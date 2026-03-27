Come utilizzare NotebookLM per gli studenti

Gli studenti ricordano solo il 10% di ciò che leggono, il 20% di ciò che ascoltano e fino al 90% di ciò con cui interagiscono attivamente.

Gli studenti ricordano solo il 10% di ciò che leggono, il 20% di ciò che ascoltano e fino al 90% di ciò con cui interagiscono attivamente.

Quante volte ti è capitato di uscire da una lezione o dall'aula e di aver completamente dimenticato ciò di cui si era parlato non appena varcata la soglia?

Per molti, la memorizzazione delle informazioni apprese in classe dipende in gran parte dalle note che si prendono su ciò che si studia. Dato che le note sono così importanti, vorrai sicuramente assicurarti che quelle che prendi siano della migliore qualità possibile, vero?

NotebookLM condivide questa idea. Si tratta di un potente strumento di presa appunti basato sull'IA che ridefinisce il modo in cui gli studenti interagiscono con i materiali didattici.

A differenza degli strumenti tradizionali, non si limita a memorizzare gli appunti. NotebookLM è il tuo assistente di ricerca personalizzato basato sull'IA che aumenta la produttività attraverso un approccio collaborativo e interattivo alle strategie di presa di appunti, favorendo il pensiero critico e una comprensione più profonda.

Spieghiamo come utilizzare NotebookLM per aiutare gli studenti a sviluppare il pensiero critico, esplorare idee e migliorare il proprio apprendimento.

⏰ In breve: NotebookLM per gli studenti 1. Che cos'è NotebookLM? NotebookLM è lo strumento di Google basato sull'IA per la creazione di appunti che analizza i tuoi documenti per creare un assistente di ricerca personalizzato basato esclusivamente sulle fonti che carichi. 2. In che modo NotebookLM aiuta gli studenti?Riassume le letture, risponde alle domande con citazioni, organizza i materiali di studio e genera output strutturati come guide allo studio, Sequenze e FAQ. 3. Cosa distingue NotebookLM dalle tradizionali app per prendere appunti? A differenza delle app tradizionali, NotebookLM ti permette di porre domande in linguaggio naturale sui tuoi appunti, creare una bacheca per le idee chiave e persino generare podcast basati sull'IA che spiegano i concetti. 4. Quali sono i limiti di NotebookLM? Può non cogliere le sfumature nei contenuti complessi, presenta occasionali problemi di accuratezza, può incoraggiare un eccessivo affidamento all'IA e non è ancora completamente stabile poiché si tratta di una versione sperimentale. 5. Qual è un'alternativa più valida a NotebookLM per i flussi di lavoro accademici completi? ClickUp offre Docs, blocco note e ClickUp Brain per riassunti basati sull'IA, citazioni e gestione delle conoscenze, il tutto in un unico spazio di lavoro, rendendolo più versatile di NotebookLM.

Cos'è NotebookLM e come funziona per gli studenti?

Originariamente noto come Project Tailwind, NotebookLM di Google è un'app basata sull'IA che utilizza il modello linguistico PaLM 2 di Google.

Progettato inizialmente per gli studenti, si è rapidamente rivelato uno strumento prezioso per un intervallo più ampio di utenti. Ora, con il nome di NotebookLM, sta ampliando il proprio raggio d'azione.

La sigla "LM" in NotebookLM sta per "modello linguistico". Questo strumento consente agli utenti di basare l'IA sui propri appunti e sulle proprie fonti.

In questo modo, le conoscenze dell'IA si limitano ai dati che fornisci, creando un assistente personalizzato che conosce bene le informazioni su cui stai lavorando.

Non è solo uno strumento di IA per gli studenti: pensalo come un assistente di ricerca virtuale progettato per supportare l'intero processo di ricerca.

Fondamentalmente, NotebookLM ti aiuta a organizzare le ricerche, analizzare le informazioni e generare nuove idee sulla base dei risultati ottenuti. È stato progettato per rendere il tuo flusso di lavoro più efficiente e creativo.

tramite NotebookLM

A differenza dei tipici chatbot, si concentra sulle note e sulle fonti che hai già a disposizione. Funziona come un collaboratore virtuale, analizzando il testo per offrirti una comprensione più approfondita dei materiali didattici pertinenti.

