Fogli Google OKR gratis per il monitoraggio degli obiettivi

senza una struttura chiara, è facile perdere la concentrazione

Gli OKR (Obiettivi e Risultati Chiave) forniscono questa chiarezza, suddividendo gli obiettivi in passaggi attuabili. Non sorprende che la maggior parte delle aziende utilizzi gli OKR per mantenere la propria attività focalizzata e in movimento nella giusta direzione.

Con i modelli di OKR gratuiti e personalizzabili di Fogli Google, potete monitorare risultati chiave misurabili, collaborare con il vostro team e raggiungere gli obiettivi senza spendere troppo. Scopriamo come questi modelli possono semplificare il monitoraggio degli obiettivi per voi.

Cosa rende un buon modello OKR?

Dal momento che stiamo contando i migliori modelli di OKR di Fogli Google, sentiamo un ex dipendente di Google su cosa dovrebbe includere un buon OKR. L'ex dipendente di Google Agata Krzysztofik spiega la formula semplice del metodo OKR:

OKR = (Oggetto = "Cosa") + 3 x (Risultati chiave = "Come")

In breve, un OKR è composto da un oggetto (il "cosa" si vuole raggiungere) e da tre risultati chiave (i "come" che misurano lo stato di avanzamento dell'obiettivo).

L'oggetto deve essere ambizioso, fattibile e concreto - non c'è spazio per aspirazioni vaghe. Pensate a un obiettivo coraggioso attorno al quale il team possa riunirsi.

I risultati chiave si concentrano su attività cardine misurabili che mostrano lo stato di avanzamento dell'oggetto. Descrivono i risultati, non le attività, e devono essere vincolati al tempo, aggressivi, ma realistici.

Per mantenere la concentrazione, Krzysztofik suggerisce di limitare i risultati chiave a tre per ogni oggetto: se si va oltre, le priorità possono diventare dispersive.

📌 Per esempio, una team di marketing OKR potrebbe avere il seguente aspetto:

Oggetto: Raddoppiare il numero di lead qualificati dal marketing (MQL) entro il prossimo trimestre Risultato chiave 1: Generare 500 MQL da 4 webinar entro la fine del quarto trimestre Risultato chiave 2: Lanciare popup di uscita sulle pagine chiave per i primi visitatori Risultato chiave 3: avviare 2 campagne di lead-gen entro la metà del quarto trimestre



Fogli Google modelli di OKR

Che siate team leader, project manager o titolari d'azienda, questi modelli gratuiti di monitoraggio OKR di Fogli Google semplificano l'impostazione e la misurazione di obiettivi e risultati chiave.

la storia degli OKR risale al 1954, quando Peter Drucker, il padre del management moderno, introdusse il concetto di "gestione per obiettivi" nel suo libro The Practice of Management. Questa idea fondamentale si è evoluta nel metodo OKR che utilizziamo oggi, formando il modo in cui le organizzazioni impostano e monitorano gli obiettivi.

1. Fogli Google modello di monitoraggio OKR di Mooncamp

via Campo lunare Questo Modello OKR di Fogli Google da Mooncamp è intuitivo, facile da usare e funziona per team di qualsiasi dimensione o settore.

Ma prima di utilizzare il modello, assicuratevi che gli OKR dell'azienda e del team siano chiaramente definiti. Un processo di pianificazione degli OKR ben congegnato è essenziale per un'implementazione di esito positivo.

Cosa è incluso in questo modello?

Suggerimenti per implementare gli OKR Un dashboard per il monitoraggio dello stato

Schede separate per gli OKR dell'organizzazione e del team

Esempi di OKR da cui trarre ispirazione

Suggerimento: Quando impostate gli OKR, mantenete le cose semplici. Limitatevi a 3-5 risultati chiave per ogni oggetto per mantenere la concentrazione ed evitare che il team sia sopraffatto. Ricordate che non si tratta di monitorare ogni attività, ma di raggiungere gli obiettivi di maggiore impatto!

