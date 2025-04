ClickUp vs. Aha: Quale strumento di project management è migliore?

Avete appena concluso una riunione in cui il vostro team ha definito funzionalità, sequenze e priorità del prodotto.

Ora vi ritrovate a fissare una lavagna online ricoperta di post-it, sopraffatti. È chiaro che avete bisogno di uno strumento di project management per mettere ordine, monitorare lo stato e trasformare le idee in realtà.

ma quale strumento dovreste usare?

In questo blog post, confronteremo ClickUp e Aha per capire quale sia lo strumento più adatto alle esigenze del vostro team. Iniziamo! 💪

Riepilogo/riassunto

Ecco un rapido confronto tra ClickUp e Aha! con i loro vantaggi chiave e i tipi di team, organizzazioni e progetti per cui sono più adatti:

ClickUp è più indicato per Aha! è più indicato per Teams che hanno bisogno di un project management versatile con flussi di lavoro personalizzabili. Manager di prodotto che si concentrano sul piano strategico e sulla mappatura. Organizzazioni che cercano strumenti di collaborazione e comunicazione in tempo reale. Teams che danno priorità a roadmap strutturate e alla gestione delle idee. Teams che richiedono l'integrazione con un ampio intervallo di applicazioni. Organizzazioni che necessitano di analisi avanzate per lo sviluppo dei prodotti. Gestione di flussi di lavoro diversi in settori diversi. Allineare lo sviluppo del prodotto agli obiettivi strategici. Miglioramento della produttività con funzionalità/funzione come la gestione delle attività e la reportistica. Teams che beneficiano di uno spazio dedicato all'acquisizione e all'organizzazione delle idee.

Che cos'è ClickUp?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Try-ClickUp-for-project-management-1400x934.png Provate ClickUp per il project management e riducete i colli di bottiglia operativi /$$$img/

Prova ClickUp per il project management per ridurre i colli di bottiglia operativi ClickUp , l'app per il lavoro, è una piattaforma di project management basata su cloud che migliora l'efficienza e la collaborazione sul posto di lavoro. Offre una suite completa di strumenti che centralizzano attività, comunicazione e pianificazione dei progetti in un'unica interfaccia personalizzabile.

Le funzionalità/funzione principali della piattaforma includono la gestione delle attività, la chat in tempo reale, le lavagne, il monitoraggio del tempo e la collaborazione documentale, tutte integrate per ottimizzare i flussi di lavoro.

La sua flessibilità consente di attivare/disattivare varie viste, come elenco, lavagna e calendario, per adattarsi alle diverse esigenze del progetto.

Inoltre, ClickUp supporta integrazioni con oltre 1.000 strumenti, tra cui Google Drive, Zoom e Jira.

**Il termine "project management" è stato formalizzato durante la seconda guerra mondiale Il progetto Manhattan negli anni '40 . Questo lavoro richiesto su larga scala per sviluppare la bomba atomica ha richiesto approcci innovativi all'organizzazione di attività, team e sequenze.

Funzionalità/funzione ClickUp

Vediamo alcune delle migliori funzionalità/funzione di ClickUp. 📃

Funzione #1: funzioni di gestione dei prodotti

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-for-Product-Management.png Velocizzate i vostri piani di prodotto con ClickUp per la gestione dei prodotti /$$$img/

Velocizzate i piani di prodotto con ClickUp per la gestione dei prodotti ClickUp per la gestione dei prodotti consente ai team di prodotto di semplificare i flussi di lavoro e di promuovere l'innovazione. Dotato di ClickUp Brain accelera processi chiave come il piano del prodotto, la documentazione e la raccolta di feedback all'interno di una piattaforma coesa.

