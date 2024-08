Come la leadership emergente aiuta i team a crescere

Per lungo tempo, le aziende di tutto il mondo hanno lavorato in gerarchia, con l'autorevolezza decisa dalla posizione che si occupa nell'organizzazione. I Teams vengono nominati dai dirigenti nei team e non scelti dai team stessi.

Tuttavia, questa nozione tradizionale di leader viene lentamente sostituita da un'interazione dinamica di idee, in cui la voce di tutti viene ascoltata e ricercata attivamente.

Questo è il cuore della leadership emergente. Si tratta di una stile di gestione adottato da alcune delle aziende di esito positivo in tutto il mondo. Incoraggia i membri del team a contribuire con i loro punti di forza e le loro idee in base alle loro competenze e alle esigenze della situazione, piuttosto che affidarsi solo a strutture di autorità predefinite.

Se siete desiderosi di scoprire come il modello di leadership emergente possa trasformare il vostro ambiente di lavoro, continuate a leggere.

Che cos'è la leadership emergente?

Si parla di leadership emergente quando qualcuno prende naturalmente il comando di un gruppo senza essere nominato formalmente. In un approccio di leadership emergente, gli individui dimostrano qualità di leadership e di motivano il proprio team membri attraverso le loro azioni, le loro capacità e i loro contributi, senza avere un titolo o una posizione formale.

Considerate questo esempio per capire questo concetto stile di lavoro meglio.

Supponiamo che i vostri amici stiano pianificando un progetto di volontariato per ripulire un parco locale. Sebbene nessuno sia stato ufficialmente nominato leader, una persona, chiamiamola Sarah, inizia naturalmente a prendere il comando. Sarah suggerisce idee, mobilita risorse e motiva gli altri con il suo entusiasmo.

Nonostante la mancanza di un titolo formale, Sarah ha un approccio proattivo, mentalità di crescita e le efficaci capacità di comunicazione la rendono un leader emergente. Gli altri guardano naturalmente a lei come guida, non perché sia stata nominata, ma perché ha dimostrato qualità di leadership attraverso le sue azioni.

Allo stesso modo, la leadership emergente è personificata sul posto di lavoro da persone che danno l'esempio, ispirano fiducia e contribuiscono in modo significativo all'esito positivo del team, indipendentemente dal loro stato formale all'interno della gerarchia organizzativa.

Perché le aziende dovrebbero incoraggiare la leadership emergente?

La leadership emergente può essere particolarmente preziosa in ambienti dinamici, dove la capacità di adattarsi, collaborare e dare l'esempio è essenziale per l'esito positivo.

Può portare diversi benefici che contribuiscono all'esito positivo dell'organizzazione e che rendono l'esito positivo del piano più facile. Eccone alcuni:

Adattabilità al cambiamento: I leader emergenti spesso si adattano rapidamente al cambiamento e possono guidare i loro team attraverso situazioni dinamiche. La loro capacità di emergere in risposta alle sfide consente all'organizzazione di essere più flessibile e reattiva alle mutevoli condizioni del mercato

I leader emergenti spesso si adattano rapidamente al cambiamento e possono guidare i loro team attraverso situazioni dinamiche. La loro capacità di emergere in risposta alle sfide consente all'organizzazione di essere più flessibile e reattiva alle mutevoli condizioni del mercato **Innovazione e creatività: i leader emergenti sono generalmente aperti a nuove idee e a nuove prospettive. Possono quindi costruire una cultura dell'innovazione incoraggiando i membri del team a condividere le proprie idee, contribuendo a una maggioreambiente di lavoro più creativo. Inoltre, promuovendo la leadership emergente, le organizzazioni incoraggiano ogni dipendente a pensare come un leader, il che può far emergere modi nuovi e creativi di risolvere i problemi.

**Incoraggiare e promuovere la leadership emergente fa sì che i dipendenti si sentano responsabilizzati e valorizzati. Quando gli individui possono assumere ruoli di leadership in base alle loro capacità e competenze, possono aumentare l'impegno e la soddisfazione sul lavoro

Leadership distribuita: La leadership emergente promuove il concetto di leadership distribuita, in cui le responsabilità di leadership sono distribuite all'interno dell'organizzazione piuttosto che concentrate al vertice. Questo può risultare in un ambiente di lavoro più collaborativo e inclusivo

La leadership emergente promuove il concetto di leadership distribuita, in cui le responsabilità di leadership sono distribuite all'interno dell'organizzazione piuttosto che concentrate al vertice. Questo può risultare in un ambiente di lavoro più collaborativo e inclusivo **Sviluppo dei talenti: le aziende possono identificare e coltivare i talenti interni riconoscendo e incoraggiando i leader emergenti. Questo non solo può contribuire allo sviluppo professionale degli individui, ma può anche creare una pipeline per future posizioni di leadership

Responsabilizzazione dei dipendenti: I leader emergenti spesso nascono dalla loro capacità di ispirare e responsabilizzare il team. Incoraggiando questo modulo di leadership, le aziende possono creare una cultura in cui i dipendenti si sentono autorizzati a prendere iniziative e a contribuire all'esito positivo dell'organizzazione.

