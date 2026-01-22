Esplora gli esempi di test A/B per prendere decisioni aziendali più efficaci

La qualità non è un'azione, è un'abitudine.

La qualità non è un'azione, è un'abitudine.

Come professionista del marketing, ti sarà capitato almeno una volta di trovarti in questa situazione sconcertante: la tua campagna di marketing non sta dando i risultati sperati e sai che devi cambiare qualcosa, ma da dove iniziare?

Dovresti cambiare prima i tuoi contenuti? Forse dovresti concentrarti invece sulla scelta di canali di marketing diversi. O forse il problema è semplicemente l'evoluzione dei gusti dei consumatori.

Naturalmente, provare molte di queste modifiche una per una richiede tempo e non è sempre la scelta migliore. Fortunatamente, esiste una soluzione che ti consente di testare diverse opzioni contemporaneamente: i test A/B.

L'A/B testing è una metodologia consolidata e collaudata che prevede la verifica simultanea di diverse opzioni per confrontarne le prestazioni. Inizialmente utilizzato in vari campi, è ora una strategia fondamentale nel marketing. Questo articolo illustra alcune delle best practice ed esempi di A/B testing.

👀 Lo sapevi? Oggi, diverse aziende leader conducono oltre 10.000 test A/B all'anno, molti dei quali coinvolgono milioni di utenti.

Che cos'è il test A/B?

L'A/B testing mette a confronto due versioni di qualcosa per determinare quale funzioni meglio. I suoi principi sono stati stabiliti negli anni '20 dallo statistico Ronald Fisher e successivamente adottati dai professionisti del marketing negli anni '60 e '70 per valutare l'esperienza degli utenti delle loro campagne.

L'A/B testing moderno, così come lo conosciamo, è emerso all'inizio degli anni '90. Sebbene i concetti fondamentali rimangano invariati, la portata si è trasformata: oggi i test raggiungono milioni di utenti, vengono eseguiti in tempo reale e forniscono risultati immediati.

Ti stai chiedendo quali vantaggi puoi ottenere dai test A/B? Scopriamo insieme i benefici e come possono aiutarti a prendere decisioni efficaci per la tua attività.

Vantaggi dei test A/B

Comprendere i vantaggi dei test A/B mette in evidenza perché sono uno strumento indispensabile nel tuo arsenale di marketing.

Vediamo quali sono i suoi principali vantaggi.

Misura il coinvolgimento degli utenti: testa diverse varianti di elementi quali pagine web, CTA e oggetti delle email per misurarne l'impatto sul comportamento degli utenti

Prendi decisioni basate sui dati: ottieni risultati statisticamente significativi, eliminando le congetture dalle tue decisioni

Aumenta i tassi di conversione: Migliora i tassi di conversione nelle campagne di marketing con test A/B regolari

Semplifica l'analisi: identifica facilmente metriche quali l'interazione degli utenti, i tassi di conversione, il traffico sul sito, ecc., per distinguere tra l'esito positivo e il fallimento dei tuoi test

Ottieni risultati immediati: ottieni risultati rapidi per un'ottimizzazione più veloce anche con piccoli set di dati

Testa tutti gli elementi: testa titoli, pulsanti $$cta o persino nuove funzionalità/funzioni — su annunci, app o siti web — per migliorare il comportamento dei visitatori e le conversioni. Ogni idea può essere approvata o scartata sulla base delle informazioni sugli utenti raccolte durante una fase di test

Ora che conosci i vantaggi di questa forma di test, vediamo quali sono gli elementi chiave necessari per la sua implementazione.

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Componenti chiave dei test A/B

Progettare un test A/B è un processo meticoloso.