La funzionalità/funzione di mappatura dei prodotti fornisce una visibilità chiara delle iniziative in corso e delle attività future, garantendo l'allineamento del team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/product-roadmap-1400x694.png Ponete a ClickUp Brain ulteriori domande relative alla vostra roadmap di prodotto : ClickUp vs Aha /$$$img/

Poni a ClickUp Brain ulteriori domande relative alla roadmap del tuo prodotto

Per un'app di fitness che sta sviluppando una funzionalità/funzione di integrazione con gli indossabili, la roadmap del prodotto potrebbe includere:

Definire l'ambito: Identificare i dispositivi compatibili e le funzionalità di monitoraggio del tempo reale da integrare

Identificare i dispositivi compatibili e le funzionalità di monitoraggio del tempo reale da integrare Prototipo e test: Sviluppo di un prototipo, connessione con i dispositivi indossabili selezionati e raccolta di feedback degli utenti in beta

Sviluppo di un prototipo, connessione con i dispositivi indossabili selezionati e raccolta di feedback degli utenti in beta Lancio della funzionalità/funzione: Lancio dell'integrazione con materiale educativo per l'utente per un'adozione senza problemi

Avanti, Sprints di ClickUp è una solida strumento per la pianificazione degli sprint per impostare le date, assegnare i punti e segnare le priorità per migliorare la chiarezza e la responsabilità del team. Automatizzate i lavori incompiuti nello sprint successivo e sincronizzate lo sviluppo del team con strumenti esterni come GitHub, Gitlab e Bitbucket.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Sprints.png Semplificare la gestione degli sprint con ClickUp Sprints /$$$img/

Semplificare la gestione degli sprint con ClickUp Sprints

Inoltre, grazie al suo sistema di punti completamente personalizzabile, è possibile sommare i punti delle attività secondarie, suddividerli in base agli assegnatari e ordinarli per monitorare gli sprint a colpo d'occhio.

Funzione #2: Gestione del team software

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-for-Software-Teams.png Semplificare il ciclo di vita dello sviluppo con ClickUp for Software Teams /$$$img/

Semplificare il ciclo di vita dello sviluppo con ClickUp for Software Teams ClickUp per i team di software accelera i cicli di sviluppo e migliora la collaborazione tra i team, garantendo una consegna del software più rapida ed efficiente.

Il suo gestione del rilascio le funzionalità di gestione del rilascio consentono ai team di creare liste di controllo automatizzate per la distribuzione, assicurando che non vengano trascurati passaggi critici come le revisioni QA e l'attivazione delle funzionalità/funzione.

Ad esempio, un team di sviluppo che sta lavorando all'aggiornamento di una nuova app può utilizzare ClickUp per gestire i propri flussi di lavoro Agile. Il team può costruire una roadmap visiva che delinea gli obiettivi dello sprint, assegnare attività con chiare dipendenze e monitorare il backlog con schede Kanban o Scrum.

Bonus $$$a: Quando si lavora con nuovi team o client, si può iniziare con una soluzione precostituita Modello di bacheca Kanban per stabilire rapidamente un flusso di lavoro chiaro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Bacheca-View-1400x934.png Organizzate progetti complessi all'interno di ClickUp Vista Bacheca per una comunicazione chiara /$$$img/

Organizzare progetti complessi all'interno della Vista Bacheca di ClickUp per una comunicazione più chiara Il Vista Bacheca ClickUp è un modo dinamico e intuitivo per gestire le attività, monitorare lo stato di avanzamento e migliorare la produttività in modo visivo. Questo strumento flessibile consente di organizzare il flusso di lavoro in colonne personalizzabili, facilitando lo spostamento delle attività nelle diverse fasi del progetto grazie alla funzione drag-and-drop.

I limiti dei lavori in corso (WIP) aiutano a regolare il numero di attività in ogni fase, evitando colli di bottiglia e incoraggiando i team a terminare i lavori prima di iniziarne di nuovi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Gantt-Chart-View.png Gestite le priorità, tenete traccia delle dipendenze e visualizzate lo stato del progetto con la vista Gantt di ClickUp /$$$img/

Gestire le priorità, tracciare le dipendenze e visualizzare lo stato di avanzamento del progetto con la vista Gantt di ClickUp

Inoltre, la finestra Vista Gantt di ClickUp consente di visualizzare in modo consolidato le sequenze temporali dei progetti in spazi, cartelle, elenchi, attività e sottoattività, rendendo più gestibile il monitoraggio e la gestione di ogni aspetto di un progetto.

Grazie all'intuitiva funzione di trascinamento, è possibile modificare rapidamente la durata delle attività, riassegnare le scadenze e risolvere i colli di bottiglia, assicurando che i progetti rimangano in linea.

Fatto divertente: Henry Gantt creò il grafico di Gantt nel 1910 per monitorare le scadenze dei progetti. Oggi, questo strumento di pianificazione visiva rimane una pietra miliare del project management.