I leader emergenti spesso nascono dalla loro capacità di ispirare e responsabilizzare il team. Incoraggiando questo modulo di leadership, le aziende possono creare una cultura in cui i dipendenti si sentono autorizzati a prendere iniziative e a contribuire all'esito positivo dell'organizzazione. **I leader emergenti sono spesso abili risolutori di problemi. Possono affrontare i problemi sul campo e rendere l'organizzazione più abile nel risolvere le sfide in tempo reale

Miglioramento del processo decisionale: Con i leader emergenti leader emergenti che contribuiscono al processo decisionale processi decisionali, le aziende possono beneficiare di prospettive diverse. Questo può portare a decisioni più complete e informate

Con i leader emergenti leader emergenti che contribuiscono al processo decisionale processi decisionali, le aziende possono beneficiare di prospettive diverse. Questo può portare a decisioni più complete e informate **I leader emergenti possono favorire la creazione di dinamiche di team positivedinamiche di team positive promuovendo la collaborazione e costruendo la fiducia. Questo contribuisce a creare un ambiente di lavoro sano e coeso

Le caratteristiche chiave dei leader emergenti

I leader emergenti ottengono il riconoscimento nella vita professionale grazie alla loro capacità di influenzare, ispirare e contribuire efficacemente. In questo modo si guadagnano il rispetto e la fiducia dei colleghi. Ecco le caratteristiche della leadership emergente che distinguono questi leader informali in varie impostazioni sociali e professionali:

Influenza attraverso le azioni

I leader emergenti influenzano i colleghi attraverso le loro azioni, la loro competenza e la loro capacità di contribuire efficacemente agli obiettivi del gruppo. Per questo motivo, gli altri membri del gruppo sono naturalmente portati a fidarsi di loro e a seguirli.

Adattabilità

I leader emergenti mostrano spesso adattabilità e flessibilità, rispondendo efficacemente ai cambiamenti delle circostanze. Possono passare rapidamente dall'essere parte di un team a guidarlo. Inoltre, la loro capacità di affrontare le sfide e trovare soluzioni creative contribuisce a farli emergere come leader all'interno del gruppo.

Costruzione di relazioni

La costruzione di relazioni positive con gli altri membri del gruppo è una caratteristica comune dei leader emergenti. Spesso possiedono forti capacità interpersonali e riescono a entrare in connessione con i loro pari, creando così un senso di unità e collaborazione.

Abilità comunicative

Una comunicazione efficace è fondamentale in un leader emergente. È in grado di articolare le idee in modo chiaro, di ascoltare attivamente gli altri e di facilitare un dialogo aperto e costruttivo all'interno del gruppo.

Approccio alla risoluzione dei problemi

I leader emergenti sono spesso abili nella risoluzione dei problemi e nelle interazioni di gruppo. Poiché sono in grado di analizzare le situazioni, proporre soluzioni e guidare il gruppo attraverso le sfide, si guadagnano la fiducia e il rispetto dei colleghi.

Atteggiamento proattivo

I leader emergenti prendono anche l'iniziativa di contribuire all'esito positivo del gruppo. Identificano in modo proattivo le opportunità di miglioramento e sono disposti ad assumersi responsabilità senza aspettare una direzione formale o un ruolo di leadership delineato.

Riconoscimento da parte dei colleghi

Una delle funzionalità/funzione dei leader emergenti è che i loro leader e i loro pari riconoscono e accettano la loro leadership emergente. Questo riconoscimento si basa spesso su comportamenti osservabili e sul loro impatto positivo sul team.

Le differenze tra leadership assegnata ed emergente

La leadership assegnata e quella emergente sono due stili di leadership distinti che evidenziano come gli individui assumano ruoli di leadership all'interno di un gruppo o di un'organizzazione.

