso di lavoro: Crea dashboard ClickUp in tempo reale per il monitoraggio dello stato dei progetti, del carico di lavoro del team e delle metriche chiave, tutto in un unico posto

Crea e collabora senza problemi: Trasforma note, wiki e piani di progetto in Trasforma note, wiki e piani di progetto in documenti ClickUp organizzati e collegati direttamente alle attività

Visualizza e mappa le idee: utilizza utilizza le lavagne online ClickUp per fare brainstorming, abbozzare flussi di lavoro e convertire i concetti in attività realizzabili

Monitoraggio del tempo senza sforzo: Registra le ore manualmente o avvia un timer direttamente da qualsiasi attività con Registra le ore manualmente o avvia un timer direttamente da qualsiasi attività con il monitoraggio del tempo di ClickUp per rispettare i tempi previsti

Aggiungi ai preferiti i tuoi strumenti: integra ClickUp con le app che utilizzi quotidianamente, mantenendo fluidi i flussi di lavoro e riducendo il cambio di contesto

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni di ClickUp può richiedere tempo per essere esplorato e adottato completamente

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattare per i prezzi

*clickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

🧠 Curiosità: La parola "progetto" deriva dal termine latino projectum, che significa "qualcosa che viene lanciato in avanti". In origine veniva usata per descrivere piani militari strategici.

2. OpenProject (ideale per il project management open source)

tramite OpenProject

OpenProject offre un'esperienza completa di project management mantenendo la sua natura open source. Questa piattaforma supporta metodologie agili attraverso schede Scrum e Kanban, visualizzazioni sequenziali per la programmazione e solide capacità di documentazione.

I team apprezzano la struttura trasparente dei prezzi, le opzioni di self-hosting e lo sviluppo attivo della comunità. OpenProject eccelle nei progetti complessi con strumenti integrati di monitoraggio del tempo, reportistica dei costi e gestione delle riunioni che soddisfano i requisiti aziendali senza il prezzo delle aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenProject

Creare flussi di lavoro personalizzati che corrispondano esattamente ai processi aziendali e adattarli man mano che il team si evolve

Monitoraggio del tempo direttamente in base alle attività e generazione di reportistica dettagliata per mantenere una fatturazione accurata e l'allocazione delle risorse

Auto-hosting sui propri server per una completa titolarità e conformità ai severi requisiti di sicurezza dei dati

Configurare autorizzazioni dettagliate per gli utenti per controllare i livelli di accesso tra i team e mantenere la sicurezza delle informazioni

Integrazione con numerose applicazioni di terze parti tramite API REST per creare un ecosistema di flussi di lavoro connesso

Limiti di OpenProject

L'interfaccia appare datata rispetto alle alternative moderne

Funzionalità mobile limitata

Alcuni utenti segnalano problemi di prestazioni con progetti più grandi

Prezzi OpenProject

Community: Gratis

Base: 7,25 $ al mese per utente

Professionale: 13,50 $/mese per utente

Premium: 19,50 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di OpenProject

G2: 3. 8/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (170+ recensioni)

🔍 Da fare? Il mercato globale dei software di project management dovrebbe crescere a un tasso annuo composto del 15,7% dal 2023 al 2030.

3. Monday. com (ideale per il project management visivo)

Monday.com trasforma il project management in un'esperienza visiva con la sua interfaccia colorata e personalizzabile. Si distingue per le sue bacheche intuitive che si adattano praticamente a qualsiasi flusso di lavoro, rendendo immediatamente comprensibili i progetti con molti dati.

I team che passano da Orangescrum spesso apprezzano la semplicità del drag-and-drop di Monday. com e il modo in cui rende i dati del progetto più accessibili a tutti, non solo ai project manager. La natura visiva significa meno tempo per spiegare lo stato e più tempo per fare progressi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday.com

Automazioni senza codice che attivano le attività di routine in base a cambiamenti di stato, date o altre condizioni

Visualizza le sequenze dei progetti attraverso più visualizzazioni come grafici Gantt, calendari e bacheche Kanban

Connettiti con oltre 200 strumenti e servizi esterni per mantenere un hub centralizzato del flusso di lavoro per tutti i tuoi processi aziendali

Creare dashboard personalizzate che compilino metriche in tempo reale su più progetti per una visibilità immediata delle prestazioni complessive

Limiti di Monday.com

L'interfaccia può diventare disordinata con troppe bacheche

Alcune automazioni richiedono piani di livello superiore

Richiede una curva di apprendimento per personalizzazioni complesse

Prezzi Monday.com

Gratis (limitato a due utenti)

Basic: $12/mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday. com

G2: 4. 7/5 (12.870+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (5.385+ recensioni)

🔍 Lo sapevi? Alcune delle figure più famose della storia erano, in un certo senso, project manager. Leonardo da Vinci gestiva complessi progetti artistici e ingegneristici, mentre Thomas Edison supervisionava team di inventori che lavoravano a innovazioni rivoluzionarie.