Riassume i punti chiave, spiega i concetti più complessi e ti aiuta persino a individuare connessioni tra diverse ricerche e a suggerire idee correlate.

Quali funzionalità/funzioni rendono NotebookLM utile per la presa di appunti da parte degli studenti?

NotebookLM aiuta gli studenti ad andare oltre la semplice presa passiva di appunti, trasformando i loro materiali in strumenti di studio interattivi e supportati dall'IA.

La Guida di Notebook riepiloga automaticamente le fonti e suggerisce domande da approfondire

La funzione di domande e risposte in linguaggio naturale risponde alle domande citando i tuoi documenti

Pinboard salva citazioni chiave, note e frammenti per una rapida consultazione

La generazione di podcast trasforma le note in riassunti audio di conversazione

I formati strutturati consentono di creare guide allo studio, FAQ, Sequenze e schemi

NotebookLM è ricco di funzionalità utili pensate per migliorare la tua esperienza di apprendimento. Ecco una rapida panoramica:

1. Funzionalità n. 1: La Guida a Notebook

Quando carichi gli appunti delle lezioni (o altri documenti) su NotebookLM, ti apparirà una dashboard chiamata "Guida di Notebook". Questa dashboard contiene tutti gli strumenti utili di cui hai bisogno per iniziare il tuo lavoro.

tramite NotebookLM

Per prima cosa, vedrai un riepilogo/riassunto automatico del tuo documento. Troverai anche domande suggerite su misura in base al contenuto che hai caricato. Se desideri una rapida panoramica, puoi utilizzare i pulsanti per generare documenti comuni come indici o documenti informativi.

🧠Curiosità: NotebookLM offre inoltre agli utenti il prompt per creare un podcast personalizzato basato sui propri materiali di riferimento. Ne parliamo qui 🔜

2. Funzionalità n. 2: Porre domande

Una delle funzionalità/funzioni più interessanti di NotebookLM è la sua capacità di rispondere a domande in linguaggio naturale sui tuoi documenti.

Puoi porre domande in tre modi.

Scegli una delle domande suggerite sul lato destro dello schermo oppure digita la tua domanda nella barra in basso.

In alternativa, clicca sul pulsante "Visualizza chat" in basso a sinistra e inizia a digitare nell'interfaccia della chat. Quando fai una domanda, NotebookLM risponde e ti mostra i riferimenti bibliografici con numeri che rimandano alle fonti all'interno di ovali grigi.

Passando il mouse su questi numeri o cliccandoci sopra, viene visualizzata la posizione specifica nel documento in cui si trova la risposta.

3. Funzionalità n. 3: Bacheca

tramite NotebookLM

NotebookLM include una "bacheca" per salvare citazioni, frammenti o testi importanti tratti dalle tue ricerche. Puoi incollare facilmente le informazioni chiave o aggiungere le tue note.

Questo ti aiuta a effettuare il monitoraggio dei dettagli importanti e a individuare le connessioni tra le varie parti della tua ricerca. È come avere una bacheca di riferimento personale e ben organizzata a cui attingere rapidamente.

Leggi anche: Le migliori app gratis per appunti adesivi online

4. Funzionalità n. 4: Creazione di podcast

Una funzionalità distintiva di NotebookLM è la possibilità di creare podcast personalizzati. Non si tratta semplicemente di un software di sintesi vocale. Genera infatti una conversazione tra due voci IA che discutono i punti chiave del tuo documento.

Immagina di ascoltare un podcast che approfondisce i contenuti che hai caricato. Le voci sono naturali e sorprendentemente espressive.

Puoi generare un podcast cliccando sul pulsante "Genera" nella sezione Panoramica audio. In pochi minuti avrai una conversazione della durata compresa tra 6 e 15 minuti (o, in alcuni casi, fino a 30 minuti).

Il podcast non tratterà ogni singolo dettaglio, ma si concentrerà sugli aspetti più importanti del tuo documento.

Sebbene questa funzionalità/funzione sia ancora in fase di sviluppo (come aneddoti personali casuali o finte interruzioni pubblicitarie), sta migliorando rapidamente e offre un modo divertente e coinvolgente per ripassare i tuoi contenuti.