Ecco le impostazioni che li distinguono:

Autorevolezza e formalità

Nella leadership assegnata, le autorità superiori, come i manager, i supervisori o i leader organizzativi, nominano i leader formali nei loro ruoli di leadership. Questo modulo di leadership è spesso associato al potere di posizione.

D'altro canto, un leader emergente non viene nominato formalmente, ma nasce organicamente all'interno di un gruppo in base alle sue capacità, competenze o influenza percepite. Il gruppo sceglie questo leader dall'interno.

Fonte di influenza

L'autorevolezza dei leader assegnati deriva dalla loro posizione formale nella gerarchia convenzionale dell'organizzazione. Essi detengono potere e controllo sui subordinati in base al loro titolo o ruolo.

Un leader emergente acquisisce influenza grazie al riconoscimento e all'accettazione da parte dei suoi pari delle sue capacità, competenze o abilità interpersonali. La loro leadership nasce dalle dinamiche di gruppo e dalle relazioni informali all'interno del team.

Riconoscimento e accettazione

I leader assegnati sono riconosciuti e accettati in virtù del loro titolo o della loro posizione. Tuttavia, l'accettazione da parte del team può variare e la loro influenza ed efficacia possono dipendere dalla capacità del leader assegnato di ottenere il rispetto e la fiducia dei suoi subordinati.

Un leader emergente viene scelto dagli altri membri del gruppo in base alle sue azioni, ai suoi contributi e alle sue capacità interpersonali. Il suo stile di leadership ha anche maggiori probabilità di essere accettato dagli altri membri del team perché nasce naturalmente dalle dinamiche del gruppo.

Flessibilità e adattabilità

I leader assegnati possono avere difficoltà ad adattarsi a situazioni mutevoli, poiché la loro autorità è spesso legata a un ruolo o a una posizione specifica. Potrebbero dover fare affidamento sul potere della posizione piuttosto che sull'influenza personale.

Al contrario, i leader emergenti sono leader informali che tendono a essere più flessibili nel rispondere alle situazioni dinamiche. La loro influenza si basa sulla fiducia e sul supporto che si sono guadagnati dal gruppo, in modo da poter navigare più efficacemente in circostanze mutevoli.

Formale e informale

I leader incaricati operano all'interno della struttura formale dell'organizzazione e fanno tipicamente parte della leadership senior.

I leader emergenti operano nel regno informale dell'identità sociale, derivante dalle interazioni e dalle relazioni sociali all'interno del gruppo.

Come possono i manager promuovere la leadership emergente nei loro team?

La promozione della leadership emergente consiste nel creare un ambiente di lavoro in cui tutti collaborano liberamente e possono prendere il comando quando si presentano le opportunità.

I manager possono promuovere la leadership emergente incoraggiando i membri del team ad assumersi la titolarità, a esprimere le proprie idee e opinioni e a lavorare in modo collaborativo per raggiungere un obiettivo più ampio.

Immaginate uno strumento che vi aiuti in tutto questo. È qui che passa ClickUp, la vostra piattaforma di collaborazione di riferimento. Project Management in ClickUp semplifica le attività e offre a tutti uno spazio per mettersi in luce.

Ecco alcuni modi in cui i manager possono utilizzare ClickUp per incoraggiare la leadership emergente all'interno dei loro team:

Impostazione degli obiettivi per il team

Obiettivi cancellati conferiscono ai team un senso di responsabilità, incoraggiando i membri della squadra ad assumersi la titolarità dei propri ruoli.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per mettere gli individui in condizione di prendere decisioni, mostrare le proprie capacità di risolvere i problemi e cercare attivamente opportunità di crescita. Obiettivi ben definiti e risultati chiave misurabili consentono a ciascun membro del team di pianificare ed eseguire in modo creativo.

Ancora meglio, il monitoraggio visivo dello stato in diverse viste di ClickUp assicura la trasparenza e crea un ambiente collaborativo in cui i leader emergenti guidano naturalmente i membri del team secondo le necessità.

allineare gli obiettivi del team, promuovere la collaborazione e garantire la visibilità dello stato con ClickUp Obiettivi_

Creazione di account e titolarità

I manager possono creare una cultura della responsabilità delegando le responsabilità e promuovendo una comunicazione aperta all'interno del team, incoraggiando i leader emergenti a farsi avanti.

La titolarità degli obiettivi e delle attività da parte dei membri del team promuove il piano di adattamento e la flessibilità, consentendo ai leader emergenti di navigare tra i mutevoli requisiti del progetto e stabilire le priorità in base alle necessità.

