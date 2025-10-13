Nel settore dei servizi finanziari, si chiama "processo maker-checker". Nella gestione del rischio, è comunemente noto come "principio dei quattro occhi". Nella gestione delle armi nucleari statunitensi, si chiama "concetto delle due persone".

In sostanza, fanno tutti la stessa cosa: questi processi includono un ulteriore livello di valutazione, conferma, autorizzazione o approvazione per garantire l'accuratezza, la qualità o la pertinenza del risultato.

Nello sviluppo software, questa attività è nota come test o garanzia di qualità. In parole semplici, il test del software valuta il codice per assicurarsi che funzioni come previsto. Per svolgere questa attività in modo efficace, i team di qualità utilizzano un potente strumento chiamato caso di test.

In questo post del blog, esploriamo cos'è, perché è necessario, quando utilizzarlo e, soprattutto, come scrivere casi di test.

⏰TL;DR: Come scrivere casi di test efficaci per la qualità del software 1. Che cos'è un caso di test nel testing del software? Un caso di test è un insieme documentato di passaggi, input, condizioni e risultati attesi utilizzato per verificare che una funzionalità/funzione funzioni come previsto. 2. Perché i casi di test sono importanti per i team di controllo qualità? Aiutano a identificare i difetti, a convalidare i requisiti, a ridurre i rischi e a garantire che i nuovi aggiornamenti non compromettano le funzioni esistenti. 3. Qual è la differenza tra un caso di test e uno scenario di test? Uno scenario di test è una descrizione di alto livello di ciò che deve essere testato, mentre un caso di test fornisce istruzioni dettagliate su come testarlo. 4. Cosa dovrebbe includere un buon caso di test? In genere contiene un ID, una descrizione, i prerequisiti, i passaggi di esecuzione, i risultati attesi e uno spazio per registrare i risultati effettivi. 5. Come possono i team scrivere casi di test migliori e più velocemente? Segui passaggi chiari, pensa come un utente, concentrati su un unico obiettivo per ogni test, sottoponi il tuo lavoro a revisione tra pari e affidati a modelli e strumenti riutilizzabili.

Che cos'è un caso di test?

Un caso di test è un insieme di azioni, condizioni e dati di input utilizzati per valutare la qualità di un'applicazione software.

Supponiamo che abbiate creato un modulo per acquisire il nome e l'ID dell'email dell'utente per la sottoscrizione a una newsletter. Il relativo caso di test specificherà quanto segue:

Azioni [sia rivolte all'utente che interne]: tutto ciò che l'utente o il software devono fare per completare il flusso di lavoro nel software in fase di sviluppo.

L'utente inserisce un nome

L'utente inserisce un indirizzo email

L'utente fa clic su "Invia"

Email di conferma inviata all'utente

Dati salvati nel database corrispondente

Dati aggiunti all'elenco della rispettiva newsletter via email

Condizioni: i requisiti che l'utente o il sistema devono soddisfare durante l'esecuzione delle loro azioni.

Salva se la convalida del campo nome è accettata, altrimenti mostra un messaggio di errore

Salva se la convalida del campo dell'indirizzo email è accettata, altrimenti mostra un messaggio di errore

Aggiungi all'elenco della newsletter solo se l'utente ha confermato il proprio indirizzo email

Se l'utente esiste già, mostra il messaggio di errore corrispondente

Dati di input: campioni di input accettabili per la funzionalità/funzione. In genere, i team di controllo qualità [QA] creano dati di test in grado di generare risultati positivi e negativi.

Ad esempio, se una condizione per la convalida del campo "nome" è "può contenere solo lettere dell'alfabeto e spazi", i dati di test sarebbero

Jane Doe, che soddisfa i criteri

Ad@m Sand!er, che non soddisfa i criteri

Perché i casi di test sono importanti nell'ingegneria del software?

Il metodo dei casi di test è un approccio completo, sistematico e ripetibile al testing del software. Sebbene il suo scopo principale sia garantire la qualità dell'applicazione, esso aggiunge diversi livelli di solidità e affidabilità al processo di ingegneria del software stesso.

✅ Identificazione dei difetti: i casi di test aiutano a identificare i difetti nel software. Sono fondamentali per stabilire se l'applicazione è sicura per il passaggio alla produzione.

✅ Convalida dei requisiti: i casi di test garantiscono che ciò che hai realizzato corrisponda a ciò che avevi previsto fin dall'inizio. Ciò è particolarmente importante se sei un'azienda di servizi che sviluppa software per stakeholder esterni con requisiti specifici.