5. Funzionalità n. 5: Formati strutturati

tramite NotebookLM

NotebookLM eccelle anche nell'aiutarti a organizzare le tue ricerche in formati strutturati. Che tu abbia bisogno di una sezione FAQ, di una guida allo studio, di un indice o di una Sequenza, la Guida di Notebook semplifica l'organizzazione dei tuoi appunti.

Puoi scegliere tra pulsanti predefiniti che creano questi formati direttamente nel tuo quaderno, aiutandoti a tenere sotto controllo le tue ricerche e a mantenere tutto ben strutturato.

Grazie a queste funzionalità/funzioni, NotebookLM trasforma il tuo processo di ricerca in un'esperienza organizzata, interattiva ed efficiente.

NotebookLM è gratis per gli studenti?

NotebookLM è ancora in fase sperimentale ed è disponibile gratis.

Questo lo rende una scelta eccellente per gli studenti, i ricercatori attenti al budget o chiunque abbia un interesse per gli strumenti di ricerca basati sull'IA.

In che modo gli studenti possono utilizzare NotebookLM per lo studio e la ricerca?

NotebookLM fornisce il supporto per l'intero flusso di lavoro accademico, dall'organizzazione degli appunti alla preparazione degli esami, trasformando i materiali statici in strumenti di studio interattivi.

Carica e organizza appunti delle lezioni, PDF e libri di testo in quaderni ricercabili

Genera riepiloghi/riassunti accurati basati esclusivamente sui materiali che hai caricato

Poni domande contestuali e ricevi risposte documentate per saggi e ricerche

Tieni traccia di idee e citazioni utilizzando la bacheca per i progetti a lungo termine

Collabora con i gruppi di studio attraverso la condivisione di fonti e annotazioni

Crea piani di studio personalizzati utilizzando programmi, scadenze e priorità

Crea risorse di ripasso strutturate come guide allo studio, Sequenze e domande frequenti

Gestire i corsi, i compiti e le ricerche a volte può sembrare un compito arduo per gli studenti. NotebookLM, con le sue funzionalità/funzioni basate sull'IA, può essere uno strumento prezioso per organizzare la tua vita accademica e aumentare la produttività.

Questo strumento ti aiuta a semplificare e migliorare il tuo lavoro, dal riassunto dei contenuti alla collaborazione con i gruppi di studio. Vediamo alcuni modi pratici per utilizzare NotebookLM

Organizza note e materiali di studio

Una delle sfide più grandi che gli studenti devono affrontare è mantenere in ordine il proprio materiale di studio. NotebookLM funge da software di gestione della ricerca, consentendoti di caricare documenti, note e libri di testo direttamente sulla piattaforma.

👀 Lo sapevi? Una volta caricati, NotebookLM non si limita a archiviare i tuoi materiali, ma crea una struttura interattiva e accessibile. Lo strumento classifica automaticamente i documenti, li indice in base agli argomenti principali e assegna tag alle sezioni in base alla loro rilevanza.

Grazie al sistema di gestione delle conoscenze integrato, puoi cercare e recuperare facilmente documenti o note per parole chiave, date o temi specifici, mantenendo un flusso di lavoro ordinato e organizzato.

Puoi anche creare cartelle nidificate per classificare i materiali per corso o materia, assicurandoti che le tue note siano raggruppate in modo logico.

Questa funzionalità/funzione include la possibilità di effettuare il monitoraggio della cronologia delle versioni di ogni documento. Se effettui costantemente delle modifiche e delle revisioni ai tuoi appunti delle lezioni, NotebookLM salva ogni versione, rendendo facile tornare a una versione precedente o seguire l'evoluzione della tua comprensione.

👀 Lo sapevi? Le ricerche dimostrano che la musica classica, in particolare, può migliorare le prestazioni cognitive e aiutarti a memorizzare le informazioni meglio rispetto al rumore bianco o all'assenza di musica. Quindi, la prossima volta che ti ritrovi a studiare per un esame, metti un po' di musica classica o ambient per migliorare la tua concentrazione!

Riassumi il contenuto

Ci siamo passati tutti: copiare del testo su ChatGPT e chiedere un breve riepilogo/riassunto. È uno strumento utile, ma i risultati possono essere leggermente imprecisi.

