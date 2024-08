Bear Vs. Evernote: recensione 2024 (caratteristiche, prezzi)

Bear vs Evernote _, quale dei due dovresti scegliere?

Trovare lo strumento giusto per prendere le note può essere un'attività scoraggiante.

Dopotutto, non è che se ne possa fare a meno.

Quindi, dite addio a note appiccicose e ciao ai quaderni digitali.

In questo articolo vi aiuteremo a scegliere l'app perfetta per prendere appunti, confrontandovi con Bear vs Evernote . E come bonus aggiuntivo, segnaleremo anche un'ottima alternativa a entrambi.

Che il faccia a faccia abbia inizio!

Nota: per prima cosa spiegheremo cosa sono Bear ed Evernote e le loro funzionalità/funzione per darvi un'idea più precisa di ogni strumento. Se siete alla ricerca di un confronto, vi invitiamo ad utilizzare Bear e Evernote come strumenti di lavoro cliccate qui per passare a quella sezione.

Che cos'è l'orso?

Bear è un'app standard per prendere appunti che consente di prendere note rapide o creare lunghi saggi.

È anche possibile condividere le note con altri o solo tra i propri dispositivi.

via Orso Vediamo alcune delle funzionalità/funzione chiave di Bear:

1. Ricerche speciali

Non riuscite a trovare le note quando ne avete bisogno?

Le ricerche speciali di Bear lo faranno per voi.

Alcune delle ricerche speciali includono:

@attività: mostra le note con uno o più da fare elementi

mostra le note con uno o più da fare elementi @today: mostra le note che sono state modificate oggi

mostra le note che sono state modificate oggi @images: mostra le note contenenti immagini

mostra le note contenenti immagini @code: mostra le note che contengono almeno uno snippet di codice

È possibile aggiungere parole chiave o termini a queste ricerche speciali per ottenere risultati specifici.

2. Opzioni di esportazione multiple

Un'interessante funzionalità di Bear è la possibilità di esportare le note in diversi formati.

Sono disponibili il formato rich text, il testo normale, il PDF, il formato delle note di Bear, il supporto per il markdown... l'elenco è piuttosto ampio.

3. Note criptate

Bear sa che alcune note devono essere protette a causa dei dati sensibili che possono contenere.

Ora non è più possibile scrivere "lasciami in pace" e aspettarsi che sia sicuro!

Ma è possibile proteggere le note con una password.

Una volta impostata, le note e altri tipi di testo vengono crittografati e nessuno, a parte voi, può accedervi.

4. Modalità di messa a fuoco

avete la capacità di attenzione di un pesce rosso? 🐟_

Non preoccupatevi.

Non siete soli. Ma avrete bisogno di aiuto per mantenere l'attenzione.

Per aiuto intendiamo la modalità di concentrazione di Bear app. Questa funzionalità/funzione nasconde tutto ciò che appare sullo schermo, lasciando all'utente il compito di focus solo sulla nota.

Quando si è sull'iPhone o sull'iPad, basta toccare la nota da modificare e la barra laterale e l'elenco delle note spariranno in un attimo!

Che cos'è Evernote?

Evernote esiste da sempre e va ancora forte!

Nel corso degli anni è cresciuta fino a diventare una potente app per prendere note che è anche un leggero strumento di project management.

via Evernote Ma Evernote è la scelta migliore per voi? Date un'occhiata alla nostra guida completa_ Recensione di Evernote con alternative per un'idea migliore.

Diamo un'occhiata ad alcune delle funzionalità/funzione chiave di Evernote:

1. Modelli Evernote ha tonnellate di modelli per tutti i tipi di note, tra cui scrittura creativa, marketing e commerciale, riunioni e molto altro.

I modelli sono altamente personalizzabili e possono essere utilizzati per risparmiare tempo e da fare più cose.

2. Tagliabudella

Avete trovato un articolo interessante su come promuovere la vostra azienda sul web? Salvatelo come screenshot con l'estensione web clipper di Evernote per il browser.

Utilizzate questa funzionalità/funzione per Clip una sezione di una pagina web o l'intera pagina senza i fastidiosi titoli e le pubblicità.

È con probabilità il miglior web clipper sul mercato attuale.

Chiedete a qualsiasi concorrente di Evernote e probabilmente saranno d'accordo.

3. Ricerca salvata

Se avete una nota che aprite ogni giorno, come ad esempio una nota di agenda giornaliera o una lista di controllo, non è necessario cercarla ripetutamente. Basta salvare la ricerca su Evernote per non dover cercare la nota manualmente.

