10 modelli gratuiti di reportistica ClickUp e Google Analytics

La tua scrivania è ingombra di post-it e stampe, ognuno con messaggi criptici? Passi ore a lottare con fogli di calcolo, cercando disperatamente di trovare un segnale in mezzo al rumore? Ti suona familiare, vero?

Le aziende di tutto il mondo stanno lottando per trovare le informazioni che guidano le decisioni in questo mare di informazioni. Ma aspettate! C'è un barlume di speranza: l'ampia varietà di strumenti e modelli di analisi disponibili per ricavare informazioni aziendali significative senza il laborioso lavoro manuale.

Che tu voglia misurare le prestazioni del tuo sito web o dei tuoi concorrenti, i risultati trimestrali della tua azienda o le prestazioni dei tuoi prodotti, sono disponibili modelli pronti all'uso per automatizzare e semplificare la tua attività.

Seguiteci mentre vi presentiamo vari modelli di analisi gratuiti di Google e ClickUp.

Cosa sono i modelli di analisi?

I modelli di analisi consentono di rappresentare i dati in un formato visivo standardizzato in modo da poterli interpretare meglio. È possibile utilizzare i modelli di analisi per varie funzioni aziendali, quali commerciale, marketing, supporto clienti, finanza, analisi dei prodotti, ecc. , per velocizzare la reportistica mensile.

Possono aiutarti:

Garantite un approccio strutturato al lavoro e che nulla venga trascurato

Fornisce un formato coerente per i dati, soprattutto nelle grandi organizzazioni in cui molti analisti lavorano insieme su un unico progetto

Elimina le attività ripetitive come l'organizzazione dei dati, consentendoti di concentrarti sull'analisi dei dati di alto livello e sul processo decisionale

Rendi i dati accessibili a tutti i membri del team. Un product manager può utilizzare modelli di analisi per monitorare i KPI relativi alla gestione dei prodotti o valutare le esigenze dei clienti e pianificare i requisiti dei prodotti

Cosa rende un modello di analisi efficace?

È possibile utilizzare un modello di analisi praticamente per qualsiasi processo aziendale. Ma come scegliere un modello di analisi per la propria azienda? Ecco alcuni suggerimenti utili.

Definisci le tue esigenze: una volta determinato lo scopo, potrai selezionare il modello più adatto alle tue esigenze

Facilità d'uso: Ricordate che gli analisti aziendali potrebbero non essere esperti di tecnologia. Quindi, scegliete un modello facile da usare, anche per chi non è esperto di tecnologia

Flessibilità e personalizzazione: Sebbene un modello di analisi offra una base su cui costruire il report, dovresti poterlo personalizzare per adattarlo meglio alle tue esigenze. Scegli un modello che consenta flessibilità e personalizzazione

Visualizzazione chiara: uno dei requisiti chiave dei modelli di analisi è la loro capacità di rappresentare dati complessi. Scegliete un modello che offra una chiara visualizzazione dei dati

10 modelli di analisi gratuiti per ogni azienda

Sebbene i modelli possano essere utilizzati in qualsiasi azienda o funzione, quando si tratta di analisi, non esiste una soluzione valida per tutti!

Abbiamo quindi selezionato 10 dei nostri modelli di analisi gratuiti preferiti, dotati delle migliori funzionalità/funzioni, degli elementi indispensabili e dei link per il download, in modo che possiate iniziare subito.

Pronti? Andiamo 🚀

1. Modello ClickUp Analytics

Scarica questo modello Gestisci tutte le metriche dei tuoi social media in un unico posto con questo modello di analisi dei social media di ClickUp

Il modello ClickUp Social Media Analytics è indispensabile per il tuo team di marketing se hai intenzione di costruire una forte presenza sui social media per la tua azienda. Con le sue sottocategorie completamente personalizzabili, puoi modificare il modello in base alle tue esigenze, indipendentemente dal tuo settore.

La tabella delle prestazioni è una funzionalità utile del modello. Offre una panoramica dei parametri che devono essere migliorati e di quelli che soddisfano le aspettative.