Il modello di Mooncamp presenta anche una dashboard facile da navigare, che consente di vedere in tempo reale lo stato dei team.

Inoltre, i check-in regolari assicurano che gli OKR rimangano in linea e vengano modificati quando necessario.

Ideale per: Teams, direttori di dipartimento e project manager che monitorano gli OKR in vari team e progetti

2. Modello di OKR per Fogli Google di Sheetgo

via Leitandare Cercate un modo efficiente per monitorare gli OKR di più team? Modello di OKR di Fogli Google di Sheetgo è uno dei modelli OKR gratis più facili da usare.

Quando lo installate, otterrete sette file Fogli Google pre-connessi: un foglio principale per gli OKR aziendali e sei fogli di calcolo specifici per i vari reparti da distribuire ai team.

La parte migliore? È possibile creare tutte le copie necessarie per altri reparti.

I fogli dei reparti consentono a ciascun team di stabilire gli oggetti e i risultati chiave e di monitorare lo stato, mentre il foglio principale raccoglie automaticamente i dati di ciascun team.

Questo modello di piano OKR fornisce ai gestori del team una panoramica chiara degli OKR dell'intera azienda attraverso tabelle e grafici dashboard, rendendo più facile individuare le prestazioni dei team.

da fare per iniziare?

Basta installare il modello tramite Sheetgo, collegarlo al proprio account Google, Microsoft o Dropbox e voilà! Le connessioni tra i fogli del reparto e dell'azienda vengono stabilite automaticamente. I team possono quindi dedicarsi all'impostazione degli OKR, al monitoraggio dello stato e a garantire che tutti siano allineati sugli obiettivi condivisi.

volete fare un passo in più? Potete automatizzare il flusso di lavoro dei dati, mantenendo tutto aggiornato senza muovere un dito.

Ideale per: Manager operativi, capi reparto e dirigenti che gestiscono gli OKR in più team e dipartimenti

3. Modello OKR di Fogli Google di How-To-OKR.com

via Come si fa - OKR.com non siete sicuri di cosa scrivere nei vostri OKR? Non siete i soli: questa è una delle domande più comuni poste durante i workshop sugli OKR.

La buona notizia? Questa Modello OKR di Fogli Google da Come fare l'OKR.com contiene molti esempi di diversi dipartimenti per aiutarvi a iniziare.

Questo modello è ricco di Esempi di OKR per il settore commerciale , operazioni, ingegneria, risorse umane, marketing, finanza e team del supporto. Quindi, che si tratti di aumentare i lead di marketing, di colmare una lacuna nelle assunzioni o di aumentare la soddisfazione dei clienti, questo modello vi copre.

📌Ad esempio, esaminiamo un oggetto di marketing:

Oggetto: "Lancio epico per la release v3.0 della nostra app"

Risultato chiave 1: 10.000 impressioni sulla pagina Risultato chiave 2: 4.000 scarichi con utenti attivi Risultato chiave 3: protezione del marchio per il prodotto



Il modello include anche esempi per le risorse umane, come l'aumento del coinvolgimento dei dipendenti interni, e per l'ingegneria, come la realizzazione di release puntuali e il miglioramento della qualità del codice.

Ideale per: i gestori del marketing, i responsabili delle risorse umane e i direttori commerciali alla ricerca di esempi di OKR specifici per il settore che guidino gli obiettivi del loro team

4. Modello di OKR su Fogli Google di Supermetrics

via Supermetria Ecco una soluzione rapida per automatizzare i vostri OKR e integrare i dati in tempo reale con Il modello di OKR di Fogli Google di Supermetrics . Ecco come iniziare:

Passaggio 1: Creare una copia del modello facendo clic su "File" e selezionando "Crea una copia" Questo sarà il vostro file OKR principale, dove avverrà tutta la magia.

Passaggio 2: Duplicate le schede del modello per ogni team e rinominatele. Lavorando con i duplicati, eviterete di sovrascrivere accidentalmente gli OKR dei membri del team (credetemi, vi ringrazieranno).