✅ Riduzione dei rischi: i casi di test valutano una funzionalità/funzione in termini di sicurezza, prestazioni e rischi finanziari. L'analista della qualità include anche condizioni relative alla conformità normativa, agli standard di settore, ecc. per garantire che tutti gli aspetti siano coperti.

✅ Tenere conto del quadro generale: una nuova funzionalità/funzione potrebbe funzionare bene se considerata isolatamente. Tuttavia, una volta integrata nel resto del software, potrebbe smettere di funzionare o causare il malfunzionamento di altre funzionalità/funzioni. I casi di test garantiscono che questi problemi vengano individuati prima che possano influire sull'esperienza dell'utente in produzione.

Un singolo caso di test può soddisfare tutti questi requisiti? Non proprio. A seconda delle funzionalità/funzioni, del software, dei sistemi, delle esigenze e degli obiettivi organizzativi, i team di controllo qualità redigono diversi tipi di casi di test.

Quali tipi di casi di test utilizzano i team di controllo qualità?

Test funzionali per verificare il corretto funzionamento delle funzionalità/funzioni

Test unitari per la logica isolata

Test di sicurezza per la sicurezza e la conformità

Test delle prestazioni per velocità e scalabilità

Test di regressione per prevenire malfunzionamenti

Esiste un caso di test per ogni tipo di test del software. Alcuni dei più comunemente utilizzati sono i seguenti.

Caso di test di funzionalità: questo caso di test di base e fondamentale valuta se un software funziona come previsto. Come minimo indispensabile, ogni addetto al controllo qualità lo redige.

Casi di test unitari: i test unitari valutano una parte della funzionalità/funzione o una singola unità. Ad esempio, un addetto al controllo qualità potrebbe scrivere dei test unitari per verificare che il campo dell'indirizzo email soddisfi varie condizioni.

Casi di test di sicurezza: valutano se la funzionalità/funzione soddisfa gli standard di sicurezza necessari per passare alla produzione. In genere, ciò include test di autorizzazione, autenticazione, conformità agli standard OWASP, ecc.

Casi di test delle prestazioni: servono a verificare che la nuova funzionalità/funzione soddisfi i requisiti di velocità, affidabilità, scalabilità e utilizzo delle risorse.

Casi di test di regressione: i test di regressione garantiscono che la nuova funzionalità/funzione sviluppata non influisca su nessuna di quelle già presenti nel prodotto.

Oltre a questi, è possibile eseguire anche casi di test specifici. Ad esempio, le organizzazioni orientate al design potrebbero includere casi di test dell'interfaccia utente [UI]. I prodotti che svolgono una parte di un flusso di lavoro più ampio potrebbero richiedere la scrittura di numerosi casi di test di integrazione. Altri potrebbero creare casi di test di usabilità specifici incentrati su euristica, accessibilità, inclusione, ecc.

In qualità di titolare del prodotto, spetta a te decidere quali funzionalità deve avere il tuo software e creare casi di test adeguati a tale scopo. Devi coprire ogni scenario che ritieni importante.

Questo significa che un caso di test è semplicemente uno scenario di test? Niente affatto.

Qual è la differenza tra un caso di test e uno scenario di test?

Un caso di test è una descrizione completa di come dovrebbe comportarsi la tua nuova funzionalità/funzione [e di come testarla]. Uno scenario di test è una descrizione di alto livello delle azioni che potrebbero verificarsi [e che quindi devono essere testate].

Ampliando l'esempio precedente, lo scenario di test sarebbe "testare la sottoscrizione alla newsletter". Tuttavia, i casi di test sarebbero:

Campo "Nome test" con un nome accettabile

Campo del nome del test con caratteri speciali

Campo "Nome del test" per i nomi delle celebrità

Campo nome test con numeri

Campo "Nome del test" per nomi fittizi o segnaposto come John Doe

Caso di test Scenario di test Definizione Documentazione completa su come testare una funzionalità/funzione Breve descrizione di come la funzionalità/funzione dovrebbe funzionare dal punto di vista dell'utente finale Livello Azioni di basso livello con responsabilità granulari Azioni di alto livello con responsabilità di ampio respiro Focus Come testare [descrizione dettagliata delle funzioni previste] Cosa testare [breve elenco dei risultati attesi] Fonte Derivati dagli scenari di test Derivati dalle user story e dai casi d'uso aziendali Approccio Prendi in considerazione una gamma più ampia di possibilità ed esegui test approfonditi Simula scenari reali ed esegui i test di conseguenza

Ora che conosciamo le differenze, torniamo a concentrarci sul caso di test e approfondiamo l'argomento.

