Come creare e utilizzare un grafico RASIC per l'esito positivo del progetto

La responsabilità è tutta mia. —La scritta sulla scrivania del presidente Harry S. Truman La responsabilità è tutta mia. —La scritta sulla scrivania del presidente Harry S. Truman

In qualsiasi attività di gruppo, tutti devono sapere esattamente di cosa sono responsabili loro stessi e gli altri. Nel project management, la chiarezza sui ruoli e sulle responsabilità è essenziale. Capire chi è responsabile di cosa può fare la differenza tra l’esito positivo del progetto e il caos totale. Il famoso cartello sulla scrivania del presidente Truman ci ricorda che la responsabilità non è negoziabile.

Se hai mai fatto parte di un progetto in cui alcune attività sono state tralasciate o le scadenze non sono state rispettate, ti sarai chiesto: "Aspetta, chi è responsabile di queste attività?" A pensava che fosse responsabilità di B, mentre B pensava che dovesse occuparsene C. 🤔

Quando i team faticano a definire ruoli e responsabilità, dalle startup alle grandi aziende, un grafico RASIC può essere d'aiuto. Che tu sia un project manager, un team leader o un analista aziendale, questo grafico può semplificare la comunicazione e migliorare la governance del progetto.

Vediamo cos'è un grafico RASIC, come crearne uno e come utilizzarlo in modo efficace. 🚀

Che cos'è un grafico RASIC?

Un grafico RASIC è una matrice di assegnazione delle responsabilità che aiuta i team di progetto a chiarire e comunicare il ruolo di responsabilità dei singoli individui nelle varie attività. È l'acronimo di Responsabile, Responsabile, di supporto, Informato e Consultato.

Questo grafico offre un modo strutturato per mappare questi ruoli in relazione a attività o decisioni specifiche, garantendo chiarezza e riducendo eventuali sovrapposizioni o confusioni. 🤝

I grafici RASIC si basano sulla popolare metodologia di pianificazione RACI, aggiungendo una nuova dimensione con l'inclusione del ruolo "Supportivo" per aiutare a gestire meglio i progetti complessi. Definendo chi fa cosa, un grafico RASIC promuove l'efficienza, la responsabilità e una collaborazione fluida: tutti ingredienti essenziali per un esito positivo.

Componenti del grafico RASIC

Per comprendere appieno come funziona un grafico RASIC per lo sviluppo delle capacità, analizziamo le sue componenti principali:

Responsabile (R)

La persona (o il team) incaricata di svolgere il lavoro è il principale esecutore dell'attività ed è responsabile del suo completamento. In molti casi, più di una persona può essere responsabile di diverse parti dell'attività.

⭐ Modello in primo piano "Tocca sempre alle stesse persone!" è un sentimento condiviso dal 65% dei lavoratori quando si tratta di attività invisibili (come fornire supporto al nuovo assunto durante la sua prima settimana di inserimento o lavorare nel fine settimana per portare a termine attività critiche. 👀). Ma questa distribuzione diseguale può rapidamente diventare terreno fertile per risentimento, burnout e riduzione della produttività. Usa i modelli di pianificazione RACI di ClickUp per personalizzare e definire facilmente i ruoli di progetto in base alle esigenze del tuo team. Provalo gratis! Scarica il modello gratis Inizia a strutturare il tuo grafico RASIC utilizzando il modello di pianificazione RACI di ClickUp

📌 Ad esempio, nel lancio di un prodotto, il product manager è molto probabilmente la persona responsabile del coordinamento del rilascio.

Responsabile (A)

La persona che garantisce che l'attività sia completata. Detiene la titolarità finale e è responsabile dei risultati. Per evitare confusione, in genere una sola persona è responsabile di ciascuna attività.

📌 Il responsabile di prodotto può essere ritenuto responsabile dell'esito positivo del lancio, assicurandosi che il prodotto soddisfi gli standard aziendali e rispetti le scadenze.