Passaggio 3: Impostazione delle date. Fate doppio clic sulle celle B2 e D2 per selezionare il primo e l'ultimo giorno del trimestre. Questo aiuta a calcolare il numero di giorni rimasti per raggiungere gli ambiziosi oggetti.

Fase 4: Ora viene la parte più divertente, quella in cui si impostano gli oggetti e i risultati chiave.

**Per esempio, se il vostro oggetto è "Raddoppiare le vendite commerciali rispetto all'ultimo trimestre", il vostro risultato chiave potrebbe essere "Aumentare il traffico del sito web a 7.000 visitatori" Inserite queste informazioni nel vostro foglio e siete pronti a partire!

Per automatizzare il monitoraggio, avrete bisogno del componente aggiuntivo Supermetrics per recuperare i dati da origini dati come Google Analytics. Importate i vostri dati, definite gli oggetti, identificate il vostro indicatore chiave di performance e guardate il vostro stato OKR aggiornarsi in tempo reale.

Ideale per: Analisti di dati, Direttori Marketing e Direttori Commerciali che necessitano di un monitoraggio automatico degli OKR integrato con dati in tempo reale

5. Fogli Google modello OKR di Weekdone

via Settimana Avete bisogno di un modo per monitorare gli OKR e ricevere aggiornamenti regolari sullo stato? Modello di Fogli Google per gli OKR di Weekdone rende semplice l'allineamento e la reportistica.

Disponibile sia in formato Excel che Fogli Google, è l'ideale per i team che desiderano tenere sotto controllo gli oggetti e mantenere l'organizzazione.

C'è un ulteriore vantaggio: questo modello promuove il coinvolgimento tra pari, in modo che possiate dare feedback, supporto e persino complimenti ai vostri compagni di squadra, tutto in un unico posto.

Una delle funzionalità/funzione di spicco è l'allineamento OKR, che aiuta a migliorare il coordinamento tra team e progetti.

Inoltre, il modello supporta il monitoraggio dei progetti e il project management continuo. È possibile tenere sotto controllo gli stati di avanzamento e promuovere il benessere dei dipendenti attraverso sondaggi e check-in.

Ideale per: Gestori del personale, team leader e coach delle prestazioni che desiderano allineare gli OKR e monitorare lo stato con feedback e coinvolgimento regolari

Limiti dell'uso dei Fogli Google per le OKR

Se avete usato Fogli Google per monitorare gli obiettivi, questo potrebbe essere uno scenario familiare: A prima vista, il monitoraggio degli obiettivi con i fogli sembra una soluzione comoda: si può scrivere tutto ciò che si vuole raggiungere nei prossimi mesi e controllare regolarmente lo stato di avanzamento.

Tuttavia, ben presto Fogli Google viene trascurato.

I team si perdono nelle loro attività quotidiane e quando arriva il momento di rivedere lo stato, si scopre che metà degli obiettivi sono stati lasciati nel dimenticatoio.

Perché? Perché l'esito positivo non si ottiene con sprint dell'ultimo minuto, ma con uno stato costante.

Ecco alcuni motivi per cui Fogli Google potrebbe non essere lo strumento migliore per un monitoraggio disciplinato degli obiettivi:

Limite #1: nessuna promemoria automatica

Fogli Google non può inviare notifiche automatiche per ricordare di aggiornare i propri stati. Senza stimoli regolari, è facile perdere il monitoraggio degli obiettivi.

Un sistema ideale di OKR prevede aggiornamenti regolari, incoraggiando l'utente a registrare lo stato di avanzamento in modo da non doverlo rimandare all'ultimo minuto.

Limite n. 2: Lontano dagli occhi, lontano dalla mente

Ammettiamolo: dopo una sessione iniziale di brainstorming, il foglio Google degli obiettivi tende a scomparire in secondo piano.

Le persone si dimenticano della sua esistenza o, peggio, alcuni non ne hanno mai saputo l'esistenza!

Un sistema dedicato, con visibilità degli obiettivi e responsabilità assegnata, manterrebbe tutti impegnati e in carreggiata.