Ci sono diversi elementi chiave da considerare per ottenere risultati adeguati: Ipotesi: definisci chiaramente un'affermazione specifica sull'impatto di una modifica che stai testando

Gruppi di variazione e di controllo: assegna versioni diverse a gruppi separati, assicurandoti che vi sia una variazione minima nei dati demografici e nel comportamento per evitare distorsioni

Dimensione del campione: definisci le dimensioni dei gruppi in base agli effetti attesi e alla significatività statistica per rilevare differenze significative

Mascheramento: Decidi se nascondere la variante ai partecipanti, ai ricercatori o a entrambi per ridurre la distorsione

Durata: stabilisci quanto tempo ci vorrà per raccogliere dati sufficientemente significativi da produrre informazioni utili. Esegui i test per un periodo abbastanza lungo da raccogliere dati sostanziali, ma evita di prolungarli eccessivamente per prevenire influenze irrilevanti

Metrica principale: definisci una variabile misurabile che rifletta direttamente l'ipotesi

Metriche secondarie: monitora metriche aggiuntive per ottenere informazioni più approfondite sui risultati

Metodo di analisi: Scegli un metodo di test per Scegli un metodo di test per eseguire l'analisi e determinare la significatività statistica

Processo di reportistica: Stabilisci un metodo semplice per la condivisione di risultati, approfondimenti e raccomandazioni con gli stakeholder, in modo da guidare la pianificazione dei test futuri e le decisioni aziendali importanti

Ora, esploriamo il processo che riunisce tutti questi elementi chiave per effettuare test pratici.

Il processo di test A/B

L'A/B testing comporta la generazione di informazioni significative, come la raccolta di dati, la creazione di casi di test e l'analisi dei risultati. Esaminiamo un semplice schema che puoi utilizzare per tutte le tue strategie di A/B testing:

Passaggio 1: Raccogli i dati

Utilizza strumenti come Google Analytics per generare report e formulare ipotesi raccogliendo dati di qualità.

Inizia dalle pagine ad alto traffico per raccogliere rapidamente informazioni, concentrandoti sulle aree con alti tassi di rimbalzo o di abbandono. Metodi come le mappe di calore, le registrazioni delle sessioni e i sondaggi possono rivelare le aree da migliorare.

Passaggio 2: Formulare un'ipotesi

Una volta raccolti i dati, definisci l'obiettivo del tuo test A/B. Sviluppa un'ipotesi basata su nuove idee e su come queste potrebbero superare la versione attuale.

La tua ipotesi di test dovrebbe: Identifica chiaramente il problema o la sfida

Suggerisci una soluzione mirata

Definisci l'impatto previsto della soluzione

Passaggio 3: Crea delle varianti

Una volta pronta la tua ipotesi, crea varianti di test modificando elementi come il colore dei pulsanti, il testo del sito web o la posizione dei $$cta. Per semplificare il processo, utilizza strumenti di test A/B dotati di editor visivi.

Passaggio 4: Esegui il test

A questa fase, esegui il tuo esperimento, ricavando informazioni dal comportamento dei visitatori. Puoi assegnare in modo casuale i visitatori del sito web al campione del gruppo di controllo o a quello della variante.

Come avrai intuito, eseguire test A/B richiede precisione e concentrazione: troppe variabili in gioco possono rendere difficile mantenere la rotta.

Organizzare tutti i tuoi dati è possibile con gli strumenti giusti. Uno di questi è ClickUp, un versatile strumento di project management in grado di ottimizzare il tuo processo di test. Esploriamo insieme le sue funzionalità/funzioni.

Modello di test A/B di ClickUp

Prendi, ad esempio, il modello di test A/B di ClickUp. Questo modello ti consente di monitorare il tuo test in modo efficiente e di effettuare il monitoraggio e visualizzare la pianificazione, le varianti, le metriche per l'ottimizzazione del tasso di conversione e molto altro ancora.

