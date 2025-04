Modelli di calendario dei contenuti gratis per Fogli Google

Da fare il 71% degli addetti al marketing dei contenuti ha dichiarato che il marketing dei contenuti è diventato più importante per la loro organizzazione di anno in anno?

Non sorprende che un piano efficace dei contenuti sia essenziale per fornire materiale coerente e di qualità che risuoni con il pubblico

Che siate un imprenditore solitario o parte di un team di marketing più ampio, i modelli gratuiti di calendario dei contenuti per Fogli Google possono rendere il vostro lavoro più semplice la gestione delle campagne di marketing un gioco da ragazzi. Questi modelli di marketing dei contenuti semplificano il piano su tutte le piattaforme, consentendo di monitorare le idee, le scadenze e le prestazioni successive, il tutto in un unico luogo.

Inoltre, se non siete ancora pronti a investire in calendario dei contenuti a pagamento questi modelli di Fogli Google e altre alternative possono aiutarvi a tenere sotto controllo la vostra strategia.

Cosa rende un buon modello di Fogli Google un calendario dei contenuti?

Un modello di Fogli Google per il calendario dei contenuti ben realizzato può supportare un flusso di lavoro fluido ed efficace. Sia che si tratti di post di un blog, di campagne sui social media o di newsletter via email, il calendario dei contenuti ideale modelli di calendario dei contenuti ideali dovrebbero offrire funzionalità/funzione che semplificano il piano e aumentano la produttività.

Ecco cosa cercare:

Panoramica chiara di date e scadenze : Scegliete un modello che organizzi i contenuti per date, in modo da poter tenere facilmente traccia dei prossimi post senza perdere di vista le scadenze

: Scegliete un modello che organizzi i contenuti per date, in modo da poter tenere facilmente traccia dei prossimi post senza perdere di vista le scadenze Monitoraggio delle metriche di performance : Scegliete un modello con uno spazio per registrare le statistiche di performance (come engagement, reach e commenti)

: Scegliete un modello con uno spazio per registrare le statistiche di performance (come engagement, reach e commenti) Spazi per i contenuti : Assicuratevi che ci sia spazio per annotare informazioni specifiche come didascalie, hashtag e collegamenti necessari. I migliori modelli consentono di aggiungere questi dettagli direttamente al calendario, in modo che il team abbia tutte le informazioni in un unico posto, rendendo più facile l'allineamento con la strategia di social media marketing

: Assicuratevi che ci sia spazio per annotare informazioni specifiche come didascalie, hashtag e collegamenti necessari. I migliori modelli consentono di aggiungere questi dettagli direttamente al calendario, in modo che il team abbia tutte le informazioni in un unico posto, rendendo più facile l'allineamento con la strategia di social media marketing Flessibilità per le diverse piattaforme : Permette di personalizzare il calendario per i vari canali dei social media, adattandosi perfettamente alle vostre esigenze di creazione di contenuti

: Permette di personalizzare il calendario per i vari canali dei social media, adattandosi perfettamente alle vostre esigenze di creazione di contenuti Formato facile da usare: Un buon formato diFogli Google Calendario è intuitivo e non richiede molte conoscenze di formattazione. Si tratta di qualcosa di semplice ma efficace: si pensi a sezioni con codice colore o a elenchi a discesa per indicare lo stato dei contenuti, la piattaforma o il tipo di post

Leggi anche: i 10 migliori strumenti di gestione dei social media per le agenzie

Fogli Google Calendar Modelli di calendario dei contenuti

Esploriamo questi sette modelli di calendario dei contenuti per Fogli Google per aiutarvi a realizzare le vostre idee sui contenuti:

1. Fogli Google Calendar Modello di calendario dei contenuti di Vertex42

via Vertice42 È possibile semplificare la pianificazione e il monitoraggio dei contenuti con il modello di Fogli Google Calendar di Vertex42.