ChatGPT a volte si discosta dal contenuto originale, inserendo idee provenienti da altre fonti. Più la conversazione va avanti, più si allontana dall'argomento.

È qui che NotebookLM fa il suo passaggio.

Quando carichi i tuoi documenti, che siano PDF, Documenti Google o file di testo, NotebookLM rimane concentrato esclusivamente sul tuo materiale

L'IA si prende il tempo necessario per comprendere il contenuto specifico del tuo documento e basa le sue risposte interamente su quello

Ciò significa che otterrai riassunti e approfondimenti molto più accurati e pertinenti. Puoi stare certo che le risposte provengono direttamente dai materiali del corso che hai caricato, non da un database generico di conoscenze

Puoi personalizzare la lunghezza del riassunto, scegliendo tra una breve panoramica o un abstract più dettagliato

Inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) di NotebookLM per identificare i temi chiave presenti in diversi documenti. Questo ti permette di cogliere rapidamente i punti salienti di varie letture e determinare come le diverse risorse siano correlate tra loro.

Ad esempio, se stai studiando una teoria specifica, NotebookLM può estrarre tutti i riferimenti pertinenti da vari articoli, aiutandoti a sintetizzare i contenuti e a costruire una comprensione completa di concetti complessi.

🧠 Curiosità: Le tecniche di apprendimento attivo come l'auto-verifica, l'auto-spiegazione e il riassunto possono essere molto più efficaci della lettura passiva, come la rilettura e la riscrittura delle note.

Domande e risposte interattive

Spesso potresti trovarti in difficoltà con termini, concetti o idee specifici. NotebookLM ti permette di interagire con i tuoi materiali di ricerca in modo più intuitivo rispetto ai tradizionali strumenti per prendere appunti.

Puoi digitare domande in linguaggio naturale, come “Cosa significa questa teoria?” o “In che modo questo si collega a X?”, e l'IA risponde con risposte specifiche basate sul testo che hai caricato.

La possibilità offerta dallo strumento di citare la fonte della risposta lo rende ancora più potente, garantendo trasparenza e aiutandoti a verificare le informazioni.

Ogni risposta include indicatori di citazione (piccoli numeri all'interno di ovali grigi), sui quali è possibile passare il mouse per visualizzare la parte esatta del documento a cui si fa riferimento.

Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per corsi che prevedono un intenso lavoro di ricerca o per la stesura di saggi o articoli che richiedono prove specifiche tratte da fonti.

Tieni traccia delle idee e delle ricerche

Il monitoraggio e la gestione dei propri pensieri sono essenziali quando si devono destreggiarsi tra più compiti o progetti. La funzionalità Bacheca di NotebookLM ti permette di salvare frammenti di testo, citazioni o persino le tue note, rendendo più facile consultare le informazioni importanti.

Questo strumento di ritaglio di testo funge da assistente di ricerca personale, aiutandoti a raccogliere idee chiave, dati o spunti che altrimenti potrebbero sfuggirti.

Puoi anche taggare ogni frammento con parole chiave per riferimento futuro. Ad esempio, se stai lavorando a una tesina di scienze ambientali, puoi taggare varie fonti con termini come "cambiamento climatico", "sostenibilità" o "politica energetica".

Man mano che la tua ricerca si amplia, questi tag ti consentono di recuperare e stabilire rapidamente connessioni con le informazioni rilevanti.

🧠 Curiosità: l'IA di NotebookLM suggerisce materiali correlati in base a ciò che hai salvato. Ad esempio, se salvi una citazione o una sezione specifica di un articolo di economia, NotebookLM potrebbe suggerirti articoli, riviste o libri di testo relativi all'argomento. Questo crea un ecosistema di ricerca interconnesso, consentendo di risparmiare tempo e lavoro richiesto e offrendo al contempo approfondimenti più significativi.

Collabora con i gruppi di studio

Le sessioni di studio di gruppo possono essere difficili da coordinare, specialmente quando si lavora con grandi quantità di materiale. Le funzionalità di collaborazione di NotebookLM consentono un lavoro di squadra senza intoppi tra gli studenti e forniscono una piattaforma centralizzata per la ricerca di gruppo.

