10 Migliori alternative e concorrenti di OmniFocus nel 2024

Quando si parla di app per la gestione delle attività create per dispositivi MacOS e iOS, viene in mente un nome: OmniFocus.

Va bene se siete utenti esclusivamente Mac, ma se siete utenti Android? O forse avete bisogno di una soluzione di gestione delle attività con funzionalità/funzione che OmniFocus non offre.

Sebbene OmniFocus sia uno dei programmi più popolari elenco di cose da fare per gli utenti Mac ma non ha tutti i Box in termini di funzioni e compatibilità con i dispositivi.

Se desiderate le stesse (o migliori) funzioni e vantaggi di OmniFocus ma avete bisogno di qualcosa in più, siete nel posto giusto. 🙌

Il nostro elenco delle 10 migliori alternative a OmniFocus fornisce una panoramica di ogni opzione e alcuni suggerimenti per aiutarvi a padroneggiare il vostro elenco di cose da fare.

Cosa cercare nelle alternative a OmniFocus?

Ci sono così tanti gestori di attività e da fare app per l'elenco delle cose da fare è difficile distinguere tra tutte queste alternative a OmniFocus.

A nostro avviso, è meglio scegliere strumenti che offrono:

Visualizzazioni multiple: Gli elenchi di attività sono ottimi, ma a volte serve qualcosa di più visivo. Cercate un'app per gli elenchi di cose da fare che sia dotata di tabelle Kanban o grafici Gantt per visualizzare i flussi di lavoro, le sequenze e altro ancora.

Pianificazione di più progetti, gestione delle dipendenze e dare priorità a tutto nel vostro personalizzato sequenza del progetto con la visualizzazione della Sequenza in ClickUp

Un'elegante app mobile : Certo, gli strumenti basati sul Web sono ottimi, ma avete bisogno di qualcosa di più. Invece di soluzioni basate su cloud, scegliete alternative OmniFocus che offrano un'ottima app mobile. Cercate opzioni con un'interfaccia utente elegante, intuitiva e facile da vedere

Certo, gli strumenti basati sul Web sono ottimi, ma avete bisogno di qualcosa di più. Invece di soluzioni basate su cloud, scegliete alternative OmniFocus che offrano un'ottima app mobile. Cercate opzioni con un'interfaccia utente elegante, intuitiva e facile da vedere Modelli utili: Chi vuole costruire gli elenchi da zero? Le app di qualità per gli elenchi di cose da fare permettono di risparmiare tempo grazie a modelli per le liste di controllo , prendere appunti, mappe mentali e altro ancora.

Con il monitoraggio del tempo in ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

Monitoraggio del tempo : Sia che abbiate bisogno di un aiuto per organizzare la vostra vita personale o che abbiate bisogno di unastrumento per il project management per superare il vostro folle elenco di cose da fare al lavoro, cercate un'app che offra il monitoraggio del tempo. Monitorate quanto tempo passate a lavare i piatti o quanto tempo impiegate a compilare le reportistiche sul lavoro. Queste informazioni potrebbero aiutarvi a trovare modi per risparmiare tempo

Le 10 migliori alternative a OmniFocus da usare nel 2024

Abbiamo capito. Avete bisogno di qualcosa di simile a OmniFocus, ma non avete il tempo di passare al setaccio il miliardo di app per l'elenco delle cose da fare. È qui che entra in gioco questo elenco.

Ecco le migliori alternative a OmniFocus:

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Certo, ClickUp gestisce documenti, progetti e obiettivi, ma sapevate che siamo anche una solida piattaforma per la gestione delle attività? app per la pianificazione delle attività ? Sia che siate monitoraggio delle attività per il progetto più grande della vostra vita o state pianificando una vacanza in famiglia, Attività di ClickUp è pronto per la sfida. 🤩

Create attività e sottoattività all'interno di progetti a vostra scelta. Segnalate le attività importanti, aggiungete date di scadenza e invitate i collaboratori.

Con i membri del team al seguito, potrete collaborare e delegare le attività alla velocità di un clic. Per ogni attività sono disponibili più thread di commenti, in modo da mantenere tutte le conversazioni al loro posto, accanto al vostro lavoro. Grazie all'automazione e alle regole, ClickUp trasferisce le attività tra i membri del team per far sì che la palla si muova sempre.