Ecco come fare:

Accedere a un grafico di Gantt e a un calendario mensile per avere una panoramica completa della pianificazione dei contenuti

Modificare facilmente titoli, descrizioni e date nel foglio di lavoro Contenuto, mentre il foglio di lavoro Calendario visualizza il programma di pubblicazione

Collaborare senza problemi con il team utilizzando la versione di Fogli Google

Questo modello gratuito di calendario dei contenuti include anche un Hashtag Organizer per gestire i tag dei social media. Con la nuova funzionalità/funzione Mostra durata pubblicazione, è possibile visualizzare la Sequenza delle campagne di marketing.

ideale per: Manager di contenuti che desiderano gestire più deliverable tra i vari progetti

2. Fogli Google Calendario dei contenuti di Backlinko

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-621.png Modello di calendario dei contenuti di Google Fogli: modello di calendario dei contenuti di google fogli /$$$img/

via Backlinko State lottando per mantenere un programma coerente di contenuti? Il modello Fogli Google Calendar di Backlinko semplifica il processo di pianificazione e produzione dei contenuti, garantendo efficienza e organizzazione.

Con le sue tre visualizzazioni distinte, questo calendario dei contenuti per i social media può gestire senza sforzo ogni aspetto del vostro flusso di lavoro:

La visualizzazione del piano dei contenuti vi aiuta a fare un brainstorming di idee, a ottimizzare il SEO e a delineare la creazione dei contenuti per i social media

vi aiuta a fare un brainstorming di idee, a ottimizzare il SEO e a delineare la creazione dei contenuti per i social media La visualizzazione Flusso di lavoro dei contenuti guida l'utente attraverso un processo di passaggio, assicurando un'esecuzione tempestiva

guida l'utente attraverso un processo di passaggio, assicurando un'esecuzione tempestiva Il Calendario mensile fornisce un calendario pronto all'uso delle scadenze e delle date di pubblicazione per raggiungere gli obiettivi di marketing più ampi

ideale per: Piccole agenzie pubblicitarie che presentano ai client contenuti da pubblicare

3. Modello di Calendario dei contenuti video di Coefficient

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-622.png Modello di calendario dei contenuti video /$$$img/

via Coefficiente Volete gestire meglio la vostra strategia di contenuti video? Il modello di Calendario dei contenuti video di Coefficient vi aiuta a organizzare il processo di pianificazione ed esecuzione dei video, mantenendo le informazioni organizzate anche in movimento.

Ecco come fare:

Organizzare rapidamente le idee per i video grazie alla sua struttura precostituita

Visualizzare il programma dei contenuti, assicurando un flusso coerente di video coinvolgenti

Monitoraggio delle prestazioni dei video per prendere decisioni basate sui dati e ottimizzare la strategia

Collaborare senza problemi con il team, assicurando che tutti siano allineati sui piani dei contenuti e sulle responsabilità

ideale per: Case di produttività che desiderano gestire i video per i loro client

4. Calendario annuale dei contenuti modello Coefficient

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-623.png Modello di calendario annuale dei contenuti /%img/

via Coefficiente Con il modello di Calendario annuale dei contenuti di Coefficient, potete prendere il controllo della vostra strategia dei contenuti pianificando, organizzando e monitorando i lavori richiesti per l'intero anno.

Grazie alla visualizzazione dell'anno, potete facilmente avere una panoramica del vostro calendario dei contenuti. Visualizzate la vostra strategia di contenuti, identificate le date chiave, programmate i post del blog e pianificate le campagne stagionali con ripartizioni dettagliate, garantendo un calendario dei contenuti ben strutturato.

Inoltre, questo modello vi aiuta a monitorare le prestazioni dei contenuti e a misurarne l'impatto sui vostri piani aziendali. È possibile prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare la strategia analizzando le metriche chiave.

ideale per: Gestori di social media che vogliono creare piani annuali di contenuti

💡Pro Tip: Aggiungete colonne per il tipo di contenuto, il target, le parole chiave e i canali di distribuzione in base alle vostre esigenze specifiche.