Puoi condividere i documenti o i riepiloghi/riassunti che hai caricato con i tuoi compagni di studio, consentendo a tutti di accedere alle stesse informazioni in tempo reale. Il monitoraggio delle modifiche e dei contributi rende questo processo di collaborazione ancora più efficace.

Se state lavorando insieme a un progetto, NotebookLM vi permette di lasciare commenti su sezioni del documento o domande che necessitano di chiarimenti. È uno spazio di condivisione per il brainstorming, la discussione e il perfezionamento delle idee, il tutto mantenendo la conversazione ben organizzata.

Puoi anche suddividere il carico di lavoro, assegnando specifiche sezioni di studio o materiali di riferimento pertinenti ai diversi membri del gruppo, senza preoccuparti di malintesi o sovrapposizioni di compiti.

Piani di studio personalizzati

Creare un programma di studio che funzioni per te è spesso difficile, ma NotebookLM può aiutarti a prendere il controllo della tua sequenza accademica.

La piattaforma consente di caricare programmi, compiti e date degli esami e utilizzerà le sue funzionalità di IA per creare piani di studio personalizzati in base ai tuoi obiettivi.

Il sistema è in grado di assegnare priorità alle attività in base all'urgenza, suggerire blocchi di studio per ogni materia e persino ricordarti di ripassare regolarmente i punti chiave.

Integrando il carico didattico e le scadenze, NotebookLM ti garantisce di rimanere organizzato senza lo stress di dover gestire tutto manualmente.

Inoltre, l'intelligenza artificiale si adatta ai tuoi progressi: man mano che completi i compiti o i blocchi di studio, aggiorna automaticamente il tuo piano, fornendo modifiche in tempo reale per aiutarti a rimanere in linea con gli obiettivi.

Leggi anche: Il miglior software di gestione dei documenti per organizzarsi

Preparati per i test e gli esami

Quando ti prepari per gli esami, gli strumenti di formattazione strutturata di NotebookLM sono molto utili. Puoi creare guide di studio, schede di ripasso o persino Sequenze direttamente dalle tue note, il che ti permette di organizzare il ripasso in modo più efficiente.

Questo strumento aiuta a suddividere argomenti complessi in sezioni di studio più gestibili, assicurandoti di concentrarti sulle aree più importanti.

Ad esempio, se stai studiando per un esame di storia, NotebookLM può generare automaticamente una Sequenza basata sui tuoi appunti relativi agli eventi chiave. Puoi quindi utilizzarla per visualizzare le progressioni storiche, rendendo più facile ricordare e ripassare i fatti.

Inoltre, l'IA può generare domande frequenti basate sul tuo materiale di studio, permettendoti di metterti alla prova sui concetti più importanti.

Grazie alla sua capacità di fornire strategie di studio personalizzate e di organizzare gli appunti in formati strutturati, NotebookLM diventa un potente assistente allo studio, trasformando il modo in cui ti prepari per esami e prove.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di NotebookLM per lo studio?

NotebookLM offre diversi vantaggi fondamentali per potenziare le tue attività di ricerca e di presa di appunti. I principali vantaggi includono:

Organizzazione semplificata: conserva tutti i tuoi appunti, PDF e altri materiali in un unico posto. L'IA estrae i punti chiave, così puoi arrivare rapidamente alle informazioni importanti

Analisi più approfondita: Poni domande più approfondite e scopri le connessioni tra gli argomenti. Questo ti aiuta a individuare schemi ricorrenti e temi chiave nei tuoi studi

Base di conoscenza per una consultazione rapida: Man mano che carichi nuovi documenti, NotebookLM crea una base di conoscenza personalizzata. Basta chiedere all'IA di individuare ciò che ti serve per accedere alle informazioni in pochi secondi

Spinta creativa: Hai bisogno di aiuto per il brainstorming o per strutturare i tuoi appunti? NotebookLM genera riepiloghi/riassunti e idee che possono stimolare la tua creatività, aiutandoti a completare i compiti più velocemente

Risparmio di tempo: automatizza le attività ripetitive come la gestione delle citazioni o il riassunto dei contenuti. In questo modo avrai più tempo per pensare in modo critico e comprendere la materia