Di supporto (S)

Persone attivamente coinvolte nel completare l'attività. Sebbene non siano direttamente responsabili dell'attività o della decisione, il loro ruolo è fornire supporto e garantire un esito positivo per l'attività.

🌟 Un grafico fornisce supporto alla campagna del team di marketing con risorse visive.

Informato (I)

Queste persone devono essere tenute al corrente dei progressi e dei risultati delle attività. Non devono intervenire, ma vengono aggiornate sullo stato di avanzamento.

📌 Il team commerciale deve essere informato sul lancio del nuovo prodotto per preparare la propria presentazione.

Consultato (C)

Le persone che forniscono input o consigli prima che un'attività sia completata. Offrono spunti o competenze, ma non sono responsabili dell'esecuzione dell'attività.

📌 Potrebbe essere necessario consultare il team legale per garantire la conformità alle normative.

💡Consiglio dell'esperto: "Responsabile" e "Rispondente" possono sembrare simili, ma non lo sono. La responsabilità riguarda l'adempimento delle attività assegnate; la responsabilità riguarda l'assunzione dei risultati delle attività. Un individuo è ritenuto responsabile per le attività che sono di competenza dei membri del proprio team.

Questi elementi si integrano per fornire un quadro chiaro di chi ricopre quale ruolo in un progetto, garantendo che non vi siano lacune o sovrapposizioni di responsabilità durante l'intero ciclo di vita del progetto.

RASIC vs RACI

Prima di capire come creare un grafico RASIC, affrontiamo una domanda comune: qual è la differenza tra un grafico RASIC e un modello RACI? 📝

Il diagramma RACI è ampiamente utilizzato nel project management. Il RASIC fa un passo in più aggiungendo il ruolo di supporto. Questo elemento aggiuntivo è particolarmente utile per i progetti di grandi dimensioni in cui le attività sono complesse e possono richiedere un aiuto supplementare oltre a quello dell'esecutore e del decisore.

L'aggiunta di un ruolo "di supporto" può chiarire chi dovrebbe dare una mano. Ciò evita l'errore comune di duplicare il lavoro richiesto o di tralasciare attività di supporto necessarie.

In sostanza, il RASIC offre ai team di progetto maggiore flessibilità e chiarezza nella distribuzione delle responsabilità.

Leggi anche: 15 tecniche di gestione del tempo per aumentare la produttività del tuo team

Come creare grafici RASIC

Ora che sappiamo cos'è un grafico RASIC, vediamo come crearne uno. 🛠️.

In questa guida vedremo come impostare un grafico RASIC in uno strumento di project management come ClickUp. Questo strumento ti permette di organizzare e effettuare il monitoraggio visivo delle responsabilità del tuo team.

Passaggio 1: Crea un nuovo spazio e un elenco

tramite ClickUp

Inizia creando un nuovo Spazio per il tuo progetto. Poi, crea un Elenco dedicato specificatamente al tuo grafico RASIC. Per chiarezza, chiamalo "Grafico RASIC del progetto".

Passaggio 2: Aggiungi le colonne pertinenti

Una volta creato l'elenco, dovrai effettuare l'impostazione delle colonne per il tuo grafico RASIC.

Personalizza i campi delle colonne per includere:

Responsabile: La persona o il team che svolgerà il lavoro effettivo

Responsabile: La persona che è in ultima istanza responsabile dell'attività

Di supporto: Coloro che offrono assistenza o risorse aggiuntive

Informati: Persone che dovranno essere tenute aggiornate

Consultati: Esperti o parti interessate il cui contributo è necessario per il processo decisionale

Passaggio 3: Definire ruoli e responsabilità

Una volta inserite le colonne, è il momento di definire i ruoli specifici per ogni attività. Inizia identificando le attività o le decisioni chiave all'interno del tuo progetto. Per ogni attività, assegna le persone alle colonne Responsabile, Responsabile della rendicontazione, di supporto, informato e consultato.

