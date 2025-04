I migliori modelli di elenco delle cose da fare di OneNote per ogni esigenza

Usi Microsoft OneNote per creare elenchi di cose da fare? Oltre 15.000 aziende e privati si affidano a questa app per prendere appunti e rispettare le scadenze.

Sebbene l'app OneNote sia un'opzione valida, presenta alcune limitazioni. La galleria di modelli di OneNote offre modelli di note di base per iniziare, ma quelli migliori hanno spesso un prezzo elevato.

Ma non preoccuparti: ci pensiamo noi!

Leggi questo blog in cui esaminiamo i migliori modelli gratuiti di elenchi di cose da fare di OneNote e le migliori alternative di ClickUp che gestiscono le tue attività in modo più efficace.

Introduzione a OneNote per la gestione delle attività

Potente strumento della suite Office 365, Microsoft OneNote è un blocco appunti digitale che consente agli utenti di creare e organizzare note. Alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave includono:

Scrittura: gli utenti possono scrivere diari, prendere appunti, disegnare illustrazioni, creare gli utenti possono scrivere diari, prendere appunti, disegnare illustrazioni, creare elenchi di cose da fare e molto altro ancora

Modifica: MS OneNote offre anche funzionalità/funzioni di modifica delle note di base come evidenziazione, annotazione, ecc.

Integrazione IA: la nuova integrazione Copilot consente agli utenti di utilizzare i prompt per redigere note di riunioni, generare idee, creare elenchi e altro ancora

Trascrizione vocale: la funzionalità/funzione di trascrizione vocale consente agli utenti di trasformare le parole pronunciate in note, rivedere bozze e così via

Per utilizzare Microsoft OneNote, è necessario un account Microsoft. Sebbene sia uno strumento gratuito, l'accesso alle funzionalità premium richiede una sottoscrizione a pagamento a Microsoft 365.

🔍 Lo sapevi? Gli autori di Hotmail hanno intenzionalmente incluso "HTML" nel nome ("HoTMaiL") per sottolinearne la natura basata sul web. Microsoft lo ha acquisito nel 1997. 🤝🏻

Cosa rende un modello di elenco delle cose da fare efficace?

Ecco alcuni attributi che rendono un modello di elenco delle cose da fare efficace e funzionale:

Chiarezza: scegli un modello con una struttura chiara e lineare. Dovresti essere in grado di organizzare le attività in base a diverse categorie di progetto, come lavoro, personale, ecc. Ciò migliora la concentrazione, aiutandoti a eseguire ogni attività in tempo

Personalizzazione: scegli un modello che puoi personalizzare. Assicurati che ti consenta di modificare, aggiungere o eliminare righe e colonne in base alle modifiche apportate al tuo programma

Appeal visivo: scegli un modello che supporti elementi visivi come grafici, tabelle, ecc. Questo rende il modello visivamente accattivante e ne migliora l'usabilità

Funzionalità di monitoraggio dello stato di avanzamento: cerca un modello che ti consenta di monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività singolarmente. Elementi come cerca un modello che ti consenta di monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività singolarmente. Elementi come liste di controllo e barre percentuali sono molto utili per tenerti aggiornato sullo stato di un'attività

Funzionalità/funzioni di prioritizzazione delle attività: seleziona un modello che ti consenta di assegnare priorità alle attività in base a urgenza, importanza, rilevanza, ecc. In questo modo, potrai assicurarti che nessuna delle attività ad alta priorità venga tralasciata

💡 Suggerimento: A tutti noi piace spuntare le voci di una lunga lista di controllo. Tuttavia, mantenere gli elenchi organizzati può richiedere molto tempo. Esplora i modelli gratuiti di liste di controllo per semplificare le cose!

