Guida completa al calcolo delle previsioni di vendita (con esempi)

Il tuo team commerciale potrebbe concludere affari e raggiungere i traguardi, ma senza una roadmap basata sui dati, il lavoro richiesto può diventare incostante e difficile da misurare. In un trimestre potrebbero eccellere; in quello successivo, potrebbero mancare i traguardi e sprecare risorse preziose.

È qui che le previsioni commerciali possono aiutarti a mantenere costante lo slancio. Una previsione commerciale accurata funge da sfera di cristallo per la tua attività, prevedendo i ricavi futuri. 🔮

Ti aiuta a fissare traguardi realistici, allocare le risorse in modo efficace e adeguare le strategie alle mutevoli condizioni di mercato.

Sei pronto a eliminare le congetture dal tuo processo di vendita? Questo articolo del blog esplora vari metodi di previsione delle vendite e mette in evidenza esempi che mantengono il tuo team sulla strada dell'esito positivo.

Che cos'è una previsione commerciale?

Una previsione delle vendite prevede il fatturato futuro per un determinato periodo. Ciò si basa su fattori quali:

Dati commerciali attuali: per identificare modelli e stagionalità

Tendenze di mercato: Per evidenziare i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e gli sviluppi del settore

Andamento storico: per capire cosa ha funzionato in passato, aiutandoti a stabilire parametri di riferimento affidabili

Questi elementi forniscono alle aziende dati concreti per stimare le vendite dei prodotti esistenti, l'acquisizione di nuovi clienti e le iscrizioni. Inoltre, consentono di pianificare gli investimenti in nuovi prodotti e servizi e di allocare le risorse in modo efficace per favorire la crescita.

Esistono due tipi di previsioni commerciali: 📌 Previsioni a lungo termine: si estendono oltre un anno e si basano su analisi di mercato più ampie e dati storici. Aiutano a pianificare la crescita, a fissare obiettivi commerciali strategici e ad allocare risorse per nuovi prodotti e l'espansione del mercato 📌 Previsioni a breve termine: prevedi le vendite future fino a un anno sulla base dei dati recenti e delle attuali condizioni di mercato. Queste previsioni guidano le decisioni relative alle scorte, al personale e al marketing

Perché hai bisogno di una previsione delle vendite?

Ecco perché una previsione delle vendite è la chiave per garantire una crescita costante:

Fissa obiettivi e quote realistici: Il management può fissare obiettivi raggiungibili sulla base delle vendite previste. Ciò motiva i team con obiettivi chiari e realistici e mantiene i team di vendita concentrati e produttivi senza aggiungere ulteriore pressione

Fornisce informazioni utili per l'allocazione delle risorse e la definizione del budget: una previsione accurata aiuta le aziende ad allocare le risorse — come il personale, le scorte e il marketing — dove possono generare i migliori risultati. Ciò facilita una spesa efficiente e massimizza i rendimenti allineando i budget alle entrate previste

Aiuta a gestire il flusso di cassa e a pianificare la crescita: una previsione delle vendite ben strutturata fornisce informazioni dettagliate sui flussi di cassa attesi. Ciò consente alle aziende di pianificare le spese, gestire il capitale circolante e prepararsi a potenziali opportunità di crescita senza difficoltà finanziarie

Come calcolare una previsione di vendita?

I responsabili commerciali solitamente creano una previsione delle vendite per fissare i traguardi dei propri rappresentanti. Ma si tratta anche di uno strumento potente per:

Dirigenti per il piano dei budget

I team di marketing devono fissare obiettivi di acquisizione

Imprenditori per attirare investitori

I titolari di piccole imprese devono prendere decisioni operative fondamentali

Ecco come calcolare una previsione delle vendite e ottenere un quadro chiaro delle tue capacità finanziarie e operative per il futuro.

Formula per la previsione delle vendite

Sebbene non esista una formula valida per tutte le dimensioni della previsione delle vendite, questa semplice formula può essere il tuo punto di partenza:

🎯 Previsione delle vendite = (prezzo medio di vendita) x (numero previsto di vendite)

Supponiamo che tu venda una sottoscrizione a un software che costa 500 $ all'anno e prevedi di vendere 200 sottoscrizioni nel prossimo trimestre. Per calcolare la previsione di vendita per il trimestre, puoi utilizzare la formula:

Previsione delle vendite = 500 x 200 = 100.000

Questo metodo è utile per prevedere il fatturato totale quando si dispone di un modello di prezzi stabile e si è in grado di stimare il numero di unità vendute.

Puoi anche utilizzare la seguente formula:

🎯 Previsione delle vendite annuali = Fatturato totale fino ad oggi + fatturato previsto per il resto dell'anno

Questo approccio offre una visione più completa tenendo conto delle vendite confermate e potenziali per l'anno.