Inoltre, è possibile accedere alle ricerche salvate su tutti i dispositivi, grazie alla funzionalità di sincronizzazione dei dispositivi.

4. Note audio

cosa c'è di meglio e di più veloce da prendere che scrivere una nota di testo?

Una nota audio!

Questa funzionalità/funzione è una benedizione per coloro che hanno difficoltà con la tastiera, soprattutto nelle riunioni più frenetiche.

E se siete sempre stati affascinati dai dittafoni, amerete questa..

Bear e Evernote impilati fianco a fianco

Entrambe le app sono molto simili sotto molti aspetti. Per cominciare, entrambe amano gli animali.

cosa?

Basta guardare i loro loghi. Uno è un orso e l'altro è un elefante!

Tuttavia, c'è ovviamente dell'altro.

Bear ed Evernote consentono di Clip le pagine web; ogni app per le note consente di organizzarle, supporta la sincronizzazione su tutti i dispositivi e così via.

Tuttavia, differiscono su alcuni aspetti chiave.

Ecco come:

1. Assistenza al sistema operativo

Qualsiasi app, diciamo, dovrebbe lavorare su tutti i sistemi operativi.

D'accordo? Anche Evernote è d'accordo, ma... Da fare.

A. Bear

Bear è senza dubbio un eccellente editor di note e markdown. Ma la situazione diventa problematica quando ci si rende conto che Bear supporta solo i dispositivi Apple.

Quindi iPhone, iPad, praticamente tutti utenti iOS e Mac possono pavoneggiarsi proprio ora.

Questo lo rende più che altro una migliore alternativa all'Apple Note.

A tutti gli utenti Windows e Android, ci dispiace.

B. Evernote

Evernote, d'altra parte, è completo e lavora su iOS, Android e Windows!

Purtroppo ha lasciato fuori gli utenti di Linux.

ci sei andato vicino, Evernote, ci sei andato vicino!

2. Ricerca

La funzione di "ricerca" in qualsiasi nota dovrebbe aiutarvi a trovare ciò che state cercando.

Se volessimo rendere difficile la ricerca di note o testi, useremmo un quaderno e perderemmo tempo a sfogliarlo.

La buona notizia è che la ricerca in entrambe le app è abbastanza avanzata ed efficiente.

Ma c'è di più. Diamo un'occhiata.

A. Bear

L'app Bear utilizza i tag per organizzare le note. I tag vengono aggiunti dall'utente stesso, in qualsiasi punto della nota, a seconda della dipendenza.

Prendere le note della riunione relative al bilancio di dicembre? Il tag può essere #decemberbudget.

Sapevate che potete anche creare una nuova nota da un tag?

E per risparmiare tempo nella ricerca e nell'organizzazione, potete rimuovere e aggiungere tag a più note.

B. Evernote

È possibile aggiungere tag anche alle note di Evernote, ma con alcune differenze.

È qui che entrano in gioco i taccuini.

Questa app organizza le note in quaderni per facilitarne la ricerca. Può essere un'attività difficile trovare un taccuino specifico se ne avete molti.

In questi casi, basta digitare "taccuino:inserire titolo taccuino" e voilà, sarete dove volete essere.

3. Prezzi

La differenza principale tra Evernote e Bear sta nei prezzi. Evernote era l'app che faceva molto senza pagare. Ma ora è famosa per le sue costose opzioni di prezzo. Bear, invece, è molto conveniente. Ma ricordate che è solo per gli utenti Apple!

Ecco un'occhiata ai loro prezzi:

$$$a Bear

Bear offre due opzioni di prezzo:

Bear gratis : opzioni di esportazione, tag e allegati

: opzioni di esportazione, tag e allegati Bear pro (1,49 dollari/mese): temi di scrittura, note criptate e sincronizzazione iCloud tra iPhone, iPad e Mac

B. Evernote

Evernote offre tre opzioni di prezzo:

Evernote gratis: note audio, web clipper, e dimensioni delle note fino a 25MB

note audio, web clipper, e dimensioni delle note fino a 25MB Evernote premium (7,99 dollari/mese) : Annotazione in PDF, ricerca di testo all'interno dei PDF e dimensione delle note fino a 200 MB

: Annotazione in PDF, ricerca di testo all'interno dei PDF e dimensione delle note fino a 200 MB Evernote aziendale ($14,99/utente al mese): visualizzazione della cronologia delle attività del team, gestione del team e limite di upload di 20 GB al mese

4. Integrazioni

Al giorno d'oggi, le integrazioni sono importantissime per aumentare la produttività e connettere le vostre note con i vostri computer email , calendari, ecc.

bear ed Evernote supportano le integrazioni? Scopriamolo.