Modelli gratuiti di elenchi di cose da fare OneNote da scaricare

Scopri questi sette modelli gratuiti di elenchi di cose da fare di OneNote che ti aiutano a organizzarti:

1. Modello di calendario mensile e annuale OneNote di CalendarLabs

tramite CalendarLabs

Il modello di calendario mensile e annuale OneNote di CalendarLabs è uno strumento semplice per organizzare attività e cose da fare. Come un calendario mensile tradizionale, tiene conto dei giorni lavorativi, dei fine settimana e dei giorni festivi, così puoi pianificare le tue attività, i tuoi progetti aziendali o le tue vacanze senza dover consultare il calendario.

Sotto le date, puoi aggiungere note personali, contrassegnare eventi e altro ancora per tenere tutto in un unico posto. Il documento può essere scaricato in due formati di file: OneNote e PDF.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza date importanti, eventi e promemoria senza sforzo

Accedi al modello da qualsiasi dispositivo per tenere sotto controllo i tuoi piani ovunque ti trovi

Tieni traccia degli obiettivi e delle attività cardine con un formato chiaro e visivo

Ideale per: Professionisti che necessitano di un calendario semplice e personalizzabile per pianificare attività, progetti e ferie.

2. Modello di pianificatore settimanale OneNote di CalendarLabs

tramite CalendarLabs

Se hai bisogno di un modello di calendario che ti aiuti a pianificare gli eventi settimanali, il modello di pianificatore settimanale OneNote di CalendarLabs è un'ottima risorsa. Vanta un layout pulito: la prima riga ha tre colonne e la seconda ne ha quattro, ciascuna dedicata a un giorno della settimana.

Ogni colonna ha spazio sufficiente per scrivere le cose da fare, pianificare i progetti o registrare la giornata. Il modello è anche altamente adattabile: puoi scaricarlo come file OneNote, PDF o immagine.

Ecco perché ti piacerà:

Pianifica la tua settimana con un layout strutturato

Pianifica attività e appuntamenti in dettaglio per una migliore gestione del tempo

Modifica il modello in base alle tue preferenze di flusso di lavoro

Ideale per: Organizzatori di eventi e project manager che desiderano un modello pulito e adattabile per la pianificazione settimanale.

3. Modello Assegnazioni settimanali di OneNote Gem

tramite OneNote Gem

Il prossimo è il Modello Compiti settimanali di OneNote Gem. Questo documento funziona come un tracker completo dei tuoi compiti scolastici. Anche se sei un dipendente aziendale, puoi utilizzare questo modello per elencare i tuoi progetti settimanali per una migliore collaborazione.

Inizia aggiungendo i dettagli, quindi elenca le attività e le cose da fare settimanali. Per una migliore accessibilità, incorpora risorse aggiuntive come note di riunioni, documenti cartacei, file immagine, ecc.

Ecco perché ti piacerà:

Categorizza le attività per argomento o scadenza per organizzarti al meglio

Aggiorna facilmente i dettagli delle assegnazioni man mano che i piani cambiano

Condividi lo stato di avanzamento con i membri del team o i compagni di classe senza problemi

Ideale per: studenti e professionisti alla ricerca di uno strumento dettagliato per gestire attività settimanali, progetti e note di riunioni.

4. Modello di elenco delle cose da fare di OneNote Gem

tramite OneNote Gem

Molte persone trovano difficile gestire le attività dell'ufficio e le faccende personali. Tuttavia, il modello Elenco cose da fare di OneNote Gem semplifica tutto. Questo modello crea elenchi di attività combinati in modo da avere una vista completa di tutte le attività personali e relative all'ufficio in un unico posto.

Che si tratti di una telefonata importante o di una spesa dell'ultimo minuto, ti consente di annotare ogni responsabilità. I timbri con data e ora ti assicurano di essere sempre aggiornato.

Ecco perché ti piacerà:

Imposta scadenze e promemoria per completare le attività in tempo

Gestisci più attività senza sforzo con un layout pulito

Integra le attività relative al gruppo per mantenere la chiarezza nel flusso di lavoro

Ideale per: Persone impegnate alla ricerca di un modello completo per supervisionare le attività personali e professionali.

