Le migliori app di produttività per iOS: iPhone e iPad

Produttività le app aiutano le persone a rimanere concentrate e a terminare meglio le loro attività quotidiane. Tuttavia, è difficile trovare un'applicazione adatta con centinaia di applicazioni per iPhone e iPad app per la produttività disponibili sull'App Store.

Le migliori app di produttività per iPhone per i dispositivi iOS nel 2024

1. ClickUp

Accesso a ClickUp su qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che consente a ogni team di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutti i lavori in un unico strumento. Sia che siate alle prime armi con le app per il project management o che siate dei veri e propri utenti, la personalizzazione di ClickUp può adattarsi a team di qualsiasi dimensione, remoti o in ufficio, per la migliore produttività della vostra vita.

Le funzionalità/funzione sono racchiuse in un'interfaccia utente ordinata e di colore, con più livelli di funzionalità rispetto alla maggior parte delle app di gestione dei progetti strumenti di project management s. Inoltre, potete sbarazzarvi delle vostre app per prendere appunti e affidarvi alla funzionalità/funzione di Teams per prendere appunti, condividere file e collaborare con i vostri team.

I molteplici estensioni di Chrome sempre aggiunte alle nuove versioni eliminano la necessità di molte app di produttività per iPhone e iPad.

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi Scaricare ClickUp ### 2. Trello

via Trello Trello può essere utilizzato per organizzare quasi tutto, dai progetti del team ai flussi di lavoro personali dei liberi professionisti. Potrebbero esserci migliori alternative a Trello ma l'app è una buona idea se si vuole introdurre uno strumento di project management relativamente facile da usare. Le tavole Kanban sono pratiche e facili da capire, a differenza delle goffe tavole di Trello strumenti di visualizzazione come i grafici Gantt e le Bacheche.

L'app è in grado di gestire qualsiasi cosa, da complessi strategie di progetto a flussi di lavoro quotidiani poco impegnativi.

Prezzo: Trello è un'applicazione gratuita Scaricare Trello

3. Cose

via Cose Things è un'app per la gestione delle attività con un'interfaccia utente dall'aspetto gradevole e bellissimi widget per iPhone. L'app raccoglie i migliori elementi dei sistemi di pianificazione analogici e li trasforma in un potente organizer digitale. Things 3 è meglio come un'applicazione per la gestione delle attività pianificatore giornaliero e non come strumento di project management per la mancanza di funzioni collaborative e di funzionalità/funzione di monitoraggio complete.

Prezzo: $9,99 Scaricare cose

4. TickTick

via TickTickTickTick è un gestore di attività facile da usare che consente di tenere sotto controllo le attività della vostra piccola azienda. Contiene alcune funzionalità di project management, come il bacheca kanban e un widget calendario, ma non sono così potenti come alcune delle alternative con funzionalità/funzione complete. È possibile programmare eventi ripetuti e utilizzare codici colore per essere più organizzati.

Prezzo: Gratis con acquisti in app a 2,00 dollari al mese e 27,99 dollari all'anno per la sottoscrizione premium Scaricate TickTick

5. Fantastico

via Fantastico Fantastical offre un intervallo di app per la pianificazione per gli utenti che vogliono sfruttare al meglio il proprio tempo. Uno dei punti di forza dell'applicazione è la sua facilità d'uso e la capacità del Calendario di sincronizzarsi con app esterne. Ad esempio, la funzionalità "Interessante" di Calener è in grado di estrarre gli orari delle partite in diretta del vostro team preferito del campionato di calcio.

Prezzo: Fantiscal ha un piano gratuito con funzionalità/funzione di base e una versione premium a 4,99 dollari al mese o 39,99 dollari all'anno Scaricare Fantastical

6. Todoist

via Todoist Todoist è un pratico programma di gestione delle attività con quasi tutto ciò che serve per organizzare il lavoro e la vita privata. Si integra con le principali app come Zoho, Dropbox, Jira e Zendesk, consentendo di connettersi e accedere ai dati senza problemi. Inoltre, è possibile aggiungere articoli web e collegamenti al proprio elenco di cose da fare con relativa facilità durante le ricerche su Internet.

Ma se le vostre attività comportano un monitoraggio e una microprogrammazione, ClickUp sarebbe un'ottima soluzione per le vostre attività una perfetta alternativa a Todoist perché questa app è priva di queste funzionalità/funzione.