Funzione #3: Strumenti di reportistica e visualizzazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Whiteboards-2.png Strategizzare il lancio di un prodotto in modo visivo con le lavagne online di ClickUp : ClickUp vs Aha /$$$img/ Strategia per il lancio di un prodotto visivamente con le lavagne online ClickUp Lavagne online di ClickUp sono uno strumento solido per semplificare il brainstorming, il piano e l'esecuzione delle idee, ideale per i product e project manager.

Queste lavagne online favoriscono la collaborazione in tempo reale, consentendo di trasformare i concetti creativi in attività strutturate senza dover cambiare app. Per istanza, è possibile mappare la strategia di lancio di un prodotto imminente come una lavagna virtuale bacheca delle idee e poi convertire facilmente ogni elemento d'azione in Attività di ClickUp .

Inoltre, le funzionalità IA consentono agli utenti di convertire il testo in immagini e di creare presentazioni convincenti direttamente sulla lavagna online.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Dashboards-5.png Ottenete analisi visive per prendere decisioni informate con le dashboard di ClickUp /$$$img/

Ottenere analisi visive per prendere decisioni informate con ClickUp Dashboard ClickUp Dashboard aiutano gli utenti a visualizzare e gestire la loro produttività. Come un centro di comando personalizzato, le dashboard consentono a singoli e team di stabilire le priorità delle attività, di monitorare gli stati e di concentrarsi sugli oggetti chiave.

È possibile adattare le dashboard alle proprie esigenze specifiche con varie schede per visualizzare le metriche chiave come lo stato delle attività, le sequenze dei progetti e le metriche delle prestazioni del team. L'integrazione di strumenti visivi come grafici e diagrammi aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento. In questo modo è facile individuare le tendenze e le intuizioni nel tempo.

Funzione #4: Strumenti di collaborazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Chat-3-1400x932.png ClickUp Chat: Costruito per la collaborazione, presenta un'interfaccia di facile utilizzo /$$$img/

Collaborate con il vostro team in tempo reale utilizzando ClickUp Chat ClickUp Chat combina perfettamente la messaggistica in tempo reale con la gestione delle attività e dei progetti in un'unica piattaforma. Addio all'uso di più strumenti: chattare consente di tenere le conversazioni, le idee e lo stato di avanzamento del lavoro in un unico luogo, garantendo una collaborazione e una produttività più fluide.

Ogni Elenco, cartella o spazio di ClickUp ha il suo canale dedicato, che collega le discussioni direttamente ai progetti pertinenti.

Qualsiasi aggiornamento o modifica apportata al canale si riflette automaticamente nell'area di lavoro corrispondente, mantenendo tutti allineati e informati.

Grazie a ClickUp Brain, Chat crea istantaneamente attività di ClickUp dai messaggi, automatizza i riepiloghi/riassunti delle conversazioni e ricava rapidamente le risposte dal vostro posto di lavoro.

Inoltre, si integra completamente con l'area di lavoro, consentendo di collegare le attività, sincronizzare gli aggiornamenti e persino ospitare SyncUp (videochiamate o audio).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Assign-Comments-2.png Aumentate la responsabilità del team con ClickUp Assign Teams /$$$img/

Migliorare la responsabilità del team con ClickUp Assign Comments ClickUp Assegnazione Commenti consente di fornire feedback dettagliati e di coinvolgere direttamente i membri del team taggandoli nelle attività. Con le menzioni @, potete notificare rapidamente ai colleghi quando è necessario il loro contributo o la loro azione.

Ad esempio, se state lavorando con il team che si occupa dei prodotti per assicurarvi che il sito web sia impostato correttamente, potreste commentare: "@Giovanni Da fare, assicurati di ottimizzare il sito per la visualizzazione da mobile" In questo modo, il team riceve una notifica immediata e può occuparsi prontamente dell'attività, mantenendo il progetto in carreggiata.

Funzione #5: Modelli personalizzabili preconfezionati

Potete scegliere dalla libreria di ClickUp oltre 1.000 modelli pronti all'uso per diversi casi d'uso. Vediamo alcuni modelli di strategia di prodotto :

Il Modello di roadmap dei prodotti ClickUp consente di tracciare e condividere una roadmap di prodotto, di fornire aggiornamenti settimanali sull'esecuzione agli stakeholder e di pubblicare note di rilascio internamente ed esternamente. È inoltre possibile visualizzare il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto, suddividere le attività, assegnare le risorse, stabilire le priorità e monitorare lo stato.