💡 Suggerimento utile: Sei in ritardo con il tuo programma? Dedica 5-10 minuti alla revisione della giornata e alla pianificazione delle priorità per il giorno successivo, in modo da ridurre il disordine e rimanere in carreggiata! 💯

5. Modello Note/Elenco cose da fare di OneNote Gem

tramite OneNote Gem

Un'altra risorsa gratuita, il Modello di note/elenco delle cose da fare di OneNote Gem, è un documento di base per la gestione delle attività quotidiane. Come un normale elenco delle cose da fare, contiene righe per registrare e spuntare le attività completate.

Supponiamo che tu e il tuo team siate impegnati in un progetto di gruppo. Questo modello è utile per elencare attività, risorse e altro ancora. È anche molto flessibile. Quindi, se hai riempito tutte le righe in un solo giorno, crea una nuova pagina e sei pronto per iniziare.

Ecco perché ti piacerà:

Combina la creazione di note e la gestione delle attività in un unico posto comodo

Organizza le attività insieme alle note per un contesto migliore

Verifica lo stato di avanzamento con una struttura semplificata della lista di controllo

Ideale per: Teams e singoli utenti che necessitano di un modello flessibile e intuitivo per il monitoraggio delle attività quotidiane.

➡️ Per saperne di più: Le 10 migliori app per prendere appunti (gratuite e a pagamento)

6. Modello OneCalendar di Onetastic

tramite Onetastic

Stai cercando un modello di calendario che non si limiti a registrare le attività? Dai un'occhiata al modello OneCalendar di Onetastic. Questo documento non è un semplice modello, ma uno strumento autonomo che offre una visualizzazione in tempo reale del tuo calendario OneNote.

Registra la nota che hai creato sotto una data e ti consente di espanderla e visualizzarla. Puoi anche passare da un mese all'altro, da un giorno all'altro e da una settimana all'altra e cercare per controllare l'intero programma. Il modello è disponibile per il download su dispositivi Windows, Mac, iOS e Android.

Ecco perché ti piacerà:

Integra le tue attività e i tuoi eventi in un calendario centralizzato

Tieni traccia dei programmi giornalieri, settimanali e mensili in un'unica visualizzazione

Sincronizzazione perfetta con OneNote per aggiornamenti costanti

Ideale per: utenti che desiderano un calendario dinamico e ricercabile per monitorare e gestire le note in modo efficace.

7. Modello di elenco delle cose da fare di OneNote di Notegram

tramite Notegram

Infine, il Modello di elenco delle cose da fare di OneNote di Notegram è un semplice documento che ti aiuta a classificare le attività in base all'urgenza.

Una volta inserita l'attività, puoi classificarla come qualcosa che può essere rimandata (più tardi, in attesa o questa settimana) o qualcosa che richiede un'azione immediata (oggi). In questo modo, puoi tenere traccia di tutte le attività urgenti senza problemi.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza la tua lista delle cose da fare con un formato pulito e facile da usare

Gestisci il carico di lavoro in modo efficace raggruppando gli elementi correlati

Aggiorna lo stato delle attività per rimanere aggiornato sui progressi

Ideale per: Persone che desiderano classificare e dare priorità alle attività urgenti e non urgenti senza sforzo.

Limiti dell'utilizzo di OneNote per gli elenchi di cose da fare e la gestione delle attività

I modelli di elenco delle cose da fare di OneNote sono ideali per i principianti. Ma se le tue esigenze sono leggermente avanzate, preparati a rimanere deluso: ecco perché:

Funzionalità di base: I modelli gratuiti di OneNote non offrono funzionalità avanzate come la prioritizzazione delle attività o il monitoraggio dello stato di avanzamento. Consentono solo di creare, organizzare e salvare elenchi di attività

Nessuna automazione: i modelli OneNote non sono automatizzati. Pertanto, dovrai inserire e gestire ogni attività da solo