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Metodi comuni per la previsione delle vendite con esempi

Le aziende differiscono per dimensioni, settore e condizioni di mercato, motivo per cui non esiste un unico metodo di previsione delle vendite valido per tutti.

La selezione del metodo giusto dipende da fattori quali:

Dimensione dell'azienda e settore

Dati e strumenti disponibili

La complessità del ciclo commerciale

Tenendo presente questo, esploriamo alcuni dei metodi di previsione delle vendite più comuni.

1. Dati storici sulle vendite

La previsione basata sui dati storici delle vendite utilizza i dati di vendita passati per prevedere le prestazioni future, partendo dal presupposto che le vendite future seguano tendenze simili. È efficace per le aziende con mercati e prodotti stabili, ma può risultare meno affidabile per i settori nuovi o in rapida evoluzione.

Ecco come funziona:

Analizza i dati di vendita relativi a un periodo specifico (ad es. mesi o anni passati)

Identifica tendenze, stagionalità e modelli

Utilizza questi dati per le proiezioni delle vendite future, ipotizzando che le condizioni di mercato rimangano invariate

Ad esempio, ecco i dati storici delle vendite relativi a un anno per una libreria:

Mese Ricavi commerciali ($) Tendenza individuata Gennaio 10.000 Calo delle vendite dopo le festività, ripresa costante febbraio 11.000 Crescita costante, nuove uscite editoriali Marzo 12.500 Picco stagionale (promozioni in occasione delle fiere del libro) Aprile 11.200 Ritorno a una crescita costante maggio 13.000 Aumento dovuto alle tendenze di lettura estive Giugno 15.000 Mese di picco delle vendite (lauree, saldi estivi) Luglio 14.500 Lieve calo, stasi di metà estate Agosto 13.500 Aumento delle vendite per il rientro a scuola Settembre 12.800 Vendite costanti, inizio dell'anno scolastico Ottobre 13.500 Aumento con le uscite autunnali Novembre 16.000 Frenesia pre-festiva (inizio della stagione dei regali) Dicembre 18.000 Picco delle vendite durante le festività (acquisti di regali)

Analizzando questi dati, il negozio rileva che:

Novembre e dicembre registrano un picco delle vendite, con dicembre che raggiunge il picco massimo grazie agli acquisti dei regali

Marzo e giugno sono mesi molto positivi, grazie alle fiere del libro e alle lauree

Febbraio, maggio e settembre registrano una crescita costante grazie alle uscite editoriali, alle tendenze estive e alle offerte per il rientro a scuola

Luglio registra un leggero calo prima che le vendite riprendano ad aumentare in agosto

Sulla base di queste informazioni, la libreria può aumentare le scorte degli elementi da regalo più richiesti a dicembre e adattare le strategie di marketing per sfruttare al meglio la lettura estiva a maggio.

2. Previsioni basate sulla pipeline

Questo processo di previsione delle vendite utilizza i dati della pipeline di vendita di un'azienda per prevedere i ricavi futuri. Si concentra sulle trattative attive, sulla loro fase nel ciclo di vendita, sulla probabilità di chiusura e su altre metriche chiave come il "valore della trattativa" e la "Sequenza".

Questo approccio fornisce informazioni in tempo reale sui ricavi e aiuta ad adeguare le previsioni man mano che le trattative procedono. Ecco come funziona in genere:

Raccogli i dati su tutte le trattative in corso, dai lead a quelle in fase di chiusura

Assegna una probabilità di chiusura a ogni trattativa in base alla sua fase (ad es. lead, proposta, negoziazione, chiusura)

Calcola il valore ponderato di ogni operazione utilizzando la sua percentuale di probabilità

Somma i valori ponderati per creare una previsione dei ricavi

Vediamo un esempio di previsione delle vendite di un'azienda di software che utilizza il metodo di previsione della pipeline:

Cliente Valore dell'affare ($) Fase commerciale Probabilità di chiusura (%) Valore ponderato ($) A 35.000 Riunione iniziale 10% 3.500 B 100.000 Proposta inviata 40% 40.000 C 50.000 Dimostrazione del prodotto 60% 30.000 D 200.000 Negoziazione 80% 160.000 E 120.000 Contratto inviato 90% 108.000

Sommando tutti i valori ponderati si ottiene una previsione di fatturato totale di 341.500 $.

Questa previsione consente al team commerciale di allocare le risorse, perfezionare le strategie e allineare la capacità di vendita alle opportunità per raggiungere i traguardi in modo efficiente.

