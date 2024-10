Fogli Google gratuiti per modelli commerciali

Ogni leader delle vendite si sforza di chiudere più affari, aumentare i ricavi commerciali, gestire meglio i clienti ed espandersi in nuovi mercati. Sondaggio sugli obiettivi commerciali di Gartner per il 2024 evidenzia le principali priorità per il reparto commerciale: aumento dei ricavi (52%), miglioramento dell'esperienza del cliente (50%), miglioramento dell'esperienza dei rappresentanti commerciali (32%) e aumento della produttività (24%).

Ma per raggiungere questi obiettivi è necessario analizzare i dati rilevanti, migliorare la visibilità e permettere ai team commerciali di concentrarsi su attività creative e strategiche invece che su quelle ripetitive.

Sebbene i fogli di calcolo tradizionali siano utili, spesso hanno difficoltà a gestire grandi impostazioni di dati, con conseguente inefficienza.

La soluzione? Modelli commerciali specializzati per Fogli Google che semplificano le operazioni e aumentano la produttività.

Abbiamo stilato un elenco di sei modelli commerciali gratuiti per Fogli Google. Discutiamo anche i loro limiti ed esploriamo i vantaggi di un modello di vendita gratuito Alternative a Fogli Google per aiutarvi a risparmiare tempo e migliorare l'efficienza dei rappresentanti commerciali.

Cosa rende un buon modello commerciale di Fogli Google?

Ecco cosa distingue un ottimo modello commerciale di Fogli Google dagli altri:

Facilità d'uso: Assicurarsi che il modello Fogli Google sia facile da navigare, consentendo a ogni membro del team di utilizzarlo senza una formazione estesa

Assicurarsi che il modello Fogli Google sia facile da navigare, consentendo a ogni membro del team di utilizzarlo senza una formazione estesa Personalizzazione: Consentire una facile modifica dei campi personalizzati, l'impostazione di KPI e la gestione delle notifiche per soddisfare le specifiche esigenze commerciali

Consentire una facile modifica dei campi personalizzati, l'impostazione di KPI e la gestione delle notifiche per soddisfare le specifiche esigenze commerciali Collaborazione: Permette di collaborare senza problemi creando attività, monitorando le operazioni, lasciando commenti e condividendo i report commerciali con il team

Permette di collaborare senza problemi creando attività, monitorando le operazioni, lasciando commenti e condividendo i report commerciali con il team Visualizzazione e reportistica: Include funzionalità di reportistica per visualizzare i dati commerciali in grafici, a barre o dashboard per una più chiara interpretazione

Include funzionalità di reportistica per visualizzare i dati commerciali in grafici, a barre o dashboard per una più chiara interpretazione Calcoli integrati: Scegliete un modello con formule integrate e calcoli avanzati per automatizzare la previsione dei ricavi totali e delle vendite, risparmiando tempo e riducendo gli errori

Scegliete un modello con formule integrate e calcoli avanzati per automatizzare la previsione dei ricavi totali e delle vendite, risparmiando tempo e riducendo gli errori Integrazione: Garantire la compatibilità con i CRM esistenti, gli strumenti di marketing e i sistemi di gestione delle venditepiattaforme per la produttività commerciale per un trasferimento dei dati senza problemi

Fogli Google Modelli commerciali

1. Modello di CRM per Fogli Google di HubSpot

via HubSpot Se desiderate monitorare le attività commerciali e gestire le interazioni con i clienti senza dover investire interamente in un software CRM, allora Modello CRM di HubSpot su Fogli Google dovrebbe essere la vostra scelta.

Potete scaricare questo modello gratuito di Fogli Google e personalizzarlo aggiungendo o rimuovendo campi per allinearlo alla vostra pipeline commerciale aziendale e sfruttarne appieno il potenziale.

Quindi, includete i dettagli del cliente, come nome, indirizzo email, account manager, canale di comunicazione, sito web, data e fase commerciale.

Analizzate i dati commerciali e generate un report per scoprire le tendenze e i modelli dei clienti e migliorare la gestione delle relazioni.

2. Fogli Google per il monitoraggio dei lead commerciali di HubSpot

via HubSpotFogli Google per il monitoraggio dei lead commerciali di HubSpot consente di monitorare il percorso dei lead e di analizzare i dati per personalizzare i lavori richiesti, migliorare l'imbuto commerciale e migliorare le conversioni. Per iniziare a monitorare i lead utilizzando questo modello gratuito, scaricatelo in formato Fogli Google e configuratelo in base alle vostre fasi commerciali.