Il Modello di documento sui requisiti del prodotto ClickUp aiuta a delineare chi, cosa, perché, quando e come sviluppare un prodotto o una funzionalità/funzione. Allo stesso modo, il modello Modello di strategia di prodotto di ClickUp struttura, pianifica e visualizza la vostra strategia di prodotto, aiutandovi a stabilire obiettivi chiari, a unire i team sotto un obiettivo condiviso e a organizzare tutti i dati di prodotto.

Prezzi ClickUp

Free per sempre

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

🔍 Da fare? Secondo KPMG, il 71% dei professionisti del project management ha notato un aumento nell'uso di software di collaborazione da parte delle loro organizzazioni nell'ultimo anno. Questo cambiamento evidenzia come i team si affidino alla tecnologia per rimanere in connessione e lavorare in modo più efficiente.

**Che cos'è Aha!?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Aha.png Aha /$$$img/

via Aha! Aha! è una suite software completa per lo sviluppo dei prodotti che aiuta i team a catturare le idee, creare roadmap visive e segnalare gli stati di avanzamento. Brian de Haaff e il dottor Chris Waters hanno fondato la piattaforma nel 2013 appositamente per i gestori del prodotto e i team di sviluppo che vogliono allineare strategia, esecuzione e collaborazione.

Grazie alle integrazioni con strumenti come GitHub, Trello e Slack, Aha! si connette perfettamente ai flussi di lavoro esistenti, diventando una scelta versatile per i team Agile.

**Funzioni di Aha!

La suite di strumenti versatili di Aha! strumenti di gestione del prodotto assiste nella gestione del ciclo di vita del prodotto, dal piano all'esecuzione, in modo strutturato. Vediamo le sue funzionalità/funzione chiave.

Funzione/funzione n. 1: Roadmapping

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Create-roadmaps-1400x688.png Creazione di roadmap per il progetto con obiettivi chiaramente definiti /$$$img/

Creare tabelle di marcia per il progetto con obiettivi chiaramente definiti

Aha! agisce come un software roadmap per aiutare i team a costruire roadmap dettagliate dei progetti per monitorare i progressi e allineare il lavoro agli oggetti strategici. È possibile seguire lo stato di avanzamento, monitorare le Sequenze e assicurarsi che tutte le attività contribuiscano agli oggetti generali.

La sua funzionalità/funzione specializzata, Aha! Roadmaps, offre diverse visualizzazioni, come Portfolio Roadmaps per vedere piani di alto livello e Features Roadmaps per concentrarsi su attività e sequenze specifiche.

🔍 Lo sapevate? Si prevede che le dimensioni del mercato globale del project management cresceranno a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) pari a 15.7% dal 2023 al 2030 .

Funzione #2: Gestione delle idee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Organize-customer-ideas-1400x761.png Organizzare le idee e i feedback dei clienti /$$$img/

Organizzare le idee e i feedback dei clienti

Aha! offre uno spazio dedicato con Aha! Ideas per raccogliere e organizzare le idee. I team possono dare priorità ai concetti in base al feedback degli utenti e sfruttare gli strumenti di IA per identificare schemi e temi chiave, assicurando che lo sviluppo del prodotto sia in linea con le esigenze degli utenti.

Il portale Idea Management Portal raccoglie feedback e suggerimenti da stakeholder, clienti o membri del team.

Funzione #3: Strumenti di reportistica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Align-tasks-1400x774.png Allineare le attività alla roadmap del prodotto /$$$img/

Allineare le attività alla roadmap del prodotto

Aha! Develop supporta i team di ingegneri, collegando il loro lavoro direttamente alla roadmap. Questa integrazione garantisce che le attività di sviluppo rimangano allineate alla strategia generale del prodotto.

Inoltre, include strumenti di reportistica che consentono ai team di monitorare lo stato di avanzamento e analizzare le prestazioni attraverso grafici e tabelle personalizzabili.