4. Trello (ideale per semplici flussi di lavoro Kanban)

tramite Atlassian

Apprezzerai l'approccio diretto di Trello al project management con un'interfaccia intuitiva basata su schede.

Questo strumento eccelle nel visualizzare l'avanzamento del lavoro attraverso bacheche personalizzabili in cui le schede si muovono attraverso colonne che rappresentano le diverse fasi. È possibile allegare file, aggiungere liste di controllo, impostare date di scadenza e assegnare membri del team direttamente alle schede. Trello brilla per la sua semplicità, offrendo al contempo una profondità sorprendente con i Power-Up che estendono le funzionalità senza complicare l'interfaccia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Creare bacheche personalizzabili con etichette codificate per colore che aiutano a categorizzare e dare priorità agli elementi di lavoro a colpo d'occhio

Aggiungi automazione tramite Butler per spostare automaticamente le schede, assegnare membri o impostare date di scadenza in base ai trigger definiti

Progettare modelli di schede con liste di controllo e campi predefiniti per standardizzare le attività ricorrenti all'interno del team

Accedi alle tue bacheche senza interruzioni su dispositivi desktop e mobili per gestire i progetti indipendentemente dalla posizione

Limiti di Trello

Capacità di reportistica e analisi limitate

Può diventare poco maneggevole per progetti complessi e con più fasi

La versione base non dispone di funzionalità/funzioni avanzate per il flusso di lavoro

Difficoltà nella gestione delle dipendenze tra le attività

Prezzi Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $/mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4. 4/5 (più di 13.670 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (23.435+ recensioni)

🧠 Curiosità: Completare un'attività rilascia dopamina, una sostanza chimica che dà una sensazione di benessere e aumenta la motivazione e la produttività. Ecco perché spuntare un elemento da un elenco di cose da fare è così soddisfacente.

5. Asana (la migliore per l'automazione del flusso di lavoro)

tramite Asana

Asana mette ordine nel caos del team con una gestione delle attività senza fronzoli. Questa piattaforma eccelle nel suddividere progetti complessi in parti gestibili con dipendenze, attività secondarie e campi personalizzati.

È possibile visualizzare il lavoro in più viste, tra cui Elenchi, Bacheche, Sequenze e Calendari. Asana dispone di solide funzioni di automazione che eliminano il lavoro ripetitivo e riducono gli aggiornamenti manuali. Mantiene un'interfaccia pulita, offrendo al contempo profondità per i team che hanno bisogno di coordinare flussi di lavoro complessi tra i reparti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Creare flussi di lavoro personalizzati con regole che assegnano automaticamente le attività, modificano lo stato e notificano i membri del team in base ai trigger

Visualizzare le dipendenze e le sequenze temporali dei progetti con la vista Sequenza in stile Gantt per identificare potenziali colli di bottiglia

Creare moduli che convertono gli invii direttamente in attività attuabili assegnate ai membri del team giusti

Progetta campi personalizzati e modelli che standardizzano la raccolta di informazioni in tutti i tuoi progetti

Monitoraggio di obiettivi e finalità collegati direttamente alle attività di contributo per mantenere l'allineamento con le priorità strategiche

Limiti di Asana

La versione gratis limita la dimensione del team a 10 membri

Alcuni utenti segnalano un sovraccarico di notifiche

Per ogni attività può essere assegnata una sola persona, il che limita la collaborazione

Richiede integrazioni di terze parti per il monitoraggio del tempo

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $/mese per utente

Avanzato: 30,49 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4. 4/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 12.000 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Secondo una ricerca, il 61% dei professionisti del settore ritiene che il proprio Project Management Office (PMO) stia ottenendo esiti positivi in termini di risultati dei progetti ed efficienza organizzativa.