Prezzo: Todoist è un'app gratuita, ma è possibile usufruire delle funzionalità pro per $$$a/mese o $35,99/anno Scaricare Todoist

7. Zoom

via Zoom Zoom è un potente strumento di videoconferenza che consente di programmare e ospitare riunioni con più di 500 partecipanti alla volta. Consente inoltre di condividere file, di proiettare il proprio schermo durante una presentazione e di chattare con i partecipanti all'interno dell'app. È in grado di salvare le immagini e i file inviati in chat e la funzionalità di trascrizione dal vivo può prendere le note della riunione.

Prezzo: Zoom è disponibile come applicazione gratuita con la possibilità di acquistare crediti aggiuntivi per un utilizzo avanzato Scarica Zoom

8. Produttività - Traccia abitudini

via Produttività - Traccia abitudini Produttività Traccia abitudini è un'applicazione orientata agli obiettivi e alla costruzione di abitudini. Aiuta a sviluppare buone abitudini suddividendole in routine gestibili con sequenze definite. Gli utenti possono impostare promemoria per le attività in base all'ora o alla posizione dell'attività, con una scheda per le statistiche che consente di sapere se si è sulla strada giusta.

Productive è dotato di preimpostazioni personalizzabili racchiuse in un'interfaccia utente semplice e con un numero limitato di distrazioni.

Prezzo: L'app è disponibile su un piano gratuito. Ma sono disponibili aggiornamenti premium con intervalli da 3,99 dollari al mese a 39,99 dollari all'anno Scaricate Habit Tracker

9. Abituare

via Abituare Habitify è un popolare tracker che aiuta a sviluppare abitudini che rimangono tali. È dotato di fantastici widget e si integra con l'app Salute di Apple per tenere traccia delle attività di fitness. Il tracker delle abitudini vi fornisce il supporto necessario per apportare cambiamenti positivi nella vostra vita, come andare in palestra, iniziare una dieta o persino abbandonare una cattiva routine.

I manager delle attività raramente prestano sufficiente attenzione allo sviluppo delle abitudini, perché di solito si concentrano sulle attività più importanti della giornata.

Prezzo: Habitify ha più di dieci piani di sottoscrizione che partono da $$$a 4,99 per il piano mensile fino a $$64,99 per l'abbonamento a vita Scarica Habitify

10. PCalc

via PCalc PCalc è una calcolatrice ricca di funzionalità/funzione con funzioni integrate per programmatori, ingegneri, esperti finanziari, scienziati e studenti. L'app offre alcune potenti funzionalità/funzione che non si trovano in una normale calcolatrice. L'azione di copia e incolla, la modalità RPN, i temi personalizzabili e l'accurato layout della tastiera rendono ancora più piacevole l'utilizzo della calcolatrice.

Sotto il semplice display si nascondono funzionalità più interattive, come le funzioni di scorrimento verso destra e verso il basso, i menu a comparsa e il modello 3D touch.

Prezzo: 9,99 dollari Scarica PCalc

11. Occhiolino

via Occhiolino Yoink è un'appunti che consente di raccogliere e organizzare idee da diverse fonti. Un'azione di trascinamento facile da usare permette di raccogliere, condividere o scaricare elementi. E non dovrete passare da un'applicazione all'altra. L'app fornisce uno spazio di archiviazione centrale per la raccolta e li sincronizza per renderli disponibili su tutti i dispositivi iOS.

Prezzo: Nonostante le grandi funzioni, l'app è piuttosto leggera e costa $$$a una tantum sull'AppStore Scaricare Yoink

12. Incollare

via Incollare Paste è un gestore di appunti che offre più di quanto si possa ottenere con gli Appunti universali integrati di Apple. Sebbene entrambe le app permettano di copiare e incollare elementi su tutti i dispositivi iOS, la magia di Paste sta nel fatto che permette di recuperare i clip precedenti. Memorizza la cronologia degli appunti, la organizza e offre filtri intelligenti per aiutarvi a cercare nella cronologia dei ritagli.

Prezzo: Paste per iOS è un'app gratuita, ma è possibile sottoscrivere una sottoscrizione premium se si desidera estendere le sue funzioni all'iMac Scaricare Paste

13. OmniFocus

via OmniFocusOmnifocus è ricca di potenti funzionalità che aiutano a gestire una vita piena di impegni. È più interessante come app di produttività per iPhone e iPad grazie alle sue potenti funzionalità di organizzazione e prioritizzazione. L'app non supporta la collaborazione e lavora solo su piattaforma iOS.