Approfondimenti e suggerimenti in tempo reale: mentre lavori sui tuoi appunti o sulle tue ricerche, l'IA di NotebookLM offre consigli utili sui passaggi successivi, sia che tu abbia bisogno di chiarimenti su un argomento specifico, sia che tu stia cercando nuovi punti di vista da esplorare

👀 Lo sapevi? Durante i primi anni di vita, il cervello forma 1 milione di nuove connessioni neurali ogni secondo. Questo costante rimodellamento ti aiuta ad apprendere tutto, dal linguaggio alla risoluzione di problemi complessi. Si chiama neuroplasticità: è la capacità del tuo cervello di adattarsi e cambiare.

Quali sono i limiti di NotebookLM per gli studenti?

Sebbene NotebookLM offra funzionalità eccellenti, gli studenti potrebbero trovarsi ad affrontare alcune difficoltà. Comprendere queste difficoltà può aiutarti a utilizzare lo strumento in modo più efficace:

Curva di apprendimento: Come per qualsiasi nuovo strumento, c'è una certa curva di apprendimento. Alcuni studenti potrebbero impiegare un po' di tempo per capire come caricare e organizzare i propri materiali in modo efficiente, soprattutto se non hanno familiarità con gli strumenti di IA

Comprensione contestuale: Sebbene NotebookLM sia eccellente nell'estrapolare i punti chiave, potrebbe avere difficoltà con contenuti altamente specifici o complessi. Ad esempio, per materie di nicchia, l'IA potrebbe non cogliere sempre la profondità o le sfumature che stai cercando

Eccessiva dipendenza dall'IA: affidarsi troppo ai riassunti generati dall'IA può portare a una certa pigrizia nel comprendere il contenuto autonomamente. È facile lasciare che sia lo strumento a fare il lavoro, ma ciò può ostacolare la tua capacità di approfondire il materiale

Problemi tecnici: Sebbene NotebookLM sia generalmente affidabile, potrebbero verificarsi occasionali problemi tecnici, come difficoltà nel caricamento dei documenti o incongruenze nelle risposte fornite dall'IA

Accuratezza dei riepiloghi/riassunti: Sebbene l'IA sia in grado di riepilogare un testo, potrebbe tralasciare alcuni dettagli chiave o interpretare concetti complessi in modo semplificato. È fondamentale ricontrollare il suo lavoro, specialmente in caso di compiti o esami

Tieni a mente questi punti critici e non esitare a combinare le funzionalità/funzioni di NotebookLM con la tua analisi originale per ottenere la massima efficienza!

Quali sono le migliori alternative a NotebookLM per flussi di lavoro accademici completi?

ClickUp va oltre la semplice presa di appunti, offrendo una connessione tra ricerca, scrittura, attività e assistenza IA in un unico sistema.

Sebbene NotebookLM sia un ottimo strumento, esistono altre alternative, tra cui quelle per strumenti popolari come OneNote, che offrono supporto per le tue esigenze in materia di appunti e ricerca.

📌 Ad esempio, Bear è un'app minimalista per prendere appunti che ti aiuta a catturare idee veloci o a redigere bozze di saggi dettagliati. Non si affida all'IA tanto quanto NotebookLM, ma è nota per la sua struttura semplice e organizzata.

Bear è una scelta eccellente per gli studenti che cercano un modo semplice per classificare le note, gestire gli elenchi delle cose da fare e creare schemi.

📌 Allo stesso modo, Mendeley è una scelta eccellente per gli studenti che necessitano di uno strumento incentrato sulla gestione dei riferimenti bibliografici. Sebbene non offra lo stesso livello di approfondimenti basati sull'IA di NotebookLM, è ottimo per gestire articoli di ricerca e effettuare il monitoraggio dei riferimenti accademici.

Tuttavia, se stai cercando uno strumento di IA all-in-one per scrivere e prendere appunti, vale sicuramente la pena dare un'occhiata a ClickUp.

Centralizza le tue note in ClickUp Documenti Salva le tue note, i contenuti di riferimento e il materiale di studio direttamente in ClickUp Docs per accedervi facilmente

Con contenuti e materiale di studio sparsi su così tante piattaforme, è facile perdere produttività. È qui che il software di project management per studenti di ClickUp diventa utile.