Questo processo garantisce che ogni attività abbia una titolarità ben definita e che nessun passaggio venga trascurato.

📌 Esempio: se il tuo progetto riguarda la creazione di un nuovo sito web aziendale, assegna il ruolo di "Responsabile" allo sviluppatore web, quello di "Responsabile" al project manager, quello di "Supporto" al grafico, quello di "Consulente" allo specialista SEO e quello di "Informato" al team di marketing. In questo modo, tutti conosceranno il proprio ruolo fin dall'inizio.

📮ClickUp Insight: Il 70% dei manager utilizza brief di progetto dettagliati per definire le aspettative, l'11% si affida alle riunioni di avvio del team e il 6% personalizza le proprie riunioni di avvio in base alle attività e alla complessità. Ciò significa che la maggior parte delle riunioni di avvio è incentrata sulla documentazione, non sul contesto. Il piano potrebbe essere chiaro, ma è chiaro a tutti, nel modo in cui hanno bisogno di sentirlo? Le funzionalità di IA di ClickUp Brain ti aiutano a personalizzare la comunicazione fin dall'inizio. Usale per riepilogare i documenti di avvio in brief delle attività specifici per ruolo, generare piani d'azione per funzione e individuare chi ha bisogno di maggiori dettagli rispetto a chi ne ha bisogno di meno. 💫 Risultati concreti: Hawke Media ha ridotto i ritardi nei progetti del 70% grazie alle funzionalità avanzate di monitoraggio dei progetti e all'automazione di ClickUp.

Passaggio 4: Aggiungi gli obiettivi delle attività

Utilizza i campi personalizzati per tenere traccia di ulteriori dettagli, come scadenze, livelli di priorità o fasi del progetto. L'aggiunta di questi campi ti aiuta a monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività, assicurandoti che nulla venga tralasciato.

Leggi anche: 11 modelli gratuiti per la definizione degli obiettivi e il monitoraggio su Excel e ClickUp

Passaggio 5: Visualizza con i grafici Gantt e le viste

Utilizza i diagrammi di Gantt di ClickUp per visualizzare le sequenze delle attività, le dipendenze e la titolarità.

Inoltre, la vista Tabella e la vista Bacheca di ClickUp possono aiutarti a monitorare le attività da diverse prospettive, assicurando che tutti siano consapevoli delle proprie responsabilità e delle aspettative di consegna.

La vista Tabella offre inoltre:

Una panoramica chiara: presenta le tue attività in formato tabellare, in modo da poter vedere facilmente i dettagli di ogni attività a colpo d'occhio

Personalizzazione: Personalizza le colonne per visualizzare esattamente le informazioni di cui hai bisogno per il tuo grafico RASIC.

Filtraggio e ordinamento: Filtra e ordina le attività in base a vari criteri, quali Responsabile, Responsabile finale, data di scadenza o stato. Ciò semplifica l'identificazione delle attività che richiedono attenzione immediata o l'analisi del carico di lavoro dei diversi membri del team

Gestione delle attività: crea nuove attività, assegnale ai membri del team, imposta le date di scadenza e effettua il monitoraggio direttamente nella vista

Integrazione con altre visualizzazioni: utilizza la vista Tabella insieme ad altre utilizza la vista Tabella insieme ad altre visualizzazioni di ClickUp , come la vista Bacheca e la vista Gantt

Fase 6: Monitorare lo stato e adeguare i ruoli

Il monitoraggio dello stato e l'apporto delle modifiche necessarie sono fondamentali per mantenere efficace il grafico RASIC durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Monitora lo stato di avanzamento delle attività: utilizza la vista Attività di ClickUp per ottenere un aggiornamento dettagliato sullo stato di ogni attività, assicurandoti che le responsabilità siano rispettate e che le scadenze siano in linea con i tempi previsti. Le barre di avanzamento e gli stati di completamento della piattaforma forniscono indicatori visivi per tenere tutti informati. Inoltre, puoi aggiungere persone selezionate come "osservatori" su un'attività di ClickUp, per coloro che devono essere tenuti "informati" o "consultati"