Scarica questo modello Usa il modello di test A/B di ClickUp per monitorare il tuo esperimento

Ecco come puoi semplificare i tuoi test A/B con questo modello:

Organizza i flussi di lavoro dei test: utilizza le visualizzazioni a elenco e a Bacheca con campi personalizzati e stati per mantenere le tue iniziative di test strutturate e facilmente gestibili

Visualizza le sequenze: pianifica e modifica le date di inizio e fine senza sforzo con le visualizzazioni Calendario e Linea temporale

Tieni traccia delle metriche chiave: utilizza i campi personalizzati per monitorare i progressi, i risultati dei test, i tassi di conversione e altri dettagli essenziali

Ottimizza i processi: Rimani aggiornato sulle fasi dei test utilizzando stati personalizzati, dalla pianificazione e dal lancio all'analisi dei risultati

Inoltre, puoi utilizzare ClickUp Automations per automatizzare le attività improduttive e risparmiare tempo. Puoi creare automazioni per modificare gli stati in base a trigger specifici. Puoi anche impostare trigger per ottenere report di progetto generati dall'IA.

Leggi anche: I 10 migliori strumenti CRO per aumentare la conversione del sito web

Passaggio 5: Attendi i risultati

Lascia che l'esperimento faccia il suo corso. La durata dipende dalle dimensioni del tuo pubblico di riferimento. Saprai che i risultati sono pronti per l'analisi quando saranno statisticamente significativi e affidabili. Altrimenti, è difficile stabilire se la modifica abbia avuto un impatto o meno.

Promemoria: Non affrettare né ritardare l'ottenimento dei risultati. Questo è fondamentale perché, affinché il test A/B sia statisticamente significativo, è necessario attendere che i dati mostrino dei modelli.

Passaggio n. 6: Analizza i risultati dei test

L'esperimento è completato! Ora è il momento di vedere i risultati. Il tuo strumento di test A/B fornisce dati sulle prestazioni di ciascuna versione. Per valutare i risultati, verifica la significatività statistica. Utilizza gli spunti tratti sia dai risultati positivi che dai fallimenti per migliorare i test futuri. Puoi seguire questo processo per tutti i test futuri.

Dashboard di ClickUp

Un'altra fantastica funzionalità/funzione è ClickUp Dashboards. Offre un'ampia varietà di modelli di dashboard per le tue analisi. Puoi personalizzare la tua dashboard di marketing in base alle metriche North Star e ai KPI specifici.

Genera approfondimenti e analisi visivamente accattivanti utilizzando i dashboard di ClickUp

Una volta pronta l'analisi, potrai presentare le informazioni a tutte le parti interessate.

In questo caso la comunicazione efficace è la chiave, poiché potresti non aver coinvolto alcune parti interessate nel processo e queste si baseranno esclusivamente sull'analisi per prendere decisioni.

La comunicazione dello stato e dei risultati delle nostre campagne di marketing globali e regionali alle nostre unità aziendali era tutt'altro che ottimale. Grazie alle nostre nuove dashboard, stiamo risparmiando tempo e i nostri stakeholder hanno accesso in tempo reale alle informazioni di cui hanno bisogno, ogni volta che ne hanno bisogno.

La comunicazione dello stato e dei risultati delle nostre campagne di marketing globali e regionali alle nostre unità aziendali era tutt'altro che ottimale. Grazie alle nostre nuove dashboard, stiamo risparmiando tempo e i nostri stakeholder hanno accesso in tempo reale alle informazioni di cui hanno bisogno, ogni volta che ne hanno bisogno.

Chat di ClickUp

Una volta che i risultati sono pronti, condividi la tua analisi con i tuoi colleghi e gli stakeholder. Questo può essere reso ancora più semplice con ClickUp Chat. Con Chat, non è necessario passare a un'altra piattaforma per chiedere chiarimenti sul contesto o su un punto specifico. È tutto integrato perfettamente nel tuo flusso di lavoro.

Comunica con gli stakeholder utilizzando ClickUp Chat

ClickUp Chat ti permette di centralizzare la comunicazione relativa ai test A/B, collegando le discussioni direttamente alle attività per una collaborazione in tempo reale.