💡Consiglio dell'esperto: utilizza un modello di pipeline di vendita per centralizzare i dati relativi alle trattative e calcolare automaticamente i valori ponderati. In questo modo potrai identificare rapidamente le trattative ad alta priorità e adeguare le strategie in base alla loro probabilità di chiusura.

3. Ricerche di mercato

Le ricerche di mercato forniscono informazioni dirette sulle preferenze dei clienti, sulla concorrenza e sulla domanda di mercato. Sono ideali per le aziende che lanciano nuovi prodotti o entrano in nuovi mercati, che devono gestire una domanda competitiva o stagionale e che analizzano gli impatti economici, sociali o ambientali sulle vendite.

Ad esempio, un'azienda che lancia una nuova linea di caffè biologico scopre che:

Una tendenza in crescita verso prodotti biologici e sostenibili, soprattutto tra i millennial attenti alla salute

I principali concorrenti, come Starbucks e i marchi locali, sono già presenti nel mercato dei prodotti biologici, ma non dispongono di imballaggi sostenibili

Aumento della spesa dei consumatori per prodotti di alta qualità e provenienti da fonti etiche

Sulla base di queste informazioni, ecco una stima delle vendite e dei ricavi potenziali, considerando che il prezzo di ogni unità è di 15 dollari:

Segmento di clientela Livello di interesse Dimensione media degli ordini Quota di mercato prevista Vendite mensili stimate (unità) Ricavi mensili stimati ($) Millennial attenti alla salute Alto 2 unità 30% 15.000 225.000 dollari Consumatori attenti all'ambiente Medio-alto 1. 5 unità 20% 10.000 150.000 dollari Appassionati di caffè di alta qualità Medium 2 unità 10% 5.000 75.000 $ Consumatori abituali di caffè Basso 1 unità 5% 2.500 37.500 $ Totale – – 65% 32.500 487.500 $

Ciò aiuta l'azienda a pianificare la produzione, le strategie di marketing e la gestione delle scorte per soddisfare la domanda prevista in ciascun segmento di mercato.

4. Opinione degli esperti

Questo approccio si basa sulle conoscenze del settore, sull'esperienza e sulla comprensione del comportamento dei clienti da parte degli esperti commerciali per prevedere le vendite future.

È utile nei nuovi mercati, per il lancio di prodotti o quando i dati storici sono limitati, specialmente in settori in rapida evoluzione come quello tecnologico o della moda, dove la domanda dei consumatori può cambiare in modo imprevedibile.

Gli esperti spesso adeguano le previsioni in base alla dimensione delle trattative, ai tassi di chiusura e alla durata del ciclo di vendita. Vediamo come:

Fattore Influenza sull'opinione degli esperti Esempio quantificabile Dimensione dell'affare Gli esperti attribuiscono un peso maggiore nelle previsioni alle trattative più consistenti che prevedono un forte commitment da parte del client Un responsabile commerciale aumenta la probabilità di previsione di un affare da 500.000 dollari dal 40% al 70%, poiché il client ha completato quattro revisioni tecniche e ha richiesto un'offerta formale Tassi di chiusura I tassi di chiusura vengono adeguati in base alle tendenze recenti, alle promozioni o ai cambiamenti nell'attrattiva del prodotto Per un prodotto con un tasso di chiusura storico del 25%, un responsabile delle vendite effettua una previsione di un tasso di chiusura del 35% grazie al feedback positivo ricevuto su un recente aggiornamento Durata del ciclo commerciale Gli esperti valutano se le trattative possano concludersi prima o dopo la durata media del ciclo in base al comportamento dei clienti Per un accordo al quarto mese di un ciclo di sei mesi, l'esperto prevede una chiusura anticipata con una probabilità dell'80% dopo che il client ha richiesto consegne più rapide e programmato riunioni con i responsabili delle decisioni interne

Calcolare le previsioni di vendita è una cosa, ma gestirle e monitorarle in tempo reale può essere difficile. È qui che serve un software completo per la previsione delle vendite che aiuti a semplificare il processo.

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Inoltre, il CRM di ClickUp consente ai team di visualizzare ogni fase della pipeline di vendita a colpo d'occhio grazie a oltre 15 viste personalizzate, come le bacheche Kanban e gli elenchi. Pertanto, se una parte significativa delle trattative si trova nelle fasi finali, ciò potrebbe indicare un aumento dei ricavi previsti per il prossimo trimestre.

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Trigger gli aggiornamenti automatici dello stato per mantenere il flusso della pipeline con ClickUp Automazioni

Ad esempio, quando un affare raggiunge la fase finale, ClickUp ne aggiorna lo stato e avvisa il responsabile commerciale affinché gli dia la priorità. Ciò consente di adeguare le previsioni di fatturato in tempo reale. Se più affari raggiungono quella fase, il team commerciale può valutare rapidamente il volume delle chiusure previste, migliorando l'accuratezza delle previsioni e l'allocazione delle risorse.