Nessuna funzionalità/funzione di gestione visiva delle attività: i modelli OneNote, specialmente quelli gratuiti, non dispongono di funzionalità di gestione visiva delle attività. Ciò significa che non sono disponibili bacheche Kanban o grafici Gantt per visualizzare progetti e flussi di lavoro

Opzioni di collaborazione limitate: Sebbene sia possibile condividere questi modelli di pagina con un'altra persona, manca la possibilità di collaborare in tempo reale. Ciò significa che il tuo team non sarà in grado di monitorare le modifiche apportate all'elenco

Mancanza di integrazioni essenziali: i modelli OneNote non si integrano con strumenti e software essenziali per la produttività come Google Calendar, Microsoft Planner, ecc. Ciò rende difficile la i modelli OneNote non si integrano con strumenti e software essenziali per la produttività come Google Calendar, Microsoft Planner, ecc. Ciò rende difficile la gestione complessiva delle attività

💡 Suggerimento: con capacità di integrazione limitate e funzionalità di modifica scarse, potresti voler cercare delle alternative. Dai un'occhiata alle 17 migliori alternative a OneNote che possono aiutarti!

Modelli alternativi di elenchi di cose da fare di OneNote

OneNote e i suoi modelli hanno i loro svantaggi. Quindi, perché accontentarsi? Passa a ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro! Con il blocco note ClickUp, puoi smettere di passare dal software di project management all'app per le liste di cose da fare.

Un'incredibile alternativa a OneNote, ti consente di creare e organizzare liste di controllo e liste di cose da fare, permettendoti di gestire i tuoi progetti e le tue note in un unico posto.

Leggi cosa dice Alfred Titus della Brighten A Soul Foundation su ClickUp:

A qualsiasi organizzazione che abbia difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp sarà di aiuto nella collaborazione sulle attività. Con questo software, le persone possono tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su tali attività entro i tempi previsti. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato di avanzamento complessivo dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

Diamo un'occhiata ai migliori modelli di elenco delle cose da fare che ti aiutano a tenere sotto controllo tutte le tue attività:

1. Modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp

Scarica questo modello Crea elenchi semplici e pratici per le attività quotidiane con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp

Quando pensi a un modello di elenco delle cose da fare, ti viene in mente una noiosa lista di controllo? Non è il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp. Sebbene all'inizio il documento sembri normale, ha diverse funzionalità/funzioni intelligenti.

Con gli stati personalizzati, vai oltre l'impostazione e la prioritizzazione delle attività, poiché puoi anche monitorarne lo stato di avanzamento. Con i campi personalizzati, classificali in diversi attributi come categoria, dipendenze, stato, ecc. Inoltre, aggiungi note personali, ricevi promemoria automatici, utilizza il contatore di serie per monitorare la tua costanza e molto altro ancora.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza la tua giornata con facilità elencando priorità, appuntamenti e attività

Tieni traccia dello stato di avanzamento senza sforzo con indicatori visivi per le attività completate

Semplifica la pianificazione quotidiana utilizzando un layout pulito e intuitivo

Ideale per: Persone che cercano un modello per supervisionare le attività personali e professionali quotidiane.

➡️ Per saperne di più: Esempi di elenchi di cose da fare per la massima produttività sul lavoro

2. Modello di elenco delle cose da fare Calendario ClickUp

Scarica questo modello Registra e monitora tutte le tue attività personali e professionali nel modello di elenco delle cose da fare del Calendario di ClickUp

Registrare le attività quotidiane su un'app di calendario di base può richiedere molto tempo. Utilizza invece il modello di elenco delle cose da fare del Calendario di ClickUp. È personalizzabile, intuitivo e ti consente di tenere traccia di tutte le attività da svolgere.

Con gli stati personalizzati, contrassegna e assegna priorità a diverse attività in una singola data e monitora ciascuna di esse individualmente. Un altro aspetto impressionante di questo modello è la funzionalità di codifica a colori. Che si tratti di una riunione in ufficio o di una commissione al supermercato, registra tutti i tipi di attività, scegliendo un colore diverso per ciascuna categoria.