Puoi anche monitorare le tendenze dei social media e controllare quali canali stanno funzionando bene e quali invece necessitano di miglioramenti, consentendoti di modificare le tue strategie di marketing di conseguenza.

Le sottocategorie dettagliate di questo modello ti aiutano a comprendere meglio il tuo pubblico di riferimento e a personalizzare le tue campagne.

2. Modello per il monitoraggio e l'analisi delle campagne ClickUp

Scarica questo modello Utilizza questo modello di monitoraggio e analisi delle campagne ClickUp per un monitoraggio e un'analisi più approfonditi delle campagne

Mentre il modello precedente ti offre una buona base per impostare l'analisi dei social media, puoi approfondire le tue campagne con il modello di monitoraggio e analisi delle campagne di ClickUp.

Si tratta di un'app modello di livello intermedio con quattro tipi di visualizzazione: vista Elenco, vista Calendario, vista Documento e vista Sequenza in un'unica schermata. Questa vista consolidata consente di assegnare priorità alle attività più importanti e risparmiare tempo.

Tuttavia, il vantaggio più grande di questo modello è rappresentato dalle 10 opzioni di campi personalizzati che consentono di monitorare il budget, il costo per acquisizione (CPA), il ciclo di conversione del contante (CCC), i clic e le conversioni. In questo modo è possibile ottenere una visione dettagliata del budget, della spesa e delle prestazioni complessive di marketing da un'unica schermata.

3. Modello di report della campagna ClickUp

Scarica questo modello Genera e modifica il tuo primo report di campagna con il modello di report di campagna di ClickUp

Il modello di report della campagna ClickUp ti offre le basi per generare i tuoi primi report personalizzati sulla campagna in un formato presentabile.

Puoi utilizzarlo per ottenere una panoramica rapida di tutti i costi totali, le entrate, la conversione e i clic da un'unica dashboard. Ti fornisce anche informazioni dettagliate basate sui canali, tra cui il costo degli annunci Google, la spesa pubblicitaria e il rendimento degli annunci, in modo da sapere quale canale sta funzionando bene e quale richiede la tua attenzione.

Utilizza la vista Tabella per comprendere il rendimento della tua campagna sui diversi canali. Questa vista suddivide anche le impressioni, i clic per costo, le conversioni e il costo per clic di ciascun canale, in modo da avere tutte le informazioni in un'unica vista, indipendentemente dal numero di campagne in corso.

Se sei un'agenzia che gestisce più campagne per i propri clienti, ti piacerà lavorare con questo modello.

4. Modello di report di analisi dei dati ClickUp

Scarica questo modello Presenta tutti i tuoi report di analisi in un formato presentabile con questo modello di report di analisi dei dati ClickUp

Il modello di report di analisi dei dati ClickUp ha tutte le risorse per analizzare qualsiasi dato aziendale.

Che il tuo team commerciale abbia bisogno di fare previsioni o che tu voglia eseguire analisi per prendere decisioni aziendali cruciali, troverai utile questo modello.

Il modello è dotato di stati personalizzati che consentono di tenere traccia delle diverse fasi dei progetti di analisi dei dati. È possibile classificare e aggiungere attributi ai dati per ottenere una maggiore visibilità con i campi personalizzati.

Le viste personalizzate ti consentono di creare il tuo flusso di lavoro sotto forma di elenco, grafico Gantt, carico di lavoro e calendario, permettendoti di visualizzare meglio i tuoi dati.

Una volta che i dati sono nel flusso di lavoro desiderato, utilizza le funzionalità avanzate di Clickup come ClickUp Clips per la registrazione dello schermo o ClickUp Automations per condividere la risorsa con il tuo team e lavorare in modo collaborativo.

5. Modello di report di marketing ClickUp

Scarica questo modello Utilizza questo modello di report di marketing ClickUp e abbandona tutti gli altri modelli

Comprendiamo le difficoltà che affronti come marketer. Dalla creazione delle campagne al monitoraggio delle metriche dei client fino alla conversione, la creazione di immagini e report richiede molto lavoro!

