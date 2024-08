Come fare in modo che i dipendenti assumano la titolarità sul lavoro

Vi è mai capitato di affidare un progetto a un membro del team, per poi scoprire che aveva fallito? Oppure vi è capitato che tornassero da voi con tutte le ragioni per cui non erano riusciti a terminare il lavoro? È facile sentirsi frustrati in una situazione del genere e iniziare a fare da micromanager al vostro team, credendo che non sia in grado di gestire la titolarità del proprio lavoro.

**I dipendenti che dimostrano titolarità sul lavoro sono proattivi, orientati alla soluzione e fanno il passo più lungo della gamba.

Anche i membri del team sono in grado di assumersi la titolarità sul lavoro. Tuttavia, è necessario alimentare la loro mentalità di titolarità e fornire loro gli strumenti e le risorse necessarie.

Da fare, quindi, per incoraggiare la titolarità dei vostri dipendenti? Ecco alcune strategie efficaci per coltivare la titolarità nel vostro team.

Cosa vuol dire fare titolarità nel lavoro?

**Assumere la titolarità nel lavoro significa assumersi la responsabilità. Significa non aspettare che qualcun altro salvi la situazione, ma andare avanti e Da fare da soli

Semplifichiamo la comprensione con un esempio:

Oggi è prevista una presentazione critica per i dipendenti e all'ultimo minuto si verifica un problema con la presentazione. I responsabili del progetto sono due, Emily e Mike. Emily si accorge del problema, informa il suo team, risolve il problema e lavora ore in più per assicurarsi che tutto sia perfetto.

Dall'altra parte, Mike vede lo stesso problema ma decide che non è sua responsabilità risolverlo e presume che lo farà qualcun altro.

Chi dei due considerereste più responsabile? Cancellata Emily, perché si assume la titolarità e la responsabilità.

Alcune delle caratteristiche chiave di un dipendente che si assume la titolarità sul lavoro sono:

Proattivo: prende l'iniziativa per identificare e risolvere i problemi e affrontare le questioni con prompt

prende l'iniziativa per identificare e risolvere i problemi e affrontare le questioni con prompt Account : Si assume la responsabilità dell'esito positivo e del fallimento dei propri progetti e degli obiettivi generali dell'organizzazione

: Si assume la responsabilità dell'esito positivo e del fallimento dei propri progetti e degli obiettivi generali dell'organizzazione Risorse : Propone soluzioni creative, ha capacità di problem solving e sfrutta al meglio le risorse disponibili

: Propone soluzioni creative, ha capacità di problem solving e sfrutta al meglio le risorse disponibili Impegnato : Mostra dedizione per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi, facendo il possibile per raggiungere gli obiettivi

: Mostra dedizione per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi, facendo il possibile per raggiungere gli obiettivi Si concentra sul miglioramento Cerca continuamente feedback e cerca modi per migliorare le prestazioni e la produttività

Sebbene questi siano alcuni degli attributi centrali di una mentalità responsabile, si noti che la responsabilità va sempre di pari passo con l'autorevolezza . Ciò significa che quando si ritiene che un dipendente sia responsabile della consegna di un progetto in una data specifica, bisogna anche dargli l'autorità di allocare le risorse e di compiere altri passaggi necessari per la consegna.

L'autorità conferisce agli individui il potere di prendere decisioni e attuare cambiamenti , mentre l'account assicura che siano responsabili dei risultati di tali decisioni.

Vantaggi della titolarità nel lavoro

Costruire un team di dipendenti in grado di assumersi la titolarità sul lavoro può portare numerosi vantaggi.

Questi includono:

**Gli individui che si sentono responsabili del proprio lavoro agiscono in modo più deciso e innovativo. I dipendenti prendono l'iniziativa senza aspettare indicazioni o approvazioni, migliorando così le loro prestazioni complessive

**Miglioramento del morale e dell'impegno dei dipendenti: sentirsi responsabili dei risultati aziendali e partecipare all'esito positivo del progetto rende la forza lavoro più produttiva ed entusiasta

**Miglioramento del reclutamento e della fidelizzazione: i dipendenti attuali sono più propensi a rimanere e i potenziali dipendenti sono attratti da un'azienda che valorizza i loro contributi e offre opportunità di titolarità

Modi per incoraggiare la titolarità sul lavoro

Sappiamo perché la titolarità sul lavoro è essenziale. Vediamo ora dieci modi per incoraggiare e supportare questa mentalità nell'interesse di entrambe le parti.