Prezzo: Con 9,99 dollari per la sottoscrizione mensile e 99,99 dollari per quella annuale, Onifocus è più costosa di molte app della sua categoria Scaricate OmniFocus

14. Libertà

via Libertà Freedom è un blocco dei siti web incredibilmente facile da usare per i dispositivi iOS. Oltre al blocco dei social network e delle app di gioco, Freedom offre un ulteriore vantaggio. Può essere utilizzata per limitare l'accesso a Internet sui dispositivi dei bambini. Tuttavia, questa funzionalità/funzione deve essere messa a punto perché qualsiasi bambino con abilità tecnologiche superiori alla media può aggirare l'applicazione.

Prezzo: L'app costa 8,99 dollari per la sottoscrizione mensile e 39,99 dollari per quella annuale Scaricare Freedom

15. Tempo di salvataggio

via Tempo di salvataggio RescueTime vi spinge a migliorare la vostra produttività segnalando il modo in cui trascorrete il tempo sui vostri dispositivi. È facile da impostare e lavora silenziosamente dietro le quinte, prestando attenzione alle app utilizzate e a quanto tempo vi si dedica. Utilizza una valutazione su cinque scale per osservare la produttività giornaliera, da molto distraente a molto produttiva.

RescueTime consente di classificare le applicazioni in base alla dipendenza dall'uso che se ne fa, perché anche i social network come Instagram possono essere utilizzati a fini aziendali.

Prezzo: Free (è possibile usufruire di funzioni premium per 11,99 dollari al mese o 77,99 dollari all'anno) Scarica RescueTime

16. Monitoraggio del tempo

via Monitoraggio del tempo L'app Monitoraggio del tempo consente di visualizzare come vengono impiegate le ore durante una tipica giornata lavorativa. Inoltre, è possibile tenere un elenco di timer se si passa continuamente da un'attività all'altra e la nuova funzionalità/funzione di fatturazione semplifica la fatturazione da parte dei client se ci si fa pagare a ore. Hours può fornire report sulle tabelle orarie e facilita la gestione di più team da un dashboard facile da usare.

Prezzo: Free con acquisti in-app a partire da 7,99 dollari Scarica il Monitoraggio del tempo

17. Evernote

via Evernote Evernote offre una fantastica esperienza di annotazione con funzionalità/funzione come l'accesso al cloud, la sincronizzazione su più dispositivi e un potente strumento di ricerca. Per gli utenti più esperti, può essere utilizzato anche come strumento di project management, dove più membri del team possono condividere file e collaborare utilizzando clip audio, foto, scarabocchi e promemoria.

Le versioni premium offrono scansione dei documenti, archiviazione cloud avanzata e integrazioni con migliaia di app di terze parti. Tuttavia, i costi elevati delle versioni a pagamento sembrano un po' ingiustificati quando ci sono versioni a prezzi migliori alternative con tutte le funzionalità/funzione desiderate .

Prezzo: Evernote offre un piano Free e alternative premium a partire da $$$a/mese Scarica Evernote

via Notion Notion offre un'area di lavoro ibrida per prendere appunti e gestire le attività. È un po' più scarso per quanto riguarda le funzioni di progetto, in quanto manca delle funzionalità più avanzate che si possono trovare su alternative come ClickUp . L'app permette comunque di terminare molto lavoro quando si è freelance o si lavora in un piccolo team.

La semplice interfaccia utente facilita la navigazione tra le note e gli elenchi di cose da fare.

Prezzo: La versione gratuita ha tutte le funzionalità/funzione, ma vale la pena passare alla versione premium per usufruire delle funzioni del team Scaricare Notion

19. Orso

via Orso Il App dell'orso offre un'esperienza di scrittura delle note di alto livello, con una barra laterale facile da usare che consente di organizzare i contenuti. L'editor di markdown supporta lavori ad alta intensità di testo come i saggi ed è anche possibile aggiungere immagini in linea all'interno del testo. È una soluzione perfetta per alternativa a basso costo a Evernote ed è dotato di temi unici e personalizzazioni tipografiche che migliorano l'esperienza di scrittura.

