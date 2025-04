Come creare un calendario in Fogli Google (guida 2025 + modello)

Le cose migliori iniziano sempre con qualcuno che indica un calendario.

Una vacanza epica. Una festa di compleanno a sorpresa. Il vostro prossimo progetto.

Proprio così.

Il Calendario contiene le risposte a tutte le vostre domande sul piano del progetto.

Tuttavia, i giorni del calendario da parete sono terminati.

Come i lettori di cassette e i flip-phone, appartiene al passato remoto.

Oggi è necessario un calendario online in grado di tenere il passo con i vostri impegni, ovunque e in qualsiasi momento.

E fortunatamente, è possibile gestire tutto questo con una Google Calendario dei fogli.

In questo articolo, verranno illustrati i passaggi per la costruzione di un calendario calendario in Google Calendar E suggerire un'alternativa migliore al processo.

Bloccate il vostro calendario e seguite questo tutorial sul calendario di Google Fogli!

Perché creare un Calendario in Fogli Google?

Ammettiamolo. È probabile che abbiate un calendario preinstallato calendario preinstallato sul computer.

Oppure pensate che anche un vecchio calendario statico possa fare al caso vostro.

Ma ecco come un calendario di Fogli Google è di gran lunga migliore di queste opzioni predefinite:

Facilità di accesso : Fogli Google è parte integrante delArea di lavoro di Google Modificabile : crea un calendario personalizzato per soddisfare le tue esigenze specifiche

: Fogli Google è parte integrante delArea di lavoro di Google Collaborativo : invitare i membri del team a modificare in tempo reale

: invitare i membri del team a modificare in tempo reale Free: non pagate un solo centesimo per un set di funzionalità/funzione davvero universale

Utilizzate Fogli Google per pianificare un evento creare calendari per il content marketing e i social media, o semplicemente contare i giorni che mancano al vostro grande lancio.

Siete pronti a scoprire come sfruttare la sua potenza?

Andiamo!

Come creare un Calendario in Fogli Google?

Se creare un calendario in Google Fogli fosse super semplice, non sareste qui, giusto? Sfortunatamente, è un processo complesso e pieno di formule, un po' come creare un calendario in Excel .

Ma non preoccupatevi. Abbiamo semplificato il tutto a questi tre passaggi!

Guardate qui.

Passaggio 1: Aggiungere i giorni della settimana

Per prima cosa, creare una cartella un nuovo foglio di calcolo in Fogli Google.

Dare un nome al foglio di calcolo e aggiungere il titolo del mese che si sta creando.

Ora, digitate i giorni della settimana sulla riga superiore, in questo modo:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image3-1400x739.png Calendario di Fogli Google /%img/

Nota: È possibile avviare il calendario settimanale in qualsiasi giorno.

Passaggio 2: creare l'intero mese

Aggiungere date al mese è facilissimo.

Iniziate digitando '1' nel punto in cui inizia il mese e poi aggiungete la formula per calcolare automaticamente la data successiva.

In questo caso, poiché la data di inizio si trova nella cella numero B3, la formula da aggiungere nella cella successiva è la seguente:

=B3+1

Copiare e incollare questa formula fino alla fine della settimana (la fine della riga).

Quindi, una volta terminata una riga, ripetere il processo per ogni riga successiva.

Da fare fino a raggiungere l'ultimo giorno; in questo caso il 28.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image6-3.gif Creazione di un calendario di Google Calendar /$$$img/

Passaggio 3: formattare il calendario

Ora che il calendario è pronto, siete liberi di formattarlo in base alle esigenze del vostro progetto.

Ecco alcuni suggerimenti:

Aggiungere una riga vuota per le note sotto ogni riga di date

Ridimensionare le celle a proprio piacimento

Formattare i fine settimana o le date importanti in modo che risaltino

Aggiungete i colori del vostro marchio al Calendario

Ecco un suggerimento:

Usate la formattazione a condizione per cambiare i colori delle celle in base alla quantità o al tipo di dati che contengono. Ad esempio, una cella vuota può rimanere bianca. Ma se è piena di eventi multipli, cambia colore per indicare un giorno di blocco.

Per aggiungere altri mesi al calendario, ripetere la procedura nella stessa scheda o aggiungere nuove schede per ogni nuovo mese.

**Se non vi sentite a vostro agio nelle righe e nelle colonne di GSheets, provate a creare calendari su un documento Google . Ma non lo raccomandiamo, perché una Documenti Google ha gli stessi svantaggi di un calendario di Fogli Google!

3 svantaggi dei calendari di Fogli Google

Rimaniamo fedeli a quanto detto in precedenza.

Fogli Google è come un paio di vecchi e comodi jeans.

Sono perfetti quando si fanno le proprie cose.

Ma è probabile che non li indosserete per una riunione importante.

Ecco i tre motivi principali per cui non dovete affidarvi sempre a Fogli Google per le vostre esigenze di calendario.

1. Nessuna funzionalità/funzione di gestione delle attività

Fogli Google è un fantastico strumento di gestione delle attività gestione dei dati ma non molto altro.

Perché una volta che il calendario è pieno di cose da fare, chi le farà?

E come si comunica con i membri del team?

È possibile taggare le persone nei commenti. E il commento raggiungerà la loro finestra In arrivo.

Dopodiché... si aspetta.

Il follow-up sarà altrettanto noioso.

Alla fine, non vi resterà che utilizzare un altro strumento per assegnare le attività e comunicare con il team.

2. Automazioni limitate

Fogli Google è il paradiso dei codificatori.

In una scala da semplice a Einstein, esiste una formula per ogni funzione.

Ma è proprio questo il punto.

Per sfruttare al meglio i Fogli Google bisogna essere davvero appassionati di formule, perché sono l'unico modo per automatizzare il foglio di calcolo.

Quindi, preparatevi a imparare un po' di magie con i fogli di calcolo da un geek di GSheets.

Senza queste competenze, lo strumento non è di alcuna utilità.

3. Non compatibile con altri strumenti

Infine, quanto si integra Fogli Google con il resto dell'area di lavoro?

La risposta è complicata.

Supponiamo che si utilizzi una per il lavoro, il sistema operativo o di un strumento di project management per la vostra funzione quotidiana. Siete a posto se questo strumento vi permette di incorporare un foglio di calcolo di Google nelle sue chat e dashboard.

Ma non sarà sempre così.

Molto probabilmente dovrete attivare/disattivare Fogli Google e il vostro strumento di project management.

Controllate la nostra guida dettagliata su_

[Gestione dei progetti su Google](https://clickup.com/it/blog/13174/project-management-di-google/): per dispositivi iOS, Android, Mac, Windows e Linux

Salva la data con ClickUp!

Abbiamo fatto molta strada rispetto al calendario annuale da tavolo degli anni '90.

Oggi un calendario di lavoro è una parte indispensabile del processo di pianificazione del progetto.

Pianifica ogni attività. Monitoraggio di ogni passaggio. Raggiungere ogni obiettivo.

Per quanto Fogli Google sia facile da usare (o gratis!), non può fare tutte queste cose. Avete bisogno di un potente strumento di Calendario che faccia molto di più che dirvi che giorno e mese sono.

allora perché non completare il pacchetto con le funzionalità di project management di ClickUp? Assegnare attività ai membri del team, comunicare con loro in modo efficace, senza perdere nulla del vostro programma settimanale. È semplicemente il meglio che si possa ottenere.

Quindi ottieni gratuitamente ClickUp oggi stesso e prenota il tuo appuntamento con esito positivo!