A. Bear

L'elenco delle integrazioni di Bear è molto ridotto. Alcune delle più importanti sono Things, Bear Power Pack e Flusso di lavoro .

Non c'è molto altro!

B. Evernote

Evernote ama le integrazioni molto più di Bear.

Ecco una rapida panoramica di alcune delle sue integrazioni:

Gmail

Slack

Microsoft Teams

Outlook

Bear vs Evernote su Reddit

Siamo andati su Reddit per vedere dove le persone arrivano su Bear vs Evernote. Quando si cerca Bear vs Evernote su Reddit, molti utenti concordano sul fatto che Evernote è ricco di funzionalità/funzione, ma se state cercando uno strumento più semplice Bear è un'ottima opzione:

"Bear è una versione ridotta delle funzionalità più semplici di Evernote (che per alcuni è la quantità giusta)"

Per altri utenti di Reddit che cercano qualcosa di più di uno strumento di base, Evernote è lo strumento migliore:

"Evernote è una bestia di funzionalità/funzione, ma è anche ridicolmente potente. Ci sono alcune funzionalità/funzione che potreste non usare mai, ma saranno lì a supportarvi quando crescerete in quell'impostazione"

Bear Vs Evernote: Verdetto

Sebbene vi siano chiare somiglianze visive, come l'interfaccia utente a tre colonne, Bear è un'app molto più conveniente di Evernote, ma è limitata alla piattaforma iOS.

D'altra parte, Evernote ha un numero significativamente maggiore di integrazioni rispetto a Bear, ma è molto più simile a un'app tradizionale strumento di produttività rispetto all'interfaccia utente elegante e minimale di Bear.

**Dunque, abbiamo un vincitore in questa battaglia tra app per prendere appunti?

Se avete bisogno di un'app di scrittura economica con un design elegante, vi consigliamo Bear. 🐻

Sempre che siate utenti iOS o Mac.

E se desiderate integrazioni con alcune delle app più comuni ed essenziali come Gmail, Google Drive e così via, oltre a uno dei migliori clipper web della città, Evernote è la risposta.

ma aspettate, vedete anche voi quello che vediamo noi? 👀_

Uno di essi è avaro di integrazioni e non ama tutti i sistemi operativi.

L'altro ha bisogno di un grande budget

Non preoccupatevi. Vi presentiamo il perfetto Evernote e App alternativa a Bear .

Qual è il miglior strumento per prendere appunti?

Rispondere a questa domanda non è una passeggiata.

E lo capiamo.

Ci sono troppe cose da misurare.

Ma ecco qualche spunto di riflessione:

Prendete le note e poi...? 💭

Le note hanno uno scopo. Li utilizzate per creare elementi di azione assegnare attività, aggiungere scadenze e date di scadenza... il quadro è chiaro.

e se vi dicessimo che c'è un'app che può fare tutto questo oltre a creare le vostre note?

Dite ciao a ClickUp!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/devices-graphic-1-1-1400x666.png dispositivi ClickUp /$$$img/

Scaricate ClickUp su qualsiasi dispositivo e accedete al vostro lavoro ovunque vi troviate

ClickUp è il sistema di la valutazione più alta del mondo strumento di project management utilizzato da team altamente produttivi.

un software di project management?

Sì, uno che vi permette di prendere note e di gestire progetti, attività e risorse gratis!

ricordate che Bear dava abbracci solo agli utenti iOS e che Evernote supportava tutte le piattaforme tranne Linux?

ClickUp è un vero affare.

Supportiamo tutte le piattaforme.

Ma passiamo agli aspetti più interessanti.

Queste funzionalità/funzione chiave di ClickUp sono in grado di fare ciò che fanno Evernote e Bear, e anche di più!

1. Cattura idee illimitate con Blocco note Avete una giornata ultra-creativa? In ClickUp crediamo che non esistano "troppe idee"

Ecco perché il blocco note di ClickUp vi permette di creare note illimitate. Aggiungete modifiche al testo alle vostre note, come intestazioni, font in corsivo, elenchi numerici, ecc Comandi slash .

Da fare non solo per annotare testi. Convertire le note in attività direttamente dal blocco note e poi assegnarli ai membri del team.