1. Cancellare obiettivi e traguardi chiari

I vostri dipendenti devono sapere verso quali obiettivi stanno lavorando. Incoraggiateli a fissare obiettivi chiari e misurabili che siano in linea con gli obiettivi dell'azienda Questo li aiuta a capire come i loro lavori contribuiscono all'esito positivo generale, dando loro una direzione e un senso di scopo.

Prendiamo l'esempio di un dipendente che utilizza una modello per l'impostazione degli obiettivi di fissare l'obiettivo di migliorare l'efficienza del progetto del 20%. Con questo obiettivo chiaro in mente, monitorano regolarmente lo stato di avanzamento e si adeguano per rimanere sulla buona strada e raggiungere il traguardo.

Gli obiettivi di ClickUp aiutano a mantenere l'attenzione di ogni membro del reparto su ciò che è veramente importante, il che è fondamentale per il lancio di un nuovo prodotto.

Darya Krakovyak, responsabile comunicazione, HYPERVSN

2. Promuovere la cultura del feedback

Promuovete una cultura in cui i dipendenti cerchino attivamente un feedback costruttivo da parte di colleghi e supervisori. Questo approccio li aiuta a comprendere i loro punti di forza e le aree di miglioramento, incoraggiando una continua crescita personale e professionale.

Il fatto di agire in base a questo feedback dimostra anche il commit del dipendente a migliorare le proprie prestazioni.

Ad esempio, uno specialista di marketing ha completato un'importante campagna e ha chiesto un feedback al suo gestore e al suo team. Ha capito che la tempistica del rilascio dei contenuti poteva essere migliorata. In base a questo feedback, ha adottato un approccio basato sui dati per la programmazione dei contenuti futuri.

3. Comunicare in modo efficace

Comunicare ai dipendenti le visioni e gli obiettivi dell'azienda e assicurarsi che comprendano il loro contributo al raggiungimento di tali obiettivi Questo li aiuta a capire come il loro ruolo abbia un impatto diretto sull'esito positivo dell'organizzazione.

Una comunicazione efficace garantisce inoltre che tutti siano allineati e consapevoli dei potenziali problemi, facilitando un approccio collaborativo alla risoluzione dei problemi e al project management.

Ad esempio, l'amministratore delegato condivide la visione dell'azienda di entrare in nuovi mercati e spiega come gli obiettivi di ciascun reparto supportino questa visione. Il team di marketing viene informato in modo specifico del suo ruolo cruciale nelle campagne di traguardo.

4. Riconoscere e premiare i risultati ottenuti

Riconoscere e premiare di tanto in tanto i dipendenti per il loro contributo è fondamentale per farli sentire considerati. Aumenta il morale dei dipendenti e crea un ambiente di lavoro più positivo.

Ad esempio, dopo che un membro del team ottiene costantemente risultati eccezionali e dimostra dedizione, il gestore del team ne elogia pubblicamente il lavoro durante una riunione e gli offre l'opportunità di guidare un progetto di alto profilo.

Questo riconoscimento motiva l'individuo e imposta un esempio positivo per gli altri, incoraggiando una cultura di eccellenza e di impegno in tutto il team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-564.png ClickUp Assign Comments promuove la titolarità sul lavoro /$$$img/

Creare elementi d'azione e assegnarli ai membri del team con ClickUp Assign Comments

5. Delegare attività e autorevolezza

Assegnate compiti e progetti ai dipendenti, dando loro l'autorità di definire e gestire le proprie responsabilità Questo approccio aumenta il loro impegno nel raggiungimento degli obiettivi e permette loro di assumersi la titolarità dell'esito positivo dell'attività.

Ad esempio, un manager assegna un progetto di sviluppo di un nuovo prodotto a un membro senior del team, conferendogli piena autorità su progettazione, budget e selezione dei fornitori.

Questo promuove la leadership emergente e il commit per l'esito positivo del progetto.

6. Incoraggiare l'iniziativa e l'innovazione

I manager possono migliorare il coinvolgimento e il commit dei dipendenti incoraggiandoli a proporre nuove idee e ad assumere la titolarità dei loro risultati

Questo approccio fa sì che i dipendenti si sentano più coinvolti e li posiziona in modo da assumere responsabilità e formare i risultati del progetto.