Funzione #4: Gestione dei documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Create-a-personalized-1400x786.png Creazione di una base di conoscenze personalizzata per i team /$$$img/

Creare una base di conoscenze personalizzata per i team

A$$a Knowledge è un hub di risorse che consente ai team di migliorare le loro competenze di gestione del prodotto e avere successo nello sviluppo e nell'innovazione. È possibile creare un repository di best practice, guide dettagliate e consigli utili da utilizzare per migliorare il piano strategico.

Inoltre, è possibile condividere tutti i documenti di prodotto con clienti e colleghi, creare una intranet di prodotto, co-creare contenuti e redigere contenuti con l'IA. È possibile monitorare la cronologia delle versioni e pubblicare una knowledge base su misura per le proprie esigenze.

**Prezzi di Ah!

Prezzi personalizzati in base alle funzionalità/funzione

ClickUp vs. Aha!: Funzionalità/funzione a confronto

Quando si cerca il miglior strumento di project management è essenziale considerare le funzionalità/funzione più importanti per il vostro team. Sia ClickUp che Aha! offrono funzioni solide, ma le loro aree di interesse e i loro punti di forza differiscono.

Confrontiamo ClickUp e Aha! per capire quale piattaforma si allinea meglio alle esigenze e agli obiettivi del vostro team. 💁

Criteri | ClickUp | Aha! |

| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |

| Funzione primaria_ | Gestione completa dei progetti e monitoraggio delle attività | Pianificazione strategica e mappatura del prodotto

| Personalizzazione_ | Flussi di lavoro e stati delle attività altamente personalizzabili | Roadmap strutturate con limite di personalizzazione |

| Gestione delle attività_ | Dipendenze avanzate delle attività, attività ricorrenti e monitoraggio dello stato di avanzamento | Priorità e visualizzazione della roadmap in primo piano |

| Strumenti di collaborazione_ | Commenti, attività assegnate e discussioni personalizzate | Gestione delle idee e acquisizione di feedback da parte dei clienti

| Reportistica e analisi_ | Rapporti dettagliati sulla produttività e monitoraggio del tempo | Analisi avanzate per la pianificazione dei prodotti |

| Funzionalità di integrazione_ | Si integra con vari strumenti di sviluppo, tra cui Google Area di lavoro e GitHub | Si integra con Jira, Slack e altri strumenti di uso quotidiano |

| Interfaccia utente_ | Layout flessibile per adattarsi ai flussi di lavoro del team | Interfaccia intuitiva focalizzata sulla gestione del prodotto |

| Teams che necessitano di strumenti di gestione versatili /href/ https://clickup.com/it/blog/6165/i-migliori-strumenti-di-project-management/project/%href/ | Gestori del team che si concentrano sull'allineamento strategico |

| Struttura dei prezzi_ | Generalmente più accessibile con un livello gratuito disponibile | Costo più elevato con maggiore attenzione alle funzionalità/funzione premium |

ClickUp vs. Aha!

Opzioni personalizzate

La personalizzazione gioca un ruolo chiave nella forma del vostro flusso di lavoro. Vediamo come ClickUp e Aha! consentono di adattare i loro strumenti alle esigenze del team.

ClickUp

ClickUp offre opzioni di personalizzazione estese, che consentono agli utenti di adattare i flussi di lavoro, gli stati delle attività e le visualizzazioni ai loro processi specifici. Questa flessibilità lo rende uno strumento versatile, in grado di adattarsi alle esigenze specifiche del team flussi di lavoro del team e di incrementare la produttività.

Aha!

Mentre la personalizzazione è disponibile per le roadmap e le reportistiche, Aha! si orienta verso un approccio più strutturato, con un'impostazione predefinita modelli di sviluppo del prodotto . La priorità è la semplicità e l'allineamento con la gestione del prodotto e le best practice del settore.

Vincitore: È ClickUp! Offre varie opzioni come stati personalizzati delle attività, flussi di lavoro su misura e aree di lavoro personalizzate per aiutare ad allineare l'area di lavoro con processi unici.

🔍 Da fare? Fino alla metà del 20° secolo, esisteva un sistema di gestione delle risorse nessun ruolo formale di "project manager" . Gli ingegneri o i capi reparto gestivano i progetti fino a quando non è stato riconosciuto il ruolo di project management.

Reportistica e analisi

La reportistica e le analisi possono fare la differenza nella comprensione delle prestazioni del progetto. Ecco come ClickUp e Aha! vi aiutano a monitorare e analizzare lo stato di avanzamento.