Cosa dovrebbe includere un caso di test ben scritto?

I componenti di un caso di test sono:

Identificatore univoco

Scopo o descrizione

Prerequisiti

Passaggi di esecuzione

Risultati attesi

Risultati effettivi a titolo di confronto

Per ricapitolare, un caso di test è una documentazione dettagliata di tutto ciò che deve essere testato per garantire che il software funzioni come previsto. Ciò lo rende completo, granulare e sfaccettato, coinvolgendo molteplici componenti.

Alcuni degli elementi fondamentali di un caso di test sono:

ID del caso di test: ogni caso di test ha un numero. Potrebbe sembrare semplice, ma per testare un'applicazione in modo approfondito, dovrai eseguire vari test che sembrano simili. L'ID del caso di test aiuta a distinguerli.

Descrizione: Descrizione dell'oggetto del test. Nell'esempio sopra riportato, potrebbe essere: "Aggiunta di potenziali clienti reali con interesse per il nostro database della newsletter".

Prerequisiti: tutti i requisiti che devono essere soddisfatti per utilizzare questa funzionalità/funzione. Ad esempio, abbiamo discusso della convalida di ciascun campo sopra. Oltre a ciò, altre condizioni potrebbero includere:

L'utente non dovrebbe essere già iscritto alla newsletter

L'utente non dovrebbe essersi cancellato dalla newsletter

Passaggi: Passaggi che l'utente o il sistema devono seguire per completare la valutazione e contrassegnarla come con esito positivo.

L'utente inserisce un nome valido

L'utente inserisce un ID di email valido

L'utente seleziona la casella di controllo relativa alla privacy

L'utente fa clic sul pulsante "Invia"

Risultati attesi: Elenco delle operazioni da fare successivamente.

Se il nome utente non è valido, mostra un messaggio di errore

Se l'ID email non è valido, mostra un messaggio di errore

Se il nome utente e l'ID dell'email sono validi, salvarli nel rispettivo database

Una volta salvati nel database, invia un'email di conferma all'utente

Risultati effettivi: si tratta delle osservazioni del tester dopo l'esecuzione del caso di test. Sono questi i dati che verranno inviati allo sviluppatore nel caso in cui qualcosa non funzioni correttamente.

Ho testato il campo "nome" con Katy Perry ed è stato accettato come input valido [anche se contiene un numero]

A questo punto, sei pronto per scrivere casi di test efficaci. Ecco come fare.

Come scrivere casi di test efficaci con esempi

Ecco come scrivere casi di test efficaci:

Identifica scenari d'uso reali

Definisci cosa deve dimostrare un esito positivo

Documenta passaggi chiari e ripetibili

Mappa i risultati per ogni variante

Acquisisci gli stati di configurazione e di follow-up

Scrivere un buon caso di test richiede sia una comprensione della logica aziendale che una competenza tecnologica. È necessario comprenderlo sia dal punto di vista dell'utente nel mondo reale, sia dalla prospettiva tecnologica nel mondo digitale. Di seguito è riportato un solido framework per iniziare questo percorso.

1. Come si identificano gli scenari di test giusti?

Prima di scrivere i casi di test, cerca di comprendere gli scenari reali in cui verrà utilizzata la funzionalità/funzione. Leggi la user story, studia il documento dei requisiti o discuti le specifiche con lo sviluppatore.

Ad esempio, gli scenari di test nell'esempio precedente sarebbero: L'utente ottiene un esito positivo nell'iscriversi alla newsletter.

In questo passaggio, è importante chiedersi se il documento dei requisiti descriva l'utente in modo specifico.

Ad esempio, se stai creando una funzione di newsletter riservata esclusivamente ai clienti paganti, potresti trovarti in una situazione in cui gli utenti non paganti potrebbero tentare di iscriversi.

Quindi, esamina attentamente i requisiti, le specifiche e le user story.

2. In che modo gli obiettivi influenzano i tuoi casi di test?

In questa fase, definisci cosa intendi ottenere eseguendo i tuoi test. Ad esempio, se stai semplicemente verificando se la funzionalità/funzione funziona come previsto, scriverai casi di test funzionali.

Tuttavia, se hai bisogno che sia anche sicuro e performante, dovrai scrivere anche i casi di test corrispondenti. Questo ti aiuterà a semplificare il tuo processo di test agile e a presentare i risultati al team di sviluppo.