Passate alla scheda "Dati" e inserite i dettagli sui vostri contatti: nome, persona di contatto, origine dati, regione, indirizzo email, probabilità di vincita, fase e stato della trattativa e valore stimato.

Quindi, è possibile utilizzare il dashboard del modello che offre informazioni sui tassi di conversione, sul valore medio, sul ciclo di vita del cliente e sulle dimensioni dell'affare. Con queste informazioni, è possibile creare strategie commerciali e operative per incrementare le vendite commerciali.

3. Fogli Google dashboard commerciale modello di HubSpot

via HubSpot Non è sempre facile monitorare KPI e metriche e condividere i report tra i team per aumentare la visibilità e la trasparenza.

Con Modello di dashboard commerciale su Fogli Google di HubSpot è possibile monitorare senza problemi i dati commerciali mensili, organizzare i componenti della dashboard, configurare i filtri e identificare i modelli.

Per ottenere informazioni dal report, inserite i dettagli delle vendite nel modello di Fogli Google e impostate le metriche di vendita più importanti, come le vendite totali, il tasso di conversione, il valore medio delle vendite, le entrate settimanali e mensili e i costi di acquisizione dei clienti.

La parte migliore è che si possono impostare notifiche automatiche per avvisare gli stakeholder ogni volta che una metrica supera o non raggiunge i limiti predefiniti. In questo modo è possibile celebrare l'esito positivo dell'azienda e adottare misure di controllo per affrontare le sfide nei processi commerciali.

4. Modello di registro delle chiamate commerciali da Template.net

via Modello.netModello di registro delle chiamate commerciali da Template.net è un semplice ma potente modello di Fogli Google che aiuta ad analizzare le chiamate commerciali per migliorare l'efficienza del team. Scaricatelo in formato Fogli Google e personalizzatelo per iniziare a utilizzarlo nei vostri flussi di lavoro commerciali.

Inoltre, è possibile utilizzare vari campi come il nome del cliente, l'azienda, la data, l'ora e le note per tenere organizzati i dettagli dei clienti. Il modello di foglio di calcolo include formule integrate ed elementi visivi come grafici e barre per proiettare efficacemente le vendite e tenere traccia dei dati.

5. Modulo per il rapporto commerciale giornaliero by Template.net

via Modello.net Volete registrare le transazioni commerciali giornaliere e valutare le prestazioni di ogni rappresentante? Il Modulo per la reportistica commerciale giornaliera by Template.net è un'ottima opzione.

Questo modello gratuito di Fogli Google consente di registrare le informazioni commerciali quotidiane in un'unica posizione. Include dettagli fondamentali come il nome del rappresentante commerciale, l'ora, il nome del prodotto, la quantità e il prezzo unitario. Il modello di foglio di calcolo calcola automaticamente il totale e mostra le vendite giornaliere di ciascun rappresentante in un grafico a barre.

In questo modo è possibile monitorare facilmente le prestazioni, identificare le produttività più vendute e misurare i ricavi generati rispetto ai traguardi. È un ottimo modo per monitorare lo stato.

6. Modello di previsione commerciale basata sulle opportunità da Template.net

via Modello.net Un processo accurato di previsione delle vendite è fondamentale per un'efficace allocazione delle risorse, per la definizione del budget, per l'impostazione degli obiettivi e per la gestione delle scorte. Il Modello di previsione commerciale basata sulle opportunità da Template.net consente di consolidare le opportunità commerciali e di prevedere facilmente le entrate future.

Questo modello include campi quali agente commerciale, posizione, dettagli dell'account, importo previsto, probabilità e chiusura prevista. È possibile prevedere facilmente le vendite per un periodo specifico: un mese, un trimestre o un anno. I calcoli integrati in questo modello di foglio di calcolo consentono di inserire automaticamente la previsione ponderata e il valore totale della vostra azienda.

Questo modello di Fogli Google offre anche funzionalità avanzate, come la reportistica sulla pipeline di vendita, la previsione basata sulla durata stimata e la stima del valore basata sulle opportunità, per prevedere le conversioni commerciali e le entrate.

