Gemini vs ChatGPT per la programmazione del codice: quale è meglio?

Sei sommerso da progetti di codice o confuso dai nuovi linguaggi di codice? Sono finiti i tempi in cui sviluppatori e data scientist cercavano soluzioni su GitHub e altre piattaforme per sviluppatori.

Con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale (IA), ChatGPT, Gemini di Google e altri strumenti di IA generativa hanno preso il loro posto.

📌 L'82% degli sviluppatori ha dichiarato di utilizzare ChatGPT regolarmente nel 2024, seguito da Google Gemini con il 22%.

Ma quale di questi strumenti ha la meglio nell'altro in un confronto diretto?

Unisciti a noi mentre mettiamo a confronto Gemini e ChatGPT per la programmazione. Esploreremo tutto, dall'assistenza alla scrittura del codice alle funzionalità/funzioni di risoluzione dei problemi, per aiutarti a trovare il modello di IA perfetto per le tue esigenze.

Funzionalità Google Gemini ChatGPT <2>ClickUp Facilità d'uso Orientato alle attività, conciso; input multimodali (testo, immagini, audio, video) Conversazionale, ricco di contesto, fornisce supporto per dialoghi a più turni IA intuitiva per la generazione di codice, il debug e il project management Supporto alla programmazione Generazione di codice di base e debug in oltre 20 linguaggi Programmazione avanzata, debug approfondito, supporto per un'ampia gamma di linguaggi Generazione contestuale di codice basata sull'IA , correzione di bug e pianificazione Integrazione Integrazione avanzata con le app di Google Workspace (Documenti Google, Fogli Google, Gmail) Ampia integrazione con API di terze parti Si integra con GitHub, Gitlab, strumenti CI/CD e app Google Collaborazione Uso individuale incentrato sul completamento rapido delle attività Collaborazione in team con prompt flessibili Collaborazione in tempo reale tra i membri del team, revisione del codice, monitoraggio delle attività Prezzi Gratuito, con piani Business ed Enterprise a pagamento Gratis, Plus (20 $/mese), Pro (200 $/mese), Enterprise personalizzato Piano Free più opzioni premium con funzionalità avanzate di IA Ideale per Professionisti che necessitano di input multimodali e integrazione con l'ecosistema Google Sviluppatori che necessitano di un'IA conversazionale per la programmazione complessa del codice Teams agili che gestiscono codice, progetti, sprint e documentazione Disponibilità del piano Free Sì Sì Sì, area di lavoro completa e funzionalità/funzioni di IA incluse

Hub all-in-one per la programmazione e i progetti basati sull'IA. Inizia con ClickUp

Cos'è Gemini?

tramite Google Gemini

Google Gemini, precedentemente noto come Google Bard, è un chatbot avanzato basato sull'IA generativa, considerato una delle migliori alternative a ChatGPT. Basato su potenti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e sulle funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), ti aiuta ad affrontare varie attività creative e generative, compresa la scrittura di codice.

Questo strumento di programmazione basato sull'IA ti aiuta nel debug, nella generazione di codice, nell'assistenza alla programmazione e nella comprensione di codici complessi utilizzando semplici prompt in linguaggio naturale.

A differenza degli strumenti tradizionali che si concentrano su un unico tipo di input, Gemini gestisce testo, immagini, audio, video e codice. Questa versatilità consente di estrarre informazioni significative, effettuare l'automazione delle attività e risolvere i problemi in modo efficiente.

Funzionalità di Gemini

Gemini di Google è l'opzione perfetta per generare codice in più linguaggi o per il debug di codici esistenti alla ricerca di anomalie.

Ecco alcune delle sue migliori funzionalità/funzioni che aiutano ad affrontare le sfide dello sviluppo software.

1. Funzione multimodale

Poiché Google Gemini gestisce diversi tipi di input, genera, analizza e interpreta contenuti in vari formati. È possibile utilizzare Google Gemini per generare descrizioni da immagini, riepilogare i punti chiave di contenuti video e tradurre l'audio in testo per l'analisi.