3. Cosa rende i passaggi di test chiari e ripetibili?

Questa fase va oltre la semplice definizione del flusso di lavoro. Comprende tutto ciò che il responsabile del controllo qualità deve fare per garantire che la funzionalità/funzione funzioni come previsto.

Sii esaustivo: entra nei dettagli il più possibile. Includi ciò che deve accadere in base all'azione dell'utente o del sistema. Ad esempio, potresti scrivere:

Inserisci il nome nel campo del nome

Se il nome contiene un numero, mostra un messaggio di errore: "Inserisci un nome composto solo da lettere e spazi".

Se il nome contiene caratteri speciali, mostra un messaggio di errore: "Inserisci un nome composto solo da lettere e spazi"

Se il nome è un segnaposto, mostra un messaggio di errore: "Inserisci un nome valido"

Se il nome è valido, consentire all'utente di inviare

Rendili riutilizzabili: la maggior parte delle funzionalità presenta sovrapposizioni con altre funzionalità del passato. Ad esempio, i campi per la sottoscrizione alla newsletter potrebbero essere simili a quelli per la creazione di nuovi account utente. Riutilizzali il più possibile per mantenere coerenza ed efficienza.

Infatti, puoi anche creare modelli riutilizzabili di documenti sui requisiti di prodotto dai quali è più facile estrarre scenari di test e casi di test.

Disegna il processo: per le funzionalità/funzioni complesse, potresti avere difficoltà a documentare tutti i casi di test in modo lineare. In questi casi, prova a utilizzare un diagramma di flusso.

Come preparare il caffè con un diagramma di flusso utilizzando ClickUp lavagne online

ClickUp Whiteboards offre una tela bianca altamente personalizzabile per visualizzare il flusso di lavoro delle tue funzionalità. Non sentirti sotto pressione nel farlo da solo. Crea i tuoi diagrammi di flusso e condividili con tutte le parti interessate — analisti aziendali, sviluppatori, responsabili dei test, ecc. — e ottieni il loro consenso prima di iniziare!

Definisci il contesto: mentre lo scenario di test delinea il contesto aziendale, devi descrivere chiaramente la configurazione del test. Includi la versione del software, il sistema operativo/browser, l'hardware, i formati di data e ora, il fuso orario, ecc. Inoltre, collega eventuali documenti e risorse che potrebbero essere utili durante l'esecuzione del test.

4. Come dovrebbero essere definiti i risultati attesi?

Questa è la risposta alla domanda "cosa succede se!". Quindi, cosa succede se il campo nome viene convalidato? Cosa succede se il campo nome non viene convalidato?

Cosa succede se l'utente è già abbonato? È meglio rifiutare la sua richiesta di sottoscrizione o fargli sottoscrivere una nuova sottoscrizione?

E se l'utente non fosse un cliente pagante, dovresti chiedergli di pagare subito?

E se l'utente si fosse già cancellato? È necessario ricontrollare prima di re-iscriverlo?

In questo modo, delineate i risultati attesi per ogni possibilità. Più complessa è la vostra funzionalità/funzione, più lungo sarà l'elenco.

5. Perché sono necessarie le precondizioni e le postcondizioni?

Oggi nessuna funzionalità è un'isola. Nello sviluppo del software, ogni funzionalità/funzione è collegata a qualcos'altro, il che significa che il testing presenta un numero di precondizioni e postcondizioni.

Esempi di precondizioni

È necessario essere un cliente pagante

È necessario fornire un nome e un indirizzo email validi

È necessario accettare le condizioni

È necessario utilizzare l'ultima versione di Chrome

È necessario effettuare l'accesso da dispositivo mobile

Esempi di postcondizioni

Da aggiungere al database

È necessario accettare la sottoscrizione tramite l'email di conferma

Da aggiungere all'elenco della newsletter nel CRM

Se sei un responsabile di prodotto che desidera acquisire dimestichezza con i test, ecco alcuni strumenti no-code per i product manager.

Queste erano le nozioni di base, passiamo ora ai dettagli.

Quali sono le best practice per scrivere casi di test efficaci?

Le best practice per la scrittura dei casi di test sono:

Mettiti nei panni dell'utente

Verifica un obiettivo alla volta

Utilizza le revisioni tra pari per individuare i punti ciechi

Crea modelli riutilizzabili

Offri assistenza al lavoro con strumenti adeguati

Ammettiamolo: scrivere casi di test è un'arte. Un buon caso di test metterà in luce bug e difetti che non erano stati nemmeno previsti nei requisiti. Ad esempio, cosa succederebbe se il campo del nome contenesse due spazi? O se il cognome dell'utente avesse un trattino?