Lettura consigliata: 10 trucchi per Fogli Google che renderanno il vostro lavoro più semplice

Limiti dell'uso di Fogli Google per i modelli commerciali

Nonostante la funzione e la facilità d'uso, questi modelli gratuiti di Fogli Google hanno dei limiti. I venditori che utilizzano Fogli Google potrebbero avere difficoltà con:

La mancanza di automazione: i modelli di Fogli Google non possono automatizzare i flussi di lavoro commerciali inviando email, creando attività e generando report. In questo modo i team commerciali non possono risparmiare tempo e migliorare la produttività

i modelli di Fogli Google non possono automatizzare i flussi di lavoro commerciali inviando email, creando attività e generando report. In questo modo i team commerciali non possono risparmiare tempo e migliorare la produttività Integrazione limitata: L'integrazione di Fogli Google, anche con i modelli disemplici strumenti commercialirichiede spesso componenti aggiuntivi, che possono essere ingombranti e limitare il trasferimento dei dati senza soluzione di continuità

L'integrazione di Fogli Google, anche con i modelli disemplici strumenti commercialirichiede spesso componenti aggiuntivi, che possono essere ingombranti e limitare il trasferimento dei dati senza soluzione di continuità Personalizzazione limitata: Le opzioni di personalizzazione sono spesso limitate, il che rende difficile adattare i modelli a processi commerciali complessi o a esigenze aziendali uniche

Fogli Google Modelli Commerciali Alternativi

Ora che conoscete le offerte, le funzioni e i limiti dei modelli di Fogli Google per le operazioni commerciali, esploriamo alcune alternative. ClickUp è un software versatile per il project management che migliora la gestione avanzata delle attività, la collaborazione in tempo reale, l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio dei KPI. Software di project management per il settore commerciale di ClickUp consente di gestire tutte le attività commerciali, dal monitoraggio dei potenziali clienti alla collaborazione con il team commerciale, dalla formazione del personale all'inserimento dei clienti, il tutto in un unico luogo.

È possibile abbattere i silos e sostituire gli ingombranti fogli di Excel o di Google.

Portate il monitoraggio, il nurturing, l'onboarding e la collaborazione dei clienti su un'unica piattaforma con il software di project management commerciale ClickUp ClickUp Brain la rete neurale di ClickUp utilizza l'IA per connettere le persone con attività, documenti, basi di conoscenza e dati dei clienti, per scoprire intuizioni nascoste e fare progetti di guadagno. Personalizza l'outreach per aumentare il coinvolgimento ed esegue l'analisi del sentiment per affinare le strategie.

Inoltre, grazie a una libreria di modelli precostituiti, completamente personalizzabili e gratuiti, ClickUp è un'ottima soluzione per le aziende strumento indispensabile per il vostro stack tecnologico commerciale .

1. Modello di pipeline commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Sales-Pipeline-Template.png Modello di pipeline commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-110494808&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

La pipeline commerciale consente di visualizzare chiaramente l'intero processo di vendita: prospezione, qualificazione dei lead, proposta, negoziazione, chiusura degli affari e garanzia dei contratti. Questa visibilità aiuta a migliorare lo sviluppo dei prodotti, la gestione delle scorte, la previsione delle entrate e la gestione delle sfide.

Ad esempio, la Modello di pipeline commerciale di ClickUp è un modello completamente personalizzabile che consente di gestire i dati dei lead e di visualizzare l'imbuto commerciale.

Con oltre 30 stati personalizzati, quattro diverse visualizzazioni personalizzate, campi personalizzati e funzionalità di project management, è possibile semplificare ogni fase del processo di vendita, migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i rappresentanti commerciali e dare priorità ai lead in base all'urgenza, al valore e al potenziale.

**Per saperne di più 10 modelli gratuiti di pipeline commerciale per chiudere più affari

2. Modello di reportistica commerciale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.14.09-PM.png Modello di reportistica commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Generare un report commerciale dettagliato e monitorare le metriche non deve essere necessariamente complicato. Il Modello di reportistica commerciale ClickUp consente di monitorare facilmente le metriche chiave, di controllare lo stato delle vendite e di identificare le aree di miglioramento.

Create campi personalizzati come Regione di vendita, Risultati di vendita, Anno di vendita, Trimestre di vendita, e altri ancora per memorizzare e visualizzare i dati critici. Utilizzo La vista Tabella di ClickUp per analizzare gli schemi e le tendenze delle performance commerciali per comprendere meglio i clienti e usufruire delle opportunità di crescita.