Ad esempio, se stai facendo riferimento a un video di YouTube per il tuo problema di programmazione, incolla il link del video per ricevere il suo riepilogo/riassunto automatico oppure carica un'immagine per l'estrazione dettagliata dei contenuti.

2. Assistenza avanzata alla programmazione del codice

Gemini fornisce risposte accurate relative alla programmazione in oltre 20 linguaggi supportati, tra cui Python, JavaScript e C++. Che tu abbia bisogno di una revisione del codice o voglia generare codice da zero, Google Gemini fa tutto!

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Richiedi frammenti di codice, esegui il debug del codice esistente e ricevi spiegazioni esaurienti su funzioni specifiche.

Screenshot di un codice Python generato in Google Gemini Advanced

Ad esempio, fornendo un prompt come "Scrivi una funzione Python per calcolare i numeri di Fibonacci", Gemini AI (Advanced) genera istantaneamente lo script Python pertinente.

3. Integrazione con Google Apps

Il punto di forza di Google Gemini è la profonda integrazione con la suite di Google, come Documenti Google, Fogli Google, Gmail e Google Calendar. Ciò consente di lavorare all'interno dell'ecosistema senza dover cambiare piattaforma per recuperare informazioni. È possibile estrarre direttamente tabelle ed esportare frammenti di codice generati da Google Gemini in Documenti Google o Fogli Google.

Ad esempio, puoi richiedere qualsiasi cosa, dalla riassunzione di documenti e la creazione di contenuti alla ricerca di codice esistente o altri dati in tempo reale da fogli di calcolo, utilizzando la barra laterale "Chiedi a Gemini" all'interno delle app.

Prezzi di Gemini

Free Forever

Integrazione con Google Workspace: Gemini Business: 24 $ al mese per utente Gemini Enterprise: 36 $ al mese per utente

Gemini Business: 24 $ al mese per utente

Gemini Enterprise: 36 $ al mese per utente

Piano Google One IA Premium: 19,99 $ al mese per utente

Gemini Code Assist: 19 $ al mese per utente (impegno di 1 anno)

Gemini Business: 24 $ al mese per utente

Gemini Enterprise: 36 $ al mese per utente

L'API avanzata di Google Gemini è disponibile con un modello pay-as-you-go. La versione gratis, Gemini 1.5, offre fino a 1 milione di token all'ora e limiti di frequenza per le richieste e i token.

💡Consiglio dell'esperto: cerchi un generatore di codice IA più avanzato? Google ha sviluppato Gemini Code Assist appositamente per la generazione e il completamento del codice!

Cos'è ChatGPT?

via ChatGPT

ChatGPT, sviluppato da OpenAI, è un chatbot IA conversazionale che ha ridefinito il modo in cui individui e aziende interagiscono con la tecnologia. Progettato per la comprensione del linguaggio naturale e la generazione creativa, viene utilizzato per varie applicazioni, dalle chat informali all'automazione aziendale ad alto rischio.

🔍 Lo sapevi? ChatGPT sta rapidamente diventando una delle piattaforme di IA più utilizzate, con oltre 1 milione di utenti tra aziende, team e istituti scolastici.

Grazie ai suoi potenti modelli di IA (architettura GPT-4) e alla comprensione contestuale, ChatGPT viene utilizzato anche per la scrittura di codice.

La parte migliore? I suoi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ti consentono di generare conversazioni simili a quelle umane sulla base dei prompt degli utenti, rendendolo uno strumento ideale per la creazione di contenuti e la programmazione!

Funzionalità di ChatGPT

L'assistenza basata sull'IA di ChatGPT si distingue per le sue impeccabili capacità di linguaggio naturale e per la sua versatilità. È progettata per adattarsi a varie attività e consente a sviluppatori, scrittori, esperti di marketing e altri team creativi di generare soluzioni creative.