Il modello offre cinque diverse visualizzazioni delle attività e funzionalità integrate di monitoraggio del tempo. Registra le attività e le ore di lavoro, creando un'istantanea completa del mese.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza scadenze e appuntamenti in una vista calendario

Gestisci in modo efficiente le attività sovrapposte con le funzionalità/funzioni di trascinamento della selezione

Personalizza i programmi in base alle tue priorità personali o del team

Ideale per: Professionisti alla ricerca di un modello di calendario mensile per pianificare e monitorare le attività in più categorie.

💡 Bonus: vuoi aumentare la responsabilità di ogni attività con il tuo team? Le liste di controllo delle attività di ClickUp sono la soluzione perfetta! Ecco cosa puoi fare con questa fantastica funzionalità/funzione: Assegna il lavoro a persone specifiche in modo da portare a termine tutto il lavoro in tempo

Annida tutto il lavoro in modo da ottenere attività secondarie per tutte le tue attività

Usa il semplice drag-and-drop per modificare l'elenco come desideri La parte migliore? Puoi utilizzare i modelli di lista di controllo ClickUp, che ti consentono di assegnare commenti che puoi risolvere man mano che completi le attività, proprio come una lista di controllo!

3. Modello di cose da fare ClickUp Work

Scarica questo modello Visualizza le tue attività giornaliere, settimanali e mensili in un colpo solo con il modello di attività da svolgere di ClickUp

Il modello di attività da fare di ClickUp è una risorsa utile per chi svolge più attività contemporaneamente. Ti consente di pianificare l'intero programma creando elenchi di attività per un giorno, una settimana o un mese!

Crea un elenco a discesa, elenca le attività con i relativi dettagli e aggiorna il loro stato una volta completate. Se devi monitorare lo stato di avanzamento di un'attività specifica, utilizza gli stati personalizzati o l'opzione di ricerca integrata fornita nel modello.

Puoi anche incorporare bacheche Kanban e grafici Gantt per visualizzare il tutto!

Ecco perché ti piacerà:

Assegna priorità alle attività essenziali per garantire il completamento tempestivo

Semplifica la collaborazione condividendo gli aggiornamenti sul lavoro con il tuo team

Tieni traccia delle scadenze e delle attività cardine senza soluzione di continuità per gli obiettivi di lavoro

Ideale per: Dipendenti e manager alla ricerca di un modello strutturato per gestire le attività lavorative giornaliere, settimanali e mensili.

4. Modello di elenco attività ClickUp

Scarica questo modello Usa il modello di elenco attività di ClickUp per suddividere un progetto in attività più piccole ed eseguirlo in modo metodico

Se stai lavorando a un progetto che richiede diversi passaggi, scarica il modello di elenco attività di ClickUp. Questa risorsa offre funzionalità/funzioni che semplificano il processo dall'inizio alla fine. Come una lista di controllo tradizionale, ti consente di elencare tutte le attività coinvolte in un progetto e le relative tempistiche previste.

Con i campi personalizzati, classifica le attività in base al tipo, all'urgenza, alla sequenza, ecc. Le solide funzionalità di gestione dei progetti ti consentono di assegnare attività ai membri del tuo team e di incorporare l'IA per automatizzare quelle ripetitive.

Ecco perché ti piacerà:

Pianifica le attività in modo completo per eventi personali o di team

Gestisci le sequenze in modo efficace con i promemoria integrati

Tieni traccia visivamente dello stato di avanzamento per rimanere al passo con le attività

Ideale per: Project manager alla ricerca di un modello per suddividere progetti complessi in attività concrete.

5. Modello di lista di controllo per traslochi ClickUp

Scarica questo modello Pianifica un trasloco completo, organizzato e adattabile con il modello di lista di controllo per traslochi di ClickUp

Ti stai trasferendo in un nuovo posto? Lascia che il modello di lista di controllo per traslochi di ClickUp ti aiuti a pianificare un trasloco senza intoppi.