Con Gestione delle attività di ClickUp le attività hanno titolari e scadenze cancellate per responsabilizzare i team. Inoltre, i titolari e i team possono monitorare lo stato delle attività, impostare e modificare le priorità, creare flussi di lavoro e automatizzare le attività ripetitive, nonché assegnare attività e sottoattività a diversi titolari.

Il monitoraggio dello stato di avanzamento è facilissimo grazie a ClickUp Dashboard che si aggiornano in tempo reale.

pianificare, organizzare ed eseguire progetti in ClickUp per raggiungere gli obiettivi condivisi_

Incoraggiare la comunicazione cancellata

Una comunicazione efficace catalizza la leadership emergente creando un ambiente trasparente e inclusivo. Quando i membri del team possono esprimere apertamente le loro idee, preoccupazioni e opinioni, si crea l'opportunità per i singoli di mostrare le qualità di leadership.

Abbattete le barriere della comunicazione e stimolate il dialogo collaborativo con La funzionalità/funzione di commento in tempo reale di ClickUp . Incoraggiate il vostro team a condividere pensieri, fornire feedback costruttivi e ideare collettivamente.

Riconoscendo che le cose possono perdersi nei commenti, ClickUp permette ai leader emergenti di prendere il comando e creare istantaneamente elementi d'azione direttamente all'interno della conversazione. In questo modo, è possibile trasformare le discussioni in passaggi attuabili, risolvendo o riassegnando i commenti senza dover fare ricerche.

assegnate un elemento di azione direttamente all'interno di un commento, garantendo chiarezza e responsabilità tramite ClickUp_

Premiate la creatività

La creatività alimenta la leadership emergente ispirando gli individui a pensare in modo innovativo, a correre rischi e a contribuire con soluzioni uniche alle sfide. I leader emergenti spesso emergono quando le organizzazioni incoraggiano gli individui a pensare fuori dagli schemi e a ispirare gli altri con il loro approccio creativo.

Con Documenti di ClickUp i team hanno a disposizione una piattaforma di facile utilizzo per ideare, creare e collaborare tra loro. Questo tipo di area di lavoro collaborativa favorisce l'emergere della leadership all'interno del team.

clickUp Documenti per la documentazione e la condivisione di informazioni importanti con il team

Funzionalità che consentono di risparmiare tempo, come la modalità Focus e la modalità modelli ottimizzano il flusso di lavoro e aiutano i team a lavorare in modo più efficiente.

Le capacità di integrazione di ClickUp con vari strumenti aiutano i leader emergenti a sfruttare facilmente le applicazioni preferite per raggiungere più rapidamente gli obiettivi.

Costruire leader emergenti con ClickUp

Le organizzazioni moderne possono costruire una cultura della performance e dell'inclusione coltivando una leadership emergente. I leader emergenti motivano i team, portano innovazione e guidano una visione strategica, contribuendo a creare una cultura positiva e performante sul posto di lavoro.

Sfruttate una piattaforma come ClickUp per costruire una cultura di titolarità, collaborazione e innovazione all'interno del vostro team. La piattaforma facilita una comunicazione trasparente e unisce i team dietro obiettivi condivisi.

Questo crea un ambiente ideale per una leadership emergente, in cui la voce di ogni membro del team viene ascoltata e valorizzata.

Siete pronti a vedere i leader emergenti portare il vostro team a nuovi livelli?

FAQ comuni

1. **Che cos'è la leadership emergente e perché è importante nel 2024?

La leadership emergente si riferisce all'ascesa organica degli individui come leader all'interno di un gruppo, guidata dalla loro influenza e dalle loro capacità piuttosto che da una designazione formale. Nel 2024, è fondamentale a causa della natura dinamica degli ambienti di lavoro contemporanei, dove l'adattabilità, la collaborazione e l'innovazione sono cruciali per l'esito positivo dell'azienda.

2. **Come possono i manager incoraggiare la leadership emergente nei propri leader e nel proprio team?

I manager possono favorire la leadership emergente promuovendo una cultura di comunicazione aperta, riconoscendo e premiando l'iniziativa, offrendo opportunità di sviluppo delle competenze e incoraggiando la collaborazione tra i membri del team.

3. **Gli strumenti tecnologici come ClickUp possono aiutare a promuovere la leadership emergente in un team?

Sì, strumenti come ClickUp possono facilitare la leadership emergente fornendo piattaforme per la comunicazione, la collaborazione e il project management senza soluzione di continuità, consentendo ai membri del team di prendere iniziative, contribuire con idee e mostrare il loro potenziale di leadership.