Adatta i ruoli secondo necessità: I progetti evolvono e le responsabilità del team possono cambiare. Rivedi regolarmente il grafico RASIC e aggiorna i ruoli per adattarti ai cambiamenti nei requisiti del progetto. Ad esempio, se un'attività diventa più complessa e richiede un contributo aggiuntivo, aggiorna di conseguenza i ruoli "Consultato" o "Di supporto" per mantenere chiarezza ed efficienza.

Utilizza le automazioni: semplifica gli adeguamenti dei ruoli impostando un sistema automatizzato che avvisi i membri del team quando vengono apportate modifiche. Ciò riduce la comunicazione manuale e garantisce che tutti rimangano allineati.

Passaggio 7: Collaborare e comunicare in modo efficace

ClickUp offre diverse funzionalità/funzioni per favorire una collaborazione e una comunicazione fluide tra i membri del tuo team:

Commenti e discussioni sulle attività: aggiungi commenti direttamente alle attività per fornire aggiornamenti in tempo reale, feedback o chiarimenti. Tagga i membri del team per coinvolgerli nelle discussioni, garantendo risposte rapide e riducendo la necessità di ricorrere a strumenti di comunicazione esterni.

Menzioni e notifiche: usa le @menzioni nei commenti per avvisare immediatamente persone o gruppi, richiamando la loro attenzione su aggiornamenti importanti.

Allegati e link alle attività: allega file, documenti o link pertinenti direttamente alle attività per fornire ai membri del team tutte le informazioni necessarie in un unico posto, riducendo al minimo lo scambio di risorse.

Notifiche personalizzate: imposta notifiche personalizzate in modo che i ruoli "Consultati" e "Informati" sappiano quando è richiesto il loro contributo. Automatizza gli avvisi per garantire che chi ricopre un ruolo di "Supporto" rimanga coinvolto nelle fasi giuste del progetto.

💡Suggerimento da esperto: crea un promemoria ricorrente in ClickUp per rivedere il tuo grafico RASIC ogni settimana o ogni due settimane, assicurandoti che tutti siano sempre consapevoli delle proprie responsabilità e di eventuali aggiornamenti.

Passaggio 8: Ottimizza il grafico RASIC per garantire l'efficienza

L'ottimizzazione del tuo grafico RASIC aiuta a mantenere la chiarezza e a migliorare il flusso di lavoro durante tutto il progetto.

Dipendenze tra attività: definisci e mappa le dipendenze tra le attività per indicare in che modo i diversi ruoli (come "Consultato" o "Di supporto") devono interagire. Questo approccio proattivo può prevenire i colli di bottiglia e garantire che il progetto proceda senza intoppi.

Dashboard personalizzate per i KPI: Progetta dashboard che mostrino gli indicatori chiave di prestazione (KPI) rilevanti per il tuo grafico RASIC. Includi widget come:

Grafici burnup e burndown: monitora lo stato rispetto alla sequenza del progetto.

Widget per il monitoraggio del tempo: controlla quanto tempo viene dedicato alle attività e individua se sono necessari degli adeguamenti.

Stato di avanzamento delle attività: visualizza quali ruoli stanno contribuendo in modo efficace e individua le aree da migliorare.

Automatizza i promemoria del flusso di lavoro: implementa un'automazione che avvisi i membri del team delle scadenze imminenti o quando è richiesto il loro contributo. Ad esempio, imposta avvisi per i membri del team con il ruolo "Informato" per garantire che ricevano aggiornamenti tempestivi.