📖 Leggi anche: Ragioni evidenti per scegliere ClickUp invece di Asana

6. Wrike (la migliore per la gestione delle risorse aziendali)

tramite Wrike

Wrike offre una struttura per progetti in rapida evoluzione con un elegante layout a tre riquadri che mantiene portfolio, progetti e attività a portata di mano. I team possono personalizzare i flussi di lavoro con moduli di richiesta, fasi di approvazione e aggiornamenti automatici che riducono il lavoro manuale.

Le viste in tempo reale del carico di lavoro rendono semplice la pianificazione delle risorse, assicurando che nessuno sia sovraccarico e che le scadenze siano rispettate. E con la sicurezza a livello di azienda, i dati rimangono protetti senza compromettere la flessibilità del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Creare moduli di richiesta personalizzati che raccolgano esattamente le informazioni necessarie e indirizzino automaticamente il lavoro ai team appropriati

Visualizza il carico di lavoro del team nei vari progetti con grafici interattivi che aiutano a bilanciare le risorse e prevenire il burnout

Generazione di report personalizzabili con dati in tempo reale per il monitoraggio simultaneo delle metriche delle prestazioni su più progetti

Limiti di Wrike

Le sue capacità di monitoraggio del tempo e di programmazione sono limitate

Lo strumento può essere lento da caricare, in particolare quando si caricano o scaricano file

Le recensioni di Wrike riportano che lo strumento è offerto a un prezzo più alto rispetto a molti concorrenti

Prezzi Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4. 2/5 (3.760+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (2.770+ recensioni)

🔍 Lo sapevi? I project manager spesso scherzano sulla legge di Murphy: "Tutto ciò che può andare storto, andrà storto". Ecco perché la gestione del rischio è una parte cruciale del lavoro.

7. Smartsheet (ideale per utenti esperti di fogli di calcolo)*

tramite Smartsheet

L'utilizzo di Smartsheet per il project management colma il divario tra i tradizionali fogli di calcolo e le moderne piattaforme di project management. Questo strumento presenta una familiare interfaccia a griglia che si evolve con potenti funzionalità/funzioni di collaborazione, regole di automazione e opzioni di visualizzazione.

Rende i flussi di lavoro più fluidi che mai. Imposta la logica condizionale, i percorsi di approvazione e gli avvisi automatici, in modo che le cose procedano senza un milione di follow-up. Le dashboard riuniscono tutto, trasformando numeri infiniti in informazioni utili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Condivisione dei fogli con gli stakeholder interni ed esterni, impostazione delle autorizzazioni e monitoraggio delle modifiche con una cronologia dettagliata delle versioni

Creare flussi di lavoro di approvazione automatizzati che indirizzino i documenti alle parti interessate in base a condizioni predefinite

Creare report trasversali che raccolgano informazioni da più progetti in dashboard esecutive complete

Limiti di Smartsheet

Nonostante il suo aspetto simile a un foglio di calcolo, Smartsheet non ha la possibilità di avere più schede all'interno di un singolo foglio, il che limita l'organizzazione dei dati

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità/funzioni di reportistica di Smartsheet siano inadeguate per l'analisi dei dati

Prezzi Smartsheet

Free

Pro: 12 $/mese per utente

Business: 24 dollari al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4. 4/5 (19.080+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (3.420+ recensioni)

🧠 Curiosità: l'effetto Zeigarnik suggerisce che il cervello ricorda più vividamente le attività non completate rispetto a quelle completate, facendo sì che il lavoro incompleto rimanga nella mente e a volte risulti mentalmente estenuante.

📖 Leggi anche: Smartsheet vs. ClickUp: qual è il miglior strumento di project management?

8. Notion (la migliore per la documentazione connessa)

tramite Notion

Notion combina il project management con solide capacità di documentazione in un'area di lavoro personalizzabile. Crea connessioni tra attività, note, wiki e database in modo da poter costruire sistemi personalizzati in cui le informazioni fluiscono naturalmente.

Il sistema a blocchi flessibile dello strumento si adatta praticamente a qualsiasi flusso di lavoro, pur mantenendo la semplicità visiva. Tuttavia, se si confronta Notion con ClickUp, quest'ultimo offre un'area di lavoro più completa con funzioni integrate di automazione e collaborazione in team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Creare database interconnessi che mettono in relazione progetti, attività, membri del team e risorse con potenti opzioni di filtraggio

Progettare pagine modello con strutture standardizzate che garantiscano coerenza tra progetti e reparti

Collegare informazioni correlate attraverso backlink e relazioni che mantengono il contesto nell'intera area di lavoro

Inserisci contenuti da altri strumenti direttamente nelle tue pagine, inclusi file, video ed elementi interattivi