Ecco perché abbiamo creato questo modello che amerai utilizzare ogni volta che avrai bisogno di misurare le prestazioni di qualsiasi campagna. Con il modello di report di marketing di ClickUp, puoi creare e gestire progetti di report di marketing impostando obiettivi chiari, assegnando attività e collaborando con le parti interessate.

Le funzionalità/funzioni di visualizzazione complete del modello ti consentiranno di monitorare efficacemente lo stato di avanzamento, tenere aggiornati gli stakeholder chiave e generare report completi. Ad esempio, se desideri visualizzare i tuoi progetti in base a una sequenza temporale o a un calendario, seleziona la vista Calendario nel modello.

Questo modello può essere particolarmente utile per visualizzare KPI di marketing chiave come visite al sito web, dati demografici dei clienti e dati commerciali. Puoi utilizzare i dashboard o la vista Tabella di ClickUp per creare una visualizzazione personalizzata in base alle esigenze specifiche del tuo team.

6. Report sulle metriche dei social media di ClickUp

Scarica questo modello Misurate tutte le vostre metriche dei social media in questo unico report sulle metriche dei social media di ClickUp

Per i social media marketer che hanno bisogno di tenere traccia di tutte le campagne sui social media, che si tratti di Facebook Insights o Twitter, ClickUp Social Media Metrics Report vi aiuterà a rimanere al passo con tutti i KPI di marketing. Potrete monitorare, analizzare e ottimizzare le prestazioni di ogni campagna con potenti strumenti di analisi visiva.

Che tu gestisca 10 campagne su una piattaforma o su 6 piattaforme, questo modello ti consente di misurare facilmente l'esito positivo e confrontare i report sulle prestazioni. Il modello ti consente di creare attività con stati personalizzati come completato, in revisione, da fare, ecc., in modo da poter tenere facilmente traccia dello stato delle tue metriche.

Tuttavia, la caratteristica principale di questo modello sono i campi personalizzati, dove sono disponibili 10 diversi attributi personalizzati come follower, membri, visite al profilo, tasso di promotori netti, tasso di amplificazione e azioni di clic per salvare informazioni vitali sulle tue prestazioni sui social media e visualizzare facilmente i tuoi dati.

Le viste personalizzate dei report offrono diverse opzioni di visualizzazione, come la Tabella delle metriche, il Modulo report delle metriche e la Vista social media, in modo che tutte le informazioni siano facilmente accessibili e ben organizzate.

7. Report mensile commerciale ClickUp

Scarica questo modello Utilizza questo modello di report mensile commerciale ClickUp per identificare il tuo miglior agente commerciale, il numero di chiamate effettuate e il tasso di conversione

Se sei un responsabile commerciale, adorerai il modello di report mensile sulle vendite di ClickUp, che ti aiuterà a tenere traccia di tutte le chiamate commerciali effettuate ogni mese dal tuo team.

Avere una chiara visibilità delle tue attività commerciali attraverso questo modello ti consentirà di analizzare cosa funziona e dove è necessario intervenire. Il modello è utile per identificare i tuoi migliori collaboratori, il numero di chiamate effettuate, il tasso di conversione e l'impatto che ha avuto sul fatturato complessivo dell'azienda.

Questo modello consente di registrare tutte le metriche chiave dell'attività commerciale, inclusi ricavi, spese e profitti/perdite. Offre potenti formati visivi sotto forma di grafici e tabelle che consentono di ottenere rapidamente informazioni dettagliate e identificare le aree di miglioramento.

Gli stati personalizzati sono utili per filtrare i dati sulle prestazioni commerciali in base a fasi specifiche del processo di qualificazione dei lead. Inoltre, i campi personalizzati consentono di classificare e aggiungere attributi per gestire le prestazioni commerciali e monitorare lo stato di avanzamento.