Diamo un'occhiata alle funzionalità/funzioni di ChatGPT che lo rendono l'editor di codice perfetto per le tue attività:

1. Generazione intelligente di codice

Con ChatGPT, puoi generare codice quasi istantaneamente utilizzando il prompt giusto. Offre supporto per diversi linguaggi di programmazione come Python, C++, JavaScript e altri. Quindi, dal codice HTML di base alle esigenze di programmazione avanzate per lo sviluppo di app, è l'opzione ideale per convertire le idee in codici eseguibili.

2. Supporto avanzato per il debug

Una delle funzionalità distintive di ChatGPT è la sua capacità di debug. Quando un bug interrompe il tuo flusso di lavoro, incolla il codice problematico in ChatGPT. Identificherà i potenziali problemi suggerendo al contempo delle soluzioni.

Ecco un esempio di come ChatGPT aggiorna il tuo codice con le istruzioni attuali. Fornisci frammenti di codice, che il modello avanzato di IA analizza per individuare errori o inefficienze nel tuo codice.

via ChatGPT

3. GPT personalizzati per lo sviluppo software

tramite GPT Store di OpenAI

I "Custom GPT" di OpenAI aumentano la versatilità di ChatGPT consentendoti di creare assistenti IA personalizzati. Puoi modificare il motore GPT (Generative Pre-trained Transformer) per progettare modelli di IA specificamente addestrati per soddisfare le tue esigenze specifiche.

Ad esempio, puoi creare un modello GPT come assistente tecnico per l'onboarding. Questo modello può rispondere a query sull'API del tuo prodotto, spiegare l'implementazione del codice o guidare gli utenti attraverso configurazioni complesse utilizzando i dati della tua documentazione.

ChatGPT è un'ottima soluzione per automatizzare attività ripetitive di programmazione o di supporto clienti.

➡️ Per saperne di più: Guida su come scrivere la documentazione per il codice (con importanza, vantaggi e sfide)

Prezzi di ChatGPT

Gratis : 0 $ (GPT-4o mini)

Plus : 20 $ al mese (limite di accesso a o1 e o1-mini)

Pro: 200 $ al mese (accesso illimitato a GPT-4o e o1)

Per i team : 30 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Gemini vs ChatGPT: confronto delle funzionalità/funzioni

Gemini e ChatGPT dispongono di potenti modelli linguistici pensati per soddisfare le diverse esigenze dei team di sviluppo e software. Tuttavia, eccellono anche in altri ambiti, offrendo funzionalità/funzioni uniche su misura per casi d'uso specifici.

Ecco una panoramica delle loro funzioni, dei punti di forza e dei limiti in diversi aspetti chiave.

1. Capacità di conversazione

Quando si utilizza l'IA nello sviluppo di software, spesso è necessario porre diverse domande e ottenere chiarimenti prima di avviare il processo di sviluppo del codice. La capacità del chatbot di intrattenere una conversazione significativa è fondamentale per un piano ottimale.

💡 Consiglio da esperto: semplifica e velocizza la pianificazione dello sviluppo del software con i migliori modelli gratuiti di piani di sviluppo software!

Google Gemini

Google Gemini si concentra sul fornire risposte concise e strutturate alle query degli utenti. La sua integrazione con Google Search garantisce risposte aggiornate, mentre le sue capacità multimodali gli consentono di interpretare e rispondere a input quali immagini, testo e audio, offrendo una prospettiva a tutto tondo.

Sebbene il suo stile di conversazione sia accurato ed efficiente, è più orientato alle attività e meno dinamico nei dialoghi prolungati o nella narrazione creativa.

ChatGPT

ChatGPT, d'altra parte, è rinomato per la sua capacità di sostenere conversazioni di flusso e ricche di contesto. Il suo tono simile a quello umano e la sua adattabilità lo rendono ideale per il brainstorming, le discussioni approfondite e la generazione di risultati creativi.