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente. Oggi, oltre due milioni di team si affidano a ClickUp per semplificare i propri flussi di lavoro, centralizzare le conoscenze ed eliminare le distrazioni. Il risultato? Lavoro più veloce, collaborazione più intelligente e un aumento significativo della produttività organizzativa.

Ma cosa rende ClickUp una delle migliori app di prendere appunti basate sull'IA per gli studenti? Tra le centinaia di funzionalità intuitive di ClickUp, ti consigliamo di iniziare con queste tre (completamente gratis!) per prendere appunti e gestire le informazioni: Docs, ClickUp Brain e il blocco note!

ClickUp Documenti

ClickUp Docs organizza appunti, attività e materiali di studio in un unico posto. Puoi collegare facilmente tutto insieme utilizzando le Relazioni in ClickUp, una pratica funzionalità che collega il tuo lavoro senza intoppi.

Puoi anche attivare la Modalità Concentrazione in Docs per aiutarti a concentrarti su un blocco di testo alla volta, il che è l'ideale per sessioni di studio approfondite.

Se ti piace personalizzare i tuoi materiali di studio, puoi facilmente aggiungere un'immagine di copertina personalizzata dal tuo desktop, da Unsplash o dalla galleria.

Le risposte in thread ti consentono di assegnare elementi da compiere direttamente all'interno delle tue note, assicurandoti che nessuna attività vada persa.

Utilizza i modelli predefiniti di ClickUp per creare una biblioteca digitale strutturata per organizzare le informazioni

ClickUp semplifica inoltre la visualizzazione delle relazioni e dei collegamenti all'interno dell'intero documento, aiutandoti nel monitoraggio di idee e concetti in modo più efficace.

Infine, puoi accedere ai modelli per la creazione di note dalla barra laterale, incluso il modello ClickUp Knowledge Base, per organizzare rapidamente i tuoi materiali di studio e le tue note.

🧠 Curiosità: La tecnica del Pomodoro è un metodo di gestione del tempo che prevede di lavorare in intervalli di 25 minuti di concentrazione seguiti da brevi pause. Aiuta a mantenere la concentrazione e a prevenire il burnout, ed è ottima per rimanere concentrati durante le sessioni di studio prolungate.

ClickUp Brain

Accendi la tua creatività con un compagno di brainstorming virtuale in ClickUp Brain

Se stai cercando di potenziare la tua produttività accademica, ClickUp Brain fa al caso tuo. In quanto strumento di ricerca e presa di appunti basato sull'intelligenza artificiale, semplifica il tuo flusso di lavoro, organizza le informazioni e supporta attività creative e accademiche, il tutto in un'unica piattaforma.

Consideralo come il tuo assistente digitale su misura per le esigenze della vita studentesca.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, tra cui scrittura, modifica ed e-mail. Tuttavia, questo processo comporta solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come ad esempio uno strumento di generazione di contenuti e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni un'assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto lo spazio di lavoro, inclusi e-mail, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

Ecco cosa distingue ClickUp Brain:

Web Clipper sull' estensione ClickUp per Chrome : raccogli senza sforzo materiali di ricerca ritagliando contenuti direttamente dalle pagine web, salvando e organizzando frammenti per i tuoi progetti con un solo clic estensione ClickUp per Chrome: raccogli senza sforzo materiali di ricerca ritagliando contenuti direttamente dalle pagine web, salvando e organizzando frammenti per i tuoi progetti con un solo clic

Salva i siti web direttamente nelle Attività o nei Documenti di ClickUp utilizzando l'estensione per Chrome, così potrai consultarli rapidamente in un secondo momento

Riassunti per una ricerca semplificata: Hai difficoltà a gestire una mole infinita di note? Usa ClickUp Brain per generare automaticamente riassunti concise delle tue ricerche. Accedi immediatamente a questi riassunti grazie a funzionalità come l'AI Knowledge Manager e Hai difficoltà a gestire una mole infinita di note? Usa ClickUp Brain per generare automaticamente riassunti concise delle tue ricerche. Accedi immediatamente a questi riassunti grazie a funzionalità come l'AI Knowledge Manager e i campi personalizzati con l'IA