Per garantire che i tuoi casi di test siano finalizzati alla realizzazione di software di alta qualità, prendi in considerazione le seguenti best practice.

🧠 Pensa come un utente

Prima di scrivere i tuoi casi di test, pensa dal punto di vista dell'utente. Sii critico e minuzioso. Nell'esempio che abbiamo discusso finora, potresti chiederti:

Cosa significa "nome"? Nome di battesimo? Cognome? O entrambi?

Di chi è questo nome? Il testo del campo nome dovrebbe invece riportare "il tuo nome"?

È opportuno inserire un testo provvisorio per guidare il lettore?

Se l'utente inserisce un nome non valido, il messaggio di errore dovrebbe indicare cosa c'è che non va?

Mettiti nei panni dell'utente. Esplora le varie possibilità e anche i casi limite. Potresti non creare casi di test per tutti, ma esplorarli aiuta a rafforzare la funzionalità/funzione.

🎯 Concentrati su una cosa alla volta

Non scrivere un caso di test funzionale che sia anche un caso di test di usabilità e un caso di test del database. Fai una cosa alla volta. In questo modo, quando un risultato del test è positivo o negativo, saprai esattamente cosa ha funzionato o cosa è andato storto.

Includere troppe variabili in un unico test complicherà i problemi in caso di fallimento del test.

👫 Non farlo da solo

I casi di test definiscono la qualità del software. Anche se si tratta della fase di verifica nel processo "maker-checker", è necessario un ulteriore livello di revisione a due. Quindi, una volta scritti i casi di test, sottoponili a revisione tra pari.

Chiedi a un collega di dare un'occhiata a ciò che hai scritto. Incoraggialo a individuare eventuali errori e a fornirti un feedback critico. È utile farlo anche in collaborazione con analisti aziendali e sviluppatori, per comprendere meglio le loro intenzioni.

♻️ Crea modelli riutilizzabili

Tra tutte le best practice nella scrittura dei casi di test, la più preziosa è quella di creare modelli. Che tu stia testando funzionalità simili o completamente diverse, un modello fornisce una struttura ai tuoi pensieri. Includi componenti chiave, un meccanismo di numerazione automatica o un framework per presentare tutti i risultati dei test.

Scarica questo modello Modello di caso di test ClickUp

Il modello di caso di test di ClickUp è un esempio semplice ma potente di come sia possibile migliorare notevolmente l'efficienza e la visibilità grazie a un framework ripetibile. Questo modello di livello base è personalizzabile e consente ai tuoi team di ottenere maggiori risultati in meno tempo. E non è tutto: puoi anche utilizzare questo modello per identificare i candidati all'automazione e potenziare il tuo lavoro di controllo qualità.

In un team di sviluppo software, scrivere casi di test completi per funzionalità complesse può essere un'attività che richiede molto tempo. Per non parlare poi di documentarli e organizzarli in modo da facilitarne l'accesso.

Da fare, scegli lo strumento giusto.

Le moderne piattaforme di controllo qualità integrano pianificazione, esecuzione, reportistica e automazione per garantire una copertura su larga scala.

ClickUp: attività, bug, automazioni e modelli unificati

TestRail: Gestione strutturata dei casi e tracciabilità

BrowserStack: Validazione su più dispositivi e ambienti

Jira: collega i test ai flussi di lavoro di sviluppo

Una buona gestione dei casi di test consente di creare, organizzare, eseguire, registrare e monitorare ciò che si sta testando. Aiuta i team di test a garantire la completezza senza perdere in efficienza. Aiuta i team di sviluppo a individuare chiaramente i bug.

Sebbene i vantaggi siano infiniti, lo sono anche le sfide. La regola generale per il numero di casi di test per ogni funzionalità/funzione è "tanti quanti ne servono". A seconda della funzionalità/funzione, possono essere due, ovvero uno positivo e uno negativo. Possono essere tre, se il caso di test è condizionale. Oppure possono essere più di tre.

Per farlo, hai bisogno di uno strumento solido. Alcuni dei migliori strumenti moderni per il controllo qualità sono:

ClickUp

Ecco come ClickUp migliora la gestione dei casi di test:

Raccogli bug e richieste tramite moduli

Tieni traccia dell'esecuzione su tutte le bacheche e i calendari

Automatizza gli incarichi e i passaggi di consegne

Riutilizza liste di controllo e modelli

Genera reportistica più velocemente con l'IA

ClickUp per i team di sviluppo software è uno strumento di project management all-in-one, progettato per supportare ogni aspetto del processo di ingegnerizzazione. La gestione dei casi di test non fa eccezione.

