I migliori modelli di grafici RACI gratis per Excel [+5 alternative]

Lavorare a progetti con più parti interessate non è un'attività facile. Tra la gestione dei progetti, della Sequenza e di altre variabili, è facile perdere di vista ruoli e responsabilità.

Fortunatamente, è qui che entrano in gioco i grafici RACI come strumenti di assistenza. Esse implementano il modello RACI - Responsabili, Account, Consultati e Informati - per delineare esattamente chi è responsabile di cosa e promuovere una collaborazione più fluida.

Sia che si lavori su un piccolo progetto sia che si lavori con un team numeroso, l'uso di modelli di grafici RACI in Excel facilita il monitoraggio delle attività e l'efficienza.

Esploriamo alcuni modelli gratis di grafici RACI che aiutano a gestire gli stakeholder, a pianificare le risorse, a responsabilizzare il team e altro ancora.

Cosa rende un buon modello di grafico RACI?

L'oggetto principale dei grafici RACI è definire i ruoli e mantenere il progetto in carreggiata. Per questo motivo, un modello ideale di grafico RACI dovrebbe includere i seguenti componenti:

Carità dei ruoli : Non deve lasciare alcuna ambiguità nel definire chi è responsabile, account, consultato e informato per ogni attività, al fine di mantenere il livello di sicurezza del progettola responsabilità del team Aggiornamenti in tempo reale : Deve consentire e visualizzare modifiche e aggiornamenti rapidi per allinearsi ai cambiamenti dei ruoli del team e delle attività del progetto

7 Modelli di grafici RACI disponibili per Microsoft Excel

Data la natura tabellare del diagramma RACI, l'utilizzo di Excel (o di Fogli Google) per il layout delle righe e delle colonne lo rende uno strumento efficace per chi è agli inizi.

Per aiutarvi a farlo, ecco sette modelli gratuiti Modelli di matrice RACI gratuiti per Excel:

1. Modello di matrice RACI in Excel di ProjectManager

via Responsabile del progetto Questo modello RACI senza fronzoli di ProjectManager semplifica il project management offrendo un quadro chiaro e organizzato per assegnare ai membri del team ruoli ben definiti ruoli e responsabilità .

Questo modello gratuito di matrice RACI contiene colonne precompilate per aiutarvi a iniziare e il codice colore vi aiuta a identificare rapidamente i ruoli. Regolate i valori per ottimizzare il lavoro la gestione degli stakeholder e comunicare il ruolo di ognuno nel progetto.

📌 Perché ti piacerà

Semplifica la collaborazione grazie a ruoli e responsabilità chiaramente cancellati

L'impostazione è più rapida grazie alle colonne precompilate e ai codici colore preconfigurati

Si integra con il software ProjectManager per una collaborazione in tempo reale

🎯 Casi di utilizzo ideali

Adatto a team di progetto più grandi o a progetti con più parti interessate distribuite tra i vari dipartimenti

Supporta i team che stanno passando da fogli Excel manuali a piattaforme di project management basate su cloud come ProjectManager

2. Modello di matrice RACI di Excel da ExcelDownloads

via Scaricare Excel Il modello gratuito di matrice RACI di ExcelDownloads ha un design semplice ma adattabile.

Il suo maggior punto di forza è la flessibilità, con campi personalizzabili che consentono di configurarlo in base alle esigenze specifiche delle attività del progetto o dei membri del team.

Sia che stiate gestendo un piccolo progetto o un team di grandi dimensioni, la natura visiva del risultato è molto interessante Matrice RACI offre una ripartizione discernibile delle responsabilità.

📌 Perché ti piacerà

Fornisce un quadro intuitivo per una rapida comprensione dei ruoli e delle responsabilità del progetto

Chiarisce i ruoli con un codice a colori per ogni categoria della matrice RACI

Garantisce visibilità evidenziando le lacune nei ruoli di responsabilità dei membri del team

🎯 Casi d'uso ideali

Ideale per i team di piccole o medie dimensioni che lavorano in un ambiente agile, dove il monitoraggio visivo dei ruoli è fondamentale per mantenere il progetto in carreggiata

Lavora bene per applicazioni in diversi settori industriali

Scarica questo modello

3. Modello di grafico RACI in Excel di Stakeholdermap.com

via Stakeholdermap.com Questo modello di matrice RACI di Stakeholder.com è stato progettato per la gestione degli stakeholder interni ed esterni per il project management in ambiente Excel.