5. Modello di calendario dei contenuti delle email di Coefficient

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Email-Content-Calendar-Template.png Calendario dei contenuti delle email: modello di calendario dei contenuti per Google Fogli /$$$img/

via Coefficiente Utilizzate il modello di Calendario dei contenuti email di Coefficient per pianificare ed eseguire la vostra strategia di email marketing, mantenere un calendario di email coerente e aumentare il coinvolgimento degli abbonati.

Definite una cadenza regolare delle email per garantire che gli abbonati ricevano contenuti di valore a intervalli prevedibili. Pianificate strategicamente i contenuti delle email, allineandoli agli eventi chiave e massimizzando l'impatto. Inoltre, segmentate il vostro elenco email per inviare messaggi personalizzati che risuonino con il vostro pubblico.

ideale per: Gestori di campagne email che vogliono gestire e monitorare campagne di esito positivo

Leggi anche: 7 modelli gratis per la scrittura di contenuti per una creazione più veloce

6. Il modello di calendario dei contenuti di Instagram di Coefficient

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-624.png Il modello di calendario dei contenuti di Instagram : modello di calendario dei contenuti di Google sheets /$$$img/

via Coefficiente Con il modello di Calendario dei contenuti di Instagram di Coefficient, potete pianificare i vostri contenuti per mantenere una voce coerente del marchio e capitalizzare gli argomenti di tendenza.

Ecco cosa offre il modello:

Mantenere un programma di pubblicazione regolare per essere sempre al centro dell'attenzione del pubblico e aumentare la visibilità

Assicurarsi che il feed di Instagram sia visivamente accattivante pianificando un layout a griglia coesivo

Pianificare meticolosamente ogni post, includendo idee di contenuto, didascalie, hashtag e immagini

Ricercare e incorporare strategicamente hashtag rilevanti per aumentare la scopribilità

Diversificare i contenuti con un mix di tipi di post per mantenere il pubblico impegnato

ideale per: Social media manager che vogliono eseguire la loro strategia Instagram in modo approfondito

7. Fogli Google Calendario dei contenuti di HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Google-Sheets-Content-Calendar-Template-1-1400x561.png Modello di calendario dei contenuti di Fogli Google /$$$img/

via HubSpot Spesso la sfida più grande nel blogging non è la scrittura in sé, ma le molte altre attività che la accompagnano. Dal brainstorming degli argomenti e l'identificazione dei lettori di traguardo all'ottimizzazione dei post con le parole chiave e la creazione di inviti all'azione convincenti, ogni passaggio è essenziale per rimanere organizzati, concentrati e avere un esito positivo.

Il calendario dei contenuti di HubSpot in fogli di Google fornisce tre formati per il calendario editoriale dei social media (tra cui Excel, Fogli Google e Google Calendar).

Ogni modello è corredato da istruzioni facili da seguire e da consigli di esperti nella gestione dei blog, per aiutarvi a implementare rapidamente un sistema che vi permetta di tenere sotto controllo il vostro calendario editoriale.

ideale per: I gestori di contenuti che vogliono monitorare, gestire ed eseguire la loro strategia di blogging utilizzando il SEO.

💡Quick Hack: Identificate i vostri pilastri o temi principali di contenuto per fornire una solida base alla vostra strategia di contenuto.

Leggi anche: 15 modelli di piani di marketing gratuiti per costruire una strategia di marketing

Limiti dell'uso di Fogli Google per i modelli di calendario dei contenuti

Sebbene Fogli Google offra una piattaforma flessibile e personalizzabile per la creazione di calendari dei contenuti, è importante essere consapevoli dei suoi limiti:

Problemi di collaborazione in tempo reale: Sebbene Fogli Google offra una collaborazione in tempo reale, è meno intuitivo ed efficiente rispetto agli strumenti di project management dedicati

Sebbene Fogli Google offra una collaborazione in tempo reale, è meno intuitivo ed efficiente rispetto agli strumenti di project management dedicati **Problemi di controllo delle versioni: la gestione di più versioni e il monitoraggio delle modifiche possono essere più complessi in Google Fogli, soprattutto quando più membri del team lavorano contemporaneamente al calendario