Semplifica la reportistica trasformando le informazioni chiave delle chat in elementi concreti e fornisce riepiloghi automatici per tenere informati gli stakeholder, anche se hanno perso le conversazioni precedenti. Questo contribuisce a garantire una migliore organizzazione e un processo decisionale più rapido durante l'intero processo di test.

Kit di test A/B per i professionisti del marketing

I test A/B potrebbero rivelarsi complicati senza gli strumenti giusti. Sono disponibili diversi kit per i test A/B che semplificano il processo.

Questi kit di solito includono quanto segue: Manuale sui test A/B

Uno strumento che ti aiuta a generare diverse versioni dell'elemento che desideri testare

Uno strumento per i test A/B per progettare e gestire efficacemente i tuoi test

Un calcolatore di significatività

Modelli o strumenti di project management per il monitoraggio e il miglioramento dei tuoi test

L'utilizzo di un kit di questo tipo e di strumenti come ClickUp può aiutarti a eseguire test A/B sui tuoi flussi di lavoro e a gestire i risultati in modo efficiente.

Esempi di test A/B nel mondo reale

È giunto il momento di esaminare esempi pratici di come i test A/B abbiano aiutato le aziende a migliorare le loro strategie e i loro elementi. Prima di esaminare questi esempi, devi comprendere che puoi applicare i test A/B in contesti diversi.

Ecco una breve panoramica di questi contesti. Sito web: i test si concentrano sulla modifica di elementi quali le pagine di atterraggio per incrementare il traffico o aumentare le registrazioni

Email: Vengono inviate diverse versioni di email a destinatari diversi per migliorare i tassi di clic o raccogliere informazioni

Social media: utilizzati principalmente nel marketing digitale per testare varianti volte ad aumentare i ricavi

Mobile: Si concentra sulle app mobili o sui siti web per aumentare il coinvolgimento degli utenti

Esamineremo casi di studio basati su questi contesti per aiutarti a comprenderli meglio.

1. Esempi di test A/B su siti web

Ecco alcuni esempi di aziende che hanno deciso di sottoporre a test A/B alcuni elementi dei loro siti web.

Grene

Grene, un marchio polacco di e-commerce specializzato in prodotti agricoli, ha ottenuto un esito positivo per quanto riguarda i test A/B sul proprio sito web. Uno dei test ha comportato il rinnovamento della pagina del mini carrello per migliorare l'esperienza degli utenti.

Problema: Il team di Grene ha individuato diverse criticità nella pagina del mini carrello: gli utenti pensavano erroneamente che l'etichetta "Consegna gratuita" fosse cliccabile per visualizzare maggiori dettagli, non riuscivano a vedere i costi degli elementi e dovevano scorrere verso il basso per trovare il pulsante "Vai al carrello". Questi fattori hanno influito negativamente sull'esperienza utente e sulle conversioni.

Ecco come appariva la versione di controllo di questa pagina:

via Grene

Soluzione: Il team ha migliorato il mini carrello aggiungendo un pulsante "Vai al carrello" nella parte superiore, visualizzando i costi degli elementi e un pulsante di rimozione, e aumentando la dimensione del pulsante in basso per farlo risaltare rispetto all'etichetta "Consegna gratis". Queste modifiche miravano a migliorare la navigazione e l'esperienza utente complessiva.

Ecco come si presentava la loro variante:

via Grene

Risultato: Grene ha ottenuto risultati significativi, tra cui un aumento delle visite alla pagina del carrello, un aumento complessivo del tasso di conversione dall'1,83% all'1,96% e un raddoppio della quantità totale acquistata.

ShopClues

ShopClues, un marchio di abbigliamento e-commerce in forte ascesa in India, compete con giganti come Flipkart e Amazon. Nonostante sia un'azienda nuova, sperimenta attivamente con il proprio sito web per migliorare i propri prodotti e servizi.