Ricevi riepiloghi e riassunti dei progetti con ClickUp Brain

ClickUp AI Writer per l'eccellenza accademica : Crea saggi, documentazione di progetto o riepiloga/riassumi libri di testo voluminosi utilizzando Crea saggi, documentazione di progetto o riepiloga/riassumi libri di testo voluminosi utilizzando prompt IA personalizzabili . Puoi perfezionare il contenuto in base alle tue esigenze o inviare un nuovo prompt all'IA per ottenere una bozza ancora migliore

Crea facilmente contenuti su qualsiasi argomento con ClickUp Brain

Potenti strumenti di modifica: perfeziona il tuo lavoro senza sforzo grazie a controlli grammaticali basati sull'IA, traduzione linguistica, regolazioni del tono e personalizzazione della lunghezza. Che tu stia redigendo un saggio o una presentazione, ClickUp Brain è il tuo compagno di modifica

Perfeziona i tuoi articoli di ricerca correggendo la grammatica, il tono, la lunghezza e altro ancora con ClickUp Brain

Dall'organizzazione delle tue ricerche alla stesura di invii impeccabili, ClickUp Brain è più di uno strumento: è il tuo alleato accademico.

Puoi anche scoprire ClickUp Brain e ClickUp IA per vedere come possono migliorare il tuo percorso di apprendimento!

Ecco come iniziare:

Attiva la ClickApp "Ricerca connessa"

Integra i tuoi strumenti preferiti per un accesso senza interruzioni

Usa la funzionalità "Chiedi all'IA" nell'area di lavoro per porre domande su tutti gli strumenti integrati

Questa è la tua occasione per usufruire appieno del potenziale delle nostre funzionalità/funzioni basate sull'IA.

Guarda questo breve video di riepilogo per ottenere ulteriori informazioni sulla gestione delle conoscenze con ClickUp Brain.

Blocco note ClickUp

Con ClickUp Blocco note puoi annotare rapidamente idee, prendere note di studio o persino pianificare il tuo prossimo progetto.

Prendi note facilmente su ClickUp Blocco note

Tutto quello che devi fare è aprire una nota ed espanderla a schermo intero, in modo da avere uno spazio di scrittura ininterrotto su cui concentrarti. Poi, puoi effettuare il monitoraggio dei tuoi progressi visualizzando e ripristinando le modifiche nella cronologia della nota, assicurandoti di non perdere mai alcun dettaglio importante.

Quando è il momento di organizzare il tuo lavoro, ClickUp ti permette di stampare le tue note in un formato visivamente accattivante. La funzione di ricerca semplifica la ricerca di qualsiasi parola chiave all'interno delle tue note, facendoti risparmiare tempo quando devi consultare informazioni specifiche.

Inoltre, puoi migliorare le tue note utilizzando i comandi slash, che offrono numerose opzioni di modifica per aiutarti a formattare i tuoi contenuti proprio come desideri.

Prezzi di ClickUp

Scegli lo strumento di IA giusto per una migliore esperienza di presa appunti

Con il progredire dell'IA, sta cambiando il modo in cui studenti e discenti affrontano la ricerca, la presa di appunti e persino la creatività. Dall'organizzazione degli appunti delle riunioni all'analisi di ricerche complesse, gli strumenti di IA rendono l'apprendimento più personalizzato, predittivo e accessibile.

Uno degli strumenti all'avanguardia in questo cambiamento è NotebookLM, che combina approfondimenti basati sull'IA, semplici riassunti dei documenti e persino panoramiche audio in stile podcast.

Tuttavia, nonostante le sue potenti funzionalità/funzioni, NotebookLM è ancora in fase sperimentale e a volte potrebbe avere difficoltà con query complesse o altamente tecniche.

Per semplificare ulteriormente la tua routine di studio, ClickUp offre funzionalità/funzioni basate sull'intelligenza artificiale che vanno oltre la semplice presa di appunti. Con strumenti per organizzare le attività, gestire i progetti e effettuare il monitoraggio delle scadenze, ClickUp può aiutarti a tenere tutto sotto controllo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e usufruisci di tutto il potenziale delle tue note!