ClickUp

ClickUp fornisce report completi, tra cui metriche di produttività, monitoraggio del tempo e analisi delle attività, consentendo ai team di monitorare e migliorare efficacemente le prestazioni.

Con le dashboard di ClickUp è possibile visualizzare gli stati interni ed esterni e ottenere ampie funzionalità di reportistica.

Aha!

Aha è specializzata in analisi avanzate su misura per il piano di prodotto, consentendo ai product manager di monitorare lo stato e di allinearsi agli obiettivi strategici. Questo lo rende ideale per prendere decisioni informate nella gestione dei prodotti.

Vincitore: È un pareggio! Sia ClickUp che Aha! eccellono nella reportistica, anche se i loro punti di forza rispondono a esigenze diverse.

Capacità di integrazione

Le giuste integrazioni possono migliorare il flusso di lavoro. Vediamo come ClickUp e Aha! si posizionano per quanto riguarda la connessione con i vostri strumenti preferiti.

ClickUp

ClickUp eccelle nell'integrazione, grazie alla connessione con oltre 1.000 applicazioni in diversi settori. Questo lo rende una scelta eccellente per i team multifunzionali che utilizzano strumenti diversi.

Aha!

Aha privilegia l'integrazione con piattaforme di sviluppo e strumenti specifici per la gestione dei prodotti. Questo garantisce un solido supporto alla strategia di prodotto, mentre è meno versatile per le esigenze più ampie di project management.

**Vincitore: ClickUp! Supera Aha! e offre connessioni con oltre 1.000 applicazioni di diversi settori.

ClickUp Vs. Aha! su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per porre fine alla battaglia tra ClickUp e Aha! Sebbene non esista un thread specifico che metta a confronto le due applicazioni, abbiamo analizzato le visualizzazioni degli utenti sulle due applicazioni.

Gli utenti ritengono che Aha! sia un'ottima applicazione, si lamentano della sua interfaccia utente :

_La mia azienda lo usa attualmente solo per il portale Idea, ma l'interfaccia utente è davvero datata. Anche la configurazione è un problema Alcune altre recensioni includono :

_Stiamo per sbarazzarcene, per la gioia di tutto il nostro team PO/PM. Tante funzionalità/funzione appariscenti, ma la maggior parte si applica a casi d'uso di nicchia. L'integrazione con Jira è buggata e lavora quando vuole. Un sacco di grafici, mappe e immagini, ma funzionano solo se si riscrive l'intero processo di pianificazione in modo che sia quello di Aha, con pochissima flessibilità

D'altra parte, gli utenti pensano ClickUp abbia delle funzionalità/funzione eccezionali ma con una curva di apprendimento:

_È sicuramente uno strumento robusto, ma ammetto che la curva di apprendimento è reale. Mi ci è voluto un po' di tempo per configurarlo come volevo, ma una volta fatto, ha reso davvero più facile la gestione del project management e la collaborazione con il mio team Gli utenti raccomandano anche la commutazione :

_[...] Tutto ciò che mi piace di ClickUp è fondamentalmente ciò che commercializzano: un'app per tutto. Mi piace molto il livello di personalizzazione della gestione delle attività e anche le Bacheche sono piuttosto solide. Di recente hanno rilasciato un enorme miglioramento della chat, per cui stiamo sostituendo anche Slack

**Quale strumento per il project management regna sovrano?

I risultati sono arrivati e abbiamo il nostro campione! 👑

Nella battaglia testa a testa tra ClickUp e Aha!, ClickUp emerge come vincitore assoluto per i moderni team di gestione del prodotto.

Aha! si rivolge ai product manager con la sua mappatura specializzata e l'attenzione alla strategia. Tuttavia, il suo approccio rigido e l'ambito di applicazione più ristretto lo rendono difficile da riunire alle esigenze dei team di gestione del prodotto team interfunzionali e flussi di lavoro diversi.

D'altra parte, ClickUp, con i suoi strumenti di collaborazione in tempo reale, la personalizzazione senza pari, le ampie capacità di integrazione e una suite di funzionalità, aiuta il team a scalare senza sforzo.

Siete pronti a rivoluzionare il modo di lavorare del vostro team? Iscriversi a ClickUp gratis oggi stesso! ✅