Semplifica la gestione dei casi di test con ClickUp

Scrittura dei casi di test: ClickUp consente ai team di gestire il proprio backlog in modo efficiente grazie a solide funzionalità di monitoraggio di bug e problemi. Gestisci i casi di test esistenti e creane di nuovi con ClickUp. Utilizza i moduli per i team di sviluppo software per acquisire richieste/bug e convertirli automaticamente in attività per il team.

Visibilità per le operazioni: puoi visualizzarle come una bacheca Kanban che copre tutti gli stati oppure utilizzare la vista calendario per pianificarle. Gestisci le attività del team di controllo qualità con la vista Carico di lavoro di ClickUp e porta i progetti in produzione più rapidamente. Utilizza il modello di tracciamento di bug e problemi di ClickUp per avere una visione d'insieme di tutte le attività di test nel tuo progetto di sviluppo software.

Automazione nel project management: integra perfettamente la gestione dei casi di test nel tuo processo di sviluppo del prodotto.

Utilizza le automazioni di ClickUp per assegnare il tester giusto a ciascun caso di test. Quando lo stato del controllo qualità cambia, riassegnalo automaticamente allo sviluppatore per la revisione.

Con ClickUp per i team Agile, crea liste di controllo riutilizzabili da aggiungere automaticamente alle attività. Configura ClickUp Brain per aiutare i team di controllo qualità a redigere i report più rapidamente.

Best practice già pronte: utilizza le decine di modelli predefiniti per dare struttura al tuo processo di test. Inizia con i vari modelli di casi di test o di segnalazione dei bug.

Scarica questo modello Modello di gestione dei test di ClickUp

Prova quindi il modello di gestione dei test di ClickUp per ottimizzare i tuoi scenari di test, i casi di test e le esecuzioni dei test. Con questo modello, effettua il monitoraggio del processo, valuta i risultati e collabora con il team di sviluppo su bug e problemi.

Per i principianti, questo modello include anche un documento completo intitolato "Come iniziare" che ti guiderà passo dopo passo attraverso il processo.

Ti stai chiedendo come scrivere un rapporto di test? Abbiamo un modello che fa al caso tuo. Scarica e utilizza il modello di rapporto di test ClickUp, facile da usare anche per i principianti, per riepilogare i risultati dei tuoi test e trasmetterli agli sviluppatori.

TestRail

TestRail è una piattaforma di gestione dei test per la documentazione e il monitoraggio dei piani di test. Include funzionalità per la tracciabilità, la copertura, l'automazione dei test e l'analisi dei dati. Si integra nativamente con numerosi strumenti di sviluppo software e offre un'API completa.

BrowserStack

BrowserStack è uno strumento per il test di app e browser. Offre test per app iOS e Android, nonché per siti web su diversi browser. Include moduli specifici per test visivi, test di accessibilità, osservabilità dei test, automazione low-code e altro ancora.

Jira

Essendo uno degli strumenti di project management agile più diffusi, Jira funge anche da software di monitoraggio dei bug. Con Jira puoi scrivere casi di test, collegandoli a user story, bug noti o altri problemi.

Tuttavia, poiché Jira non è progettato per la gestione dei casi di test, le funzionalità di reportistica e automazione potrebbero essere limitate.

Sei pronto a potenziare il tuo processo di test del software? Crea con ClickUp.

Nello sviluppo del software, il testing svolge un ruolo cruciale nel garantire che tutto funzioni correttamente. Fornisce un supporto a 360 gradi.

Convalida il lavoro del team di sviluppo. Conferma la conformità alle intenzioni del team aziendale. Rispetta le esigenze degli utenti in termini di funzionalità, prestazioni, sicurezza e privacy.

La gestione di un processo così critico e completo richiede una suite di strumenti ben studiata. Questo è esattamente ciò che offre ClickUp.

Che tu stia seguendo un modello di sviluppo software agile, Waterfall o ibrido, ClickUp offre tantissime funzionalità/funzioni progettate per essere altamente personalizzabili e adattarsi alle tue esigenze specifiche.

Oltre a una gestione delle attività potente e versatile, ClickUp include anche una suite di test, automazioni DevOps, integrazioni e modelli davvero efficaci. Verificalo tu stesso. Prova ClickUp gratis oggi stesso.