Con le relazioni ClickUp, è facile collegare attività e documenti dall'area di lavoro

Da fare un'attività a cadenza giornaliera, settimanale o mensile? Ci pensiamo noi. Basta impostare una volta un'attività ricorrente e ClickUp popolerà automaticamente il vostro calendario in pochi secondi.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Semplificate la creazione delle attività con la funzioneModello di gestione delle attività di ClickUp* Suddividete le attività di grandi dimensioni in piccoli to-dos di dimensioni ridotte

Personalizzate le attività del progetto con più di 35ClickApps* Costruite un database di attività per vagliare rapidamente le centinaia di attività presenti nella vostra azienda

Integrazione di documenti, dashboard, lavagne online, obiettivi e chat in un'unica piattaforma

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità/funzione, come ad esempioClickUp AIsono disponibili solo per gli account a pagamento

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente, pagato annualmente; $10/mese per utente, pagato mensilmente

$7/mese per utente, pagato annualmente; $10/mese per utente, pagato mensilmente Aziendale: $12/mese per utente, fatturati annualmente; $19/mese per utente, pagati mensilmente

$12/mese per utente, fatturati annualmente; $19/mese per utente, pagati mensilmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Flusso di lavoro

Via Flusso di lavoro Workflowy è in parti uguali software di gestione delle attività strumento di brain dump e spazio di archiviazione. Si presenta come un'alternativa a Evernote e Dropbox.

Worflowy visualizza un semplice elenco di attività, anche se è possibile convertirlo in un pannello Kanban, se necessario.

Utilizzate Workflowy per caricare file e immagini da salvare in un secondo momento. Potete tenerli per voi o condividere rapidamente un collegamento a questi file con i collaboratori. Workflowy non richiede che i collaboratori abbiano un account, rendendo la collaborazione in movimento un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workflowy

Workflowy ha un'app sia per iOS che per Android

Organizzare le note con i tag di Workflowy

Convertire gli elenchi in bacheche Kanban

Riduzione di alcuni dettagli o elenchi in modo da vedere solo le informazioni importanti in questo momento

Limiti di Workflowy

La versione gratuita limita lo spazio di archiviazione dei file, la collaborazione e i proiettili

Prezzi di Workflowy

**Free Forever

Pro: 4,99 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Workflowy

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10 recensioni)

3. Ricorda il latte

Via Ricorda il latte Remember the Milk è un sistema di gestione delle attività adorabile ma sorprendentemente robusto per la vostra vita personale e professionale. 🐮

La funzionalità/funzione Smart Add consente di aggiungere rapidamente i dettagli di un'attività su una sola riga, con dettagli su date di scadenza, attività ricorrenti, tag e altro ancora. Sebbene la maggior parte delle attività del task manager inviino promemoria, ci piace che Remember the Milk non offra solo promemoria per l'app, ma anche promemoria via email, testo, IM e persino X (la piattaforma precedentemente nota come Twitter).

Le migliori funzionalità/funzione di Remember the Milk

Si integra con Google Assistant, Alexa, Siri e altro ancora

"The Dairy" fornisce app create dalla comunità per estendere le funzioni di Remember the Milk

Organizza le attività con tag e attività secondarie con codice colore

Connessione a Dropbox o Google Drive per allegare file alle attività

Limiti di Remember the Milk

È necessario utilizzare "Milkscript" (JavaScript) per creare automazioni personalizzate nello strumento di project management

La sottoscrizione annuale di $$$a è un tag elevato per la versione premium

**Gratis

39,99$/anno per funzionalità/funzione avanzate

Valutazioni e recensioni di Remember the Milk

G2: 4.4/5 (16 recensioni)

4.4/5 (16 recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

4. Attività di Google

Via Attività di GoogleAttività di Google è la versione di Google di un elenco di cose da fare. Tuttavia, non è un'app indipendente. Per accedere alle attività è necessario accedere a Google Calendar, Google Calendar o Google Drive.

Il grande vantaggio di Attività è l'integrazione con le altre produttività di Google. Se siete un'organizzazione Google, questa app per gli elenchi di cose da fare non ha nulla da invidiare alle altre. Accedete alle vostre attività dalla vostra email, dalle diapositive di presentazione, dal calendario e altro ancora senza dover passare da una piattaforma all'altra. 📩

Tasks è l'alternativa più robusta a OmniFocus? No, ma la sua semplicità e l'integrazione con le produttività di Google lo rendono un'opzione valida per chi ha bisogno di un semplice gestore di attività.

Sebbene Google Tasks sia tecnicamente gratis, la maggior parte delle aziende vi accede sottoscrivendo un abbonamento all'area di lavoro di Google.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Tasks

Google Tasks si integra perfettamente con Google Assistant per promemoria a mani libere

Le attività si sincronizzano con altri dispositivi quasi in tempo reale

L'interfaccia semplificata è facile da capire e da navigare

Limiti di Google Tasks

Manca delle funzionalità/funzioni avanzate di altre alternative a OmniFocus

Non è possibile taggare altri collaboratori o usarlo come un vero strumento di project management

Non esiste un'app web standalone, il che è un peccato per gli utenti desktop che desiderano una soluzione di gestione delle attività più completa

Prezzi di Google Tasks

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Google Tasks

G2: 4,7/5 (14.700+ recensioni)

4,7/5 (14.700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 40.500 recensioni)

5. 2Do

Via 2Do 2Do si presenta come uno strumento completo di "getting things done" (GTD). Sebbene sia principalmente per iPhone, iPad e Mac, offre anche un'app per telefoni e tablet Android per una semplice gestione delle attività.