Lasciare commenti in una cella del Foglio Google può simulare un feedback, ma non è un vero sostituto di un input personalizzato.

I membri del team hanno bisogno di un feedback chiaro e costruttivo, idealmente consegnato in privato piuttosto che in un documento condiviso che tutti possono vedere.

limiti ### #4: difficoltà con la dashboard

Le funzionalità di dashboard di Fogli Google sono a dir poco goffe. Non importa quanto attentamente si strutturino i dati, Sheets non è costruito per una visualizzazione fluida dello stato degli obiettivi.

L'ideale sarebbe uno strumento con dashboard personalizzabili e facili da usare per i dispositivi mobili, che facilitino il monitoraggio.

Limite #5: il driver perde colpi

Di solito c'è qualcuno responsabile di guidare lo stato degli obiettivi.

Ma in Fogli Google, senza promemoria automatizzati o aggiornamenti di stato, questa persona deve spronare manualmente il team - e siamo onesti, è un lavoro che nessuno vuole.

L'automazione potrebbe liberare il tempo del responsabile per concentrarsi sulla strategia invece che su infinite promemoria.

Limiti #6: Fogli Google non è efficiente per l'assegnazione delle attività

Uno dei principali svantaggi dell'uso di Fogli Google per le OKR è la sua inefficienza nell'assegnazione delle attività.

Non è possibile assegnare attività a membri specifici del team con date di scadenza o attività cardine, né monitorare lo stato direttamente all'interno del foglio.

Modelli OKR alternativi

Qual è l'alternativa all'uso di Fogli Google per le OKR? Entrare ClickUp. ClickUp offre soluzioni fantastiche come Obiettivi ClickUp e modelli OKR che rendono il monitoraggio degli obiettivi un gioco da ragazzi.

Grazie a un quadro OKR predefinito e ad aree di lavoro personalizzabili, i modelli OKR sono progettati per far sì che il team sia in grado di pianificare gli obiettivi in modo rapido ed efficiente.

Diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni di questi modelli.

1. Modello di OKR e Obiettivi aziendali di ClickUp

Avete difficoltà a organizzare gli obiettivi della vostra azienda?

Senza un sistema strutturato, è facile che le cose vadano a rotoli. Ecco dove Modello di OKR e Obiettivi aziendali di ClickUp passa a salvare la situazione.

Il modello di ClickUp è stato progettato per aiutare le aziende di tutti i livelli a creare e monitorare gli oggetti con facilità.

Che si tratti di un piccolo team o di una grande organizzazione, questa area di lavoro completamente personalizzabile consente di fissare obiettivi per l'azienda, i reparti e i team allineati con il quadro generale.

Grazie alle multiple visualizzazioni tra cui scegliere, è facile navigare e vedere come viene monitorato lo stato di avanzamento di tutto il gruppo.

Utilizzando questo modello personalizzabile, è possibile impostare una struttura organizzativa che rifletta la visione e i valori dell'azienda, il tutto in un unico posto. I vantaggi sono cancellati:

Un modo misurabile per tenere traccia dello stato

Facilità di raggiungimento degli oggetti grazie a metriche di prestazione standardizzate

Miglioramento del morale e della motivazione del team

Migliore comunicazione tra i dipendenti

In breve, se volete assicurarvi che tutti remino nella stessa direzione, il modello di OKR e Obiettivi aziendali di ClickUp è il punto di partenza perfetto!

Ideale per: Amministratori delegati, capi reparto e direttori operativi che strutturano e monitorano gli obiettivi a livello aziendale

2. Modello OKR di ClickUp

Da fare: "Da fare" il 93% dei lavoratori afferma che la mancanza di chiarezza sugli obiettivi aziendali impedisce loro di allineare i propri oggetti per ottenere i migliori risultati?

Ecco dove Il modello OKR di ClickUp è stato progettato per aiutare i team a stabilire oggetti chiari e a monitorare i risultati chiave con facilità.

Il modello di cartella OKR è uno strumento ricco di funzionalità e completamente personalizzabile.