Problema: ShopClues mirava ad aumentare il tasso di conversione delle visite in ordini dalla propria homepage. Dopo aver analizzato gli elementi della homepage, hanno scoperto che i link della barra di navigazione principale nella barra superiore stavano ottenendo un numero significativo di clic, in particolare la sezione "Vendita all'ingrosso". Si sono resi conto che indirizzare il traffico verso le pagine delle categorie sarebbe stato più efficace che lasciare che gli utenti navigassero nella homepage.

Questa è la loro versione di controllo:

via VWO

Soluzione: Il team ha ipotizzato di sostituire la categoria "All'ingrosso" con altre categorie come "Super Saver Bazaar" e di riposizionare il pulsante "All'ingrosso" dalla parte superiore a sinistra. L'obiettivo era migliorare l'allineamento visivo e guidare i visitatori in modo più efficiente verso le pagine delle categorie.

Ecco come hanno deciso di rinnovare la pagina:

via VWO

Risultato: Questo test ha aumentato il rapporto visite/ordini del 26% e ha migliorato il tasso di clic sul pulsante "Vendita all'ingrosso".

Beckett Simonon

Beckett Simonon è un negozio online di scarpe in pelle realizzate a mano. L'azienda è molto attenta ai propri standard aziendali etici e alla sostenibilità.

Problema: L'azienda voleva aumentare i propri tassi di conversione e l'efficacia dell'acquisizione a pagamento. La loro versione di controllo era simile a qualsiasi altra pagina di e-commerce.

via Marquiz

Soluzione: Dopo un'analisi qualitativa del sito web, l'azienda ha inserito dei messaggi che mettono in evidenza le proprie pratiche aziendali sostenibili, concentrandosi sulla qualità dei prodotti.

La variante si è rivelata essere la pagina seguente:

Risultato: pagine web con messaggi che sottolineano la responsabilità etica e la sostenibilità. Inoltre, i prodotti hanno registrato un notevole aumento del 5% nei tassi di conversione e un ritorno sull'investimento annualizzato del 237%.

World Wildlife Federation

La World Wildlife Federation è una ONG che si occupa della conservazione della fauna selvatica e delle specie in via di estinzione. Si occupa inoltre di minacce globali più significative come il cambiamento climatico, le crisi alimentari e idriche, ecc.

Problema: volevano concentrarsi sull'aumento del tasso di sottoscrizione alla newsletter mensile.

La loro pagina di registrazione alla newsletter era la seguente:

via Marquiz

Soluzione: Il team ha apportato due semplici modifiche al modulo di iscrizione: ha aggiunto un'anteprima della newsletter sulla destra per aiutare gli utenti a capire a cosa si stavano iscrivendo e ha spostato il pulsante CTA dal centro a sinistra per un migliore allineamento con il percorso visivo dell'utente.

Questa è stata la variante che hanno creato:

Risultato: La differenza tra le iscrizioni registrate dalle due versioni è stata dell'83%.

2. Esempi di test A/B sulle email

Il prossimo è lo scenario di test A/B sulle email, che mostra come le modifiche più semplici alle email possano coinvolgere un maggior numero di utenti

MailerLite

MailerLite, un'azienda specializzata in email marketing, conduce regolarmente test A/B sulle righe dell'oggetto per rimanere competitiva e individuare le strategie più efficaci per coinvolgere i clienti.

Problema: Il team voleva verificare se ai propri iscritti piacessero oggetti delle e-mail appariscenti e pieni di gergo tecnico o se fossero sufficienti informazioni chiare e concise. Per questo esperimento hanno formulato un'ipotesi di split testing.

Soluzione: L'azienda ha inviato diverse versioni dell'oggetto dell'e-mail a vari segmenti di pubblico per verificare questa ipotesi. Il parametro di esito positivo in questo test era il numero di clic sul link dell'articolo dopo che gli iscritti avevano aperto l'e-mail. Ecco come si presentava:

tramite MailerLite

Risultato: dall'esperimento è emerso chiaramente che il pubblico preferiva oggetti chiari e concisi.

3. Esempi di test A/B sui social media

Questi casi di studio sui social media ti mostreranno come funzionano i test A/B all'interno di una strategia di marketing digitale.