Gestione di base delle attività: Fogli Google è in grado di gestire le assegnazioni di base delle attività e le scadenze, ma manca di funzionalità avanzate come le dipendenze delle attività, il monitoraggio del tempo e lo stato di avanzamento

Fogli Google è in grado di gestire le assegnazioni di base delle attività e le scadenze, ma manca di funzionalità avanzate come le dipendenze delle attività, il monitoraggio del tempo e lo stato di avanzamento Mancanza di flussi di lavoro integrati: La creazione di flussi di lavoro complessi o l'automazione delle attività può essere difficile senza integrazioni aggiuntive o scripting

La creazione di flussi di lavoro complessi o l'automazione delle attività può essere difficile senza integrazioni aggiuntive o scripting Versamento manuale dei dati: L'inserimento manuale e l'aggiornamento dei dettagli dei contenuti può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori

L'inserimento manuale e l'aggiornamento dei dettagli dei contenuti può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori **Dipendenza dalla coerenza dell'utente: l'efficacia del calendario dipende dalla coerenza degli aggiornamenti e dall'aderenza alla struttura scelta, che può essere difficile da mantenere nel tempo

Modelli alternativi di calendario dei contenuti Fogli Google

Fogli Google può essere uno strumento versatile per creare calendari dei contenuti, ma non sempre è la soluzione più efficiente o ricca di funzionalità. Alternative a Fogli Google , come ad esempio ClickUp, offerta un intervallo di potenti funzionalità/funzione e modelli personalizzabili per semplificare il processo di pianificazione e gestione dei contenuti.

Un utente di ClickUp, Sid Babla , coordinatore del programma di benessere presso il Dartmouth College Student Wellness Center, spiega,

Usiamo ClickUp per gestire e monitorare la nostra pipeline di creazione di contenuti per i social media e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, in programma, ecc.) e chi è il principale progettista. Inoltre, elimina tutte le comunicazioni via email, poiché la sezione dei commenti per ogni attività può essere utilizzata per deliberare e delegare i compiti e i passaggi successivi (al servizio della necessità di monitorare e seguire il nostro ciclo di creazione dei contenuti)_

Sid Babla, coordinatore del programma di benessere presso il Centro di benessere per studenti del Dartmouth College

Parliamo di modelli gratuiti di calendario dei contenuti che rappresentano un'ottima alternativa a Fogli Google:

1. Il modello di calendario mensile dei contenuti di ClickUp

Prendete il controllo del vostro calendario dei contenuti con Modello di Calendario mensile dei contenuti di ClickUp . Offre un modo potente e flessibile per gestire tutte le vostre esigenze editoriali, come ad esempio:

**Scegliere il layout più adatto al proprio flusso di lavoro tra quattro visualizzazioni personalizzabili: Calendario, Bacheca, Elenco e Sequenza

Monitoraggio di ogni fase della produttività dei contenuti con facilità, grazie a sette stati personalizzati codificati per colore

di ogni fase della produttività dei contenuti con facilità, grazie a sette stati personalizzati codificati per colore Registrare e monitorare i dettagli chiave di ogni post con cinque campi personalizzati: Attività, Categoria, Canale, Collegato e Data di pubblicazione

Ideale per: Gestori di contenuti che desiderano organizzare, monitorare e gestire i contenuti da pubblicare.

💡Quick Hack: Trasformate i contenuti esistenti in nuovi formati (ad esempio, i post del blog in video, infografiche o post sui social media) e distribuiteli in base al pubblico di una piattaforma sociale

2. Il modello di elenco del calendario dei contenuti di ClickUp

Non lasciate che la confusione sui contenuti faccia deragliare i vostri obiettivi di marketing. Il Modello di elenco del calendario dei contenuti di ClickUp è stato progettato per semplificare il processo di pianificazione dei contenuti e per mantenervi in linea con i vostri obiettivi di marketing.