È dotato di una "Cadenza di pianificazione" per guidare lo sviluppo degli OKR, suddividendo gli obiettivi e monitorando lo stato durante l'anno. Con stati come "In regola", "A rischio" e altri ancora, il team saprà sempre a che punto si trova.

Questo modello offre cinque diverse viste Elenco, Bacheca, Calendario e altro, in modo che possiate scegliere il flusso di lavoro più adatto al vostro stile.

Include anche Campi personalizzati per il monitoraggio delle iniziative, dei team e degli stati di avanzamento, fornendo un'istantanea chiara e visiva di come si stanno formando gli oggetti.

Pronti a tuffarvi? In pochi secondi, potrete disporre di un potente sistema per organizzare i vostri OKR, allineare il vostro team e assicurarvi che i vostri obiettivi siano sempre a portata di mano.

Ideale per: Teams, Project Manager e Dirigenti che assicurano l'allineamento del team con gli obiettivi aziendali attraverso un chiaro monitoraggio degli OKR

Pro Tip: La personalizzazione della visualizzazione del calendario di ClickUp cambia le carte in tavola! Passate senza fatica dalle visualizzazioni giornaliere, settimanali o mensili, oppure create una visualizzazione personalizzata per essere sempre al passo con le scadenze. Volete concentrarvi sulle attività più importanti? Utilizzate i filtri avanzati per evidenziare le cose da fare assolutamente

3. Modello di struttura ClickUp OKR

Henry Ford disse una volta: "Unirsi è un inizio, rimanere uniti è uno stato di avanzamento e lavorare insieme è un esito positivo"

Ma Da fare per assicurarsi che tutti lavorino insieme verso gli stessi obiettivi? Modello di struttura OKR di ClickUp può essere d'aiuto.

Questo modello, ricco di funzionalità e completamente personalizzabile, è stato progettato per aiutare i team a fissare obiettivi chiari e a monitorare i risultati chiave con facilità.

Che si tratti del lancio di un nuovo prodotto, della gestione di una campagna di marketing o della gestione di più progetti, questo strumento consente a tutti di essere allineati e responsabili.

Con il modello di ClickUp è possibile creare obiettivi SMART specifici monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento e, cosa più importante, individuare i potenziali blocchi

Il modello è ricco di stati personalizzati, campi e visualizzazioni che consentono di gestire tutto, dagli obiettivi aziendali di vista dettagliata agli obiettivi specifici del team, tutto in un unico posto.

Utilizzando questo framework, vi assicurerete che il vostro team si concentri sulle stesse priorità, collabori efficacemente e misuri sistematicamente lo stato di avanzamento.

Ideale per: Product Manager, direttori marketing e team leader che gestiscono gli obiettivi e monitorano le prestazioni di più progetti

💡 Pro Tip: Tenete tutte le informazioni importanti, gli obiettivi e le note in un unico posto con ClickUp Documenti . Che si tratti di un brainstorming sugli oggetti o di documentare lo stato delle OKR, è possibile creare documenti collaborativi e in tempo reale a cui tutti possono accedere e aggiornare.

4. Modello di obiettivi SMART di ClickUp

Da fare: i vostri obiettivi a volte sembrano vaghi sogni a occhi aperti invece che piani attuabili? Non siete soli.

Trasformare le aspirazioni in risultati inizia con un solido quadro di riferimento, ed è proprio qui che si trova il punto di partenza Il modello di obiettivi SMART di ClickUp è disponibile in.

Questo modello è lo strumento ideale per organizzare gli oggetti e monitorare lo stato in corso in modo da mantenere la motivazione e la concentrazione.

Se volete migliorare le prestazioni personali, raggiungere i traguardi aziendali o portare la produttività del vostro team a un livello superiore, questo modello rende il processo più fluido che mai.

Diciamo che un vostro obiettivo SMART potrebbe essere "Aumentare le vendite del terzo trimestre del 20%" I passaggi chiave potrebbero includere il lancio di una campagna pubblicitaria mirata, l'organizzazione di un webinar e l'ottimizzazione delle pagine dei prodotti.