Il design minimalista della matrice RACI la rende più intuitiva e facile da usare, consentendovi di concentrarvi sui seguenti aspetti piano rapido . Allo stesso tempo, presenta funzionalità/funzione per un'efficace mappatura dei ruoli e delle responsabilità nelle diverse fasi del progetto.

📌 Perché vi piacerà

Supporta la mappatura granulare degli stakeholder per progetti con più membri del team e client

Consente di identificare rapidamente le assegnazioni RACI (Responsabili, Responsabili, Consulenti e Informati) in un layout minimo

Supporta il project management su Excel grazie a un'integrazione nativa

🎯 Casi d'uso ideali

Perfetto per progetti o settori con un elevato coinvolgimento degli stakeholder, come il piano degli eventi, lo sviluppo web e così via, in cui i project manager devono rimanere concentrati sul rispetto delle aspettative

Scarica questo modello

4. Modello di matrice RACI in Excel di Vertex42

via Vertice42 Se state cercando un modello di matrice RACI in grado di bilanciare un'estetica raffinata con una funzione approfondita, la vostra ricerca termina qui.

Questo modello altamente flessibile e personalizzabile modello di Vertex42 è ideale per progetti complessi che richiedono un'assegnazione precisa e non ambigua dei ruoli RACI. Utilizzate questo modello di grafico RACI per le reportistiche rivolte ai client, consentendo loro di ottenere informazioni sui ruoli e sulle responsabilità del progetto.

📌 Perché ti piacerà

Permette un'estensione personalizzata delle attività, dei ruoli e delle responsabilità del progetto

Offre ruoli RACI chiari e strutturati per team di grandi dimensioni

Mantiene lo stato di avanzamento delle attività del progetto e la responsabilità a livello individuale con una dettagliata suddivisione dei ruoli

Casi d'uso ideali

Ideale per i project manager aziendali che hanno bisogno di un modello di grafico RACI professionale per il monitoraggio interno e la reportistica per i clienti

Scarica questo modello

5. Assegnazione di responsabilità Matrice di assegnazione da TeamGantt

via TeamGantt Utilizzate questo modello RACI gratis di TeamGantt per gestire le risorse in modo efficace. Il modello lavora bene con la piattaforma TeamGantt, offrendo un meccanismo a due punte per un project management efficace che combina l'assegnazione dei ruoli con il monitoraggio del tempo tramite un grafico Gantt.

La matrice RACI ha un design di facile utilizzo che consente di destreggiarsi senza sforzo tra più attività, assicurando che ognuno conosca i propri ruoli e responsabilità e possa agire entro un periodo stabilito.

📌 Perché vi piacerà

Assicura che ogni membro del team rimanga concentrato e raggiunga gli obiettivi in tempo

Combina il monitoraggio del tempo contitolarità sul lavoro per semplificare i progetti di grandi dimensioni

Integra la mappatura delle responsabilità nei grafici di Gantt nelle fasi del progetto

Casi d'uso ideali

Ideale per i membri di un team che operano con scadenze e risorse limitate

I casi d'uso tipici includono la gestione di eventi, progetti di costruzione, sviluppo di prodotti, ecc

6. Modello di matrice RACI in Excel di HubSpot

via HubSpot Il modello RACI gratis di HubSpot è stato progettato per la collaborazione interfunzionale tra membri di team eterogenei. Per garantire che tutti siano sulla stessa pagina, il grafico RACI presenta un'interfaccia pulita e intuitiva con una semplice casella a discesa per chiarire i ruoli del manager o del team.

Queste funzionalità/funzione rendono più facile per i project manager adattarsi rapidamente alle condizioni dinamiche.

📌 Perché vi piacerà

Chiarisce i ruoli e le responsabilità RACI in un'interfaccia elegante e semplice da usare

Teams si adatta alle diverse condizioni del team o del progetto

Si integra perfettamente con gli strumenti HubSpot esistenti

Casi d'uso ideali

Ideale per preparare unpiano d'azione per operazioni aziendali come quelle commerciali e di marketing

Adatto anche per semplificare la collaborazione interfunzionale tra i reparti e per scalare rapidamente le startup per completare con successo i progetti

7. Modello RACI di Excel da Grafici RACI

via Grafici RACI Questo modello RACI senza fronzoli di RACI Charts chiarisce ruoli e responsabilità all'interno di un progetto. Il suo design semplice e di facile lettura è perfetto per chiunque, sia che siate project manager esperti o che abbiate appena iniziato a usare un grafico RACI.