Questo modello di report intuitivo è ideale per i professionisti commerciali alle prime armi e per quelli esperti che desiderano avere tutti i report commerciali a portata di mano.

8. Modello di risultati dell'analisi dei dati ClickUp

Scarica questo modello Presentate i risultati delle vostre analisi dei dati in modo organizzato con questo modello di report dei risultati dell'analisi dei dati ClickUp

Vuoi convincere i tuoi stakeholder con i risultati delle tue analisi dei dati? Usa il modello di report dei risultati dell'analisi dei dati di ClickUp per presentare il tuo caso in modo organizzato.

Che tu voglia evidenziare le esigenze degli utenti, ottimizzare un processo o dare priorità a una funzionalità/funzione di un prodotto identificata attraverso l'analisi dei dati, hai bisogno di un modello di report completo che ti consenta di presentare i tuoi risultati alle parti interessate in modo chiaro e conciso. Questo è esattamente lo scopo di questo modello.

Puoi utilizzare ClickUp Docs per definire il tuo problema, il metodo di ricerca e quindi creare il flusso di lavoro più adatto al tuo team. Utilizza la vista Bacheca all'interno del modello per mostrare tutte le tendenze dei dati in un formato ricco e visivo.

Questo è un modello intuitivo, con menu a tendina di facile accesso che ti aiutano a formattare al meglio il tuo report.

9. Modello Google Analytics 4 Looker Studio di Porter

via Porter

Se sei un responsabile SEO che desidera misurare le prestazioni delle campagne o un titolare di un'azienda di e-commerce che utilizza Google Analytics e desidera monitorare le prestazioni del proprio sito web, allora questo modello Google Analytics 4 Studio è ciò che fa per te.

Il modello può aiutarti ad analizzare il traffico web, i risultati delle campagne, gli eventi, le pagine di destinazione e le conversioni per ottenere una visione approfondita delle prestazioni della campagna/del sito web.

Ad esempio, la dashboard è intuitiva e consente di trovare risposte a domande importanti, come il numero di pagine visualizzate dal sito e come migliorarlo con contenuti più coinvolgenti. Oppure qual è il valore del ciclo di vita dei clienti che visitano il sito. Scoprite la percentuale di utenti e clienti che ritornano, calcolate il tasso di conversione per ciascuna fonte di traffico e molto altro ancora.

10. Modello di report Google Analytics di Agency Analytics

via Agency Analytics

Questo modello offre una soluzione completa che consente di semplificare l'analisi dei dati web. Con un modello Google Analytics che combina metriche di marketing essenziali come conversioni, tassi di coinvolgimento e sessioni web senza investire in software di analisi di marketing, apprezzerai questo modello ricco di funzionalità di Agency Analytics.

Accedi per utilizzare il modello che estrae automaticamente le metriche importanti del sito web per potenziare la tua reportistica e presentarla agli stakeholder in un formato di facile comprensione. Il modello cattura tutti gli elementi chiave per fornire agli stakeholder una visione completa dello stato di avanzamento della campagna di marketing o delle prestazioni del sito web.

Il modello può acquisire diverse metriche chiave, tra cui:

Dettagli della sessione

Numero totale di utenti

Tasso di coinvolgimento

Frequenza di rimbalzo

CTR

Aggiungi al carrello

Elementi acquistati

Tasso di conversione

ARPU

Acquisizione di utenti

Dati demografici

Visualizza meglio i tuoi dati con ClickUp

I modelli di analisi possono essere utilizzati per qualsiasi attività aziendale e hanno infiniti casi d'uso. Tutti e 10 i modelli elencati qui possono esserti di grande aiuto per iniziare a creare report e prendere decisioni basate sui dati.

ClickUp è utile per qualsiasi team, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore. E la parte migliore? Ha oltre 100 modelli per ogni esigenza aziendale. Inoltre, è ricco di strumenti funzionali per creare le tue analisi da zero.

E ti abbiamo detto che questi modelli sono gratuiti? Allora registrati su ClickUp e scaricali subito!