Con il modello di obiettivi SMART di ClickUp, ogni obiettivo diventa un piano chiaro e realizzabile, fornendo una tabella di marcia per non perdere mai la strada.

5. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp è come avere una tabella di marcia personale per l'esito positivo, completata da punti di controllo e attività cardine.

Gli obiettivi SMART sono specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e tempestivi. Il modello di ClickUp li soddisfa tutti, aiutandovi a definire con chiarezza i vostri obiettivi, a suddividerli in passaggi attuabili e a organizzare le attività per ottenere la massima efficienza.

Grazie a funzionalità/funzioni come stati e campi personalizzati, potete organizzare ogni passaggio del vostro piano d'azione per obiettivi SMART, dalla pianificazione all'esecuzione.

Inoltre, avrete accesso a sei diverse visualizzazioni, tra cui una lavagna online e una sequenza temporale.

Per esempio: Supponiamo che il vostro obiettivo sia aumentare il traffico del sito web del 20% in tre mesi. Utilizzando il modello di piano d'azione SMART, potete suddividere questo oggetto in attività più piccole, come la pubblicazione di un maggior numero di post sul blog, l'ottimizzazione della SEO e l'esecuzione di campagne pubblicitarie mirate. Potete fissare delle scadenze per ogni attività, monitorare lo stato di avanzamento e festeggiare una volta raggiunto l'aumento del 20%.

E non preoccupatevi di non rispettare le scadenze: ClickUp vi copre con promemoria, monitoraggio del tempo e monitoraggio dello stato

Ideale per: Teams orientati agli obiettivi, responsabili di strategia e gestori del team che si concentrano sull'impostazione e sul raggiungimento di obiettivi SMART

6. Modello di OKR per il marketing strategico di ClickUp

Sears Holding Company ha visto un 8.5% di aumento delle vendite all'ora entro 18 mesi dall'implementazione degli OKR per 20.000 dipendenti.

Ora, immaginate cosa potrebbero fare gli OKR per la vostra strategia di marketing! Modello di OKR per il marketing strategico di ClickUp vi aiuta a portare i vostri lavori richiesti dal marketing al livello successivo, fornendo una chiara tabella di marcia per il raggiungimento degli obiettivi.

Questo modello personalizzabile vi consente di identificare le opportunità di mercato, di allineare gli oggetti del vostro team e di creare piani attuabili che mantengano tutto sotto controllo.

Con stati personalizzati come "Pianificato", "In corso" e "Completato", questo modello aiuta a monitorare ogni passaggio del piano. Include anche campi personalizzati per categorizzare le attività in base al canale, al tipo di OKR e al trimestre, in modo da poter visualizzare facilmente lo stato di avanzamento e adattare le strategie in base alle necessità.

Inoltre, gli strumenti di project management integrati - monitoraggio del tempo, gestione delle risorse e dipendenza delle attività - assicurano che i piani di marketing rispettino i tempi e il budget.

Ideale per: Marketing Manager, CMO e Brand Strategist che sviluppano e monitorano obiettivi di marketing allineati con gli obiettivi aziendali

OKR-chestrare l'esito positivo un modello ClickUp alla volta Felipe Castro il libro di Felix Castro, _"The Beginner's Guide to OKR", dice semplicemente: "Avere degli obiettivi migliora le prestazioni. Da fare: "Avere degli obiettivi migliora le prestazioni, ma non passare ore e ore a trasmettere obiettivi a cascata su e giù per l'azienda"

Senza gli OKR, si va avanti senza una direzione chiara, il che non è giusto né per il team né per gli stakeholder. Ma gli OKR non devono essere complicati.

Con i modelli di OKR personalizzabili e gli strumenti ricchi di funzionalità di ClickUp, impostare obiettivi chiari, monitorare lo stato e allineare il team non è mai stato così facile. Creare un account su ClickUp gratis e inizia a semplificare il processo di definizione degli obiettivi!