Il suo maggiore punto di forza è la flessibilità, in quanto consente di personalizzare il grafico RACI in base alla complessità del progetto e al numero di parti interessate coinvolte, tra le altre variabili.

📌 Perché vi piacerà

Consente una personalizzazione rapida e semplice per soddisfare i requisiti e le complessità del progetto

Offre flessibilità nell'assegnazione dei ruoli a ogni membro del team e aumenta la responsabilità

Offre un design intuitivo e user-friendly per un facile utilizzo e una rapida configurazione

Casi d'uso ideali

Ideale per le startup e i team più piccoli che hanno bisogno di un modello RACI flessibile e facile da usare per gestire le responsabilità degli stakeholder interni ed esterni

Funziona bene anche per lo sviluppo delle competenze e la familiarizzazione con il modello RACI

Limiti dell'uso di Excel per i grafici RACI

Sebbene non manchino le opzioni per trovare un modello di grafico RACI, Excel presenta alcuni limiti che ne ostacolano l'uso.

Ecco una panoramica:

Nessuna collaborazione in tempo reale: A meno che non stiate usando Fogli Google o Microsoft 365, Excel non ha alcuna capacità di collaborazione in tempo reale. Questo renderà più difficile l'aggiornamento simultaneo di ruoli e responsabilità, con il risultato di ritardi, confusione e problemi di controllo delle versioni

A meno che non stiate usando Fogli Google o Microsoft 365, Excel non ha alcuna capacità di collaborazione in tempo reale. Questo renderà più difficile l'aggiornamento simultaneo di ruoli e responsabilità, con il risultato di ritardi, confusione e problemi di controllo delle versioni Opzioni di visualizzazione limitate: Excel è ottimo per organizzare i dati e dare colore ai codici delle celle. Ma questo è tutto. Non offre le funzionalità/funzione di visualizzazione avanzate che si possono ottenere con un software di project management. Tale opacità rende più difficile per gli stakeholder comprendere la struttura del progetto a colpo d'occhio

Excel è ottimo per organizzare i dati e dare colore ai codici delle celle. Ma questo è tutto. Non offre le funzionalità/funzione di visualizzazione avanzate che si possono ottenere con un software di project management. Tale opacità rende più difficile per gli stakeholder comprendere la struttura del progetto a colpo d'occhio Richiede aggiornamenti manuali : Excel ha poche o nessuna funzionalità di automazione. Dovrete aggiornare manualmente tutti i ruoli e le responsabilità. Questo aumenta i rischi del progetto, soprattutto quando è cruciale rendere la struttura del progetto più semplice responsabile vs. accountable all'inizio

: Excel ha poche o nessuna funzionalità di automazione. Dovrete aggiornare manualmente tutti i ruoli e le responsabilità. Questo aumenta i rischi del progetto, soprattutto quando è cruciale rendere la struttura del progetto più semplice responsabile vs. accountable all'inizio Scalabilità limitata: Il grafico RACI dovrebbe crescere con il progetto e il team. Tuttavia, per Excel, questa crescita comporta delle sfide, in quanto i fogli di calcolo diventano più difficili da navigare e ingombranti

Modelli alternativi di grafici RACI

Da quanto detto sopra, è chiaro che Excel non è la scelta migliore per la vostra matrice RACI, a meno che non abbiate requisiti molto semplici. Un project manager dovrebbe cercare modelli diversi da Excel Alternative ACI che consentano di ottenere risultati eccellenti nel lungo periodo.

Entrare ClickUp .

La piattaforma è una suite di produttività con funzionalità/funzione completa che consente di assegnare attività, nominare un membro responsabile del team, mantenere la trasparenza attraverso la comunicazione bidirezionale e altro ancora.

È molto versatile, quindi potete trasformare la piattaforma nella vostra matrice RACI! Ecco una selezione di modelli per iniziare.

1. Modello di matrice RACI di ClickUp

Il Modello di matrice RACI di ClickUp offre un layout chiaro e personalizzabile per la gestione dei ruoli e delle responsabilità del team.