Questo modello viene fornito con:

Cinque viste adattabili, tra cui Elenco, Calendario, Bacheca, Sequenza e Documento. Potrete gestire e supervisionare ogni fase della produzione dei contenuti nel formato più adatto a voi

tra cui Elenco, Calendario, Bacheca, Sequenza e Documento. Potrete gestire e supervisionare ogni fase della produzione dei contenuti nel formato più adatto a voi **Cinque stati personalizzati, codificati per colore, che rendono l'organizzazione semplice e immediata per vedere a che punto è ogni contenuto

Sette campi personalizzati come "Settimana", "Pilastro del contenuto", "File correlati", "Valore", "Approvazione del cliente", "Data di pubblicazione" e "Note", per aiutarvi a gestire in modo efficiente i dettagli critici

ideale per: Gestori di contenuti che vogliono pianificare la generazione di contenuti in base agli obiettivi del marchio

3. Il modello di piano dei contenuti di ClickUp

Per raggiungere gli obiettivi della vostra strategia dei contenuti, dovete assicurarvi che ogni passaggio del processo di creazione e pubblicazione dei contenuti sia chiaro. Il Modello di piano dei contenuti di ClickUp è stato creato per facilitare tale operazione.

Questo modello di Elenco orientato all'azione ha funzionalità/funzione che rendono il monitoraggio, la gestione e l'organizzazione dei contenuti semplici ed efficienti. Utilizzate stati personalizzati come "Approvato", "Arretrato", "In corso", "In revisione" e "Pubblicato" per visualizzare lo stato di avanzamento di ogni attività, assicurandovi che non venga trascurata.

Con nove campi personalizzati, tra cui "Scrittore", "Risorse necessarie", "Parole chiave", "Scopo" e "Tipo di contenuto", questo modello consente di acquisire facilmente i dettagli essenziali e di visualizzare i dati relativi ai contenuti. Le funzionalità integrate di project management, come il monitoraggio del tempo, i tag e gli avvisi di dipendenza, mantengono il team allineato e in linea con i tempi.

ideale per: Pianificatori di contenuti e marketer che vogliono rimanere sulla stessa pagina quando si tratta di pianificare e commercializzare i contenuti

Promemoria amichevole: Tenete conto degli eventi stagionali e delle festività per creare contenuti tempestivi e pertinenti.

4. Il modello di calendario per i social media di ClickUp

Il Modello di calendario per i social media di ClickUp vi aiuta a creare un piano unificato per tutti i vostri canali social, a semplificare la collaborazione con il vostro team e a organizzare le idee sui contenuti per ottenere il massimo impatto.

Ecco come fare:

Pianificare e creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente con funzionalità/funzione come la Libreria dei contenuti, la Fase dei contenuti e il Modulo di suggerimento dei contenuti

contenuti coinvolgenti in modo efficiente con funzionalità/funzione come la Libreria dei contenuti, la Fase dei contenuti e il Modulo di suggerimento dei contenuti Programmare i post per ottenere una portata ottimale grazie alla visualizzazione del Calendario dei contenuti

i post per ottenere una portata ottimale grazie alla visualizzazione del Calendario dei contenuti Monitorare lo stato di ogni attività e tenere informato il team con stati personalizzabili

ideale per: Professionisti del marketing che vogliono programmare i post e monitorare il coinvolgimento

5. Il modello di programma di pubblicazione sui social media di ClickUp

Con il Modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp è possibile programmare facilmente i post in anticipo per mantenere un coinvolgimento costante. È inoltre possibile ottimizzare ogni post per ottenere la massima portata sulle varie piattaforme e analizzare le prestazioni con gli strumenti di reportistica per perfezionare la strategia.