Con questa risorsa gratuita, puoi creare una lista di controllo completa e dettagliata di tutto ciò che deve essere fatto prima, durante e dopo il trasloco. Ciò include trovare i migliori traslocatori e imballatori nelle vicinanze, preparare i pacchi, pulire il posto, ecc.

Una volta individuate tutte le attività, lascia che i campi personalizzati si occupino di classificarle. Con le viste personalizzate, visualizza e rivedi l'intero processo e, infine, utilizza gli stati personalizzati per spuntarle dall'elenco una volta terminate.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei dettagli essenziali come l'imballaggio, la pianificazione e il disimballaggio

Personalizza l'elenco in base alle tue specifiche esigenze di trasloco

Gestisci le scadenze delle attività chiave come i trasferimenti delle utenze

Ideale per: Persone che cercano una risorsa per pianificare e organizzare un trasloco in una nuova posizione.

6. Modello Bucket List di ClickUp

Scarica questo modello Realizza ogni tuo sogno con una pianificazione efficace utilizzando il modello Bucket List di ClickUp

Creare una lista dei desideri è divertente finché non si perde traccia dei propri obiettivi. Ma è qui che entra in gioco il modello Bucket List di ClickUp.

Questo modello è facile da usare e personalizzare. Crea un elenco consolidato di tutto ciò che desideri realizzare, grande o piccolo che sia. Tuttavia, il suo vero valore risiede nella sua capacità di visualizzazione. Questo modello mappa i passaggi necessari per realizzare i tuoi sogni.

Inizia con una pianificazione efficace. Utilizza i campi personalizzati per definire gli attributi di un obiettivo, come destinazione, budget, persone coinvolte, ecc. Quindi, passa all'esecuzione. Il monitoraggio del tempo ti consente di assegnare una data di scadenza a ogni obiettivo e di monitorare lo stato di avanzamento con gli stati personalizzati.

Ecco perché ti piacerà:

Registra e assegna priorità ai tuoi obiettivi personali in un unico posto

Personalizza il layout per obiettivi a lungo o breve termine

Visualizza i risultati raggiunti e mantieni alta la motivazione per completare più attività

Ideale per: Chi si pone degli obiettivi e cerca un modello per monitorare e raggiungere le proprie aspirazioni personali.

🧠 Curiosità: scrivere e raggiungere gli obiettivi attiva la dopamina nel cervello, che aumenta la motivazione e la felicità. 🤩

7. Modello ClickUp Getting Things Done

Scarica questo modello Basta con i piani irrealizzabili: mettiti al lavoro con il modello "Getting Things Done" di ClickUp

Un'altra risorsa gratuita, il modello ClickUp Getting Things Done, è progettato in modo professionale per colmare il divario tra i tuoi piani e la loro esecuzione. Basato sulla famosa metodologia Getting Things Done di David Allen, ti consente di organizzare sistematicamente le tue attività suddividendole in elementi di azione più piccoli.

Se ti sembra troppo lavoro, non preoccuparti: il modello assegna in modo intelligente una priorità a ciascuna attività, così saprai su quali concentrarti.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza le attività in modo sistematico basandoti sul metodo GTD

Ottimizza la concentrazione classificando le attività in contesti attuabili

Assegna priorità alle azioni successive per mantenere lo slancio sui progetti

Ideale per: Persone che cercano una risorsa per seguire il metodo GTD per organizzare e dare priorità alle attività.

8. Modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Scarica questo modello Spunta le attività settimanali come un professionista con il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp

Hai bisogno di creare un programma settimanale per il tuo team? Non cercare oltre: scarica il modello di lista di controllo settimanale ClickUp! Questo modello di nota è facile da usare quanto da creare.