Anche quando si tratta di codice, ChatGPT è in grado di fornire risposte molto più approfondite e dettagliate rispetto a quelle spesso concise fornite da Gemini.

🏆 Vincitore: ChatGPT per la profondità della conversazione, che offre risultati più precisi e una migliore comprensione della logica alla base di tali risultati.

2. Funzionalità multimodali

Le funzionalità multimodali ti consentono di porre domande utilizzando diversi formati di input, come testo, audio, video e allegati. Ciò amplia la tua capacità di lavorare con il chatbot in diversi casi d'uso.

Google Gemini

La multimodalità di Gemini si distingue per la sua capacità di elaborare senza soluzione di continuità testo, immagini, video e audio. Puoi chiedere a Gemini di riepilogare un video, analizzare un'immagine o suggerire miglioramenti a un documento. Il risultato? Non devi convertire costantemente gli input in testo e copiarli e incollarli più e più volte. Ti fa risparmiare tempo permettendoti di lavorare direttamente sui file originali.

ChatGPT

Sebbene ChatGPT eccella principalmente nelle interazioni basate sul testo, OpenAI ha introdotto funzioni per la gestione di frammenti di codice e altri input specifici.

Ora è persino in grado di creare immagini o audio seguendo i prompt forniti, ma non possiede la stessa profondità nelle capacità multimodali di Gemini, come l'analisi diretta di video o immagini.

🏆 Vincitore: Google Gemini per una vera integrazione multimodale che migliora l'intero processo di programmazione del codice.

3. Programmazione e supporto tecnico

Un fattore chiave nella scelta degli strumenti di IA per gli sviluppatori è la loro capacità di analizzare, interpretare e completare attività di programmazione di base.

Gemini

Screenshot del codice HTML generato in Gemini

Gemini offre supporto alla programmazione con funzionalità per il debug, la generazione di snippet di codice e la spiegazione della logica del codice. Tuttavia, la sua competenza in materia di programmazione è di base rispetto a ChatGPT e necessita di perfezionamento per esigenze di programmazione complesse.

ChatGPT

Screenshot del codice boilerplate generato in ChatGPT

ChatGPT è molto abile nel codice, offre supporto per diversi linguaggi di programmazione e offre spiegazioni esaurienti alle query tecniche.

Che tu sia un principiante che sta imparando Python o un esperto che esegue il debug di codice complesso, ChatGPT fornisce risposte dettagliate e logiche in grado di ridurre significativamente i tempi di sviluppo.

🏆 Vincitore: ChatGPT per la programmazione di livello superiore e il supporto tecnico che fa risparmiare tempo e gestisce ogni query con soluzioni dettagliate.

4. Funzionalità di integrazione e produttività

ChatGPT e Gemini offrono supporto per una perfetta integrazione con altri strumenti di analisi dei dati e di scrittura di codice.

Gemini

Gemini si integra perfettamente con l'ecosistema Google, rendendolo ideale per migliorare la produttività degli sviluppatori e svolgere attività come riepilogare le email, migliorare la struttura dei documenti o ottimizzare i calendari. Tuttavia, presenta alcune limitazioni per lo sviluppo e le integrazioni relative al codice.

ChatGPT

ChatGPT si integra con diversi strumenti e API di terze parti, rendendolo un'ottima opzione per casi d'uso più ampi. Tuttavia, incorporarlo all'interno di un'app o di una piattaforma specifica presenta ancora alcune difficoltà.

🏆 Vincitore: Pareggio. Google Gemini per l'integrazione con le app di Google; ChatGPT per una maggiore adattabilità dello strumento.

Gemini vs ChatGPT: qual è il migliore?

Sebbene ChatGPT abbia un leggero vantaggio su Gemini in termini di capacità di programmazione, sia Gemini che ChatGPT offrono funzionalità eccellenti nei rispettivi ambiti.