Ecco cosa offre:

Stati personalizzati come "Annullato", "Completato", "In corso", "In attesa" e "Da fare" consentono di monitorare lo stato di ogni post

come "Annullato", "Completato", "In corso", "In attesa" e "Da fare" consentono di monitorare lo stato di ogni post Campi personalizzati come Riferimenti, Piattaforma, Media e Frequenza, che aiutano a classificare i post, semplificando la gestione e l'organizzazione di ogni campagna

come Riferimenti, Piattaforma, Media e Frequenza, che aiutano a classificare i post, semplificando la gestione e l'organizzazione di ogni campagna Quattro viste versatili Per piattaforma, Calendario delle attività, Elenco settimanale delle cose da fare e Guida introduttiva - per visualizzare tutti i contenuti dei social media da diverse angolazioni



ideale per: Marketer che vogliono pianificare e programmare i contenuti dei social media come un mago dei social

6. Modello di calendario editoriale ClickUp

Un grande contenuto inizia con un grande piano, che necessita di un sistema solido.

Il Modello di calendario editoriale di ClickUp è stato progettato per semplificare il piano dei contenuti, fornendo una visualizzazione chiara e organizzata del vostro programma di pubblicazione, sia esso giornaliero, settimanale o mensile.

Utilizzate la vista Elenco dei contenuti per archiviare e organizzare in modo ordinato gli articoli e i contenuti per un accesso rapido, assicurandovi che nessun materiale vada perso nella confusione.

La visualizzazione Guida introduttiva illustra i suggerimenti per la configurazione e il flusso di lavoro. Inoltre, la vista Risorse visualizza collegamenti e strumenti utili per una creazione più fluida dei contenuti . Con sei stati personalizzati - Bozza, In revisione, Pubblicato, Pronto per la pubblicazione e Ricerca - avrete tutto ciò che vi serve per tenere sotto controllo i vostri contenuti editoriali.

ideale per: Editor e responsabili dei contenuti che desiderano pianificare e programmare i contenuti dei client

7. Il modello di calendario editoriale per il marketing dei contenuti di ClickUp

E se il vostro calendario dei contenuti non si limitasse a tenervi organizzati, ma amplificasse anche la vostra strategia di marketing? Il Modello di calendario editoriale per il marketing dei contenuti di ClickUp da fare proprio per questo. Vi aiuta a mantenere i contenuti organizzati, coerenti e d'impatto su tutti i canali digitali.

Iniziate con la visualizzazione Guida introduttiva, dove troverete approfondimenti sul marketing dei contenuti per dare il via al vostro progetto. Per monitorare lo stato di avanzamento di ogni singolo pezzo, la vista Bacheca consente di visualizzare i contenuti che si muovono senza intoppi attraverso le fasi, rendendo più facile individuare i colli di bottiglia.

Con sette stati personalizzati - Annullato, Completato, In corso, In revisione e In attesa - sarete organizzati e terrete tutti informati sullo stato di avanzamento.

ideale per: Professionisti del marketing che desiderano organizzare e pianificare i contenuti di marketing

💡Pro Suggerimento: Usare Assegnazione dei commenti di ClickUp per incoraggiare la collaborazione tra i membri del team e garantire che tutti siano allineati sugli obiettivi del progetto.

8. Il modello di calendario promozionale di ClickUp

Padroneggiare l'arte del tempismo perfetto può rendere possibile o meno una promozione Modello di calendario promozionale ClickUp è il modo migliore per pianificare e gestire ogni dettaglio, dai tassi di sconto alla durata delle promozioni e alle date di scadenza. È un modo intelligente per pianificare e gestire ogni dettaglio, dalle valutazioni degli sconti alla durata delle promozioni e alle date di scadenza, assicurando che non si perda nulla.

I campi personalizzati consentono di monitorare le specifiche necessarie, in modo che i lavori richiesti siano ben mirati e tempestivi.

La Vista Programma consente di mappare le date di inizio e fine di ogni promozione, aiutandovi a non perdere il filo del discorso. La visualizzazione Prossime festività vi aiuta a pianificare le promozioni speciali in occasione delle festività e dei periodi di picco degli acquisti. La vista Elenco offre uno spazio per fare brainstorming e memorizzare le nuove idee di promozione che si presentano.