Rivedi e perfeziona: Rivedi periodicamente la struttura complessiva del tuo grafico RASIC per individuare eventuali inefficienze. Modifica le colonne, le visualizzazioni delle attività o i campi personalizzati per rendere il grafico più chiaro e funzionale.

Modello di pianificazione RACI di ClickUp

Se desideri risparmiare tempo utilizzando un grafico RASIC già pronto, puoi avvalerti di una vasta gamma di modelli gratuiti. Ad esempio, dai un'occhiata all'utile modello di pianificazione RACI di ClickUp, che può essere facilmente personalizzato in base alle tue esigenze.

Scarica questo modello Inizia a strutturare il tuo grafico RASIC utilizzando il modello di pianificazione RACI di ClickUp

Questo modello di tabella RACI aiuta a definire i ruoli e le responsabilità all'interno del progetto e può essere adattato anche per i grafici RASIC.

Consente di impostare stati personalizzati che rappresentano i diversi ruoli in un grafico RASIC: Responsabile, Responsabile della rendicontazione, di supporto, informato e consultato.

Ciò semplifica l'assegnazione e il monitoraggio delle responsabilità di ciascuno su qualsiasi attività.

💡Suggerimenti rapidi: Utilizza stati chiari e distinti per ogni ruolo per evitare confusione. Assegna le responsabilità durante la fase di pianificazione del progetto per garantire che ogni membro del team conosca il proprio ruolo in ogni attività

Crea campi personalizzati come "Consultato", "A supporto" o "Informato" per aggiungere maggiore granularità al tuo grafico. Aggiorna regolarmente questi campi man mano che le attività procedono per mantenere il team allineato

vista Elenco per un'analisi dettagliata delle responsabilità individuali e la vista Gantt per individuare colli di bottiglia o sovrapposizioni nella titolarità delle attività. Questo può aiutarti a snellire il flusso di lavoro identificando lacune o eccessi nella Utilizza laper un'analisi dettagliata delle responsabilità individuali e laper individuare colli di bottiglia o sovrapposizioni nella titolarità delle attività. Questo può aiutarti a snellire il flusso di lavoro identificando lacune o eccessi nella responsabilità del team

Evidenzia come i diversi ruoli (ad esempio, quelli di consulenza o di assistenza) debbano interagire prima che un'attività possa procedere utilizzando le dipendenze delle attività . Mappa queste dipendenze nelle prime fasi del ciclo di vita del progetto

Imposta un'automazione che avvisi i membri del team di progetto contrassegnati come "Consultati" o "Informati" quando è necessario un loro contributo, per evitare ritardi. Inoltre, automatizza i promemoria per coloro che ricoprono un ruolo di supporto, in modo da mantenerli coinvolti nelle fasi appropriate del progetto

Utilizza i commenti per fornire aggiornamenti in tempo reale o feedback ai membri del team responsabili e del supporto. In questo modo, non sono necessarie ulteriori riunioni o comunicazioni al di fuori di ClickUp, mantenendo tutte le informazioni rilevanti in un unico posto

Personalizza i dashboard per il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione (KPI) legati ai ruoli e alle attività nel tuo grafico RASIC

Casi d'uso ottimali per i grafici RASIC

Il grafico RASIC è ampiamente utilizzato nel project management in tutti i settori. Ecco alcuni esempi:

1. Edilizia

Nei progetti di costruzione, il coordinamento tra le diverse parti interessate (architetti, ingegneri, appaltatori e funzionari pubblici) è fondamentale. Supponiamo che tu stia costruendo un complesso commerciale.

Il grafico potrebbe avere questo aspetto:

Responsabile delle approvazioni di progetto Architetto Responsabile della realizzazione complessiva del progetto Responsabile di project management Assistenza in materia di ingegneria strutturale Ingegnere civile Informati sulle attività cardine del progetto e sulle approvazioni Cliente Consultato per la conformità normativa Team legale

2. Assistenza sanitaria

L'implementazione di nuove tecnologie nel settore sanitario richiede un attento coordinamento per soddisfare gli standard normativi, tecnici e di assistenza ai pazienti.