Quindi, se devi scegliere:

Scegli Google Gemini se hai bisogno di funzionalità multimodali, di una perfetta integrazione con Google Workspace o di risposte concise alle tue query. È perfetto per i professionisti che lavorano intensamente con le app di Google o che necessitano di assistenza con formati di testo, immagini e video

Scegli ChatGPT se dai priorità alla profondità della conversazione, alla competenza nel codice o alla generazione di contenuti creativi. È la scelta ideale per sviluppatori, autori di contenuti e chiunque abbia bisogno di un assistente flessibile e intelligente per svolgere attività diverse

➡️Per saperne di più: ClickUp vs ChatGPT

Gemini contro ChatGPT su Reddit

Molti sviluppatori e appassionati di tecnologia hanno confrontato ChatGPT e Google Gemini per la scrittura di codice e hanno riscontrato che entrambi presentano vantaggi e svantaggi.

Io uso Gemini per scrivere e trovo ChatGPT semplicemente troppo... allegro? Troppo impegnato a essere carino/affabile/coinvolgente? Gemini mi dà la sensazione di parlare con una persona reale che è sincera, e apprezzo molto di più quel comportamento calmo rispetto a ChatGPT.

Io uso Gemini per scrivere e trovo ChatGPT semplicemente troppo... allegro? Troppo impegnato a essere carino/affabile/coinvolgente? Gemini mi dà la sensazione di parlare con una persona reale che è sincera, e apprezzo molto di più quel comportamento calmo rispetto a ChatGPT.

Sono un ingegnere del software. Onestamente sono davvero sorpreso che qualcuno affermi che Gemini Advanced sia un'opzione migliore di GPT-4 per la programmazione del codice. Ho utilizzato entrambi ampiamente e, a mio parere, ChatGPT è di gran lunga superiore. Gemini sembra non riuscire a cogliere problemi semplici, tra cui la sintassi mancante, che in realtà dovrebbero essere i problemi più semplici da risolvere. La sintassi mancante non richiede nemmeno al modello di comprendere la logica, ma solo di assicurarsi che la sintassi sia corretta, e questo dovrebbe essere il problema più facile da risolvere. Per ora torno a usare GPT per il codice fino a nuovo avviso.

Sono un ingegnere del software. Onestamente sono davvero sorpreso che qualcuno affermi che Gemini Advanced sia un'opzione migliore di GPT-4 per la scrittura di codice. Ho utilizzato entrambi ampiamente e, a mio parere, ChatGPT è di gran lunga superiore. Gemini sembra non riuscire a cogliere problemi semplici, tra cui la sintassi mancante, che realisticamente dovrebbero essere i problemi più semplici da risolvere. La sintassi mancante non richiede nemmeno al modello di comprendere la logica, ma solo di assicurarsi che la sintassi sia corretta, e questo dovrebbe essere il problema più facile da risolvere. Per ora torno a usare GPT per il codice fino a nuovo avviso.

Come ha sintetizzato questo utente, Gemini di Google è ideale per la generazione di contenuti, mentre ChatGPT è in grado di scrivere codice migliore ed è ideale per la risoluzione dei problemi.

GPT-4 è più bravo a programmare rispetto a Gemini avanzato – testato su PythonOggi avevo un problema di codice Python abbastanza semplice – e ho pensato di usare Gemini avanzato per aiutarmi. È stato un continuo botta e risposta e, alla fine, Gemini non sapeva come risolvere il problema del mio codice. Ho inserito il codice in GPT 4 e mi ha spiegato immediatamente il problema.

GPT-4 è più bravo a programmare rispetto a Gemini avanzato – testato su PythonOggi avevo un problema di codice Python abbastanza semplice – e ho pensato di usare Gemini avanzato per aiutarmi. È stato un continuo botta e risposta e, alla fine, Gemini non sapeva come risolvere il problema del mio codice. Ho inserito il codice in GPT 4 e mi ha spiegato immediatamente il problema.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Gemini e ChatGPT

Gemini e ChatGPT possono essere ottimi per la programmazione di base, ma richiedono l'intervento umano per adattare i risultati a progetti specifici. Ciò significa che è necessario modificare il codice dove necessario e rivederlo o testarlo prima di renderlo operativo.