Non lasciatevi ingannare dalla semplicità dell'interfaccia utente. 2Do potrebbe non sembrare in grado di fare molto, ma questa piattaforma ha un sacco di funzioni. È possibile raggruppare le attività per facilitarne l'organizzazione e filtrarle per tag, posizione dell'attività e intervallo di date per trovare ciò che si sta cercando.

Sebbene non sia disponibile su Android, Quick Add (iOS) e Quick Entry (Mac) consentono di aggiungere più voci alle attività in pochi tocchi.

2Do è unico nel suo genere perché offre una licenza unica invece di una sottoscrizione SaaS. Se vi piace l'idea di pagare il software a fondo perduto, questa potrebbe essere una buona alternativa a OmniFocus per il vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione di 2Do

Maggiore tranquillità grazie ai backup automatici

Modifica delle attività in batch con pochi tocchi

La pianificazione intelligente nasconde le attività fino al momento della presentazione, in modo da ridurre il disordine nel feed

Limiti di 2Do

2Do è più adatto a iOS, quindi gli utenti Android potrebbero non avere accesso a tutte le funzionalità/funzione

È ingannevolmente complesso e ha una curva di apprendimento per un software di gestione delle attività

Prezzi di 2Do

Licenza per utente singolo: $49,99 per un massimo di cinque dispositivi MacOS personali

$49,99 per un massimo di cinque dispositivi MacOS personali **Licenza per più utenti: $149,99 per un massimo di cinque persone con quattro dispositivi MacOS ciascuno

Valutazioni e recensioni di 2Do

G2: 3.5/5 (2 recensioni)

3.5/5 (2 recensioni) Capterra: N/A

6. Hitask

Via Hitask Hitask è una solida alternativa a OmniFocus. Memorizza non solo le attività, ma anche i progetti e gli eventi in coda. 📅

Hitask è dotato di ottime funzionalità/funzione di organizzazione: ordina le attività e i progetti con tag e tag di colore. Collaborate facilmente con i membri del team grazie a un calendario condiviso e allo spazio di archiviazione dei documenti.

E la parte migliore? Hitask offre il monitoraggio del tempo per ogni attività e genera anche reportistica.

Hitask si integra con Google Calendar e Google Tasks, rendendolo uno strumento utile per estendere le funzioni delle risorse Google esistenti.

È inoltre disponibile su Web, Mac, Windows, Android, iPhone e iPad, quindi è probabile che tutti i membri del team possano utilizzare Hitask.

Le migliori funzionalità/funzione di Hitask

Scegli chi può vedere i tuoi lavori con autorizzazioni selettive

Accesso tramite iPhone, iPad e dispositivi Android

Creazione di attività tramite email al vostro account Hitask

Limiti di Hitask

Alcuni utenti segnalano problemi con il supporto clienti

Altri utenti segnalano prestazioni lente e problemi di funzionamento

Prezzi di Hitask

**Gratuito

Business: $5/mese per utente

$5/mese per utente Azienda: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Hitask

G2: 4.4/5 (96+ recensioni)

4.4/5 (96+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (40+ recensioni)

7. Nozbe

Via Nozbe Nozbe è stato creato appositamente per i titolari di aziende che desiderano un'alternativa a OmniFocus per le attività aziendali e personali. È organizzato per progetti, attività e commenti per dare all'utente il controllo sulle proprie attività attività quotidiane. È anche possibile aggiungere ai preferiti alcuni progetti, in modo che siano sempre in cima all'app. Potete tenere le attività per voi o condividerle con il vostro team per continuare a lavorare.

Nozbe lavora su Mac, Windows, Android, iPad, iPhone e anche offline per i viaggi. È possibile accedere con un login Google o Apple, quindi non è necessario creare un altro login.

Le migliori funzionalità/funzione di Nozbe

La funzionalità/funzione Incoming mette in evidenza le attività di oggi, quelle in ritardo e le notifiche su tutto ciò che richiede la vostra attenzione

Calendari per il project management vi danno il potere di decidere ciò che è più importante

Creare spazi separati per le attività personali e aziendali (in modo che i dipendenti non vedano accidentalmente attività personali come "Prenota colonscopia")

Limiti di Nozbe

Nozbe non include il monitoraggio del tempo

Alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione

Prezzi di Nozbe

**Gratis

Premium: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nozbe

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

8. Quire

Via Quire Quire è una delle migliori alternative a OmniFocus progettate per la collaborazione tra team. Le sue funzionalità di drag-and-drop e le visualizzazioni multiple sono perfette per qualsiasi team, ma sono ideali per Agile e Scrum in particolare.