Utilizzate questo modello di grafico RACI per definire chi è responsabile, account, consultato e informato per ogni attività. Questo migliora la trasparenza e la chiarezza e getta solide basi per una migliore supervisione e responsabilità del progetto.

📌 Perché ti piacerà

Porta tutti sulla stessa pagina per quanto riguarda i ruoli e le responsabilità

Assegna una chiara titolarità di ogni attività per aumentare l'account

Teams informa e coinvolge i membri del team per rafforzare la collaborazione

Si adatta ai requisiti del progetto

Casi d'uso ideali

Ideale per progetti in cui è essenziale mantenere la titolarità delle attività e linee di comunicazione chiare, come le campagne di marketing e lo sviluppo di prodotti

2. Modello di piano RACI di ClickUp

Come suggerisce il nome, il modello di piano RACI di ClickUp aiuta a pianificare i progetti e a gestire le risorse. Questa matrice RACI semplifica l'assegnazione dei ruoli per ogni attività e rafforza la comunicazione tra i reparti e le parti interessate.

La visualizzazione dei ruoli accanto alle Sequenze del progetto consente al gestore del team di indirizzare il progetto nella giusta direzione e di mantenere la responsabilità tra i membri del team.

📌 Perché vi piacerà

Semplifica l'assegnazione dei ruoli per ogni attività ed evita ambiguità o sovrapposizioni

Semplifica la distribuzione dei ruoli grazie a un layout chiaro dell'acronimo RACI

Teams si adatta alle dimensioni o alla struttura del team e alla complessità del progetto

Teams monitora in tempo reale la responsabilità dei membri del team del progetto

Casi d'uso ideali

Eccellente per ambienti con ritmi veloci o progetti su larga scala

Supporta il coordinamento e offre chiarezza in progetti multipli o team interfunzionali in cui i membri del team possono avere ruoli combinati, come nella vendita al dettaglio

3. Modello di ruoli e responsabilità per il project management di ClickUp

Il Modello di ruoli e responsabilità per il project management di ClickUp è stato progettato per un project management dettagliato.

Questo modello RACI delinea chiaramente i ruoli e gli account per ogni attività. Suddivide l'attività e il team del progetto in attività più piccole e gestibili e in sottogruppi di progetto. Questa struttura di ripartizione del lavoro identifica le persone responsabili, responsabili, consultate e informate per far sì che il progetto proceda senza intoppi.

📌 Perché vi piacerà

Definisce i ruoli in modo chiaro e semplice in ogni fase del progetto e informa tutte le parti interessate

Monitora i ruoli durante l'avanzamento del progetto e impedisce che attività specifiche ostacolino lo stato di avanzamento

Garantisce la responsabilità con una panoramica dettagliata dei ruoli RACI

Si aggiorna senza sforzo e in tempo reale in risposta ai cambiamenti di ruolo e di attività

Casi d'uso ideali

Ideale per progetti complessi con più membri del team, come lo sviluppo di un prodotto. In questi casi, è più importante definire chiaramente i ruoli per evitare costose incomprensioni

4. Modello di matrice dei ruoli e delle autorizzazioni di ClickUp

Utilizzate il Modello di matrice dei ruoli e delle autorizzazioni di ClickUp per gestire i ruoli e le autorizzazioni degli utenti in più reparti. Il modello RACI offre un quadro logico per il monitoraggio di chi ha accesso a una particolare attività o informazione. Questo aiuta a mantenere la riservatezza e la sicurezza dei dati senza ostacolare la collaborazione.

📌 Perché vi piacerà

Organizza i ruoli e le autorizzazioni di diversi team in un unico luogo

Mantiene la sicurezza del progetto limitando l'accesso in base ai ruoli

Migliora la chiarezza su tutto ciò a cui hanno accesso i membri del team

Semplifica l'aggiornamento dei ruoli e delle autorizzazioni in base alla loro evoluzione

Casi d'uso ideali

Ideale per progetti che coinvolgono dati sensibili o accessi basati sui ruoli per garantire che le persone giuste abbiano accesso alle informazioni giuste. Si pensi a settori come quello bancario, sanitario e della sicurezza informatica

5. Modello di matrice di assegnazione delle responsabilità ClickUp

Il Modello di matrice di assegnazione delle responsabilità di ClickUp decostruisce la gestione delle attività in attività secondarie più piccole e gestibili.