Prezzo: L'app Bear è gratis, ma offre acquisti in-app per funzionalità/funzione premium a partire da 1,49 dollari/mese **Scaricate Bear

20. Note positive

via Note positive GoodNotes è un esempio perfetto di come le app per prendere appunti siano migliorate rispetto alla loro nascita. L'interfaccia dell'app ruba alcune idee ai quaderni tradizionali. Gli utenti si sentono come se stessero usando un libro invece di un dispositivo mobile. Gli utenti possono personalizzare le dimensioni dei fogli, i tipi di carta, le penne e gli evidenziatori.

L'app supporta la registrazione audio, l'importazione di PDF e foto.

Prezzo: Esiste una versione gratuita e la versione completa può essere usufruita per $$$a 7,99 Scaricare Goodnotes

21. Scanbot

via App Store Le app di scansione sono diventate così valide che stanno sostituendo gli scanner tradizionali in molti uffici. Scanbot combina uno scanner PDF e un lettore QR per offrire uno strumento potente adatto all'uso personale e alle applicazioni aziendali. È dotato di un'interfaccia intuitiva, di riconoscimento OCR dei testi e di compatibilità cloud con applicazioni popolari come iCloud, Dropbox ed Evernote.

Dopo aver installato l'app, gli utenti possono acquistare crediti per inviare documenti via fax dal proprio iPhone con un intervallo compreso tra 0,99 e 22,99 dollari.

Prezzo: L'app è disponibile al costo di 99,99 dollari una tantum Scarica Scanbot

22. Gladys

via App Store Gladys è un'app di archiviazione ricca di funzionalità che consente di trascinare e rilasciare tutti i tipi di contenuti in una posizione centrale. L'app ha un'interfaccia utente di grande effetto e le miniature dei file archiviati vengono visualizzate in modo ordinato all'interno della finestra dello spazio di archiviazione. Inoltre, Glady permette di recuperare facilmente i file grazie a un sistema di cartelle molto efficiente.

Prezzo: Free con acquisti in-app Scarica Gladys

23. Annotabile

via Annotabile Questa è l'app giusta se il vostro lavoro prevede la condivisione di immagini che richiedono annotazioni. Annotable offre strumenti di markup che possono essere utilizzati per evidenziare, riformulare o ingrandire parti di un'immagine. La funzionalità di pixelatura nasconde alcune parti di un'immagine condivisa e, se state condividendo screenshot di email, lo strumento di riduzione intelligente può essere usato per oscurare alcune sezioni di testo.

Prezzo: Free con acquisti in-app per strumenti di annotazione avanzati Scaricare Annotable

24. Aprire

via App Store Opener è uno strumento così comodo e molti utenti di solito faticano a spiegare come hanno fatto a sopravvivere senza di esso. Idealmente, un collegato che fa riferimento a un video di YouTube dovrebbe aprirsi all'interno dell'app di YouTube, ma per molti utenti iOS non è mai stato così. L'app offre un'ottima soluzione nei casi in cui toccando i collegamenti web gli utenti vengono reindirizzati a siti web per dispositivi mobili mal sviluppati, invece di aprirli nell'app nativa.

Opener offre anche un'estensione che consente di scegliere se salvare, copiare o aprire un collegato nel browser web.

Prezzo: L'app si può scaricare a 1,99 dollari Aprire il download

25. Textexpander

via Textexpander Le email e le app di messaggistica possono consumare molto del vostro tempo prezioso con tutta la digitazione necessaria quando avete già abbastanza cose da fare. Textexpander vi risparmia questa fatica grazie all'uso del testo predittivo che vi permette di inserire le frasi più frequenti durante la digitazione. L'app apprende le scorciatoie di digitazione e le frasi più usate e fornisce frammenti di testo quando si attiva un'azione di digitazione.

Prezzo: Free Scaricare Textexpander

Scegliere le migliori app per la produttività per iPhone e iOS

Trovare le migliori app per la produttività per iOS significa ottenere opzioni che risolvono i vostri problemi al costo più accessibile. App come ClickUp combinano diverse funzioni in un'unica piattaforma, in modo da non dover utilizzare più applicazioni, mentre una sola è in grado di gestire tutto ciò di cui avete bisogno. E non importa se scegliete le app di produttività gratuite per iPhone o optate per le versioni premium, purché la scelta sia serve a soddisfare le vostre esigenze personali o agli obiettivi aziendali. Scaricare ClickUp per iniziare oggi stesso a gestire i progetti nel modo giusto!