Basta trovare il simbolo + sulla nota che si desidera trasformare in attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/clickup-notepad.png clickUp blocco note /$$$img/

Organizzate le vostre note, liste di controllo e attività in un unico posto con il blocco note di ClickUp

Fate clic su di esso e selezionate un'opzione Elenco o Cartella per aggiungere una nuova attività.

Il titolo della nota diventa il titolo dell'attività.

Il testo della nota diventa la descrizione dell'attività.

Successivamente, è possibile aggiungere ulteriori dettagli all'attività, come ad esempio Priorità , Data di scadenza e Assegnatari .

2. Creare basi di conoscenza con Documenti Quando avete troppe cose da scrivere e una nota non è sufficiente, scegliete Documenti.

Su Documenti, potete aggiungere pagine annidate, inserire emoji, lasciare che i vostri documenti vengano indicizzati da Google e fare molto di più!

I documenti possono avere pagine illimitate e possono essere condivisi con i colleghi o con persone esterne all'area di lavoro.

Personalizzate il vostro documento per qualsiasi esigenza di lavoro con un'infinità di funzionalità e strumenti, tra cui:

Stili di documento : scegliete lo stile di documento che meglio rappresenta il vostro lavoro: stile basato sulla conoscenza, classico o stile blog

: scegliete lo stile di documento che meglio rappresenta il vostro lavoro: stile basato sulla conoscenza, classico o stile blog Relazioni : collegare facilmente attività e pagine collegate all'interno della pagina del documento

: collegare facilmente attività e pagine collegate all'interno della pagina del documento Formattazione del testo : regolare la dimensione dei font (piccoli, medi, grandi) e scegliere tra vari colori di caratteri ed evidenziazioni per sottolineare i dettagli importanti

: regolare la dimensione dei font (piccoli, medi, grandi) e scegliere tra vari colori di caratteri ed evidenziazioni per sottolineare i dettagli importanti Autori : aggiungere più autori e visualizzare chiaramente chi ha contribuito al documento

: aggiungere più autori e visualizzare chiaramente chi ha contribuito al documento Modifica in tempo reale: modifica un documento insieme agli altri membri del team per massimizzare la collaborazione

Rilevamento della collaborazione: per vedere quando un membro del team visualizza, commenta o modifica un documento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/Section-2-Multiple-Editors-1.gif documenti con più collaboratori /$$$img/

Modificate in tempo reale insieme al vostro team con ClickUp Docs

Vi ritrovate a utilizzare sempre gli stessi contenuti, come le note delle riunioni o le bozze dei progetti? Trasformateli in un file di Modello di documento e risparmiare il lavoro richiesto.

ClickUp consente anche di scaricare i documenti come file markdown, HTML e PDF.

E mentre pensate a PDF non cercate altrove perché ClickUp è in grado di Annotazione in PDF anche. 😎

3. Prendere note visive con Mappe mentali Volete un posto dove abbozzare il vostro piano di gioco e i vostri oggetti?

Provate Le mappe mentali di ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image7-6.png Mappe mentali in ClickUp /$$$img/

Create, modificate e condividete facilmente i diagrammi di flusso utilizzando funzionalità come le mappe mentali di ClickUp

Utilizzatelo per disegnare le vostre piani del progetto definire la sua struttura e creare, modificare e modificare direttamente i piani di progetto eliminare attività dalle Mappe mentali.

ClickUp sa anche che si possono aggiungere ai preferiti quando si tratta di app. È per questo che si integra con un sacco di applicazioni, tra cui Evernote !

Queste erano solo funzionalità/funzioni che possono aiutarvi a prendere note migliori e preziose. Tuttavia, ClickUp può fare molto di più.

Ecco un assaggio di alcune funzionalità/funzione che abbiamo realizzato con amore:

Volete altre opzioni? Date un'occhiata al_ 10 migliori app per prendere appunti .

Vincitore del confronto

La battaglia tra Evernote e Bear può continuare all'infinito. Entrambe le app presentano vantaggi e svantaggi rispetto alla maggior parte delle stesse funzionalità/funzioni.

Tuttavia, ricordate che si tratta solo di app per prendere appunti.

Non aiutano a gestire attività, risorse o tempo.

Questo è il compito di un'app per il project management potente e completa.

In altre parole, ClickUp.

Supera i difetti di Bear e di Evernote e vi offre molto di più di semplici note mirate. Inoltre, è gratuita per sempre!

allora, cosa state aspettando?

Dite addio alle normali app per prendere le note e ottieni gratis ClickUp oggi stesso !