Limiti di Notion

Può richiedere un tempo di configurazione significativo per flussi di lavoro ottimali

Lo strumento non dispone di funzionalità/funzioni avanzate di project management come i grafici di Gantt

Le impostazioni di autorizzazione sono meno granulari rispetto agli strumenti specializzati

Prezzi Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Notion IA: 10 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4. 6/5 (6.060+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (2.480+ recensioni)

9. Basecamp (ideale per un semplice coordinamento del team)

tramite Basecamp

Basecamp adotta un approccio piacevolmente diverso al project management con i suoi prezzi all-inclusive e la sua interfaccia semplificata. Questa piattaforma organizza il lavoro in progetti distinti che contengono sei strumenti principali: bacheche, cose da fare, programmi, documenti, chattare e check-in automatici.

È possibile eliminare la frammentazione derivante dall'utilizzo di più app centralizzando la comunicazione e la gestione delle attività. Ciò facilita la definizione di confini chiari tra i progetti e la visibilità tra i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Pianifica check-in automatici che raccolgono gli aggiornamenti del team su argomenti specifici senza richiedere riunioni

Imposta chiari confini di lavoro con notifiche relative all'orario di lavoro che rispettino il tempo personale dei membri del team

Organizza le discussioni in bacheche mirate che mantengono le conversazioni contestuali e ricercabili

Archivia e crea versioni di tutti i documenti di progetto in una posizione centrale accessibile a tutti con le autorizzazioni appropriate

Limiti di Basecamp

Mancano funzionalità/funzioni avanzate come i grafici di Gantt o il monitoraggio del tempo

Le recensioni di Basecamp suggeriscono che offre una personalizzazione limitata rispetto ad altre piattaforme

Nessun tool integrato di reportistica o analisi

Struttura delle autorizzazioni "tutto o niente"

Prezzi di Basecamp

Free

In più: 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 299 $/mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (più di 5.320 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (14.480+ recensioni)

10. Jira (ideale per team di sviluppo agile)

tramite Atlassian

Jira offre un project management specializzato per lo sviluppo di software, con particolare attenzione alle metodologie Agile. È eccellente nel monitoraggio di problemi, bug e richieste di funzionalità/funzioni attraverso flussi di lavoro personalizzabili che si adattano ai processi del tuo team.

È possibile pianificare gli sprint, visualizzare il lavoro in corso (WIP) e generare report dettagliati sulla velocità del team. Jira si distingue per le sue ampie opzioni di integrazione con gli strumenti di sviluppo e l'adattabilità a framework diversi e agili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Configurare flussi di lavoro personalizzati che si adattino perfettamente al processo di sviluppo con transizioni e convalide automatizzate

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori tramite bacheche interattive che visualizzano lo stato del lavoro tra uno sprint e l'altro e tra una release e l'altra

Genera grafici di velocità e report di burndown che aiutano i team a migliorare la precisione delle stime nel tempo

Creare epiche che organizzino storie e attività correlate in iniziative più ampie allineate agli obiettivi strategici

Progettare tipi di problemi personalizzati con campi specifici che acquisiscono esattamente le informazioni necessarie per diversi elementi di lavoro

Limiti di Jira

I team fortemente concentrati sui test potrebbero trovare insufficienti le funzionalità native di Jira, rendendo necessaria l'integrazione con strumenti di test dedicati

Può sembrare opprimente per il semplice monitoraggio del progetto se si confrontano Jira e ClickUp

La configurazione richiede un notevole investimento di tempo

Prezzi di Jira

Free

Standard: 7,53 $/mese per utente

Premium: 13,53 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4. 3/5 (oltre 6.270 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 15.100 recensioni)

🔍 Da fare? Il rapporto sullo stato del project management di Wellingtone ha rilevato che il 47% dei progetti è per lo più o sempre guidato da project manager professionisti.

Scegli ClickUp per vedere i risultati

Gestire i progetti in modo efficace richiede strumenti che si adattino al flusso di lavoro del team, non il contrario.

La giusta alternativa a Orangescrum semplifica la collaborazione, migliora la produttività e mantiene il monitoraggio delle attività.

ClickUp va oltre la gestione standard dei progetti centralizzando tutto (attività, documenti, chat e automazioni) in un'unica piattaforma basata sull'IA. Teams può personalizzare i flussi di lavoro, integrarsi con i propri strumenti preferiti e scalare senza soluzione di continuità.

Migliora la tua esperienza di project management. Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