Inoltre, grazie alle notifiche automatiche, sarete sempre informati, rendendo questo modello uno strumento prezioso per qualsiasi strategia di promozione ben eseguita.

ideale per: Professionisti del marketing che vogliono pianificare e programmare le attività di promozione

9. Il modello di calendario della campagna ClickUp

Gestire le campagne di marketing potrebbe essere semplice come spuntare un elenco di cose da fare. Il Modello di calendario delle campagne ClickUp consente di impostare facilmente una chiara sequenza temporale per ogni campagna e di monitorare i progressi rispetto alle attività cardine, assicurando che ogni attività contribuisca al raggiungimento degli oggetti di marketing.

La collaborazione è facilitata: i membri del team e le parti interessate possono rimanere aggiornati e allineati, in modo che le campagne si svolgano senza intoppi dall'inizio alla fine, ad esempio:

Pianificare il programma della campagna e gli appuntamenti chiave con la visualizzazione del Calendario degli eventi

il programma della campagna e gli appuntamenti chiave con la visualizzazione del Calendario degli eventi Visualizzare il flusso delle attività e delle scadenze con la Sequenza, visualizzando la situazione in generale

il flusso delle attività e delle scadenze con la Sequenza, visualizzando la situazione in generale Monitoraggio di ogni singola attività con la vista Elenco campagna

di ogni singola attività con la vista Elenco campagna Controllare lo stato di avanzamento in ogni fase con la visualizzazione Processo della campagna

lo stato di avanzamento in ogni fase con la visualizzazione Processo della campagna Mantenere un flusso di lavoro semplice e snello con due soli stati: Aperto e Completato

ideale per: Le piccole agenzie pubblicitarie possono monitorare, gestire e presentare le loro campagne pubblicitarie per i client

10. Il modello di scalabilità della produzione di contenuti ClickUp

Il Modello di scalatura della produzione di contenuti di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire e scalare la produttività senza problemi, proprio come fa il team di ClickUp per i suoi blog. Il modello utilizza come esempio i contenuti dei blog, ma il flusso di lavoro può essere adattato ad altri tipi di contenuti.

Una volta applicata la Cartella di scalabilità della produzione di contenuti all'area di lavoro, si accede a diverse visualizzazioni ottimizzate, tra cui una vista Backlog designata all'interno dell'Elenco dei post del blog (in corso). Questa visualizzazione è stata creata per semplificare il processo, consentendo di accedere rapidamente ai brief del blog, ai commenti e agli URL in tempo reale per i prossimi aggiornamenti del contenuto.

Grazie a campi personalizzati come "Tipo di contenuto", "Data di pubblicazione traguardo", "Fonte dello scrittore" e persino URL per le bozze e i post in corso, è possibile organizzare e dare priorità ai contenuti con la massima efficienza.

ideale per: Marketing dei contenuti che desiderano scalare e programmare i vari contenuti da distribuire

Leggi anche: Modelli gratuiti di Calendario dei contenuti per i social media in Excel e Fogli

Massimizzare l'efficienza dei contenuti con ClickUp

I modelli di calendario dei contenuti su Fogli Google forniscono una panoramica chiara delle sequenze temporali dei contenuti, aiutandovi a tenere sotto controllo gli eventi importanti. I vantaggi principali sono la flessibilità, la facile accessibilità e un hub centralizzato per la gestione dei dati e il monitoraggio dello stato delle attività.

Per chi è alla ricerca di una soluzione ancora più robusta, è possibile utilizzare gratuitamente modelli di calendario dei contenuti gratuiti di ClickUp offrono funzionalità/funzione avanzate per la gestione end-to-end dei contenuti.

Consentono alle agenzie e ai contenuti di eseguire una strategia di contenuti senza soluzione di continuità, dal brainstorming delle idee alla creazione e alla programmazione dei post.

ClickUp consente di organizzare tutte le fasi della creazione dei contenuti, di stabilire scadenze, di assegnare attività e di visualizzare il flusso di lavoro, rendendolo ideale per un piano completo dei contenuti. Iscriversi a ClickUp e porta la gestione dei contenuti al livello successivo!