Una volta completato il monitoraggio dei dati, condividete le intuizioni e i risultati in un report visivo con gli stakeholder.

**Il modo più intelligente per monitorare i dati commerciali critici e le prestazioni del team è attraverso la creazione di un'agenda di lavoro ClickUp Dashboard . Create un dashboard commerciale personalizzato per monitorare ed evidenziare le metriche chiave e prendere decisioni basate sui dati.

3. Modello di KPI commerciali di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-3.28.12-PM.png Modello di KPI commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216181927&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di KPI commerciale di ClickUp vi aiuta a fissare obiettivi misurabili, a monitorare i KPI chiave e a misurare l'esito positivo della vostra strategia commerciale. È fondamentale per migliorare le prestazioni commerciali, sfruttare le opportunità e aumentare i ricavi.

Per visualizzare le prestazioni di vendita, impostate i KPI utilizzando i campi personalizzati, come il fatturato mensile, il valore medio degli ordini, il tasso di conversione, il valore della vita del cliente e le vendite ripetute.

Considerate questo modello come una mappa che fornisce completa trasparenza e chiarezza sui KPI per facilitare un processo decisionale più rapido e il raggiungimento degli oggetti commerciali aziendali.

4. Modello di tracciatore commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Sales-Tracker-Template.png Modello di tracciatore delle vendite ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Siete stanchi di destreggiarvi tra più strumenti per raccogliere dati commerciali?

Utilizzate il Modello di tracciatore commerciale ClickUp per visualizzare in modo chiaro le parti in movimento del vostro processo commerciale.

È possibile impostare i traguardi commerciali settimanali e mensili del team e organizzare le attività in cinque stati, tra cui "Obiettivo raggiunto", "Obiettivo non raggiunto", "Completato", "Non iniziato" e "In corso", per tenere traccia degli stati.

Questo modello gratis consente di monitorare in tempo reale le prestazioni individuali e del team, di analizzare i dati, di confrontarli con quelli storici e di prendere decisioni basate sui dati.

Dopo aver analizzato i dati commerciali, è possibile condividere i risultati sotto forma di reportistica o di presentazioni per la revisione, premiare i dipendenti e fissare nuovi obiettivi settimanali/mensili.

Leggi anche: 10 Migliori software per il monitoraggio commerciale

5. Modello di processo commerciale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/c27b5758-1000.png Modello di processo commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di processo commerciale ClickUp guida i rappresentanti commerciali, i dirigenti e il personale di supporto clienti nella conversione dei contatti in clienti abituali.

Con questo modello, facile da usare per i principianti, è possibile chiarire il processo di vendita e fornire ai team commerciali una struttura per concentrarsi sui passaggi successivi. Oltre a identificare le aree di miglioramento e a consentire ai team di ottimizzare il processo di vendita, il modello aiuta a integrare facilmente i nuovi commerciali, che possono iniziare a lavorare sulle attività facendo riferimento ad esso.

Questo modello gratuito è stato progettato per aiutare tutti i membri del team commerciale a governare l'intero processo di vendita in modo più rapido ed efficiente. È possibile semplificare il processo commerciale con funzionalità avanzate come grafici, tag, avvisi di dipendenza, email, ecc.

6. Modello di ClickUp per le chiamate commerciali

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Sales-Calls-Template.jpg Modello per le chiamate commerciali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Avete difficoltà a gestire il contatto con i clienti?

Il Modello di ClickUp per le chiamate commerciali vi aiuta a registrare i dettagli delle chiamate, ad analizzare le prestazioni dei rappresentanti commerciali e ad assegnare attività di follower. Il risultato è che potete controllare le operazioni commerciali, massimizzare l'efficienza e risparmiare tempo.

Questo particolare modello per le vendite aiuta a monitorare le chiamate commerciali e a misurare le prestazioni dei rappresentanti per trovare aree di miglioramento. È possibile invitare i rappresentanti commerciali a collaborare e garantire che tutte le parti interessate siano sulla stessa pagina grazie a questi dati consolidati.

💡Pro Suggerimento: Usare Documenti ClickUp per archiviare in un unico luogo tutti i documenti necessari per le chiamate commerciali, come copioni, brochure, presentazioni e materiali gratis. Invitate il vostro tempo a condividere suggerimenti grazie alla funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale.