Basta elencare le attività, assegnare le date di scadenza e spuntarle una volta completate. Ciò consente di definire l'urgenza di ciascun elemento dell'elenco.

Supponiamo che tu abbia una riunione importante con un client martedì. Registra questa attività nella lista di controllo e contrassegnala come "alta priorità". In questo modo, il tuo team potrà facilmente vedere quali attività deve preparare senza dover cercare nell'intero elenco.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato di attività ricorrenti o settimanali

Gestisci i carichi di lavoro assegnando le attività a giorni specifici

Personalizza il modello per esigenze personali o professionali

Ideale per: Teams e singoli utenti alla ricerca di un modello per creare un programma settimanale strutturato.

➡️ Per saperne di più: Come creare un elenco di priorità per portare a termine le cose: una guida passo passo

9. Modello di lista di controllo SEO ClickUp

Scarica questo modello Rendi la SEO un processo semplice con il modello di lista di controllo SEO di ClickUp

Che si tratti di un contenuto o dell'intero sito web, è necessario garantire l'ottimizzazione SEO su tutti i punti di contatto digitali. Utilizza il modello di lista di controllo SEO di ClickUp per farlo.

Anche se non sei un esperto, questo modello ti aiuta a potenziare il lavoro richiesto per il SEO come se lo fossi. Organizza in modo ordinato tutti i dati SEO importanti in diverse categorie per individuare facilmente le lacune.

Questo aiuta anche a monitorare i KPI, misurare le prestazioni di link building e ottimizzare i contenuti. Puoi anche collaborare con il tuo team o utilizzare le funzionalità IA integrate nel modello.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei passaggi essenziali come la ricerca di parole chiave e le meta-descrizioni

Ottimizza le prestazioni integrando strumenti e analisi

Personalizza l'elenco per campagne SEO o obiettivi specifici

Ideale per: Autori di contenuti e titolari di siti web alla ricerca di una risorsa per l'ottimizzazione SEO.

10. Modello di lista di controllo per le assunzioni ClickUp

Scarica questo modello Usa il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp per creare una lista di controllo facile da seguire per la tua organizzazione

Cerchi un modello per semplificare il processo di assunzione? Il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp è la risposta che cerchi. Ti consente di creare un elenco completo che suddivide il processo di assunzione in piccole attività concrete.

Oltre a questo, il modello ti consente anche di monitorare e gestire l'intero processo di assunzione. Quindi, monitora ogni dettaglio sul modello stesso, sia che tu voglia vedere se un candidato ha inviato i documenti richiesti o la fase in cui si trova attualmente il processo di assunzione.

Bonus? Puoi anche salvare le tue personalizzazioni per creare una lista di controllo standard per le assunzioni nella tua azienda.

Ecco perché ti piacerà:

Semplifica il processo di assunzione elencando tutte le attività di reclutamento

Personalizza i passaggi per diversi ruoli ed esigenze di assunzione

Rimani conforme includendo tutti i controlli obbligatori per l'assunzione

Ideale per: Reclutatori alla ricerca di un modello per gestire i flussi di lavoro relativi alle assunzioni e monitorare lo stato dei candidati.

💡 Suggerimento: assegna attività pratiche che rispecchiano le sfide reali del lavoro per valutare le prestazioni di un candidato invece di ricorrere a colloqui generici. ⚖️

11. Modello di lista di controllo per progetti ClickUp

Scarica questo modello Usa il modello di lista di controllo per progetti ClickUp per gestire ogni progetto con la dovuta diligenza e non perdere mai più nessun passaggio importante

Se tu e il tuo team temete di pianificare il vostro prossimo progetto da zero, il modello di lista di controllo per progetti ClickUp è l'ideale. Questo modello visualizza l'intero progetto in piccoli passaggi, consentendoti di eseguirlo in modo più efficiente.