Ad esempio, se i dipendenti identificano una lacuna nell'attuale flusso di lavoro, devono essere incoraggiati a proporre una soluzione e a prendere l'iniziativa di implementarla per migliorare la qualità del lavoro gestione del carico di lavoro .

7. Favorire l'assistenza e il supporto tra pari

Promuovere programmi di mentorship in cui i dipendenti con esperienza guidano e supportano i nuovi dipendenti per incoraggiare il potenziamento del team. Mettendo in coppia il personale esperto con i nuovi assunti, i manager e le risorse umane possono costruire una cultura di condivisione delle responsabilità.

Inoltre, incoraggia un ambiente di squadra positivo in cui i dipendenti esperti si assumono la titolarità e la responsabilità degli obiettivi del team e supportano i nuovi assunti a fare altrettanto.

Ad esempio, una sviluppatrice senior, Sarah, fa da mentore a un nuovo assunto, Alex, fornendogli regolarmente feedback e incoraggiandolo a condurre le attività del progetto. Questo approccio accelera lo sviluppo di Alex e rafforza la leadership di Sarah, promuovendo una cultura collaborativa e di titolarità condivisa.

8. Coinvolgere i dipendenti nell'impostazione degli obiettivi

Coinvolgere i dipendenti nella fase iniziale dell'impostazione degli obiettivi Quando il loro contributo viene incorporato, i dipendenti sono più coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi e adottano passaggi proattivi per affrontare le sfide e ottenere risultati.

Per istanza, se il team ha l'incarico di migliorare la soddisfazione dei clienti, i dipendenti potrebbero suggerire iniziative specifiche, come il miglioramento dei servizi di assistenza o la riprogettazione dei processi di feedback dei clienti.

9. Promuovere lo sviluppo professionale

Incoraggiare una cultura del miglioramento e dello sviluppo continuo è fondamentale anche per aumentare il senso di titolarità dei dipendenti I dipendenti che hanno l'opportunità di sviluppare le proprie competenze tecniche sono più propensi ad assumersi ulteriori responsabilità.

Inoltre, l'investimento nella crescita dei dipendenti dimostra il commitment dell'azienda per la loro crescita complessiva, promuovendo una cultura positiva.

Ad esempio, un dipendente che aspira a diventare capo progetto può accedere a sessioni di formazione avanzata e al tutoraggio di un project manager senior.

10. Evitare la microgestione

Il micromanagement può minare il senso di appartenenza e di autonomia dei dipendenti, soffocando la loro capacità decisionale Al contrario, affidare al team la gestione delle decisioni quotidiane permette al team di innovare e di assumersi la titolarità dell'esito positivo del progetto.

Ecco un esempio: Il leader specifica che il team deve consegnare un prototipo entro tre mesi, ma lascia che siano loro a determinare l'approccio e gli strumenti migliori.

Usare ClickUp per coltivare una mentalità di titolarità

Sappiamo cosa state pensando: queste misure potrebbero richiedere molto lavoro. E se ci fosse uno strumento per gestire queste iniziative e semplificare la coltivazione di una mentalità di titolarità? ClickUp , un progetto e software di gestione delle attività offre molte funzionalità/funzione per incoraggiare i dipendenti ad assumere la titolarità e a monitorare i progetti.

ClickUp ha migliorato notevolmente la visibilità del lavoro tra i membri del team e ha aumentato la responsabilità per l'esecuzione delle responsabilità.

Marc Bonney, titolo di Engagement e Business Innovation, LiveBetter Community Services

1. Obiettivi di ClickUp ClickUp Obiettivi consente di impostare Obiettivi chiari e misurabili per il team e di organizzarli fin dall'inizio del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-479.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Impostazione di traguardi quantificabili con ClickUp Obiettivi e sincronizzazione degli obiettivi dei dipendenti e dell'organizzazione

I dipendenti possono sincronizzare i loro obiettivi personali e organizzativi per capire meglio come i loro lavori richiesti contribuiscono all'esito positivo dell'azienda. Inoltre, grazie alle funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp, i dipendenti possono monitorare i loro stati in corso

L'impostazione di attività cardine e il monitoraggio dei completamenti aiutano i dipendenti a rimanere impegnati e motivati. Possono vedere i loro risultati e le aree di miglioramento, il che crea un maggiore senso di fiducia nei loro confronti di responsabilità del team .