Ad esempio, ecco il grafico RASIC da utilizzare se si desidera implementare un sistema di cartelle cliniche elettroniche:

Responsabile del collaudo e della convalida del sistema Provider sanitari, tester di software Responsabile dell'integrazione dei sistemi Direttore IT Supporto per la configurazione tecnica Team IT Informati sui nuovi processi e sugli aggiornamenti Personale medico Consultato per la conformità alle normative mediche Responsabile della conformità

3. IT e sviluppo software

I progetti di sviluppo software richiedono che i team assegnino ogni singola attività in modo chiaro e inequivocabile per garantire risultati positivi.

Prendiamo in esame un progetto di esempio: lo sviluppo di un'app bancaria. Il tuo grafico RASIC potrebbe essere il seguente:

Responsabile del codice e dell'implementazione del software Responsabile di project management Responsabile del completamento del progetto Sviluppatori Assistenza durante i test Garanzia della qualità (QA) Informati sulle nuove funzionalità/funzioni e sugli aggiornamenti Utenti finali (clienti) Consultato per la conformità alle normative finanziarie Responsabile della conformità

💡Suggerimento da esperto: evidenzia le interazioni tra i ruoli con le Dipendenze delle attività in ClickUp per mappare i passaggi di consegne critici. 🤝

4. Marketing e pubblicità

Vediamo ora un esempio di come applicare il metodo RASIC a un progetto di marketing. Supponiamo che stiate lanciando una nuova campagna di marketing.

Ecco il tuo grafico RASIC:

Responsabile della progettazione delle risorse della campagna Team creativo Responsabile dell'esito positivo della campagna Direttore marketing Assistenza per l'inserimento di annunci nei canali giusti Team di media buying Informato sui dettagli del lancio della campagna e sui risultati Parti interessate Consulenza per ottimizzare le prestazioni della campagna attraverso i dati Analista di dati

Per i team che hanno già familiarità con il modello RACI, l'adozione di un grafico RASIC può fornire una visione ancora più approfondita grazie all'inclusione del ruolo di supporto. Sebbene il modello RACI sia un eccellente quadro di riferimento per la definizione dei ruoli, la dimensione aggiuntiva di RASIC aiuta i team a gestire meglio i progetti complessi e ad assegnare i ruoli di supporto in modo efficace.

Leggi anche: 10 modelli gratis per la pianificazione delle risorse in Excel e ClickUp

Creare un piano d'azione per un esito positivo del progetto con i grafici RASIC

L'ambiguità può rallentare i team, creare tensioni inutili o portare a errori costosi. Il grafico RASIC elimina questi rischi offrendo un approccio strutturato e visivo ai ruoli e alle responsabilità.

Definendo chi è Responsabile, Chi risponde, Chi supporta, Chi è informato e Chi viene consultato, il tuo team potrà operare in modo più preciso, garantendo che le attività vengano completate in tempo e che tutti conoscano il proprio ruolo nel processo di project management. 📋

Consente inoltre una comunicazione più fluida e una migliore pianificazione della produttività, poiché ogni membro del team sa esattamente a chi rivolgersi per decisioni, feedback o aggiornamenti.

L'utilizzo di uno strumento come ClickUp per creare e gestire i tuoi grafici RASIC amplifica questi vantaggi. I suoi modelli personalizzabili, le funzionalità di collaborazione in tempo reale e le visualizzazioni intuitive (come i diagrammi di Gantt) rendono facile adattare i principi RASIC a qualsiasi progetto, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità.

Utilizzando ClickUp, ti assicuri che il tuo grafico RASIC si evolva insieme al tuo progetto, consentendoti di adeguare i ruoli, monitorare lo stato dei progressi e ottimizzare i flussi di lavoro.

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