Con funzionalità/funzioni quali stati personalizzati e viste personalizzate, crea e organizza attività, classificale e definisci flussi di lavoro con diverse viste. Oltre a ciò, aggiungi informazioni sul team, assegna attività e commenta il documento per collaborare con altre persone coinvolte nel progetto.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato di avanzamento nelle diverse fasi, come pianificazione, esecuzione e revisione

Modifica le attività e le scadenze in base alle esigenze del progetto

Collabora in tempo reale condividendo gli aggiornamenti con i membri del team

Ideale per: Teams alla ricerca di una risorsa per coordinare ed eseguire progetti in più passaggi.

➡️ Per saperne di più: Lista di controllo in 9 punti per il project management per manager

12. Modello di lista di controllo per le vacanze ClickUp

Scarica questo modello Pianifica vacanze perfette in pochissimo tempo con il modello di lista di controllo per le vacanze di ClickUp

Che si tratti di una gita nel fine settimana o di una vacanza di un mese, pianifica ogni uscita con il modello di lista di controllo per le vacanze di ClickUp. Questo documento ti aiuta a creare una lista di controllo che organizza tutto l'essenziale per le tue vacanze, assicurandoti di non dimenticare nulla di importante.

Inoltre, è anche altamente collaborativo. Quindi, invita i tuoi amici e i membri della tua famiglia e delega le attività per rendere il tuo elenco impeccabilmente completo.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia di dettagli importanti come prenotazioni, documenti e programmi

Personalizza l'elenco in base a tipi di vacanza o preferenze specifiche

Gestisci le sequenze per assicurarti che tutto sia pronto prima della partenza

Ideale per: Viaggiatori alla ricerca di una risorsa per pianificare e organizzare i propri viaggi in modo efficace.

13. Modello di lista di controllo per il pensionamento ClickUp

Scarica questo modello Usa il modello di lista di controllo per il pensionamento di ClickUp per pianificare il tuo pensionamento in modo intelligente

Quando si pianifica il pensionamento, ci sono molti aspetti da considerare. Quindi, utilizza il modello di lista di controllo per il pensionamento di ClickUp per iniziare. Questo modello fornisce un elenco esaustivo che evidenzia tutte le attività e le cose da fare essenziali da svolgere per una transizione graduale dal lavoro al pensionamento.

Ad esempio, impostare obiettivi di pensionamento, creare un fondo pensione, ricercare opzioni di assistenza sanitaria, ecc. Questo ti assicura di essere pronto per passare alla fase successiva della tua vita.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia delle attività cardine come pratiche burocratiche, risparmi e pianificazione dello stile di vita

Gestisci le sequenze per garantire una transizione fluida verso il pensionamento

Rimani senza stress tenendo in ordine tutti i piani pensionistici

Ideale per: Persone che cercano un modello di elenco delle cose da fare per prepararsi a un passaggio graduale alla pensione.

🧠 Curiosità: Pixie Curtis, un'imprenditrice dodicenne australiana, è probabilmente la persona più giovane ad essersi ritirata dal mondo del lavoro. Curtis ha annunciato il suo ritiro nel 2023, all'età di 11 anni. 😱

Lascia perdere le liste di cose da fare di OneNote: gestisci le attività in modo più efficace con ClickUp!

I modelli di elenco di cose da fare di OneNote sono una scelta popolare. Offrono un solido punto di partenza per chiunque sia alle prime armi con la creazione di liste di controllo e richiedono una struttura di base.

Tuttavia, se sei alla ricerca di qualcosa di più sofisticato, questi modelli potrebbero sembrarti limitati. Il loro design è semplice, non supportano la collaborazione e, cosa più importante, non offrono alcuna possibilità di automazione tramite IA.

Ma è qui che ClickUp dà il meglio di sé. L'app completa per il lavoro, i modelli di elenco delle cose da fare di ClickUp sono innovativi, ricchi di funzionalità/funzioni, personalizzabili e facili da usare anche per i principianti.

Non aspettare: per maggiori dettagli, dai un'occhiata a ClickUp o registrati qui per una versione di prova gratuita!