Vestiaire

Vestiaire è un marketplace globale dedicato agli elementi di moda di lusso.

Problema: Volevano far conoscere la loro nuova funzionalità di acquisto diretto su TikTok. Il loro obiettivo era anche quello di aumentare la loro visibilità tra il pubblico della Generazione Z.

Soluzione: L'agenzia di marketing digitale di Vestiaire ha contattato otto diversi influencer per creare contenuti con diverse CTA in linea con gli obiettivi del marchio. L'agenzia ha concesso a questi influencer ampia libertà creativa per sviluppare una serie di post sui social media.

tramite Influencer MarketingHub

Risultato: questi post hanno generato oltre 1.000 installazioni organiche per Vestiaire. Inoltre, l'azienda ha selezionato le creatività più performanti e ha iniziato a pubblicarle come annunci a pagamento. Ciò ha portato a oltre 4.000 installazioni con una riduzione del 50% del costo per installazione.

Palladium Hotel Group

Il Palladium Hotel Group è un gruppo alberghiero di lusso fondato in Spagna. Possiede diverse strutture di lusso in tutto il mondo che offrono servizi di prima classe ai propri clienti.

Problema: volevano sperimentare come far crescere la loro attività utilizzando la funzionalità "Moltiplicatore di offerta" di Meta e la loro campagna Shopping Advantage+.

Soluzione: hanno condotto un test A/B, uno con la loro consueta campagna Shopping Advantage+ e un altro con moltiplicatori di offerta in aggiunta alla campagna Shopping Advantage+. Entrambe le campagne hanno utilizzato annunci fotografici e video con una distribuzione della spesa pubblicitaria equa. Entrambe le serie presentavano offerte di promozione e sono state mostrate a un pubblico adulto negli Stati Uniti.

Risultato: Il test è durato 15 giorni e il gruppo alberghiero ha scoperto che le campagne di shopping Advantage+ funzionano meglio se utilizzate da sole. Hanno registrato un ritorno sulla spesa pubblicitaria superiore dell'84%, un costo per acquisto inferiore del 50% e un numero di acquisti doppio.

La Redoute

La Redoute è un marchio francese di arredamento e decorazioni per la casa noto per i suoi design eleganti e sostenibili, pensati per migliorare la vita familiare dei clienti.

Problema: Il marchio voleva raggiungere un nuovo pubblico e incrementare le vendite commerciali online.

Soluzione: L'agenzia di marketing di La Redoute ha collaborato con autori di contenuti famosi per progettare annunci in uno stile adatto ai reel dei social media. Gli autori hanno utilizzato effetti visivi, musica e storytelling per rendere gli annunci coinvolgenti, facilmente identificabili e divertenti per il pubblico di riferimento. L'agenzia ha quindi proceduto a testare con il metodo A/B le sue consuete campagne Advantage+ e gli annunci sui social media rispetto agli eleganti annunci in "linguaggio dei reel" e ha rinnovato le proprie campagne.

Risultato: Gli annunci creati dagli autori hanno potenziato la presenza sui social media e le vendite di La Redoute. In 35 giorni, gli annunci in "linguaggio Reels" hanno portato a un aumento del 51% del ritorno sull'investimento pubblicitario, un incremento del 35% degli acquisti, una riduzione del 26% del costo per acquisto e un aumento del 37% delle impressioni su Reels e Storie.

4. Esempi di test A/B su dispositivi mobili

Infine, ecco alcuni esempi di test A/B nelle app mobili e nelle pagine web ottimizzate per dispositivi mobili.

Semplicemente

Simply è un'app mobile che aiuta le persone a imparare a suonare diversi strumenti musicali in modo semplice e divertente.

Problema: L'obiettivo era aumentare le vendite rinnovando la schermata di acquisto. Il potenziale problema individuato era che il CTA non risaltava abbastanza. Inoltre, le icone bianche non fornivano informazioni significative e la disposizione orizzontale non era intuitiva.