Questa suddivisione permette ai project manager di assegnare responsabilità chiare per tutti gli elementi con una granularità controllata. La matrice RACI aiuta a mantenere la responsabilità e l'account, garantendo al contempo che non ci siano sovrapposizioni o mancate assegnazioni.

📌 Perché vi piacerà

Visualizza la responsabilità delle attività definendola chiaramente tra i reparti e i membri del team

Evita la ridondanza nominando una sola persona responsabile per attività

Migliora l'efficienza del team attraverso l'allocazione dinamica delle risorse e il bilanciamento del carico di lavoro

Aiuta a tenere traccia dello stato di avanzamento grazie a una panoramica di chi sta facendo cosa

Casi d'uso ideali

Ideale per le piccole e medie imprese in cui la leadership del progetto ha bisogno di uno strumento semplice per regolare le operazioni e ottenere visibilità sulle responsabilità delle attività

6. Modello di procedura operativa standard per le responsabilità lavorative di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss13-1.png ClickUp Job Responsibility SOP Template raci chart modello excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3031728&department=operations&\_gl=1\*1krbiqx\*\_gcl\\au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw.. Scarica questo modello /%cta/

Personalizza il Modello di procedura operativa standard per le responsabilità lavorative di ClickUp per stabilire procedure operative standard per documentare le responsabilità lavorative.

I provider possono utilizzarlo per fornire un feedback sulle aspettative di base, le attività e i risultati di tutti i titoli di lavoro. Comunicare questi valori in modo esplicito aiuta i dipendenti a capire immediatamente cosa viene loro richiesto.

📌 Perché vi piacerà

Stabilisce linee guida chiare per ogni ruolo, riducendo la necessità di continui chiarimenti

Standardizza le responsabilità lavorative tra i vari team per mantenere la coerenza

Rafforza la formazione e lacapacità iniziative per i dipendenti nuovi ed esistenti

Aggiornamenti facili quando i dipendenti cambiano ruolo e titolo

Casi d'uso ideali

Ideale per i dipartimenti delle risorse umane e i team leader che devono standardizzare le responsabilità lavorative

Questo modello RACI è utile per l'inserimento dei nuovi assunti o per aiutare i talenti interni a inserirsi in nuovi ruoli

7. Modello di matrice per il controllo degli accessi basato sui ruoli di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss14-2.png ClickUp Modello di matrice per il controllo degli accessi basato sui ruoli modello di grafico excel https://app.clickup.com/signup?template=t-205447760&department=pmo Scaricare questo modello /%cta/

Il Modello di matrice per il controllo degli accessi basato sui ruoli di ClickUp aiuta a gestire l'accesso basato sui ruoli all'interno di un progetto, di un'organizzazione o di risorse esterne.

La matrice RACI facilita ai project manager l'assegnazione e il monitoraggio delle autorizzazioni in base ai ruoli degli stakeholder. Per istanza, il responsabile tecnico può avere più informazioni di un SDE appena assunto.

📌 Perché vi piacerà

Mantiene la sicurezza durante tutto il progetto controllando in modo efficiente i livelli di accesso

Assicura che solo il personale autore possa visualizzare o modificare determinate attività

Migliora la trasparenza chiarendo ciò che ogni persona può (e non può) Da fare

Mantiene aggiornate le informazioni sugli accessi e le adegua al variare dei ruoli

Casi d'uso ideali

Perfetto per organizzazioni o team di grandi dimensioni

Utilizzabile nei casi in cui è necessario controllare strettamente gli accessi basati sui ruoli, come nello sviluppo di web o app

Potenziate le attività di ClickUp per il vostro progetto

La creazione di una matrice RACI migliora significativamente la responsabilità e la collaborazione del team.

Prepara il team a sperimentare strumenti decisionali più efficaci, come la matrice RACI DACI (abbreviazione di "Driver, Approver, Collaboratore, Informato"), che fornisce una maggiore chiarezza sui ruoli.

Che si utilizzi RACI o DACI, una cosa è chiara: la scelta dello strumento giusto influisce sull'efficacia del framework. Se non volete essere impantanati dai limiti di Excel, ClickUp è un'ottima alternativa con vari modelli per iniziare.

Iscriviti a ClickUp e preparatevi a portare le vostre capacità di project management al livello successivo!