Quire crede così tanto nel potere delle attività secondarie che permette di creare sotto-attività. E sotto-attività secondarie. Avete capito bene. In questo modo i grandi progetti vengono suddivisi in attività piccole e realizzabili. ✅

Utilizzate la vista Bacheca per visualizzare le vostre attività il carico di lavoro del team in un unico punto. La vista Sequenza (o vista Gantt) visualizza le attività cardine per responsabilizzare il team. Anche la vista Calendario è ideale per organizzare il programma del team e le riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quire

Quire include modelli riutilizzabili

Condivisione di collegamenti con client o team esterni per una più rapida collaborazione tra i team

Health Stats monitora lo stato di salute generale di ciascun membro del team e del progetto

Limiti di Quire

Alcuni utenti segnalano problemi nella navigazione tra le aree di lavoro

Altri utenti dicono di volere un modo per impostare promemoria delle attività

Prezzi di Quire

**Gratuito

Professionale: $7,65/mese per utente

$7,65/mese per utente Premium: $13,95/mese per utente

$13,95/mese per utente Enterprise: $19,95/mese per utente

Quire valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (110+ recensioni)

9. Akiflow

Via Akiflow Akiflow è uno strumento di gestione delle attività consolidato che combina le attività di altri strumenti di collaborazione per ottimizzare il flusso di lavoro. Importa attività da Outlook, Asana, Todoist e innumerevoli altre piattaforme in Akiflow per visualizzare tutto in modo unificato.

Si tratta di un vero e proprio risparmio di tempo se lavorate con team o client che utilizzano app diverse per la gestione delle attività e siete stanchi di accedere a cinque gestori del team ogni giorno.

Ci piace che Akiflow sia focalizzato sulle riunioni. Si connette al vostro calendario per semplificare la disponibilità e tiene conto anche dei fusi orari. È anche possibile bloccare sul calendario il tempo necessario per gestire determinate attività, in modo da avere tempo ininterrotto per concentrarsi sul lavoro vero e proprio. 💡

Le migliori funzionalità/funzione di Akiflow

Blocco del tempo sul calendario per le attività che contano di più

Utilizzo di scorciatoie da tastiera intelligenti per assegnare priorità, pianificare o posticipare le attività

Condivisione selettiva della propria disponibilità per le riunioni

Limiti di Akiflow

Il prezzo mensile di 25 dollari è piuttosto elevato

Alcuni utenti riferiscono di integrazioni di terze parti non funzionanti

Prezzi di Akiflow

24,99$/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Akiflow

G2: 5/5 (30+ recensioni)

5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

Controlla il nostro elenco di_

strumenti simili ad Akiflow_

10. Todoist

Via Todoist Todoist si presenta come un gestore di attività e un elenco di cose da fare. Si tratta di un'applicazione che fa risparmiare tempo a chi vuole un'alternativa a OmniFocus che funzioni sia in ufficio che a casa. È sufficiente impostare aree di lavoro separate per tenere separati gli impegni di lavoro dalle attività personali, come "portare Fluffy dal veterinario"

Todoist organizza automaticamente le attività in base alla data di scadenza. Potete vedere cosa c'è da fare oggi o controllare le prossime attività per vedere cosa vi aspetta. Ma non preoccupatevi: potete anche impostare dei filtri personalizzati per visualizzare le attività più urgenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Il riconoscimento del linguaggio naturale compila rapidamente i dettagli per il vostro elenco di cose da fare

Condivisione dei progetti con la famiglia o con i colleghi

Utilizzate la galleria di modelli per il monitoraggio dei progetti, le programmazioni delle riunioni e altro ancora

Limiti di Todoist

Le promemoria per le attività sono disponibili solo nei piani Pro

Prezzi di Todoist

Beginner: Free

Free Pro: $4/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4,4/5 (760 recensioni)

4,4/5 (760 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.250 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative al todoist_

!

Vai con l'app Da fare che fa tutto

OmniFocus è un solido strumento di gestione del lavoro, ma non è la soluzione ideale per tutti. Sia che vogliate una piattaforma più flessibile o che abbiate bisogno di più funzionalità, le alternative a OmniFocus presenti in questa guida vi porteranno dove dovete andare. 🤸

Sentitevi liberi di fare le vostre ricerche, ma quando volete partire subito con il piede giusto, scegliete ClickUp. Siamo molto di più di un'app per elenchi di cose da fare. Il nostro software integrato di project management è un vero e proprio risparmio di tempo per project manager e titolari di aziende.

Le attività di ClickUp si integrano con Documenti, Lavagne online e persino ClickUp AI per aiutarvi a fare un lavoro migliore in meno tempo. Provatelo gratis per vedere la differenza iscrivetevi ora a ClickUp !