Ecco come appariva la loro pagina precedente:

via Medium

Soluzione: hanno creato diverse opzioni per la schermata di acquisto con testimonianze sotto forma di video o citazioni e hanno ridotto il numero di clic necessari per l'acquisto. Inoltre, l'elenco delle informazioni era disposto verticalmente nei nuovi design:

via Medium

Risultato: hanno monitorato attentamente i risultati fin dal primo giorno, ma hanno aspettato di disporre di un campione sufficientemente ampio prima di analizzarli. Una volta pronti, l'analisi ha rivelato che il nuovo design ha portato a un aumento del 10% degli acquisti.

Hospitality Net

Hospitality Net è un motore di prenotazione alberghiera che consente agli utenti di prenotare hotel online tramite desktop o dispositivi mobili.

Problema: Dopo la pandemia, le prenotazioni da dispositivi mobili sono aumentate vertiginosamente. Per trarre vantaggio da questo aumento, l'azienda ha voluto sottoporre a split test le due versioni del proprio motore di prenotazione mobile, "semplificata" e "dinamica".

Ecco un rapido confronto tra i loro modelli di prenotazione "semplificato" e "dinamico":

via Hospitality Net

Soluzione: Per condurre il test hanno utilizzato il tipo di test A/B con reindirizzamento. Tutte le sessioni sono state suddivise equamente tra il motore di prenotazione semplificato e quello dinamico. Il test è durato 34 giorni, raccogliendo dati da 113.617 sessioni nel corso del periodo.

Risultato: L'azienda si aspettava una differenza del 10-15% nei tassi di conversione tra i due motori di prenotazione. Tuttavia, il motore di prenotazione dinamico ha registrato un aumento del 33% nelle conversioni.

Errori comuni da evitare nei test A/B

I test A/B richiedono un notevole lavoro richiesto e molte risorse. È frustrante non raggiungere i risultati desiderati a causa di errori evitabili. Esaminiamo alcuni errori comuni commessi dagli stakeholder per aiutarti a evitarli.

Decisioni affrettate

Molti manager non aspettano che il test sia completato. Poiché possono visualizzare i risultati in tempo reale, spesso prendono decisioni affrettate per risparmiare tempo. Ciò può portare a decisioni basate su informazioni incomplete.

Selezione di metriche non mirata

Se si analizzano troppe metriche contemporaneamente, si rischia di individuare correlazioni spurie. Un test ben progettato consente di selezionare solo le metriche importanti da monitorare. Se si decide di misurare troppe metriche, si rischia di osservare fluttuazioni casuali. Si rischia inoltre di distrarsi dall'analisi di una variabile specifica e di concentrarsi su variazioni potenzialmente insignificanti.

Ripetizione insufficiente dei test

Non sono molte le aziende che ripetono i test. Molte di esse tendono a ritenere che i propri risultati siano corretti. Anche con un'elevata significatività statistica, alcuni risultati possono essere falsi positivi.

Condurre nuovi test può essere piuttosto complesso, poiché i manager di solito non vogliono mettere in discussione i risultati precedenti. Tuttavia, più test A/B esegui, maggiore è la probabilità che almeno uno dei tuoi risultati sia errato.

Trasforma le informazioni in risultati concreti con i test A/B e ClickUp

I test A/B possono offrirti un vantaggio significativo rispetto ai tuoi concorrenti. Ogni test con esito positivo ti aiuta ad avvicinarti ai tuoi clienti. Ad ogni iterazione, scopri cosa funziona meglio con il tuo pubblico di riferimento.

ClickUp offre dashboard e modelli completi per ottimizzare il tuo processo di test A/B, monitorando gli insight e visualizzando i risultati. Questo ti permette di avere più tempo per concentrarti sulle attività che richiedono impegno mentale.

Funzionalità come ClickUp Chat possono aumentare l'efficienza fungendo da area di lavoro e canale di comunicazione.

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