2. Attività di ClickUp Attività di ClickUp **Gestisce la titolarità dei provider fornendo chiarezza, struttura e responsabilità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-372.png Assegnare attività e monitorare lo stato in ClickUp per supportare i membri del team nella titolarità del lavoro /$$$img/

Assegnare attività e monitorare lo stato di avanzamento in ClickUp per supportare i membri del team nell'assunzione della titolarità sul lavoro

Una volta fissati gli obiettivi generali, è possibile assegnare le attività ai membri del team con descrizioni dettagliate e scadenze. Questa chiarezza assicura che i dipendenti comprendano le loro responsabilità e ciò che ci si aspetta da loro, promuovendo un senso di titolarità sul loro lavoro.

È inoltre possibile utilizzare i numerosi Visualizzazioni di ClickUp per esaminare gli aggiornamenti di stato e le percentuali di completamento per valutare il contributo complessivo dei dipendenti al progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-34.gif Bacheca Kanban di ClickUp /$$$img/

Raggruppate e tenete traccia delle attività in base allo stato, alla priorità e altro ancora sulla lavagna Kanban di ClickUp

Inoltre, per incoraggiare il coinvolgimento e la titolarità, è possibile comunicare direttamente all'interno dell'attività, condividere idee e aggiornamenti, collaborare ai progetti e risolvere i problemi.

3. Visualizzazione della chat di ClickUp Visualizzazione ClickUp Chat Semplifica la comunicazione portando tutto sotto lo stesso tetto. Questo aiuta i dipendenti a rimanere informati e coinvolti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-67.gif ClickUp Chattare Visualizza /$$$img/

Comunicate in tempo reale e migliorate la trasparenza del progetto con ClickUp Chat View

La visualizzazione Chattare fornisce anche un forum per aggiornamenti in tempo reale e sessioni di brainstorming. In questo modo i dipendenti possono contribuire, assumersi la titolarità delle attività e creare un ambiente collaborativo in cui tutti si sentono responsabili dell'esito positivo del progetto.

Infine, la visualizzazione della chat memorizza le registrazioni di tutte le conversazioni relative al progetto per migliorare la trasparenza. Questo aiuta i dipendenti a comprendere il contesto dei loro incarichi e a vedere come il loro lavoro si inserisce negli obiettivi più ampi del progetto.

4. Modello di piano RACI di ClickUp

Volete creare una soluzione all-in-one in cui annotare i ruoli, le responsabilità e l'account di ogni membro? Il quadro RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) è una tecnica di project management che consente di rendere tutti responsabili delle proprie attività.

Il Modello di piano RACI di ClickUp , una combinazione di gestione del lavoro e di modelli di piano delle capacità , è tutto ciò di cui avete bisogno.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-481.png Organizzate, dividete e assegnate le responsabilità con il modello di piano RACI di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1631005&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Con questo modello è possibile:

Assicurarsi che i dipendenti conoscano i loro ruoli e responsabilità specifiche per creare un senso di titolarità

per creare un senso di titolarità Facilitare la mappatura visiva dei ruoli e delle responsabilità per evitare confusione e sovrapposizioni

per evitare confusione e sovrapposizioni Monitorare le consultazioni e le comunicazioni relative alle attività, garantendo la condivisione e la comprensione delle informazioni pertinenti

relative alle attività, garantendo la condivisione e la comprensione delle informazioni pertinenti Incoraggiare i dipendenti a tracciare lo stato delle attività e vedere come il loro lavoro influisce sullo stato del progetto

Creare una cultura della titolarità con ClickUp

Creare una cultura della titolarità sul lavoro è fondamentale per favorire l'impegno dei dipendenti, migliorare le prestazioni e raggiungere gli obiettivi organizzativi. Responsabilizzando i dipendenti con ruoli, obiettivi e feedback chiari e fornendo riconoscimento e supporto, i leader possono coltivare un senso di responsabilità e di impegno nei confronti dei dipendenti team autogestiti .

ClickUp vi aiuta a incoraggiare la titolarità in modo efficace con monitoraggio dei progetti L'integrazione di ClickUp nel flusso di lavoro consente di snellire i processi e di rafforzare una cultura in cui la titolarità diventa una parte naturale della routine quotidiana del team. Iscriviti a ClickUp e date il benvenuto nella vostra azienda a una cultura del lavoro più inclusiva della titolarità!