7. Modello di piano commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Sales-Plan-Template.png Modello di piano commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104374&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Per un dirigente commerciale, creare il giusto piano di vendita, stabilire obiettivi chiari e sviluppare strategie può essere travolgente.

Il Modello di piano commerciale ClickUp aiuta a creare un piano commerciale completo per ottenere risultati. Questo modello, semplice da usare, è perfetto per chi vuole capire meglio i clienti, impostare una chiara struttura delle attività e aumentare la visibilità sullo stato commerciale.

Con cinque stati personalizzati, quattro campi personalizzati e cinque diverse visualizzazioni personalizzate, è possibile accedere facilmente ai dati, visualizzare i passaggi di un piano commerciale e monitorare gli stati. Inoltre, è possibile migliorare il monitoraggio del piano commerciale con funzioni complesse come tag, attività secondarie annidate, assegnatari multipli ed etichette di priorità.

Nel complesso, questo modello di piano commerciale gratis il piano di vendita gratuito assicura che i membri del team siano sulla stessa pagina durante l'intero processo commerciale: impostazione degli obiettivi, monitoraggio delle prestazioni, superamento di potenziali ritardi e sfide e raggiungimento dell'esito positivo.

8. Modello di Onboarding commerciale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-Onboarding-Template.png Modello di avviamento commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2w5dnq7&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Creare materiale di onboarding commerciale da zero richiede tempo e lavoro richiesto.

È qui che Modello di onboarding commerciale di ClickUp semplifica il processo. Cinque campi personalizzati, come l'email, il numero di contatto, il tipo di impiego, la data ufficiale di inizio e la data di orientamento, aiutano a catturare le informazioni necessarie per l'onboarding. La vista Gantt di ClickUp facilita la visualizzazione dei flussi di lavoro di onboarding, la gestione delle attività con etichette di priorità e il monitoraggio dello stato in tempo reale.

ClickUp Docs consente di condividere con i nuovi assunti risorse quali la documentazione sui processi commerciali, le informazioni sui prodotti e i materiali di formazione. ClickUp Automazioni aiuta ad automatizzare le attività ripetitive per liberare i rappresentanti commerciali e semplificare il lavoro la gestione del project management per i team commerciali .

Il modello per l'onboarding delle vendite di ClickUp consente di creare un processo di onboarding senza intoppi, aiutando i nuovi dipendenti a entrare rapidamente in servizio e massimizzando la produttività del personale commerciale esistente.

9. Modello di CRM commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Sales-CRM-Template.png Modello di CRM commerciale ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di CRM commerciale ClickUp aiuta a gestire i contatti, a visualizzare le opportunità commerciali, a organizzare i contatti e a scoprire informazioni uniche.

Crea attività con oltre 20 stati personalizzati, come 'Attivo', 'In corso', 'In discussione', 'Onboarding' e'Chiuso'. ClickUp Automazioni si spinge oltre, automatizzando il flusso di email per inviare aggiornamenti tempestivi senza alcun lavoro richiesto.

Ad esempio, è necessario inviare email di follower ai prospect con i quali si sono avute chiamate di scoperta nell'ultima settimana. ClickUp Brain può generare email personalizzate per ogni prospect. In questo modo si risparmiano ore e si accorcia il ciclo commerciale automatizzando i follow-up.

Imparare a scrivere email efficaci con ClickUp Brain

È sufficiente digitare la query per ricevere una guida personalizzata dal proprio assistente IA.

Leggi anche: I 10 migliori strumenti software CRM B2B

Creare strategie commerciali efficaci con ClickUp

Un modello di vendita aiuta a monitorare gli aggiornamenti del team commerciale, a gestire i potenziali clienti, a comprendere meglio i clienti e a creare piani di vendita efficaci.

Cosa distingue ClickUp? Le sue funzionalità avanzate consentono di collaborare con il team di vendita, di scalare in modo sostenibile e di personalizzare i flussi di lavoro commerciali.

E la cosa migliore?

Le funzionalità di automazione e IA di ClickUp fanno risparmiare tempo, migliorano l'efficienza e ottimizzano l'intero processo commerciale, aiutandovi a trasformare i lead in clienti fedeli.

Siete pronti a migliorare la vostra strategia commerciale?

/Riferimenti https://clickup.com/signup Iscrivetevi gratis su ClickUp /%href/

per scaricare e utilizzare questi efficaci modelli commerciali.