È qui che una piattaforma di produttività e collaborazione basata sull'IA come ClickUp offre una valida alternativa. Ti chiedi perché uno strumento di project management sia rilevante in una conversazione sugli strumenti di IA per la programmazione? Te lo spieghiamo noi!

In realtà, la gestione dei progetti di programmazione richiede molto più della semplice generazione di codice. È necessario conoscere i parametri corretti, le funzioni di chiamata e i framework di programmazione per garantire che il codice generato possa essere implementato correttamente all'interno del sistema, senza compromettere le funzionalità critiche.

ClickUp è una soluzione all-in-one che colma il divario tra la programmazione e il project management. Ti aiuta a semplificare la comunicazione, a stabilire le priorità delle attività e a supervisionare tutti gli aspetti della tua pipeline di sviluppo.

Il punto di forza n. 1 di ClickUp: IA avanzata per la generazione contestuale di codice, il completamento e il debug

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Utilizza la potente rete neurale IA di ClickUp, ClickUp Brain, per migliorare la produttività di tutti i team della tua organizzazione, inclusi gli sviluppatori.

Grazie alle sue funzionalità/funzioni basate sull'IA, puoi automatizzare le attività, generare riepiloghi rapidi o creare modelli e documentazione per i tuoi progetti di programmazione, risparmiando tempo ed energie mentali.

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L'IA è in grado di interpretare descrizioni in inglese semplice relative alle attività di programmazione, consentendo agli utenti di descrivere ciò di cui hanno bisogno utilizzando un linguaggio quotidiano. Questa funzionalità/funzione rende più facile per i membri del team che potrebbero non avere una profonda familiarità con la sintassi del codice comunicare efficacemente le proprie esigenze.

Che tu lavori da solo o come parte di un team di sviluppo, ClickUp gestisce senza soluzione di continuità l'intero flusso di lavoro, dalla scrittura del codice al collaudo e alla distribuzione dei progetti.

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Il vantaggio n. 2 di ClickUp: documenti con una formattazione avanzata per garantire la coerenza nelle pratiche di programmazione

Prova subito ClickUp Docs Modifica il codice insieme ai membri del team per risparmiare tempo e ridurre il rischio di errori

ClickUp Docs ti aiuta a mantenere la coerenza nelle pratiche di programmazione attraverso una collaborazione potenziata, la standardizzazione e la gestione della documentazione. Funzionalità/funzioni come i commenti in linea, la modifica in tempo reale e le @menzioni consentono una comunicazione efficace tra i membri del team, garantendo che tutti siano allineati e possano contribuire al mantenimento degli standard di programmazione.

Il controllo di versione aiuta a ridurre gli errori e previene la perdita di informazioni importanti. I team possono inoltre creare una struttura logica per i propri documenti utilizzando cartelle e sottopagine nidificate, il che aiuta a organizzare in modo efficace la documentazione relativa al codice.

Puoi utilizzare le opzioni di formattazione del testo avanzato, come l'aggiunta di titoli, elenchi puntati e numerati, banner colorati, ecc., in Docs per rendere la tua documentazione di sviluppo più leggibile e di maggiore impatto.

Condivisione del codice con la formattazione dei blocchi di codice

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Ciò semplifica la lettura, il debug e la messa a punto del codice direttamente all'interno della piattaforma, consentendo di risparmiare tempo ed evitando errori durante la collaborazione tra team.

Il vantaggio n. 3 di ClickUp: hub di lavoro all-in-one per i team di sviluppo software

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Sebbene ChatGPT e Gemini di Google siano tra gli strumenti di IA generativa più potenti, soddisfano esigenze diverse degli utenti.

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