Una previsione delle vendite efficace dipende in gran parte dalla visualizzazione dei dati. ClickUp ti aiuta anche in questo. I team di vendita possono utilizzare i dashboard di ClickUp per visualizzare metriche che rivelano le tendenze di vendita e i colli di bottiglia. Con oltre 50 widget personalizzati, questi dashboard consentono ai responsabili delle vendite di verificare la velocità con cui le trattative avanzano nella pipeline, influenzando direttamente le previsioni.

Monitora la velocità della pipeline commerciale e il flusso delle trattative con i dashboard di ClickUp

Ad esempio, se le trattative in fase di proposta subiscono ritardi, la previsione può essere adeguata per tenere conto di potenziali rallentamenti. Se le trattative si concludono più rapidamente, il fatturato previsto può essere aumentato per riflettere il ritmo più sostenuto.

La parte migliore? ClickUp offre modelli personalizzabili di report sulle vendite che rendono il monitoraggio delle prestazioni un gioco da ragazzi. Grazie ai modelli per le vendite mensili, lo stato della pipeline e le previsioni di fatturato, i team possono generare rapidamente report per evidenziare i KPI chiave delle vendite, monitorare le tendenze e individuare i colli di bottiglia, il tutto senza dover partire da zero.

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Previsione delle vendite totali : ottieni una vista dettagliata di tutti i traguardi di vendita

Per opportunità : effettua il monitoraggio delle vendite per opportunità, identificando le trattative che hanno maggiori probabilità di concludersi

Per mese: mappa le previsioni di vendita su base mensile per una migliore allocazione delle risorse

Questa panoramica in tempo reale ti aiuta a formulare previsioni commerciali più accurate e ad adeguare rapidamente le strategie per una crescita ottimale.

Tecniche avanzate di previsione commerciale

Vuoi fare una previsione come un professionista? Ecco due tecniche avanzate che puoi prendere in considerazione per portare le tue previsioni commerciali a un livello superiore.

1. Previsione delle serie temporali

L'analisi delle serie temporali esamina i dati di vendita passati relativi a un determinato periodo di tempo per individuare modelli nascosti, tendenze e relazioni. Si avvale di metodi statistici avanzati quali:

Livellamento: riduce le fluttuazioni per rivelare la tendenza sottostante

Scomposizione: suddivide le tendenze in componenti quali stagionalità, andamenti ciclici e rumore

Modelli di previsione: prevedono le vendite future sulla base di questi modelli

Tenendo conto dei risultati passati e delle potenziali fluttuazioni future della domanda, l'analisi delle serie temporali consente alle aziende di creare previsioni più accurate e basate sui dati, cosa che i metodi tradizionali non riescono a fare.

2. Analisi di regressione

Questo metodo statistico viene utilizzato per comprendere la relazione tra una variabile dipendente (come le vendite) e una o più variabili indipendenti (come la spesa di marketing, il traffico sul sito web o la stagionalità). Ti aiuta a capire in che modo i cambiamenti di questi fattori indipendenti influenzano la variabile dipendente.

Ad esempio, un'azienda potrebbe utilizzare l'analisi di regressione per prevedere le vendite in base alla spesa di marketing. Analizzando i dati passati, potrebbe scoprire che per ogni aumento del 10% della spesa di marketing, le vendite aumentano del 5%.

Queste informazioni aiutano le aziende a pianificare i budget futuri e a ottimizzare le loro iniziative di marketing per ottenere migliori risultati di vendita.

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Porta le tue previsioni commerciali a un livello superiore con ClickUp

Le previsioni di vendita aiutano a stimolare la crescita e a prendere decisioni informate. Utilizzando metodi quali dati storici, previsioni basate sulla pipeline, ricerche di mercato o pareri di esperti, le aziende possono prevedere le tendenze di vendita, allocare le risorse e fissare traguardi realizzabili.

Per effettuare un efficace monitoraggio e gestione delle previsioni commerciali, hai bisogno dello strumento giusto.

Grazie al suo software di project management per la vendita, ClickUp consente ai rappresentanti commerciali di gestire e monitorare i lead, le relazioni con i clienti e le pipeline di vendita, il tutto in un unico posto. Inoltre, i suoi modelli versatili semplificano la configurazione dei processi di vendita, mantenendo i team organizzati e allineati.

Non solo: le dashboard intuitive della piattaforma offrono una visibilità in tempo reale sulle prestazioni commerciali. Ciò consente ai team di prendere decisioni basate sui dati e di adeguare le strategie di marketing al volo.

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